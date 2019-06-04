DHA YURT BÜLTENİ - 1

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Adana nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel (28) kurtarılamayarak şehit oldu.

Ovacık'ın Yoğunçam Köyü kırsalında arazi arama ve taraması yapan güvenlik güçleri bir grup teröristi fark etti. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrısına ateşle vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle alınarak, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silah arkadaşları yaralı askerlere kan vermek için hasteneye akın etti. Tunceli Valisi Soncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak da hastaneye gelip, yaralıları ziyaret ederek bilgi aldı.

Çatışmanın ardından ormanlık alana kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden biri, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan asker, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞEHİDİN ADANA'DAKİ BABA OCAĞINA ACI HABER VERİLDİ

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsal alanda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan askerin, Adana nufusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel (28) olduğu öğrenildi. Şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in (28) memleketi Adana'daki baba evine acı haber ulaştı. Şehidin merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki baba evine gelen Vali Yardımcısı Mustafa Aydın ve beraberindeki askeri heyet, acı haberi baba Cabbar Yücel ve anne Sevtap Yücel'e verdi. Oğulların şahadet haberi sonrası fenalaşan Cabbar ve Sevtap Yücel çiftine hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları, şehidin baba evine akın ederken, sokak ve eve Türk bayrakları asıldı. 5 aylık asker olduğu belirtilen şehit Eren Yücel'in, bekar ve 3 kardeşten küçüğü olduğu öğrenildi. Bugün Elazığ'da yapılacak törenin ardından şehidin cenazesinin Adana'ya uğurlanacağı, Sabancı Merkez Camii'ndeki öğle namazına müteakiben defnedileceği bildirildi.

VALİLİK: OPERASYON SÜRÜYOR

Tunceli Valiliği, Ovacık ilçesi kırsal alanda teröristler ile çıkan sıcak temasta 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Operasyonun devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Tunceli-Ovacık Kırsalında teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta bir kahraman jandarmamız şehit olmuş ve bir kahraman jandarmamız hafif şekilde yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

(TUNCELİ)

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- Hastane helikopter pistinde hazır bekleyen 2 ambulans

- Yaralı askerleri siren çalarak hastaneye getiren ambulans görüntüsü

- Yaralı askerin acile sedye ile alınması

- Hastanenin helikopter pistine helikopterin inmesi

- Yaralı askerlerin arkadaşlarının koşarak helikopter pistine gitmesi

- Yaralı askerlerin helikopterden ambulansa alınması

- Yaralı asker ambulans ile hastaneye taşınırken arkadaşları ambulansın arkasında koşuyor

- Koşarak hastaneye doğru giden JÖH timinin görüntüleri

- Genel ve detay

- Şehidin sağlık fotoğrafları

(ELAZIĞ)

- Ambulansın gelişinden görüntü

- Yaralı askerin Hastaneye Getirilişi

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ / TUNCELİ-(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Hafif ticari araç şarampole devrildi; aynı aileden 3 ölü, 4 yaralı Adıyaman'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 7 kişi yaralandı. Durumları ağır olan sürücü Necati Tuncay (45), Fatma Tuncay (45) ve Reyhan Tuncay (16) kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. 4 yaralının tedavilerine devam ediliyor.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Çelikhan karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Necati Tuncay'ın kullandığı 44 BT 575 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü ile aynı aileden Feyza, Fatma, Furkan, Tuğba, Azra ve Reyhan Tuncay yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık görevlileri tarafından götürüldükleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Necati, Fatma ve Reyhan Tuncay'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada ağır yaralan sürücü Necati Tuncay(45) doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Tuncay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Kazada ağır yaralan Necati Tuncay'ın ardından Fatma Tuncay(45) ve Reyhan Tuncay da(16) tedavi gördükleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

4 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Yaralılar

- Yaralıların çıkartılması

- Vatandaşların yardım etmesi

- Yaralılar yerde yatması

- Yaralılar taşınması

- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansların gelişi

- Yaralılar acil servise götürülmesi

- Yaralıların yakınları

- Genel ve detay görüntüler

- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu önündeki cenaze aracı Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Hafif ticari araç, işçi otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı; kaza anı kamerada Kütahya’da çalıştığı fabrikanın vardiyasına kullandığı hafif ticari araçla giden Metin Saygılı (44), organize sanayiden işçi taşıyan otobüse çarptı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü öldü, otobüs sürücüsü ve 1 işçi yaralandı. Kaza anı ise kameralara yansıdı.

