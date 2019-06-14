DHA YURT BÜLTENİ - 1

Otomobilin önünü kesip kurşun yağdırdı, o anlar kamerada

YARALI HALDE 100 METRE İLERLEDİ, KAZA YAPARAK DURDU Eskişehir'de Murat İlker Özcan (26), otomobiliyle dolaştığı sırada önünü kesen 5 şüpheliden birinin tabancayla ateş etmesi sonucu başından ağır yaralandı. Otomobili kullanmaya devam eden Özcan, 100 metre ileride park halindeki araçlara çarparak dururken, olay anı sokak üzerindeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de oturan Murat İlker Özcan, 34 AL 6029 plakalı otomobiliyle dolaşmaya çıktı. Akşam 20.57 sıralarında Özcan Büyükdere Mahallesi Çeşmekaya sokak üzerine geldiğinde, park halindeki bir otomobilden inen 5 şüpheliden biri elindeki tabancayla önünü keserek ateş etti. Başından ağır yaralanan Özcan aracı kullanmaya devam ederken, yaklaşık 100 metre ileri park haindeki başka araçlar çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat İlker Özcan, ağır yaralı olarak Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özcan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Başından ağır yaralanan Murat İlker Özcan'ın silahlı saldırıya uğradı olay, sokak üzerindeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halinde duran bir otomobilden inen 5 şüpheliden birinin elindeki tabanca ile Özcan'a daha sonra da otomobilin arkasından ateş ettiği görüldü.

POLİS HER YERDE ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından 5 şüphelinin kaçtığı otomobilin plakasını belirleyip kent genelinde yakalanmaları için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası kayıtları

-Saldırının olduğu sokak

-Polisin incelemesi

-Özcan'ın otomobili

-Çarptığı araçlar

-Polis ve güvenlik şeridi

-Sokaktaki polis ekipleri

-Genel görüntüler

- Murat İlker Özcan fotoğraf Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA) ============================ Annesinin elini bırakınca vinç çarptı Düzce'de, annesinin elini bırakarak karşıya geçmek için koşan 7 yaşındaki Gizem Su Karaca'ya vinç çarptı. Küçük kız yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza öğleden sonra Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gizem Su Karaca kaldırımda annesiyle yürürken aniden annesinin elini bırakarak yolun karşısına geçmek isterken Metin Karadere idaresindeki 81 FP 544 plakalı vinç çarptı. Çarpmanın etkisi ile yerde sürüklenen küçük kız yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük kız hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü

Kaza yapan aracın görüntüsü

Vatandaşların kalabalık görüntüsü

Kız çocuğuna sağlık ekiplerinin müdahale ederken görüntüsü

Kızın annesinin görüntüsü

Kızın ambulansa alınırken görüntüsü ve detaylar Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA) ==================== Sivas'ta yıldırım isabet eden kadın yaşamını yitirdi SİVAS'ta merkeze bağlı Gazi köyünde evinin yakınında yıldırım isabet eden Fadik Köse (74) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkeze 39 kilometre uzaklıkta bulunan Gazi köyünde meydana geldi. Evli ve üç çocuk annesi Fadik Köse evinin yakınlarındaki bahçeye gitti. Bu sırada Köse'ye bahçeye düşen yıldırım isabet etti. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Köse'nin cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntü

-Cenazenin morga konulması

Haber-Kamera: Hakan KALELİ - Uğur YİĞİT / SİVAS,(DHA) ========================= 4 aylık hamile eşini öldürüp, intihar etti BATMAN'ın Kozluk ilçesinde çiftçi Serdar Yılmaz (26), tartıştığı 4 aylık hamile eşi Melek Yılmaz'ı (25) av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesinde meydana geldi. Bölükkonak köyünde çiftçilik yapan Serdar Yılmaz, geçen yıl evlendiği eşi Melek Yılmaz ile iddiaya göre geçimsizlik nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Serdar Yılmaz, evdeki av tüfeğiyle 4 aylık hamile olan eşi Melek Yılmaz'a ateş etti. Gençkadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Serdar Yılmaz aynı silahla kendine de ateş edek intihar etti.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Yılmaz çifti ile kadının karnındaki bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaz çiftinin cesetleri otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Batman Bölge Devlet Hastanesi

Ambulansların hastaneye gelmesi

Cenazelerin morga konulması

Serdar Yılmaz'ın babası Bahri Yılmaz ile röp.

