DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BODRUM'DA ALEVLER 2 HEKTAR ÇAM ORMANINI KÜLE ÇEVİRDİ Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 2 hektarlık alan zarar gördü.

Gündoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan 9 helikopterle müdahaleye başlanırken, Milas Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı çok sayıda ekip de olay yerine sevk edildi. Söndürme çalışmalarına helikopterlerin yanı sıra 12 arazöz, 1 dozer ve 90 personel katıldı. Havadan ve karadan 2 saatlik müdahale ile alevler söndürülürken, ilk belirlemelere göre 2 hektar kızılçam ormanın zarar gördüğü bildirildi. Soğutma çalışmaları sürerken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Orman ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntü

-Helikopterlerin yangına müdahalesinden görüntü

-Yangın yerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: BODRUM(Muğla),(DHA) 2)TARİHİ FABRİKADA YANGIN İZMİR'in Konak ilçesinde, eski dokuma fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, dün gece saat 23.00 sıralarında Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki tarihi fabrikada çıktı. Bir dönem dokuma fabrikası olarak kullanılan binadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, tarihi fabrikada çıkan yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Bir dönem İzmir'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Şark Sanayi Fabrikası bahçesindeki binanın uzun süredir kullanılmadığı öğrenildi. Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Binadan görüntü

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) ============================================== 3)HALK OTOBÜSÜNDEN DÜŞEN GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki halk otobüsünün açık olan kapısından düşen Günay Gönülaçar (18) hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Dilovası'nda yaşayan Günay Gönülaçar, Gebze'ye gitmek için Y.K.'nin kullandığı halk otobüsüne bindi. Gebze'ye geldikleri sırada bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen Günay Gönülaçar, otobüsün açık olan kapısına doğru yöneldi. İnmek için halk otobüsünün durmasını bekleyen Günay Gönülaçar, bu sırada dengesini kaybederek halk otobüsünün kapısından düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi, Gönülaçar'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürerek tedavi altına aldı. Gönülaçar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan halk otobüsü sürücüsü Y.K., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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(Araç güvenlik kamerası)

-Genç kızın düşmesi Haber: Selda Hatun TAN / GEBZE(Kocaeli),(DHA) ================================================= 4)ÜNİVERSİTELİ SERDAR, KAZADA ÖLDÜ Antalya'nın Alanya ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Taner B., otomobiliyle üniversite öğrencisi Serdar Akın'ın (21) motosikletine çarptı. Kazada, Akın yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 04.00 sıralarında, D400 yolu, Metro Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Metro Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yapan Taner B. yönetimindeki 07 HOC 18 plakalı otomobille, üniversite öğrencisi Serdar Akın'ın kullandığı 07 HUR 42 plakalı motosikletle çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Serdar Akın, yola savrulup, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Akın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Serdar Akın'ın cansız bedeni, incelemeden sonra morga gönderildi. Taner B. ise gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Serdar Akın'ın fotoğrafı Haber-Kamera: Engin ANAK / ALANYA(Antalya),(DHA) 5)TRAKTÖR İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 9 YARALI Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 9 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddeti ile traktör ikiye bölündü. Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Vezirköprü ilçesi Adatepe Kavşağı'nda meydana geldi. Arif İleri (62) idaresindeki 35 UBC 29 plakalı traktör kavşağa girdiği sırada Salih Ülker'in (34) kullandığı 55 PG 969 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrası traktör ortadan ikiye ayrılırken, sürücülerin yanı sıra traktör ve hafif ticari araçta bulunan Muhammet Efe Ülker (3), Muhittin Kascı (48), Mustafa Kascı (71), Arife Kascı (63), Nisanur Kascı (9), Suna Kascı (57) ve Ali Kascı (85) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar Haber-Kamera: Suat PALA / VEZİRKÖPRÜ(Samsun),(DHA) ================================================ 6)BEBEĞİNİ GÖREMEDİĞİ İDDİASIYLA KAYINPEDERİ VE KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ BURSA'da yaşayan Engin K.(28), evi terk ederek ailesinin yanına yerleşen eşinin 20 gün önce dünyaya getirdiği bebek kendisine gösterilmeyince kayınpederi Nezir Aktan(60) ile kayınbiraderi Yasin Aktan'ı(25) bıçaklayarak, öldürdü.

