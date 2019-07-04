DHA YURT BÜLTENİ - 1

Eruh'ta PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında taciz ateşi açan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Hava destekli operasyonda 1 teröristin ise yaralandığı belirtildi.

Eruh ilçesinin Akmeşe köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine, dün akşam saatlerinde bir grup terörist taciz ateşi açtı. Güvenlik güçlerinin, karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker Siirt Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, şehit askerin naaşı ise morga konuldu. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon bölgesine hava destekli takviye güvenlik görevlileri sevk edildi. Devam eden çatışmalarda ise 1 teröristin yaralandığı belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, hastaneye gelip, yaralı askeri ziyaret etti. Vali Atik, doktorlardan askerin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Siirt Valiliği ise yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Siirt ili, Eruh İlçesi, Akmeşe köyü kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlarda, PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlanmış, PKK'lı 1 teröristin unsurlarımızca açılan ateşte yaralandığı tespit edilmiş, çıkan çatışmada 1 JÖH personelimiz şehit olmuş, 1 JÖH personelimiz de yaralanmıştır. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava desteği ile operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır, yaralı askerimize de acil şifalar dileriz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Siirt Devlet Hastanesi

Acil servis

güvenlik önlemi

Ambulansların gelişi

Genel ve detay görüntüler

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- Siirt Devlet Hastanesi

- Ambulanslardan görüntü

- Asker ve Polislerden görüntü

- Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in hastaneye gelişi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Turhan KOYUNCU - Mehmet Yücel DURAK / SİİRT,(DHA) Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran'ın (25) şehadet haberi, Kırıkkale'de yaşayan ailesine ulaştı.

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şehit askerin Kırşehir'in Polatlı köyü nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran olduğu öğrenildi. Baran'ın Kırıkkale'de yaşayan ailesine şehadet haberi sağlık görevlilerince eve gelen askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin ailesi, haberin ardından gözyaşlarına boğuldu. Bekar olduğu öğrenilen Baran'ın 4 kardeşin en küçüğü olduğu belirtildi.

Şahadet haberinin ardından ailenin oturduğu eve Türk bayrağı asıldı. Acı haberin ardından yakınları taziye ziyaretine geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehit evinden görüntü

- Taziye ziyaretleri

- Türk bayrağından görüntü

- Genel ve detay

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Fotoğraf Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,(DHA) Manavgat'ta zehirlenme belirtisi görülen 4 kişi hastaneye kaldırıldı Antalya'nın Manavgat ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle boğazda yanma ve baş dönmesi şikayetleri görülen 4 kişi hastanede tedaviye alındı. 4 kişinin domuz için çevreye bırakılan kuvvetli bir tarım ilacından zehirlendiği tahmin ediliyor.

Manavgat'ın Sağırin Mahallesi'nde iki büyükbaş hayvanın henüz bilinmeyen nedenle telef olmasının ardından çevreye pis koku yayıldı. Saat 20.30 sıralarında yayılan kokudan etkilenen mahalle sakinlerinden İsmet Boz (48) ve eşi Hacer Boz (43) ile Mustafa Öz (53) ve Recep Durdu'da boğazda yanma ve baş dönmesi belirtileri gözlendi. Zehirlendiği tahmin edilen 4 kişi, yakınlarının çağırdığı ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne getirildi. Durumları ciddi olan Boz çifti ilk müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. Mustafa Öz ve Recep Durdu'nun tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Boz çiftinin yakını Mustafa Özkaya, "Büyük ihtimalle domuz için çevreye konan kuvvetli bir tarım ilacından kaynaklı zehirlenme olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ilk belirtilere göre boğazlarında yanma ve baş dönmesi başladığını söylediler. Olayı haber verdikten sonra jandarma ve sağlık ekipleri geldi" dedi.

HASTALAR VE HASTANE PERSONELİNE MASKE DAĞITILDI

Manavgat'ın Sağırin Mahallesi'nde boğazda yanma ve baş dönmesi belirtileriyle hastaneye götürülen 4 kişiden Mustafa Öz ile Recep Durdu, Serik Devlet Hastanesi acil servisinde görevliler tarafından KBRN ünitesinde dezenfekte işleminden geçirildikten sonra izolasyon odasına alındı. Mustafa Öz ve Recep Durdu'nun tedavileri sürerken, zehirlenme belirtilerinin neden kaynaklandığı araştırılıyor.

