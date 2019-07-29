DHA YURT BÜLTENİ - 1

Bakan Soylu: Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi söz konusu değil İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin ya da uluslararası koruma statüsünde veya ikamet izni ile Türkiye'de yaşayan yabancıların sınır dışı edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Bakan Soylu, Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu göçmen politikası ve ülkede yaşayan Suriyeliler ile ilgili önemli bilgiler verdi. Geçici koruma statüsündeki göçmenlerin sınır dışı edilmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Soylu, "Son günlerde özellikle İstanbul üzerinden yürütülen bu konu tamamen düzensiz ve kaçak göç ile ilgili yürütülen bir konudur. Geçici koruma statüsündeki hiçbir Suriyelinin, uluslararası koruma statüsüyle ülkemizde bulunan bir yabancının veya ikamet izniyle ülkemizde bulunan bir kişinin sınır dışı edilmesi gibi bir durum asla söz konusu değildir, kabul edilebilir değildir. Bunu yapabilecek kabiliyete ve hakka da sahip değiliz. Ne böyle bir isteğimiz ne böyle bir eylemimiz var" dedi.

'HAKLARINDA İŞLEM YAPILANLARIN YÜZDE 90'INDAN FAZLASI SURİYELİ DEĞİL'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçici koruma statüsündeki Suriyelinin hangi ilde kayıt edilmişse orada ikamet etmesi gerektiğini, kaçak göç konusunun da çalışmaların ciddiyetle sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Soylu, "15 günde haklarında işlem yapılan yabancıların yüzde 90'ından fazlası Suriye uyruklularının dışından oluşmaktadır. İstanbul'da yaşayan ve başka bir ilde kayıtlı bulunan Suriyelilere belli bir süre verildi. Belirli bir süre verildiği için onlara şu an bir işlem yapılmıyor. Aynı zamanda kayıtlı olmayan, yani kaçak olarak şehirlerinize gelmiş Suriyeliler ile ilgili de kayıt işlemleri devam ediyor. 2016 yılından beri Antalya ve İstanbul kayıt işlemlerine kapalı. Bu vilayetlere kayıt almıyoruz. Bu sebeple İstanbul'da bulunan kayıtsız Suriyelileri tespit ettiğimiz zaman sistematiğimiz gereği önce bir kampa götürüp kayıt ediyoruz. Daha sonra hangi şehre gitmek istediğini soruyoruz ve gönderiyoruz. Bu kadar basit bir işlem" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'NİN GÖÇ POLİTİKASI KONUSUNDA HER ADIMINI PLANLI ATILMIŞTIR'

Türkiye'nin göç konusunda bir politikasının olmadığını ifade edenlerin olduğunu belirten Bakan Soylu, göç konusunda her adımı planladıklarını vurguladı. Soylu, "Göç politikamız olmadığını söylenenlerin karşılığı bomboş bir sıfırdır. Türkiye bu konuda her adımını planlı atan, ayağı yere basan ve bütün dünyaya örnek olan bir ülkedir. Avrupa bu konuda bizim karşı karşıya kaldığımızın çok daha az ile karşılaştığında acizleştiğinde Türkiye'nin acizleşmediği, hatta tam tersi başından itibaren ayakları yere basan ve herkesin ayakta alkışladığı bir göç politikası vardır" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE GÜNDE 2 BİN GÖÇMEN YAKALANIYOR'

Türkiye'de günde 2 bin göçmenin yakalandığını belirten Bakan Soylu, " Sokakta gördüğümüz her yabancı Suriyeliyi göçmen değildir. Bunların öğretmeni, doktoru, iş adamı, mühendisi ve hizmetlisi var. Burada bir istismar oluşturmak isteyenler, rant oluşturmak istiyor. Avrupa'da olağanüstü bir yabancı düşmanlığı var ve yükseliyor. Tek dertleri bunu Türkiye'ye taşımak ve özellikle Orta Doğu politikamıza çeltik atmaya çalışanlar Orta Doğu mahreçli bu işi karıştıranlar var" diye konuştu.

