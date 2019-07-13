DHA YURT BÜLTENİ - 1

Bodrum'da 2 ayrı yangın

OTLUK VE MAKİLİK ALANDA YANGIN: 35 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU BODRUM'da dün öğleden sonra otluk ve makilik alanda, başlayan yangın söndürüldü. Yangından geriye kül olmuş 35 hektarlık alan kaldı.

Bodrum'un Gürece Mahallesi'nde otluk ve makilik alanda dün saat 15.00 sıralarında, yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti. Yangına 1 helikopterle havadan, arazöz ve itfaiye araçlarıyla da karadan müdahale edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle yayılırken, havanın kararmasıyla alevlere müdahale eden bir helikopter çalışmalarını sonlandırdı. 13 itfaiye aracı, çok sayıda arazöz ve 55 yangın söndürme personeli ise karadan müdahaleye devam etti. Ekiplerin, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Bazı evlerin bahçelerindeki küçükbaş hayvanlar tahliye edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bodrum'un Gürece Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın gece yarısı kontrol altına alındı. İtfaiye ve orman ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları da gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Yangında yaklaşık 35 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

BODRUM'DA İKİNCİ YANGIN: 10 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan ikinci yangın iki saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 10 hektarlık alan kül oldu.

Bodrum'un Gürece Mahallesi'nde öğleden sonra çıkan ve gece saatlerinde güçlükle söndürülen yangının ardından, başka bir alanda daha yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için mücadele veren itfaiyeye, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ve Bodrum AKUT ekibi de destek verdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bodrum'da otluk ve makilik alanda çıkan ikinci yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bodrum'un Gürece Mahallesi'nde gece yarısı makilik ve otluk alanda çıkan yangına çok sayıda orman ve itfaiye ekibi müdahale etti. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmaması için büyük mücadele veren ekiplere Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ile Akut Bodrum ekibi de destek verdi. Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Her iki yangınla da ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otluk alanda yangın

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-Makilik alandaki yangından görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Genel ve detaylar Haber-Kamera: Mehmet CAN MERAL / BODRUM(Muğla),(DHA) ========================= Tarihi Toprakkale Kale'de yangın Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki tarihi Toprakkale Kalesi çevresindeki ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı.

Kalenin eteklerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına havadan helikopterlerle karadan ise arazöz ve itfaiye araçları ile müdahale edildi. Öğleden sonra başlayan yangını gören çevredekiler, hemen itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne haber verdi. İhbar sonrası bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve takviye olarak Osmaniye ve Toprakkale Belediyesi itfaiye ekipleri, Dörtyol ve Erzin Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz ve 60 yangın söndürme işçisi sevk edildi. Kale etrafını saran alevlere Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale edildi. Tarihi kalenin çevresindeki ormanlık ve makilik alan ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 hektarlık kızılçam ve makilik alanın zarar gördüğü soğutma çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Yangın söndürme helikopterinin gelişi

- Kalenin uzaktan genel görüntüsü, dumanların yükselmesi

- Kale yamaçlarında söndürme çalışması yapan işçiler

- Çam ağaçları alanı, dumanlar yükselirken

- Kale ve çevresinden detaylar

- Helikopter su dökerken

- İtfaiye aracının gelişi

- Yanan yerlerden detaylar

- Yanan makilik alan, ve ağaçlardan dumanlar yükselirken

- Arazöz aracının yangın alanına gidişi Haber-Kamera: İbrahim EMÜL / OSMANİYE,(DHA) ====================================== Amasra'da hortum BARTIN'ın Amasra ilçesinde denizde oluşan hortum endişeye neden oldu. Hortum karaya ulaşmadan kayboldu.

Amasra açıklarında denizde hortum oluştu. Hortumu görenler endişeye kapıldı. Açıkta oluşan hortum çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Hortum deniz üzerinde yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra kayboldu. Görüntü Dökümü:

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-Hortumdan görüntü

-Vatandaşların konuşması

-Hortumun kenttin içinden görüntüsü Haber-Kamera: AMASRA(Bartın),(DHA)

============================== Suriye sınırına sevkiyat sürüyor ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy sevkiyatı devam ediyor.

