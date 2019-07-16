DHA YURT BÜLTENİ - 1

Hakkari'de mayına basan asker şehit oldu HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde bir asker, mayına basması sonucu şehit oldu.

Irak sınırındaki Derecik ilçesinde sürdürülen operasyonlar sonucunda 417'inci Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan , PKK'lı teröristlerin önceden araziye döşediği mayına basması sonucu şehit oldu. Şehit uzman onbaşı için bu sabah saat Van Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehit askerin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketine Gaziantep' gönderildi. Görüntü Dökümü

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-Törenden görüntü

-Şehidin naaşının uçağa taşınması

-Detaylar Haber: HAKKARİ,(DHA) =================== Tunceli'de hayatını kaybeden 2 kardeşten geriye bu görüntüleri kaldı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Ayaz Güloğlu (8) ve kız kardeşi Nupelda Güloğlu (4), hayvan otlatırken PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirmelerinin ardından geriye önceki gün çekilen görüntüler kaldı. 15 Haziran günü hayvanlarını otlatırken, hareket halindeki yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşen ve cenazesi, 19 gün süren arama çalışmasıyla 4 Temmuz günü bulanan Engin Eroğlu'nun anısına dağıtılan oyuncak etkinliğinde Nupelda ile Ayaz kardeşlerin aldığı hediye anı görüntüleri ortaya çıktı. Önceki gün çekilen görüntülerde, Nupelda ile Ayaz kardeşler, ellerindeki 'Engin Eroğlu Ovacık' yazılı balonlarla birbirine sarılıp, öptüğü anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kardeşlerden görüntü

Kardeşlerin birbirilerine sarılmaları Haber: Ferit DEMİR - Erkan BAY / TUNCELİ,(DHA) ======================================= Zonguldak'ta 4 katlı bina heyelan nedeniyle boşaltıldı ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sağanak yağmurun ardından meydana gelen heyelan nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldı.

Dün akşam saatlerinde Sarı Korkmaz Mahallesi Suphi Konak Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın arkasında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle binada yaşayan 4 aile tahliye edildi. Evin etrafı polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi. Ereğli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri heyelanın meydana geldiği binada incelemelerde bulundu. Zabıta Müdürü Halit Aydın, binayı risk nedeniyle boşalttıklarını, bugün detaylı inceleme yapacaklarını söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Heyelanın meydana geldiği alan

-Zabıta ekiplerinin evlere seslenmesi

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Toplanan vatandaşlar

-Halit Aydın'ın açıklaması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) =================================== Ordu'da sağanak; caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı ORDU'da etkili olan sağanak nedeniyle caddeler göle döndü, bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Ordu'da dün saat 18.00 sıralarında etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yağmur suyu mazgallarının tıkanması sonucu, cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Yeni Mahalle'de bulunan eski sanayi bölgesinde de bazı iş yerlerine su girdi. Vatandaşlar süpürge ile su basan iş yerlerini temizlerken, belediye ekipleri de tıkanan mazgallara müdahale etti. Yağışların devam edebileceği belirtilerek, vatandaşların ani sel ve heyelan baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Bu arada Trabzon'da da etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu üzerinde su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karayolunda su birikintisinden görüntü

-Su basan işyerlerinden görüntü

-Yağmur görüntüsü

-İşyerlerinde su tahliye eden vatandaşlardan görüntü

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN / ORDU,(DHA) Gaziantep'te acil serviste 'menejit' karantinası GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yüksek ateş şikayeti ile Devlet Hastanesi'ne götürülen 72 yaşındaki Ö.Y., menenjit hastalığı şüphesiyle Gaziantep'e sevk edildi. Hastanın sevkinin ardından Acil Servis karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'nde oturan Ö.Y. dün akşam saatlerinde yakınları tarafından yüksek ateş şikayeti ile İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Ö.Y. menenjit şüphesiyle Gaziantep Doktor Ersin Aslan Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanın sevkinin ardında Acil Servis'te tedavi gören hastalar dışarıya veya diğer servislere alınırken, acil servis karantinaya alındı.

Görevli personel maske takarak koruyucu kıyafetler giyerken, tedavi için gelen hastalara karantina uygulandığı söylendi. Bazı hastalar menenjit karantinası nedeniyle hastaneye girmeden geri dönerken, bazı hastalar ise riske rağmen tedavi olmak için acil servise girdi.

Acil servis ile diğer servislerin ilişkileri kesilirken, serviste mikroba karşı dezenfekte çalışmaları başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İslahiye Devlet Hastanesi

- Acil servis girişinde ağzı maskeli güvenlik görevlileri

- Acile gelen hastaların uyarılması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir ÇELİK / GAZİANTEP,(DHA) ====================================== Hamile eş ve arkadaşına sokak ortasında infaz: 1 ölü, 1 yaralı KAYSERİ'de, Beşir Değerli (31) yolda yürürken gördüğü 6 aylık hamile eşi Göksel Değerli (29) ve Afgan uyruklu arkadaşı Mohammed Fakiri'yi (25) tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Olayda, Afgan uyruklu Fakiri yaşamını yitirirken, hamile kadın ağır yaralandı. Cinayet şüphelisi koca ise, polise teslim oldu.

Olay, Melikgazi İlçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Ersu Sokak'ta dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kayseri'de yaşayan Afgan uyruklu Mohammed Fakiri, yanındaki arkadaşı 6 aylık hamile olan Göksel Değerli ile sokak ortasında yürüdüğü sırada yanlarına Bursa plakalı otomobil yanaştı. Otomobilden inen Göksel Değerli'nin eşi Beşir Değerli, hamile karısını ve yanında bulunan arkadaşı Mohammed Fakiri'yi tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mohammed Fakiri'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı hamile Göksel Değerli ise, ambulansla Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Cinayeti işleyen Beşir D. ise, elindeki suç aletiyle polise teslim oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden genel görüntü

- Öldürülen Afgan kişinin yerde hareketsiz yatması

- Vurulan hamile kadının sedye ile ambulansa taşınması

- Olay yerine gelen ambulansa kadın ve erkeğin bindirilmesi

- Görgü tanığı ile röportaj

- Diğer görüntüler Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ - İsmet KÖZELO / KAYSERİ,(DHA) ======================================== Samet, market çıkışı öldürüldü GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, Samet Coşkun (16) alışveriş yaptığı marketten çıktığı sırada husumetli olduğu Bekir K. (55) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde, Nurdağı ilçe merkezinde meydana geldi. Samet Coşkun marketten alışveriş yapıp, dışarı çıktı. Bu sırada husumetli olduğu Bekir K., otomobille yanına gelip, pompalı tüfekle Coşkun'a ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesiyle Coşkun kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Coşkun hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Coşkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Samet Coşkun'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polisin, olayın ardından kaçan Bekir K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Samet Coşkun'un fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA) ======================================== Güver Uçurumu'nda erkek cesedi bulundu ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'nda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Cesedin, yaklaşık 2 ay önce kaybolan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a (20) ait olabileceği belirtildi. Sarp kayalık nedeniyle cesedi kanyondan çıkarma çalışması bugün devam edecek.

Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'nda kimliği belirsiz erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin haber vermesi üzerine, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri dün öğle saatlerinden itibaren kanyonda cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun süren çalışmalar sonucu cesedin yanına ulaşan ekipler, sarp kayalıklar nedeniyle cansız bedeni yukarıya çıkaramayınca çalışma bugün devam edecek. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, yaklaşık 2 aydır bölgede kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a ait olduğundan şüphelenildiği öğrenildi. Haberi duyan baba İhsan Yıldız, ilk uçakla Adana'dan Antalya'ya yola çıktı.

Macera Kulübü üyesi Selim Selvili ile Murat Şen, kanyon sporu için 13 Temmuz'da kanyona giriş yaptıklarını belirterek, "Yaklaşık 4- 5 saat sonra kanyon tabanında cesedi gördük. Önce halı zannettik, daha sonra yanına vardığımızda ceset olduğunu gördük. Ceset tanınmayacak şekildeydi. Yanında bir şey yoktu. Üstü kil tabakası kaplıydı. Önce jandarmaya haber verdik. Sonra polis bölgesi olduğu için onlara söyledik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Macera Kulübü üyesi Selim Selvili ile Murat Şen ile röp

Selvili ve Şen uçurumuna bakarken görüntü

Uçurumdan detay görüntüler

Cenaze aracının görüntüsü

AFAD ekiplerinin görüntüsü

AFAD ekiplerinin çalışmasından görüntü

Ekiplerin olay yerinden ayrılmasından görüntü Haber-Kamera: Süleyman EKİN - Alparslan ÇINAR / ANTALYA,(DHA) Turgutlu'da tehlikeli gerginlik: 2 yaralı MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yöre halkı ile Suriyeliler arasında çıkan bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 2 Türk vatandaşı yaralandı. Polis, biber gazı sıkıp, havaya ateş ederek gerginliğin daha fazla büyümesini önledi. Suriyeli aile geniş güvenlik önlemleri altında sığındıkları evlerinden çıkartılıp, daha güvenli bir yere götürülürken, öfkeli kalabalık olay yerine gelen CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile görüştükten sonra ikna olup, dağıldı.

İddiaya göre, İstasyonaltı Mahallesi, İstekli Sokak'ta oturan Suriyeli bir aile, dün saat 13.30 sıralarında, sokakta oyun oynayan çocuklardan rahatsız olup, azarladı. Çocukların durumu anlattığı yakınları ile Suriyeli aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, çevredeki diğer kişilerin de katılmasıyla büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada, sırtından bıçaklanan Erdal Çelik ile taş veya sopa gibi sert bir cisimle başına vurulan Fırat Çiftçi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, gerginliği biber gazı sıkıp, havaya ateş ederek önlemeye çalıştı. Polis, Suriyeli ailenin yaşadığı evin önünde toplanan kalabalığı uzaklaştırdı. Ardından da geniş güvenlik önlemi alınıp, Suriyeli ailenin 5 ferdi, sığındıkları evlerinden çıkartılarak, daha güvenli bir yere götürüldü. Olayda yaralanan 2 kişi ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da olay yerine gelerek bilgi aldı. Mahalle sakinlerinin Suriyelilerin huzuru bozduğunu belirtip, kendilerini burada istemediklerini belirtmeleri üzerine Başkan Çetin, sorunun çözümü için Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ile bir araya gelip, konuyu Manisa Valisi Ahmet Deniz'e ileteceklerini söyledi. Öfkeli kalabalık Belediye Başkanı Akın ile görüştükten sonra ikna olup, dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerindeki kalabalıktan görüntü

-CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın mahalle sakileri ile görüşmesi

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa),(DHA) Konya'da silahlı saldırı: 1 yaralı KONYA'da inşaat işçisi Cevdet Köymen, hafif ticari aracına bindikten sonra yanına yaklaşan otomobilin içindeki kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Hüsamettin Çelebi Mahallesi Demirhan Caddesi'nde polis merkezinin yanında meydana geldi. Cevdet Köymen, park halindeki 42 CEL 41 plakalı hafif ticari aracına bindi. Bu sırada yanına yaklaşan bir otomobilin içindeki bir kişi tabancayla 5 el ateş etti. Saldırgan olay yerinde otomobille hızla uzaklaştı. Aracın kapı ve camına delip geçen kurşunlardan bazıları Cevdet Köymen'in bacaklarına isabet etti. Yaralı Köymen, çağırılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Köymen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinde polisin inceleme yapması

- Araç ve kurşun deliklerinden detay

- Yaralının ambulanstan indirilip acil servise alınması Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA) Tartıştığı eşini tabancayla yaraladı ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde, maden işçisi Fatih D.(35), evde tartıştığı eşi Gamze D.'yi(32) tabancayla ateş ederek yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Geyikbeli Mahallesi'nde bulanan işçi lojmanlarında meydana geldi. Fatih D.(35), yeni taşındıkları lojmanda eşi Gamze D. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Fatih D., tartışma sırasında ruhsatsız tabancasıyla Gamze D.'ye ateş ederek göğsünden vurdu. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Gamze D., özel hastanede tedavi altına alındı. Gamze D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Fatih D. ise olayın ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulansın gelişi

-Yaralının hastaneye alınması

-Hastaneden detaylar Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

=================================== Rüzgarın uçurduğu çadır, kadının üzerine düştü ERZURUM'da polisevi önünde 15 Temmuz etkinliği için kurulan çadır, caddeden geçen Z.K. (50) adlı kadının üzerine uçtu. Kafasından yaralanan Z.K.'ye ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Polisevi önünde dün akşam yapılan etkinliklerde kullanılmak üzere kurulan çadır, rüzgarın etkisiyle uçtu ve caddeden geçmeye çalışan Z.K.'nın üzerine düştü. Çadır demirlerinin çarptığı kadının kafasında ve burnunda kanama oldu. Vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hastaya müdahaleden önce basın mensuplarına tepki gösterdi. Çevredekiler ise geç geldiğini öne sürdükleri sağlıkçılara tepkilerini dile getirdi.

