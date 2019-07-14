DHA YURT BÜLTENİ - 1

Baraj gölüne giren 2'si kardeş 3 çocuk kayboldu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, baraj gölüne giren Orçun ve Olcay Olalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu, kayboldu. Jandarma göl çevresinde yaptığı aramada çocukların ayakkabı ve elbiselerini bulurken, bu sabah dalgıçlarla arama çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde, Yüksekova ilçesine 12 kilometre mesafedeki Dilimli Barajı'nda meydana geldi. Yaşları 13 ile 15 arasında olan Orçun ve Olcay Olalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu, serinlenmek için Dilimli baraj gölüne girdi. Çocuklar bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden köy sakinleri jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye gelen jandarma, göl çevresinde yaptığı aramada çocuklara ait ayakkabı ve kıyafetleri buldu.

Ekipler, havanın kararması nedeniyle göl kenarında el feneriyle arama çalışması yaptı. Olayı duyan çevre köylerdekiler de ekiplere destek verdi. Hakkari Milletvekili Sait Dede ve Yüksekova Belediye Eş Başkanları Remziye Yaşar ile İrfan Sarı da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına akşam saat 22.00 itibariyle son verildi. Orçun ve Olcay Olalı ile Mesut Büyüksu'nun bulunması için bu sabah devam edilecek olan arama kurtarma çalışmalarına Van'dan talep edilen dalgıç, AFAD ve itfaiye ekiplerinin de katılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dilimli Barajının kenarında bekleyen vatandaşlar

-Olay yerine gelen sağlık İftaiye ekipleri

-Olay yerine gelen Jandarma ekipleri

-Genel detaylar

-HDP'li Milletvekili Sait Dede çalışmaları yakından takip ederken Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKESKOVA (Hakkari), (DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Batman'da çocukların kavgasına büyükler de katıldı: 2 ölü, 2 yaralı Batman'ın Beşiri ilçesinde iki çocuk arasında çıkan kavgaya büyükler de katılınca, ortalık savaş alanına döndü. Silah ve bıçağın da kullanıldığı kavgada, Arif Yıldırım (65) ile Berfin Çiftçi (12) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Beşiri ilçesinde meydana geldi. İkiköprü beldesinde Yıldırım ile Cengiz ailelerinin çocukları arasında kavga çıktı. Çocuklarının kavga ettiğini gören büyükler de kavgaya tutuştu. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, silah ve bıçaklar da kullanıldı. Kavgada, Arif Yıldırım, Berfin Çiftçi ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Belde sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, olayın çıktığı mahalleyi güvenlik çemberine alırken, sağlık görevlileri kavgada yaralananlara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslar hastaneye taşıdı.

Batman Bölge Devlet Hastanesi'nin acil servisine alınan yaralılardan Arif Yıldırım ile Berfin Çiftçi, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisi sürerken, jandarma ekiplerince kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Hastaneden görüntü

- Hastane önünde polisin güvenlik önlemleri

- Yaralının hastaneye getirilişi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 122 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================= Ters rüzgara kapılan paraşütçü metrelerce yüksekten düşerek öldü DENİZLİ'nin Çal ilçesinde yamaç paraşütü ile eğitim uçuşu yapan Ali Haydar Paksoy (41), havalandıktan kısa bir süre sonra ters rüzgar nedeniyle metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Paksoy'un düşme anı, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ali Haydar Paksoy, dün saat 17.00 sıralarında eğitim uçuşu için Çökelez Dağı'ndan paraşütüyle atlayış yaptı. Paksoy, atlayış yaptıktan kısa bir süre sonra ters hava akımına kapılması sonucu paraşütün kontrolünü kaybetti. Paksoy, metrelerce yükseklikten sert bir şekilde yere çarptı. Paksoy'un paraşütünün düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Paksoy'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden paraşüt pilotunun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI

Hayatını kaybeden paraşüt pilotunun düşme anı ise, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı, Görüntüde, paraşütünün hakimiyetini kaybeden Paksoy'un sert bir şekilde yere çarpması yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Paksoy'un paraşütle yere düşmesi

-Paksoy'un önceki uçuşlarından arşiv görüntü Haber - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================== Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı SİVAS'ta yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında, Sivas- Erzincan yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen Ağrı'dan, Bursa yönüne giden 25 AAG 399 plakalı yolcu otobüsü ile 05 AY 852 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil refüje savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazaya karışan araçlardan yolcu otobüsünü Mahmut Kandemir'in, Hafik ilçesinden Sivas yönüne giden otomobili ise Ahmet Güven'in kullandığı öğrenildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücü Ahmet Güven (52) ve eşi Zeliha Güven (47) olay yerinde, kızları Merve Aydemir (25) ise yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ahmet Güven'in torunu Eymen Gazi Aydemir (4) ise aynı hastanede tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi için hastane morga kaldırıldı. Otobüsteki yolcular ise olay yerine gönderilen bir başka otobüse sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Araçların görüntüleri

