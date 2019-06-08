DHA YURT BÜLTENİ - 1

Kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis memuru, şehit oldu (2)

1)ŞEHİT POLİS GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI Gaziantep'te, çarşamba gecesi iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken tabancayla vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ekrem Kurtoğlu (39), için tören düzenlendi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Kurtoğlu için, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene şehidin ailesi, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal ve şehidin mesai arkadaşları katıldı. Şehidin annesi Hatice Kurtoğlu ve eşi Melek Kurtoğlu cenaze töreni boyunca güçlükle ayakta durdu. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

BABASINI POLİS ŞAPKASI İLE UĞURLADI

Şehit Ekrem Kurtoğlu'nun oğlu Alperen Kurtoğlu (8), babasının Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına götürülürken taktığı polis şapkası ile selam durdu. Kızı Aybüke (5) , babasının tabutuna son kez bakarak el salladı.

Şehidin cenazesi daha sonra Yeşilkent Mezarlığı'na getirildi. Kurtoğlu'nun cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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- Cenaze aracından şehidin alınışı

- Dua okunması

- Protokol

- Şehidin yakınlarının tabuta sarılıp ağlamalrı

- Şehidin ailesi

- Şehidin eşinin tabuta sarılması

- Çocuklarının selam durması

- Şehidin oğlunun babasının tabutunu öpmesi

- Cenaze namazı

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP,(DHA) ============================================= 2)YILDIRIM'DAN ORTAK YAYIN AÇIKLAMASI; UĞUR DÜNDAR'I TERCİH EDERİM CUMHUR ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu ile yapması planlanan ortak yayın hakkında, "Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim" dedi.

Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile beraber seçim çalışmaları kapsamında Kastamonu'ya geldi. AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yıldırım daha sonra şehir esnafını ziyaret etti. Kastamonu'nun Tarihi Nasrullah Camii'nin şadırvanından su içen Yıldırım, daha sonra Kastamonu Belediyesi'ni ziyaret etti. MHP'li Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Yıldırım, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'UĞUR DÜNDAR'I TERCİH EDERİM'

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan canlı yayına ilişkin bilgi veren Yıldırım, "İki partinin yetkilileri görüşme yapıyor, detayları konuşuyorlar. Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbullulara, vatandaşlara duyurması daha doğru. Yok bu kanal oldu, şu kanal olmadı gibi tartışmalardan kurtulmuş olunur. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim. Ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah" diye konuştu. 'ASLA KABUL EDİLEMEZ, ŞİDDETLE KINIYORUM'

İmamoğlu'nun Karadeniz ziyareti sırasında Ordu'da yaşadıkları sonrası, Ordu Valisi hakkındaki açıklamalarının yakışık olmadığını aktaran Yıldırım, şunları söyledi:

"Ziyaretten geriye ne kaldı? Devletin valisine ağır küfür, hakaret. Devletin polis ve memurlarına ağıza alınmayacak sözler. Siyaset içerisinde olan herkesin mutlaka ve mutlaka insanlara karşı, gerekli hassasiyeti göstermesi icap eder. Dolayısıyla CHP adayının Ordu Valimize söylediği sözü tekrarlamaktan icap duyarım onun için söylemiyorum. Asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. İstanbul gibi bir dünya şehrini yönetmeye aday olan birinin böyle sözler söylemesi asla ve asla hoş görülemez. Özür dilemesini bekliyorum."

'İSTANBUL'UN KASTAMONU'YA İHTİYACI VAR'

Yıldırım, Kastamonu'nun nüfusundan fazla İstanbul'da yaşayan Kastamonulunun olduğunu belirterek, "İstanbul Türkiye'nin özeti. İstanbul Türkiye, Türkiye İstanbul demek. 80 vilayetimizden vatandaşlarımız var. Kastamonu'da ilk iki içerisinde yer alıyor. Yani Kastamonu'nun şehir merkezi ve köylerinin toplamından daha fazla Kastamonulu İstanbul'da yaşıyor. İstanbul onların doyduğu yer. İstanbul Kastamonuluların evi, işi ve hepimizin ortak geleceği. Kastamonulu hemşerilerim hem sosyal hem de iş hayatında İstanbul'da çok faaller. Gerek 31 Mart seçimlerinde, gerekse 23 Haziran seçimlerinde Kastamonuluların hep desteğini gördüm. Bu desteğin bugünlerde artarak devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu destek için teşekkür ediyorum. Bayram için gelen Kastamonulu hemşerilerimin de 23'ünde İstanbul'a geri dönmelerine ve oylamaya katılmalarını istiyorum. Çünkü İstanbul'un Kastamonu'ya ihtiyacı var" dedi.

Yıldırım, sivil toplum örgütü temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Esnaf ziyareti

- Binali Yıldırım'ın açıklaması

- Genel ve detay Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,(DHA) ============================================= 3)BAKAN SOYLU: ÖLÜMLÜ KAZA ORANI YÜZDE 48 AZALDI İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, şu ana kadar 52 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini belirterek, "Alınan tedbirler çerçevesinde bu bayramda meydana gelen ölümlü kaza oranında geçen yıla göre yüzde 48 azalma oldu" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da havadan yapılan trafik uygulamalarını denetledi. Bakan Soylu'ya Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız eşlik etti. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Özer, Bakan Soylu'ya denetimler hakkında bilgiler verdi. Afyonkarahisar-Kütahya yolunda denetim yapan Bakan Soylu, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, çocuklara oyuncak ve sürücü karnesi dağıttı.

'YÜZDE 48 AZALMA VAR'

Bakan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, aldıkları tedbirler çerçevesinde son 10 yıllık trafik kazası ölüm istatistiklerine göre bu yıl yüzde 56'lık bir azalmanın söz konusu olduğunu söyledi. Geçen yıl ki bayram tatillerine göre de ölümlü kazalarda yüzde 48'lik azalma olduğunu belirten Bakan Soylu, "Bizim için sıfır can kaybı esastır. Ancak bu kadar yoğunluk ve bayram tatilinin sıkıştığı bu alanda biraz tedbirsizlik, dikkatsizlik bazen de acelecilik maalesef hepimizin canını yakan, içimizi acıtan, üzen görüntülerle bizi etkileyen sonuçla karşı karşıya bırakıyor" dedi. 'ŞU ANA KADAR 52 KİŞİ YASAMINI YİTİRDİ'

Bayram tatilinin geride kalan bölümünde 52 kişinin yaşanan kazalarda yaşamını yitirdiğini belirten Bakan Soylu, "Allah'tan rahmet diliyorum. Özellikle vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bayram tatilinden önce vatandaşlarımızı gerek emniyet kemeri olsun gerek cep telefonu olsun gerek araç takip mesafesi olsun gerekse yorgunken araç kullanmamaları konusunda uyarmış ve dikkatli olmalarını istemiştik. Onlardan seyahat planı yapmalarını, seyahat planını da evden başlatmaları konusunda bir dizi uyarıda bulunmuştuk. Bayram tatilinden dönen vatandaşlarımıza da dönüşlerini perşembe gününden itibaren yayarak yapmaları rica etmiştik. Dün akşam ciddi bir yoğunluk oldu. Gördüğünüz gibi şu anda bu yolda yoğunluk söz konusu değil. Uyarıları dikkatte aldıkları için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'185 BİN TRAFİK EKİBİ GÖREV ALDI'

Soylu, yollarda ciddi bir yoğunluk olmadığını, şu anda Bolu istikametine 80-100 kilometrelik araç hızıyla seyredilebilecek bir akışkanlık olduğunu belirtti. Bakan Soylu, "Karadeniz istikametinden özellikle Merzifon istikametinden buraya gelişte aldığımız bilgiler çerçevesinde bir yoğunluk söz konusu ama orda da bir akışkanlık var. Yine Susurluk, Balıkesir hattı yani İzmir- Balıkesir- İstanbul hattı arasında da yoğunluk var ama orada da akışkanlık söz konusu. Burada şunu söylemek gerekir, özellikle arkadaşlarımıza yani 185 bin trafik ekibi, jandarma ve polisimiz bu bayram tatili süresince kendileri bayram yapmadan, vatandaşlarımızın sağ salimen tatile veya gidecekleri noktaya, dönecekleri noktaya ulaşabilmeleri için büyük bir fedakarlık ortaya koydular. Altını çizerek söylüyorum; onların bayramlarını, ailelerinin bayramlarını tekrar tebrik ediyorum" dedi. 'GERİ DÖNÜŞÜMÜZÜ BİR KABUSA DÖNDÜRMEYELİM'

9 günlük bayram tatilinin bitmesine 2 günlük bir zaman dilimi kaldığına işaret eden Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Gerek ölümlü trafik kazalarında, gerek yaralanmalarda, gerekse de maddi hasarlı kazalarda geçen senelere göre yarı yarıya bir azalma sağladıysak bunu önümüzdeki dönemlerde daha da aşağıya çekebiliriz. Tekrar vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyoruz. Aman eve hemen yetişeyim diye biraz daha gaza basayım diye bir telaş içinde olmasınlar. Eve yarım saat sonra da gidilebilir. Geri dönüşümüzü bir kabusa döndürmeyelim. Geri dönüşümüz de bir bayram olsun. Bizim temel temennimiz budur. Biz bugün, yarın, öbür gün yine denetim için yollarda olacağız. Mümkün oldukça kontroller devam edecektir. İnşallah, salimen menzile ulaşmak nasip olur. Bu saat itibariyle bize ulaşan olumsuz bir durum yok. İnşallah da bir olumsuz durum olmaz."

