DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ARAKLI'DA SELİN YARATTIĞI TAHRİBAT GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI TRABZON’un Araklı ilçesinde dün sağanak yağışın ardından meydana gelen, 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin kaybolduğu, 4 kişinin de yaralandığı selde, yerleşim yerlerindeki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. 4 ev ve 2 iş yeri ile bazı köprülerin yıkıldığı, okul, cami, yol ve tarım arazileri ile su ve elektrik nakil hatlarının hasar gördüğü mahallelerde, tespit çalışması başlatıldı. Trabzon ve bölge illerden gelen arama-kurtarma ekipleri de sabahın ilk ışıkları ile birlikte kayıp 7 kişiyi arama çalışması başlattı. Trabzon’da dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu yükselen sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu. Vatandaşların yardım çağrıları üzerine bölgeye karadan ve havadan kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sele kapılan 10 kişiden Ali Abdullah, Soner Özbay ve Mahmut Köse’nin dere yatağında cansız bedenlerine ulaştı, 4 kişiyi de yaralı olarak kurtardı.

Kayıp 7 kişi için gece boyu bölgede arama çalışması yürütüldü. Bölgeye gönderilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait 2 helikopter, mahallelerde mahsur kalan 76 kişiyi alarak güvenli bölgelere tahliyesini sağladı. Sel ve heyelanlarda yaralananlar Araklı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. EVLER, KÖPRÜLER, YOLLAR ÇÖKTÜ İlçede, selin neden olduğu tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı. 4 ev ve 2 iş yeri ile bazı köprülerin yıkıldığı, okul, cami, yol ve tarım arazileri ile su ve elektrik nakil hatlarının hasar gördüğü mahalleler, tahliye edildi. Sele kapılan bazı iş makinesi, kamyon ve otomobiller de toprağa gömüldü. İki mahallede çok sayıda ev de heyelanda hasar gördü. Jandarma ekipleri mahallere girişlere izin vermiyor. AFAD ekipleri tarafından bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri kapalı mahalle yollarını açmak için çalışma yürütüyor. KAYIP 7 KİŞİ ARANIYOR Sel felaketinde kaybolan 7 kişi için sabah erken saatlerde arama çalışması başlatıldı. Trabzon’un yanı sıra bölge illerden gelen AFAD, AKUT, UMKE ekipleri Araklı ilçesi Çamlıtepe ve Yeşilyurt mahallelerinde Karadere boyunca arama çalışması yürütüyor. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan gelen 11 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de çalışmalara eşlik ediyor. Çalışmalara askeri helikopterler de havadan destek veriyor. Kayıp kişilerden 3’ünün daha önce yaşanan sel ve heyelan nedeniyle bölgede çalışma yapan büyükşehir belediyesi çalışanı, 1’inin DSİ görevlisi, 3’ün de sivil vatandaş olduğu öğrenildi.

ÖLENLERDEN BİRİ BELEDİYE GÖREVLİSİ, BİRİ İMAM Selde hayatını kaybedenlerden Ali Abdullah'ın Araklı Belediye bünyesinde görev yaptığı, selin yaşandığı bölgede yol temizleme ve yörede sel sularıyla dolan okulun giriş katında su tahliyesi çalışmalarına katıldığı sırada sele kapıldığı ortaya çıktı. Sel sularına kapılarak cenazesine Karadere'de ulaşılan Soner Özbay'ın da, Artvin'in Arhavi ilçesinden 5 ay önce tayin edildiği Araklı ilçesi Yüceyurt Mahallesi'ndeki camide imam olarak görev yaptığı öğrenildi. Yaşamını yitiren Mahmut Köse'nin ise ilçede esnaf olduğu belirtildi. BAKANLAR BÖLGEDE İlçeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı Kaymakamlığı’nda Kriz Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek Vali İsmail Ustaoğlu’ndan bilgi aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "Burada yine daha önce yağan yağmur ve suların oluşturduğu ve o suların oluşturduğu halin ortadan kaldırılması için çalışma yapılması için orada bulunan 3 büyükşehir personeli, bir Devlet Su İşleri personeli ve yine Çamlıktepe Mahalle'mizden 3 köylümüz, o mahallenin, o köyün sakinleri, 4 de yaralımız var. Yaralılarımız, burada hastanede. Edindiğimiz, aldığımız bilgilere göre de çok büyük bir ağır yaralı durumları söz konusu değil. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin."