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen personel taşıyıcı araçlar ile lojistik malzeme yüklü TIR'lardan oluşan konvoy, farklı aralıklarla 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yaptı. Burada bakım ve ikmali yapılan konvoylar, daha sonra belirlenen sınır hattındaki konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği bildirildi. Görüntü Dökümü:

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- Şanliurfa'ya gelen askeri konvoy

- Personel ve lojistik yüklü araçlar

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ali LEYLAK /ŞANLIURFA,(DHA) ===================================== Gaziantep'te limon yüklü TIR devrildi: 3 ölü GAZİANTEP'te sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada, TIR'ın içerisinde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 6'ıncı kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 76 AD 438 plakalı limon taşıyan TIR, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, orta refüjdeti bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, ters dönen TIR'da bulunan Ömer Koçak (21), Necati Er (42) ve Murat Güraras hayatını kaybetti. Karayolundaki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen TIR'dan çıkarılan 3 kişinin sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım her iki yönden kontrolle şekilde sağlandı.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yeri

- Devrilen TIR

- Cenazeler

- Polisin çalışması

- İtfaiye ekipleri

- Ambulans

- Canazelerin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ - Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA) Yolcu minibüsü TIR'ın dorsesine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı ARDAHAN'da TIR'ın dorsesine çarparak sürüklenen minibübte bulunan 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30'da Ardahan Posof karayolunun Hanak ormanı mevkisinde meydana geldi. Ardahan'dan Damal istikametine giden Muharrem Türker idaresindeki 75 M 0476 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen Gökan Gümüşkaya'nın kullandığı 08 AAC 288 plakalı TIR'ın dorsesine çarptıktan sonra yoldan çıkarak ormana sürüklendi. Olay yerine sevkedilen ambulanslar minibüs sürücüsü Muharrem Türker ile birlikte 9 yaralıyı Ardahan Devlet Hastanesine götürdü. Yaralılardan Emine Çakmak (70) hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazayı haber alan yaralıların yakınları hastaneye akın etti. Polis hastane önünde geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşların acile girmelerine engel oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneye getirilen yaralılardan

-Hastane önünde genel detaylar

-Olay yeri görüntüsü Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR / ARDAHAN,(DHA) Gaziantep'te otomobil takla atıp şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Ahmet Aslan (42) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Gaziantep- Nizip yolunun 27'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Mardin yönüne giden Ahmet Aslan yönetimindeki 34 EE 8200 otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle, şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve yanındaki Hamdullah Aslan (44) içeride sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralı 2 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Aslan doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hamdullah Aslan'ın ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ahmet Aslan'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından memleketi Mardin'de toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Ahmet Aslan'ın Fotoğnafı

- Kaza yapan aracın fotoğrafı

- Cenaze aracının galişi

- Cenazenin araca konulması

- Adli Tıp Kurumu

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP,(DHA) ======================================= Aksaray'da kaza: 1 ölü AKSARAY'da sürücünün direksiyon kontrolünü yitiren otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Yaşar Koçoğlu (70) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Aksaray-Nevşehir karayolunun 27'inci kilometresinde meydana geldi. Yaşar Koçoğlu idaresindeki 51 HN 433 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası ağır yaralanan Koçoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Yaşar Koçoğlu'nun cesedi AFAD ekipleri tarafından uçurumdan çıkartıldı. Koçoğlu'nun cesedi otopsi için Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden detaylar

-Uçuruma yuvarlanan otomobilin görüntüsü

-Jandarmanın görüntüsü

-detay

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA) ========================================= Arkadaşını kafeterya önünde öldürdü Bursa'da aralarında husumet bulunduğu öğrenilen ve bir kafeteryada karşılaşan Sinan Özkan ile Sinan Özkan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine karın boşluğundan yaralanan Sinan Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay merkez Yıldırım İlçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Sinan Özkan (32) ileSinan Özkan, bir kafeteryada karşılaştı. İkili arasında önce kafeteryada sözlü tartışma başladı, daha sonra tartışma kavgaya dönüştü. İkilinin arasında çıkan tartışma sonrasında belinden tabancasını çıkaran Sinan Özkan, Sinan Özkan'ı karnından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Civar sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sinan Özkan'ın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Özkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Ö.D., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN EVİ KUNDAKLANDI

Bursa'da dün gündüz saatlerinde tabancayla karın boşluğundan vurularak öldürülen Sinan Özkan'ın cinayet şüphelisi Ömer Dokuz'un Merkez Yıldırım İlçesi Şirinevler Mahallesi'nde bulunan evine, kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli atıldı.