TEKİRDAĞ'DAKİ KAZA

Tekirdağ'da meydana gelen kazada 5 kişinin yanarak yaşamını yitirdiği olayı da hatırlatan Bakan Soylu, bu kazanın kendilerini derinden etkilediğini söyledi. Araçların özellikle otoyollarda, kavşak ağızlarında park edilmemesini, bekleme yerlerinde de kurallara uygun park edilmesini isteyen Soylu, "Tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sadece sürücüler değil yanındakilerinin de uyarılarına ihtiyacımız var. Yani araç sürmek sadece bir sürücülük değildir, mühendislik hadisesidir. Ve bunu hep beraber bir şekilde yönetmemiz gerekir. Onun için özellikle yol kenarlarında durmalar, parklanmalar, kurallara uygun bir şekilde gerçekleşmelidir. Özellikle çocuklarımıza da çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar bize bine yakın karne geldi. Yani ailelerinin, annelerinin, babalarının karnelerini doldurup bize gönderdiler. O çocuklarımızın da ilk yüzüne bisiklet göndereceğiz. O karneler bizim için önemli. Çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bayramlar her zaman şen olsun" diye konuştu.

BAKAN SOYLU ESKİŞEHİR'DE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'daki temaslarının ardından Eskişehir'e geçti. Sivrihisar ilçesi Ankara karayolu üzerindeki polis trafik denetleme noktasına gelen Bakan Soylu'yu, Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, AK Parti MKYK üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Kara, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü karşıladı. Polis memurlarıyla sohbet eden Bakan Soylu, Eskişehir'deki trafik denetimleri konusunda trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Yaşar'dan bilgi aldı. Ankara istikametinde durdurulan araç ve yolcu otobüslerinin sürücüleriyle trafik denetimleriyle ilgili sohbet eden Bakan Soylu, çocuklara hediyeler dağıttı.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle alınan tüm tedbirlerin trafik kazalarını en aza indirme amacı taşıdığını kaydeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, buradan Antalya, Bursa istikametinden gidecek araçlar üzerinde arkadaşları denetimlerini yapıyor. Afyon'daydık, tüm arkadaşlarımız Pazar gününe kadar yollarda trafik denetimlerinin en üst noktasında olması için hazırlıkları bugüne kadar tamamladılar. Gerek ilk gidiş zamanında şimdi de dönüş yolunda vatandaşlarımızın menzillerine sağ salim ulaşabilmeleri için 185 bin trafik görevlimiz yollarda. Öncelikle onlara, ailelerine tüm bayram kazaların en aza inmesi, ölümlerin az olabilmesi, kazaların en aza inmesi için çalışıyoruz" dedi.

'KAZA KARA NOKTALARINDA HİÇ ÖLÜMLÜ KAZA OLMADI'

Ramazan Bayramı'nın ilk 7 günlük tatili süresince trafik kazalarında 52 kişinin hayatını kaybettiğini ancak tedbir alınan 'kaza kara noktaları'nda hiç ölümlü kaza olmadığını aktaran Bakan Soylu, "Kaza kara noktalarında aldığımız tedbirlerle şu ana kadar kaza kara noktalarında hiç kazamız olmadı. Şu anda Türkiye'de belirlediğimiz kaza kara noktalarında hiç ölümlü kazamız olmadı. Yaklaşık ilk 7 gün zarfında toplam 52 trafik kazasından kaynaklana vefatımız söz konusu. Yine aynı zamanda geçen sene ve son 10 yılın yüzde 56 azalışıyla beraber trafik kazalarındaki ölümlerle gidiyoruz. Trafik kazalarında geçen yıla oranla yüzde 48'lik azalış söz konusu. Bizim aldığımız tedbirlerle hedefimiz sıfır can kaybı" diye konuştu. 'EVE VEYA TATİL YERİNE SON 50 KİLOMETRE EN RİSKLİ KİLOMETRELERDENDİR'

Sürücülere tavsiyelerde bulunan Bakan Soylu, yolculuklarda son 50 kilometrenin en riskli mesafeler olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürücülerimiz acele etmesinler, gidecekleri istikamet evleri muhakkak, yani ev yerinde duruyor. On dakika ya da yarım saat geç gitmeleri çok bir şey fark ettirmeyecek. En önemli unsur dinlenerek gitmektir. Eve veya tatil yerine son 50 kilometre en riskli kilometrelerdendir. Çünkü yorgunluk ve uykusuzluk anınızdır, hemen yetişeyim telaşıdır. Ne olur dikkatli olun. Muhakkak emniyet kemeri, cep telefonuyla konuşmamak, muhakkak araç takip mesafesi ve özellikle de hız limitlerine uymak bizim en temel prensibimiz. Bundan sonra yola çıkacaklar için söylüyorum, seyahat planınızı aracınıza bindiğinizden itibaren ne olursunuz yapın. Tedbirlerinizi ona göre alın, trafikteki en önemli mesele seyahat planıdır. Bu planı yaparsanız, tedbirlerinizi alırsanız, inşallah kaza bela olmadan sağ salim bir şekilde varmak nasip olur düşüncesindeyiz."