-Ekiplerin çalışmaları

-Kaza yerinden görüntüler

-Araçtaki yaralıları çıkarma çalışması

-Ambulansa taşınmaları

-Cenazelerin götürülüşü

-Detay görüntüler Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ==================== AYDIN Traktör şarampole devrildi: baba ve kızı öldü Aydın'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrildi. Kazasında tarktörde bulunan baba ve kızı yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kızıldere Mahallesi Gargacık mevkiinde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Erkan Kurut (45) ve kızı İrem Kurut (19) ile bahçe işlerini yaptıktan sonra 09 PR 219 plakalı traktöre binerek eve dönmek için yola çıktı. Kurut, traktör ile seyir halinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu baba Erkan Kurut ile kızı İrem Kurut traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Baba ve kızın eve gelmemesi üzerine şüphelenen yakınları, mahalle sakinlerinden yardım istedi. Kurut'un kullandığı güzergaha giden mahalle sakinleri, kaza yapan traktörü görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve kızın öldüğünü belirledi. Baba ve kızının cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detay görüntüler.

-Şarampole devrilen traktörden görüntüler.

-Babanın ve kızının cenazelerinden görüntüler.

-Köylülerden kaza ile ilgili konuşmalar.

-Kaza sonrası olay yerinde ölenlerin yakınlarının feryatlarından görüntüler Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) ======================= Bitlis'te otomobil şarampole yuvarlandı:1 ölü, 1 yaralı BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, önündeki TIR'a çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Tatvan-Ahlat Karayolu'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, iddiaya göre önündeki TIR'a çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Taklalar atarak yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların hurdaya dönen araçtan çıkardığı yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan biri doktorların tüm müdahalelerine karşı kurtarılamadı. Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri

-Kaza yapan otomobil

-Ambulanslardan detaylar

-Olay yerindeki vatandaşlardan detay

-Kaza yapan araçtan detaylar Haber-Kamera: Ceren KURTYE/TATVAN, (Bitlis)- (DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Kozan'da işçi taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 5 yaralı ADANA'da, inşaat işçilerinin taşındığı servis minibüsünün, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, devrildi. Kazada işçi Osman Kocaman (49) hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında, Feke Kozan yolu Sıralif mevkisinde meydana geldi. Feke’de inşaatta çalışan işçileri Kozan'a götüren Yusuf Çankaya yönetimindeki 01 BR 302 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla atıp, devrildi. Kazada, sürücü, Yılmaz Çankaya, Osman Kocaman, Abdullah Kocaman, Selim İlhan (57) ve Osman Koray (50) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yusuf Çankaya, Yılmaz Çankaya ve Osman Kocaman'ın ağır yaralandığı belirlendi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Osman Kocaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri ve minibüsten detay

- Yaralıların ambulansla hastaneye getirilişi SÜRE : 01' 40" BOYUT:260 MB Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN, (Adana), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Silvan'da dere yatağına yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, kontrolden çıkıp dere yatağına yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mehmet Halis Kırmızıtaş (36) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Silvan- Batman yolunda meydana geldi. Yeşilköy Mahallesi yakınlarında Mehmet Halis Kırmızıtaş yönetimindeki 06 GBK 41 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle dere yatağına yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçta sıkışan sürücü çıkarıldı, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise Kırmızıtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Halis Kırmızıtaş’ın cesedi, otopsi için Silvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Genel ve detay

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 148 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Sivas'ta motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Sivas'ta motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkeze bağlı 4 Eylül köyü Barajyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ömer Umut (20) idaresindeki 05 HA 013 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçe çitlerini aşarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile birlikte yanında bulunan arkadaşı Gülben Topçu (18) ağır yaralandı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılarından Ömer Umut hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Gülben Topçu ise yoğun bakımda tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü Haber-Kamera: Hakan KALELİ -Uğur YİĞİT/SİVAS,(DHA)