Şüphelilerin dün gece saat 22.00 sıralarında olay yerine benzin bidonuyla geldikleri ve burada hazırladıkları molotof kokteylleriyle Dokuz'un evine saldırdığı öğrenildi. Saldırı sonrası yangın çıkan evde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangımn söndürüldü. Polis ekipleri evi kundayan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekipleri çalışma yaparken

-Polis ekiplerinin inelemesi

-Detaylar Haber-Kamera: Semih ŞAHİN / BURSA,(DHA) ==================================== Malatya'da, sandalyeden düşen kadın öldü Malatya'da, apartmanın ikinci katındaki dairede dolaba eşya koymak için sandelyenin üzerine çıkan ve dengesini kaybederek yere düşen Vehbiye İlhan (80), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Vehbiye İlhan, çocuk odasında bulunan elbise dolabına eşya yerleştirmek için sandalyenin üzerine çıktı. İlhan, bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü. Sesi duyan yakınlarının ihbarıyla eve gelen sağılık ekipleri yaptığı kontrolde İlhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vehbiye İlhan'ın cansız bedeni inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. Görüntü Dökümü:

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- Polis arabası

- Evden görüntü

- İkinci kattan detay

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) ======================== 11'inci Cumhurbaşkanı Gül, yeni parti ve S-400 sorularını yanıtsız bıraktı 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendi ismini taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katılmak için geldiği Kayseri'de, gazetcilerin S-400 ve yeni partiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitenin (AGÜ) mezuniyet törenine katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Abdullah Gül, havaalanına indikten sonra üniversite binasına geldi. Burada Üniversite Rektörü Prof. Dr İhsan Sabuncuoğlu ile görüşen Gül, mezuniyet alanına giderken basın mensuplarının kendisine yönelttiği S-400 ve yeni partiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Gül, "Kayseri'de bulunma nedenim eğitim maksatlıdır. Başka açıklamalar yapıp bu eğitim faaliyetini gölgelemek istemem" dedi.

'ÜNİVERSİTENİN EMİN ADIMLARLA YÜKSELDİĞİNİ GÖRMEK BİZLERİ MUTLU EDİYOR'

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Vali Şehmus Günaydın, AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "İsmimi taşıyan bir üniversitenin açılışında nasıl bulunduysak mezuniyetinde bulunmakta benim için bir heyecan oluyor. Bu üniversiteyi kurarken vizyonumuz, amacımız iyi bir üniversite kurmaktı. İyi bir üniversiteyi bilenlerle bir araya gelindi. Her şeyin başının eğitim olduğuna inandığım için bunu çok destekledim. Tabi ki kendi adımı taşıyan bir üniversite olunca kendi düşüncelerimi ilgililere aktardım ve bu üniversite ortaya çıktı. Bu üniversitenin ayrıcalıklığı şuradan geldi; sadece iyi akademisyenler, okullar değil sizleri iyi öğrencilerle buluşturduk. Anlattıklarınızı en iyi öğrenen kişilerle karşı karşıya oldunuz. Üniversitenin emin adımlarla yükseldiğini görmek hepimizi mutlu ediyor" dedi.

'BAŞARILARINIZ UZUN VADELİ OLSUN'

Abdullah Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Üniversitenin giderek kendisini çok daha iyi ispatlayacağından eminim. Değerli öğrenciler, mezunlar, hep mezun olunurken sizlere güzel tavsiyelerde bulunurlar. Değerli öğrenciler hayatta başarılarınız hep uzun vadeli olsun. Başarılarınız bütün insanlığa faydalı olacak başarılar olsun. Azimli olun. Buradan mezun oldunuz, iyi bir temeliniz var. Esas başarı sürekli eğitimden geçecek. Bu süreci iyi değerlendirmeniz lazım. Ciddi olarak çalışmak lazım. O zaman göreceksiniz ki başarılarınız arka arkaya gelecek. Başarıyı kazanmanın süreçleri de çok önemli. Bazen o süreçler etik olmazsa başarı çok önemli olmaz. Başarıya ulaşırken geçtiğiniz süreç çok önemli. Bireysel tek başınıza hiç bir zaman kalmayın. Memleketinize, ülkenize, ailenize hep faydalı olun. Burada sizlere verilen değer çok önemli."

