DHA YURT BÜLTENİ - 1

ERZURUM'un Oltu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Oltu'da bugün saat 03.15'te Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, ilçe merkezinin yanı sıra, köyler ile yakın ilçelerde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini 5 kilometre, merkez üssünü ise Oltu'nun Başaklı Mahallesi olarak açıkladı. KRDAE verilerine göre, bu depremin ardından 03.25'te 2.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi. VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe merkezinde sarsıntıyı hisseden birçok vatandaş geceyi sokakta ya da araçlarında geçirdi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, depremin etkisi bugün yapılacak incelemeler sonucu tespit edilecek.

GİRESUN'un Espiye ilçesinde, yayladan dönenleri taşıyan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak, yaklaşık 75 metreden uçuruma devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 6 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Espiye ilçesi Ericek köyü Karaovacık yayla yolunda meydana geldi. Espiye ilçesinde içerisinde yayladan dönenlerin bulunduğu Mustafa Ay (43) yönetimindeki 28 M 9338 plakalı minibüsü, kontrolden çıkarak ormanlık alandan yaklaşık 75 metrelik uçuruma yuvarlandı. Karayolundaki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada, birçok vatandaş güçlükle uçuruma inerek yaralıları araçtan çıkarmaya çalıştı. Kısa süre sonra ise ekipler olay yerine gelerek kazazedelere müdahale etti. KAZA YERİNDE 3 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI Kaza yerine güçlükle inen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 kişinin olay yerinde yaşyamını yitirdiği belirlendi. Yaklaşık 75 metreden takla atarak uçuruma yurlanarak demir yığını haline dönüşen minibüste sıkışan yaralılar ise, itfaiye ve arama-kurtarma ekiplerinin çabaları ile araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar daha sonra ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımları ile güçlükle uçurumdan çıkartıldı. Ardından yol kenarında belkleyen ambulanslarla hastanelere taşındı. Hastanedelerde yapılan müdeahalelere rağmen yaralılardan 3 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürerken, yaşamını yitirenlerin kimlikleri de belirlendi. Kazada ölen yolcuların Osman Kurt (55), Arda Aşkar (13), Rina Setiawati (37), Tülay Aşkar (45), Zekiye Yıldız (78) ve Osman Yıldız (79) olduğu açıklandı. Sürücü Mustafa Ay (43) ile birlikte yolculardan Mehmet Sağır (63), Anıl Aşkar (13), Calesin Aşkar (61), Fatma Ay'ın (86) tedavilerine ise Espiye Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor. Ölenlerin cenazeleri ise hastane morguna kaldırıldı. VALİLİK: 6 ÖLÜ, 5 YARALI Giresun Valiliği'nden yayladan ödenenlerin bulunduğu minibüsün uçuruma yuvarlanması ile ilgili yapılan açıklamada 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Valilik açıklamasında, "Giresun ili Espiye ilçesi Ericek Köyü Çakıl - Karaovacık Yaylası üzerindeki Yeşilvadi Çardakgüni mevkiinde bir yolcu minibüsünün 14 Temmuz Pazar günü saat 15.00 sıralarında dereye yuvarlanması sonucunda 6 vatandaşımız vefat etmiştir. Kazadan yaralı olarak kurtarılan 5 vatandaşımıza sağlık ekiplerince ilk müdahale yapılarak Espiye Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup ardından 4 yaralı vatandaşımız Giresun Üniversitesi Prof.Dr.A.İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bir yaralı vatandaşımız ise Trabzon KTÜ Farabi Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Kazayla ilgili tahkikat devam etmekte olup, vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

