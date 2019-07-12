DHA YURT BÜLTENİ - 1

Cizre'de EYP'li terör saldırısı: 3 bekçi yaralı Şırnak'ın Cizre ilçesinde, PKK'lı teröristlerce çöp konteynerine tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonucu 3 güvenlik bekçisi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'na meydana geldi. İdil Caddesi'nde PKK'lı teröristlerce çöp konteynerine önceden konulan el yapımı patlayıcı, güvenlik bekçilerinin yaya olarak geçtiği sırada uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada 3 güvenlik bekçisi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralı bekçiler, sağlık görevlilerince ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan bekçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri, teröristleri yakalamak için operasyon başlattı. Görüntü Dökümü

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- Patlama sonrası olayın yaşandığı yerden detaylar

- Güvenlik güçleri

- Ambulans

Haber: CİZRE(Şırnak),(DHA) ====================== Dalaman'da yangın kontrol altında

BAKAN PAKDAMERLİ: SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA MAHSUR KALAN 5 İŞÇİ KURTARILDI Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dalaman ilçesindeki orman yangında söndürme çalışmalarına katılan 5 işçinin kurtarıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi. Bakan Pakdemirli, yangının etrafının iş makineleri ile çevrildiğini ve büyüme ihtimalinin olmadığını söyledi.

Dalaman'da, önceki gün öğleden sonra başlayan ve dün sabah saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. İkinci kez yangın bölgesini havadan inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Göcek Orman İşletme Şefliği bahçesinde basın toplantısı düzenledi.

Bakan Pakdemirli, "Dün başlayan yangın sabah saatlerinde kontrol altındaydı. Öğle saatlerinde helikopter ile tekrar yukarıya çıktığımız zaman tablonun değişebileceğini gördük. Öğleden sonraki rüzgar, nem ve sıcaklık şartları daha negatif yönde ilerlediği için yangına müdahalemiz devam etti. Bölgede kalarak koordinasyonun başında bulundum. Yangın yer yer olmak kaydıyla tekrar etti. Akşam saatlerinde helikopter ile uçuş yaptık. Bazı yerlerde bir büyüme var. Ancak genel olarak arazide bir büyüme yok. Arazi oldukça sarp. Hava araçlarının önemi ön plana çıkıyor. Gün içerisinde Milas, Fethiye ve Köyceğiz'de yangın çıktı. Hepsi kontrol altına alındı. Burada ise cayır cayır yanan yer yok. Orman Genel Müdürlüğü'nün 5 personeli yangında mahsur kaldı. Ancak hepsi kurtarıldı. Dumandan etkilendikleri için tedavi oldular. Can ve mal kaybımız yok. Bizi üzen ağaçlarımızın yanması ve hayvanlarımızın telef olması. 13 helikopter, 105 arazöz, 15 iş makinesi, 520 personel ile yangın ile mücadele sürüyor. Alanın etrafı iş makineleri ile çevrildi. Yangının büyüme şansı yok. Antalya, Denizli, Kütahya, Isparta, Zonguldak'tan personel takviyesi yaptık. Rüzgar Güney Batı'dan esecek. Bu da bizim için avantaj sağlıyor. Görev yapan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Pakdemirli'nin açıklaması Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,(DHA) =================================== 3 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi ADANA'da, 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında, evin üst katındaki dairede yaşayan 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi 30077 Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede başladı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Evin mutfak kısmındaki yangın, itfaiye erlerince büyümeden söndürüldü. Yangının çıktığı evin üst katında yaşayan ve dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi çağrılan ambulansta tedavi edildi. Evde hasara neden olan yangının, mutfaktaki buzdolabının kısa devre yapması sonucu çıktığı belirlendi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Sokaktaki vatandaşlardan görüntü

- Ambulanstan görüntü

- Ambulansta tedavi edilen vatandaştan görüntü

- İtfaiye erinden görüntü

- İtfaiye aracından görüntü

- Evin bulunduğu sokaktan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) ================ Ordu'da eve düşen yıldırım anı kamerada ORDU'da sağanak yağmurla birlikte bir evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yıldırımın düşme anı anbean kameraya yansıdı.

Ordu kıyılarında dün akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Altınordu ilçesine bağlı Taşbaşı mahallesinde de bir evin çatısına yıldırım isabet etti. Sağanak yağmurla birlikte evin çatısına düşen yıldırım yangına yol açtı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Evin çatısında maddi hasar meydana gelirken, yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yıldırımın düşme anı

Evde çıkan yangın

Yağmur detayları Haber-Kamera: Nedim KOVAN / ORDU,(DHA) ===================== Amasya'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, araçlara hasar verdi Amasya'da şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar, park halindeki araçlara zarar verdi.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgâr vatandaşlara zor anlar yaşatırken, ağaçların da devrilmesine neden oldu. Kentin farklı bölgelerinde devrilen ağaçların altında kalan pek çok araçta maddi hasar meydana geldi. Devrilen ağaçlar nedeniyle birçok cadde ve sokak ulaşıma kapandı. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü çevresinde trafiğin kapanmasına neden olan ağaçlar, belediye görevlileri tarafından kaldırıldı.

