DHA YURT BÜLTENİ - 1

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dalaman ilçesindeki orman yangında söndürme çalışmalarına katılan 5 işçinin kurtarıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi. Bakan Pakdemirli, yangının etrafının iş makineleri ile çevrildiğini ve büyüme ihtimalinin olmadığını söyledi. Dalaman'da, önceki gün öğleden sonra başlayan ve dün sabah saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. İkinci kez yangın bölgesini havadan inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Göcek Orman İşletme Şefliği bahçesinde basın toplantısı düzenledi. Bakan Pakdemirli, "Dün başlayan yangın sabah saatlerinde kontrol altındaydı. Öğle saatlerinde helikopter ile tekrar yukarıya çıktığımız zaman tablonun değişebileceğini gördük. Öğleden sonraki rüzgar, nem ve sıcaklık şartları daha negatif yönde ilerlediği için yangına müdahalemiz devam etti. Bölgede kalarak koordinasyonun başında bulundum. Yangın yer yer olmak kaydıyla tekrar etti. Akşam saatlerinde helikopter ile uçuş yaptık. Bazı yerlerde bir büyüme var. Ancak genel olarak arazide bir büyüme yok. Arazi oldukça sarp. Hava araçlarının önemi ön plana çıkıyor. Gün içerisinde Milas, Fethiye ve Köyceğiz'de yangın çıktı. Hepsi kontrol altına alındı. Burada ise cayır cayır yanan yer yok. Orman Genel Müdürlüğü'nün 5 personeli yangında mahsur kaldı. Ancak hepsi kurtarıldı. Dumandan etkilendikleri için tedavi oldular. Can ve mal kaybımız yok. Bizi üzen ağaçlarımızın yanması ve hayvanlarımızın telef olması. 13 helikopter, 105 arazöz, 15 iş makinesi, 520 personel ile yangın ile mücadele sürüyor. Alanın etrafı iş makineleri ile çevrildi. Yangının büyüme şansı yok. Antalya, Denizli, Kütahya, Isparta, Zonguldak'tan personel takviyesi yaptık. Rüzgar Güney Batı'dan esecek. Bu da bizim için avantaj sağlıyor. Görev yapan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi. Dün akşam saatlerinde Niksar ilçe merkezinde rüzgar etkisini artırdı. Hızı zaman zaman 75 kilometreye çıkan şiddetli fırtına çok sayıda binanın çatısını uçurdu, ağaçları devirdi. Bahçelievler Mahallesi ve Melih Gazi Mahallesinde çok sayıda binanın çatısı uçtu. İlçede bir çok noktada ise fırtınaya dayanamayan ağaçlar devrildi. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan belediye ekiplerinin çalışma başlattığı belirterek , "Ekiplerimiz ağaçların devrilmesiyle kapanan yolları açmak için gayret gösteriyorlar. Önceliğimiz can güvenliğini tehlikeye sokan yerlerde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Burada bizi sevindiren tek nokta can kaybı yaşanmaması" dedi.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA)

Çorum'da fırtına çatıları uçurdu, yön tabelalarını devirdi: 1 ölü

ÇORUM'da şiddetli fırtına nedeniyle aralarında hastane, stadyum ve yurtlarında yer aldığı çok sayıda binanın çatısı uçtu, devrilen yön tabelaları nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.

Çorum'da, dün saat 17.00 sıralarında etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle Çorum Devlet Hastanesi, stadyum ve bazı yurt binalarının çatıları uçtu, yerinden sökülen ağaçlar, otomobillerin üzerine devrildi. Fırtınanın etkisiyle Çorum-Samsun karayolu Yadiğin kavşağı mevkiinde devrilen yön tabelaları, karayolunu ulaşıma kapattı. Karayolları ekipleri yön tabelalarını kaldırarak yaklaşık 20 dakika kapalı kalan karayolunu yeniden ulaşıma açtı. Kentte fırtına nedeniyle hasar tespit çalışması başlatıldı.

FIRTINA 1 CAN ALDI, 2 POLİS YARALANDI

Çorum'un Mecitözü ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde fırtına nedeniyle devrilen kavak ağacının altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Onaylı (79), kaldırıldığı hastanede kurtarılmadı. Fırtına ve sağanak yağışın etkili olduğu Sungurlu ilçesinde de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Çorum Valiliği'ne ait koruma aracının kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, 2 polis memuru ise yaralandı. Yaralı polisler, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de, hastaneye gelerek, yaralı polisleri ziyaret edip, durumları hakkında bilgi aldı.

2 BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ

Etkili fırtınada direk ve ağaçların üzerine düştüğü 10'dan fazla aracın zarar gördüğü Sungurlu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde de, fırtına nedeniyle devrilen ağaç, elektrik tellerini kopardı. Yola düşen tellere çarparak elektrik akımına kapılan 2 büyükbaş hayvan öldü.

3 KYK BİNASININ ÇATILARI UÇTU

Fırtına nedeniyle Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Hitit Kız Yurdu yerleşkesinde bulunan 3 binasının çatısı da bahçeye uçtu. İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, olay yerine sevk edildi. Olayın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yurt binasına gelerek bilgi aldı. Eğer, gazetecilere yaptığı açıklamda, kuvvetli fırtına nedeniyle 3 binanın çatısının komple uçtuğunu belirterek, "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Öğrencilerimiz tatile gitmişlerdi. Tek tesellimiz bu. İlgili tüm kurumlar burada çalışmalarına başladı" dedi.

TARİHİ AHŞAP CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Öte yandan Kunduzhan Mahallesi'ndeki tarihi ahşap Tabak Camisi'nin minaresi şiddetli rüzgara dayanamayarak, cami bahçesi ile yanındaki sokağa devrildi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda minarenin devrilirken çarptığı çevredeki bir binada hasar oluştu. Minarenin yıkıldığı anda camii içerisinde bulunan müezzin Hasan Seliç, "Namaz bitti bir gıcırtı sesi geliyordu. Biz içerideyken büyük bir gürültü ile minare yıkıldıö diye konuştu.

Bu arada, AFAD ekiplerince kent merkezinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.