Kütahya 1’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir fabrikada işçi olarak çalışan Metin Sayıglı, vardiyasına gitmek için 43 BD 643 plakalı hafif ticari aracıyla yola çıktı. Saygılı, kullandığı araçla OBS mevkiine geldiğinde kendi şeridinden çıkarak karşı yönden gelen Mevlüt Kesmez’in kullandığı 43 S 204 plakalı işçi servisi otobüsüne çarptı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçta sıkışan sürücüsü Saygılı, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü Kesmez ile fabrika işçilerinden Sema Şimşek yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Metin Saygılı’nın cesedi ise savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

KAZA YOL KEMARASINDA

Jandarma ekiplerince otobüsün yol kamerasında yapılan inceleme de kaza anının saniye saniye kaydedildiği belirlendi. Görüntülerde karşı yönden gelen Metin Saygılı’nın kullandığı hafif ticari aracın, kendi şeridinden gelerek otobüse çarptığı görülüyor. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yol kamerasından kaza anı

-Kaza yeri ve araçlar

-Hurdaya dönen hafif ticari araç

-Jandarma ve sağlık ekipleri

-Cenazenin kaldırılması

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Kazada kalbi duran sürücüyü hayata döndürmeye çalıştı Zonguldak’ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobil sürücüsü Gürsel Obay (52), yaşamını yitirdi. Yoldan geçen bir sürücünün kalp masajı yaptığı Obay’ı hayata döndürme çabaları ise sonuç vermedi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu Eceler mevkiinde meydana geldi. Gürsel Obay (51) yönetimindeki 67 AH 309 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken araçta sıkışan Gürsel Obay’ın yardımına yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Araçtan çıkarılan Obay’ın nefes almadığını gören bir sürücü kalp masajı yapmaya başladı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, Obay’ı hayata döndürmek için büyük mücadele verdi. Gelen sağlık ekipleri de kalp masajına devam etse de Obay hayata döndürülemedi.

Obay’ın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılık incelemesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıya kalp masajı yapılması

-Kaza yerinden detaylar

-Olay yeri incelemesinden detaylar

-Hastaneden detaylar

-Hayatını kaybeden sürücü Gürsel Obay'ın fotoğrafı Süre: (2:25) Boyut: (346 MB) Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Bursa'da gıda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan gıda yüklü kamyonun şarampole yuvarlananması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri Babasultan Barajı Mevkii'nde meydana geldi. Eskişehir'den, Bursa'ya gıda ürünü taşıyan Ömer Kara (49) yönetimindeki 35 HA 9092 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Kara, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlke müdahale yapıldıktan sonra ambulansa konulan Kara, bu arada birlikte yola çıktıkları diğer kamyonun sürücüsü olan arkadaşı Mustafa Özipek'i arayarak bilgi verdi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen sürücü Kara'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden detaylar

-Hastaneden detaylar

-Mustafa Özipek'in röportajı Süre: 01.55 Boyut: 216 MB Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ, (İNEGÖL)/ (Bursa), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 34 ölü, 231 yaralı Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü günü saat 17.00'den sonra 8 ilde meydana gelen 10 kazada 7 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

TATİLİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE 11 KİŞİ ÖLDÜ, 69 KİŞİ YARALANDI

Saat 17.00'ye kadar olan kazalarla birlikte tatilin üçüncü gününde meydana gelen 28 kazada 11 kişi yaşamını yitirirken, 69 kişi de yaralandı.

