DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)MALKARA'DA YANAN 50 DÖNÜM ORMANLIK ALANLA BİRLİKTE BAL ARILARI TELEF OLDU TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm ormanlık alan küle döndü. Yangında yaklaşık 500 ağaç zarar görürken, ormanlık alanda bulunan bal arıları da telef oldu. Yangın, Malkara'nın kırsal Evrenbey Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Meşe ve çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye ekipleri sevk edildi. 4 itfaiye aracı, iş makineleri, su tankerleri, traktörler ve mahallelinin de yardımıyla yangın yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu 50 dönümlük ormanlık arazi zarar görürken 500 ağaç yandı. Yangında ormanlık alanında içerisine koyduğu ve çocukları için doğal bal üretimi yapan mahalle sakinlerinden İsmail Karakaş'a ait çok sayıda bal arısı ve 3 arı dolu kovan yandı.

Evrenbey Mahallesi Muhtarı Nurettin Çelik, yangının neyden çıktığını bilmediklerini belirterek, "Piknikçiler mi yapıyor, yoksa başkaları tarafından bilinçlimi yapılıyor anlamadık. Yazık, günah çok sayıda çam ağacımız yandı. Burada ikinci yangın çıkıyor, nasıl önüne geçeceğiz bilmiyoruz. Burası alkol şişesi dolu, bu şişeler de yangın çıkarabilir. Buraya gelen piknikçiler dikkat etsinler. Canım çamlar yandı. Yazıktır günahtır. Bu boş alkol şişelerini de çöpe atın,, ormana atmayın" dedi.

Karaidemir Baraj Sulama Kooperatifi 2'nci başkanı Kazım Karakaş, bölgede insanların piknik yaptığını kendilerinin de her türlü hizmeti verdiklerini belirterek, "Bu boş şişeleri gelişi güzel ormana atmayın. Yazıktır, günahtır. Tek talebimiz burayı koruyun kollayın. Bir alevle yazık bütün ağaçlar yandı. Büyük ihtimalle şişelerden yandı. 50 dönümden fazla orman yandı" dedi.

Arıları yanan İsmail Karakaş, "Burada arılarım vardı. Çocuklara ve aileme doğal bal yetiştiriyordum. Bu arılar ile. Çıkan yangında arılar da kovanlar da yandı. Yanan ormana da üzüldüm. Arılara da kovanlara da hepsine üzüldüm. Her şey kül oldu" dedi.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiyenin gelişi ve yangına müdahalesi

-Köylünün yardım etmesi

-Muhtar Nurettin Çelik'in konuşması

- Kazım Karakaş'ın konuşması

- Arıları yanan İsmail Karakaş'ın konuşması

- Söndürme çalışmaları

- Yanan ağaçlar

- Yanan arılardan ve kovanlardan detay

- Yanan ağaçlardan detay Haber-Kamera: Murat YAYIN / MALKARA(Tekirdağ),(DHA) 2)POLİSTEN KAÇAN OTOMOBİL, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI HATAY'ın İskenderun ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçan sürücü, filmleri aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilin plakasının sahte olduğunu tespit eden polisler, trafiği tehlikeye atmak da dahil birçok suçtan sürücüye 8 bin 723 lira ceza uygulandı. İskenderun'da yol uygulaması yapan polisler, şüphelendikleri 06 HF 1775 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçınca kovalamaca başladı. Otomobilin plakasının sahte olduğunu belirleyen polisler, aracı yakalamak için alarma geçti. Kaçarken park halindeki bir araca çarpan otomobil, daha sonra tren istasyonun içerise girdi. İstasyon lojmanların bulunduğu yerde sıkıştırılan otomobildeki 3 kişi, araçtan çıkıp, yaya olarak kaçmaya başladı. Polislerin havaya ateş açarak kovaladığı şüpheliler, çalıların arasında gizlenmeye çalışırken yakalandılar. Otomobil sürücüsüne, sahte plaka, dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye atmaktan 8 bin 723 lira para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan sürücü ve iki arkadaşı, daha sonra polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Yakalanan otomobilden görüntü