Bakan Soylu, açıklamalarının ardından Eskişehir'den ayrılarak Ankara'ya geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AFYONKARAHİSAR

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-Bakan Soylu'nun karşılanması

-Bakan Soylu denetimde görev yapan ekiplerle tokalaşırken

-Bakan Soylu yetkililerden bilgiler alırken

-Bakan Soylu çocuklara oyuncak verirken

-Bakan Soylu vatandaşlarla ve çocuklarla fotoğraf çektirirken detay

-Durdurulan araçlarda sürücülerle Bakan Soylu uyarılardan bulunurken

-Araç içerisindeki çocuklara sürücü karnesi ve hediyeler verirken detay

-Bakan Soylu otobüse binerken detay

-Bakan Soylu'dan detaylar

-Bakan Soylu'nun açıklaması

Haber-Kamera: SATILMIŞ AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR,(DHA) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ESKİŞEHİR

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-Bakanın karşılanması

-Polis memurlarıyla sohbet etmesi

-Durdurulan araçlar

-Bakan Soylu'nun sürücülerle konuşması

-Çocuklara hediye vermesi

-Yolcu otobüsüne binmesi

-Yolcularla sohbeti ve hediye dağıtması

-Bakan Soylu'nun açıklaması

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN / ESKİŞEHİR,(DHA) 4)TATİLCİLERİN BAYRAM DÖNÜŞÜ SÜRÜYOR MARMARA Bölgesi'nden Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine ya da kıyı şeridindeki tatil yörelerine giden vatandaşlar dönüşe geçti. Yalova'da hem karayolu, hem de deniz ulaşımında şu ana kadar yoğunluk yaşanmadığı görüldü.

Bayram tatilinin son gününe kalıp, yoğunluk yaşamak istemeyen tatilciler, kara ve deniz yolu ulaşımıyla dönüşe geçti. Yalova'da tatilcilerin bayram dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşamaması için İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) Topçular ile Eskihisar arasındaki arabalı vapur sayısını 15'ten 17'ye çıkardı. Negmar da Yalova ile Eskihisar arasında 4 gemi ile hizmet sunuyor. Tatilciler, deniz otobüsünün yanı sıra Osmangazi Köprüsü'nü tercih ediyor. Yalova'da hem deniz, hem de kara ulaşımında şu ana kadar yoğunluk yaşanmadığı görüldü. İDO'ya ait Topçular İskelesi'ne gelen sürücüler bekleme yapmadan Eskihisar'a taşınırken, karayollarında da akıcı yoğunluk gözlendi. Yalova emniyeti ile jandarma trafik ekipleri, karayollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

İDO 17 FERİBOT İLE HİZMET VERİYOR

İDO Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi, 9 günlük bayram tatili boyunca hattaki 15 olan gemi sayısını 17'ye çıkarttıklarını, yoğunluğun önüne geçebilmek için hafta sonu ise duruma göre daha 2 ilave gemi yapabileceklerini söyledi. Aşkın Lermi, bayramın ilk üç gününde Eskihisar'dan Yalova'ya 21 bin araç taşındığını söyledi. Lermi, ayrıca iskeleden her 5 dakikadan bir geminin kalkış yaptığını, istif alanında bekleme yapmaksızın sürücülerin karşı kıyıya geçiş yaptıklarını belirtti.

NEGMAR HER GÜN 120 SEFER YAPIYOR

Negmar Genel Müdürü Eşref Serbes ise Yalova ile Eskihisar arasında 4 gemi ile hizmet sunduklarını ve bir günde 120 sefer yaptıklarını belirtti. Serbes, bayram tatilinin bitiminin son gününe kadar toplamda bin 200 sefer yapacaklarını ve 50 bin aracın karşıya geçirileceğini öngördüklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Topçular İskelesi detaylar

-Gemilerden genel görüntü

-Vatandaşlarla röp.

-İstif alanından görüntü Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK / YALOVA,(DHA) ============================================= 5)BAYRAM SONRASI KOCAELİ GEÇİŞİNDEKİ YOLLARDA TRAFİK YOĞUNLUGU ARTTI RAMAZAN Bayramı tatilinden dönenlerin çileli yolculuğu sürüyor. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde trafik durma noktasına geldi. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde özellikle 3 şeritten 2 şeride düşen Bekirdere Rampasında araçlar adım adım ilerledi. İzmit'te tünel ve viyadükler ile Körfez ilçesi geçişi ve Dilovası rampa çıkışında yoğunluk yaşandı. Yoğunluktan bunalan sürücüler yol kenarlarında bulunan dinlenme tesislerine girip mola verdikten sonra yeniden yollarına devam etti.