Yapılan konuşmaların ardından mezun olan 148 lisans, 12 yüksek lisans öğrencisine belgeleri verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Gül'ün gelişi

-Gül'ün konuşması

-Genel ve detaylar Haber-Kamera: KAYSERİ,(DHA) ========================= Kazada kalbi duran çocuk hayata döndürüldü ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki Servet Balcı, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza yerinde kalbi duran çocuk sağlık ekiplerince hayata döndürüldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ereğli-Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Burhan K.(50) yönetimindeki 67 SA 096 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Servet Balcı'ya çarptı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Servet Balcı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Kaza yerinde kalbi duran Servet Balcı'nın kalbi ambulansta çalıştırıldı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Servet Balcı, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Burhan K. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü:

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Kaza yeri

Yaralı Servet Balcı'ya kalp masajı yapılması

Yaralı çocuğa ekiplerinin müdahalesi

Yaralının ambulansa alınması

Sürücü Burhan K.'ya alkol testi yapılması

Sürücünün ekip aracına götürülmesi

Bir vatandaşın sürücü Burhan K.'ya tepki göstermesi

Aracın çekici ile kaza yerinden kaldırılması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ===================== Otomobil, buğday yüklü traktöre çarptı: 4 yaralı ELAZIĞ'da yabancı plakalı otomobilin, buğday yüklü traktöre arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Bingöl yönüne ilerleyen Ahmet Yılmaz yönetimindeki DA MD 121 plakalı otomobil, Değirmenönü Köyü yakınlarında Hasan Türkoğlu yönetimindeki 23 AF 431 plakalı buğday yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör ve otomobil tarlaya devrildi. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere götürülüp tedaviye alındı. Görüntü Dökümü:

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Kaza yerinden görüntü

Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA) ================== Kaza yapan otomobil ortadan ikiye bölündü: 3 yaralı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, bir otomobilin ortadan ikiye bölündüğü trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Veziroğlu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Manisa'dan İstanbul yönüne giden Rahmi Çeliker (45) yönetimindeki 09 AE 917 plakalı otomobil, önce karşı yönden gelen Oğuz Karayılan (40) yönetimindeki 06 BEM 724 plakalı otomobile, ardından karşı yönden gelen Hakan Etleç (45) yönetiminki 48 NL 765 plakalı otomobile çarptı. Çeliker'in kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle ortadan ikiye bölündü. Aracın motor kısmı yolun ortasında kalırken, bagaj kısmı bariyerleri aşarak dere yatağına uçtu. Kazada sürücü Rahmi Çeliker, eşi Hediye Çeliker (48) ve Oğuz Karayılan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Öte yandan, kaza nedeniyle İstanbul-Manisa Kara Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ OLAYI ANLATTI

Kazadan yara almadan kurtulan araç sürücüsü Hakan Etleç, kaza sonrası büyük bir şok yaşadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Ben İstanbul yolundan Manisa'ya yoluna doğru gidiyordum. Veziroğlu kavşağını geçtikten sonra karşıdan bir araç hızla bizim bulunduğumuz şeride geçti. İlk olarak aynı şeritte gittiğim araca sonra da benim kullandığım araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 09 plakalı araç ortadan ikiye bölündü. Çok şükür bende bir şey yok ama diğer arkadaşlar biraz yaralandı. Allah hepsinin yardımcısı olsunö

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Kazaya karışan araçlardan görüntü

- Polis ekiplerinin çalışmasından görüntü

- Ortadan ikiye bölünen araçtan görüntü

- Araç sürücüsü Hakan Etleç ile röp.

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA,(DHA) ====================== Hatalı sollama yapan otomobilden kaçan kamyonet, apartman boşluğuna düştü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hatalı sollama yapan otomobile çarpmamak için yön değiştiren kamyonet, apartman boşluğuna düştü. Kazada, kamyonet sürücüsü Bayram Karaçar (23) ile Gülhan Özdemir (32) ağır yaralandı.

Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde iddiaya göre Bayram Karaçar (23) yönetimindeki 31 B 2840 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen otomobilin hatalı sollama yapması sonucu araca çarpmamak yön değiştirdi. Bu sırada sürücü Karaçar'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyone yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağıya uçarak apartman boşluğuna düştü.