- Kaçan otomobilin çarptığı araçtan görüntü

- Polislerin otların arasında arama yapması

- Gözaltına alınanların getirilmesi Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN(Hatay),(DHA) 3)ADIYAMAN'DA KAÇIRILAN ÇOCUK 2 SAAT SONRA BULUNDU ADIYAMAN'da evinin önünde oynarken, şüpheli bir kişi tarafından kandırılarak kaçırılan M.Y. (7), 2 saat sonra 3 sokak ötede bulundu. Çocuk ailesine teslim edilirken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin önünde oynayan M.Y.'nin yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre çocuğa yiyecek alacağını söyleyip elinden tutarak götürdü. Bir süre sonra çocuğunun sokakta olmadığı fark eden ailesi aramaya başladı. Aile, çocuklarını bulamayınca durumu polise bildirdi. Mahalleye gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ekipler yaptıkları araştırmada M.Y.'nin bir kişi tarafından elinden tutularak götürüldüğünü belirledi. Ekipler, çocuk ile yanındaki şüpheliyi bulmak için çalışma geniş kapsamlı çalışma başlattı. Aramalar sırasında ekipler Mustafa'yı 2 saat sonra evinin 3 sokak ötesinde buldu.

Çocuk Şube'de bilgisine başvurulan çocuk, ailesine teslim edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Güvenlik kamera görüntüsü

- Çocuğun götürülme anı

- Toplanan mahalleli

- Polislerin sorgulama yapması

- Bulunan çocuk

- Şüphelinin çocukla yürümesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA) ============================================= 4)AFGAN GENCİN PARÇALANARAK BAVULA KONULMUŞ CESEDİ BULUNDU ESKİŞEHİR'de, Afganistanlı Malik Gülen'in (27), parçalara ayrılıp bavul içerisine konulmuş cesedi bulundu. Olayla ilgili Beitollah Tatlıdil (22) gözaltına alındı. Olay, dün saat 21.30 sıralarında Erenkey Mahallesi Bozkaya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 katlı bir evde yaşayan Afganistanlı geçici tarım işçileri, iddiaya göre eve geldiklerinde yerde kan izlerine rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evin avlu kısmında bavulun içerisine konulmuş Afganistanlı Malik Gülen'in parçalara ayrılmış cesedini buldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın şüphelisi olarak Beitollah Tatlıdil'i kısa sürede saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Gülen'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinde polis ekiplerinin çalışması

-Genel Görüntüler Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN - Oğuzhan DEMİR - Abdullah GÜÇLÜ / ESKİŞEHİR,(DHA) ============================================ 5)EVİNİN ÖNÜNDE TÜFEKLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ GAZİANTEP'te, evinin önünde otururken otomobilden tüfekle ateş açılan ateşle vurulan İbrahim Uzun (25), yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Eyüpsultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Uzun arkadaşıyla evinin önünde oturduğu sırada yanlarından geçen, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilden tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Uzun kanalar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri Uzun'u hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan İbrahim Uzun doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. İbrahim Uzun'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- İbrahim Uzun'un fotoğrafı

- Polis ekipleri

- Olay yeri

- Kalabalık

- Adli Tıp Kurumu

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA) ============================================= ORDU'DA YOLCU OTOBÜSÜ MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 11 YARALI (EK

6)KAZA ANI KAMERADA Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştığı, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı çocuk 11 kişinin de yaralandığı kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; seyir halindeki otobüsün, önüne aniden çıkan minibüsle çarpışırak sürüklendiği, bu sırada yol kenarında yaya olarak yürüyen çocukların ise korku ve panik içinde koşarak bölgeden uzakaştığı anlar anbean yer aldı. Görüntü Dökümü

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Kaza anı görüntüsü Haber-Kamera: ORDU,(DHA) 7)KONYA'DA İŞÇİLERİN TAŞINDIĞI MİNİBÜS İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 8 YARALI KONYA'da, fırında çalışan işçilerin taşındığı minibüsün hafif ticari araçla çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Yunus Yılmaz (47) yönetimindeki 42 RH 244 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre sola dönmek istediği sırada karşı yönden gelen ve ekmek fırınında çalışan işçilerin taşındığı Ahmet Anlaş (55) yönetimindeki 42 NG 195 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Ahmet Anlaş ve işçiler Bayram Doğan (49), Eyüp Varol (31), Ahmet Özkılıçaslan (48), Yaşar Koçak (39), Recep Gürcan (36) ile Suriyeli Zekerya Zeyn (30) ve Muhammed Ali Şeyh (37) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hafif ticari aracın sürücüsü Yılmaz ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Araçlardan detay

- Polisin inceleme yapması Haber- Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA,(DHA) 8)ŞANLIURFA'DA BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İpekyol Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezi istikametine giden Mehmet K. yönetimindeki 01 ZZ 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprülü kavşak çalışmasının yapıldığı alanda yol ortasına konulan beton bariyerlere çarparak takla attı. Ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralı olarak kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinde toplanan kalabalık