Cumhuriyet Caddesi'nde yaralı kadına müdahale eden sağlıkçılar, ambulansla bölgedeki eğitim ve araştırma hastanesine götürdü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Rüzgardan uçan çadır ve olay yerine toplanan kalabalık

-112 ekiplerinin kadına ilk müdahalesi

-112 ekiplerinin basın mensuplarına tepki göstermesi

-Yaralının götürülmesi

-Rüzgardan uçan çadırdan detay

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA) Kalpleri duran anne ve kızı, kalp masajıyla hayata döndürüldü BOLU'da, TEM Otoyolu'nda otomobilin orta refüjdeki yön tabelası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Kalbi duran anne ve kızı, 112 Acil ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dörtdivan mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ümit Kaya (34) idaresindeki 01 Y 9187 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje girdi. Otomobil, buradaki yön tabelası direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü ile birlikte eşi Zeynep, kızları Rüveyda (11) ve Eslem ile annesi Cevriye Kaya yaralandı. Yaralılardan Rüveyda ve Zeynep Kaya'nın kazanın ardından kalbi durdu. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü Zeynep ve Rüveyda Kaya ile diğer yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan Zeynep ve Rüveyda Kaya'nın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın ardından TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sağlandı. Otomobilin kaldırılmasıyla trafik yeniden 3 şeritten sağlanmaya başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Eslem ve Rüveyda Kaya'nın yerdeki ayakkabısı

-Yaralıların hastaneye getirilmesi

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA) Hastanede intihar girişimi DENİZLİ'de alkollü araç kullanırken polise yakalandığı için ehliyetine el konulan 40 yaşındaki Oktay B. hastaneye girip, 4'üncü kat penceresinden sarkarak intihar girişiminde bulundu. Valinin yanına gelip ehliyetinin geri verilmesini isteyen Oktay B. bir süre sonra ikna edilerek indirildi.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Merkezefendi ilçesindeki Denizli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastaneye ziyaretçi gibi giren Oktay B. dördüncü kata çıkarak kendini pencerenin dışına çıkardı. Hastane binasında intihar edeceğini söyleyen Oktay B.'yi görenler polisi ve itfaiyeyi aradı. Alkollü olduğu öğrenilen Oktay B.'yi intihar girişiminde vazgeçirmek için polis ekipleri ikna çabalarına başladı. İkna çabaları sırasında çay ve sigara isteyen Oktay B.'nin istekleri yerine getirildi. Olay yerine Denizli Valisi Hasan Karahan'ın gelmesini isteyen Oktay B., alkollü araç kullanırken polise yakalandığını ve ehliyetine el konulduğunu belirterek geri verilmesini istedi. Bir süre sonra ikna edilen Oktay B., hastane binasından indirildikten sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Oktay B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane binasında Oktay B. den detay

-Olay yerinde toplanan kalabalıktan detay

-Polis ve itfaiye ekiplerinden detay Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA) 15 Temmuz kahramanı Aksakallı'dan şehitlere karanfil ÇANAKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde gerçekleşen anma programında tüm gözler, hain darbe girişiminde Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgale gelen darbeci general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'e verdiği 'vur' emriyle efsaneleşen 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı üzerine yoğunlaştı. Korgeneral Aksakallı, diğer yetkikilerle birlikte şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Çanakkale Valiliği tarafından ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan, siyasi parti başkanları daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Törenin en dikkat çeken ismi ise FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgale gelen darbeci general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'e 'vur' emrini veren Korgeneral Aksakallı oldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Program, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda görevli İdari Uzman Serap Yakut tarafından, 15 Temmuz'a ilişkin günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasıyla devam etti. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve protokol üyeleri tarafından sembolik şehitliklere karanfil bırakıldı. Şehitler Abidesi camiinde Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şerif okunmasının ardından dua edildi. Program, katılımcılara pilav ikramıyla sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte tüm gözler ise 15 Temmuz'un efsane komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'daydı. Anma törenine katılanlar, Aksakallı paşa ile sohbet edip, fotoğraf çektirebilmek için çaba sarf etti. Çok sayıda kişi Aksakallı ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene katılanlar, Aksakallı'nın 15 Temmuz'da sergilediği kahramanlık nedeniyle kendisine şükran duygusunu iletti.

DARBE GİRİŞİMİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Kalkışma sırasında darbeci general Semih Terzi, komutansında darbeci askerlerle birlikte Genelkurmay için çok kilit bir yer olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgal etmek için harekete geçti. Ancak, o dönem Tümgeneral rütbesiyle Özel Kuvvetler Komutanı olan Zekai Aksakallı, 15 Temmuz gecesi nöbetçi olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'e, cuntacı General Semih Terzi'yi 'vur' emrini verdi. Semih Terzi'yi alnından vurarak emri yerine getiren Halisdemir, darbeci askerler tarafından şehit edildi. Aksakallı 'emri veren', Halisdemir ise 'emri yerine getiren' kişi olarak darbe girişiminin seyrini değiştiren önemli kahramanlardan oldu.

TÜRK İNSANININ GÖNLÜNDE 'KAHRAMAN' OLARAK YER EDİNDİ

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 2. Kolordu Komutanı olarak görevini sürdüren Korgeneral Zekai Aksakallı, darbe girişiminin ardından açılan davalarda müşteki ve tanık olarak verdiği ifadelerde, 15 Temmuz akşamı ve 16 Temmuz'da yaşananları detaylarıyla anlatmıştı. Aksakallı, açılan bir davada geçtiğimiz günlerde tanık olarak verdiği ifadede, darbe girişimiyle ilgili önemli detayları anlattı, FETÖ tehdidine dikkat çekti. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgale gelen darbeci general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir ve ona 'vur' emrini veren Korgeneral Zekai Aksakallı, Türk insanının gönlünde 'kahraman' olarak yer edindi.