Diğer yandan Serik Devlet Hastanesi acil servisinde hasta ve hasta yakınlarıyla görevli personele maske dağıtıldı ve bulaşma riski dolayısıyla maske takmaları tavsiye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- KBRN odasından görüntü

- Hastaların sedyeyle içeri alınması

- Hastanenin acil servisinde maske takanlardan detay

- Acil servis detay görüntü

- Ambulanstan detay

- Hasta yakınları acil servis önünde beklerken Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ / MANAVGAT(Antalya),(DHA) ======================================== Otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, bir otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Gencelli Mahallesi Aydın Devlet Karayolu üzerinde meydana geldi. Kuyucak ilçesinden Denizli yönüne gitmekte olan Hakkı Emir (55) yönetimindeki 09 JN 910 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan otomobil, daha sonra takla atarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Ramazan Kahraman (43) yönetimindeki 44 PS 539 plakalı TIR'a çarparak şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Fadime Ana Kılıç (63) ve Fatma Emir (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Hakkı Emir (55) ile otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan 10 yaşındaki Arda Emir ise ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak Nazilli Devlet Hastanesine sevk etti. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, TIR sürücüsü Ramazan Kahraman ölümlü kazaya karıştığı gerekçesi ile gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kazaya karışan Tırdan detay görüntüler.

-Kazaya karışan otomobilden detay görüntüler.

-Olay yerinde ölenlerden detay görüntüler

-Kaza bölgesinden detay görüntüler. Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / KUYUCAK (Aydın), (DHA) =================== Derik'te ormanlık alanda kuruyan otlar yandı Mardin'in Derik ilçesinde ormanlık alandaki kuruyan otlar, alev aldı. Büyüyen yangına, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile de araçlarıyla da müdahale edildi.

Yangın, dün öğle saatlerinde Derik ilçesindeki ormanlık alından meydana geldi. Mazıdağı ilçesinin bir bölümünü kapsayan ormanlık alanda nedeni belirlenemeyen bir şekilde kuru otlar alev alarak, yangına dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki TOMA'nın da kullanıldığı söndürme çalışmalarının ardından yangın, güçlükle kontrol altına alındı. Görüntü Dökümü

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Yangın yeri

Alevlere müdahale

Röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ / DERİK(Mardin),(DHA) ====================== Tokat'ta orman yangınında 30 dekarlık alan zarar gördü Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 30 dekarlık alan zarar gördü.

Önceki gün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Dokuzçam köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Köylülerin ihbarıyla olay yerine Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arazözlerle müdahale ettiği yangın 24 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklışık 30 dekarlık orman alanı zarar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Görüntü Dökümü:

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-Yangın görnütüleri

-Detaylar Haber-Kamera: İbrahim UĞUR /ERBAA(Tokat),(DHA) =============================== Otostop yapıp bindikleri araç kaza yaptı; Berrak öldü, Şura ve Beyza yaralandı ERZURUM'da arkadaşlarının doğum günü kutlamasından dönüşte otostop yapan 3 genç kızın bindiği hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje, sonra ağaca çarptı. Kazada, Berrak K. (16) hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralanan sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında, Kazım Karabekir Stadyumu kavşağında meydana geldi. Yakutiye ilçesi Terminal Caddesi'ndeki kafede arkadaşlarının doğum günü kutlamasına katılan Berrak K., kardeşi Şura K. (14) ve arkadaşları Beyza A. (17), Aziziye ilçesine gitmek için otobüs bulamayınca otostop yapmaya karar verdi. B.Ç. (58), yönetimindeki 25 LC 342 plakalı hafif ticari aracı durdurup, 3 genç kızı aldı. Bir süre sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, kavşakta önce refüje, ardından ağaca çarpıp devrildi. Kazada, sürücü ile 3 genç kız yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan B.Ç., Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 3 genç kız ise Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Berrak K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Berrak K.'nin kız kardeşi Şura K. ile Beyza A.'nın tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Berrak K.'nin cenazesi, dün ikindi namazı sonrası Palandöken ilçesindeki Solakzade Camii'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Öte yandan, hastanede tedaviye alınan sürücü B.Ç.'nin, yapılan ölçümde 1,32 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazadan geriye, hafif ticari araçtan yola saçılan bira şişeleri kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detay