'SURİYELİLERİN TAMAMININ BİYOMETRİK BİLGİLERİ VAR'

Bakan Soylu, Türkiye'de ikamet eden ve kayıtlı olan bütün Suriyelilerin biyometrik bilgilerinin olduğunu ve bu bilgilere bazı ülkelerin ulaşmak istediğini vurguladı. Soylu, "Türk vatandaşlarının bile biyometrik bilgileri yokken, Suriyeli kardeşlerimizin bilgileri vardır. Ve enteresan bir konu daha var, bu biyometrik bilgilerin peşinde dünyanın akıllı ülkeleri dolaşmaktadır" ifadelerini kullandı.

'TERÖR ÖRGÜTLERİ GÖÇMEN KONUSUNDAN FİNANSMAN ELDE EDİYOR'

Bakan Soylu, kaçak göçmen konusunda terör örgütleri PKK ve DAEŞ'in önemli ölçüde finansman sağladıklarını belirterek, uluslararası ve yerel organizatörlerin de bu konuda gelir elde ettiklerini ifade etti. Bakan Soylu ayrıca son 3 yılda Türkiye'de toplam 16 bin göçmen kaçakçı organizatör yakalandığını belirtti.

'TÜRKİYE'DE KİMSE KAYITSIZ KALMASIN İSTEDİK

Türkiye'de 2017 yılında yabancı insan sayısının 400 bin olduğunu, bugün ise 1 milyon 36 bin olduğunu belirten Soylu, Türkiye'de yaşayan bütün yabancıları kayıt altına aldıklarını ifade etti.

Bakan Soylu, "Ülkemizde geçici koruma statüsü ile bulunan 3 milyon 639 bin Suriyeli insan var. Ülkemizde ikamet izni ile bulunan yabancı insan sayısı 2017 yılının başında 400 bindi. 2018 yılının başında 593 bin, bugün ise 1 milyon 36 bin. Bunun artmasının sebebi ise, bunlar vardı zaten. Biz sadece bunları kayıt altına aldık. Türkiye'de kimse kayıtsız kalmasın istedik. İnsanlar bunları bilirler. Özbek'inden Türkmen'ine kadar kaçak insanlar vardı. Biz getirin bunlara ikamet verelim dedik. Hepsini kayıt altına aldık. Çünkü ülkemizde kimin kaldığını bilmeliyiz. Ve bunları nasıl bir Türk vatandaşı kimlik, pasaport veya ehliyet alırken biyometrik verilerini alıyorsak, bunların verilerini de aldık" dedi.

'EDİRNE'DE 57 BİN GÖÇMEN YAKALANDI'

Yılbaşından itibaren Edirne'de 57 bin göçmen yakalandığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir taraftan doğu ve güney sınırlarımızdan kaçak göç içeri girmeye çalışıyor. Diğer taraftan da Türkiye cazibeli bir geçiş yolu olmasın diye hem karadan, hem denizden geçişleri engellemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sadece yılbaşından itibaren Edirne'de 57 bin göçmen yakalandı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Soylu'nun konuşması

-Genel ve detaylar Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı KONYA'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ali Ata (63) ve eşi Fatma Ata (59) yaşamını yitirdi, 3 kişide yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Konya- Antalya karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sıtkı Yıldız (48) yönetimindeki 06 ZPK 58 plakalı otomobil, iddiaya göre ana yola aniden çıkan Ali Ata'nın kullandığı 42 ATA 57 plakalı otomobile çarptı. Kazada Ali Ata ve eşi Fatma Ata ile diğer sürücü Sıtkı Yıldız yanındaki Sadet Yıldız (41) ve Zehra İrem Yıldız (21) yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralı Ata çifti, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ata çifti, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı Yıldız ailesi fertleri de ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayı duyup, olay yerine gelen ölen çiftin yakınları göz yaşlarına hakim olamadı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden detay

- Yakınlarının ağlaması

- Genel ve detay Haber-Kamera: İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA) ========================= Tartıştığı genci gözünden yaralayan yabancı uyruklu kişiye linç girişimi Erzurum'da, tarıtştıkları Ömer Faruk Özcan'ı (20), muşta ile gözünden yaralayan 3 yabancı uyruklu kişiden biri, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Araya giren polis ekipleri olayları güçlükle yatıştırdı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yakutiye ilçesi kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen yabancı uyruklu 3 kişiden biri, bilinmeyen nedenle tartıştığı Ömer Faruk Özcan'ı cebinden çıkardığı muşta ile gözünden yaraladı. Olay gören çevredekiler gence yardım etti. Bu sırada yabancı uyruklu 2 kişi olay yerinden kaçarken, birini yakalayan kalabalık linç etmek istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, yabancı uyruklu genci kalabalığın elinden jop kullanarak alabildi. Polis otosuna bindirilen genç, olay yerinden uzaklaştırıldı. Gelen takviye kuvvet ise toplanan kalabalığı dağıttı.