Hastane önündeki kalabalık

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Arif ARSLAN - Reşat BATMAYİĞİZ / BATMAN,(DHA) ======================== Araçta sıkışan hamile kadını itfaiye çıkardı, kaza anı kamerada Bolu'da, minibüs ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, minibüste sıkışan 8 aylık hamile Fatma Gül, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Çakmaklar Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Hamile eşini hastaneye kontrole götürdükten sonra eve geri dönen İbrahim Gül(36) yönetimindeki 14 AZ 559 plakalı minibüs ile Hakan Kahraman(49) idaresindeki 14 GL 141 plakalı cip kavşakta çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Hakan Kahraman ile 8 aylık hamile eşi Fatma Gül yaralandı. Araçta sıkışan Fatma Gül, itfaiye ve 112 Acil ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde 2 aracın kavşakta çarpışması yer aldı. Mahallede yaşayan vatandaşlar ise kavşağın güvenliksiz olduğunu ve sürekli kaza meydana geldiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Hamile kadının araçtan çıkarılması

-Yaralı kadına müdahale

-Ambulansa bindirilmesi

-Olay yerinden detaylar

-Röportaj Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ===================== Sivas'ta sağanak, hayatı felç etti Sivas'ta aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sivas'ta öğlenden sonra aniden başlayan sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağış birçok ev ve iş yerinin bodrum katında su baskınlarına neden oldu. Yeşilyurt Mahallesi ve Kılavuz Mahallesi'nde sağanak yağış sonrası bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve zemin katları suyla doldu. Evlerde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Şarkışla ilçesinde de sağanak yağış nedeniyle sanayi bölgesinde bulunan dükkanları su bastı. Vatandaşlar evlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

ANAOKULU BAHÇESİNİ SU BASTI

Pulur Mahahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde bulunan özel bir anaokulunun bahçesi sağanak yağış nedeniyle suyla doldu. Down Sendromu ve Otizmli çocukların da kaldığı okulun çıkış merdivenlerine kadar yükselen su nedeniyle tedbir alındı. Okuldaki öğrenciler servis minibüsü merdivene yaklaştırılarak araca bindirildi. Bu anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Caddelerde oluşan su birikintileri

-Suyla dolan binalardan görüntüler

-Vatandaşların su tahliye çalışmaları

-Okulun bahçesinden görüntü

-Çocukların merdivene yanaşan servis aracına bindirilmesi Haber-Kamera: Hakan KALELİ - Uğur YİĞİT / SİVAS,(DHA) ======================== Karaman'da sağanak, sele neden oldu KARAMAN'da, aniden bastıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkileyerek sele neden oldu. Kent merkezinde çok sayıda evin bodurum katını su bastı, sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde saat 17.00'de başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak, kısa sürede yolları göle çevirdi. Kent genelinde 100'den fazla binanın bodrum katlarını su basarken, bazı yollarda polis tarafından trafiğe kapatıldı. Belediyeye bağlı ekipler ise göle dönen yollar ve alt geçitlerdeki biriken suları tahliye etmek için mücadele etti. Evlerini su basan vatandaşlar ise kovalarla sel sularını tahliye etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da evlerinin önüne kurdukları barikatlarla sel suyunun evlerine girmesini engellemeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yağşın neden olduğu su baskınlarından görüntü

-Göle dönen yollardan görüntü

-Sel sularının evlerin girmesini engellemeye çalışan vatandaşların görüntüsü

-Detaylar Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA) ========================== Ordu'da araçları doludan korumak için tahtalı önlem ORDU'da 9 kişinin yaralanmasına neden olan dolu afetinin ardından, vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye ve kontraplak tahtalarla tedbir aldı.