-Yerdeki alkol şişesi

-Ölen kızın resmi

-Kaza sonrası yan yatan araçtan detay

-Aracın refüje ve ağaca verdiği zarar Haber-Kamera: ERZURUM,(DHA) Reddettiği kızı ile görüşmek isteyen karısını öldürdü Bursa'nın Mudanya ilçesinde Filiz K.'yı (49), iddiaya göre bir yıl önce evden kaçan kızı ile görüşme istediği gerekçesiyle tartıştığı eşi Hamdi K. (54) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Katil zanlısı Hamdi K., olaydan sonra oğlunu arayıp "Gel anneni öldürdüm" dedi, ardından polise giderek teslim oldu.

Olay sabah Bursa'nın Mudanya İlçesi Halitpaşa Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Yaklaşık 1 yıl önce evden kaçan kızını iddiaya göre evlatlıktan reddeden Hamdi K., görüşmek istediğini belirten eşi Filiz K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hamdi K., evde bulunan pompalı tüfekle eşine 3 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Filiz K., olay yerinde hayatını kaybederken, Hamdi K. oğlu B.K.'yı arayarak "Anneni öldürdüm, gel" dedi. Hamdi K., oğlu ile görüştükten sonra Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu.

Olay yerine giden polis, beraberinde sağlık ekipleriyle birlikte şüphelinin verdiği anahtarla eve girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Filiz K.'nın yaşamını yitirdiği saptandı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Filiz K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hamdi K.'nın emniyetteki sorgulamasına devam ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cinayetin yaşandığı siteden görüntüler Haber-Kamera: Mehmet İNAN - Enver Fatih TIKIR / BURSA,(DHA) Silahlı saldırıya uğrayan kişi ile yoldan geçen doktor yaralandı BİNGÖL'de, kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Mehmet Çakabay ile yoldan geçerken kurşunların isabet ettiği diş doktoru Aslı Çetinkaya yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre 100. Yıl İlköğretim Okulu yakınlarında, bilinmeyen nedenle Mehmet Çakabay'a ateş açtı. Kurşunlara hedef olan Çakabay ile bu sırada yolda yürüyen diş doktoru Aslı Çetinkaya yaralandı. Şüpheli kayıplara karışırken, yaralılar ise ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te müdahale edilen yaralılardan durumu ağır olan diş doktoru Aslı Çetinkaya Elazığ'a sevk edildi. Polis, tabancayı ateşleyip kayıplara karışan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastaneden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL / BİNGÖL,(DHA) Havaya ateş açıp gizlendiği evde operasyonla yakalandı KAHRAMANMARAŞ'ta, iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale ederken şüphelilerden H.T. (15) tabancayla hava rastgele ateş açarak kaçtı. Mahalledeki bir eve giren H.T., olay yerine sevk edilen özel harekat başta olmak üzere çok sayıda ekibin çağrılarıyla dışarı çıktı. Gözaltına alınan H.T. emniyete götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya polisler müdahale etti. Müdahale sırasında H.T. elinde silahla olay yerinden kaçmaya çalışınca polisle arasında kovalamaca başladı. H.T. rastgele havaya ateş açarak koşmaya devam edip, ber süre sonra 50'nci Sokak'taki evlerden birine girdi. Şüpheli polisin 'teslim ol' çağrılarına olumsuz yanıt verdi. H.T.'nin aynı mahalledeki yakınları da evin önünde toplanırken, bölgeye özel harekat başta olmak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin çağrılarının ardından H.T., bir süre sonra dışarı çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan H.T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. H.T.'nin tabancasının da kurusıkı olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ÖZEL)