======================= Gurbetçi ailenin otomobili devrildi: 5 yaralı AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki Almanya'dan gelen aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, 16.30 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Ankara yönünden Aksaray'a giden Mehmet Çekiç (68) yönetimindeki GM IC 91 Almanya plakalı otomobil, yoldan çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, Almanya'dan gelen ve tatil için memleketleri Aksaray'a giden sürücü Mehmet Çekiç ile eşi Meryem (61), çocukları Güler (39), Yasemin (18) ve Dicle Çekiç(15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Yaralıların hastaneye getirilişi Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 'Drift' yapan otomobil nedeniyle minibüs tarlaya savruldu: 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yanından geçen otomobilin 'drift' yapması sonucu araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı minibüs, kontroldan çıkarak tarlaya savruldu. Minibüsün sürücü Halil İbrahim Aydın'ın (26) yaralandığı kazaya nerden olan drift yapan otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında, Bursa- Ankara yolu Yenice köprülü kavşağı mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya giden Halil İbrahim Aydın yönetimindeki 16 ADH 293 plakalı minibüs, iddiaya göre yanından geçen otomobil 'drift' yaparken araca çarpmamaya çalıştı. Bu sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada, sürücü Aydın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aydın ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Halil İbrahim Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralının ambulansla hastaneye getirilişi

-Detaylar

Süre: 00.59 boyut: 112 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı ADIYAMAN’da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi.

Gölbaşı Caddesi üzerinde Ali Yuka yönetimindeki 21 AS 144 plakalı otomobil ile Mehmet Kara idaresindeki 02 FS 093 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü Kara, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Kara'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kazaya karışan otomobil ve motosiklet

- Yola savrulan parçalar

- Yaralı ambulansa taşınması

- Vatandaşlar ile röp.

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Motosikletin çarptığı küçük kız ağır yaralandı ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde motosikletin çarptığı Elif Nur Kaya(6) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin önünde oynayan Elif Nur Kaya’ya plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarparak kaçtı. Kazada yaralanan Kaya, görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste yapılan ilk müdehalesinin ardından küçük çocuk Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavisi devam eden küçük kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansın gelişi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Sercan SAKAR / ADIYAMAN (DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Kahvehanede çıkan tartışma sokağa taşındı: 1 yaralı DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kahvehanede çıkan tartışma sokakta kavgaya dönüşünce Volkan Tunç (29), kimliği henüz belirsiz kişi tarafından karnından bıçaklandı. Ağır yaralanan Tunç, hastanede tedaviye alınırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 18.00 sıralarında, Kayıhan Mahallesi Necip Ali Caddesi'nde meydana geldi. Volkan Tunç oturduğu kahvehanede henüz kimliği belirlenemeyen kişiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kahvehanedeki tartışma sokağa taşınınca kısa sürede kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz kişi, Tunç'u bıçakla karnından yaraladı. Tunç kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Volkan Tunç, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tunç'un hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri ise Volkan Tunç'u bıçaklayıp, kayıplara karışan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

-Kahvehaneden detaylar

-Polis ekiplerinin kahvehanede inceleme yapması Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’nın Karadeniz Filosu'na bağlı 868 borda numaralı ’BSF Pytlivy’ isimli savaş gemisi, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi’nden saat 15.30’da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’nın Karadeniz Filosu'na bağlı 868 borda numaralı ’BSF Pytlivy’ isimli savaş gemisi, saat 16.45’te, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndü, ardından da Çanakkale önlerine ulaştı.

Güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus gemisi, Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Rus savaş gemisinin geçişinden görüntüler Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Edremit Körfezi'ndeki fırtına güvenlik kamerasında

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, 11 Temmuz'da saat 01.30 sıralarında meydana gelen ve Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtınanın şiddeti, ortaya çıkan güvenlik kamerası ile gözler önüne serildi.

Kuzey Ege sahillerinde 11 Temmuz'da saat 01.30 sıralarında yağışla birlikte kuvvetli fırtına etkili oldu. Başta Ayvalık ilçesi olmak üzere, Burhaniye'nin Ören Mahallesi ile Edremit'in Akçay, Güre ve Altınoluk sahillerindeki işletmeler, fırtınadan olumsuz etkilendi. Denize cephesi olan iş yerlerinin vitrin camlarının kırıldığı fırtınada ağaçlar yerinden sökülürken, sahil bölgesindeki bazı işletmelerin tenteleri, şemsiye ve şezlongları uçtu.

