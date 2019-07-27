DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)TÜRK DİPLOMATI ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLER, TALİMATI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN ALMIŞ IRAK'ın Erbil kentinde, Türk Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği, 2 Iraklının da hayatını kaybettiği terör saldırısını düzenleyen teröristler, talimatı Kandil'de PKK'dan aldıklarını itiraf etti. Baş fail Mazlum Dağ, Kandil'de 26 gün silah eğitimi aldıktan sonra PKK'nın görevlendirdiği teröristlerle saldırıyı düzenlediğini söyledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, soruşturmayla ilgili açıklama yapıp, teröristlerin itiraflarının bulunduğu video ile olay anını içeren güvenlik kamera kayıtlarını paylaştı.

IKBY Güvenlik Ajansı, Erbil'de 17 Temmuz günü bir restoranda oturan Türk Başkonsolosluğu'nda görevli Osman Köse'nin şehit edildiği, 2 Iraklının da hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. IKBY Güvenlik Ajansı, açıklamanın yanı sıra saldırı sonrası yapılan operasyonlarla yakalanan saldırının baş faili olan HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi Mazlum Dağ ile birlikte 3'ü Türk, 6 şüphelinin itiraflarının yer aldığı video ve restoranda yaşananlar ile yerel güvenlik güçlerince düzenlenen operasyon anlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Suçluların saldırı talimatını birkaç ay önce Kandil'de 'Botan' kod adlı 'Fatih' ismindeki teröristten aldıklarını, 2 Irak vatandaşını ise diplomat Osman Köse'nin korumaları oldukları şüphesiyle kasten öldürdüklerini itiraf ettikleri vurgulanan açıklamada, terör saldırısıyla ilgili bazı şüphelilerin de halen arandığını ifade edildi.

KANDİL'DE 26 GÜN SİLAH EĞİTİMİ ALMIŞ

Saldırının baş faili terörist Mazlum Dağ, görüntülerdeki konuşmasında, 2015'te çalışmak için ağabeyi İbrahim Dağ'ın da bulunduğu Erbil'e geldiğini, 1998'de terör örgütü PKK saflarına katılan diğer ağabeyi İsmail Dağ'ın ise Türkiye'de çatışmada öldürüldüğünü anlattı. Erbil'den Süleymaniye kentine göç eden ağabeyi İbrahim Dağ'ın, bir süre önce kendisinden PKK'ya katılmasını istediğini belirten Mazlum Dağ, şunları söyledi:"Ben de katılmayı istiyordum. Kandil'e gittiğimde 'Botan' kod adlı Fatih beni karşıladı. 26 gün Kandil'de kaldım. Fatih, bana 'İhtiyaç olduğunda bizimle çalışmaya var mısın?' dedi. Ben de 'Evet her zaman hazırım' dedim. Erbil'de nasıl çalışacağımı Fatih'e sordum, o da Erbil'de Recep diye birinin evi olduğunu, her türlü konuda bana yardımcı olacağını söyledi. Bir başka isim ise Dijvar olduğunu söyledi. Dijvar'ın asıl adının Mehmet olduğunu öğrendim. Benim önceden de silah merakım vardı. Kandil'de Fatih bana her türlü silah eğitimi verdi. 26 gün sonra Erbil'e geldim işe başladım. Bir kafede işe başladım. Daha sonra Dijvar ile bir araya geldik. Birkaç defa yüz yüze görüştük. Dijvar bana bir fotoğraf gösterdi. Adının Osman Köse olduğunu söyledi. Türk Konsolosluğu'nda çalıştığını öğrendim. Benden Osman Köse'yi takip etmemi istedi. Takip sırasında çektiğin fotoğraf ve görüntüleri ona yollamamı istedi. Çektiğim görüntüleri Dijvar'a yolladım, o da Fatih'e gönderdi. Daha sonra benden Osman Köse'yi öldürmemi istediler. İki koruması olduğunu söyleyip, bu eylemi tek başıma yapamayacağımı onlara söyledim. Onlar da bunun üzerine bana destek için 2 kişi gönderdiler. Türkiyeli olduklarını öğrendiğim Alan ile Ahmet'ti. Yanlarında susturucu tabanca getirmişlerdi. 17 Temmuz'da Alan ile Ahmet ile birlikte Dijvar'ın yanına gittik. Dijvar, Osman Köse'nin kafede olduğunu söyledi. Ben o kafeye gittim. İş bölümü yaptık. Ahmet ile Alan, Osman Köse'nin korumalarına müdahale edecekti, ben de Osman Köse'yi hedef alacaktım. Köse ile aramızda bir metre vardı. Ona bir el ateş ettim, daha sonra benim de bacağıma ateş edildi. Ahmet'in düştüğünü gördüm, başı kanıyordu. Çıkıp arabaya bindik. Olay yerinden hızlıca uzaklaştık. Dijvar ile sabaha doğru ayrıldık. Muhsin ardından bir beni beyaz bir arabayla almaya geldi. Arabaya bindik, 120 metrelik caddede asayişe yakalandık."

