DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)LASTİK DEĞİŞTİRENLERE TIR ÇARPTI: 2 TAMİRCİ ÖLDÜ, SÜRÜCÜ AĞIR YARALI ANKARA'da bir TIR'ın patlayan lastiğini değiştiren 2 kişi, arkadan gelen başka bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda yaşandı. Yenikent'teki katı atık depolama alanına çöp götüren 06 FU 1618 plakalı konteyner TIR'ın sürücüsü Özgür Kirişçi, lastiğin patlaması üzerine aracı yol kenarına çekerek yardım çağırdı. 35 BED 476 plakalı kamyonetle yardıma gelen Mehmet Çalar ve Ercan Sarıtaş, patlayan lastiği değiştirdikleri sırada Ahmet Koç'un kullandığı 38 VT 378 plakalı TIR, önce park halindeki kamyonete sonra da lastik tamircileri Mehmet Çalar ve Ercan Sarıtaş ile Özgür Kirişçi'ye çarptı. TIR'ın altında kalan Çalar ve Sarıtaş, olay yerinde hayatını kaybederken Özgür Kirişçi ise ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü Ahmet Koç, polis ekiplerince gözaltına alınırken, Kirişçi ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kirişçi'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Kuzey Çevre Yolu'nun iki şeridi ulaşıma kapandı. Polis ekipleri, yol üzerinde güvenlik önlemi aldıktan sonra, ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan araçların vinçle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Cenazelerden görüntü

- Araçlardan görüntü

- Polis ekiplerinin çalışması

- Genel ve detay Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) =============================================== 2)GURBETÇİ AİLENİN OTOMOBİLİ TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, Fransa'dan yaz tatiline gelen gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, Serhat Güzeldere (18) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bingöl'ün Karlıova ilçesi Kümbet köyü mevkiinde meydana geldi. Fransa'dan yaz tatili için Muş'a gelen gurbetçi ailenin içinde bulunduğu Fuat Güzeldere (45) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, ziyaret amaçlı gittikleri Erzurum'dan döndükleri sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı. Kazada, sürücü Fuat Güzeldere, eşi Hatice (43) ve oğlu Mazlum Güzeldere (18) yaralanırken, yeğeni Serhat Güzeldere ise hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar Acil Servis'te tedaviye alınırken, hayatını kaybeden Serhat Güzeldere'nin cenazesi ise otopsi için morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yapan araç

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL / BİNGÖL,(DHA) =============================================== 3)DÜZCE' E SELDE KAYBOLAN KAĞAN TOPRAĞA VERİLDİ Düzce'nin Akçakoca ilçesinde selde yaşamını yitiren Kağan Töngel'in (3) cenazesi dün sabah saatlerinde bulundu. Kağan'ın cenazesi Aziziye Mezarlığı'na getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, vatandaşlar ve Töngel ailesinin yakınları katıldı. Kağan kılınan cenaze namazı sonrası selde yaşamını yitiren babası Cengiz Töngel'in mezarının yanında toprağa verildi. Görüntü Dökümü

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Cenaze arabasının mezarlığa gelirken görüntüsü

Cenazenin arabadan indirilirken görüntüsü

Cenaze namazı

Kağan Töngel'in mezarına konurken görüntüsü

Babasıyla yan yana olan mezarın görüntüsü ve detaylar Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA) =============================================

4)HAFİF TİCARİ ARAÇ AĞACA ÇARPTI: 5 YARALI ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç ağaca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçedeki Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ankara şehir merkezi yönünde ilerleyen Hanifi Korkmaz yönetimindeki 06 HA 9570 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil karşı şeride geçerek durabildi. Kazada sürücü ile birlikte araçtaki Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı. İtfaiyenin çalışmaları sonrası sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti. 5 yararı, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Görüntü Dökümü

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- Yaralıların ambulanslara taşınması