'HES AŞAĞIDA, OLAY YUKARIDA' Sel ve heyelanın nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, "Bu tip olaylarda çok doğaldır, ilk duyulanın kamuoyuna yansıması ama HES aşağıda, olay yukarıda. Onun için yukardan, çok tepeden kopan bir parçanın sonucu gelmiş bir heyelan. Arkadaşlarımız yukarda bütün detaylı bilgileri ilettiler ve iki ana aks var. İki ana dereden gelen ve bir yerde yoğunlaşan bir heyelan ve ardından sel ve bu olayın zannediyorum HES onun biraz daha aşağısında" diye konuştu. 'HES BUNUN DOĞUŞ SEBEBİ DEĞİL' Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, "HES bunun doğuş sebebi değil. HES bunun kurbanı olmuş, aşağıda. Yani tamamen doğal bir olay" dedi. Görüntü Dökümü

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Bölgeden drone detayları

Hasarlardan detay

Dere yatakları detayları

Detaylar

-Sel felaketinden, çalışmalardan görüntüler (cep telefonu+aktüel)

-Vali Ustaoğlu açıklaması Selçuk BAŞAR- Yaprak KOÇER- Tolga SAĞLAM- Nedim KOVAN- Selay SAYKAL- Hüseyin KALAY- Haluk ŞENTÜRK/TRABZON, (DHA)-

=============================== 2)ŞEHİT OLDUĞU 4 YIL SONRA ANLAŞILAN UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI ŞIRNAK'ta karakolda görev yaparken sınav için gittiği kent merkezinden dönmeyen, 4 yıl sonra PKK'lı teröristlerce şehit edildiği tespit edilen Uzman Çavuş Ferdi Polat (28), memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyü Jandarma Karakolu'nda görevli Uzman Çavuş Ferdi Polat, 12 Aralık 2015'te Açık Öğretim Fakültesi sınavına girmek için kent merkezine gitti. Geri dönmeyen Polat için çalışma başlatıldı. Ancak, Ferdi Polat'ın izine rastlanmadı. Polat'ın PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığı üzerinde duruldu. 4 yıl sonra dağlık alanda, kemik ve doku parçaları bulundu. Baba Rıtvan Polat'tan alınan DNA örneklerinin uyuşmasıyla cesedin Uzman Çavuş Ferdi Polat'a ait olduğu belirlendi. Şehit Polat için dün ikindi vakti Nurdağı ilçesine bağlı Gökçedere Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, Osmaniye Valisi Ramazan Tunca, Gaziantep İl Jandarma Komutanı kıdemli Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Adana İl jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, İslahiye 106'ncı Topçu alay Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, İslahiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Törende şehidin amcası Davut Polat, PKK lanet okuyarak 'idam istiyoruz' diye haykırdı. Şehidin küçük kardeşi Eren Polat ayağı alçıda katıldı. Şehidin eşi Hürriyet, annesi Fatma Polat ve yakınları tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Anne Fatma Polat, "Oğlum ben seni 4 yıldır bekliyordum, eşinde geldi" diye ağlarken fenalaşınca sağlık ekipleri müdahale etti.

Şehit Polat'ın cenazesi ikindi namazına ardında Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Gökçedere mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Gökçedere mahallesi

- Şehidin annesi,eşi ve yakınları

- Protokolün şehidin annesi ve eşine taziye dilekleri

- Şehidin tabutunun tören alanına gelmesi

- Şehidin yakınlarının tabuta sarılarak ağlamaları

- Şehidin annesi ve eşine sağlık görevlilerinin mudahalesi

- Cenaze namazı

- Şehidin naşı omuzlardan taşınması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir ÇELİK - Ramazan TUNCER / NURDAĞI(Gaziantep),(DHA) ================================================= 3)ÇORUM'DA, YILDIRIM İSABET EDEN ÇOBAN ÖLDÜ Çorum'da sağanak etkili olurken, Boğazkale ilçesinde yıldırım isabet eden çoban Davut Atıl (28) yaşamını yitirdi.

Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Yekbas beldesinde çobanlık yapan Davut Atıl, hayvan otlatmak için araziye gitti. Kentte bu sırada aniden şiddetli yağmur başlarken, Atıl'ın üzerine yıldırım isabet etti. Olay yerinde yaşamını yitiren Atıl, köydeki başka çoban tarafından bulundu. Öte yandan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar, kısa sürede göle dönerken, yolun karşısına geçemeyenler, banklardan yaptığı köprüyü kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşların sel sularında karşıdan karşıya geçmeleri

-Sel sularında araçların güçlükle ilerleyişi

-Detaylar Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,(DHA) ================================================ 4)DÜZCE'DE SELDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİ KURTARILDI DÜZCE'nin Gölyaka İlçesi'nde aniden bastıran şiddetli yağmur sonucu sel meydana geldi. Selde evlerinde mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Düzce'nin Gölyaka İlçesi Hacıyakup Köyü mevkiinde yoğun yağmur yağışı nedeniyle baskınlar meydana geldi. Aşırı yağışta taşan derelerin üzerinde bulunan bir köprü yıkılarak kullanılmaz hale geldi. Bölgede 20'ye yakın ev sular altında kaldı. Sel baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalan 8 vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düzce İl Özel İdaresi, DSİ ve Gölyaka Belediyesi ekipleri ise suların taşkına neden olmaması ve zararın artmaması için dere yataklarını açma çalışması başlattı. Görüntü Dökümü

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Selden görüntü

Evde mahsur kalan vatandaşların görüntüsü

Ekiplerin çalışma yaparken görüntüsü

Su taşkınlarının görüntüsü

Su basan evlerin görüntüsü

Vatandaşlarla röp.