2 IRAKLIYI, ŞEHİT KÖSE'NİN KORUMASI OLDUKLARI ŞÜPHESİYLE ÖLDÜRMÜŞLER

IKBY Güvenlik Ajansı'ndan paylaşılan 29 dakikalık görüntüde, restorandaki farklı açıdan kaydedilen güvenlik kamera kayıtlarına yer verildi. Görüntülerde, şehit edilen diplomat Osman Köse'nin kimliği belirsiz bir kişiyle karşılıklı otururken terörist Mazlum Dağ'ın saat 13.30'da yan masaya gelip yerleştiği, bu sırada Alan ve Ahmet isimli 2 teröristin ise restorana girdiği görülüyor. Görüntülerin devamında terörist Mazlum Dağ'ın oturur oturmaz yanındaki çantanın ağzını açtığı ve silahını hazır hale getirdiği sırada Alan ve Ahmet isimli teröristlerin şehit Köse'nin yakınındaki bir masaya oturduğu yer alıyor. Kamera kayıtlarında, saat 13.31'de masadan kalkan iki teröristin başka bir masada oturan Irak vatandaşları Beşdar Ramazan ve Neriman Osman'a, cep telefonuyla uğraşan terörist Mazlum Dağ'ın ise diplomat Osman Köse'ye susturucu takılan tabancalarla yakın mesafeden ateş ettikleri görülüyor. Diğer iki teröristin de Köse'ye ateş ettiği görülen görüntülerde restoranda panik yaşayıp, koşan bazı müşterilerin yere çömelip emekledikleri de yer alıyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Restoran görüntüleri

Restorana saldırı anı görüntüleri

Teröristlerin restorana girmesi

Saldırı anı

Teröristlerin ifadeleri

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mücahit YOLCU / IRAK,(DHA) ==================================================== 2)ESKİ BAKAN IŞILAY SAYGIN HAYATINI KAYBETTİ TÜRK siyasetinin önemli isimlerinden, eski Turizm ve Devlet Bakanı Işılay Saygın, İzmir'de solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti. 'Türkiye'nin ilk kadın çevre ve turizm bakanı' unvanına sahip olan, bir dönem devlet bakanlığı ve Buca Belediye Başkanlığı görevi de yapan Işılay Saygın, 28 Haziran'da nefes darlığı yaşadığı için İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi gören Saygın, 29 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 72 yaşında hayatını kaybetti.

Işılay Saygın, 5 dönem İzmir milletvekilliğinin yanı sıra 51 ve 52'nci Hükümetlerde Devlet Bakanı görevini üstlenmişti. Saygın, 53'üncü Hükümette ilk kadın Turizm Bakanı, 54'üncü ve 55'inci Hükümetlerde ise yeniden Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Fotoğraf Haber: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) 3)HASTA TAŞIYAN AMBULANS OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ 1 YARALI HATAY'ın Belen ilçesinde hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Reyhanlı ilçesinden İskenderun'a Suriyeli hasta taşıyan ambulans, Belen Cırtıman yol kavşağında Meriç Kurtulan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada, ambulansla hastaneye götürülen Suriye uyruklu Ali Neko(41), sürücü Meriç Kurtulan ve Menduha Kurtulan (74) ağır yaralandı. Ambulanstaki sağlıkçıların müdahalede bulunduğu kaza yerine takviye ekip çağrıldı. Çarpmanın etkisiyle otomobile sıkışan Meriç ve Menduha Kurtulan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ali Neko ile Menduha Kurtulan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Meriç Kurtulan ise ilçedeki özel bir hastanede tedaviye alındı. Görüntü Dökümü