Öte yandan 20 dakika süren fırtına nedeniyle bir çam ağacı ise Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde yer alan çocuk parkına devrildi. Ağacın devrildiği anda kimsenin olmadığı parktaki oyun araçları hasar gördü. Devrilen ağaç ve kırılan dal gövdeleri, belediye görevlileri tarafından yapılan çalışma sonrasında bulundukları yerden kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yağış ve fırtına görüntüleri Haber: Sinan HARMANCI / AMASYA,(DHA) ================================= Tokat'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu Tokat'ın Niksar ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.

Dün akşam saatlerinde Niksar ilçe merkezinde rüzgar etkisini artırdı. Hızı zaman zaman 75 kilometreye çıkan şiddetli fırtına çok sayıda binanın çatısını uçurdu, ağaçları devirdi. Bahçelievler Mahallesi ve Melih Gazi Mahallesinde çok sayıda binanın çatısı uçtu. İlçede bir çok noktada ise fırtınaya dayanamayan ağaçlar devrildi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan belediye ekiplerinin çalışma başlattığı belirterek , "Ekiplerimiz ağaçların devrilmesiyle kapanan yolları açmak için gayret gösteriyorlar. Önceliğimiz can güvenliğini tehlikeye sokan yerlerde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Burada bizi sevindiren tek nokta can kaybı yaşanmaması" dedi. Görüntü Dökümü

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-İlçeden görüntüler

-Uçan çatılar ve devrilen ağaçlar

-Ekiplerin çalışmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA) =================================== Çorum'da fırtına çatıları uçurdu, yön tabelalarını devirdi: 1 ölü ÇORUM'da şiddetli fırtına nedeniyle aralarında hastane, stadyum ve yurtlarında yer aldığı çok sayıda binanın çatısı uçtu, devrilen yön tabelaları nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.

Çorum'da, dün saat 17.00 sıralarında etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle Çorum Devlet Hastanesi, stadyum ve bazı yurt binalarının çatıları uçtu, yerinden sökülen ağaçlar, otomobillerin üzerine devrildi. Fırtınanın etkisiyle Çorum-Samsun karayolu Yadiğin kavşağı mevkiinde devrilen yön tabelaları, karayolunu ulaşıma kapattı. Karayolları ekipleri yön tabelalarını kaldırarak yaklaşık 20 dakika kapalı kalan karayolunu yeniden ulaşıma açtı. Kentte fırtına nedeniyle hasar tespit çalışması başlatıldı.

FIRTINA 1 CAN ALDI, 2 POLİS YARALANDI

Çorum'un Mecitözü ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde fırtına nedeniyle devrilen kavak ağacının altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Onaylı (79), kaldırıldığı hastanede kurtarılmadı. Fırtına ve sağanak yağışın etkili olduğu Sungurlu ilçesinde de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Çorum Valiliği'ne ait koruma aracının kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, 2 polis memuru ise yaralandı. Yaralı polisler, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de, hastaneye gelerek, yaralı polisleri ziyaret edip, durumları hakkında bilgi aldı.

2 BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ

Etkili fırtınada direk ve ağaçların üzerine düştüğü 10'dan fazla aracın zarar gördüğü Sungurlu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde de, fırtına nedeniyle devrilen ağaç, elektrik tellerini kopardı. Yola düşen tellere çarparak elektrik akımına kapılan 2 büyükbaş hayvan öldü.

3 KYK BİNASININ ÇATILARI UÇTU

Fırtına nedeniyle Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Hitit Kız Yurdu yerleşkesinde bulunan 3 binasının çatısı da bahçeye uçtu. İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, olay yerine sevk edildi. Olayın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yurt binasına gelerek bilgi aldı. Eğer, gazetecilere yaptığı açıklamda, kuvvetli fırtına nedeniyle 3 binanın çatısının komple uçtuğunu belirterek, "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Öğrencilerimiz tatile gitmişlerdi. Tek tesellimiz bu. İlgili tüm kurumlar burada çalışmalarına başladı" dedi.