Linç edilmek istenen kişi ile olaydan sonra kaçan yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan'ın tedaviye alındığı öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinde yaşananlar

- Polisin önlem alması

- Detaylar Haber-Kamera: ERZURUM,(DHA) ========================== Çalıştığı firmanın yolcu otobüsünün altında kalarak öldü DİYARBAKIR Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir firmada çalışan Akif Bayram (38), geri manevra yapan otobüsün altında kaldı. Hastaneye kaldırılan Bayram tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Firma çalışanı Akif Bayram, geri manevra yapan Murat E. yönetimindeki 21 GB 341 plakalı yolcu otobüsünün altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan Bayram, Acil Servis'te yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otobüs sürücüsü Murat E. gözaltına alınırken, yolcular ise başka bir otobüse bindirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otobüsün altındaki Akif Bayram'ı kurtarma çalışması

Otogardan detay

Akif Bayram'ın altında kaldığı otobüs

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL / DİYARBAKIR,(DHA) Kayıp yaşlı adam, yabani hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulundu BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası Remzi Çitil (78), yabani hayvanlar tarafından parçalanmış halde dere yatağında ölü bulundu.

Sarıpınar Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası Remzi Çitil, geçtiğimiz 13 Temmuz'da evden çıktı. Çitil'den bir daha haber alamayan yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede, jandarma ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve ANDA ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 1 hafta boyunca devam eden arama çalışmalarında Çitil'in izine rastlanılamadı. Yaşlı adam, dün akşam saatlerinden çoban Mehmet Baydar tarafından dere yatağında parçalanmış halde ölü bulundu. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede yaşlı adamın yabani hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi. Remzi Çitil'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Arama çalışmalarından detatylar

-Jandarma ekiplerinden detaylar

-Ceset parçalarından detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) Balık tutmaya gittiği barajda boğuldu AFYONKARAHİSAR'da 3 arkadaşıyla balık tutmak için gittiği barajda bindikleri sandalın ters dönmesi sonucu suya düşen İbrahim Çardak (53) boğuldu. Arkadaşları kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, İbrahim Çardak'ın cansız bedenine 2 saat sonra ulaşılabildi.

Olay, sün saat 15.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Gebeceler beldesindeki barajda meydana geldi. İbrahim Çardak ve 3 arkadaşı öğle saatlerinde balık tutmak için geldiği barajda sandalla suya açıldı. Bu sırada sandal henüz bilinmeyen nedenle ters dönünce İbrahim Çardak ve 3 arkadaşı suya düştü. Arkadaşları kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başarırken, İbrahim Çardak suda kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112, jandarma ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri ve çevredeki vatandaşlar Çardak'ı aramaya başladı. Suda yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından ekipler İbrahim Çardak'ın cansız bedenine ulaştı. Gebeceler beldesinde oturduğu öğrenilen Çardak'ın yakınları olay yerinde fenalık geçirirken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden detay

- Jandarma, AFAD ve 112 ekiplerinden detay

- Tekneden detay

- Yerde yatan cesetten detay

- Genel detaylar

- Barajdan detay Haber-Kamera: AFYON,(DHA) Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren Mustafa Kılınç (19), boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Çatak mevkiinde meydana geldi. Arkadaşları ile bölgede piknik yapan Mustafa Kılınç, iddiaya göre sıcak havadan bunalarak baraj kıyısındaki sazlık suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Kılınç gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine su altı arama kurtarma polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Kılınç'ın cansız bedeni otopsi için Bozova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Baraj gölü

- Gencin boğulduğu sazlık alan

- Dalgıç polislerin çalışması

-Sudan çıkarılan ceset

- Sağlık ekibinin müdahalesi

- Cesedin ambulansa alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN / ŞANLIURFA,(DHA) Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde İslahiye- Nurdağı karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Ejder Ç. (56) yönetimindeki 31 SN 756 plakalı otomobil ile Burak E. (23) yönetimindeki 19 HP 921 plakalı otomobil hastane kavşağında çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri ile her iki araçtaki N.H.D (6), M.D. (45), G.D. (45), R.G. (27) ve N.E. (21) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İslahiye Devlet Hastanesi

