DHA YURT BÜLTENİ - 1

MÜŞTERİLERDEN POLİSE TEBRİK ALKIŞI

Öte yandan, polisin eğlence mekanlarındaki müşterilere denetlemelerin amacının halk sağlığına yönelik tehditlerin önüne geçilmesi için yapıldığının söylemesi üzerine, bazı iş yerlerinde polisler alkışlandı.

Gazipaşa'da uyuşturucudan 2 tutuklama

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan M.Y. ve H.S., tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere karşı operasyon yaptı. Ekipler, eş zamanlı baskınlarla M.Y. ile H.S.'yi evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. 3 aydır teknik ve fiziki takip yapan ekipler, M.Y. ile H.S.'nin uyuşturucu sattığı 8 kişiyi de gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. ve H.S. tutuklanırken, diğer şüpheliler işlemlerinin ardından bırakıldı.