Olay yerine giden kurtarma ve 112 ekiplerinin görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA) ============================================== 5)SELDE MAHSUR KALAN KADINI İTFAİYE KURTARDI KIRIKKALE'de, sağanak sonrası oluşan selde, evini su basan Selbiye Kahraman (79), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırıkkale'de dün etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Osmangazi Mahallesi'ndeki müstakil evinde yalnız yaşayan Selbiye Kahraman'ın evi, bir anda yükselen sel sularıyla doldu. İçeride mahsur kalan Kahraman bağırarak komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir itfaiye erinin sırtında evden çıkarılan yaşlı kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Sabriye Kahraman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin bilgi veren Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Arslan, 122 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine ekiplerin olay yerine geçtiğini belirterek, "Ekiplerimiz hemen suyun içine geçerek vatandaşı sağlıkçı ekiplerle birlikte önce emniyete aldılar. Daha sonrasında sırtında taşıyarak ambulansa çıkarttılar. Çok şükür sağlıklı bir şekilde çıkarttık" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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- Su basan evden görüntü

- Ekiplerin eve girişi

- Yaşlı kadının kurtarılması Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,(DHA) ============================================= 6)YENİŞEHİR OVASI'NDA 70 BİN DÖNÜM EKİLİ ALAN 'SU' ALTINDA KALDI BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, yağmur nedeniyle yaklaşık 70 bin dönüm tarım arazisinin su altında kaldığı bölgede inceleme yaparak çiftçilerle konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, önceki akşam yaşanan yağış nedeniyle tarım alanları su altında kaldı. Yaklaşık 70 bin dönüm tarım arazisinin su altında kaldığı Yenişehir'de Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş ve MHP İlçe Başkanı Arif Eren incelemelerde bulundu. Yenişehir Ovası'nın yağışlardan olumsuz etkilendiğini belirten Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, "Cihadiye, Karasıl, Çeltikçi, Kozdere, Kurtuluş, Yenigün, Ulucami ve Barcın mahallerindeki yoğun yağış, biber, fasulye ve mısır ekili yaklaşık 70 bin dönüm alanda etkili oldu. Ancak zararın ne boyutta olduğu, önümüzdeki günlerde netleşecek" dedi.

MHP İlçe Başkanı Arif Eren ise, DSİ'nin toplulaştırma projesi kapsamındaki bölgelerde mutlaka su tahliye kanallarının açılması gerektiğini vurguladı. Yağmur sularının tahliye edilemediği için bazı tarlalarda biriktiğini dile getiren Eren, projede su tahliye kanallarının yer aldığını, bu kanalların bir an önce açılması gerektiğine işaret etti. Çiftçiler ise yağmur yağışı tehlikesinin halen geçmediğini belerterek, yağışların tekrar etmesi durumunda zararlarının daha da artacağını söylediler. Çiftçileri ve yetkilileri dinleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, zarar tespiti için çalışmalara başlanacağını ve bu konuda ne gerekiyorsa yerine getirileceğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sular altında kalan tarım arazisi (Vatandaş cep telefonu) Haber-Kamera: Gürhan ADANA / YENİŞEHİR(Bursa),(DHA) 7)GEYVE'DE YOĞUN SAĞANAK YAĞIŞTA ARAÇLAR MAHSUR KALDI SAKARYA'nın Gevye ilçesinde, D-650 yolu Bağlarbaşı mevkinde yağışın ardından dağdan inen çamurla karışık yağmur suları karayolunu kapladı. Sel suları nedeniyle Sakarya- Geyve yönü sel suyuyla kaplandı. Çok sayıda araç mahsur kalırken araç konvoyu Karaçam'a kadar uzandı. D-650 YOLU ULAŞIMA KAPANIRKEN, YHT HATTI ZARAR GÖRDÜ

Geyve'deki Bağlarbaşı ve Dereköy mahallelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dağdan inen çamurlu yağmur suları, D-650 yolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken bir çok araç da selde mahsur kaldı. Kara yolları ve çevre belediyelerin iş makineleri ve itfaiye ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı.

Aynı zamanda çamurlu sel suları nedeniyle Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı da zarar gördü. Ankara'dan gelen Yüksek Hızlı Tren hattında oluşan heyelan nedeniyle tren Bilecik'te bekletildi. Trenden indirilen yolcular otobüslerle Arifiye garına götürüldü. Daha sonra da burada bekleyen trene bindirilip İstanbul'a gönderildi. Tren yolu hattında onarım çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Selde mahsur kalan araçlar

-Kurtarma çalışmaları

-Araç kuyrukları Haber-Kamera: Aziz GÜVENER - İsmail ÇETİNTAŞ / GEYVE(Sakarya),(DHA) 8)OSMANİYE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ SONRASI ALT GEÇİT ULAŞIMA KAPANDI Osmaniye'de şiddetli sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerleri sular altında kaldı bazı yollar kapandı.

