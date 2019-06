DHA YURT BÜLTENİ - 1

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------- -Selde mahsur kalan köpek -Evlerini su basan köylüler -Su basan evin bahçesinden görüntü -Köpekten görüntü ve köpeğin kurtarılması -Yıkılan ev -Sel suları -Seralardan görüntü -Telef olan tavuklar -Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaettin Özdemir in konuşması -Genel ve detay

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 3 yaşındaki B.T.'ye fiziksel şiddet uyguladıkları ileri sürülen annesi 29 yaşındaki Ayşe K. ile annesinin birlikte yaşadığı ileri sürülen 28 yaşındaki Erdal D., jandarma tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. B.T. hastanedeki tedavisinin ardından devlet korumasına alındı. Önceki gün saat 13.00 sıralarında, Hızırşah Mahallesi Muhtarlığı'na 3 yaşındaki çocuğun annesi ve annesinin birlikte yaşadığı ileri sürülen erkek arkadaşı tarafından dövülüp, tek başına eve kilitlendiği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Hızırşah Mahallesi Muhtarı Özay Ermiş, inceleme yapmak üzere söz konusu eve gitti. İçeriden ağlama sesleri gelmesi üzerine Muhtar Ermiş, mahalleden birkaç kişiyi de yanına alarak, anahtarı üzerinde bırakılmış olan kapıyı açıp, içeri girdi. Oturma odasında her iki gözü de morarmış şekilde, ağlarken bulan minik B.T.'nin içler acısı halini gören Muhtar Ermiş ve beraberindekiler, şok yaşadı. Yaşadıkları nedeniyle korktuğu belirlenen B.T., evden alınarak Muhtarlığa götürülüp, sakinleştirildi. Ardından da durum jandarmaya bildirildi. Jandarma, B.T.'yi alıp Datça Devlet Hastanesi'ne götürüp, gerekli tedavilerini yaptırırken, durum savcılığa da bildirildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine çocuğa şiddet uyguladığı belirlenen bir otelde bulaşıkçılık yapan annesi Ayşe K. ile 2 yıldır birlikte yaşadığı ileri sürülen Datça Belediyesi'nin taşeron firmasında temizlik işçisi olarak çalışan erkek arkadaşı Erdal D.'yi aynı gün gözaltına aldı. Ayşe K.'nin şiddet uyguladığı ileri sürülen tek çocuğunun babasından bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma davalarının sürdüğü öğrenildi. İki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. KORUMA ALTINA ALINDI Talihsiz B.T.'nin ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Muğla Çocuk Sığınma Evi'nde koruma altına alındığı açıklandı. Hızırşah Mahallesi Muhtarı Özay Ermiş, ihbar üzerine olayın yaşandığı eve geldiğini belirterek, "İçeriden çocuğun ağlama sesleri geliyordu. Mahalleli ile içeri girip, çocuğu kurtardık. Çocuk çok kötü darp edilmişti. Çocuğun güvenliğini sağlamak için evden alıp, muhtarlık binamıza getirdim. Çocuğu güvenliğe aldıktan sonra, jandarmaya bilgi verdim. Ailesini aradım. Mahallede bir ön araştırma yaptım. Vatandaşlara sorup soruşturdum. Çocuğu sürekli evde yalnız bir şekilde bırakıp işe gittiklerini öğrendim. Soruşturma başlatıldı. Umarım çocuk bu travmayı en kısa sürede atlatır" diye konuştu.

İZMİR'in Foça ilçesinde Foçaya Sahip Çıkıyoruz (FSÇ) Platformu öncülüğünde kıyı ve deniz temizliği etkinliği yapıldı. Sahil ve sığ sularda gerçekleştirilen etkinlikte deniz ve sahili kullananların temizlik konusunda dikkatleri çekildi. Kumsaldan ve deniz kıyısından torbalar dolusu izmarit, kuruyemiş artıkları, plastik ve metal içecek kutuları ile naylon poşet toplandı. Daha önce Foça Büyükdeniz sahilinde gerçekleştirdikleri temizlik eylem ve etkinliğini bu kez ilçeye bağlı Yenifoça sahilinde gerçekleştiren FSÇ Platformu üyelerine, Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi üyeleri, Foça Belediyesi meclis üyeleri ve çalışanları ile Yenifoçalı vatandaşlar destek verdi. Dün sahilde toplanarak insan zinciri oluşturan platform üyelerine ne yaptıklarını soran bazı vatandaşlar da gönüllü olarak temizlik çalışmalarına katıldı. Hemen her yerinde izmarit, yiyecek ve içecek alıntıları bulunan halka açık kumsalda başlayan temizlik çalışması, sahile yapılan oturma yerleri civarındaki çerez kabuklarının süpürülerek toplanması ile devam etti. Etkinliğe katılan bazı üyeler denizin içine girerek sığ yerlerdeki içecek kutuları ve naylon poşetleri topladı.

'DENİZDEN YARARLANAN BU PİSLİĞİ YAPMASIN'

15 kadın üye ile temizlik çalışmasına destek verdiklerini belirten Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi Başkanı Nur Gündüz, temzilik açısından sahilin durumunun çok üzücü olduğunu söyledi. Gündüz, "Sigara izmaritinden, bira şişesi kapaklarından geçilmiyor. Vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olmasını rica ediyoruz. Biz burada izmarit toplarken bile yanımızdan sigara içerek geçen bir kadın izmaritini biraz ileride yere attı. Başkasının attığını temizleyen aramızda gerçekten yaşı ilerlemiş insanlar da var" dedi.

TEMİZ BİR ÇEVRE OLMADAN TEMİZ TOPLUM OLMAZ

Geçen yıl Foça'da gerçekleştirdikleri temizlik etkinliğini bu yıl Yenifoça'da yaptıklarını belirten FSÇ Platformu Sözcüsü Gökalp Müstecaplıoğlu da geçen yıl ki etkinliğin olumlu etkileri olduğunu ve çok değişik grupların kendilerinin ardından değişik mevkilerde benzer çalışmalar yaptıklarını söyledi. Müstecaplıoğlu, "Bizim temel derdimiz temiz bir Foça'da sağlıklı, mutlu ve huzur içinde yaşamak. Bu da en başta hijyenden ve temizlikten geçiyor. Bunlarda sadece belediyenin altından kalkabileceği konular değildir. Bu yüzden vatandaşlar olarak biz de sorumluluk alıyor ve taşın altına elimizi koyuyoruz. Her şeyin özü temizlik yapmak değil, çöp atmamak anlayışına dayanıyor. Eğer çöpler atılmasaydı bizler de burada toplanmak zorunda kalmayacaktık. Atalarımız ne güzel söylemiş. 'Herkes kapısının önüne temizlese bu sorunlar çözülür.' Bizim de temel dileğimiz bu duyarlılığı en uçtaki vatandaşa kadar aktarabilmek. Belediye Başkanımızın desteği var belediye meclis üyelerimiz sahada bizimle birlikte temizlik yapıyor. Duyarlık yaratmak için bu eylemleri zincir oluşturarak her mahallede, her semtte yapmayı planladık. Temiz çevre olmadan temiz toplum olamaz. Bu bilincin yükseltilmesi için mücadele veriyoruz "dedi.

3 saat süren deniz ve kıyı temizliğinin ardından toplanan çöpler Foça Belediyesi'nin tahsis ettiği römorklu traktöre yüklenerek çöp istasyonuna gönderildi.