Kaza sırasında sürücü Karaçar ve yanında bulunan Gülhan Özdemir (32) ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Apartman boşluğuna düşerek kullanılamaz hale gelen kamyonet, kazadan sonra olay yerine çağrılan vinçle sıkıştığı yerden çıkartılarak kurtarıcıya yüklenip götürüldü. Yaralıların durumlarının kritik olduğu belirlenirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntüler

- Apartman boşluğundaki kamyonet

- Çevreye savrulan parçalar

- Yerdeki yaralıdan görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK / KIRIKHAN(Hatay),(DHA) ===================================== İki kamyon kafa kafaya çarpıştı: Sürücüler yaralandı Kütahya'da vişne yüklü kamyon, karşı şeritten gelen başka bir kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, devrilen bir kamyonda bulunan kasalardaki tonlarca vişne etrafa saçıldı.

Kaza, 00.30 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 22'nci kilometresinde meydana geldi. Afyonkarahisar'a giden Duran Güler\ kullandığı 34 LYD 79 plakalı kamyonun kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon orta refüjü aştıktan sonra karşı yönden gelen Yavuz Güner idaresindeki vişne yüklü 03 EZ 320 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonlar devrilerek yan yattı. Yavuz Güler'in kullandığı kamyonda bulunan kasalardaki tonlarca vişne etrafa saçıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücülere ilk müdahaleleri burada yaptı. Yaralı sürücüler, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kazaya karışan kamyonların görüntüsü

-Yola dağılan vişnelerin görüntüsü

-Görevlilerin inceleme yaparken görüntüsü

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA) ======================= Cadde ortasında silahlı kavga: 1 yaralı Karabük'te, cadde ortasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Saldırgan tutukluk yapan tabancayı atarak kaçarken, panik yaşandı.

Olay, dün akşam saatlerinde kentin en işlek caddelerinden Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Burhan S.(49), Zafer Y. ve 2 kişi arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Burhan S., kavgayı ayırmaya çalışırken Zafer Y., aracından aldığı tabanca ile Burhan S.'yi bacaklarından vurdu. Zafer Y., diğer kişilere de ateş etmek isterken tabanca tutukluk yaptı. Tabancayı caddeye atan Zafer Y. polisi görünce kaçtı. Vatandaşlar etrafa kaçışırken 2 kişi Zafer Y.'nin peşinden koştu. Burhan S., gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacaklarından yaralanan Burhan S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri tabancanın etrafına güvenlik şeridi çekti. Polis, kanın üzerine su dökerek caddeyi temizlemeye çalışan 2 esnafın yanına giderek uyarıda bulundu. Polis Zafer Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay anı (Güvenlik kamera görüntüsü)

-Yaralının ambulansa konulması(Cep telefonu görüntüsü)

-Polisin incelemeleri

-Polisin kanın üzerine su dökerek caddeyi temizlemek isteyen vatandaşları uyarması Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) =========================== Ankara'da sahte içki operasyonu: 19 gözaltı ANKARA'da il genelinde sahte içki kaçakçılığının önüne geçilmesi amacıyla 100 ekip ve 400 personelin katılımıyla 'Sahte İçki Operasyonu' düzenlendi. Eğlence mekanlarına yapılan baskınlarda 19 kişi gözaltına alınırken, 560 şişe sahte içkiye el konuldu. Kriterlere uymayan iş yerlerine ise toplam 240 bin lira para cezası kesildi.

Ankara Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından sahte içkinin önüne geçilmesi, halk sağlığına tehdit, piyasada haksız rekabet ile haksız kazanca yol açması ve ülke güvenliği ile ekonomisine verdiği zararın önüne geçmek amacıyla il genelinde eş zamanlı 'Sahte İçki Operasyonu' düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyona Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik ve Asayiş Şube müdürlüklerinden toplam 100 ekip ve 400 personel katıldı.