Dün akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış, kent merkezinde yaşamı felç etti. Devlet Bahçeli Alt Geçidinde oluşan su birikintisi sonrası ulaşıma kapandı. Yaklaşık bir saat süreli etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Musa Şahin Bulvarı üzerindeki birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Arıza yapan araçlar ise olay yerine çağrılan çekicilerle kaldırıldı. Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri suyu kovalarla boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de vidanjörlerle suyun tahliyesi için çalışma başlattı. YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU BİR BÜYÜKBAŞ TELEF OLDU

Öte yandan Osmaniye'nin Toprakkale İlçesine bağlı Aslanpınarı Köyünde, besici Yakup Düzen'e ait ahırda bağlı bulunan büyükbaş hayvan, yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.

VALİLİKTEN YAĞIŞ UYARISI

Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay kıyı çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Su birikintisi içinde yürüyen esnaflar

- Yollardaki su birikintileri içinde ilerleyen araçlar

- İtfaiye görevlileri çalışma yaparken

- İşyerlerindeki suları dışarı atmaya çalışan esnaflar

- Sular altında kalan araç masa ve sandalyeler

- İşyeri içerisinde mahsur kalan bir vatandaş

- İtfaiye araçları

- Devlet bahçeli Altgeçidi yazısı, yan yollarda ilerleyen araçlar

- Alt geçide yan yollardan dökülen yağmur suları

- Alt geçitteki itfaiye aracı, vatandaşlar altgeçide bakarken Haber-Kamera: İbrahim EMÜL / OSMANİYE,(DHA) 9)ANKARA'DA SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN VİLLANIN GİRİŞ KATI SEL SULARIYLA DOLDU ANKARA'da etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel suları, Çankaya ilçesi Yıldızevler mevkiinde istinat duvarının yıkılması sonucu 2 katlı villada hasar meydana geldi. Villanın arka cephesi zarar görürken olayda, yaralanan olmadı.

Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Çankaya ilçesine bağlı Yıldızevler Mahallesi 737 sokakta sele neden oldu. Sel sularının yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarını yıkmasının ardından Niyazi Keyvanoğlu'na ait 2 katlı villanın arka cephesinde zarar meydana geldi. Olayda villanın giriş katı çamur ve toprak yığınıyla doldu.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Yaşanan olay sırasında villada bulunanlar büyük korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından evin çevresinde çalışma başlatılırken, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralananın olmadığı belirlendi. 'SOKAK KAPISININ YIKILMASIYLA EVİN İÇİNİ SU BASTI'

İstinat duvarının çökmesi sırasında evde bulunan Şara Keyvanoğlu, "Kardeşimin doğum günü için oturma odasında oturuyorduk. Ev kalabalıktı, 5-6 kişiydik. Doğum günü esnasında birden duvarın çatladığını gördük, çatmasıyla birlikte saniyeler içinde duvar yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla evin arka tarafına kaçmaya çalıştık. Engelli kardeşimizi taşımakta zorlandığımız için biraz yavaş hareket ederken, sokak kapısının ve camların yıkılmasıyla evin içini su bastı. Engelli kardeşlerimizi kucaklayıp camdan çıkmak zorunda kaldıkö dedi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Villadan görüntü

Çöken istinat duvarı

Villadaki su baskını

Röportajlar

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN - İrfan ÖZŞEKER - Muhammet BAYRAM / ANKARA,(DHA) 10)KIZILCAHAMAM'DA BİR SAATLİK YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, bir saat etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, pek çok yerde su baskını ve taşkına neden oldu.

Kızılcahamam'da, dün bir saat aralıksız yağan şiddetli yağmur ve dolu maddi zarara neden oldu. Taşan dere yatakları, önüne kattığı her şeyi sürüklerken, pek çok ev, ahır ve kümeste de su baskını oldu. Eğerlikuzören Mahallesi'nde Seyit Akbaş'a ait 150 tavuk sele kapılarak öldü. Semeler Mahallesi'nde ise sele kapılarak 300 metre sürüklenen 3 büyükbaş hayvan, vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Selden zarar gören alanlar

- Taşan dere yatağı

- Genel ve detay Haber-Kamera: Mustafa ÖZDEMİR / KIZILCAHMAM(Ankara),(DHA) 11)NAZİLLİ'DE SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 dakika içerisinde caddeler ve sokaklar dereye döndü. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiği sel baskınları ilçe merkezindeki trafiğin yanı sıra Aydın-Denizli Karayolunu da felç etti.