Olay, önceki gece Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Engin K.'yi hamile eşi bir süre önce terk edip, baba evine gitti. Genç kadın, 20 gün önce de bebeğini dünyaya getirdi. Engin K., gece yarısı bebeğini görmek için kayınpederinin evine gitti. Bebek babaya bebeği gösterilmedi. Bunun üzerine Engin K. ile kayınpeder Nezir Aktan (60) ve kayınbirader Yasin Aktan(25) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Engin K., yanında getirdiği bıçağı çıkartarak, kayınpederi ile kayınbiraderini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ardından da kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olan baba ve oğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kısa sürede yakalanarak, gözaltına alınan Engin K.'nin ilk ifadesinde, "Eşimle aramızda birtakım problemler vardı. Son tartıştığımızda eşim babasının evine gitti. Yirmi gün önce çocuğum oldu. Çocuğumu görmeye gitmiştim. Evde konuşurken, sopa ile bana saldırdılar. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanımö dediği öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

TUTUKLANDI

Bursa'da kayınpederi Nezir Aktan (60) ile kayınbiraderi Yasin Aktan'ı (25) bıçaklayarak öldüren üç çocuk babası Engin Kocakulak (39), dün Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. Engin Kocakulak, 'Kasten adam öldürmek' suçundan hakim karşısına çıktı. Çıkarıldığı Bursa 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nde emniyet müdürlüğünde verdiği ifadesini tekrarlayan Engin Kocakulak, tutuklanarak Bursa E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Kocakulak adliyeye sevki Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN / BURSA,(DHA) 7)KIZ ARKADAŞINI YARALAYIP, İNTİHAR ETTİ AFYONKARAHİSAR'da, tartıştığı kız arkadaşı Ş.B.'yi (21) pompalı tüfekle yaralayan H.B. (21), aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre H.Y. ile kız arkadaşı Ş.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Y. yanında getirdiği pompalı tüfekle Ş.B.'yi vurarak yaraladı. H.Y. daha sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan H.Y. ve Ş.B.'yi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne götürdü. H.Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ş.B.'nin tedavisi ise sürüyor. Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detay

-Olay yerindeki polis ekiplerinden detay

-Olay yerindeki pompalı tüfek ve diğer eşyalardan detay

-Vatandaşlardan detay

-Olay yeri inceleme ekibi çalışma yaparken detay

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR,(DHA) 8)3 YIL ÖNCEKİ CİNAYETİN FİRARİ ZANLISI, İZMİR'DE YAKALANDI MANİSA'nın Salihli ilçesinde 3 yıl önce alacak verecek meselesi nedeniyle Cihan Azrak'ı (44) pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen cinayet zanlısı Kemal T. (56) İzmir'in Bayraklı ilçesinde yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Salihli'de 1 Temmuz 2016'da alacak verecek meselesi nedeniyle Cihan Azrak'ı pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen ve firar eden Kemal T.'nin, Doğançay Mahallesi'nde bulunan bir binanın 8'inci katındaki dairede saklandığı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler, çevre güvenliğini alarak söz konusu eve baskın yaptı. Ekipler, yaptıkları operasyon sonucu Kemal T.'yi saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Kemal T., Çiğli Bölge Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlı sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Görüntü Dökümü

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-Kemal T.'nin hastaneye getirilişi Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) 9)PARASINI ALAMADIĞI İDDİASIYLA İNTİHARA KALKIŞTI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, spor kompleksi inşaatında çalışan işçi Ercan T. (40), müteahhit firmadan parasını alamadığını iddia ederek inşaatın çatısına çıkıp intihara kalkıştı. Polisin 2,5 saat sonunda ikna ettiği Ercan T. çatıdan indirildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Tatlıkuyu Mahallesi'nde yaptırılan spor kompleksinin inşaatında meydana geldi. Müteahhit firmaya bağlı olarak spor kompleksi inşaatında işçi olan Ercan T., müteahhitten parasını alamadığını iddia etti. Tesisin çelik konstrüksiyondan yapılan çatısına çıkan Ercan T., intihara kalkıştı. Durumu fark eden işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan ve 2,5 saat süren ikna çabasının ardından Ercan T. intihardan vazgeçirildi. Ercan T. çatıdan inerken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Görüntü Dökümü

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Çatıya çıkan kişiden görüntü

Polisin ikna çabaları

Çatıdan indirilmesi Haber-Kamera: Haluk TURGUT / GEBZE(Kocaeli),(DHA) 10)ABD'Lİ TURİST, JAK TİMİ TARAFINDAN HELİKOPTERLE KURTARILDI

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ Likya Yolu'nda yürüyüş yaptığı sırada düşerek ayağı kırılan ABD'li turistin Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldığını bildirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Babadağ Likya Yolu'nda dün akşam saatlerinde yürüyüş yapan ABD'li turist, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yaralı turiste ulaşamadı. Ekipler bunun üzerine helikopter desteği talebinde bulundu. Bölgeye, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan 1 helikopter gönderildi. Hızla olay yerine gelen helikopterdeki JAK timi, ABD'li turistin bulunduğu bölgeye indi. Ayağı kırıldığı belirlenen turist, yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeye bağlanarak halat yardımıyla helikoptere alındı. ABD'li turist, ardından götürüldüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Görüntü Dökümü

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(Cep teefonu)

-Helikopterden kurtarma görüntüler

Haber: ANKARA,(DHA) 11)BAKAN VARANK YALOVA'DA GEMİ İNDİRME TÖRENİNE KATILDI Yalova'da gemi indirme törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hükümet olarak hem istihdama olan katkısı hem de ürettiği yüksek katma değerden ötürü gemi inşası yatırımlarına önemli destekler sağlıyoruz" dedi.