- Kaza yerinden görüntü

- Polis ekiplerinin çalışması

- Genel ve detay Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI / ÇUBUK(Ankara),(DHA) 5)PARKTA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Hocahasan Mahallesi Hocahasan Parkı çevresinde meydana geldi. İddiaya göre parkta oturan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Yaralılardan detaylar

-,Mahalle sakinlerinden detaylar Haber-Kamera: Semih ŞAHİN / BURSA,(DHA) 6)ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ESKİ POLİS GÖZALTINDA ADANA'da 'Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 30 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda aralarında eski emniyet amirlerinin de bulunduğu KHK ile ihraç edilmiş çok sayıda eski polis gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu belirtilen ihraç edilmiş eski polislerin evlerine, sabahın ilk saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince baskın düzenlendi. 30 eve eş zamanlı baskın yapan ekipler, aralarında eski emniyet amirlerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltı aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adli tıp biriminin dış görüntüsü

- Adli tıp biriminin tabelası

- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) 7)TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA KATILMAK İÇİN MARDİN'E GELEN KADIN VE İŞ BİRLİKÇİLERİ YAKALANDI MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK- PYD/YPG'ye katılmak için Antalya'dan gelen kadın ve ona aracılık ettikleri iddia edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, bir kadının Suriye'de terör örgütüne katılmak için Antalya'dan Mardin'e geleceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, Kızıltepe otogarında yolcu otobüsüyle geldiği tespit edilen kadın, görüştüğü bir kişiyle polis ekiplerini fark etmeleriyle kaçtıkları sırada yakalandı. Ekipler, sürdürdükleri çalışma kapsamında kadınla iş birliği yaptıkları tespit edilen 7 kişiyi daha gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakılırken, 8'inin sorgusu ise sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polislerin operasyona çıkması

Zırhlı araçlarla operasyon bölgesine gitmeleri

Drone görüntüleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MARDİN,(DHA) 8)SOKAK ORTASINDA 'BU ÇOCUK BENİM' KAVGASI ÇORUM'da, caddede yürüyen bir kadın, yolda bir başka kadının kucağında gördüğü çocuğu, 'Bu çocuk benim' diyerek almak isteyince kavga çıktı. Polisin müdahalesi ile ayrılan kadınlar, emniyete götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce Çorum'da yetiştirme yurduna verilen erkek çocuğunu koruyucu bir aile sahiplendi. Çocuğun gerçek annesi olduğunu iddia eden kadın, caddede karşılaştığı koruyucu aileden çocuğu almak isteyince ortalık bir anda karıştı. Koruyucu aile küçük çocuğu vermek istemezken, çocuğun gerçek annesi olduğunu iddia eden kadın ise 'çocuğumu bana verin' diyerek tepki gösterdi, taraflar arasında kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine caddeye polis ekibi sevk edildi. Polisin ayırdığı kadınlar, polis merkezine götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tarafların cadde ortasında tartışması

-Polisin devreye girmesi

-Kalabalık

-Şahısların polis otosuna bindirilmesi

- Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,(DHA) 9)SAHİBİ KAZADA YARALANAN KÖPEK, ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİ TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, servis midibüsünün çarptığı park halindeki otomobilde bulunan Selime Arslan (43) yaralandı. Otomobilde bulunan Arslan'ın 'puk' isimli köpeği ise sağlık ekiplerinin yaralı kadına müdahalesi sırasında çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Malkara'da servis güzergahından topladığı yaklaşık 15 işçiyi fabrikalara götürmek için yola çıkan Erdinç Yalçın (30) yönetimindeki servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, önce yol kenarındaki Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait MOBESE panoları ile trafik levhalarına, daha sonra ise park halindeki 59 SA 120 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde eşini bekleyen Selime Arslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. PUK, ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİ

Otomobilde bulunan Arslan'ın 'puk' isimli köpeği ise sağlık ekiplerinin yaralı kadına müdahalesi sırasında çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Selime Arslan, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çevredekilerin kucağına aldığı köpek, yaralı kadının eşine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sağlık, ambulans, polis ve itfaiye ekipleirnin gelişi