Nazilli'de dün saat 17.00 sıralarında aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı ilçeyi felç etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiği sel baskınları ilçe merkezindeki trafiğin yanı sıra Aydın-Denizli Karayolunu da kullanılamaz hale getirdi. Nazilli Uğur Mumcu Parkı, Nazilli Şehir Stadyumu ve Nazilli Kaymakamlığı bahçesi başta olmak üzere ilçenin farklı birçok noktasında ağaçların devrilmesi sonucu uzun süre trafikte aksama yaşanırken, ilk belirlemelere göre 30 araçta maddi hasar meydana geldi. Devrilen ağaçlar ve çatılardan kopan güneş enerjisi panelleri nedeniyle elektrik iletim hatları ile telefon hatlarının birçok noktada koptuğu öğrenildi. Nazilli Belediyesi Hangar otoparkında su giderlerinin tıkanması nedeniyle birçok araç su altına kalırken, göle dönen alanda vatandaşlar araçlarına güçlükle ulaştı. Araçlarının içine su dolan vatandaşlar, belediyeden yardım istedi. Nazilli ve Aydın Büyükşehir Belediye ekipleri de iş yeri ve evlerde oluşan su baskınlarının yanı sıra tehlike arz eden ağaçları da kesmek için çalışma başlattı. Nazilli'de sağanak yağış sonrası yapılan incelemelerde ağır maddi hasarın oluştuğu öğrenilirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmaması ise teselli oldu. Her sağanak yağmur sonrası göle dönen Albay İbrahim Karamanoğlu Caddesi, yine göle dönmesi üzerine trafiğe kapatıldı. Su ile dolan Cadde içerisinde Belediyenin traktörü işçilerle birlikte mahsur kaldı. Kepçe yardımı ile çekilerek kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Albay İbrahim Karamanoğlu Caddesinden görüntüler

-Belediye traktörünün içerisi su dolu olan cadde de çalışan işçilerle mahsur kalması

-İçerisi su ile dolan caddeden ve vatandaşlardan görüntüler

-Mahsur kalan Belediye traktörü ve işçilerin kepçe ile çekilerek kurtarılışından görüntüler

-Detay görüntüler Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),(DHA) 12)2 SAAT YAĞAN YAĞMUR SELE NEDEN OLDU NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesi Mazı köyünde 2 saat yağan yağmur, sele neden oldu. Köyde müstakil evleri su basarken, ekili alanlar zarar gördü.

Ürgüp ilçesi Mazı köyünde dün saat 15.30'da başlayan yağmur, 17.30'a kadar sürdü. 2 saatlik sürede yağan yağmur, sel yaşanmasına neden oldu. Köyde müstakil evleri su basarken, ekili alanlaR ciddi oranda zarar gördü. Ürgüp Belediyesine bağlı iş makineleri hasar gören yolları düzeltmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yağış sonrası köye gelen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Çiftci, zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Köyün muhtarı Erol Gürbüz de, bin 200 nüfuslu köylerinde 300 evin bulunduğunu belirterek, çok sayıda kişinin yağan yağmur nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Muhtar Gürbüz, zararların giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cep telefonu görüntüsü Haber-Kamera: NEVŞEHİR,(DHA) 13)BURDUR'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU Burdur'da, etkili olan sağanak yağış nedeniyle kent merkezinden geçen dere taştı, bazı sokak ve caddeler göle dönüştü.

Burdur'da dün saat 17.00 sıralarında başlayan sağanak yağış nedeniyle kent merkezinden geçen Burdur Çayı taştı. Taşkın nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Antalya-Burdur Karayolu Antalya Kavşağı'ndaki mazgallar, sel sularının taşıdığı molozlar nedeniyle tıkandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Burdur Belediyesi ekipleri tıkanan mazgal ve rögarları temizlemek için yoğun çaba gösterdi. Ekipler, olası su baskınlarına karşı da kent merkezinde önlem aldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kent merkezinde metrekareye 16 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yollardan akan su

-Çaya gelen sel

-Detay Haber-Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,(DHA) 14)SEL SULARINDA YÜZDÜ BİLECİK'te etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kısa sürede cadde ve sokaklar göle döndü. İstiklal Mahallesi'nde bir kişi beline kadar yükselen sularda yüzdü.

Bilecik'te 2 gündür aralıkla etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı ve kent trafiğini olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi üzerinde bir kişi beline kadar yükselen sel suları arasında yüzdü. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bir çok araç yolda kaldı. Yoğun yağışın ardından Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan bir ağaç devrilirken, belediye ekiplerince kesilerek yoldan kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İstiklal Mahallesi'nde sel suları

-Sulara giren bir kişinin yüzmesi

-Trafikte ilerleyen araçlar

-Suların içinden karşıya geçen kadınlar

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Cafer ELMAS / BİLECİK,(DHA) 15)İZMİR ' DE YAĞMUR SUYUYLA BANYO YAPTI İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve dolu yağışı kent trafiğini ve vatandaşları olumsuz etkilerken, bir kişi de bunu fırsata çevirmeyi ihmal etmedi. Konak ilçesindeki Tepecik semtinde oturan bir çocuk, evinin önünde yağmur sularında banyo yaptı. Evden aldığı şampuanla, çevredekilere aldırmadan saçlarını ve vücudunu yıkayan çocuk, mahalle sakinlerince cep telefonuyla görüntülendi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olayın 9 saniyelik cep telefonu görüntüsü Haber: Davut CAN / İZMİR,(DHA) 16)SELDEN ETKİLENEN MEVSİMLİK İŞÇİLER, ÇADIRLARA YERLEŞTİRİLDİ KAYSERİ'de, şiddetli sağanak yağmur nedeniyle mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlar oluşan sel suları altında kaldı. İhbar sonrası olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılayı, kalacak yeri olmayan aileleri kurduğu çadırlara yerleştirerek, giyecek ve yiyecek yardımında bulundu.