- Acil servis önü

- Acil servis korudorunda hareketlilik

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir ÇELİK / GAZİANTEP,(DHA) Otomobille çarpışan araç, site bahçesine düştü: 5 yaralı BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı şeritteki otomobille çarpışan hafif ticari araç, istinat duvarını aşıp 3 metre yükseklikten site bahçesine düştü. 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kaza anı sitenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, öğleden sonra, Bursa çevre yolunda meydana geldi. Azad Gürbüz (19) yönetimindeki 16 F 7151 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, Ertan Subaşı (60) yönetimindeki 16 KPA 70 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle, savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki istinat duvarını aşıp, 3 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştü. Kazada, Azad Gürbüz ve hafif ticari araçta bulunan Yunus Çelik (15), Ömer Doğan (16), Batur Songurtekin (16) ile otomobil sürücüsü Subaşı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobilin sitenin bahçesine düştüğü anlar, sitenin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-olay yerinden görüntüler

-olay anı güvenlik kamerası Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) 2 katlı ahşap ev yandı, dede-torun yaralandı BARTIN'ın Ulus ilçesinde, 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kül oldu. Ahırdaki hayvanları kurtarmak isteyen ev sahibi ve torunu yaralandı.

Dün saat 21.00 sıralarında Ulus'a bağlı Kızıllar köyünde Halil Ergül'e ait 2 katlı ahşap evde kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu jandarma, 112 Acil ve itfaiyeye bildirdi. Yangını haber alan ev sahibi Halil Ergül ve torunu Sinan Ergül evin altında bulunan ahırdaki büyükbaş ve küçükbaşları çıkardığı sırada üzerlerine yanan odunların düşmesi sonucu yaralandı. Köylüler tarafından dışarıya çıkartılan Halil ve torunu Sinan Ergül, 112 Acil ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, köyde yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın sonrasında 2 katlı ev tamamen yanarken, alevlerin evin yanındaki camiye sıçramaması için köye takviye itfaiye ekipleri gelerek, soğutma çalışmalarına destek verdi.

Kumluca Belde Belediye Başkanı İsmail Can, "Kızıllar köyünde Ergül ailesine ait 2 katlı ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerimizi köye sevk ettik. Ama alevler bir anda büyüdüğü için evi tamamen sardı. Ev sahibi ve torunu ahırda bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kurtarmış, ama yaralanmışlar. Ev sahibi ve torununun sağlık durumları iyi, hepimize geçmiş olsun." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köyde çıkan yangın görüntüleri

-Vatandaşın panik anları Haber: Ayhan ACAR / BARTIN,(DHA) Kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı ÇORUM'da, iki grup arasında çıkan kavgada Mustafa Esmer ve Umut Kurşunlu, pompalı tüfekle vurularak, yaralandı. 2 yaralı hastanede tedaviye alınırken, olay yerinden kaçan kimliği belirsiz 2 şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Ulukavak Mahallesi Çevre Yolu Buharaevler kavşağında meydana geldi. Mustafa Esmer ve Umut Kurşunlu, yanlarına gelen kimliği henüz bilinmeyen 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri yanındaki pompalı tüfekle Esmer ve Kurşunlu'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mustafa Esmer ve Umut Kurşunlu kanlar içinde yere yığılırken, 2 şüpheli, pompalı tüfeği olay yerinde bırakıp, kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan iki yaralı ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

TRAFİK ARACINA TIR ÇARPTI

Öte yandan, bölgede güvenlik önlemi alan ve olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin otomobiline, TIR çarptı. kazada, polis otosunda hasar meydana geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinde pompalı tüfek

-Olay yeri inceleme ekipleri

- Polis aracına çarpan tır

-Polisin kalabalığı dağıtması

-Detaylar Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,(DHA) Mardin'de Süryanilerin yaşadığı köylere yakın dağda yangın MARDİN'de, Bagok Dağı eteklerinde çıkan ve 6 Süryani köyünü de etkisi altına alan yangın, BOTAŞ İstasyonu'ndaki petrol boru hattına sıçramadan söndürüldü.