'İBRET İLE İZLİYORUM'

Hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçerken FETÖ'cüler, her fırsatta Aksakallı ve Halisdemir'i karalamaya çalıştı. 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, "FETÖ karalama kampanyasında, hayatında hiç akıllı telefon kullanmamış vatan kahramanı şehit Ömer Halisdemir'i bile 'ByLock kullanıcısı' olarak sunmakta. Ayağımı basmadığım hiçbir terör coğrafyası yoktur. Darbenin dışarıdaki ana odaklarının, darbe girişimini karartmaya çalıştıklarını ve kalan FETÖ'cüleri korumak için şahsımı hedef aldıklarını ibretle izliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehitler Abidesinde 15 Temmuz programına katılan Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan genel ve detay görüntüler

- Aksakallı'nın vatandaşlarla selamlaşması ve karanfil bırakması

- Vali Orhan Tavlı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasından görüntü.

- Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dua edilmesinden görüntü.

- Serap Yakut'un 15 Temmuz'a ilişkin konuşmasından görüntü.

- Genel ve detay Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA) ================== Gazi Akkoç, 15 Temmuz'da kendisini kurtaran kahramanla buluştu SİVAS'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 'Neden Hala Yakamızdan Düşmüyorlar' konulu konferans düzenlendi. Konferansta 15 Temmuz gazisi Musa Akkoç, yaralandıktan sonra kendisini hastaneye yetiştiren Sivaslı Seyit Oruç Güney'le buluştu.

Valilik Ek Binası'nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen konferansa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu tarafından 'Neden Hala Yakamızdan Düşmüyorlar' konulu konferans verildi. 15 Temmuz'un karanlık arka planını tarihten örneklerle anlatan Prof. Dr. Sofuoğlu'nu, davetliler ilgiyle takip etti.

3 YIL SONRA BULUŞTULAR

Duygu dolu anların yaşandığı programda, konferans öncesinde 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı'nı savunurken ağır yaralanarak gazi olan Musa Akkoç, o gece yaşadıklarını anlattı. Yaralandıktan sonra Sivaslı Seyit Oruç Güney'in yardımıyla hastaneye yetiştirilen Akkoç, 3 yıl sonra ilk kez Güney'le bir araya geldi. Gazi Akkoç ile Güney'in buluşmasında, duygu dolu anlar yaşandı. Birbirlerine sarılarak hasret gideren Akkoç ve Güney salondaki katılımcılara da duygusal anlar yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Programdan görüntüler

-Gazi ve kurtarıcısının buluşmaları

-Yaşanan duygusal anlar Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,(DHA) =================== İzmir'de, Konak Meydanı'ndaki 15 Temmuz etkinliği İZMİR'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Konak Meydanı'nda düzenlenen resmi programa binlerce İzmirli ellerinde Türk Bayrakları ile akın etti.

İzmir'de, darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde gün boyu yapılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, akşam da İzmir Valiliği önünde devam etti. Saat 19.00'da Basmane Meydanı'nda, ellerinde ay yıldızlı bayraklarla toplanan yaklaşık 2 bin 500 kişi 'Demokrasi Yürüyüşü İzmir' pankartının arkasında, Konak Meydanı'na yürüdü. Ellerinde, 'Öleceksek adam gibi ölelim', 'Unutmadık, unutmayacağız', 'Halkın gücü, tankın gücünü yendi', 'İrade burada, millet burada' pankartları taşıyan grup, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yürüyüş kortejinde yerlerini aldı. Konak Meydanı'na gelenleri, mehteran takımı karşıladı. Etkinlik için Konak Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydanın çevresi, polis bariyerleri ile kapatıldı. Meydana girmek isteyenlerin üzeri, görevli polislerce büyük bir titizlikle arandı. Belediyeler, Kızılay gibi kurumlar tarafından alanda kurulan stantlarda, katılımcılara meşrubat ve şapka ile tişört dağıtıldı. Bazı vatandaşlar alana, üzerinde 'Bu dava büyük' yazan tişörtlerle geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, sahneye birlikte çıkarak katılımcıları selamladı.

Konak Meydanı'ndaki kalabalık giderek artarken, buradaki etkinlikler ve demokrasi nöbeti sabah namazına kadar sürecek.

PAKDEMİRLİ: MİLLETİN DESTANSI DURUŞU ZİHİNLERDEN ÇIKARILMAMALI

Konak Meydanı'ndaki etkinliklere katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, meydana kurulan dev led ekranlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledi. Bakan Pakdemirli, polis üniformalı bir çocuğu kucağına aldı. Daha sonra sahneye çıkan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuşmasına darbe girişimini lanetleyerek başladı. Devletin emanet ettiği silahı ve tankı, millete ve devlete çeviren örgütü lanetlediğini ifade eden Bakan Bekir Pakdemirli, 251 şehidi de rahmetle andığını söyledi.15 Temmuz 2016'nın demokrasi tarihi açısından kara bir leke olduğunu kaydeden Pakdemirli, bu tarihin aynı zamanda milletin demokrasiye attığı şanlı bir imza anlamına geldiğini söyleyerek, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diledi. Pakdemirli, "Biz, 15 Temmuz'da ihanetle imtihan edildik. Hamdolsun, bu zor imtihandan ilahi yardım ve ihsan ile çıktık. Bu büyük bir nimettir ve şükür ister. Şükredilen nimet de artar. Şehitlerimizle mahşerde karşılaşınca mahcup olmamak adına azami gayret göstermeliyiz" dedi. Milletin destansı duruşunun zihinlerden çıkarılmaması gerektiğini isteyen Bekir Pakdemirli, o gece yaşananların, milli bir destan hüviyetinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Biz bu ruhu daima diri tutulacağız. Çünkü 15 Temmuz; 2023 vizyonu, 2053 hedefi, 2071 ideali için yeni bir işaret fişeğidir. Biz devlet ve millet olarak, daima demokrasiden yana saf tuttuk. Demokratik bütün hak ve talepler; bizim başımızın üstündedir. Ancak biz, milletin iradesinin üstünde bir iradeyi de asla tanımadık, tanımayacağız."

