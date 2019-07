DHA YURT BÜLTENİ - 1

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, cipin kavşağa giren cipe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Zonguldak-İstanbul karayolu Kandilli kavşağında meydana geldi. Ereğli istikametine giden İsa C. idaresindeki 67 LJ 341 plakalı cip, kavşağa girmek isteyen Serap D. (42) idaresindeki 41 HG 715 plakalı cipe çarptı. Kazada İsa C., Serap D. ile aynı araçta bulunan Fırat (13), Ece (20) ve Yaren D. (23) yaralandı. Çevredekiler yardıma koşarken, 112 Acile haber verdi. Olay erinde gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 5 kişi Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu: Hepimiz arkadaşız, dostuz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Okan Yanmaz'ı ziyaret etti. İmamoğlu, "Bütün belediyeleri hangi partiden olursa olsun ziyaret ediyoruz. Hepimiz arkadaşız, dostuz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen festivale katılmak için ilçeye giderken yol üzerindeki Düzce'nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Okan Yanmaz'ı ziyaret etti. İlçe girişinde kalabalık tarafından karşılanan İmamoğlu, Akçakoca Belediye hizmet binası önünde de yoğun ilgi gördü. Birçok kişi, İmamoğlu'yla selfie ve fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın makamında açıklama yapan İmamoğlu, "Bugün Zonguldak Ereğli'sine ziyaretim var. Ancak yol üstünde olan Akçakoca'ya uğramamak olmazdı. Haksızlık olurdu, hem başkanımıza hayırlı olsun demek hem Akçakoca halkına merhaba demek için böyle bir süreç planladık. İl başkanımızla konuşmuştuk. Çok da güzel oldu. İstanbul'da dün Çatalca Belediye Başkanını ziyaret ettim. Şunun için söylüyorum. Memleketin neresine gidersek gidelim, hangi partiden seçilmiş Belediye Başkanı olursa olsun, hepsi bizim vatandaşımız, dostumuz, arkadaşımız. Dolayısıyla hepsinin makamına ve şahsiyetine saygı duyduğumuz için ziyaretlerde bulunuyoruz. Burada da güzel bir belediye başkanı seçilmiş sizler oy vermişsiniz, Allah mahcup etmesin, yolu açık olsun. Vatandaşa ve belediyelerimize elimizden geldiği kadar yardım etmeye, fikir paylaşmaya ve kol kola olmaya çalışacağız" dedi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ise İmamoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti. İmamoğlu daha sonra Ereğli ilçesine gitti.

'MİLLET NE DERSE O OLUR'

Ereğli ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde her yıl bir kişiye verilen 'Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü'nü almak üzere Zonguldak'ın Ereğli ilçesine giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk olarak Alaplı ilçesine uğradı. Alaplı Belediye Başkanı CHP'li Nuri Tekin, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan İmamoğlu, ilçe meydanında halka seslendi. Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, "Buraya gelmeden olmazmış iyi ki varsınız. Yüreğinizdeki sevgiye, buradan bizi besleyen dualarınızla bizi yalnız bırakmayan ve inanın her birinizdeki cesaretle benim cesaretimi büyütmüştür. Sizlerdeki inanç benim inancımı büyütmüştür. Siz sanmayın bu tek başına Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki başarısı" dedi.

Seçim sonuçlarında İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin kazandığını ifade eden İmamoğlu, kazananın aynı zamanda demokrasi olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:

"Unutmayın ki bundan sonra milletimiz şunu ispatladı. Esas olan millettir. En büyük millettir. Bu ülkede milletten daha büyük kişi yoktur. Millet ne derse o olur. Dolayısıyla hep birlikte demokrasiye olan inancımızı tazeledik. Bu müthiş bir kazanımdır. Hayal gibidir su gibidir demokrasi. Hak, hukuk adalet, hava gibidir, su gibidir. Bütün belediye başkanlarımızla, bütün Türkiye'nin her noktasına hizmet etmeyi, birleşmeyi, buluşmayı, partiler üstü bir ahlakla herkesi kucaklayan öteki beriki demeden herkesi kucaklayan ve anlayan iş hizmet üreten bir dönemi başlatacağız."