-Sağlık ekipleirnin yaralıya müdahalesi ve ambulansa götürülüşü

-Pug cinsi ve PUK isimli köpeğin bir vatandaş tarafından kucağa alınması

-PUK isimli köpeğin yaralanan sahibini görünce çırpınışı

-Ekipelirn çalışması

-Kaza yerinden detay

-Görgü tanığı röp. Haber-Kamera: Murat YAYIN / MALKARA(Tekirdağ),(DHA) 10)KALDIRIMDA YÜRÜRKEN İŞ MERKEZİNDEN BAŞINA CAM DÜŞTÜ BİLECİK'te, kaldırımda yürüyen Aynur Göksu'nun (54) başına bir iş merkezinin 2'nci katındaki penceresinden cam düştü. Ağır yaralanan Göksu, hastanede tedaviye alındı.

Olay, İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda kızları ve torunuyla birlikte yürüyen Aynur Göksu'nun başına, 5 katlı iş merkezinin 2'nci katındaki pencereden cam düştü. Kanlar içinde yere yığılan ve ağır yaralanan Göksu'nun yardımına vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göksu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Aynur Göksu'nun beraberindeki kızları ile torununun yara almadan kurtulduğu olay, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Binanın görüntüsü

-Düşen cam kaplamanın çekilen

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Görgü tanığının olayı anlatması

-Genel görüntülen Haber-Kamera: Cafer ELMAS / BİLECİK,(DHA) 11)BEBEK BEZİ BORULARI TIKADI, HASTANEDEKİ OFİS SU ALTINDA KALDI BURSA Şehir Hastanesi'nin Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nin su altında kaldığına dair cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili Bursa İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, ofis tavanında oluşan su birikintisi ile ilgili inceleme yapıldığı belirtilerek, olayın, pis su borularına bebek bezi ve benzeri maddelerin atılması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi'nin Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi su altında kaldığına dair cep telefonu kameraları ile çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, olayın pis su borularını bebek bezi ve benzeri maddelerin atılması sonucu meydana geldiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Bursa Şehir Hastanesi'nde 24.07.2019 tarihinde B1 katı HBYS ofis alanının tavanında oluşan su akıntısı ile ilgili gerekli inceleme yapılmıştır. C Blok Kadın Doğum ve Çocuk ünitesinin hastanesinin pis su borularına bebek bezi ve benzeri maddelerin atılması neticesinde rögarın tıkandığı ve suyun geri itmesi sebebiyle de anılan ofis üzerinden geçen boruya ait dirseğin patladığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili teknik ekipler hemen aksiyona alınarak vidanjör ile rögar açtırılıp, patlayan dirsek değiştirilmiştir. Ve her şey normal akışına dönmüştür. Bu su akıntısı sonucunda hiçbir tıbbi cihaz ve alanda sorun yaşanmamış ve sağlık hizmeti sunumu kesintisiz devam etmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Su basmasından görüntüler Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA) 12)DUR İHTARINA UYMADILAR, ÇALDIKLARI KOYUNLARI BIRAKIP KAÇTILAR ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 2 şüpheli, kullandıkları aracı ve içerisindeki çalıntı olduğu düşünülen 3 küçükbaş hayvanı terk edip kayıplara karıştı.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hayvan hırsızlığını önlemek için merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi Tekel Caddesi'nde saat 02.30 sıralarında devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekibi, içerisinde küçükbaş hayvanlar ve iki kişinin bulunduğu 80 HF 260 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına aldırmayan şüpheliler araçla kaçmaya başladı. Ova Mahallesi'nden Onur Mahallesi'ne geçen hafif ticari araç, ara sokaklarda izini kaybettirdi. Çevrede bir süre daha aramaları sürdüren polis, hafif ticari aracı ve içerisindeki 3 küçükbaş hayvanı yaklaşık 10 dakika sonra 45019 Sokak'ta terk edilmiş halde buldu. Araçta yapılan aramada, Ebubekir K. adına düzenlenmiş kimliğe rastlandı. Polis ekipleri incelemelerin ardından, aracı ve içerisindeki küçükbaş hayvanları, çalıntı olup olmadıklarının tespiti için Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürdü. Soruşturma başlatan polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yakalanan hafif ticari araçtan görüntü