Ordu'nun Gürgentepe, Gölköy ve İkizce ilçelerinde dün etkili olan doluda 9 kişi yaralandı. Yaklaşık 400 aracın doludan zarar gördüğü Gürgentepe'de, yeni yağış uyarısı üzerine vatandaşlar tedbir aldı. Araçlarının üzerlerini battaniye ve kontraplak tahtalarla örten vatandaşlar, endişeli bekleyişini sürdürüyor. İlçede dolu nedeniyle fındık bahçeleri ve tarım arazilerinin de zarar gördüğü, hasarların tespiti için ise İlçe Kaymakamlığı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından oluşturulan kriz merkezinin çalışma yürüttüğü belirtildi.

Doluda başından yaralanan, Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi olduktan sonra taburcu olan Ahmet Doğan (60), "Dolu başladı aracımın üzerini örtmeye çalıştım, montumu kafama çekmeme rağmen dolu yardı. Hastaneye başvurdum sardılar, ayakta tedavi olup taburcu oldum. Aracın üzerine battaniye örttük ama ince, bu nedenle kontraplak tahtalarla tedbir aldık, aracımın camıda kırıldı. Fındık bahçeleri hep zarar gördü, böyle doğal afet hiç görmedim" dedi.

Cengiz Uludağ ise, "Dün felaket oldu, araçlar evlerin çatıları büyük zarar gördü. Hiç görülmemiş bir doğal felaket oldu. Kafasından yaralananlar oldu. Koşup araçların üzerini örtmeye bile fırsat olmadı. Tedbir için şimdi üzerini örtüyoruz. Hasar başvurusu yaptık, fındıkta çok büyük zarar var" şeklinde konuştu.

YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Ordu'da İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada ise, yağmurun bu gece de devam edeceği hatırlatılarak, "Son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışlarin, İlimizin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulunuldu.

Görüntü Dökümü

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-Yaralanan Ahmet Doğan ile röportaj

-Vatandaşlarla röportaj

-Üzeri örtülen araçlardan görüntü

-Doludan zarar gören araçlardan görüntü

-Dolu yağışından görüntü Haber-Kamera: Nedim KOVAN / ORDU,(DHA) ========================= Ağıla yıldırım düştü, 24 keçi öldü KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde ağıla yıldırım düştü, 24 keçi öldü.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeni ile şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Camuzluk Mahallesi'nde Cengiz Doğan'ın ağıla ise yıldırım düştü. Ağıldaki 24 keçi öldü. Yıldırım düşmesinin ardından ağıla koşan Doğan, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Doğan'ın haber vermesi üzerine Andırın İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri ağılda incelemelerde bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Telef olan keçiler

- Ekiplerin inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: İskender ZENGİN / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) ============== Samanlıkta başlayan yangın evi ve ahırı kül etti Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde samanlıkta başlayıp girişinde ahır bulunan 2 katlı eve sıçrayan yangın, 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında, tarım aletlerinin yanı sıra samanlık ve ev kül oldu.

Hisarcık ilçesine bağlı Yeşilhisar Mahallesi'nde Fatih Dilmaç'a ait samanlıkta gece 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alev kısa sürede girişinde ahır bulunan 2 katlı eve sıçrarken, bölgeye Hisarcık Belediyesi ve Emet Bor İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın ekiplerin 4 saatlik söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ahırda bulunan 40 büyükbaş hayvan vatandaşların yardımıyla güvenli alanlara götürüldü. Samanlığın yanı sıra yangında, traktör, yem karma makinesi, tartı aleti, hayvan yemi ve saman balyaları ile iki katlı ev küle döndü. Yangında yaklaşık 200 bin liralık maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan samanlık ve ev

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Mustafa AKÇAY / HİSARCIK(Kütahya),(DHA) ====================== İzmir'de zeytinlik alandaki yangında biri yavru 2 köpek kurtarıldı İzmir'in Balçova ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan ve yakınlardaki Molla Gürani Sokak'taki 3 katlı bir apartmana da sıçrayıp, binanın tamamen yanmasına sebep olan yangında, aynı apartmanın bahçesinde yaşayan biri yavru, iki köpek kurtarıldı. Yaklaşık 1 buçuk saat süreyle apartmanı saran alevlerden kaçmaya çalışan, 10 yaşındaki 'Tarçın' isimli kırma köpeğin gözlerinin üstünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından ailesi tarafından teslim alınan 'Tarçın'ın yaşadığı korku ve panik gözlerinden okundu. Veterinere götürülecek olan Tarçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangında 70 dönüm zeytinlik ve ormanlık arazi ile üç katlı bir aparman ve tek katlı bir ev tamamen yandı. Yangın nedeniyle Eğitim Mahallesi'nin tamamına tedbir amacıyla elektrik verilemediği bildirildi. Kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yanan yerlerden drone görüntüsü