Kocasinan ilçesi Himmetdede Mahallesi'nde tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin kaldığı çadırlar, yağışın ardından oluşan sel suları altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Türk Kızılayı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler dışarında kalan 11 aileyi kurduğu çadırlara yerleştirdi. Kendilerine yardım eden kurtarma ekiplerine teşekkür eden mevsimlik işçiler, birden yağmur yağmaya başlayınca çadırlarının sular altında kaldığını belirterek, kurulan çadırlara yerleştirildiklerini söyledi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Atsız, "Son günlerde şehrimizde sağanak yağışlar oldu. Buradaki konargöçer vatandaşlarımız yağmurdan dolayı mağdur olmuşlar. Bu vatandaşlarımız çadırlarını çukur bir yere kurdukları için anında çadırlarını su basmış. Sonrasında ekiplerimizle birlikte harekete geçtik. Hem çadırlar kuruldu hem de vatandaşlarımıza yiyecek yardımında bulunduk. Şuan 67 kişi burada çadırlarımızda kalacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çadırlardan görüntü

-Mevsimlik işçiler ile röportaj

-Osman Atsız ile röportaj

-Genel detay Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,(DHA) 17)ORDU'DA HORTUM PANİĞİ ORDU'nun Fatsa ve Ünye ilçeleri mevkiinde Karadeniz açıklarında kıyaya yakın bir bölgede görülen hortum kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla hortumu görüntüledi.

Ordu'da yer yer etkili olan sağanak yağmurun yanı sıra Fatsa ve Ünye ilçelerinde Karadeniz açıklarında görülen hortum kısa süreli korku yarattı. Karadeniz Sahil Yolu'nda seyreden araçlarda bulunan vatandaşlar kıyıya yakın bir bölgede görülen hortum nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla hortumu görüntüledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vatandaşların çektiği hortumla ilgili cep telefonu görüntüleri Haber: Nedim KOVAN / ORDU,(DHA) 18)ATÖLYE YANDI, ÇALIŞANLAR ÇARESİZCE İZLEDİ KONYA'da kamış atölyesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yeri sahibi ve çalışanları da ekmek teknelerinin yanmasını çaresizce izledi.

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Vatan Sanayi Sitesi'nde İsmail Barut'a ait minder ve yastık yapımında kullanılan kamış atölyesinde dün saat 17.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar müdahale etmek istedi; ancak hızla yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yeri sahibi İsmail Barut ve çalışanlar ise karşı kaldırıma oturup çaresizce ekmek teknelerinin yanışını izledi. Şans eseri can kaybı olmazken, iş yeri küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-İş yeri sahibi ve çalışanların yangına müdahaleyi izlemesi

-Alevlerden detay

-İtfaiyenin müdahalesi

-Kamışlardan detay

-Genel ve detay Haber-Kamera: İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA) 19)OTO ELEKTRİK DÜKKANI VE İÇİNDEKİ OTOMOBİLLER YANDI ADANA'nın Seyhan ilçesinde, oto elektrik tamirhanesinde çıkan yangında dükkan ve içerisindeki 3 otomobil küle döndü.

Yangın, dün gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'ndeki oto elektrik tamirhanesinde bilinmeyen nedenle çıktı. Tamirhaneden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına iki itfaiye aracı ve bir tanker ile müdahale etti. Tamirhaneden yükselen alevler nedeniyle cadde üzerindeki elektrik telleri de yandı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatte söndürdüğü yangında dükkan ve içerisinde tamir için bekleyen 3 otomobil kullanılmaz hale geldi. Soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İş yerinden yükselen alevler

- İtfaiye erlerinden görüntü

- İtfaiye erinin tazyikli su sıkarak alevlere müdahale etmesi

- Alevlerden detay görüntü

- Gözyaşlarına bağulan iş yeri sahibinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) 20)KAMYONLA, OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza Emet- Çavdarhisar karayolu Yarış köyü girişinde meydana geldi. Çavdarhisar'dan gelen Yakup Altun kullandığı 43 FR 205 plakalı kamyonla Yarış köyüne giden Ahmet Altınok yönetimindeki 43 PH 821 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Ali Akkul (85) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mehmet Tuncay, Ahmet Altınok, Şuayip Uyanık, kamyon sürücüsü Yakup Altun ve Ömer Kılıç ihbar üzerine gelen ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alındı. Kazada ölen Akkul'un cenazesi savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri ve araçlar