'BU RUHU HEP DİRİ TUTACAĞIZ'

15 Temmuz'daki o büyük mücadelenin, onca şehit, onca gazinin boşuna verilmediğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplumsal buhrana sebep olan onca yıkım boşuna yaşanmadı. Hepsinin tek bir amacı vardı; O da, Türkiye Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmekti. Hamdolsun, muhafaza ve müdafaa edildi. Bizim de tek gayemiz budur, bu olacaktır" diye konuştu. Yüce milletin istikbali ve devletin istiklali için daha çok birlik olacaklarını, 15 Temmuz'un milli duruş, mili duyuş ve milli vuruş olduğunu aktaran Pakdemirli, bu ruhu hep diri tutacaklarını ve hep hatırlayacaklarını dile getirdi. Pakdemirli, konuşmasını bu toprakların şiirlerinin, 'Korkma' ile başladığını, korkmayacaklarını, hep çok çalışacaklarını söyleyerek tamamladı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise Türk topraklarına gözünü dikenlere milletin geçit vermediğini söyledi.

Program, konuşmaların ardından çeşitli etkinliklerle devam etti.

SELA OKUNDU

İZMİR'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, saat 00.13'te kent genelindeki camilerde sela okundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Basmane Meydanı'ndan yapılan yürüyüş

-Konak Meydanı'ndaki kalabalıktan görüntü

-Atılan sloganlardan ve pankartlardan görüntü

-Meydandan görüntü

-Genel ve detay görüntü

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-Konak Meydanı'ndaki kalabalıktan

-Atılan sloganlardan ve pankartlarda görüntü

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

-Genel ve detay görüntü

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-Vatandaşlardan görüntü

-Sela okunmasından görüntü Haber-Kamera: / İZMİR,(DHA) ===================== Bursa'da, 'Bayrak ve Demokrasi' yürüyüşüne binlerce kişi katıldı Bursa'da, 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde 'Bayrak ve Demokrasi Yürüyüşü' düzenlendi. Mehteran takımı eşliğinde düzenlenen yürüyüşe, Bursa protokolünün yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.

Anma etkinlikleri kapsamında Heykel Atatürk Anıtı önünden başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen anma töreni, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan platformda okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterileriyle devam etti. Yapılan gösterilerin ardından Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etti.

'KARDEŞLİK NOKTASINDA AYRIŞMAYALIM'

Meydanda vatandaşlara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, "Hain darbe kalkışmasının bu yıl 3'üncü senesi. Bu vesileyle 251 şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum. O kalkışmada yaralanan 2 binden fazla vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 15 Temmuz gecesi, demokrasiye, devlete, devlet işlerine ve yürüyen sisteme karşı illegal bir kalkışma yaşandı. Milletin paralarıyla alınan silahlarla, milletin okullarında okuyup milletten rütbe alan bir kısım FETÖ terör mensupları devleti ele geçirmeye çalıştı. Ben askerlerimize ve polislerimize teşekkür ediyorum. Güvenlik güçlerimizin, vatanını seven, milletin birliği ve beraberliğine sevdalı inançlı yürekleri sayesinde kalkışma bertaraf edildi. 3 tarafımız denizlerle çevrili. Biz G20 ülkesiyiz. Dünyanın 20 büyük ekonomisinden biriyiz. Herşeyi tartışalım, farklı konularda ayrışalım fakat birlik, beraberlik ve kardeşlik noktasında ayrışmayalım. Bu tabloyu Çanakkale'de olduğu gibi, 15 Temmuz akşamı olduğu gibi, her zaman muhafaza edelim" dedi.

'MİLLETİMİZ, KARANLIK GECEYİ AYDINLIĞA ÇEVİRDİ'

Vali Canbolat ise, "FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi, aziz milletimizin ölüme meydan okuyan kararlılığıyla engellenmiş, milletimiz o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir. Millet olarak vermiş olduğumuz mücadele, ezelden beri hür yaşayan ve hür kalmayı karakter haline getiren bu aziz milletin hiç bir vakit işgallere ve darbelere boyun eğmediğinin ve eğmeyeceğinin en net göstergesidir. 15 Temmuz milletimizin tıpkı Çanakkale'de, istiklal harbinde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek tek bilek olup, kökü nerede olursa olsun bu millete ve ülkeye ait olmayanlara karşı tarihi bir meydan okumadır. Aziz milletimiz o gece vermiş olduğu mücadele ile istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda şartlar ne olursa olsun, neleri başarabileceğini, neleri göze alabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yürüyüşten detaylar

-Platformdan detaylar

-Katılımcılardan detaylar

-Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın konuşması

-Vali Yakup Canbolat'ın konuşması

-Genel detaylar Haber-Kamera: Semih ŞAHİN - Merve KIZILKAYA - Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) ================== Adana'da 15 Temmuz anma etkinliğine on binler katıldı ADANA'da onbinlerce kişinin katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi. Şehitler için duaların okunduğu etkinliğin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi camilerden sala okundu.

Saat 20.30'da Merkez Park'ta toplanan onbinlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla darbe girişiminde hayatlarını kaybeden demokrasi şehitlerini andı. Etkinliğe Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Adana Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Zeki Kıvanç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve on binlerce Adanalı katıldı. Valilik öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte ilk olarak şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Adana Müftüsü Hasan Çınar, şehitler için dua etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk Havalimanı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nda yaptığı konuşması, sinevizyon aracılığıyla alanı dolduran on binlerce Adanalı tarafından izlendi. Daha sonra kürsüye gelerek konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, FETÖ'nün hain darbe girişimini lanetledi. Adana'da 15 Temmuz günü büyük olayların yaşanabileceğini ancak Vali Mahmut Demirtaş'ın sayesinde olayların önüne geçildiğini belirten Karalar, şöyle devam etti:

"Sayın Valimizin engin tecrübesi ve cesaretiyle aldığı kararlardan ötürü İncirlik'ten uçak uçurtmamış ve darbenin engellenmesi noktasında önemli kararlar almış, önemli katkısı olmuştur. Ona da buradan teşekkür etmek istiyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız. 15 Temmuz'un şehitlerini unutmayacağız. Bütün dünya Çanakkale'de bizi yenemedi, yedi düvel Ulusal Kurtuluş mücadelesinde bizi yenemedi, 15 Temmuz'da bir avuç hain mi bizi yenecekti. Biz 15 Temmuz'u unutmayacağız ama Çanakkale destanını da unutmayacağız, ulusal kurtuluş mücadelesini de unutmayacağız. Oradaki şehit ve gazilerimizi de unutmayacağız. Bu millet bir kez daha neyin altını, neyin üzerini çizeceğini göstermiştir ve 'Kayıtısız şartısız milletindir'i bir kez daha ispat etmiştir."