Bakan Varank, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Tersan Tersanesi'nde Kanadalı 'Ocean Choise International' firması için inşa edilen 'Calvert' isimli Arktik Fabrika Balıkçı Gemisi'nin denize iniş törenine katıldı. Törene Bakan Varank'ın yanı sıra, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar ve davetliler katıldı. Misafirleriyle tek tek ilgilenen Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Paksu, "Ülkemiz adına, tersanemiz adına gururlu bir günü yaşıyoruzö dedi. TERSAN BİRÇOK İLKE İMZA ATTI

Bakan Varank, denize indirilen geminin Türk tersaneciliğinin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece gurur verici olduğunu söyledi. Bakan Varank, "Tersan, son 10 senede birçok ilke imza attı. LNG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) ile çalışan kargo gemisinden, hibrit feribotlara, yolcu gemilerinin üretimine kadar pek çok alanda büyük işler başardı. Yine burası, fabrika balıkçı gemileri ve elektrikli feribotlarda dünyanın önde gelen tersanelerinden biri konumuna geldi. Tabi burada takım çalışmasının ne denli önemli olduğunu görüyoruz. Burası, bünyesinde 3 bin 800 kişiyi barındıran, işçisinden mühendisine yöneticisine kadar herkesin tek bir amaç uğruna alın teri döktüğü bir ekmek kapısıö diye konuştu.

GEMİ İNŞA YATIRIMLARINA DESTEK

Gemi inşa yatırımlarına önemli destekler sağladıklarını söyleyen Varank, "Hükümet olarak hem istihdama olan katkısı hem de ürettiği yüksek katma değerden ötürü gemi inşaa yatırımlarına önemli destekler sağlıyoruz. Bugün bu alanlarda küresel rekabette söz sahibi olan işletmelerimiz varsa, bunun temelinde izlediğimiz bilinçli ve planlı politikalar var. Bu politikalara da sizlerin huzurunda kısaca değinmek istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, gemi inşa yatırımlarını, yatırım teşvik uygulamalarımızla destekliyoruz. Bu kapsamda son 7 senede 329 gemiye teşvik belgesi düzenledik, bu projelerin 224 tanesi de tamamlandıö dedi. 'AB'NİN YAPTIRIMLARINA KARŞI SAĞLAM DURURUZ'

Törenden sonra Altınova Belediyesi'ne gelen Mustafa Varank'ı burada Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan karşıladı. Varank, ardından Valilik makama çıkarak ildeki çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Belediyeden ayrılmadan önce anı defterini imzalayan Varank, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi. Belediyeden ayrılışı esnasında bir gazetecinin Türkiye'nin Akdeniz'de başlattığı sondaj çalışmaları sonrası AB'nin aldığı yaptırım kararını hatırlatması üzerine Bakan Varank, "Sağlam dururuz Allah'ın izniyleö diye cevap verdi.

Görüntü dökümü:

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-Bakan Varank'ın konuşması

-Detaylar Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER - İsmail ÖZTÜRK / YALOVA,(DHA) 12)BURSA'DA S-400 MAKETLİ ARAÇ İLGİ GÖRDÜ BURSA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde oluşturulan konvoydaki S-400 maketli araç dikkat çekti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yılında Bursalı vatandaşlar, araçlarıyla konvoy yaparak caddeleri turladı. Konvoy içindeki bir araç üzerine bağlı olan su borularından yapılı S-400 maketleri görenleri şaşırttı. Bir binaya asılan pankartta da, Spor kulüplerimize bağış yapıyoruz da bayrağımız için, vatanımız için, milletimiz için, devletimiz için, S-400 füze sistemleri alımı için Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağış yapmaya, haydi Türkiyem ifadeleri yer aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Fotoğraflar Haber: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA) 13)'PARÇALI AY TUTULMASI' ESKİŞEHİR'DEN İZLENDİ TÜRKİYE'den takip edilebilen 'Parçalı ay tutulması' Eskişehir'de birbirinden güzel görüntüler oluşturdu.

Herkesin merakla beklediği 'Parçalı ay tutulması'nı izlemek isteyen Eskişehirliler şehrin farklı noktalarına gitti. Aralıklarla bulutlar arasında kaybolan ay, uzun süre net bir şekilde izlenebildi. Tutulmayı izleyenler fotoğraf çekerek bu dakikaları ölümsüzleştirmeye çalıştı. Tutulmayı Sazova Parkı'nda ailesiyle izlemeye gelen Mustafa Atabay, "Çok güzel görünüyor. Bu parkta izlemek gerçekten müthiş bir şey. Ailecek izliyoruz, bu olaya şahit oluyoruz. Küçükken Ağrı'da bir kere izlemiştim. Gerçekten görülmeye değer" diye konuştu.