560 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, Çankaya ilçesinde eğlence mekanlarının yoğun olduğu Sakarya Caddesi ve civar sokaklarda bulunan 76 eğlence mekanında, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Maliye ve Halk Sağlığı görevlilerinin eşliğinde denetimler yaptı. Denetimler neticesinde, geçerli kriterlere uymayan iş yerlerine toplam 240 bin lira para cezası kesildi. Aramalarda ele geçirilen 560 şişe dolusu sahte içkiye el konulurken, 19 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

MÜŞTERİLERDEN POLİSE TEBRİK ALKIŞI

Öte yandan, polisin eğlence mekanlarındaki müşterilere denetlemelerin amacının halk sağlığına yönelik tehditlerin önüne geçilmesi için yapıldığının söylemesi üzerine, bazı iş yerlerinde polisler alkışlandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ekiplerin emniyetten çıkışı

- Alkol denetimlerinden görüntü

- Ele geçirilen sahte içkilerden görüntü

- Gözaltına alınan kişilerden görüntü

- Genel ve detay Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Erdal KATIRANCI - İbrahim KÖRDEMİRCİ / ANKARA,(DHA) ================== Gazipaşa'da uyuşturucudan 2 tutuklama ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan M.Y. ve H.S., tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere karşı operasyon yaptı. Ekipler, eş zamanlı baskınlarla M.Y. ile H.S.'yi evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. 3 aydır teknik ve fiziki takip yapan ekipler, M.Y. ile H.S.'nin uyuşturucu sattığı 8 kişiyi de gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. ve H.S. tutuklanırken, diğer şüpheliler işlemlerinin ardından bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Jandarma aracının adliyeye gelişi

- Şüphelilerin araçtan indirilişi

- Adliye binasına götürülmeleri Haber-Kamera: Yücel BULUT / GAZİPAŞA(Antalya),(DHA) ================================== Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Denizli'de 5 farklı adreste eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda, 90 gramı hurdalık olarak kullanılan bahçede toprağa gömülü halde olmak üzere toplam 149 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi de tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli'ye şehir dışından getirilen uyuşturucu maddenin satışını yapan bir şebekeyi takibe aldı. Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesinin ardından geçen çarşamba günü kentteki 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda H.K., Y.G., V.B., O.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise V.B.'ye ait hurdalık olarak kullanılan bahçede, toprağa gömülü olarak, paketlenmiş halde, satışa hazır 90 gram metamfetamin bulundu. Narkotik dedektör köpeklerinin de yer aldığı operasyonda, 13 paket halinde toplam 149 gram metamfetamin, 66 mermi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında, şebekeye müşteri yönlendirdiği belirlenen ve cezaevinde bulunan E.K. hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Operasyondan detaylar

-Polis ekiplerinin arama yapması

-Bulunan uyuşturucu maddelerden detaylar

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA) ==================================== Kimyasal madde sanıldı tavuk gübresi çıktı DÜZCE'de, yola dökülen ve aşırı koku yayılan maddenin, AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası kimyasal değil, tavuk gübresi olduğu anlaşıldı.

Olay, dün gece saatlerinde D-100 Karayolu Gümüşova Selamlar Kavşağında meydana geldi. Ankara istikametine giden ve plakası henüz belirlenemeyen TIR'ın kırmızı ışıkta aniden durması sonucunda yola kötü koku yayılan bir madde döküldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve AFAD ekipleri olay yerine geldi. Olay yerine gelen ekipler, yola dökülen maddenin kimyasal olacağını düşünerek maske takıp trafiği durdurdu. Düzce AFAD Müdürlüğü ekipleri de özel kıyafet giyerek madde üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede yola dökülen maddenin tavuk gübresi olduğu belirlendi. Gübrenin yağmurda kaldığı için renk ve koku değiştirdiği anlaşıldı.

Diğer yandan Ankara istikametine giden Recep Postalcı idaresindeki 54 B 032 plakalı kağıt rulo yüklü TIR, kırmızı ışıkta durmak isterken yola dökülen maddeye battı. Tekerlekleri kaymaya başlayan TIR kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Devrilen dorsede bulunan kağıt rulolar ise yola saçıldı. Kağıt rulolar olay yerine gelen iş makineleri ile yoldan kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Her iki olayla ilgili de inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Devrilen TIR'In görüntüsü

Kağıt ruloların yoldan alınması

Yere dökülen maddenin görüntüsü

Trafik polislerinin maskeli olarak yolu trafiğe kapatması

AFAD ekiplerinin özel kıyafet giymesi

AFAD ekiplerinin kimyasal ölçümü yapması ve detaylar Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA) =========================== Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da (3)