--------------------------

- Kaza yerinden görüntü

- Ekiplerin tomobilde sıkışan yaralıları çıkarması

- Polisin çevre güvenliğine alması ve kalabalığı uzaklaştırması

- Yarallıların çıkarılması

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN(Hatay),(DHA) ==================================================== 4)UYUDUĞU OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKAN KÜÇÜK MELİH, YAŞAMINI YİTİRDİ İZMİR'in Bergama ilçesinde, içinde uyuduğu park halindeki otomobilde çıkan yangından, babası tarafından yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılan Melih Fidan (3), doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Oğlunu kurtarmak isterken kollarından yaralanan baba Mehmet Fidan (39) ise tedaviye alındı. Bergama'nın kırsal Hamzalı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Fidan (39), dün saat 10.00 sıralarında, eşi Fazilet Fidan (37), çocukları Mete Fidan (11) ve Melih Fidan'ı (3) da alarak Kavaklı mevkiindeki tarlalarına bamya toplamaya gitti. Tarlaya varmalarından bir süre sonra, uykusu geldiği için küçük Melih'i otomobillerinin arka koltuğuna yatıran Fidan çifti, tarladaki işlerinin başına döndü. Ancak, yaklaşık 30 dakika sonra otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Alevleri fark eden baba Mehmet Fidan, otomobilin kapısını açarak oğlunu ağır yaralı olarak dışarı çıkardı. Baba Fidan'ın da kollarında yanıklar oluştu. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile baba-oğul Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından, vücudunda 3'üncü derece yanıklar bulunan küçük Melih, İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük Melih, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Baba Mehmet Fidan'ın ise hastanede tedavisine devam edildiği bildirildi.

Otomobilin motor kısmından başladığı belirlenen yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Yanan Otomobilden görüntü

- Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'nden görüntü

- Bebek ve babasının fotoğrafı Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / BERGAMA(İzmir),(DHA) 5)AİLESİYLE PİKNİĞE GİDEN BABA DENİZDE BOĞULDU SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde ailesiyle birlikte piknik yaptığı sırada girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirip dalgıçlarla kıyıya çıkarılan Uğur Özbay (39), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte deniz kenarına piknik yapan Uğur Özbay, serinlemek için denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren Özbay, bir anda gözden kayboldu. Ailenin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, Özbay'ı arama çalışması başlattı. Ekiplerce, 1 saat süren çalışma sonucu Özbay'a ulaşıldı. Sudan çıkarılan Özbay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özbay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Boğulan Uğur Özbay'ın ambulansa götürülüşü

- Kurbağa adamlardan detay

- Deniz polisinin merkeze anons geçmesi

- Denizden detay Haber-Kamera: Tayfur KARA / SAMSUN,(DHA) 6)ÖLDÜRÜLÜP, PARÇALARA AYRILAN AFGAN CİNAYETİNİN 3 ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI ESKİŞEHİR'de Afganistanlı Malik Gülen'in (27), öldürülüp, parçalara ayrılarak bavul içerisine koyulmasıyla ilgili yakalanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Olay, önceki gün gece saatlerinde Erenkey Mahallesi Bozkaya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 katlı bir evde yaşayan Afganistanlı geçici tarım işçileri, iddiaya göre eve geldiklerinde yerde kan izlerine rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evin avlu kısmında bavulun içerisine konulmuş Afganistanlı Malik Gülen'in parçalara ayrılmış cesedini buldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın şüphelisi Beitollah Tatlıdil (22) ve olayla ilgilerinin bulunduğu iddia edilen Abdullah Tatlıdil (29) ve Abdol Cabbar Jelil (41) saklandıkları evlerde yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. 3 zanlı savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Şüphelilerin adliyeye getirilmeleri

-Adliyeden detay görüntüler Haber-Kamera: Oğuzhan DEMİR - Abdullah GÜÇLÜ / ESKİŞEHİR,(DHA) 7)KAHVEHANE ÖNÜNDE OTURAN ESKİ ORTAĞINI VURDU İZMİT'te, M.A.E. eski iş ortağı F.Ş.'nin oturduğu kahvehaneye ateş açtı. F.Ş. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde, İzmit Gündoğdu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir kahvehanede meydana geldi. Kahvehane önüne gelen plakası alınamayan bir otomobilde bulunan kişi, kahvehane önünde oturan F.Ş.'ye doğru 5 el ateş etti. Bacağına isabet eden bir mermiyle yaralanan F.Ş. kanlar içerisinde yerde kalırken, ateş açan kişi otomobille olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, F.Ş.'ye ilk müdahalede bulundu. SALDIRGAN, YARALININ ESKİ ORTAĞI ÇIKTI