- Ters dönen otomobil

- Yaralılar ambulansa konulması

- Genel ve detay görüntüler Haber: Ali LEYLAK - Kamera: ŞANLIURFA,(DHA) 9)ADIYAMAN'DA POLİS ARACINA ATEŞ AÇILDI: 1 AĞIR YARALI

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde devriyedeki polis aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis ağır yaralandı. Yaralanan polis memurunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Sincik ilçesinde meydana geldi. İlçede devriye görevi yapan Polis Memuru Taha Uluçay'ım kullandığı polis aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği Polis Memuru Taha Uluçay, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uluçay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Uluçay, buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı polisin durumu ciddiyetini koruyor.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, incelemeleri sonrası saldırgan ya da saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Adıyaman Valiliği de saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sincik ilçemizde ekip otosuna yapılan saldırı sonucu bir Polis Memurumuz yaralanmıştır. Yaralı Polis Memuru Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için operasyon başlatılmıştır."

Görüntü Dökümü

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Güvenlik önlemi alınması

- Ambulansın gelişi

- Yaralı polis memuru ambulanstan indirilmesi

- Sedye üzerinde acile götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Sercan SAKAR / ADIYAMAN,(DHA) 10)İZMİR'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 AĞIR YARALI İZMİR'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında 2464 Sokak'ta meydana geldi. Husumetli oldukları ileri sürülen iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, yanındaki tabancayı çekip, Metin Demir'i (32) göğsünden vurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metin Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Metin Demir'in vurulduğunu öğrenip, hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri hastane bahçesinde güvenlik önlemi aldı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen F.K., E.A. ve H.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

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11)GMİS: 25 AĞUSTOS'A KADAR ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA GREVE ÇIKACAĞIZ GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, toplu iş sözleşmesinde halen anlaşma sağlanamadığını hatırlatarak, "25 Ağustos'a kadar anlaşma sağlanamaz ise TTK'da ve MTA'da greve başlayacağız" dedi.

GMİS ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında sürdürülen toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 60 günlük yasal grev süresi başlamıştı. GMİS Yönetim Kurulu, maden işçileriyle birlikte sendikanın toplantı salonunda basın açıklaması yaptı. Maden işçileri, "Birleşe birleşe kazanacağız", "Maden işçisi yalnız değildir", "Madenci feneri sönmeyecek" sloganları attı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 2019 yılının başından bu yana yaklaşık 7 aydır Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nde toplu iş sözleşmelerin bitirilememesinin maden işçilerini huzursuz ettiğini söyledi. TÜRK-İŞ'e bağlı 17 sendika olarak yaklaşık 152 bin işçiyi temsil ettiklerini ifade eden başkan Yeşil, "Biz, kamuda en düşük ücretin 3 bin 500 TL'ye yükseltilmesini, tüm çalışanlara seyyanen 300 TL zam, ilk altı ay için yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ettik. Hükümet ise teklifinde 3 bin 500 TL altında brüt ücret alanlara seyyanen 60 TL brüt ve birinci altı ay yüzde 5, ikinci altı ay ise yüzde 4 zam önerdi. Biz de Genel Maden İşçileri Sendikası olarak bu teklifin kabul edilemez olduğunu söyledik." dedi.

'6 AĞUSTOS'TA GREV KARARIMIZI BİLDİRECEĞİZ'

Genel Başkan Yeşil, ekonomik krizin faturasının maden işçilerine kesilmek istendiğini buna karşılık başkanlar kurulu olarak grev hazırlıklarına başlama kararı aldıklarını söyledi. TTK ve MTA'da 60 günlük grev sürecinin devam ettiğini ifade eden Yeşil, şöyle dedi:

"25 Ağustos'a kadar anlaşma sağlanamaz ise TTK'da ve MTA'da greve başlayacağız. Ancak, grev kararını en az 6 işgünü önce karşı tarafa bildirmek zorundayız. Bayram tatili ve idari tatil olasılığını da dikkate aldığımızda en uygun tarih olarak 6 Ağustos 2019 tarihi görünüyor. Gönül ister ki hiç bunlara gerek kalmasın ve toplu iş sözleşmelerimiz en kısa zamanda imzalansın. Kamu Çerçeve Anlaşması'nın hâlâ imzalanmamış olması çalışma yaşamını huzursuz etmektedir. Hükümetin en kısa zamanda yeni ücret teklifini vermesini bekliyoruz. Önceki teklifi tartışmaya değer bulmadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Ekonomik krizi biz çıkartmadık, biz işimizi yapıyor, borçlarımızı ödüyoruz. Biz üretmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Biz, yer altında doğaya karşı savaşarak rızkımızı kazanıyor, ülkemize ve milletimize katkı veriyoruz. Bizi açlığa ve yoksulluğa mahkum etmek isteyenler ve bizi greve mecbur bırakanlar, ülkemizin ve milletimizin geleceği ile oynamış olurlar."