Fırtınanın ardından, Ayvalık'ta iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan fırtınanın görüntüleri ortaya çıktı. İş yerinin camlarını kırarak içeriye dolan yağmurla karışık fırtına vitrinleri yere düşürdüğü, masaları yerinden oynattığı anlar güvenlik kameralarına anbean kaydedildi. İşletmeci Bora Erdoğan, "Fırtına olduğu gece saat 01.30'da evdeydim. 10 dakika sonra bizi aradılar, 'Camlarınız patladı' diye. Yarım saat sonra geldik ve şok olduk. Fırtına kuvvetiyle bir camdan giriyor ve tepip geri çıkıyor. Gözlük ve cam olarak tahminen 20-30 bin TL civarı hasarımız var. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Kırılan cam 10 milim temperli camdı. Camı takmaya gelen firma yetkilileri bile şaşırdı. Yalnız o kadar etkili bir fırtınada dış duvardaki çiviye asılı nazar boncuğu ise sapasağlam duruyordu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerası görüntüsünde olay anı

-İşyerinden genel ve detay görüntüler

-İşletmeci Bora Erdoğan röp. Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Siverek'te anız yakılan tarlada hortum çıktı ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, anız yakılan tarlada hortum meydana geldi. Hortum metrelerce yüksekliğe çıkarken, bölgeden geçen sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Siverek- Hilvan yolunun 20'nci kilometresindeki yol kenarında bulunan tarlada yakılan anız sonrasında oluşan hortum, hareket halindeki sürücülerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Gökyüzüne yükselen hortumun bölgede zarara neden olup olmadığı ise öğrenilemedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çıkan hortum

- Hortumun gökyüzüne yükselmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: - Mehmet SEZGİN / ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 52 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Düğün konvoyunda havaya ateş etti KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, düğün konvoyundaki bir otomobilde bulunan magandanın tabancayla havaya ateş etmesi kameralara yansıdı. Polis, magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

Akşam saatlerinde, Eşref Bitlis Caddesi'nden hareket eden düğün konvoyu içindeki kırmızı otomobilde bulunan bir kişi, ilk anda 4 el havaya ateş etti. Konvoy viyadük altından geçerken aynı kişi bu kez de 2 el ateş etti. Bu sırada çevrede bulunanlar korku yaşadı. Magandanın havaya ateş etmesi kameralara yansıdı.

Polis, görüntüleri izleyerek magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Magandanın havaya ateş etmesi

- Konvoyun ilerlemesi HABER: Nabi YAZICI/KOCAELİ, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ AK Parti İzmir Milletvekili 15 Temmuz gazisini ziyaret etti AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında asker olan ve halka ateş etmediği için komutanı tarafından vurularak yaralanan gazi Emrah Çetin'e ziyarette bulundu. Milletvekili Kırkpınar, ziyaretinde Emrah Çetin'e Türk Bayrağı armağan etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Şerif Delibalta, Ödemiş'te ailesi ile birlikte oturan, 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün darbe girişimi sırasında asker olan ve halka ateş etmediği için komutanı tarafından vurulan Emrah Çetin'i ziyaret etti. Emrah Çetin'e Türk Bayrağı armağan eden milletvekili Kırkpınar, gazilere ve şehitlere çok şey borçlu olunduğunu söyledi. Ayrıca, milletvekili Kırkpınar Gazi Çetin ve ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ziyaretinde, "Yüce Türk milleti bir zafer yazmıştır. Bir destan yazmıştır. İşte bu destanı canlı yaşayan örneklerinden biri de buradaki kardeşimiz Emrah Çetin'dir. Bizim de başımızın tacıdır. Ben bundan sonraki hayatlarında uzun hayırlı ömürler diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan, Gazi Çetin ise vatan ve bayrak için can vermeye hazır olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaşar Kırkpınar'ın ziyaretinden görüntü

-Kırkpınar'ın Çetin'e bayrak vermesi Haber - Kamera: Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ, (İzmir), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Bagaj döşemesindeki uyuşturucuyu 'Alfi' buldu KAHRAMANMARAŞ'ta polisin durdurduğu otomobilde narkotik dedektör köpek 'Alfi' ile yapılan aramada, bagajın döşemesinin altına gizlenmiş 765 uyuşturucu hap bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmada Sıddık D.'nin, Adana'dan temin ettiği uyuşturucu ile Kahramanmaraş'a geleceği bilgisine ulaştı. Polis, takibe aldığı otomobili kent girişinde durdurdu. Otoparka çekilen araçta yapılan arama sırasında narkotik dedektör köpek 'Alfi', bagaja tepki verdi. Bunun üzerine polis, yaptığı aramada bagajın döşemesinin altına saklanmış 765 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, Sıddık D.'yi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alfi'nin arama yapması

- Bagaja tepki vermesi

- Bagajın içinde arama yapması

- Döşemenin açılması

- Döşemenin altından çıkarılan uyuşturucu

- Alfi'nin uyuşturucu ile poz vermesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 244 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Tele takılan karga için ekipler seferber oldu İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Kaymakamı Fikret Dayıoğlu, otomobille seyir halindeyken tele takılan kargayı fark edip ekiplere haber verdi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi ile telde mahsur kalan karga kurtarıldı.