TEM VE D-100 KARAYOLU KOCAELİ GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK SÜRÜYOR (ek)

RAMAZAN Bayramı'nı İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğunda TEM ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde oluşturdukları trafik yoğunluğu devam ediyor. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde özellikle 3 şeritten 2 şeride düşen Bekirdere rampasında araçların yavaşladığı görülürken, İzmit'te tüneller bölgesi ve viyadükler, Körfez ilçesi geçişi ve Dilovası rampasında yoğunluklar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Drone görüntüsü

-Yakın plan araç yoğunluğu

-Anons

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- Otoyoldan drone görüntüsü

- Otoyoldan aktüel görüntü

- Detay Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli),(DHA) ==================================================== KARABÜK' TE DOLU ETKİLİ OLDU

6)ARAÇLARINI YATAK, HALI, KİLİM, ÖRTÜ VE HAVLUYLA 'DOLU'DAN KORUMAYA ÇALIŞTILAR KARABÜK'te, dolu ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar araçlarının üzerine yatak, halı, kilim, örtü ve havlu sererek doludan korumaya çalıştı. Dün saat 18.00 sıralarında aniden başlayan dolu ve sağanağa yakalananlar, iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı. Sürücüler göle dönen yollarda güçlükle ilerlerken, araçlarını doludan korumak için köprü altlarına ve kapalı pazar yerlerine çekti. Vatandaşlar ise yol kenarlarında park halindeki araçlarının üzerine yatak, halı, kilim, örtü ve havlu sererek doludan korumaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika sonra dolu ve sağanak etkisini kaybetti.

BÜYÜK MÜCADELE VERDİ

Yıl Mahallesi'nde yaşlı bir vatandaşın oturduğu apartmanın önünde park halindeki otomobilini doludan koruma mücadelesi kameraya yansıdı. Apartmandan koşarak çıkan kişi, istinat duvarında asılı olan kilimi alıp altına girerek yaklaştığı otomobilin üzerine örttü. Dolu ve sağanağa aldırış etmeyen kişiye eşi de 3'üncü kattaki evlerinden aşağıya örtü attı. Yaşlı adam havada kaptığı örtüyle de otomobilin açık kalan yerini kapatmaya çalıştı. Otomobilini korumak için büyük mücadele veren yaşlı vatandaş daha sonra koşarak apartmana girdi. Görüntü Dökümü:

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-Yaşlı adamın mücadelesi

-Araçların üzerindeki yatak, halı, kilim, havlu ve örtüler

-Yollardaki su birikintisi

-Köprü altında bekleyen araçlar

-Kapalı Pazar yerinde bekleyen araçlar Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) ============================================= 7)DÜNYANIN EN YAŞLI GAZİSİNİN EVİ ALEVLERE TESLİM OLDU ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, dünyanın en yaşlı gazisi unvanını taşırken 1994'te, 110 yaşındayken hayatını kaybeden Hüseyin Kaçmaz'dan geriye kalan iki katlı ev yanarak kül oldu. Yangın, dün akşam saatlerinde Akarca Mahallesi Gazi Hüseyin Kaçmaz Sokak'ta bulunan iki katlı boş olan evde çıktı. Dünyanın en yaşlı gazisi unvanını taşırken 1994'te, 110 yaşındayken hayatını kaybeden Çanakkale Gazisi Hüseyin Kaçmaz'a ait evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Ereğli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, ihbarın ardından kısa sürede yangına müdahalede bulunduklarını belirterek, yangının ısınmak için ya da başka amaçla evi kullanmak isteyen kişi ya da kişiler tarafından çıkarılmış olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz da yangını haber almasının ardından babasından hatıra kalan eve geldi. Turgut Kaçmaz, babasından kalma evin yanmasından dolayı üzüntüsünü dile getirerek, 10 yıldır başka bir evde ikamet ettiklerini söyledi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan bina

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Gökyüzüne yükselen alevler

-Vatandaşların yangını seyretmesi

-Turgut Kaçmaz ile röportaj

-İtfaiye müdürü Muhammet Ali Ateş ile röportaj Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ================================================ 8)BIÇKI ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN OKULA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bıçkı atölyesinde çıkan yangın, yan tarafındaki okula sıçramadan söndürüldü, iş yeri ise kullanılamaz hale geldi. Yangın, dün akşam saatlerinde Boğazköy Mahallesi'nde Mıstın Civan'a ait bıçkı atölyesinde çıktı. Atölyede bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalleli yangına müdahale ederken, itfaiye de kısa sürede olay yerine geldi. Ekipler, okula sıçramak üzere olan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası bıçkı atölyesi kullanılamaz hale gelirken, Boğazköy İlkokulu'nda ise küçük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detaylar