TATİLİN ÜÇ GÜNLÜK KAZA BİLANÇOSU: 34 ÖLÜ, 231 YARALI

Yurt genelinde Ramazan Bayramı tatilinin ilk üç gününde yurt genelinde meydana gelen 83 kazada 34 kişi yaşamını yitirirken, 231 kişi de yaralandı. Gün gün kaza bilançosu ise şöyle oldu: 31 Mayıs Cuma (saat 18.00) : 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı

1 Haziran Cumartesi : 25 kazada 3 ölü, 65 yaralı

2 Haziran Pazar : 23 kazada 10 ölü, 66 yaralı

3 Haziran Pazartesi (Arife): 28 kazada 11 ölü, 69 yaralı

Haber: İlkim EMİRLER / İSTANBUL, (DHA)- ========================== Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, 43 ilin kavşak noktasında denetimde EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 2019'un ilk 5 ayında 2018'in aynı dönemien göre ölümlü kazalarda yüzde 30'un üzerinde azalma olduğunu söyledi.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, ulaşımda 43 ilin kavşak noktası olarak bilinen Kırıkkale'de, trafik ekiplerinin kontrollerini denetledi. Kırıkkale Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasını ziyaret eden Celal Uzunkaya, Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'dan yol durumu hakkında bilgi aldı. Uzunkaya, bayram tatili nedeniyle 11 gün boyunca trafik tedbirlerini planladıklarını, 10 Haziran'a kadar bu tedbirlerin devam edeceğini söyledi. Uzunkaya, Kırıkkale'de Karadeniz'e gidiş yönünde tatilin başlamasından itibaren trafik akışında 2-2,5 katı bir artış olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Cuma gününden itibaren de dönüş yolunda trafik olacak. Yaptığımız denetimlerde bu bayramda önceki bayramlarda olduğu gibi 9 günlük tatil olmasına ve geniş zamana yayılmasına rağmen normal günlük trafiğin asgari 2 katı, bazı yerlerde 3-3,5 katına çıkan bir araç yoğunluğu olduğunu görüyoruz. Biz hiçbir insanımız ölmesin istiyoruz. Ama maalesef bunu bir türlü sağlayamadık. Her zaman 'hiç olmazsa bu bayram ölüm olmasın' diyoruz. Esasında istenirse başarılabileceğine inanıyoruz. 2019 yılının ilk 5 aylık rakamlarına baktığımızda, 2018 yılınan ilk 5 ayına göre ölümlü kazalarda yüzde 30'un üzerinde azalma var. Yaralanmalı kazalarda yüzde 13'ün üzerinde azalma var. İnanıyorum ki sürücülerimiz daha dikkatli olursa kazalar giderek azalacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Akan trafik

- Denetleme çalışmaları

- Uzunkaya'nın yolcular ve şöförlerle konuşması

- Drone ile trafik görüntüsü

- Detaylar Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Elektrik akımına kapılan genç kız yaralandı Adıyaman'da, temizlik yaparken elektrik akımına kapılan genç kız yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde temizlik yapan Esma Avat (22), duvardaki prize bağlı olan uzatma kablosuna dokununca elektrik akımına kapıldı. Yakınların müdahalesi ile elektrik akımından kurtarılan Avat, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Avat'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansın gelişi

- Yaralı genç kızın acile götürülmesi

- Yakınları

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Şanlıurfa'da katı atık depolama alanında yangın

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde belediyeye ait katı atık depolama alanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.

Yangın Siverek- Diyarbakır karayolunun 2’inci kilometresindeki katı atık depolama alanında çıktı. Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın büyüyerek kısa sürede karayolunun yakınlarına kadar geldi. Bölgede paniğe neden olan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri alanda güvenlik önlemi alarak alevlerin çevredeki ekili arazilere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar ekiplerin çalışmasının devam ettiğini belirterek, "Şu anda ekiplerimizle birlikte bölgede çalışmalar yapıyoruz. Jandarma ekiplerimiz çevredeki çiftçilerimizi uyardı. Yangının ekili arazilere sıçramaması için gerekli önlemleri aldık. Yangın itfaiye ekiplerimiz tarafında kontrol altına alınıyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yükselen dumanlar