TARİHİ AHŞAP CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Öte yandan Kunduzhan Mahallesi'ndeki tarihi ahşap Tabak Camisi'nin minaresi şiddetli rüzgara dayanamayarak, cami bahçesi ile yanındaki sokağa devrildi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda minarenin devrilirken çarptığı çevredeki bir binada hasar oluştu. Minarenin yıkıldığı anda camii içerisinde bulunan müezzin Hasan Seliç, "Namaz bitti bir gıcırtı sesi geliyordu. Biz içerideyken büyük bir gürültü ile minare yıkıldıö diye konuştu.

Bu arada, AFAD ekiplerince kent merkezinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Karayolundan detay

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-Fırtına ağaçları devirirken

-Yıkılan Cami minaresi ve müezzin Hasan Seliç, röp.

-Ağaç altında kalan ereçler röp.

-Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer röp.

- Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) uçan çatısı

-Hastane yıkılan yerler

-Detaylar Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,(DHA) ==================== Kırıkkale'de fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi Kırıkkale'de, etkili olan şiddetli fırtına binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi. Rüzgarda savrulan bir çoban köpeği, tel örgülere çarparak öldü.

Şehir merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan rüzgar, yıkıma neden oldu. Hızı zaman zaman 75 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle yollarda trafik durma noktasına geldi. Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde evlerin çatıları uçarken pek çok ağaç da devrildi. Şiddetli rüzgarda savrulan bir çoban köpeği, tel örgülere çarparak öldü. Belediye ekipleri, şehirde hasar tespit çalışması başlattı. Görüntü Dökümü

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- Rüzgardan görüntü

- Hasar gören yerlerden görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,(DHA) =========================== Çanakkale'de 52 kaçak yakalandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 52 kaçak ve organizatör olduğu iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale köyü Yeşil Liman mevkiinde şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 52 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirtilen 2 kişi de gözaltına alındı.

Kaçaklar, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 2 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçak göçmenlerden görüntüler Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK(Çanakkale),(DHA) ================================ Otomobilin çarptığı Ahmet öldü Bingöl'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Ahmet Sarıtağ (17), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı, MOBESE kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, önceki gün Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Sarıtağ'a, O.Y.'nin kullandığı 33 LU 389 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp, yola düşen Sarıtağ, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Sarıtağ'ı ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Sarıtağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü O.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı, MOBESE kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Ahmet Sarıtağ'ın, havaya fırlayıp, yola düştüğü anlar yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sarıtağ'ın karşıdan karşıya geçmesi

Otomobilin çarpması

Otomobilin çarpmasıyla havaya savrulaması

Genel ve detay görüntüler Haber: Aziz ÖNAL / BİNGÖL,(DHA) =========================== Döner bıçağı ile dehşet saçtı: 2'si ağır 3 yaralı İZMİR'in Bornova ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Küçük Park mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Y.A. (22) yakında bulunan hafif ticari araçtan döner bıçağı alarak Mahmut Eşref A. (24) ve Talha E.'ye sallamaya başladı. Saldırganın bıçak darbeleriyle Mahmut Eşref A. ile Talha E. bacaklarından, saldırgan Y.A. ise elinden yaralandı. Kavgayı gören sivil polisler olaya anında müdahale etti. Polisi gören Y.A., döner bıçağını polislere de sallayarak hafif ticari araca binip kaçmak istedi. Aracın etrafını saran sivil polisler, şüphelinin kaçmasına izin vermedi ve araçta bulunan 2 kız ve 2 erkeği dışarı çıkarttı. Şüpheli Y.A., araca koyduğu suç aleti döner bıçağı ile gözaltına alındı. Olayda yaralanan Mahmut Eşref A.'nın arkadaşları sağlık ekipleri gelinceye kadar kendisine bel kemeri ile turnike uyguladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mahmet Eşref A. ile Talha E.'yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Elinden yaralı olan saldırgan Y.A. ise polis eşliğinde Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Ambulanstan görüntü Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) ================== Beton mikserinin çarptığı kadın öldü Mardin'in Kızıltepe ilçesinde beton mikserinin çarptığı Amine Göktürk (44), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nde özel bir firmaya ait sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 KB 435 plakalı beton mikseri hareket halindeyken, 5 çocuk annesi Amine Göktürk'e çarptı. Kazada, Göktürk olay yerinde hayatını kaybetti. Mahallelinin tepki gösterdiği kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ise yaşamını yitiren Amine Göktürk'ün cenazesini otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Beton mikserinin sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, olay yerine gelen Göktürk'ün yakınları sinir krizi geçirdikleri gözlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kalabalıktan görüntü

Beton mikseri

Kazanın meydana geldiği yer

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER / KIZILTEPE(Mardin),(DHA) ====================== Malkara'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Tekirdağ karayolunun i Ahievren Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Malkara'dan Tekirdağ istikametine giden Hüseyin Erciyestepe (61) yönetimindeki 34 FU 1020 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçti.