15 TEMMUZ'U UNUTMADIĞIMIZI HAYKIRIYORUZ

15 Temmuz'da karanlık geceyi aydınlatan şehitlere Allah'tan rahmet dileyen ve o gece şehadeti göze alıp hainlere karşı mücadele veren gazilere minnet duygularını ifade eden Vali Demirtaş, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'u unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı, yedi düvele Adana'dan bir kez daha haykırıyoruz. Aziz milletimizin kanla, şanla ve şerefle tarihe altın harflerle yazdığı kutlu bir destan olan 15 Temmuz, bir milletin ihanetle dirilişinin, en güzel örneğidir. 15 Temmuz, meydanın darbecilere, cuntacılara, hainlere bırakılamayacağının en güzel ispatıdır, kurt postundaki kuzulara, had bildirme günüdür. 15 Temmuz, FETÖ'nün maskesinin düştüğü, gerçek yüzünün ortaya çıktığı gündür. 15 Temmuz, yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin, 40 yıllık planının bir gecede bozulduğu tarihtir. 15 Temmuz, küresel aktörlerin ve onların yerli iş birlikçilerinin kirli planlarının bozulduğu bir kırılma noktasıdır. 15 Temmuz, yüzyıl önce yedi düvele haddini bildiren Çanakkale ruhuyla özdeş bir ruh ve ihanetle diriliş vaktidir. 15 Temmuz millettir, vatandır, bayraktır, devlettir, ezandır. 15 Temmuz, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesidir. İşgal ve iç savaş denemesine karşı durmak, darbeye darbe yapmaktır. 15 Temmuz darbe girişiminin, milletemize yönelik ilk saldırı değildir, son saldırı da olmayacaktır. Terör örgütlerini piyon olarak kullananların asırlık kuyruk acılarının farkındayız. FETÖ'nün, PKK'nın, DEAŞ'ın, YPG'nin ve diğerlerinin aynı amaca hizmet ettiklerini, bu terör örgütlerinin birer maşa, piyon olduklarını ve bu örgütlerin arkalarında kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. O nedenle perde arkasında sergilenen oyunu göstermek, gerçek yüzleri ortaya çıkarmak, maskeleri düşürmek için terörle ve terör örgütlerinin tümüyle mücadelemizi, sonuna kadar sürdüreceğiz. Dünyanın her yerinde vatana ihanetin cezası neyse, FETÖ terör örgütü mensuplarının da aynı cezaya maruz kalmaları için üzerimize düşeni yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da FETÖ'yle mücadelemizi, son örgüt mensubu adaletin huzuruna çıkarılıp, hak ettiği cezayı alıncaya kadar sürdüreceğiz."

TÜM CAMİLERDE VE ALANDA SALA OKUNDU

Konuşmaların ardından Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve kent protokolü, ellerinde Türk bayraklarıyla Adanalıları selamladı. Daha sonra Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi tarafından hazırlanan Osmanlı padişahları kıyafetlerinden oluşan defile sunuldu. 15 Temmuz darbe girişiminde mücadelenin sembolü haline gelen salalar, Adana'daki tüm camilerde aynı anda okundu. Etkinlik alanında ise sala, İl Müftülüğü görevlilerince okundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ellerinde Türk bayrakları olan on binlerce vatandaş

- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın konuşması

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın konuşması

- Defileden görüntü

- Sala okunmasından görüntü Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) ================= Antalya'da 15 Temmuz yürüyüşü ANTALYA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla saat 19.30'da Antalya Müzesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi.

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen 'Milli Birlik Yürüyüşü'ne Antalya Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ve kızları, Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy çok sayıda protokol üyesi ve yaklaşık 50 bin vatandaş katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na ait atlı polislerin öncülük ettiği yürüyüşte, Mehter Takımı'nın seslendirdiği marşlar eşliğinde protokol üyeleri ve Antalyalılar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte Vali Münir Karaloğlu'nun bileğindeki kırmızı bandaj dikkat çekti. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Vali Karaloğlu ve katılımcılar, meydanda oluşturulan anı defterini imzaladı. Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.

DİK DURUŞUN TİMSALİ

Tören alanında vatandaşlara seslenen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yılı olduğunu belirterek, "15 Temmuz 2016'nın o karanlık gecesini nurlu bir sabaha eviren, zaferi milletimize bahşeden yüce Rabbimize hamdolsun. Dik duruşun timsali Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle sokaklara meydanlara inip, demokrasi mücadelesi veren kahraman milletimizin her ferdine selam olsun. 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun, mübarek olsun. Tarihine, kültürüne, demokrasisine, vatanına, milletine, al yıldızlı al bayrağına aşık sevgili Antalyalılar hepiniz Cumhuriyet, Demokrasi meydanımıza hoşgeldiniz, şerefler getirdinizö dedi.