- Kurtarılan köpekten detay

- Yanan yerlerden genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Davut CAN - Mehmet CANDAN - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,(DHA) ========================== Oğlu tarafından öldürülen gelinin tabutuna sarılıp ağladı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde boşanmak istediğini söyleyince eşi Mehmet Ekiz (34) tarafından bıçaklanarak öldürülen Tuğba Ekiz (25), son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet Ekiz'in annesi Emine Ekiz, gelini Tuğba Ekiz'in tabutunu sarılıp, "Kuzum, biz senden memnunduk. Hakkın helal olsun." diye ağladı. Eşini öldürdükten sonra bıçağı kendi göğsünün altına saplayıp intihara kalkışan Mehmet Ekiz'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Aşçı Mehmet Ekiz, baldızı Manolya Arzu Yeşil'in evinde bulunan bir çocuk annesi eşi Tuğba Ekiz'in yanına gitti. İddiaya göre, Tuğba Ekiz, boşanmak istediğini söyledi. Mehmet Ekiz, bu sözler üzerine 6 yaşındaki kızının gözleri önünde eşini, defalarca bıçakladı. Tuğba Ekiz, kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Ekiz, bıçağı kendi göğsünün altına sapladı. Kız kardeşini saldırıdan korumak isteyen Manolya Arzu Yeşil de (29) kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuğba Ekiz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ameliyat edilen Mehmet Ekiz'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

GELİNİN TABUTUNA SARILIP AĞLADI

Tuğba Ekiz'in cenazesi bugün Sipas Camii'ne getirildi. Emine Ekiz, oğlu tarafından öldürülen gelini Tuğba Ekiz'in tabutuna sarılıp "Kuzum, biz senden memnunduk. Hakkın helal olsun." diye ağladı. Cenaze törenine tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan Manolya Arzu Yeşil de katıldı. Ekiz'in cenazesi kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazeden detay

- Genel ve detay

Haber- kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA))

=================== Malatya'da husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı Malatya'da, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan Miraç E., H.B.'nin ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan H.B. ile Miraç E. bir iş hanında karşılaştı, tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle H.B.'nin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar Miraç E.'ye isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerine gelen polis, boş kartuşları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan H.B.'yi av tüfeğiyle yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden detaylar

- Ambulans

- Polis ekipleri

- Yaralının ambulansa konulması

- İş hanından görüntüler

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) ======================== Eniştesi tarafından başından vuruldu KARAMAN'da Celal A., akaryakıt istasyonunda tartıştığı kayınbiraderi Yasin Göktaş'ı tabancayla başından vurdu. Şüpheli kaçarken, yaralanan Göktaş ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.10 sıralarında merkeze bağlı Kisecik Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan Yasin Göktaş (33) ile kız kardeşinin eşi Celal A. köydeki bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı. Bu sırada enişte ile kayınbiraderi arasında tartışma başladı. İkili arasında çıkan kavganın büyümesi üzerine Celal A. belinden çıkardığı tabancayla kayınbiraderine doğru ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun Yasin Göktaş'ın başını sıyırdı. Yasin Göktaş yaralanırken, eniştesi olay yerinden kaçtı.

Akaryakıt istasyonu çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yasin Göktaş ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olaya karışan Celal A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralının ambulans ile hastaneye getirilişi

- Hastaneden ve ambulanstan detay Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA) ========================= 5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi, yaralandı AKSARAY'da çalıştığı inşaatın 5'inci katındaki iskelesinden dengesini kaybedip düşen işçi İlhami Yıldız (51), yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Nakkaş Mahallesi'nde İl Müftülüğüne ait 5 katlı Kuran kursu inşaatında meydana geldi. Binanın dış cephe mantolaması için sıva yapan işçi İlhami Yıldız, iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 15 metre yükseklikten zemine düşen Yıldız, yaralandı. Yıldız, durumu fark eden mesai arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yıldız'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralının hastaneye alınması

- Olay yerinden detay

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA) =========================== İzmir'de trafik kazası: 3 yaralı İZMİR'in Konak ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir sürücünün kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen 3 kişi çarptı. Yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yaşanan trafik kazası ise saniye saniye İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) kamerasına yansıdı.