Bu sırada karşı yönden gelen Cemal Yosma (51) yönetimindeki 06 MGK 70 plakalı otomobil sürücüsü de ters şeritten gelen cipe çarpmamak için manevra yapınca, karayolun karşı şeridine geçerek karşı yönden gelen Bahri Özden yönetimindeki 34 SB 0358 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bahri Özden'in kullandığı otomobil motor kısmından alev aldı. Alevlere çevreden geçen vatandaşlar müdahale ederken olay yerine sağlık. itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Bahri Özden, çıkarılırken, yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kazada sürücüler, Hüseyin Erciyestepe, Cemal Yosma, Bahri Özden ile birlikte araçlarda bulunan Murat Gümüşçayır (41), Ercan Yosma (19), Nurten Erciyestepe yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Bahri Özden, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerine ambulans polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin gelişi

-Yanan otomobili itfaiye ekiplerinin söndürmesi

-Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralıların ambulanslara alınması

-Kazaya karışan araçlar

-Sürücüler Cemal Yosma ile Hüseyin Erciyestepe'nin kazayı anlatması

-Kaza yeri ve çevreden detay Haber-Kamera: Murat YAYIN / MALKARA(Tekirdağ),(DHA) İnternet kafenin önünde oturan kişi silahlı saldırıda yaralandı DİYARBAKIR'da bir internet kafenin önünde oturan S.Ç. (27), kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş açılması sonucu yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Çevlik Caddesi üzerinde bulunan internet kafenin önünde yaşandı. İnternet kafenin önünde oturan S.Ç., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine gelerek yanındaki tabancayı ateşleyen kişi, saldırının ardından kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan S.Ç., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden detay

Numaratörler

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Emrah KIZIL / DİYARBAKIR,(DHA) ======================= Motorlu testereyle karnı kesilen genç, ameliyatla sağlığına kavuştu HATAY'ın İskenderun ilçesinde kazara motorlu testereyle karnı kesilen Hüseyin Ot, başarılı bir operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

İskenderun Modern Evler Mahallesi'nde 15 yaşındaki Hüseyin Ot, ismi öğrenilemeyen komşularının oğlu bahçede motorlu testereyle odun keserken yardıma geldi. Bu sırada çalıları kesildiği sırada yan dönen testere kazara Ot'un karnını kesti. Bağırsakları dışarı çıkan Ot, yakınları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Süleyman Belli, Hüseyin Ot'u ameliyata aldı. Ot, yaklaşık 1 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Hastada mucize eseri, sadece hafif bağırsak duvar yaralanması tespit edildiğini belirten Op. Dr. Belli, "Başarılı bir operasyonla bağırsaklar yerine yerleştirildi ve kesi dikilerek hasta genel cerrahi servisinde takip ve tedavisi yapılıyor. Hastanın genel durumu iyi, 2 gün içerisinde taburcu edilecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çocuğun babaannesinin olayı anlatması

-Hüseyin'in ameliyat sonrası konuşması

-Doktorlar ile Hüseyin'in fotoğrafı Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN(Hatay),(DHA) ============= Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 40 kilogram esrar ve 2 kilogram skank ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Erdemli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi aldı. İstihbarat üzerine harekete geçen Tömük Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu imalatı yaptığı tespit edilen 3 şüpheliyi takibe aldı. Takip sonucunda zanlıların aynı zamanda Hint keneviri yetiştirdiğini belirleyen ekipler, Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan arama kararı ile Yeşildere Mahallesi'nde A.G.'ye bahçede arama yaptı. Yapılan aramada 203 kök Hint keneviri ele geçirildi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, A.G. ve arkadaşı İ.M.'nin evinde ve bahçesinde, Tömük Jandarma Karakol Komutanlığı, JASAT ve İl Jandarma Komutanlığı'nın kadrosundaki köpek timi eşliğinde arama yaptı. Operasyon sırasında zanlıların yan komşu M.K.'nin de bahçesinde ve evinde arama yapan ekipler 40 kilo 450 gram kubar esrar ile 2 kilo 130 gram skank uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınan A.G., İ.M. ve M. K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bahçeye giren ekipler

- Ekipler arama yaparken

- Köpek arama yaparken

- Ekiplerin bulduğu kenevir

- Kenevir sökülürken

- Köpek, saklanan uyuşturucuyu bulurken

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa ERCAN / ERDEMLİ(Mersin),(DHA) ================= Motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultan Abdulhamit Mahallesinde park ettiği motosikletinin çalındığını fark eden sahibi durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarından motosikleti çalan kişinin R.G. olduğunu saptadı. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan R.G., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hırsızlık anına ait güvenli kamerası

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Metin İLİKSOY / GAZİANTEP,(DHA) =================== Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı