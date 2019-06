DHA YURT BÜLTENİ - 1

SU BASKINLARINA NEDEN OLDU Eskişehir'de etkili olan sağanak yağmurun ardından Şirintepe Mahallesi'nde birçok apartmanın garaj ya da depo olarak kullanılan giriş katlarını su bastı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, su dolan giriş katlarında su tahliyesi çalışması başlattı. Her yağmurda giriş katları su bastığını ifade eden Gülizar Duman, "Saat 16.00 sıralarında aniden yağmur bastırdı. Her sene bu aylarda yağmur yağında dere gibi akıyor. Buna önlem almaları gerekiyor, yeter artık. 20 yıllık evimi yıktırıp yenisini yaptım ama çukur olunca sular doluyor. Kaldırımların biraz yükselmesi lazım, Tepebaşından akan suların buraya gelmemesi gerekiyor. O sular buraya gelmezse, evlere sular girmez. Sokaklarımızda ızgara yok. Eşyalarımız zarar gördüö dedi. Yağışın etkili olduğu sokaklarda itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyor.

'MÜTHİŞ BİR YAĞIŞ VE DOLU OLDU' İnegöl'ün kırsal Deydinler mahallesindeki tarlalarda inceleme yapan Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Sezai Çelik ise, "Bölgemiz bir afet bölgesi. Her ne kadar verimli topraklara sahip olsak da aynı zamanda yoğun yağışlar yaşamaktayız. Allah beterinden saklasın. Müthiş bir yağış ve dolu oldu. Öyle bir yağış oldu ki aracımızdan çıkamadık. Çevremizdeki kırsal mahallelerde de doluyla birlikte fırtına var. Meyve ağaçlarına, patatese, ay çekirdeğine, meyvelere zarar verdi. Zararı şu an tespit edemiyoruz. Oldukça büyük bir zarar var. 1 saat yağış sürdü. Allah beterinden korusunö dedi. Deydinler Mahallesi Muhtarı Ahmet Topçu ise, "Sağanak ve dolu yağışı oldu. Zarar olan tarım alanlarımıza gelemiyoruz, yollar kapandı. Sel oldu. Hasat oldukça zor geçecekö dedi.

'MUTLULUKLARINA ORTAK OLMAK İSTEDİK'

Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, "Akşam üzeri yaşanan yağış nedeniyle aile bizi ziyaret ederek bir istekte bulundu. Açık havada düğün yapamayacaklarını söylediler. Bizde Belediye Başkanımız Alper Taban'ın izniyle Merkez pazaryerimizi tahsis ettik. Bizlerde mutluluğunuza ortak olalım istedik. Evlenen çiftlere ömür boyu mutluluklar diliyoruzö dedi.

Damat Haydar Ilgar ise, "Bugün yağış nedeniyle düğünümüzü ertelemek zorunda kalacaktık. Belediye Başkanımız bize Pazar yerini tahsis etti ve düğünümüzü yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruzö dedi. Gelin Nazar Ilgar da, belediyeye teşekkür etti.

29)DOWN SENDROMLU NESRİN'İN GELİNLİK HAYALİ GERÇEK OLDU

HATAY'ın Antakya ilçesinde yaşayan down sendromlu Nesrin Aşık'ın (41) gelin olma hayali, kentteki sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin desteğiyle düzenlenen temsili düğün merasimi ile gerçek oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Defne Belediyesi ve kenteki STK'ların desteğiyle Antakya Şehir Kulübü'nde düzenlenen temsili düğünde gelinlik giyen Nesrin Aşık, en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Nesrin'in hayaline ortak olmak için geceye katılan davetliler, müzik eşliğinde doyasıya eğlenirken, down sendromlu gençlerin Zeybek oyunu ise büyük beğeniyle izlendi.

Gecede gazetecilere açıklama yapan Nesrin Aşık'ın ablası Zerrin Aşık, kardeşinin gerçekleştirmek istediği hayalleri olan, temiz kalpli ve içten duyguları olan birisi olduğunu söyledi. 3 yıl önce annelerini kaybettiklerini belirten abla Aşık, kendisine emanet olan Nesrin'e her zaman destek olduğunu ifade etti. Kardeşinin daima gelin olma hayalleri kurduğunu aktaran Aşık, "Her zaman gelin olma isteği vardı içinde, ben de bunu çok istiyordum. Antakya Şehir Kulübü, Antakya Orontes Lions Kulübü ve nice duyarlı insanın sponsorluğunda bu düğünü gerçekleştirdik. Nesrin çok mutlu, biz de çok mutluyuz. Onun bir hayalini gerçekleştirmekten dolayı inanılmaz derecede keyif alıyoruz" dedi.

Geceden elde edilen gelirin, down sendromlu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