Ekrem İmamoğlu konuşmasının ardından vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Yaşanan izdiham nedeniyle güçlükle ilerleyen İmamoğlu, ardından sahildeki restorana geçti.

İMAMOĞLU'NA SEVGİ, BARIŞ, DOSTLUK ÖDÜLÜ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21. düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış Dostluk Festivali'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Sevgi, Barış, Dostluk' ödülü verildi.

Ödülünü almak için sahneye çıkan İmamoğlu'na vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, siyasette kullandığı sevgi dili, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan yaklaşımı nedeniyle festival jürisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na festival boyunca geleneksel olarak her yıl bir kişiye verilen 'Sevgi, Barış, Dostluk' ödülü verilmesine karar verildiğini söyledi. Başkan Posbıyık daha sonra ödülünü Ekrem İmamoğlu'na verdi.

'BU GÜZEL DİLDEN VAZGEÇMEYECEĞİM'

Ödülünü havaya kaldırarak halkı selamlayan İmamoğlu, İstanbul'a aday olduğunda toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve konuşmak için söz verdiğini söyledi. İnsanların, hemşerilerinin duygularını hissederek sorunlarına çözüm üretmeye çalıştığını ifade eden İmamoğlu, "Tek kullandığım dil bu oldu. Bundan vazgeçmedim. Göreceksiniz Ereğli şait ki bu güzel dilden vazgeçmeyeceğim, doğrulardan vazgeçmeyeceğim. Haktan hukuktan ve adaletten asla vazgeçmeyeceğim. Şehrimize hizmet etmek 16 milyonluk bir kente hizmet etmenin aynı zamanda Türkiye'ye hizmet etmek olduğunu da biliyorum ve bunu başarmanın İstanbul'u ayağa kaldırmanın aynı zamanda Türkiye'nin motivasyonu olduğunu biliyorum. İstanbul insanlarının o güzel toplumun her yönüyle mutlu olmasının Türkiye'yi de motive ettiğini biliyorum. Böyle çalışacağım ve göreceksiniz başaracağız.ö dedi.

'LİYAKATLA VE ADALETLE BU ŞEHRİ YÖNETMELİYİZ'

Ereğli halkının verdiği ödülün kendisini için çok büyük anlam taşıdığını söyleyen İmamoğlu, karşılığını İstanbul'da yapacağı hizmetlerle vereceğini söyledi. Büyük işler başarmak zorunda olduklarını ifade eden İmamoğlu, şöyle dedi:

"Çünkü dünyanın en genç nüfuslarından birine sahibiz. Özellikle gençler için bu ülkeyi ve bu güzel şehirleri başta İstanbul'u umut haline getirmek zorundayız. Gençler hayallerine bu şehirlerde güzel ülkemizde gerçekleştirmeliler. Onlara eğitimde fırsat eşitliği vermeliyiz. İş bulmada fırsat eşitliği vermeliyiz. Liyakatla, adaletle bu şehirleri yönetmeli ve gençlerimizin bu şehirlerle ilgili en ufak tereddüt bırakmamalıyız. Tüm Ereğli'nin huzurunda söz veriyorum. Bana layık gördüğünüz ödülün karşılığını İstanbul'da hizmet ederken vermeyi hepiniz huzurunda söz veriyorum. Hatamız olabilir ama hep başarıya koşmak için söz veriyorum. Adil bir yönetici, bu ülkeye layık bir yönetici bayrağına, milletine, maneviyatına ve milli duygularına layık bir yönetici olmaya söz veriyorum. Cumhuriyetin ilkelerinden asla vazgeçmeyeceğimize, insanların bu ülkede dostça kardeşçe barış içinde yaşamaya her zaman eşit fırsatlar tanıyan bir yönetici olmaya söz veriyorum. Mustafa Kemal Atatürk'e layık bir belediye başkanı olacağım söz veriyorum.ö

Ekrem İmamoğlu, ödülün ardından bir süre halkı selamladıktan sonra Ereğli'den ayrıldı.