F.Ş. ambulansla Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan otomobilde bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırmada, ateş açarak F.Ş.'yi yaralayan kişinin beraber büyükbaş hayvan alım satımı yaptığı eski ortağı M.A.E. olduğu belirlendi. Polis M.A.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olayı gerçekleştiren aracın gelişi(güvenlik kamerası)

- Olay sonrasında mahallelinin koşturması(güvenlik kamerası)

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

- Olay yerinden genel görüntüler

- Detay Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli),(DHA) 8)ÇANAKKALE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 8 YARALI ÇANAKKALE'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarından Çanakkale- İzmir yolundaki Bozcaada sapağında meydana geldi. Çanakkale'den İzmir yönüne giden Muhammet Sadak yönetimindeki K-EU 7676 yabancı plakalı otomobil, İzmir'den Bozcaada'ya giden Serpil Dayanç yönetimindeki 59 TB 949 plakalı otomobil ile Bozcaada sapağında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de hurdaya döndü. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile yabancı plakalı otomobildeki Elvan Sadak, Ünal Sadak, Adnan Sadak ve diğer otomobildeki Mehmet Yekta Dayanç, Nesibe Gürel ile Eylül Yüsra Dayanç yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza alanından görüntüler

-Kaza yapan otomobillerden görüntüler

-Ambulanslardan görüntüler

-Ezine Devlet Hastanesi girişinden görüntüler Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / EZİNE(Çanakkale),(DHA) 9)ŞANLIURFA'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 8 YARALI ŞANLIURFA'da, otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada aralarında çocukların da olduğu 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Bakırcı yönetimindeki 01 B 0552 plakalı minibüs ile İbrahim Çiftçi yönetimindeki 63 VB 085 plakalı otomobil, Hal kavşağında çarpıştı. Kazada iki araçta hasar oluşurken, sürücüler ve otomobildeki Hamit, Hürriyet, Ahmet, Mehmet, Aliye ve Ayşe Çiftçi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından, kentteki hastanelere kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kazaya karışan araçlar

- Sağlık ekipleri ve polisin gelmesi

- Yerdeki yaralılara müdahale eden ekipler

- Polis ekiplerinin inceleme yapması

- Yaralılara ambulansla taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA) 10)KIRIKKALE'DE EVDE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN ÇOCUK KURTARILDI KIRIKKALE'de, apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında evde mahsur kalan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, dün gece saatlerinde Kaletepe Mahallesi 973. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası evde mahsur kalan kız çocuğu, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan kız çocuğunu kurtararak, yangına müdahale etti. Öte yandan, yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamayan bina sakinleri de polis ve itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere müdahale ederken, yangının çıktığı evde mahsur kalan kız çocuğunu da ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin hem bina dışından merdivenle hem de bina içinden uzatılan hortumlarla müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının çıktığı evin Yaşar Özbek'e ait olduğu ve yangın sırasında eşiyle birlikte işte olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yerine gelen itfaiyeden görüntü

- İtfaiyenin yangına müdahalesi

- Dumandan etkilenen çocukların binadan çıkarılması

- Detaylar Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,(DHA) 11)EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTUĞU TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN ÇOCUK YARALANDI BURSA'nın İnegöl ilçesinde, el frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalan çocuk sürücü Alper Sakin (15), ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yiğit Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörle tarlaya gelen Alper Sakin, araçtan inerek römorka balya yüklemeye başladı. İddiaya göre Sakin'in el freni çekmeyi unuttuğu traktör, bir süre sonra hareket etti. Hızlanan traktörü kontrol etmek isteyen Sakin, dengesini kaybedip, aracın üzerinden düşerek altında kaldı. Kanlar içinde kalan Sakin'in yardımına komşuları yetişti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Sakin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yaralı sürücünün hastaneye getirilmesi