Kaza, Göztepe semti Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) yakınında akşam saatlerinde meydana geldi. Balçova istikametinden Konak yönüne seyir halinde olan bir otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada, Konak yönünden gelen başka bir otomobil dönüş yapmaya çalışınca, karşı yönden gelen otomobil sürücüsü ani manevra yaparak kaldırıma ilerledi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımda yürüyen 3 vatandaşa çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralanırken, yaşanan anlar ise İZUM kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayı sosyal paylaşım sitesinde paylaşım yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, "Kırmızı ışığa uymayan sürücü önce tramvay yoluna sonra kaldırıma girerek 3 yayanın yaralanmasına sebep oldu. Çok üzgünüz. Yaralılarımız hastaneye kaldırılıyor. Sayın sürücüler, lütfen trafik işaretlerine uyalım. Hız yapmayalım!" ifadesine yer verdi.

Öte yandan, kazada yaralanan 3 kişinin hastanede tedavi altına alındığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını dile getiren Gökçe, görüntüleri İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edeceklerini, resmi işlemlerin de süreceğini ifade etti.

Gökçe, kaza nedeniyle tramvay seferlerinin 38 dakika aksadığını da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(İZUM KAMERASI)

-Kaza anı Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) ================================= Yolun karşısına geçmek isterken otobüse çarptı, yaşamını yitirdi KARABÜK'te, ikindi namazını kılmak için camiye giden Kamil Susoy(76), yolun karşısına geçmek isterken hareket halindeki otobüse çarptı. Hastaneye kaldırılan Kamil Susoy yaşamını yitirdi.

Kaza öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi 33 Nolu Caddede meydana geldi. İkindi namazını kılmak için camiye giden memur emeklisi Kamil Susoy, yolun karşısına geçmek istediği sırada Sercan Y. yönetimindeki 78 BZ 636 plakalı halk otobüsüne yandan çarptı. Sercan Y., otobüsü durdurup yolcularla birlikte yerde kanlar içinde kalan yaşlı adamın yardımına koştu. Kamil Susoy, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kamil Susoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yaşlı adamın kazanın saniyeler öncesinde halk otobüsüne yaklaşırken görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüs ilerlerken araca yandan yanaşan Kamil Susoy'a araç çarparken, yolcuların kazanın farkına varması ve sürücünün aracı durdurması güvenlik kamerasına yansıdı. Sercan Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Polisin incelemeleri Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) ========================== Balık tutmak isterken kayaların arasına düştü ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, balık tutmak için kayalıklara inen Hayri Onay (75) oltasını salladığı sırada dengesini kaybederek düştü. Yaralanan Onay, denizden botla yanaşan ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak, sağlık ekibinin beklediği limana götürüldü.

Olay akşam saatlerinde Kırmacı Mahallesi Fener Mevkii'nde meydana geldi. Ormanlık alandan deniz kenarındaki kayalıklara balık tutmak için inen Hayri Onay, oltasını denize salladığı sırada dengesini kaybederek, kayaların arasına düştü. Yaşlı adamın düştüğünü gören diğer amatör balıkçılar yardıma koştu. Yaşlı adamı kayaların arasından çıkaran vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaklaşık 3 kilometre yürüdükten sonra yaralı Hayri Onay'ın yanına ulaşan ekipler, yaralıyı patika yoldan çıkarılamayacağına karar vererek, Sahil Güvenlik ve Ereğli Belediyesi Su Altı Kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, vatandaşların da yardımı ile Hayri Onay'ı bota aldı. Botta hazır bekleyen 112 Acil ekipleri, yaşlı adama ilk müdahalede bulundu. Yaralanan Hayri Onay, Bozahane Limanı'na götürülerek ambulansa alındı. Hastaneye kaldırılan Hayri Onay'ın başına darbe aldığı, müşahede altında tutulacağı öğrenildi.