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- Özel harekat polisi

- Evin önüne toplanan kalabalık ve polis

- Olay yerinden detay

- H.T.'nin evden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Ekiplerin sokaktan ayrılması Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) 13 Afgan kaçak göçmeni, 'İstanbul' diye köyde bıraktılar Türkiye'ye yasa dışı yollara giren Afganistanlı 13 kaçak göçmen, 'İstanbul'a geldik' denilerek, Kırıkkale'nin Hasandede köyünde otobüsten indirildi. Jandarma, kaçan otobüs şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Köy muhtarı Hasan Özcan, bu olayın 3'üncü kez meydana geldiğini söyledi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen, çalışmak amacıyla Aksaray'dan İstanbul'a gitmeye karar verdi. Bunun için kimliğini bilmedikleri otobüs şoförüyle anlaşan kaçak göçmenler, önceki gün yola çıktı. Kaçak göçmenler, gece saatlerinde, Kırıkkale'nin Hasandede köyü mevkisinde 'İstanbul'a geldik' denilerek, otobüsten indirildi. Daha sonra şoför otobüsüyle uzaklaştı. Köy sakinleri, kaçak göçmenlerin gece saatlerinde dolaştığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen ekipler, 13 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyündeki sığınma evine götürüldü. Jandarma, olayın ardından kaçan otobüs şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Hasandede köyü muhtarı Hasan Özcan, bu olayın üçüncü kez yaşandığını söyleyerek, "İnşallah bu son olur. Buraya neden bırakıldığını biz de çözemedik. 3 kere üst üste olmasının tesadüf olmadığına biz kanaat getirdik. Sadece gördüğümüzü jandarmaya haber veriyoruz. Gece buraya bırakıyorlar. 'Burası İstanbul' deyip, bırakıp gidiyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mültecilerden detaylar

-Röp.

-Genel ve detaylar Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,(DHA) ============ Hatay'da boğulan 2 kardeş, Adıyaman'da toprağa verildi HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, sıcaktan bunalıp girdikleri denizde boğularak hayatını kaybeden Mehmet Kılınç (67) ve kardeşi Mithat Kılınç (45), Adıyaman'da toprağa verildi.

Dörtyol sahilinde dün, sıcak havadan bunalan Mehmet ve kardeşi Mithat Kılınç, denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan iki kardeş, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Sahil güvenlik ekiplerince bulunup, kıyıya çıkarıldı. Bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kılınç kardeşler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 7 çocuk babası Mehmet ve 3 çocuk babası Mithat Kılınç'ın cansız bedenleri, yapılan otopsi sonrası memleketi Adıyaman'a getirildi.

Yeni Mezarlık Camii'nde, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Kılınç kardeşler, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yeni Mezarlık Cami

- Dua edilmesi

- Helalık alınması

- Tabutların taşınması

- Mezara götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

=================== Sarar şüphelileri Eskişehir'de Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evlerinin soyulmasına ilişkin soruşturma kapsamında Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen 4'ü kadın 6 şüpheli Eskişehir'e getirildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen ve soruşturma da tutuklanan hizmetçi Lulia Dragusan'ın sevgilisinin de aralarında bulunduğu Aleksandar Arikov, George Dobrioglu, Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali ve Nadejda Katkova tanınmamak için yüzlerini elleriyle kapattı. Sağlık kontrolünün ardından polis araçlarına bindirilen 6 şüpheli ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Devlet Hastanesi acili

-Acil servis

-Şüphelilerin gelişi

-Hastaneye girişleri

-Polis ekipleri

-Şüphelilerin çıkışı

-Polis ekipleri

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN / ESKİŞEHİR,(DHA) =============== İzmir'de fuhuş operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı

İzmir'de, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Urla ilçesi Kalabak mevkiindeki bir otelde uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 2 ay boyunca teknik ve fiziki takipte bulundu. M.Ş. (40) öncülüğünde fuhuş yaptırıldığını belirleyen ve delil toplayan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 4'ü Urla ilçesi 13'ü İzmir olmak üzere 17 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 14 şüpheli ve Kazakistan, Ukrayna uyruklu 8 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında 2 otel sahibi ve çalışanlarının olduğu öğrenildi. Ayrıca, polis ekiplerinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüphelilerin kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve kendilerinin de uyuşturucu kullandıkları ortaya çıktı. Öte yandan, söz konusu şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde ise kadınları pazarlamak için mobil uygulamalar kullandıkları saptandı.