-Jandarma ve sağlık ekipleri

-Yaralıların ambulansa götürülmesi

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Ercan KOLKU / EMET(Kütahya),(DHA) 21)BOLU'DA KAMYONA ÇARPAN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

BOLU'da, TEM yolunda karpuz yüklü kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Yusuf Gündoğdu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında TEM yolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde ilerleyen Yusuf Gündoğdu yönetimindeki 34 BGT 161 plakalı TIR, aynı yönde giden Doğukan Karabucak yönetimindeki 51 HF 419 plakalı karpuz yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada, hurdaya dönen TIR'da sıkışan Yusuf Gündoğdu olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Gündoğdu'nun cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından itfaiye tarafından TIR'dan çıkarılarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, Karayolları ekipleri yola saçılan ve kayganlaşmasına neden olan karpuzları toplamak için çalışma başlattı. 'TAKSİ VARDI ONU SOLLAMAYA ÇALIŞTI'

Kazayı anlatan kamyon sürücüsü Doğukan Karabucak'ın iddiasına göre, "Ben sağ şeritten gidiyordum. 150-160 kilometre hızla geliyordu. Taksi vardı onu sollamaya çalıştı. Bir anda kırdı bana vurdu. Ben vurduğunu anladım sadece. Bende bir şey yok" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçlar

-Kamyon sürücüsü ile röportaj

-Detaylar

-Trafikten görüntüler

-Yola saçılan karpuzlar

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA) 22)BURSA'DA KADIN CİNAYETİ BURSA'nın Osmangazi ilçesinde Nazan Kırkgöz (30) isimli genç kadın boş arazide silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Altınova mahallesinde meydana geldi. Gece saatlerinde iki el silah sesi duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Mahallede araştırma yapan polis ekipleri boş arsada park halindeki kamyonetin arkasında yerde hareketsiz şekilde yatan bir kadın buldu. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri ekiplerinin incelemelerinde kadının göğsünden ve sol karın boşluğundan silahla vurulduğunu belirlendi. Yapılan incelemeler sonucu öldürülen kadının isminin Nazan Kırkgöz (30) olduğu belirlenirken, Kırkgöz'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mahalle sakinlerinin bilgisine başvurdu. Mahalle sakinlerinin polise verdikleri ifadelerinde, boş arsada bir kadınla erkeğin bağrışma seslerini duyarak cama çıktıklarını ve sonrasında 2 el silah sesi işittiklerini söyledikleri öğrenildi. Silah seslerinin ardından, bir aracın hızla olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis ekiplerinin inceleme yapması

-Boş kovandan detaylar

-Olay yerinden görüntüler

-Detaylar Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA) 23)TARTIŞTIĞI OĞLUNU BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ KARABÜK'te, işçi emeklisi Ali Gün (60), bilgisayar başında fazla zaman geçirdiği iddiasıyla tartıştığı oğlu Emirhan Gün'ü (26) bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde sokağa çıkarak yardım isteyen Emirhan Gün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Yahya Kemal Sokak'ta meydana geldi. Ali Gün, iddiaya göre üniversite mezunu oğlu Emirhan Gün ile 'bilgisayar başında fazla zaman geçiriyorsun' diye tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Baba Ali Gün mutfaktan eline geçirdiği bıçakla oğlu Emirhan'a saldırdı. Vücuduna 2 bıçak darbesi alan Emirhan Gün, kanlar içinde sokağa çıkarak yardım istedi. Ağır yaralanan Emirhan Gün, komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gün, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kavgadan dolayı gürültü oluyor diye evden çıkan babaanne ile evin komşusu Seher K.'nın ifadesine başvurdu. Seher K. ifadesinde, "Emirhan'ı sokakta gördüm. 'Yengem beni kurtar' diyerek bağırıyordu. Ambulansa haber verdik' 'dedi. Emirhan Gün'ün 3 ay sonra askere gideceği öğrenildi. Polis ekipleri Ali Gün'ü olay yerinde gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Polisin inceşemeleri

-Seher K. polise ifade verirken Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) 24)BEŞİNCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN SURİYELİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI BURSA'nın İnegöl ilçesinde cam silerken bir apartmanın 5'inci kat penceresinden düşen 12 yaşındaki Suriye uyruklu Mahmud Dabbe ağır yaralandı.

İnegöl'ün Yenice Mahallesi Hasan Koyuncu sokakta bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında oturan Suriye uyruklu Mahmud Dabbe, iddiaya göre oturma odasının camını silerken, bir ande dengesini kaybederek boşluğa düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten birinci katın balkonuna düşen Dabbe ağır yaralandı.