Midyat ve Nusyabin ilçeleri arasındaki Bagok Dağı eteklerinde dün gündüz saatlerinde bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Süryani Elbeğendi Kafro köyüne kadar ulaştı. Köy duman altında kalırken, itfaiye ve köylüler alevlerin evlere ulaşmaması için yoğun çaba harcadı. Süryani vatandaşların da yaşadığı Elbeğendi, Güzelsu, Dibek, Üçköy, Üçyol ve Dağiçi köylerinin bulunduğu bölgeye yaklaşan yangını söndürmek için köylüler de seferber oldu. Yangın akşam saatlerinde itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangından görüntü

- Yapılan müdahale

- Kırsal alanda etkili olan yangın Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ - Halis İŞ / MARDİN,(DHA) Eski polis kendini astı BOLU'da, meslekten ihraç edilen eski polis Fatih Karaahmetoğlu (26), yalnız yaşadığı evinde kendisini doğal gaz borusuna iple asarak intihar etti. Karaahmetoğlu'nun intihar sırasında ellerinde boks eldiveni olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Geçtiğimiz yıl meslekten ihraç edilen eski polis Fatih Karaahmetoğlu'ndan bir süredir haber alamayan arkadaşı merak edip evine gitti. Kapıyı açan olmayınca, yedek anahtarların bulunduğu apartman görevlisi ile birlikte eve girildi. Fatih Karaahmetoğlu, doğal gaz borusuna asılı halde bulundu. Durum, polise haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaptıkları incelemede ellerinde boks eldiveni bulunan Karaahmetoğlu'nun öldüğünü belirledi. Fatih Karaahmetoğlu'nun Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde eğitim gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Apartman önünden görüntüler

-Olay yeri inceleme ekiplerinin binaya girmesi

-Eve giren kişi ile röp.

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA) Düğün magandaların havaya ateş etmesine, sosyal medyada tepki SAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki düğün öncesi magandalar, davetliler ve çocukların arasında dakikalarca tabancalarla havaya ateş etti. O anlar da cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada da tepkilere neden oldu.

İleçde düğününde düğün öncesi dua eşliğinde gelinin baba evinden çıkışının ardından bir grup tabancalarını çıkardı. Grup, davetliler ve çocukların da yer aldığı kalabalık arasında tabancalarla dakikalarca havaya ateş etti. O anlar davetliler tarafından cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi. Sosyal medya da paylaşılan görüntülere, pek çok takipçi ise yorumda bulunup tepki gösterdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Havata ateş edilmesi Haber-Kamera: SAMSUN,(DHA) Başpehlivanlık güreşi 45 dakika sürdü MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, 27'ncisi düzenlenen Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, başpehlivanlığı finalde Yıldıray Akın'ı yenen Ali Yanatma kazandı. İkilinin 45 dakika süren kıyasıya mücadelesi seyircilerden alkış aldı.

Kavaklıdere Belediye Başkanlığı'nca Yerküpe Yaylası'nda düzenlenen güreşlere, minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste 1, deste 2, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde, 200 pehlivan ile başpehlivan katıldı. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Muğla Valisi Vekili Rıza Dalan, güreş ağası Turgut Avcı, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaşın izlediği güreşlerde renkli görüntüler oluştu. Pehlivanlar birbiriyle güreşirken hızlarını alamayarak seyircilerin arasına dalarken, kimisi ise sakatlıklar yaşadı.

Havanın kararmasına rağmen er meydanını terk etmeyen seyircilerin tezahüratları altında yaklaşık 45 dakika süren başpehlivanlık müsabakasında Muğlalı Ali Yanatma, Yıldıray Akın'ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Akın, güreşin ardından centilmenlik örneği sergileyerek Yanatma'yı tebrik etti. Kavaklıdere Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Demir, "Yörük Türkmen geleneğinin devam etmesi için güreşleri ücretsiz yapıyoruz. Genç nesli bu tür ata sporumuzun da içinde bulunduğu etkinliklere katılımını sağlamak istiyoruz" dedi.

Öte yandan, gelecek yıl düzenlenecek güreşlerin ağalığını açık artırma sonucu 100 bin TL teklif eden iş adamı Mehmet Demiroğlu kazandı.