Basın açıklaması, maden işçilerinin attığı sloganların ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Salonda toplanan madenciler

-GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'in konuşması

-Slogan atılması Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA) 12)KARABÜK'TE ÇED TOPLANTISI TEPKİ NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ KARABÜK'te, baca gazı tozu geri kazanım tesisi kapasite artışı projesi için yapılan ÇED toplantısı, halkın protestosu nedeniyle iptal edildi.

Çelik üreticisi 5 firma tarafından baca tozundaki çinko metalini tekrar kazanmak üzere kurulan, yılda 200 bin tona yakın baca tozundan 50 bin ton civarı çinko oksit elde etme kapasitesine sahip olan, Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde 8 yıldır faaliyet gösteren 'Marzinc' adlı tesis tarafından yapılması planlanan 'Baca gazı tozu geri kazanım tesisi kapasite artışı' projesi kapsamında halkı bilgilendirmek amacıyla düzenlediği ÇED toplantısı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin spor salonunda yapılmak istendi. Okul önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Toplantıya katılmak isteyenler üzerleri arandıktan sonra okul bahçesine alındı. Kalabalık bir süre sonra polis aramasından geçip salona girerek tribünde yerini aldı.

Güvenlik şeridi içindeki tesis çalışanlarının üzerine yürümek isteyenleri polis engelledi. Kalabalık "Doğa bizimdir bizim olacak", "Salon dışarı", "Karabük sahipsiz değildir", "Zehir solumak istemiyoruz" sloganları attı. Tüm salon İstiklal Marşı okudu. İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kalabalığı sakinleştirmeye çalışarak, "Sizin anayasal haklarınızı sağlamak zorundayım. Sizin hakkınızı da, toplantının yapılmasını da sağlamak benim görevim. Bu toplantı halkı bilgilendirme toplantısıdır. Bu toplantıya engel olamazsınız. Olursanız suç işlerseniz. Biz de devlet olarak işin gereğini yapmak durumundayız. Biz öyle bir duruma gelmek istemiyoruz. Herkes hakkını, hukukunu bilsin" dedi.

Protestolar bitmeyince toplantı iptal edildi. Toplantıyı gerçekleştirecek olanlar salondan polis nezaretinde ayrıldı. Okul kapısının önünde kaldırıma çürümüş üzüm, domates bırakan çiftçi Mehmet Özodabaşı (60), "Bunlar asit yağmurundan oluyor. Ben ilkokul mezunuyum. Asit olmasa bunu yakar mı böyle? Her şeyimiz gitti" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Okula girenlerin aranması

-Polis detay

-Okul bahçesinde protesto

-Spor Salonunda protesto

-Sırrı Tuğ'un vatandaşlarla konuşması

-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile tesis çalışanlarının salonu terk etmesi

-Mehmet Özodabaş'ın çürümüş sebze ve meyveleri gösterip konuşması Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) 13)7 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU, SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI KARAMAN'da 7 farklı suçtan aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K.U. (44) polis tarafından sahte kimlikle yakalandı. O.K.U çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri silahlı gasp, adam yaralama gibi 7 farklı suçtan aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı. O.K.U'nun saklandığı evi tespit eden polis, eve operasyon düzenledi. O.K.U., düzenlenen operasyonla yakalandı. O.K.U'nun yapılan üst aramasında 1 adet tabanca, tabancaya ait 15 adet mermi, farklı bir isim adına düzenlenmiş kimlik ve uyuşturu etkisi bulunan haplar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin emniyetten çıkartılması Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA) 14)UYUŞTURUCUDAN ÖLEN GENCİN CENAZESİNDE PANKART TAŞIYAN KİŞİ, UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI SAMSUN'da, aşırı dozda uyuşturucu madde kullandığı için hayatını kaybettiği değerlendirilen Hacı Ali Bahar'ın (24) cenazesinde ailesi ve yakınlarınca uyuşturucu maddeye karşı pankartlar açıp tepki gösterenler arasında yer alan A.Y. (36), polis tarafından üzerinde bir miktar uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı. A.Y. ifadesinin ardından Savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Bahar'a uyuşturucuyu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan Seyit Ahmet C. ise tutuklandı.