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-Genel detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) =============================================== 9)ÇORUM'DA UÇURUMA YUVARLANAN TRAKTÖRDEKİ ANNE-BABA-OĞUL ÖLDÜ, 1 YARALI ÇORUM'un İskilip ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu Galip ile eşi Güllü ve oğulları Berkay Karadana hayatını kaybetti, akrabaları Süleyman Karadana ise yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İskilip ilçesi İbik köyü Semerkaya mevkiinde meydana geldi. Galip Karadana yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Galip Karadana ile birlikte eşi Güllü Karadana ve oğulları Berkay Karadana olay yerinde hayatını kaybederken, akrabaları Süleyman Karadana ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada hayatını kaybeden anne, baba ve oğlunun cansız bedenlerini yapılan incelemenin ardından otopsi için İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Yaralı Süleyman Karadana ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Uçurumdan görüntü

-Ekiplerin çalışması ve yerdeki cesetler

-Genel ve detaylat Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / İSKİLİP(Çorum),(DHA) ============================================== 10)DÜZCE'DE 'PAT PAT' DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI DÜZCE'de, 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Kibritçi yönetimindeki pat pat diye bilinen tarım aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada, Onur Kibritçi ile pat patın kasasında bulunan Furkan Aktürk, Muhammed Ali Aktürk, Nurullah Çetin ve Yunus Çetin yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Onur Kibritçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Görüntü Dökümü:

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Yaralıların yerde yatarken görüntüsü

Sağlık ekiplerinin müdahale görüntüsü

Kaza yapan pat pat aracının görüntüsü

Yaralıların ambulansa alınırken görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA) 11)LUNAPARKTA TIRTIL KOPTU: 4 YARALI KARAMAN'da, bir alışveriş merkezinin bahçesinde bulunan lunaparktaki tırtıl vagonu koptu. Olayda vagonun altında kalan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin bahçesindeki lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, Melek Böleç (27), kızı Azra Böleç (7) ile birlikte tırtıla bindi. Melek Böleç tırtıldan korkarak paniğe kapılan kızı Azra'yı sakinleştirmeye çalışırken tırtılın plastik aksanı koptu. Kopan parçayla birlikte yere düşen Melek Böleç ile kızı Azra, Meryem Özdemir (25) ve Abdurrahman Efe Özdemir (5) yaralandı. Devrilen tırtılın altında kalan yaralılara ilk müdahale lunapark görevlileri tarafından yapıldı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü:

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-Yaralılara müdahale edilmesi

-Yaralıların ambulansa alınışı

- genel detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA) 12)KONTROLDEN ÇIKAN TIR YOL TABELASINA ÇARPTI: 1 YARALI İZMİT'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, yol tabelasına çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu İzmit Körfez Mahallesi Adalet Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Hüseyin Remzi Demir, idaresindeki 81 KD 378 plakalı TIR'ın kontrolünü kaybetti. Bunun üzerine TIR yol tabelasına çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri TIR'ın içerisinde sıkışan sürücü Hüseyin Remzi Demir'i, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı. Hayati tehlikesi bulunmayan Demir, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Adalet Köprüsü bağlantısı yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapanırken, D-100 Karayolu İstanbul istikametinde de 1 şerit trafiğe kapatıldı. Kaza yapan TIR'ın vinç yardımıyla yoldan kaldırılması ve yola dökülenler temizlenmesinin ardından trafik tekrar normale döndü. Görüntü Dökümü:

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- Kaza yerinden görüntüler

- İtfaiye ekiplerinin sürücüyü bulunduğu yerden çıkartması

- Sürücünün ambulansa taşınması

- Ekiplerin çalışmaları

- Yıkılan yol tabelasının kaldırılması

- Kazaya karışan TIR'dan görüntü

- Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),(DHA) 13)KAMYONUN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ; EN MUTLU GÜNÜM KABUSA DÖNDÜ BURDUR'da, domates yüklü kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobil sürücülerinden Ogün Zengin, dün düğününün olduğunu söyleyerek, "En mutlu günüm kabusa döndü" dedi.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Burdur- Afyonkarahisar yolu Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya'dan aldığı domatesleri Tokat'a götüren Dursun K. yönetimindeki 60 AAZ 296 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kırmızı ışıkta bekleyen Ogün Zengin yönetimindeki 15 AN 776 plakalı, Buse Sena Karataş yönetimindeki 34 S 1488 plakalı, Limi Çalın yönetimindeki 34 BCP 695 plakalı ve Özcan Yüksel yönetimindeki 15 AL 885 plakalı otomobillere çarptı. Kazada, 4 otomobilde de büyük çapta hasar meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 'EN MUTLU GÜNÜM KABUSA DÖNDÜ'

Otomobil sürücülerinden Ogün Zengin, dün düğününün olduğunu, Marmara köyündeki kız evinden şehir merkezine döndüklerini belirterek, "En mutlu günüm kabusa döndü. Biz kırmızı ışıkta bekliyorduk. Kamyon geldi vurdu. Ölümden döndük. Allah korudu" dedi.