"YENİ ARAÇLARIMIZ GELDİ"

Yapılan operasyonla ilgili araştırmalarını sürdüren ekipler, kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen şüphelilerin otel ile özel anlaşma yaptıkları, fuhuş amacıyla otele gelen müşterilerin ve kadınların kaydını yapmayarak müşterilere güven sağladıkları ve kadınların otel civarında temin edilen bir evde kaldıkları, kadınların otele yaya olarak geldikleri ve fuhuş amacıyla otele gelen müşterilerden önce oda da hazır bekletildikleri öne sürüldü. Öte yandan, şüphelilerin telefon rehberinde bulunan kişilere "Yeni araçlarımız geldi selam yaz foto iste" şeklinde mesajlar atarak kadınları pazarladıkları ortaya çıktı. 51 fuhuş olayına karıştıkları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Urla Aliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu kadınlar ise, emniyetteki ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İzmir Göç İdaresine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin sevk edilişinden görüntü Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) ========================== Otobüs şoförünün dikkati olası faciayı önledi ANTALYA'da özel halk otobüsünün balatalarının aşırı ısınması, lastiklerin tutuşmasına neden oldu. Kokuyu fark edip yolcuları tahliye eden şoför olası facianın önüne geçti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Avni Tolunay Caddesi üzerinde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Cengiz Kurt, şoförlüğünü yaptığı Varsak-Lara hattında çalışan 07 AU 0270 plakalı otobüsü sabah saatlerinde tamire götürdü. Tamirden sonra sıraya giren Kurt, Varsak istikametine doğru gitmeye başladı. Cadde üzerine geldiği sırada araçtaki yanık kokusunu fark eden Kurt, durakta durup araçtaki yolcuları tahliye etti. Bir süre ilerleyen Kurt, alevleri gören sürücülerin uyarması üzerine otobüsü yolun sağına park etti.

Cadde üzerindeki diğer araçların sürücüleri, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüsün yanan lastik ve fren balatası kısımlarına müdahalede bulundu. Yangının fren balatalarının aşırı ısınıp lastikleri yakması sonucu çıktığı belirlendi. Alevlerin söndürülmesinan ardından otobüs çekici yardımıyla çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otobüsten görüntüler

-Olay yerinden görüntüler

-Müdahale eden itfaiye erlerinden görüntüler Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER / ANTALYA,(DHA) Elazığ'da kaçak kazı yapan 4 kişiye drone ile suçüstü ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince drone destekli düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sedeftepe köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan ekiplerin yaptığı takip sonrası kazı alanına drone destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede 7 metre derinliğinde çukur kazdıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaçak kazı operasyonunun drone görüntüsü

Genel ve detay görüntüler Haber: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA) =========================== Üniversite öğrencilerinden ulaşım zammına tepki MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nce toplu ulaşım ücretlerine yapılan zamlar, üniversite öğrencilerinin tepkisine neden oldu. Kartlı binişte öğrenci 1,95'den 2,35'e, kartlı sivil 2,55'den 3,05'e, kartsız öğrenci 2,75'den 4'e, kartsız sivil ise 3,25'den 4 liraya yükseldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulan Düşünce ve Kitap, Teknoloji ve Mühendislik ile Genel Bakış Toplulukları üyeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İl Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nce (UKOME) toplu taşıma ücretlerine yapılan zamları protesto etti. Menteşe ilçesinin Kötekli mahallesindeki Yoğurtçu Parkı'nda bir araya gelen öğrenciler, 'Otobüs 4 TL oldu, öğrenciye dert oldu' pankartı açtı.

Grup adına açıklama yapan Yağız Coşkun, "Yüzde 20 ila yüzde 45 arasında yapılan zam öğrenciden ve emekçisine kadar tüm Muğla halkını mağdur etmektedir. Özellikle üniversite öğrencileri olarak beslenme ve barınma ihtiyaçlarını gidermede zorlanırken, bu sıkıntılarımıza çözüm üretilmediği yetmezmiş gibi bir de son yapılan zamlarla ulaşım ihtiyacımızı karşılarken zora düşeceğiz. Üniversitemizi kazandığını heyecan ile öğrenen arkadaşlarımızın Muğla'ya geldiklerinde hüsranla karşılaşmaktadır. Otobüs zamlarıyla bizlere adeta yürü deniyor. Bizlerde yürüyebildiğimiz kadar yürüyeceğiz. Ve yetkililere ulaşacağımıza eminiz, çünkü haklı bir talebin peşindeyiz. Bunun içinde Belediyemize verilmek üzere bir dilekçe kampanyası başlattık ve yapılan zamlar için çözüm bulunması için de devam ettireceğiz" dedi.