'ZANNETTİLER Kİ BU MİLLET SİNECEK'

15 Temmuz gecesi bu milletin sadece basit bir darbe girişimi, bir kalkışmaya şahit olmadığını belirten Vali Karaloğlu, "Bir işgal girişimiydi 15 Temmuz gecesi. Bu milletin dini ve manevi duygularını istismar eden, hizmet ve himmet örtüsü altında gizlenerek, milletin kaynaklarını, zekatını, kurban parasını, fitresini kullanan bir alçak örgütün devletin kurumlarına, ordusuna, emniyet, adalet, mülki idare teşkilatına sızmış bir hain örgütün işgal girişimiydi. Ama o örgütün ve o örgütü maşa olarak kullanan düşmanlar şunu hesap edemediler, zannettiler ki tanklar sokakta yürürse, F16'lar alçak uçuş yapıp ses duvarlarını aşara bu millet sinecek, evinden dışarı çıkmayacak. Hatırlayın o gece FETÖ'cü bir hain ABD'de bir televizyon programında şunu söylüyor, 'Şu anda Türk Milleti sokağa mı çıkıyor.' Ey hain, ey 1 dolarlık değeri olan hain sen daha kendi milletini tanımamışsın. Bu millet tişörtüyle, gömleğiyle, elinde al bayrağıyla tankın önünde set oldu, F16'ların, helikopterlerin mermilerine meydan okudu. Evet o gece karanlık başlayan bir gece önce Allah'ın inayeti, sonra Cumhurbaşkanımızın cesareti ve liderliği, sonra milletimizin kahramanlığıyla nurlu bir sabaha erdiö dedi.

ANTALYA'DA KİMSENİN BURNU KANAMADI

Antalya'da o gece Ankara, İstanbul, Anadolu'nun diğer şehirlerinde yaşanan sorunların yaşanmadığını belirten Vali Karaloğlu, şöyle dedi:

"Bunda elbette ki Antalyalı vatandaşlarımızın meydanları doldurmasının etkisi var ama o gece Antalya'da Allah'a hamdolsun sürecin doğru ve hızlı yönetilmesinin de katkısı var. Antalya sokaklarında tek bir askeri araç yürümedi, semalarında da tek bir askeri uçak ve helikopter havalanmadı ve kimsenin burnu kanamadan bu süreci atlattık. Ama Türkiye genelinde 251 şehidimiz ve 2100'ün üzerinde gazimiz oldu. 15 Temmuz ve bütün şehitlerimize yüce Rabbimden rahmet diliyorum, gazilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. 15 Temmuz gecesi yaşananları eğer unutursak, emin olun bu hainler bir yerde pusuda bekliyordur. Onun için 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz'u mutlaka çocuklarımıza, gençlerimize çok iyi anlatmamız gerekiyor. Onlara bu coğrafyanın zor bir coğrafya, bu toprakların çok kıymetli olduğunu, her santimetrekaresi şehit kanlarıyla sulanarak vatan kılındığını çok iyi anlatmamız lazım. Bu toprakları vatan kılmak kadar vatan tutmanın da zor olduğunu da anlatmamız lazım. Onun için gaflete düşersek, unutursak, unuttursak emin olun ihanet geri gelirö dedi.

BU MİLLET KORKMADI

Türkiye'nin 15 Temmuz'da uzun ve karanlık bir gece yaşadığını dile getiren Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Ama hamdolsun o gecenin sabahı aydınlıktı milletimizin gayreti ve iradesiyle. Üç yıl önce eli silahlı, karanlık insanlar, kendilerini farklı şekilde gizlemiş terör mensupları ihanet çetesi üyeleri, FETÖ terör örgütü üyeleri Türkiye'de bir darbe yapmak için harekete geçtiler. Ama bu darbe akamete uğradı milletimizin gücüyle. 15 Temmuz gecesi yaşadığımız yalnızca bir darbe girişimi değil, bir iç savaş provasıydı, Türkiye'yi bölme, Suriye gibi yapma hedefiyle ortaya koyduğu hain bir girişimdi. Ancak bu mücadele, bu azim millette olduğu sürece geçmişte olduğu gibi bugün de o teşebbüs akamete uğradı. İstiklal Marşının bize verdiği o ruh hala bizde yaşıyor. Hani diyor ya 'korkma', evet bu millet korkmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlara çağrısıyla yurdumuzu alçaklara uğratmadı" dedi.

DARBE YAPANA DARBE YAPAN MİLLET VAR

1915'de boğazları geçemeyenlerin 15 Temmuz'da İstanbul Boğazı'nı geçeceğini zannettiklerini söyleyen Atay Uslu, "Ama hamdolsun böyle bir millet var. Darbe yapanlara darbe yapan bir millet var. O gün Cumhurbaşkanımız iki çağrıda bulundu. Dedi ki 'Meydanlara, ölümüne meydanlara' dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Antalya'da, İstanbul'da, Ankara'da, tüm Türkiye meydanlara indi. Demokrasinin tanımı ortaya koydu, dedi ki, 'Ben millet iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyorum.' Evet millet iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz, tanımayacağız da inşallah. Biz güçlü, bir, beraber olmak zorundayız. Siyasi fikirleri bir yana bırakarak Antalya için, Türkiye için çalışmalıyız. Birlik ve beraberliğimizi asla bırakmamalıyızö dedi.

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTIZ MİLLETİNDİR

Hain darbe girişiminin üçüncü yılında gözlerini kırpmadan bu vatan, millet için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle andığını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Dualarımızı hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz. 15 Temmuz'da hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yüce Türk Milleti olarak cumhuriyet tarihi boyunca her türlü darbeye hep birlikte karşı geldik, bundan sonra da cumhuriyetimize, demokrasimize dün olduğu gibi bugün de sahip çıktık. Çıkmaya da devam edeceğiz. Güzel ülkemizde özgürce yaşamımıza vesile olan, bugünlere gelmemize sebep olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mutafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum, önlerinde saygıyla eğiliyorum. 15 Temmuz şehitlerimizin de tüm Türk kahramanlarının ruhu şad olsun dualarımız onlarla. Allah bu birliğimizi berberliğimizi bozasın. Bundan sonra ülkemize darbe göstermesin. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindirö dedi.