Ödemiş Kaymakamı Fikret Dayıoğlu, sabah saatlerinde, görevine gittiği sırada Kaymakamlık binası ile yan yana olan Vergi Dairesi binasının çatısında karganın çırpındığını ve tele asılı olduğunu gördü. Bunun üzerine, Kaymakam Dayıoğlu durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çabasıyla telde mahsur kalan karga kurtarıldı. Durumu iyi olan karga uçarak bölgeden uzaklaştı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiyenin kargayı kurtarmasından görüntü Haber - Kamera: Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ, (İzmir), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Öğrenci servisini gelin arabası yaptı ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde Yesemin Demir ile evlenen Tolga Kayacan, müstakbel eşine hoş bir sürpriz yaptı. Tolga Kayacan'ın camlarında birlikte çekilmiş fotoğrafları bununan çiçek ve kalplerle gelin arabası olarak süslediği öğrenci servisi minibüs, ilgi odağı oldu.

Ereğli’de öğrenci servisçiliği yapan Tolga Kayacan, kullandığı minibüsün camlarını Yasemim Demir ile birlikte olduğu fotoğraflarla kaplattı. Çiçek ve kalplerle de süslenen minibüsle gelin almaya giden Tolga Kayacan, Yasemin Demir’e sürpriz yaptı. Özenle süslenen minibüs görenlerin ilgisini çekti. Tolga Kayacan, internette sürekli olarak böyle araçları gördüğünü ve kendisinin de aracını gelin arabası yapmaya karar verdiğini söyledi. Yasemin Kayacan da minibüsü çok beğendiğini ifade etti.

Tolga Kayacan ile Yasemin Demir, evin önünde davul ve zurna eşliğinde oynadıktan sonra minibüsle konvoy eşliğinde düğün salonuna hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gelin arabasının konvoyda ilerlemesi

-Gelin evine gelinmesi

-Davul zurna eşliğinde damadın oynaması

-Gelinin evden alınması

-Tolga-Yasemin çifti ile röportaj

-Gelin ve damadın araca binmesi Süre:(1:47) Boyut: (330 MB) Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Çağrı, ABD'li sevgilisine Athena Tapınağı'nda evlilik teklif etti ÇANAKKALE'de, jeoloji mühendisi Çağrı Önder (28), Kosova'da 5 yıl birlikte çalışıp, ilişki yaşadığı Amerikalı Carley Flynn'e (27), Assos Athena Tapınağı'nda evlenme teklif etti. Yüzük takan çiftin düğünleri önümüzdeki günlerde Amerika’nın San Francisco şehrinde olacak.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Jeoloji Mühündisliği bölümünden mezun olan Çağrı Önder, ile Colorado Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Carley Flynn, Kosova'da 5 yıl birlikte çalıştı. Bechtel- Enka Kosova Otoyol Projesi Sanat Yapıları Mühendisi olarak görev yapan Önder, bir süre sonra gönlünü Amerikalı güzel Flynn'e kaptırdı. Arkadaşlıkları bir süre sonra ilişkiye dönüşünce Önder, sevgilisi Flynn'i memleketi Çanakkale'ye getirdi. Sevgilisini ailesiyle tanıştıran Önder, bir de sürpriz hazırladı.

Çağrı Önder, arkadaşlarıyla birlikte Kazdağlarında safari yaptıktan sonra Assos Athena Tapınağı'nı gezerken cebinden yüzüğü çıkarıp kız arkadaşı Carley Flynn'e evlenme teklif etti. Carley Flynn, bu teklif karşısında hem şaşkınlık hem de büyük bir mutluluk yaşadı. Arkadaşlarının alkışlarla ve konfeti patlatarak eşlik ettiği bu romantik anlarda, Önder, Flynn'e yüzüğü taktı. Çift ve arkadaşları antik kente bu mutlu anlarını kutladı.

Çağrı Önder ve Google'da data centerlar için stratejik uzlaşmacı olarak görev yapan Carley Flynn'in önümüzdeki günlerde Amerika'nın San Francisco şehrine yerleşip burada evlenecekleri öğrenildi.