Coşkun, belediyeden büyük bir beklenti içerisinde olmadıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Dün öğrenci olduk, bugün borçlu' ve 'Dertler derya oldu, otobüs dört lira oldu' pankartları taşıyan gruptakiler, basın açıklamasının ardından alkışlar ile protesto gösterisini sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Basın açıklaması öncesi toplanan öğrencilerden genel görüntü

-Toplanan öğrencilerden genel ve detay görüntü

-Yağız Coşkun tarafından basın açıklamasının yapılması Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,(DHA) ====================== Bıçaklandığı ihbarını yapan kişinin kendini yaraladığı öğrenildi İZMİT'te 112 Acil'i arayarak bıçaklandığını söyleyen Sadık E.'nin kendisini yaraladığı ortaya çıktı.

Olay İzmit Kadıköy Mahallesi Okur Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Yardım Hattı'nı arayarak bıçaklandığını söyleyen bir kişinin ihbarı üzerine polis ve acil sağlık ekipleri harekete geçti. Adrese gelen ekipler, bina kapısından içeriye giremeyince ihbarı yapan kişiye telefondan ulaşmak istedi. İhbarcının telefonu açmaması üzerine binadaki tüm zillere basan ekipler, apartmanın tüm dairelerini tek tek kontrol ederek bacağından yaralanan Sadık E.'yi buldu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sadık E., daha sonra ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağından hafif yaralanan ve ambulansa yürüyerek binen Sadık E., ambulansa giderken kendisine "Ne oldu?" diye soran komşusuna, "Yok, yok. Bir şey yok" diyerek cevap verdi. Sadık E.'nin psikolojik sorunları olduğu ve olay yerinde polislere verdiği ilk ifadede kendi kendini bıçakladığını söylediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ekiplerin binaya girişi

- Olay yerindeki ekip araçlarından görüntü

- Sadık E.'nin ambulansa yürüyerek binmesi

- Detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU / KÖRFEZ

=================== Bu kez avlamadı, kurtardı Denizli'nin Çivril ilçesinde, düştükleri sulama kanalında sürüklenen 2'si yavru 4 yaban domuzu, avcı Selçuk Poslu tarafından kurtarıldı. Poslu'nun arkadaşlarıyla birlikte yaban domuzlarını kurtarma çabası takdir topladı.

Önceki gün, kırsal Yakacık Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına düşen ve sürüklenen 2'si yavru 4 yaban domuzunu gören mahalle sakinleri, avcı Selçuk Poslu'dan yardım istedi. Poslu, kanala gelerek suda sürüklenen domuzları kurtarmak için çalışma başlattı. Poslu, kanal kenarında yavru domuzları elleriyle tek tek yakalayıp, güçlükle sudan çıkardı. Büyük domuzları da beline bağladığı iple suya girerek kurtaran Poslu, daha sonra hepsini doğaya bıraktı. Poslu ve beraberindeki arkadaşların domuzları kurtarma mücadelesi takdir topladı. Kurtarma çalışması, drone ile görüntülendi.

Suda mahsur kalan hayvanları kurtaran Selçuk Poslu, "Avcılık sadece öldürmekten ibaret değildir. Her şey sezonunda yapılır. Şu an av sezonu kapalı. Av sezonu açık olsa bile o şekilde mağdur bir hayvan öldürülmez. Arkadaşlarımla birlikte gidip yaban domuzlarını kurtardık. Doğal yaşam alanlarına bıraktık. İnsanların bu konuda bilinçlenmesi için bir de video çekimi yapıp, sosyal medyada paylaştık" diye konuştu.

Selçuk Poslu, geçen yıl da benzer bir çalışma yapıp, sulama kanalına düşen 7 domuzu kurtarmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Selçuk Poslu'nun yavru domuzları kurtarması

- Avcı Poslu'nun beline ip bağlayıp kanala inmesi

- Domuzların doğaya salıverilmesi

- Kurtarma çalışmalarının drone görüntüsü Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA) ======================== Çanakkale'de 56'ncı uluslararası Troia Festivali iptal edildi Çanakkale Belediyesi, Ağustos ayında gerçekleşmesi planlanan 56'ncı Uluslararası Troia Festivali'ni iptal etti. Kararı Meclis toplantısında açıklayan Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, yaklaşık 1.5 milyon TL bütçe ile gerçekleşen festivalin iptal gerekçesi olarak belediyenin gelirlerindeki düşüşü gösterdi.

