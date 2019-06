DHA YURT BÜLTENİ - 1

MÜZİK YAYINI 23.59'DA SONA ERECEK

Bozcaada'da gerginliğe sebep olan olayın ardından Kaymakam İbrahim Gültekin başkanlığında yapılan toplantıda, eğlence yerlerinde daha önce 01.30'a kadar devam eden müzik yayınının bundan böyle 23.59'da sona erdirileceği, yine içkili mekanların da en geç 01.30'da kapanması kararı alındı. Ayrıca, Ramazan Öksüz'ün ölümü nedeniyle de Bozcaada'da 3 gün boyunca tüm müzik yayınlarının durması kararı alındı.

12)TELEFONUNU ÇALDIĞI İDDİASIYLA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Okay Ç. (29), birlikte alkol aldığı emekli ziraat mühendisi Yakup Güder'le (64), cep telefonunu çaldığı iddiasıyla kavga etti. Okay Ç., ardından evine gidip aldığı bıçakla Güder'i öldürdü.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bayramiç ilçesinde meydana geldi. Okay Ç., Yakup Güder'in de dahil olduğu 3 kişiyle birlikte iddiaya göre, alkol almak için dere kenarına gitti. Okay Ç., beraberindekilerle burada vakit geçirdi, ardından uyuyakaldı. Bir süre sonra uyanan Okay Ç., arkadaşlarının yanında olmadığını gördü. Onları aramak için cep telefonunu almak isteyen Okay Ç., onu da bulamadı. Camikebir Mahallesi eski mezarlık mevkisine giden Okay Ç., burada Yakup Güder ile karşılaştı. Okay Ç., Güder'e "Telefonumu almışsınız, verin" deyince, "Bizi hırsız mı tutuyorsun" cevabını aldı. İkili tartışmaya başladı. Tartışma, Güder'in arkadaşlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Okay Ç. iddiaya göre Güder'in arkadaşları tarafından darbedildi.

Olayın ardından evine giden Okay Ç., bıçak alıp, mahalleye geri döndü. Okay Ç., bölgede Güder'i bulup, bıçağı rastgele vücuduna sapladı. Yaralanan Yakup Güder kanlar içinde yere yığılırken, olay sırasında boynundan yaralanan Okay Ç., kaçtı. Çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Güder Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yakup Güder, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Okay Ç., kısa bir süre sonra polise teslim oldu. Yaralı olan şüpheli, polis nezaretinde ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.