Yaralı çocuk ailesinin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan suriyeli çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya başladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden detaylar

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) 25)TURİST DOLU TUR TEKNESİ KARAYA OTURDU MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yerli- yabancı 39 turistin içinde olduğu günü birlik tur teknesi karaya oturdu. Turistler, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Fethiye merkezinden yerli - yabancı 39 turistle hareket eden, 'Easy Rider' isimli günü birlik tur teknesi, dün saat 17.00 sıralarında Tavşan Adası mevkiinde, sığ bölgede karaya oturdu. Tekne kaptanlarının ihbarının ardından olay yerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı 2 bot ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 1 bot sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, turistleri botla tahliye ederken, tekne ise Fethiye İskelesi'ne çekildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu kamerası)

-Tekneden görüntü

-Turistlerin kurtarılma anları Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA,(DHA) 26)KASTAMONU'DA FUHUŞ OPERASYONU: 28 GÖZALTI KASTAMONU’nun Taşköprü ilçesi ve çevre köylerinde jandarma ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, 28 kişi gözaltına alındı.

Taşköpü ilçesi ve çevre köylerde fuhuş yapıldığına yönelik ihbarlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen baskınlarda, 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından 5 şüpheli serbest bırakılırken, 14 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Jandarmadaki sorguları süren 9 şüphelinin de bugün adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin adliyeye getirilişi Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN / TAŞKÖPRÜ(Kastamonu), (DHA) 27)BABA OLAMAYACAĞINI ÖĞRENİNCE DÜNYASI KARARDI AYDIN'da, jeotermal santralinde aşçı olarak çalışan Mehmet Uyar (23), 2 yıl önce geçirdiği ameliyattan kaynaklı baba olamayacağını öğrenince dünyası karardı. Uyar, kendisini ameliyat eden doktor ile hastane hakkında Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu.

Jeotermal santralinde aşçı olarak çalışan Mehmet Uyar, 2016 yılının Kasım ayında kalın bağırsağındaki ülseratif kolit rahatsızlığından dolayı Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tahlillerin ardından Uyar, 8 Mart 2017 tarihinde kalın bağırsağından ameliyat oldu. Ameliyattan uzun süre sonra rahatsızlık hisseden Uyar, tekrar aynı hastanenin Üroloji servisinde muayene oldu. İddiaya göre Üroloji servisinde muayene eden doktorun, geçirdiği ameliyattan dolayı normal yollardan baba olamayacağını söylemesi üzerine Uyar, büyük şok yaşadı. 'DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI'

Yaşanan olaylardan sonra dünyasının başına yıkıldığını belirten Mehmet Uyar, "2016 Kasım ayında Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdum. Yapılan tahlillerin ardından 2017 Mart ayında ise kalın bağırsak ameliyatı oldum. Ameliyattan sonra bazı rahatsızlıklar ortaya çıktı. Üroloji bölümüne bu rahatsızlıkla ilgili müracaat ettiğimde bana ameliyattan kaynaklı normal yollarla baba olamayacağım söylendi. Bir anda dünya başıma yıkıldı. Ameliyatı yapan doktoruma gittiğimde bana tüp bebek yaparsınız diyerek geçiştirdi. Benim hayatımı karartan doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şu an çok mağdur olduğumu hissediyorum. Davamı sonuna kadar sürdüreceğimö dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Mehmet Uyar'ın Avukatı Hilmi Aydın ise, "Müvekkilim Mehmet Uyar, bundan 2 ay önce benim yanıma geldi. Mağduriyetini anlatarak normal yollardan baba olamayacağını anlattı. Dosyasını inceledim ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Sonucu ve davanın açılmasını bekliyoruz. Müvekkilimde çok mağdur durumdaö diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mehmet Uyar'dan röportaj

-Avukat Hilmi Aydın röportaj

-Genel detay görüntü Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA) 28)İZMİR'DE BASIN AKADEMİSİ'NİN AÇILIŞI YAPILDI İZMİR Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Avrupa Birliği (AB) hibe destek programı kapsamında kurduğu İGC Basın Akademisi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "AB'nin Türkiye'ye yönelttiği eleştirilerin başında basın özgürlüğü konusu geliyor. Tabii ki bu konuyu sadece eleştirmek değil, eleştirdiğimiz konularda destek vermek istiyoruz. Bu projede olduğu gibi basın özgürlüğü adına geliştirilen projelere destek sağlıyoruz" dedi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından uygulanan 'Basın Özgürlüğü için Örgütlü Gazeteciler ve Güçlü Dayanışma Projesi' programı kapsamında oluşturulan İGC Basın Akademisi'nin resmi açılışı Akademi Cemiyeti'nde gerçekleşti. 4 ayrı başlıkta ücretsiz mesleki beceri ve yabancı dil eğitimlerinin sunulduğu projenin açılışına, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş ve İGC üyeleri katıldı. 'Güçlü Gazeteci, Özgür Medya' hedefiyle başlatılan projenin açılış töreninde konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, "Bu projenin hayata geçiyor olması gerçekten bir rüya gibi. Bugünden itibaren İGC çatısı altında yeni bir kurum oluşuyor. Proje basın özgürlüğü için 'Örgütlü gazeteciler ve güçlü dayanışma' olarak adlandırıldı. Hedef daha güçlü savunma, güçlü gazeteciler ve medya özgürlüğü için güçlü bir dayanışmadır" dedi.