AÇILMAYAN HASTANE İLK HASTASINI KABUL ETTİ Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Daha sonra yapımı tamamlanan ve 16 Temmuz Salı günü açılışı yapılacak olan Şehir Hastanesi'ne gelen Bakan Koca, burada incelemelerde bulunduğu sırada hastanenin ilk hastası geldi. Çanakkale'de asker oğlunu ziyaretten dönen bir kadın yolda fenalaşınca, henüz hasta kabulüne başlanmadığı halde Acil Servis'e başvurdu. Sağlık Bakanı'nın ziyareti sebebiyle hastanede olan hekimler hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Bakan Koca, tansiyonu yükselen hastayı Acil Serviste ziyaret etti ve durumu hakkında bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastanın protokol üyeleriyle sohbet etmesi Haber-Kamera: Muammer İRTEM / BURSA,(DHA) =========================== Soyer: Birlikte yaşama kültürü konusunda İzmir'in sosyal geni var İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Birlikte yaşama kültürü konusunda İzmir'in sosyal bir geni var. Sadece Türkiye'ye değil dünyaya söyleyecek çok sözü şeyi var İzmir'in. Bu basit gerçekleri tekrar tekrar keşfedeceğiz" dedi.

Uluslararası Rotary 2440'ıncı Bölge Federasyonu'nun 2019- 2020 dönemi ikinci basın toplantısı, Konak'taki İzmir Milli Kütüphane binasında gerçekleştirildi. Programa daveti olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, kütüphane binasına bisikletle geldi. Basın toplantısında, Rotary Kulübü'nün desteği ile eğitimini tamamlayan veya proje geliştirenler, hayatlarındaki değişimleri anlattı. Özel eğitim öğrencisi olan ve Otizm Korosu'nda müzik eğitimi alan Kemal Bolduk, toplantıda önce hikayesini anlattı ardından da 'Nazende Sevgilim' isimli şarkıyı seslendirdi. Katılımcılar, Boduk'u ayakta alkışladı.

Hepsi CHP'li olan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve rotaryenlerin de katıldığı etkinlikte hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Dünyada hiç gitmeyeceğimiz, görmeyeceğimiz yerde doğan çocukların da annesi- babası olduğumuz duygusunu taşımadığımız sürece dünya yaşanacak bir yer olmayacak. Rotary'nin bu dünyayı birleştirme meselesi çok kıymetli" diye konuştu.

'İZMİR'İN SOSYAL GENİ VAR'

Bir gün herkesin, insanların birbirine muhtaç olduğunu anlayacağını dile getiren Soyer, "Sonuçta birbirimize muhtacız; ancak bir araya gelirsek bir güç ortaya koyabiliriz. Zaman zaman bunu anlamakta zorlanıyoruz. İnsan olmanın dayattığı bir gerçek. Öyle bir hızla yaşıyoruz ki ne vicdanımız ne aklımız hayatın ritmini yakalayamaz bir halde. Biz hızlandıkça aslında kendimizden uzaklaşıyoruz. Doğadan, birbirimizden uzaklaşıyoruz" dedi.

Doğanın ritmini yakaladıkça insanların daha fazla birbirine yakınlaşacağını kaydeden Başkan Soyer, farklılıklarla güzel ve zengin olduklarını, İzmir'i güzel yapan şeylerin başında biraz da bunun geldiğini aktararak, şunları söyledi:

"İzmir, Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir şehirden bu nedenle farklı. Birlikte yaşama kültürü konusunda İzmir'in sosyal bir geni var. Belki de yüzlerce yıl kültürünü bilmediği insanlarla ticaret yapmanın getirdiği bir şey bu. Birlikte pastayı büyütmüşler ve paylaşmayı öğrenmişler. Bir arada yaşama kültürü konusunda sadece Türkiye'ye değil dünyaya söyleyecek çok sözü şeyi var İzmir'in. Bu basit gerçekleri tekrar tekrar keşfedeceğiz. Beni umutlandırdığınız ve heyecanlandırdığınız için teşekkür ediyorum."