MANİSA'nın Kula ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışan otomobilde sıkışan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirirken 2'si yaralandı. Kaza, İzmir-Ankara Karayolu, Orhan Acar Kavşağı'nda, dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Gökman Dizman yönetimindeki 16 EAM 34 plakalı TIR, kavşakta Kula ilçe merkezinden Gargar mevkiine giden Adem Doğruluk yönetimindeki 45 SC 7567 plakalı otomobil ile çarpıştı. Sürücüsü Adem Doğruluk (50) ile yanındaki Ferdi Baykal (35) ve Necati Baykal (67) otomobildre sıkışıp, yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekilerip, araçta sıkışan 3 kişiyi, güçlükle çıkardı. Yaralılardan Necati Baykal, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı. Durumu yaralılardan Ferdi Baykal ve Adem Doğruluk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralı, buradan da durumları ağır olduğu gerekçesiyle Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilip, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle 1 saat süreyle trafiğe kapanan yolda trafik araçların çekilmesinin ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, TIR şoförü Gökman Dizman'ı gözaltına aldı. KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI MANİSA'nın Kula ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışan otomobilde sıkışan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirirken 2'si yaralandı. Orhan Acar Kavşağında meydana gelen kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Adem Doğruluk idaresindeki 45 SC 7567 plakalı araç, elektriklerin kesik olmasından dolayı trafik lambalarının yanmadığı kavşakta geçiş yapmak istiyor. Şehir merkezinden Gargar mevkiine geçmek isteyen araç, İzmir istikametine giden yoldan geçtikten sonra, Uşak istikametine seyir halinde olan Gökman Dizman idaresindeki 16 EAM 34 plakalı tır ile çarpışıyor. Bir kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin ise ağır yaralandığı kazanın şiddeti, güvenlik kameralarında an be an görülüyor.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, Salda Gölü yolunda, Cemile Duman (37) ve Coşkun Altun (47) yönetimindeki otomobillerin çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı. Konya'dan Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan beyaz kumlarıyla ünlü Salda Gölü'ne geziye gelen Cemile Duman'ın kullandığı 42 ADG 932 plakalı otomobil, dün saat 15.30 sıralarında karşı yönden gelen Coşkun Altun idaresindeki 06 DRP 24 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Coşkun Altun"un kullandığı araç takla atarak boş arazide ters dönerek durdu. Kazada, sürücüler Duman ve Altun'un yanı sıra araçlardaki İsa Duman (15), Ayşe Duman (18), Sümeyra Nur Duman (9), Hayrünnisa Duman (9), Kadriye Tekin (18), Zeynepcan Altun (39), Muzaffer Can (63) yaralandı. Can pazarına dönen olay yerine haber verilmesi üzerine Burdur merkez ve Tefenni, Karamanlı ile Yeşilova ilçelerinden çok sayıda ambulans gönderildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Yeşilova, Burdur ve Denizli Devlet hastanelerine götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi. Kaza nedeniyle bir süre Salda Gölü'ne giden yol trafiğe kapandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasında sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Atlı Dayanıklılık 2019 Türkiye Şampiyonası sona erdi

ESKİŞEHİR'de Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksek Okulu ve Türkiye Binicilik Federasyonu işbirliği ile düzenlenen '2019 Atlı Dayanıklılık' Türkiye şampiyonasına 13 spor kulübünden 54 at ve 36 sporcu katıldı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde 13-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Trabzon, Isparta, Burdur, Nevşehir illerinden 13 atlı spor kulübüne ait yaklaşık 54 at ve 36 sporcu katıldı. 2019 Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası müsabakaları kapsamında gerçekleştirilen 6 etabın ardından yarışmacılar ödüllerini aldı. Ödül törenine ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Arslantaş, Mahmudiye Kaymakamı Salih Sak, Eskişehir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi Müdürü Yıldıray Çil, Mahmudiye At Yetiştiricileri Geleneksel At Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (MAYAD) Başkanı Yener Kaya katılım gösterdi.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora, en hızlı gelişen binicilik branşının Atlı Dayanıklılık olduğunu ifade ederek, "Bugün yaptığımız Atlı Dayanıklılık branşı Türkiye Şampiyonası. Bizim 4 tane branşımız var. Engel atlama, at terbiyesi, atlı dayanıklılık ve engelli araziden oluşan atlı dayanıklılıktan oluşan karışık bir yarışma. Bunların içinde en hızlı gelişen atlı dayanıklılık. Bize de en uygun olan branşımız. Bu branşta kullanılan at, safkan Arap atı veya yerli atlar. Dolayısıyla bizim memleketimizde yetişen atlar. Diğer branşlardaki atları ithal ediyoruz. Ülkemizde yetişmiyor. Atlı Dayanıklılık branşı hızlı gelişiyor. Bu yıl Avrupa şampiyonasına da birtakım olarak katılacağızö şeklinde konuştu.