- Yükselen alevler

- Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri

- Başkan yardımcısı Cumali Karavar’ın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Ev hapsindeki iş insanı cinayetine 6 tutuklama İZMİR'de, 'organize suç örgütü' davasında elektronik kelepçe takılarak, adli kontrol tedbiri uygulanan ve uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ahmet Kurtuluş cinayeti ile ilgili gözaltına alınan ve aralarında asli fail olduğu iddia edilen zanlının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Narlıdere'deki evinde silahlı saldırıya uğrayan iş adamı Ahmet Kurtuluş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı 'organize suç örgütü' davasında elektronik kelepçe takılarak, adli kontrol tedbiri uygulanan Ahmet Kurtuluş'un öldürülmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda İstihbarat, Terör ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında asli fail olduğu öne sürülen zanlı Yener T. ile Erdal K., Hüseyin Hıfsı A., Hasan A., Uğur U. ve Barış Y. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve tasarlayarak adam öldürme' suçlarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EMNİYETTE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden Yener T., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ederek olayda kullandığını söylediği tabancanın gömülü olduğu yeri ve cinayet sırasında giydiği polis yeleğini attığı çöp konteynırı hakkında bilgi vermişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlıların adliyeye sevk edilişi Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 7 tutuklama Şanlıurfa'da, özel etüt merkezlerinde terör örgütü FETÖ/PDY adına faaliyette bulunduğu iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 7’si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kent merkezinde tespit edilen özel etüt merkezlerinde örgüt adına faaliyet yapan kişiler takibe alındı. Yapılan araştırma ve takibin ardından polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise bir miktar para ile örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden, 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis eşliğinde adliyeye çıkarılan şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA - DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Bursa'da 'seyyar' gerginliği: 10 gözaltı BURSA'da, zabıta ve polis ekiplerinin arife günü şehrin en işlek bölgelerideki seyyar satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, arbede çıktı. Bazı seyyar satıcılarının ekiplere saldırması üzerine 1 polis ve 1 zabıta memuru yaralanırken, bazı satıcılar da arabalarını alarak kaçtı. Olayla ilgili 10 satıcı gözaltına alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile polis ekipleri, esnafın şikayeti üzerine arife günü şehir merkezindeki kaldırımlara tezgah açan seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenledi. Bir seyyar satıcı, ürünlerini zabıtanın aldığı gerekçesiyle eline geçirdiği benzini başından döküp, kendini ateşe vermeye çalıştı. İkna çalışmasıyla vaz geçirilen satıcı karakola götürüldü. Bazı satıcılar, araçlarını alarak ekiplerden kaçtı. Yaklaşık 30 kişilik seyyar satıcı , polis ve zabıta ekiplerine direnerek, saldırdı. Çıkan arbedede 1 polis ve 1 zabıta memuru hafif yaralanırken 10 seyyar satıcı gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin müdahalesi

-Seyyar satıcılarla arbede

-Zabıta ekiplerinin seyyar arabalara el koyması

-Seyyar satıcılarla zabıtaların tartışması

-Detaylar Süre: 03.57 Boyut: 443 MB Haber: Serkan AKKUŞ - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Çiftçilerden, Küçük Menderes'te 'kirlilik' tepkisi İzmir'in Tire ilçesindeki bazı üreticiler, arazilerini suladıkları Küçük Menderes Nehri'ndeki kirliliğin arttığını belirterek, önlem alınmasını istedi.

Bereketli topraklarında üretilen, ürünleri Türkiye'nin bir dört yanına satılan Küçük Menderes Havzası'nda kuraklık tehlikesi yaşanıyor. Yer altı sularının yetersizliği nedeniyle tarlalarını sulamak için kaynak bulamadıklarını belirten çiftçiler, Küçük Menderes Nehri'ne yöneldi. Ancak nehrin Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikaların atık su bırakması nedeniyle kirletildiği belirtildi. Kirli nehirden aldıkları sularla tarlalarını sulamak zorunda kaldıklarını vurgulayan üreticiler, tepki gösterdi. Ürünleri kendilerinin de çocuklarıyla birlikte tükettiğine dikkat çeken çiftçiler, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