Olay, 20 Temmuz'da İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Ali Bahar, arkadaşlarıyla birlikte metruk binaya girip iddiaya göre, uyuşturucu madde kullandı. Sabah binaya gelen başka bir arkadaşı Bahar'ın cansız bedenini buldu ve polise haber verdi. Bahar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. İlk belirlemelere göre Bahar'ın kanında aşırı dozda uyuşturucu maddeye rastlandı.

UYUŞTURUCUYA CENAZEDE PANKARTLI TEPKİ

Pazarcılık yapan Hacı Ali Bahar'ın cenazesi Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, Bahar'ın ailesi, yakınları ve mahalleli üzerinde 'Uyuşturucuya hayır, mahallene sahip çık', 'Uyuşturucu kimyasal silahtır, aileyi parçalayan düşmandır', 'Uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma' yazılı pankartlar açıp, uyuşturucuya tepki gösterdi. PANKART TAŞIDI UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Uyuşturucudan öldüğü değerlendirilen arkadaşının cenazesinde pankart taşıyanlar arasında yer alan A.Y., ilçede polis ekiplerince yapılan denetim ve kontroller sırasında, Kadıköy Mahallesi'nde boş bir arazide bir miktar uyuşturucu ile yakalandı. Üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu 'bonzai' ile yakalanan şüpheli A.Y., sorgusu için emniyete götürüldü. A.Y. ifadesinin ardından Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. DİĞER ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu arada yaşamını yitiren Hacı Ali Bahar'a ilçede uyuşturucuyu sattığı iddiasıyla narkotik polis ekiplerince gözaltına alınan Seyit Ahmet C. ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ahmet C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Mahkeme'de tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Cenazeden arşiv görüntüler)

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- (00:04 - 00:13 arası) tabut taşıyan arka sağdaki gri tişörtlü

- (01:15 - 01:09 arası) dua ederken

- (01:25 - 01:50 arası) pankart taşırken Haber-Kamera: SAMSUN,(DHA) 15)AYAKKABI TABANINDAN ESRAR ÇIKTI SİVAS'ta Jandarma ekiplerince bir yolcu otobüsünde ayakkabı tabanına gizlenmiş 670 gram esrar ele geçirdi. Yolcu treninde yapılan aramada ise lise öğrencisinin üzerinde 36 gram esrar yakalandı. Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama faaliyeti kapsamında durdurdukları bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında narkotik köpeği "Geçim" ile arama yaptı. Yapılan aramada bir yolcunun sırtı çantasında bulunan ayakkabının tabanına gizlenmiş 670 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. LİSE ÖĞRENCİSİNİN ÜZERİNDEN ESRAR ÇIKTI

İl Jandarma Komutanlığı, Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kangal Tren İstasyonunda Güney Ekspres treninde de narkotik köpeği 'Geçim' ile birlikte arama yapıldı. Yapılan aramada narkotik köpeği lise öğrencisi M.M.T.'ye tepki verdi. Yapılan aramada şüphelinin üzerinde 36 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Operasyon görüntüsü Haber: Hakan KALELİ /SİVAS,(DHA) 16)ARSUZ'DA BİNLERCE GENÇ, FESTİVAL İÇİN KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTURDU HATAY'ın Arsuz ilçesinde dört gün sürecek Milyonfest'e katılmak için çevre illerden gelen gençler, kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Arsuz ilçesinin Gözcüler plajı bölgesinde hazırlanan konser ve kamp alanında dün başlayan Milyonfest, gençleri 4 gün boyunca rock ve alternatif müziğin yıldızlarıyla buluşturacak. Kentte ilk kez gerçekleştirilen festivalin ilk gününde Hatay ve ilçelerinin yanı sıra Adıyaman, Gaziantep gibi çevre illerden de gelen gençler, alana girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde de devam eden kuyrukta sıcaktan bunalanları, dondurma ve su satıcıları serinletti.

Arsuz Kaymakamlığı ve Arsuz Belediyesi'nin katkılarıyla ilçede gerçekleşen Milyonfest'te Athena, Teoman, Şebnem Ferah, Mabel Matiz, Selda Bağcan, Cem Adrian, Pinhani, Manga gibi ünlü sanatçılar sahne alacak. Festival 28 Temmuz'da son bulacak.