AKÇİÇEK: TOPLUMSAL İHTİYAÇLARA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Uluslararası Rotary 2440'ıncı Bölge Federasyon Başkanı Fatih Akçiçek ise 6 temel ilke ile hizmet ürettiklerini söyledi. Rotaryenlerin, kendinden önce hizmet ülküsüyle ve gönüllülük esasına uyumlu olarak çalıştıklarını kaydeden Akçiçek, başlangıç noktalarının toplumsal ihtiyaçlar olduğuna değindi. Toplumsal ihtiyaçlara çözüm bulmak için kendi kaynakları, belediyeler, üniversiteler, kamu ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalıştıklarını anlatan Akçiçek, "Rotary'nin uluslararası gücünden faydalanıp mutlaka çözüm üretmeye çalışırız. Bizim izlediğimiz yol Rotary'nin toplum birliğine gitme yoludur. Bugün bölgemizde 83 tane toplum birliği vardır. Dünyada ise 100'den fazla ülkede 10 binden fazla Rotary toplum birliği faal olarak çalışmaktadır. Yaptıklarımız sadece bir başlangıçtı" dedi.

Fatih Akçiçek, İzmir'de 'Rotary Barış Merkezi' kurmak için çalışacaklarını, bunun kente çok yakışacağını düşündüklerini söyledi.

Toplantının ardından Uluslararası Rotary 2440'ıncı Bölge Federasyonu tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e plaket verdi. Soyer, kendisini görenlerle bir süre sohbet edip, fotoğraf çektirdikten sonra bisiklete binerek, belediye binasına döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantı salonundan görüntü

-Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Uluslararası Rotary 2440'ıncı Bölge Federasyon Başkanı Fatih Akçiçek'in konuşması

-Plaket verilmesi

-Soyer'in bisiklete binerek binadan ayrılması

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,(DHA) ============================================ Yaşlı kadının organları 3 kişiye hayat oldu BURSA'nın İnegöl ilçesinde tedavi gördüğü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Fatma Y.'nin (65) organları 3 hastaya hayat oldu.

Bursa'dan İnegöl Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesine sevk edilen ve önceki gün hayatını kaybeden Fatma Yaşuk'un ailesi organlarının bağışlanmasını istedi. Yapılan araştırmalar sonucunda hayatını kaybeden kadının sol böbreği Çanakkale, sağ böbreği ile karaciğerinin ise Bursa'da organ bağışı bekleyen toplamda 3 hastaya uyumlu olduğu tespit edildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa Acıbadem Hastanesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden organ alım ekibi İnegöl'e geldi. Yaklaşık 4 saat süren operasyonla alınan 3 organ özel koruma kutularına konularak hastalara götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Organların taşınmasından detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) Kazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktı ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki bir Milli Piyango bayiinden Kazıkazan bileti alan bir kişi, 200 bin TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, 11 Temmuz'da bir Milli Piyango bayiinden Kazıkazan alan kişiye büyük ikramiye çıktığını söyledi. 'Siz de 2 TL'ye 200 bin TL kazanmak ister misiniz?' Kazıkazan kampanyasıyla insanların dikkatini çektiklerini anlatan Sercan Çobanoğlu, "Kazıkazan'ın en büyük ikramiyesi 200 bin TL'yi vermek bizim için gurur verici bir olay. Antalya yine bir büyük ikramiye vererek rüştünü ispatlamış oldu" dedi.

Sercan Çobanoğlu, Antalya'da yılbaşından bugüne kadar yaklaşık 26 milyon 612 bin 785 TL'lik ikramiyeyi sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi. Çobanoğlu, "Antalya'mız yine ilke imza atarak Kazıkazan'ın büyük ikramiyesi olan 200 bin TL'yi sahibine teslim ettik. Bayimize teşekkür ediyoruz. Kendisi 17 yıldan beri bu işi yapan eski bayimiz. İlk defa bu kadar büyük bir ikramiye veriyor. Çıkan kişiye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

17 yıldır şans kuponları bayiliği yapan Sertel Kalelioğlu (81), bileti alan kişinin 20'li yaşlarda bir delikanlı olduğunu söyledi. Sertel Kalelioğlu, "Kazıkazan biletini ayın 11'inde sattım. 'Acaba büyük ikramiye gerçekten var mı' diye herkes soruyordu. Sonrasında büyük ikramiye çıktı. Hayırlı uğurlu olsun, kendisini sonrasında göremedim. Bileti kazıyan delikanlı hemen kaçtı gitti. Bir koşuşu var, aklınız hayaliniz durur. Şaşırdım kaldım" diye konuştu.