Çanakkale Belediyesi, bir süre önce yaptığı yarışmayla afişini dahi belirlediği 56'ncı Uluslararası Troia Festivali'ni iptal etti. Daha önce, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi nedeniyle aynı yıl iptal edilen Troia Festivali, bu kez de ekonomik gerekçelerle yapılmayacak. 9-13 Ağustos tarihlerinde 56'ncı kez düzenlenmesi planlanan festivalin iptal gerekçesini Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, dün yapılan Meclis toplantısında açıkladı. Konuyla ilgili Meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Gökhan, şunları söyledi:

"Belediye gelirlerinin en önemli unsuru olan vergilerden birisi olan, Ankara'dan İller Bankası'ndan gelen payda elbette ki bir düşüş var. Çünkü devletin vergi gelirlerinde bir azalma söz konusu. İkincisi, burada esnafın veya vatandaşın biraz daha ekonomik sıkıntıya düşmesi dolayısıyla ödemelerde sıkıntı yaşanıyor. Kira ödemeleri, işgaliye ödemeleri, ilan, reklam ve emlak vergileri noktasında ve tabi imar harçları konusunda ki, geçmiş yıllarda Çanakkale'de yoğun imar faaliyeti vardı. Bunlarında azalmasıyla belediyenin kasasına giren parada da düşüş var. Bizde bu bağlamda hem belediye bütçesi açısından, çünkü aşağı yukarı 1.5 milyon TL, hatta üzerinde maliyeti olacak festival programı yapıyoruz her sene. Bu parayı bu yıl harcamama kararı aldık. Sonuç itibariyle festivali başka yıllarda yapabiliriz. Ama en azından vatandaş burada ve ekonomi zor durumdayken festivalle bu kentte eğlenmeye pek fazla yüzümüz yok diye düşünüyoruz. Çünkü bu kaynakları beklide daha etkin, verimli yerlerde kullanmamızda yarar var."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Meclis toplantısından görüntüler

Başkan Ülgür Gökhan'ın açıklaması Haber-Kamera: Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,(DHA) ======================== Ağıldaki yangında yavru kuzu, ölen küçükbaşların içinde annesini aradı ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, tarlada çıkan yangın, ağıla sıçradı. Yangında 26 koyun ve 3 yavru kuzu ölürken, ateşten tüyleri dağlanan bir yavru kuzu, uzun süre yanan hayvanların arasında annesini aradı.

İlçeye bağlı Güllüce köyüne 3 kilometre uzaklıktaki tarlada dün saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek 200 metre ilerideki Fahrettin Öcal (60) ve Türkan Öcal (57) çiftine ait olan ağıla sıçradı. Yahgında, tel örgü içindeki, 26 koyun ve 3 yavru kuzu öldü. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine Ezine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bu sırada Fahrettin Öcal'ın yeğeni Okan Öcal (27) dumanı fark edip hayvan barınağına doğru koştu. Kapıyı açıp hayvanların bir kısmını kurtardı. Fakat alevlerin kendisini tehdit etmesi sonucu uzaklaşmak zorunda kaldı. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Helikopter ile havadan, 7 arazöz ile karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saate söndürüldü.

Yangında, tel örgülerden kaçarak kurtulan, fakat alevlerin tüylerini dağladığı yavru kuzunun ölen koyunlar arasında annesini araması köylüleri ve jandarmayı duygulandırdı. Kurtulan koyunları tek tek koklayıp annesini bulmaya çalışan yavru kuzu, Fahrettin Öcal tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Eşi Türkan Öcal ise ölen yavru kuzulardan birine kucağına alıp göz yaşı döktü.

Küçükbaş hayvanları sahibi Fahrettin Öcal, "Tek geçim kaynağın bu hayvanlardı. Birçoğu yandı. Perişan oldum. Bundan sonra napacağım bilmiyorum" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Jandarma, olay ile ilgili soruşturma başlattı.