'BU SUYA TEMAS EDEN ÜRETİCİ HASTA OLUYOR'

Bölgedeki çiftçilerden Osman Yazar, "Bölgede patates, karpuz ve mısır tarlalarımız var. Nehirde kirlilik mevcut. Bu suyun temizlenmesi için elimizden ne gelirse yapmaya çalışacağız. Şu içler acısı durumu, herkesin görmesini istiyoruz. Üreticiler bu suyla, ürünlerini suluyor. Bu suya temas eden üreticilerimiz hasta oluyor. Burada şu anda herkes mikrop taşıyor. Bu sorun karşısında herkesin birlik olması lazım" dedi.

Derebaşı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurucu Başkanı Mehmet Çakırer ise şöyle konuştu:

"Bölge olarak şu anda Aktaş Barajı'ndan da Zeytinova Barajı'ndan su alamıyoruz. Zeytinova Barajı'nın suyu Bayındır'a gidiyor. Bizler barajdan bu nehre su bırakılmasını istiyoruz. Bölgemiz susuz ve üretim sayısı günden güne düşüyor. Bu sadece tarımı değil hayvancılığı da olumsuz etkiliyor. Bu su ile sulanan ürünleri hepimiz tüketiyoruz. Biz sorunlarımızın bir an önce çözülmesini istiyoruz. Küçük Menderes Nehrimizin eski günlerine kavuşmasını diliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Nehirden görüntü

- Üreticiler açıklama

- Kirli suyla tarla sulama Haber- Kamera: Yiğit SOYLU / TİRE (İzmir), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Gaziantep'te bayram arifesinde şehitlik ziyareti Gaziantep'te Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edilerek mezarlara karanfil bırakıldı.

Ramazan Bayramı arifesinde, Gaziantep'te, şehit ailesi ve yakınları şehitlerin mezarlarını ziyaret etti. Şehitler için dualar edildi. Çevresine Türk bayrakları asılan Asri Mezarlık içerisindeki şehitlikte tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, belediye başkanları, askerler ile STK temsilcileri katıldı.

Kuran-ı Kerim okunup, dua edilmesinin ardından Vali Gül ile beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bırakıp, acısını paylaştıkları ailelerin bayramını kutladı. Görüntü Dökümü

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- Kur'an okunması

- Dua edilmesi

- Şehit mezarlarına karanfil bırakılması

- Genel ve detay görüntüler Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 83 yaşındaki 'Dadaş Necati' sesiyle Türkiye'yi büyüledi

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesindeki Çırçır Mahallesi'nde oturan 'Dadaş Necati' lakaplı 83 yaşındaki Necati Tutaş, söylediği uzun hava ve gazellerle dinleyenleri kendisine hayran bırakıyor. Necati Tutaş'ı dinleyenlerin çektiği videolar ise sosyal medyada tıklama rekoru kırıyor.

Eşi Semiha Tutaş ile birlikte yaşayan 4 çocuk, 14 torun sahibi Dadaş Necati, Erzurum'un yöresel kıyafetleriyle dolaşıyor. Sıcak demir ustası olan Necati Tutaş, Erzurumlular tarafından çok seviliyor. 10 yaşından beri beline taktığı kuşağını bir gün olsun çıkarmayan Necati Tutaş, müziğe olan tutkusuyla anılıyor. 1950 yılında Kore Savaşı'na katılan Necati Tutaş, gazi olmadığını ancak madalyası olduğunu belirtti.Çevresi tarafından 'canlı tarih' olarak da anılan Necati Tutaş, bir çok enstürmanı çaldığını söyledi. Sosyal medyada kendisini beğenenlere "Gözlerinden öperim, şeref duyarım. Minnet duyarım, demekki bana saygı olmuş" diyen Necati Tutaş, tüm Türkiye'de bayram mesajı gönderdi. Necati Tutaş, "Herkes iyi olsun. Kimse birbirini üzmesin. Bu vatan hepimizin" dedi.