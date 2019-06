DHA YURT BÜLTENİ - 1

Görüntü Dökümü:

-İtfaiyenin söndürme çalışmnasından detay

-Ahırda bulunan hayvanlardan detay

-Çiftçilerin tarımn aletlerini kurtarma çalışması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hayrettin GÖK / MUSTAFAKEMALPAŞA(Bursa),(DHA)

9)PLATONİK AŞK YAŞADIĞI KOMŞUSUNU VE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ, ANNESİNİ YARALADI

KONYA'da, 2 yıl önce eşinden boşanan Muzaffer C. (53), iddiaya göre platonik aşk yaşadığı karşı komşusu Şeyma Sarı'yı (25), tabancayla vurarak öldürdü, annesi Hacer Sarı (51) ve kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) da ağır yaraladı. Muzaffer C., polis merkezine teslim olurken, hastaneye kaldırılan anne ve kızdan, 18 yaşındaki Tuğba da doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Revan Caddesi'nde meydana geldi. 2 yıl önce eşinden boşanan ve yalnız oturan ayakkabıcı Muzaffer C., iddiaya göre platonik aşk yaşadığı karşı komşusunun kızı olan öğretmen Şeyma Sarı ile konuşmak için evlerinin zilini çaldı. Muzaffer C., kapıyı açan anne Hacer Sarı'ya kızı Şeyma'yı sevdiğini ve konuşmak istediğini söyledi. Hacer Sarı da tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın ardından Muzaffer C., yanındaki ruhsatsız tabancayla Hacer Sarı'nın başına ateş etti. Ardından eve giren Muzaffer C., Şanlıurfa'da öğretmenlik yapan ve okulların tatil edilmesiyle ailesinin yanına dönen odadaki Şeyma Sarı ile salondaki kardeşi Tuğba Sarı'ya da ateş etti.

Silah seslerini duyan komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kalbine isabet eden mermi nedeniyle ağır yaralanan Şeyma Sarı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Başından vurulan anne Hacer Sarı, yakındaki özel bir hastaneye, göğsünden yaralanan Hacer Sarı da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve kızının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Muzaffer C. ise olayın ardından tabancayla birlikte polis merkezine gidip teslim oldu. Muzaffer C., gazetecilerin 'Niçin öldürdüğünüz?' sorusu üzerine "Sorunlarımız vardı. O yüzden" diye cevap verdi.

Soruşturma sürüyor.