-Yaralının ambulanstan indirilerek ameliyathaneye alınması

-Genel, detay görüntü Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) 12)NEVŞEHİR'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI NEVŞEHİR'de, kavşakta çarpışan iki otomobilden biri takla attı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde 350 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Kabakçı (23) yönetimindeki 50 DL 670 plakalı otomobil, Muhammet Ataç (23) yönetimindeki 07 GZR 09 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 50 DL 670 plakalı otomobil takla atarak, ters döndü. Kazada, otomobildeki Merve ve İpek Kabakçı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kazadan genel ve detay görüntüler Haber: NEVŞEHİR,(DHA) 13)7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KAÇIRARAK TACİZ EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI ADIYAMAN'da, sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki M.Y.'yi kendisine kola alacağını söyleyerek kaçırdığı ve tacizde bulunduğu iddia edilen H.A., tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz perşembe akşamı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin önünde oynayan M.Y.'nin yanına gelen H.A., 'sana kola alacağım' dediği küçük çocuğu kandırarak kaçırdı. Bir süre sonra M.Y.'nin sokakta olmadığı fark eden aile çocuklarını aramaya başladı. Aile, M.Y.'yi bulamayınca durumu polise bildirdi. Mahalleye gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ekipler yaptığı araştırma sonucunda M.Y.'nin, 35 yaşlarındaki bir erkek tarafından kaçırıldığını belirledi. Araştırmaya devam eden polis, M.Y.'yi, 2 saat sonra evlerinin 3 sokak ilerisinde buldu. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan küçük çocuk ardından ailesine teslim edildi.

TUTUKLANDI

Polis, güvenlik kamera kayıtlarından çocuğu kaçıran şüphelinin H.A. olduğunu belirledi. Küçük çocuğu kandırarak kaçırdıktan sonra taciz ettiği öğrenilen H.A., polisin adresine yaptığı baskınla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Güvenlik kamerası

-Çocukla şüphelinin görüntüsü

-Çocuğun bulunması

-Ekip aracından görüntü

- Mahalleli

- Çocuk polisler ile getirilmesi

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA) 14)ŞANLIURFA'DA 6 AYDA 378 ÇOCUK İSTİSMARA UĞRADI ŞANLIURFA Barosu Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü Avukat Esra Yurum Aktaş, 2019'un ilk 6 ayında 12 ila 16 yaş aralığındaki 378 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını açıkladı.

Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü Avukat Esra Yurum Aktaş, pedofili ve enseste maruz kalan, çocuk yaşta evlendirilen ve cinsel istismara uğrayan çocukların istatistik bilgilerini paylaştı. Şanlıurfa ve ilçelerinde 2019 yılının ilk 6 ayında 287'si kız çocuğu, 91'i erkek çocuğu toplam 378 çocuğun, cinsel istismara maruz bırakıldığının resmi kayıtlara geçtiğinin altını çizen Yurum, bu çocuklardan 21'inin ise istismar sonucu hamile kaldığı söyledi. Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaş ortalamasının 12 ila 16 yaş aralığı olduğu, faillerin yaş ortalamasının ise 27- 28 olduğu belirten Avukat Esra Yurum Aktaş'ın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa Barosu ve Çocuk Komisyonu olarak pedofili ve enseste maruz kalan, çocuk yaşta evlendirilen ve cinsel istismara uğrayan çocuklarla yakından ilgileniyoruz. Çocuklara verilmesi gereken cinsel eşitliği eğitimi, hem de haklarını hatırlatan sokakta, evde aile içinde okulda davranmaları gereken haklarını hatırlatan toplantılar yapıyoruz. 378 çocuk ilk 6 ayda cinsel istismara maruz kalmış. Bu tür vakalar sadece Güneydoğu için değil batı illerinde metropol şehirlerde bu olay daha fazla görünüyor. Bu durum bölgede biraz daha karanlık sayı olarak kalıyor. Çünkü toplumsal çevre, ailesel yapı itibarıyla daha çok ortaya çıkmıyor. 378 çocuktan 287'si kız çocuğu diğer kalan 91 erkek çocuğu cinsel istismara maruz kalıyor. Bu bölgelerde bilindiği gibi erken yaşta evliliklerde çok fazla miktarda görülmektedir. Yine buna paralel olarak geçici koruma altındaki Suriyelilerin buraya göç etmesiyle beraber, bu durum daha çok istismara açık bir duruma geldi. Çocuk yaşta evlilikler daha fazla arttı."