- Aracın içindeki küçükbaş hayvanlardan görüntü

- Polis aracından görüntü

- Sivil polisin, hafif ticari aracı içindeki hayvanlarla götürmesi

- Polis aracının gidişi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) 13)TARIM ARAZİLERİNE İNEN DOMUZ SÜRÜSÜNÜ, ÇİFTÇİLER GÖRÜNTÜLEDİ DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde tarım arazilerine inen domuz sürüsü, çiftçiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, çok sayıda domuzun bulunduğu sürünün çıkardığı toz bulutu ise dikkat çekti.

Serinhisar ilçesinde, çok sayıda domuzun bulunduğu sürü, mısır ve nohut gibi tarım ürünlerinin yetiştirildiği Katırlısuyu mevkisine geldi. Bölgede hasat işlemlerini tamamlayan çiftçiler, çevredeki köpeklerin havlama sesleriyle birlikte tarım arazilerine giren domuz sürüsünü gördü. Çok sayıda domuzun olduğu sürünün ovada çıkardığı toz bulutu dikkat çekerken, domuzların koşarak ilerlemesi çiftçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Domuz sürüsünün toz bulutu çıkartarak ilerlemesi Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA) 14)BAKAN DÖNMEZ: TUZ GÖLÜ DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ KAPASİTESİ 5,4 MİLYAR METREKÜPE ULACAK ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin, dün temeli atılan genişletme projesiyle birlikte 5,4 milyar metreküpe ulaşacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi'nin temel atma törenine katılmak için Aksaray'a geldi. İlk olarak Aksaray Valiliği ile Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Dönmez, daha sonra Sultanhanı ilçesi yakınlarında doğal gaz depolama tesisine geçerek temel atma törenine katıldı.

Bakan Dönmez, törende yaptığı konuşmada 2000'li yılların başında her yıl kış aylarında doğal gaz nedeniyle sancılı dönemler yaşandığını hatırlattı. Artık o günlerin geride kaldığını ifade eden Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Türkiye 2000'li yılların başına kadar her yıl kış mevsimi geldiğinde büyük sancılar çeken bir ülkeydi. Gelişmiş bir doğal gaz altyapısı olmadığı için vatandaşlarımız, sanayicilerimiz sürekli bir tedirginlik içindeydi. O gün olmayan enerjiyi yönetmeye çalışan bakanlık bürokrasisi varken, bugün fazla enerjisini yönetmeye çalışan bakanlık bürokrasisi var. O günlerde televizyonlarda, gazetelerde, sürekli 'Türkiye'nin doğal gazı bitti, bu kış soğuk geçecek' gibi haberleri herhalde hatırlıyorsunuz. Son yıllarda devreye alınan doğal gaz altyapısı sayesinde ortalama günlük 250 milyon metreküp tüketime karşılık bugün sisteme 300 milyon metreküp doğal gaz veren altyapıya sahibiz. İnşallah yakın zamanda bu rakamı 400 milyon metreküpe çıkartacağız."

Bu kış doğal gaz kullanımında rekora ulaşıldığını belirten Bakan Dönmez, "Bu kış biliyorsunuz, doğal gaz tüketiminde rekor kırdık. Günlük çekişlerde. Ancak bu rekor artışı yaptığımız yatırımlar sayesinde hiçbir kesintiye ya da kısıntıya gitmeden karşıladık" dedi.

Bakan Dönmez, geçtiğimiz yılın sonu itibariyle de 81 ilin tamamına doğal gazın ulaştığını kaydetti.

'DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ KAPASİTESİ 5,4 MİLYAR METREKÜPE ULAŞACAK'

Bakan Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin genişletme projesiyle birlikte 5,4 milyar metreküpe ulaşacağını belirtti. Bakan Dönmez, "Tuz Gölü, tamamlandığında her biri ortalama 630 bin ile 780 metreküp kapasiteli 52 kavern (suni mağara) ile toplam kapasitesi 5,4 milyar metreküpe ulaşmış olacak. 2011 yılında başladığımız 1,2 milyar metreküp kapasiteli ilk 12 kavernanın yapım inşası da devam ediyor. Projenin bir kısmını tamamladık ve ilk gaz dolumu 2017 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Aksaray'da yapmıştık. Bugün 680 milyon metreküp depolama ve 20 milyon metreküp geri üretim kapasitesiyle tesisimiz hali hazırda, işletmeye hazırdır. Diğer kısımları da peyderpey devreye almaya devam edeceğiz. 2021 yılında da projenin ilk kısmını, 12 kavernanın tamamını işletmeye almış olacağız. Böylelikle toplam 1,2 milyar metreküpe ulaşmış olacağız"diye konuştu.

Bakan Dönmez, tesisin kapasite bakımında da dünyanın en büyüğü olacağını ifade etti.

Projenin tamamının 2023 yılında bitmesini planladıklarını ifade eden Bakan Dönmez, "Finansmanın tamamı Dünya Bankası ile Asya Altyapı Yatırım Bankası tarafından verilen 2 milyar dolarlık krediyle karşılıyoruz. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de haklı faaliyetlerine karşı, yaptığı tehdidi savunanlara karşı en güzel cevaplardan birisi de, bugün burada verilmiş olacak.

Türkiye hiçbir zaman alternatifsiz değildir. Hiçbir zaman bir emrivakiye eyvallah demedik, demeyeceğiz. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası meşru hakları hiçbir zaman pazarlık meselesi olamaz" dedi.

DOĞU AKDENİZ'DE ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"'Doğu Akdeniz sadece bizim bakanlığımızın ya da ilgili bakanlıkların meselesi değildir. Bu mesele topyekün 82 milyonun meselesidir, bir memleket meselesidir. Türkiye'nin meselesidir. Türkiye'nin varlığından rahatsız olanlara karşı, Türkiye'nin var oluş mücadelesidir. Gün birlik günüdür, beraberlik günüdür. Yarın 'elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, evet bizimdir' diyenlerindir."

Türkiye'ye rağmen adım atmaya çalışanların her zaman dik durduklarını belirten Bakan Dönmez, "Bu güç ve inanç sayesinde ne Doğu Akdeniz'de, ne de doğruluğuna inandığımız başka konuda asla geri adım atmayacağız." dedi.

Bakan Dönmez, Tuz Gölü ile birlikte genişletme projesi devam eden Silivri Doğal Gaz Depolama projesi tamamlandığı toplamda 11 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaşılacağını belirtti. Dönmez, " Bir hedef koymuştuk, 2023 yılında, yıllık tükettiğimiz doğal gazın yüzde 20'sini depolamak. İnşallah mevcut projelerimizle birlikte yeni yatırımlarımızla bu hedefimize ulaşacağımıza inancım tamdır. Hatta hedefimizin üzerine de çıkacağına inanıyorum." dedi.

Bakan Dönmez, tesisin kendi elektriğinin yüzde 60'nın da yapılacak güneş enerji santralinden karşılanacağını ve 2021 yılında devreye alınacağını kaydetti.

FLAMİNGOLARIN SAYISI ARTTI

Tuz Gölü'nün, en fazla flamingo kolonisine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bakan Dönmez, "Projeyle birlikte tuzlu su deşarjının başladığı 2014'ten bu yana flamingo nüfusu düzenli olarak artmaya başladı. 2016'larda 10 bin olan sayı, bugün 13 binin üzerine ulaştı. Ayrıca sahadaki ağaçlandırma projesi kapsamında 2 bin 500 ağacımızı toprakla buluşturduk. Ekim ve kasım döneminde dikilecek 5 bin 500 ağacın dikimiyle bu sayıyı 8 bine çıkartacağız" dedi.