ŞEHİT ANNESİ KONUŞTU

15 Temmuz şehitlerinden Antalyalı Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç da meydanda vatandaşlara seslendi. 15 Temmuz'un sadece sıcak bir yaz havası olmadığını dile getiren Kılınç, şöyle dedi:

"Bu milletin analarının, eşlerinin, çocuklarının yüreklerinin yanmaktan öte korlaştığı bir gündür. Hain ile vatanseverin ayrıldığı, hilal ile haçın, doğru ile yanlışın, güçlü ile haklının, silah ile duanın, batıl ile hakkın ayrıldığı gündür. Önce vatan, bayrak, ezan, devlet, millet diyenlerin günüdür bugün. Haçlının kararttığı dünyaya adalet güneşinin yeniden doğduğu tarihtir. Mazlumun duasıyla doğrunun yeniden güçlü olacağı bir devrim müjdecisidir 15 Temmuz. F16'ların Ankara semalarında ölüm saçtığı gündür. Halkın ve masum insanlarımızın üzerine, polisimizin, genç, çocuk, yaşlı demeden mermi yağdırıldığı ve annelerin ciğer parelerinin bombaladığı gündür. Geçmişi şanla, şerefle dopdolu olan bir milletin tekrar ayağa kalkıp şahlandığı, yıllarca uyutulan bir milletin tekrar uyandığı, kendine geldiği gündür. Dünyada hiçbir millette bulunmayan ve nasip de olmayan esarete girmeyen, sokulamayan bir milletin tekrar özgürlüğü için paletlerin altında can verdiği gündür. Çanakkale ve Kurtuluş savaşında olduğu gibi ölüme seve seve giden bir milletin torunlarının tekrar destan yazdığı gündür."

'ÇILGIN TÜRKLERİN TA KENDİSİYİZ'

Ecdadın torunlarının o gece eline bayrak alarak bu vatan, bu topraklar bizim diyerek ülkesine sahip çıktığını belirten şehit annesi Meltem Kılınç, "Peki ne yapacaktı bu millet evinde televizyon başında oturup, ülkemizin hainler tarafından parçalanmasına, istila edilmesine işgal edilmesine seyirci mi kalacaktı? Ne yapacaktık? Darbenin gerçekleşmesini bekleyip korkacak, sinecek, kaçacak, ülkenin hainlerin eline mi geçmesini mi bekleyecektik, asla. Türk milleti olarak asla buna izin vermeyeceğiz. 40 yıldır FETÖ adlı hainden emir alan, iradesi olmayan, düşmanların bu ülkeyi bozmasına izin mi verilecekti? Ortadoğu coğrafyasında Irak, Suriye, Mısır, Libya gibi ülkeler mi olacaktık. Asla buna izin vermeyeceğiz. Ama sözkonusu vatan olunca dünyanın şah damarını keseriz. Antalya'da bir şehit annesi olarak haykırıyorum, hedef kızıl elmadır, bizler ya istiklal ya ölüm diyen bir milletiz. Bizler ya istiklal ya ölüm parolasıyla destanlar yazan çılgın Türklerin ta kendisiyizö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Atlı polislerden görüntü

Vali ve Belediye Başkanı protokol yürürken görüntü

Bayraktan görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Saygı duruşu İstiklal Marşı

Şehitler için Kuranı Kerim okunması dua edilmesi

Şehit annesinin konuşması

Muhittin Böcek konuşma

Vali konuşma Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR - Emrah GÜL / ANTALYA,(DHA) ==================================== Çanakkale'de 15 Temmuz anma törenleri Çanakkale'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenleri, devam etti.

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü başladı. Bir çoğunun üzerinde 15 Temmuz tişörtü bulunan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile İskele Meydanı'nı doldurdu. Çanakkale Boğazı'nda deniz taşıtları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü selamlası gerçekleştirdi. Mehteran gösterisinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndan yaptığı konuşma meydanda kurulan dev ekranlardan yansıtıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. 15 Temmuz şehitleri için Kur-an'ı Kerim okundu, dua edildi. Şiirlerin okunması, 15 Temmuz'la ilgili tiyatro gösterisi ve o günün ruhunu yansıtan canlandırmalar yapıldı. Anma programı çeşitli etkinlikler ile sabah kadar devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Atatürk Anıtı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreninden genel ve detay görüntü.

-Vali Orhan Tavlı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasından görüntü.

-15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşünden genel ve detay görüntü.

-İskele Meydanı'ndan etkinliklerden genel ve detay görüntü.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndan yaptığı konuşmanın meydanda kurulan dev ekranlardan yansıtılmasından görüntü. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ - Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,(DHA) ======================================= Konya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anıldı KONYA'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla binlerce kişi Mevlana Meydanı'nda buluştu.

15 Temmuz darbe girişimin 3'üncü yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Konya protokolü şehitliği ziyaret etti. Kentin çeşitli yerlerinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergileri açıldı. Daha sonra '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri Mevlana Meydanı'nda devam etti. Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Partili milletvekilleri ile askeri yetkililer katıldı. Tören alanında katılımcılara 10 bin Türk bayrağı dağıtıldı. Alanı dolduranlar Büyükşehir Belediyesi Mehter takımının konserini eşlik ederek dinledi. 15 Temmuz'da darbe girişimini anlatan bir sinevizyon gösterisi yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanında yaptığı konuşması, alana kurulan dev ekranlardan vatandaşlara dinletildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mevlana Meydanı'ndaki törenden detay

- Genel ve detay Haber-Kamera: İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA) ======================================== Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması DİYARBAKIR Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü düzenlenen etkinlikle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda etkinlik düzenlendi. Her yaştan insanın katıldığı etkinlikte vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla alanı doldurdu. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı etkinlikte İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce stant açılarak yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verildi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program ilahilerle devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma canlı yayınla alandaki vatandaşlara dinletildi.

Programda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 15 Temmuz'da yaşanan ihaneti unutmayacaklarını belirterek, "Bu iman, bu duruş bu devletine milletine bayrağına ezanına sahip çıkan dimdik duruş oldukça hiçbir terör örgütü hiçbir ihanet şebekesi amacına ulaşamayacak inşallah. Bizler asil bir millet olarak tarihin her döneminde hakkı tutup kaldıran, haksızlık karşısında dimdik duran insanlık değerlerini temsil eden ve hiçbir zaman esaret altına girmeyen ve giremeyecek olan bir milletiz. Barışı kardeşliği binlerce yıldır bu topraklarda tesis etmişiz. Bu ihaneti unutmadık, unutturmayacaksınız. Bu ihaneti anlatarak dimdik ayakta bu imanı taşıyacaksınız. Bütün bu ihanet şebekelerinin bu imanlı duruş karşısında yok olduğunu ve yok olacağını biliyoruz" dedi.