21 ÇOCUK CİNSEL İSTİSMAR SONUCU HAMİLE KALDI

Şanlıurfa'da meydana gelen cinsel istismar vakalarının yüzde 70'i Akçakale, Harran ve Ceylanpınar'da gerçekleşti. Yüzde 20'si Haliliye, Eyyubiye ve Karaköprü gibi merkez ilçelerde yaşanırken, geriye kalan yüzde 10'luk kısım ise Siverek, Birecik, Viranşehir, Halfeti, Hilvan, Bozova ve Suruç ilçelerinde yaşandığı kaydedildi.

Vakalarda 21 çocuğun maruz kaldığı cinsel istismardan kaynaklı hamile kaldığı ve bunların hepsinin doğum yaptığı belirtildi. Doğum yapan çocukların devlet korumasına alındığı belirtilirken, 378 vakadan 21'inin ise ensest olduğu öğrenildi. 72 ÇOCUK KENDİSİNDEN YAŞÇA BÜYÜK KİŞİLERLE EVLİLİK YAPTI

Yaklaşık 600 bin Suriyelinin Şanlıurfa ve ilçelerinde sığınmasıyla birlikte kuma ve çocuk yaşta evlendirme vakaları yaşanırken 2019 yılının ilk 6 ayında 72 çocuk, kendisinden yaşca büyük kişiyle evlenmek zorunda bırakıldığı öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Şanlıurfa Adliyesi

- Açıklamada bulunan Avukat Esra Yurum Aktaş

- Acil servisten görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA) 15)ET VE SÜT KURUMU BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGINA TOMA'LI MÜDAHALE BİNGÖL'de, Et ve Süt Kurumu bahçesindeki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, itfaiye ekipleri ve TOMA'ların müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Simani Mahallesi'nde bulunan Et ve Süt Kurumu'nun bahçesinde çıktı. Bahçedeki kuru otların bilinmeyen nedenle tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'lardan da su sıkıldı. Kurum çalışanlarının ise söndürme çalışmalarına küreklerle katılarak destek verdiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. 'SİGARADAN ÇIKMIŞ OLABİLİR'

Et ve Süt Kurumu Müdürü Burhan Çoşkun, yangının sigaradan kaynaklandığını düşündüklerini belirterek, "Yaklaşık 100 dönümlük arazi yandı. Büyük ihtimalle arka mahallede sigarayla başlamış olabilir. Çünkü yangın o kısımdan başlamış zaten. Rüzgarın etkisiyle de yayılmış ama çok şükür binalara zarar gelmeden söndürdük, fazla bir sıkıntımız yok çok şükür. Biraz soğutma işlemi yapacağız. İnşallah bir sıkıntı olmaz" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yangının çıktığı alan

Burhan Çoşkun'un konuşması

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Aziz ÖNAL / BİNGÖL,(DHA) 16)FINDIK ALIM FİYATI, ÜRETİCİYİ MEMNUN ETTİ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Giresun kalite fındık 17 TL, levant kalite fındığın 16,50 TL'den alınacağını açıklaması, üreticileri memnun etti. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fiyatın erkenden açıklanmasının önemine dikkat çekerek memnun edici bulduğu fiyat için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Giresun kalite fındığın 17 TL, levant kalite fındığın 16,50 TL'den alınacağını açıklaması fındık üreticilerini sevindirdi. Üreticiler, TMO'nun devrede olarak müdahale alımı yapmasının önemli olduğunu belirterek, fiyatın erken açıklanmasının da sevindirici olduğunu söyledi.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, üretici bahçeye girmeden önce fiyatın açıklanmasının önemli olduğunu belirterek, "Uzun süreden beri vermiş olduğumuz mücadele haklı sesimiz karşılık buldu. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bugün levant kalite fındık 16.50 TL, Giresun kalite fındık 17 TL olarak açıklandı. En önemlisi TMO'nun bayramdan sonraki ilk mesai gününde alım müdahalesi yapacağı yönünde de bir açıklama oldu. Bu da bizi ayrıca çok sevindirdi. Bu fiyatların sonucunda TMO'nun da alımıyla beraber serbest piyasada fındık fiyatları 17-18 TL bazında işlem görmeye başlayacaktır. Üreticilerimiz bol ve hayırlı kazançlar elde edecek. Üreticimize bayram müjdesi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.