Konuşmanın ardından genişletme projesinin temeli atıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Dönmez'in ziyaretlerinden detay

- Bakan Dönmez'in temel atma törenine katılması

- Bakan Dönmez'in konuşması

- Temelin atılması Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA) 15)PERİNÇEK'TEN S-400 DEĞERLENDİRMESİ: BUNLAR MANAVDAN DOMATES, BİBER GİBİ SEÇİLEN SİLAHLAR DEĞİL VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya'dan S-400 savunma sistemi alınmasının doğru bir karar olduğunu belirterek, "Bunlar manavdan domates, biber gibi seçilen silahlar değil. Türkiye'nin düşmanını doğru saptamasının sonucudur" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 25'inci yılını kutlayan, partisinin gençlik kolu Öncü Gençlik'in İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlediği geleneksel 'Yaz Akademisi'ne katıldı. Dikili'nin kırsal Bademli Mahallesi'ndeki bir tatil kampında gerçekleştirilen Yaz Akademisi'nde partili gençlerle bir araya gelen Doğu Perinçek'e Vatan Partisi MYK Üyesi olan eşi Şule Perinçek de eşlik etti. Doğu Perinçek, gençlere 'Türkiye'nin Çıkış Yolu ve Milli Hükümetin İnşası' konulu bir konferans verdi. Perinçek, konferansın ardından basın mensuplarına Öncü Gençlik'in Yaz Akademisi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öncü Gençlik'in 25'inci yılını kutladıklarını belirten Perinçek, "Öncü Gençliğin kökleri Namık Kemaller'den, yani Genç Türklerden gelir. Bizim Türk gençliğinin dünya tarihinde 'devrimci gençlik' olarak büyük bir anlamı vardır. Vatan Partisi'nin öncü gençleri de bu tarihsel mirası sürdürüyor. Bu nedenle 25 yıllık değil, 150-200 yıllık bir geçmişi vardır. Türkiye'nin geleceğini, bağımsızlığını, vatanın bütünlüğünü, üretim devrimini, bağımsız başı dik Türkiye umudunu Vatan Partisi'nin öncü gençliğine emanet ediyoruz" dedi.

'S-400'LER TÜRK DEVLETİ'NİN BAŞARISI'

Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alınmasına da değinen Perinçek, "Öncelikle S-400 alınması çok doğru bir karar. Bunlar manavdan domates, biber gibi seçilen silahlar değil, Türkiye'nin düşmanını doğru saptamasının sonucudur. Tehdit bize nereden geliyor? Fırat'ın doğusunda ve batısındaki ABD güçlerinden ve İsrail'den geliyor. Doğu Akdeniz'deki ABD, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs bir olmuşlar, Türkiye'ye karşı askeri tatbikatlar yapıyorlar. Karadeniz'de de Ukrayna ile ABD arasında Türk akımını kesmek için anlaşmalar yapılıyor. Yani ne tarafa baksak Doğu Akdeniz, Karadeniz, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tehditler ABD ve İsrail'den geliyor. O nedenle Türkiye kendisini ABD ve İsrail'in tehditlerine karşı silahlandırmak mecburiyetiyle karşı karşıya kalmıştır. S-400'ler de bu bakımdan stratejik bir tercihtir. Yani Amerika ve İsrail tehditlerine karşı Türkiye'nin savunma sistemlerini güçlendirmesi olayıdır. Bu başı dik Türkiye'nin çok yerinde bir kararıdır. ABD'ye teslim olmayan Türkiye'nin kararıdır. Vatan Partisi başından beri S-400'lerin alınması konusunda mücadele etmiştir. Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki bir takım gerginliklerin çözülmesinde her zaman etkin olmuştur. S-400'lerin alınmasını hem Türkiye Devleti'nin bir başarısı hem de Vatan Partisi'nin emeklerinin, alın terinin bir sonucu, ürünü olarak görüyorum" diye konuştu.