Kamyon şoförü Dursun K. ise kamyonunun durmadığını ileri sürerek, tüm çabasına rağmen kaza yapmaktan kurtulamadığını söyledi.

Dört otomobilin kullanılamaz hale geldiği kaza nedeniyle Burdur- Afyonkarahisar yolunda trafik yaklaşık bir saat kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen otomobillerin çekici yardımıyla çekilmesiyle yolda trafik yeniden normale döndü. Kamyon şoförü Dursun K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazaya karışan otomobiller

-Yoldaki trafik

-Ogün Zengin'in anlatımı

-Kamyon

-Detay Haber-Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,(DHA) 14)DÜĞÜNDE ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİYİ TABANCAYLA, 2 KİŞİYİ DE BIÇAKLA YARALADI DÜZCE'de, düğünde çıkan kavgada Ramazan Ç., bir kişiyi tabanca ile vurarak, 2 kişiyi de bıçaklayarak yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ağa Mahallesi Ağalar Sokak'ta meydana geldi. Sokakta düzenlenen düğünde Murat B. ile Ramazan Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ramazan Ç., iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayla Murat B.'yi vurdu. Bunun üzerine İsmail B. ve Polat A. da kavgaya dahil olarak Ramazan Ç.'ye saldırdı. Ramazan Ç. bu kez İsmail B. ve Polat A.'yı da bıçakla yaraladı. Yaralanan Murat B., İsmail B. ve Polat A. vatandaşlar tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların yakınları Acil Servis önünde arbede çıkarınca olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Acil Servis önünde önlem aldı. 3 kişiyi yaralayan Ramazan Ç. olay yerinden kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Acil servis önünden görüntü

Arbede çıkaran kişilere müdahale edilmesi

Polisin güvenlik tedbirleri ve detaylar Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA) 15)KÖYLÜLERİN DOSTLUK TURNUVASINDAKİ TAŞLI-SOPALI KAVGASI KAMERADA ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, köyler arasında düzenlenen dostluk turnuvasında iki futbol takımı oyuncuları ve taraftarlar taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Jandarmanın kavgayı, havaya ateş ederek ayırmaya çalışması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçede köyler arasında dostluk turnuvası düzenlendi. Kurtlar köyündeki toprak sahada düzenlenen turnuvada, Abdi Köyü ile Üveyikli takımları karşılaştı. Maçın 30'uncu dakikasında Abdi Köyü 1-0 öne geçti. Bu sırada birbirine sert müdahalede bulunan iki takımın oyuncusu tartıştı. Hakem, iki oyuncuyu da kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Sahanın dışına çıkan iki oyuncu kısa süre sonra kavga etmeye başladı. İki oyuncunun kavga ettiğini gören diğer oyuncular ve taraftarlar da kavgaya karıştı. Bir anda karışan sahaya giren jandarma, oyuncu ve taraftarları ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı. Buna rağmen taraflar bir süre daha kavga etmeyi sürdürdü. Takviye jandarma ekiplerinin gelmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı.

O ANLAR KAMERADA

Kavga anı bir seyirci tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgada bazı sporcuların ve taraftarların hafif yaralandığı ve hastaneye giderek tedavi oldukları öğrenildi. Hakem kavganın ardından maçı ertelerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Maçta birbirine giren oyuncular taraftarlar

-Tarafların birbirine sopalarla tekmelerle saldırması

-Jandarma ekiplerinin müdahale etmeye çalışması

-Jandarma ekiplerinin havaya ateş açması (1.57 saniye)

-Ortalığın savaş alanına dönmesi

-Görüntü alan vatandaşların kavga işle yorum yapması Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) 16)TARTIŞTIĞI BABASINI BACAĞINDAN VURDU DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, tartıştığı oğlu Ş.K. tarafından sol bacağından silahla vurulan S.K. (62), hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Olay, dün gece saatlerinde Sur ilçesine bağlı Melikahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ş.K., bilinmeyen nedenle tartıştığı babası S.K.'yı sol bacağından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ş.K., olaydan sonra kaçarken, S.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis ekipleri, Ş.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis aracı

-Güvenlik şeridi

-Sokak tabelası

-Polis ekipleri

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Emrah KIZIL / DİYARAKIR,(DHA) ====================================== 17)HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ, YARALI ÇOCUĞU HASTANEYE GÖTÜRDÜ KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, başından yaralanan çocuğunu hastaneye götürecek araç bulamayan anne, özel halk otobüsünü durdurdu. Otobüs şoförü Ferhat Uzun, yaralanan çocuk ile annesini hastanenin acil servisinin önüne kadar götürdü.