Tarihi Odunpazarı evlerinin manzarası ile 'Parçalı ay tutulması' manzarasını birlikte izlemek için gelen üniversite öğrencisi Seda Gürenç ise, "Bugün ay tutulması haberlerini görüp Odunpazarı'na geldik. Burası Eskişehir'in çok güzel, turistik bir bölgesi. Ay tutulmasını bir de buradan izleyelim dedik. Çok güzel bir görüntü. Yaklaşık yarım saattir buradayım ve çok güzel fotoğraflar çektim. İnsanlar uyurken böyle bir görüntüyü kaçırmadığım için çok mutluyum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ay'ın yakın çekimi

-Sazova Parkı'ndan detaylar

-Odunpazarı Evleri'nden detaylar

-Mustafa Atabay röportaj

-Seda Gürenç röportaj

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Oğuzhan DEMİR / ESKİŞEHİR,(DHA) 14)ÇANAKKALE VE BOZCAADA'DA 'PARÇALI AY TUTULMASI' BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ ÇANAKKALE ve Bozcaada ilçesinde ayın bakır renginde göründüğü 'Parçalı ay tutulması' görüntülendi.

Gökyüzünde sıra dışı bir görüntü oluşturan 'Parçalı ay tutulması' Çanakkale ve Bozcaada ilçesinde çıplak gözle izlendi. Parçalı ay tutulması, Türkiye saati ile 21.43 sularında dünyanın tam gölge konisine girerek başladı. Çanakkale'den de 23.00 sıralarında çıplak gözle izlenen parçalı ay tutulması Truva Atı önünde güzel bir görüntü oluştururken, parçalı ay tutulması sırasında kordonboyunda çalan parçalar bu tarihi ana romantik bir hava kattı. BOZCAADA'DAN CANLI İZLENDİ

Bozcaada Belediyesi ve Celestron Türkiye'nin organizasyonu kapsamında, Bozcaadalılar ve tatilciler Cumhuriyet Meydanı'na kurulan profesyonel teleskoplar ile ay tutulmasını canlı olarak izledi. Saat 21.43'te başlayan ve gece 03.18'e kadar devam edecek tarihi doğa olayına yoğun ilgi gösterildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale ve Bozcaada ilçesindeki ay tutulmasından genel ve detay görüntüler.

-Truva Atı ile parçalı ay tutulmasından görüntü.

-Bozcaada ilçesinde parçalı ay tutulmasını canlı izleyen vatandaşlardan genel görüntü.

-Vatandaşlar ile röp. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ - Cemhan ŞEN - Serkan İLİK / ÇANAKKALE-BOZCAADA,(DHA) 15)PARÇALI AY TUTULMASINA İZMİR'DE BULUT ENGELİ AY'ın dünyanın gölgesinde kalması sonucu meydana gelen 'Parçalı ay tutulması' İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle kısa bir süre izlendi.

İzmirliler, tüm Türkiye'de takip edilen parçalı ay tutulması gözlemlemek için çocukları ile birlikte Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü'ne bir araya geldi. Çocuklar ve aileleri, müzeye kurulan teleskoplarla ayı gözlemledi. Ay tutulması, dün saat 21.34'te gerçekleşmeye başlarken, saat 23.01'de ise gözlenmeye başlandı. Ay tutulması, saat 00.30'da ise tam tutulma halini aldığı sırada İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle kısa süre izlenebildi. Tutulma saat 03.17'de sona erdi.

Gök Bilim Teknoloji ve Bilim Merkezi Kurucu ortağı olan ve İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Alanı'nda doktora yapan Deniz Birol Gökçe, parçalı ay tutulması hakkında, "Senede bazen bir kaç kez gerçekleşen bir gök olayıdır ay tutulması, dünyanın çeşitli bölgelerinde görüntülenen bir olaydır. Geçen sene tam ay tutulması gerçekleşmişti, bütün Türkiye'de izlenmişti. Bu sene ise parçalı ay tutulması dediğimiz, yani aslında dünyanın gölgesinin tamamından ayın geçmemesinden kaynaklanan, kısmen yüzde 65 kadar bir alanın örtülmesi ile gerçekleşen bir olaydır. Evrensel Çocuk Müzesine kurulu olan teleskoplar var. Çeşitli çaplarda ve boyutlarda her yaştan bireyler, farklı teleskoplardan bakarak Jüpiter ve Satürn gibi gezegenleri de gözlemleyebilecekler bu gece" diye konuştu.