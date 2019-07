DHA YURT BÜLTENİ - 1

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirlenerek, gözaltına alınan Suriye ve Irak uyruklu 10 kişiden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında, belirlenen adreslere geçen Salı günü şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye ve Irak uyruklu 10 şüpheli, kaldıkları evlerde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel fotoğraf ve video olduğu tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.E.T., R.E.S., A.M. ve İ.E. tutuklanırken, diğer 6 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Nasreddin Hoca'nın felsefesini dünyaya yaymak için yapılan şenlikte sanatçı Şoray Uzun'un canlandırdığı temsili Nasreddin Hoca, göle akan Akşehir Çayı'na maya çaldı. Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da göle maya çalınmasının bir umut olduğunu belirterek, 1071'de Anadolu'nun kapılarının açılmasını, İstanbul'un Fethi'nin, Çanakkale Zaferi'in göle maya çalmak olduğunu söyledi. Bu yıl düzenlenen '60'ıncı Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği', kent merkezinde Nasreddin Hoca Meydanı'nında düzenlendi. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve vatandaşlar katıldı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Hortu köyünde, 1208 yılında doğan Nasreddin Hoca, burada medrese eğitimi gördükten sonra babasının ölümü üzerine köy imamlığı yapmaya başladı. Konya'nın Akşehir ilçesine 1236 yılında yerleşen Nasreddin Hoca'nın, medresede ders verdiği ve kadılık yaptığı biliniyor. 'Hazırcevap' olarak anılan Nasreddin Hoca, söylemlerini mizahla aksettirdiği hikaye ve fıkralarla tanınır. 'Ya tutarsa' dediği Akşehir Gölü'ne maya çalma fıkrasıyla umut aşılayan, fıkra ve hikayeleriyle güldürürken, düşündüren mizah ustası Nasreddin Hoca, 1284 yılında yaşamını yitirerek, dün Akşehir'de türbesinin bulunduğu mezarlığa defnedildi. Akşehir Belediyesi de her yıl Nasreddin Hoca'nın felsefesini yaşatmak ve dünyaya duyurmak için şenlikler düzenliyor. Şenlikte Temsili Nasreddin Hoca ve protokol üyeleri, Nasreddin Hoca'nın 'Ya tutarsa' diyerek göle maya çalması temsili canlandırılarak Akşehir Gölü'ne akan kent içindeki Akşehir Deresi'ne yoğurt çaldı. Nasreddin Hoca, göle maya çalarken de 'Dolar 1 lira olsun. Akşehir il olsun. Sevgi ve kardeşlik' olsun temennisinde bulundu.

- Temsili Nasreddin Hoca'nın göle maya çalması

- Protokol üyelerinin göle maya çalması

- Halk oyunlarından detay

- Bakan Kurum konuşması

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA - Atilla MEMİŞ / KONYA,(DHA)

Kırkpınar'ın ebedi altın kemerli başpehlivanları 'devlet sporcusu' oldu

EDİRNE'de, bu yıl 658'incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Sarayiçi Er Meydanı'nda açılışı gerçekleştirdi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise Kırkpınar'da altın kemerin ebedi sahibi olan 3 baş pehlivanın önceki gün çıkarılan torba yasayla devlet sporcusu olduğunu ifade etti.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin resmi açılış töreni, Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, Türkiye Güreş Federasyon Başkanı Musa Aydın, 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Kırkpınar eski ağaları, davetli topluluğu ve vatandaşlar katıldılar.

Tören, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken; Türk bayrağını göndere 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Orhan Okulu çekti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Beyazıt Sansı'nın söz ve bestesi olan Kırkpınar Marşı, Edirne Belediye Bandosu'nun eşliğinde söylendi. Törenin açılış konuşmasını 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim yaptı. Selim, konuşmasında Kırkpınar'a yakışan güreşlerin geçmesini diledi.

ALTIN KEMER SAHİBİ 3 BAŞPEHLİVANA DEVLET SPORCUSU ÜNVANI VERİLDİ

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da önceki gün TBMM'den kabul edilen torba yasada Kırkpınar'da altın kemerin ebedi sahibi 3 pehlivanın devlet sporcusu ilan edildiğini duyurdu. Aydın, "Daha dün Meclis'te torba yasada çıktı. Kırkpınar güreşlerinde 3 kez üst üste başpehlivan olan altın kemer sahibi olan güreşçilerimize devlet sporcusu unvanı verildi. Bu kanunla Karamürselli Aydın Demir, Denizlili Hüseyin Çokal ve yine Karamürselli Ahmet Taşçı devlet sporcusu unvanını kazandılar. Öyle inanıyorum ki en kısa zamanda her yıl başpehlivan olanlara da devlet sporcusu unvanı verileceğine inanıyorum ve bu konuyla ilgili de çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz. Bu kanunun çıkmasında başta Meclis Başkanımız Mustafa Şentop Bey ve dün torba yasada oy kullanan tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum" dedi.

HEYKEL SÖZÜ VERDİ

Törede Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sarayiçi Er Meydanı'nın yanında heykeli bulunan Ahmet Taşçı'nın yanına kemerin ebedi sahibi olan diğer iki devlet sporcusunun da heykelini yapma sözü verdi. Gürkan'ın konuşması uzayınca seyirciler ıslıkladı. Islıklama anında Gürkan, "Müsaade ederseniz bitireceğim. Vali Bey de konuşacak, bitireceğiz. Elbette güreş seyircisi sabırsızdır, telaşlıdır. Bunu pehlivanlarımızın güreşlerinde de biz hep görürüz, hep izleriz. İnanıyorum ki; Türk'ün Ata Sporu kendini bilmezlere rağmen ebediyete kadar devam edecektir" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de Kırkpınar çayırının ulu bir çınar olduğunu ifade ederek ıslıklanan Belediye Başkanı Recep Gürkan'a sahip çıktı. Canalp, "Bizim pehlivanlarımız, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği şekilde zekidirler, çeviktirler ve ahlaklı insanlardır her birisi. Burada 40 davulun sesiyle arkasından gelen Kurtdereli Mehmet pehlivandır, Adalı Halil'dir, Kel Aliço'dur, Koca Yusuf'lardır. Bu heyecandır ki geçmişten aldığımız bu mirası geleceğe taşımamıza imkan veriyor. Biz Kırkpınar'ı atalarımızdan emanet olarak aldık ve en iyi şekilde Edirneliler olarak geleceğe taşıyacağız. Ben Edirne Belediye Başkanına bu nedenle teşekkür ediyorum. Kendisi yaptığı çabayla her türlü övgüyü hak ediyor. Bunu sizlerle paylaşmak istedim" diye konuştu.

Canalp'in konuşmasının ardından pehlivanlar, cazgırlar, hakem heyeti, saha görevlileri, Edirne Belediyesi Bandosu ve Kırkpınar davul zurna ekibinde oluşan kortejin geçit töreni gerçekleştirildi. Kortejde Türk bayrağını ise 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Orhan Okulu taşıdı. Geçit töreninin tamamlanmasının ardından sabah 09.30'da başlayan güreşlere devam edildi.