Olay, Derince Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Halk otobüsü şoförü Ferhat Uzun'u durduran ismi öğrenilemeyen kadın, "Ne yapacağımı bilmiyorum, çocuğumu hastaneye götürmeliyim" diyerek yardım istedi. Başından yaralanan kız çocuğunu ve annesini halk otobüsüne alan Ferhat Uzun, hastaneye doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada otobüs içerisinde bulunan bir kadın yolcu da yaralanan çocuk ve annesinin yanına gelerek onları sakinleştirmeye çalıştı.

Sürücü Ferhat Uzun, içerisindeki yolcular bulunan otobüsle Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nin acil servisinin önüne kadar gitti. Otobüsten inen anne ve çocuk, acil servise gitti. Otobüs şoförü daha sonra yolcularla birlikte yeniden hat güzergahında devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otobüs kamerasından otobüsün durdurulması

-Yaralı çocuk ve annenin binmesi

-Bir yolcunun yaralanan çocuğun yanına gelmesi

-Hastaneye gitmeleri Haber-Kamera: DERİNCE(Kocaeli),(DHA) 18)MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, motosikletin üzerine uzanarak trafiği tehlikeye atan sürücü, arkasından gelen otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Karabük-Bartın karayolunda , motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğunu, arkasından gelen otomobilin sürücüsü cep telefonuyla kaydetti. Motosikletin üzerine uzanarak, hızla yolda ilerleyen motosikletliye yaklaşan sürücü, bir ara kendi aracının hız göstergesini gösterdi. 130 kilometre hızla giden motosikletliyi görüntüleyen sürücü, "Evet arkadaşımızın ölümle dansı. Şu anda ölümle dans ediyor" diyerek tepkisini dile getirdi. Motosikletli bir süre daha yoluna devam etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu(cep telefonu görüntüsü) Haber: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) 19)HDP'Lİ TEMELLİ: 23 HAZİRAN'DA DA SİZİ YENECEĞİZ

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili, "Siz yenilmeye doymadınız, biz de yenmeye doymadık. Nasıl sizi 31 Mart'ta yendiysek 23 Haziran'da da yeneceğiz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, partisinin Şırnak İl Başkanlığı'nca Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Bayramlaşma programında HDP'li milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Feleknas Uca, Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz ve Hasan Özgüneş ile çok sayıda partili de yer aldı.

Programda konuşan HDP'li Temelli, 23 Haziran Pazar günü tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yönelik eleştirilerde bulunan Temelli, "Türkiye'de karabasan gibi çökmüş bir siyasete artık 'dur' dedik. Türkiye'nin birçok kentinde siyasetin el değiştirmesine, demokrasi umudunun büyümesine bizzat biz vesile olduk. Bizim gücümüz, kararlılığımız, mücadelemiz bunun yolunu açtı. Şimdi 23 Haziran'da seçimler yenileniyor. Yine YSK marifetiyle YSK'nın talimatlarla ortaya çıkmış bir seçim yenilemesini yaşayacağız. İstanbul seçimleri bitmişti. İstanbul seçimlerinin sonucunu bizzat biz belirledik. Bunu yok sayanlar, şimdi 23 Haziran'da yeniden sandığa gidiyorlar. Biz de onlara diyoruz ki 'Siz yenilmeye doymadınız, biz de yenmeye doymadık'. Nasıl sizi 31 Mart'ta yendiysek 23 Haziran'da da yeneceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Temelli'nin halkla bayramlaşması

- Temelli'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK,(DHA) 20)MUT KAYISI FESTİVALİ BAŞLADI MERSİN'in Mut İlçesi'nde bu yıl 57.'si düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali, tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda yapılan açılış töreniyle başladı.

Festivali açılışına; Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, AK Parti Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Volkan Şeker, Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Kaymakam Akyüz de Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin yüzde 80'ini üreten Mut ilçesinin yıllık 150 bin ton üretim miktarıyla birinci sırada bulunduğunu belirterek, "Rusya ve Ortadoğu pazarı olmak üzere ihracat kanallarımız açıktır. Bu yıl ürünümüzün oluşan fiyatı üreticimizin yüzünü güldürmüştür. Sağlıklı ve doğal meyveciliğin ülkemizde başoyuncusudur. Bizim folklorik değerimiz olan Karacaoğlan bu topraklarda yaşamış eserlerini öz Türkçe olarak yazarak bize armağan etmiştir. Anıt mezarı da ilçemizde bulunmaktadır. Mut ilçemiz maddi ve kültürel derinliği ile yoğunluğu olan bir yerleşim merkezimizdir. İlçemizin değerlerinin marka olarak tanıtmak bize düşmektedir" diye konuştu.

Daha sonra, kayısı yeme yarışması, bolluk ve bereketi betimleyen Dilek Havuzu'na kayısı dökülmesinin ardından Şehit Emin Çelik Anadolu Lisesi'nin sergisinin açılışı yapıldı.

3 gün sürecek festivalde, Karakucak Güreş Müsabakaları ile çeşitli sportif etkinlikler düzenlenecek.