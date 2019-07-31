DHA YURT BÜLTENİ-1

1)ŞANLIURFA SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT SURİYE sınırındaki Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine konuşlandırılmak üzere Batı illerinden yola çıkan komando ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy ilçeye ulaştı. Suriye sınırdaki birliklere destek için farklı askeri birliklerden yola çıkan komando ve zırhlı araçlardan oluşan 12 araçlık askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında Ceylanpınar’a ulaştı. Suriye sınırındaki 1'inci Hudut Komutanlığı'na giren konvoydaki asker ve zırhlı araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi. Görüntü Dökümü

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- İlçeye giriş yapan askeri konvoy

- Şehir içinden görüntüler

- Hudut komutanlığına giriş

- Genel detay görüntüler (Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA) ============================================= 2)TUNCELİ'DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: ANNE-BABA-OĞUL, ÖLDÜ Tunceli'nin Pertek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu Ahmet Baysal (55) ve Hüsniye Baysal (54) ile oğulları Eren Baysal (30) yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Pertek çevreyolunda meydana geldi. İddiaya göre yan yoldan çevreyoluna girmek isteyen Ahmet Baysal yönetimindeki 24 EA 204 plakalı otomobil, güvenlik korucusu Sait Şirin yönetimindeki 23 AAJ 804 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Hüsniye Baysal olay hayatını kaybederken, eşi Ahmet Baysal, oğlu Eren Baysal ve yakınları Hüseyin Emik ile diğer otomobilin sürücüsü Sait Şirin yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Baysal ve oğlu Eren Baysal doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Baysal çifti ile oğullarının cesedi otopsi için morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Tunceli Devlet Hastanesi

Hastaneye gelen ambulanslar

Güvenlik önlemleri

Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 274 MB Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,(DHA) ============================================== 3)FINDIK İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI MİNİBÜS DEVRİLDİ, 15 KİŞİ YARALANDI, SÜRÜCÜ KAÇTI Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, fındık işçilerinin taşındığı minibüsün şarampole devrilmesi sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü ise kazadan sonra kaçtı. Kaza, akşam saatlerinde Lice ilçesinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Karadeniz bölgesine fındık işçilerinin taşındığı Mehmet Elma yönetimindeki 21 BA 048 plakalı minibüs, Diyarbakır-Bingöl karayolundaki Abalı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları Lice Devlet Hastanesi'ne götürdü. Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, minibüs sürücüsü Mehmet Elma'nın kazanın ardından kaçtığı belirlendi.

Görüntü Dökümü

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Kazanın meydana geldiği bölge

Kaza yapan minibüs

Ambulanslar

Yaralıların hastaneye getirilişi

Genel ve detay görüntüler Haber: Emrah KIZIL-Aziz ÖNAL Kamera: DİYARBAKIR,(DHA) ================================================= 4)KOCAELİ KAZA SONRASI BIÇAKLI KAVGA: 3 YARALI KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışmasının ardından çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay, akşam saatlerinde D-100 yolu Barbaros Mahallesi Nakliyeciler mevkiinde meydana geldi. D-100 yolunda seyir halinde olan 41 VS 571 plakalı TIR ile aynı istikamette ilerleyen 35 AN 3904 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında otomobilin sol arka kapısında ve arka çamurluğunda hasar meydana gelirken, araçlarından inen taraflar tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilde bulunan Fatih S., Mustafa K. ve oğlu Yakup K., TIR'da bulunan Ferhat Ç., Furkan E. ve Seyhan B. ile kavga etti. Kavgada Ferhat Ç., Furkan E. ve Seyhan B. bıçaklandı. Bıçağı çimenlik alana atan şüpheliler, olay yerinde otomobili bırakarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Hayati tehlikelerinin olmadığı belirlenen Ferhat Ç., Furkan E. ve Seyhan B. çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde olay yerinden kaçan Fatih S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan Mustafa K. ile oğlu Yakup K.'yi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntüler

- Yaralıların ambulans beklemesi

- 112 ekiplerinin yaralılara müdahalesi

- Yaralıların ambulansa taşınmaları

- Detay

(Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA) =================================================== 5)YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA AĞIR YARALANDI Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Koşan(67), Suriye uyruklu Ahmad Alabba'nın (23) kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Koşan (67), Ertuğrulgazi Caddesi'nde yolun karşısına için birden yola çıktı. Bu sırada süratli olduğu öğrenilen Suriye Uyruklu Ahmad Alabba (23) yönetimindeki 16 MA 1825 plakalı otomobil Koşan'a çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan Ahmet koşan ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet Koşan, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahmet Koşan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Genel görüntü

-Yaralının görüntüsü

-Detaylar Süre: 01.03 Boyut: 117 MB Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) =============================================

6)AYDIN'DA EYLEM GÜLÇİN KANIK CİNAYETİNDE 4 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ AYDIN'ın Didim ilçesinde, 2 yıl önce öldürüldükten sonra cesedi yakılarak makilik alana atılan Eylem Gülçin Kanık (37) cinayetiyle ilgili davada yargılanan 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığın ise 23 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanıkların yurt dışına kaçmak için kendilerinden yardım isteyen kadını parası için öldürdükleri, suçlarının ortaya çıkmaması için cesedi yakıp yok etmek istedikleri ileri sürüldü.Didim'de, 7 Ekim 2017 meydana gelen olayda, Çamlık Mahallesi, Manastır Koyu mevkiinde makilik alanda bir ceset olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, çalılıklar arasında vücudunun büyük bir kısmı yanmış halde çıplak bir kadın cesediyle karşılaştı. Üzerinde kimlik bulunamayan, yaşı da tespit edilemeyen kadının cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için son dönemde ilçede yapılan kayıp başvurularını incelemeye alan ve bölgedeki güvenlik kameraları da takibe alan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cesedin Eylem Gülçin Kanık'a ait olduğunu belirledi. Olaydan sonra cinayetle ilgili gözaltına alınan E.D., S.Ç. ile A.K., M.K. (43) ve oğulları G.K. (19) ile Y.K. (18) sevk edildiği Didim Adliyesi'nde nöbetçi mahkemece tutuklandı.

KATİL ZANLILARIYLA ANLAŞMIŞ

Öldürülen Eylem Gülçin Kanık'ın butik işlettiği öğrenilirken, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı gerekçiyle hakkında şikayette bulunulduğu, konuyla ilgili dava açıldığı ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildiği öğrenildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kanık'ın hapse girmemek için Türkiye'den kaçmak için yasa dışı geçişi organize ettiği belirtilen cinayet zanlılarıyla anlaştığı belirlendi. Kanık'ın para karşılığı anlaştığı bu kişilerce boğulduğu, ardından tanınmaması için makilik alanda cesedinin ateşe verildiği tespit edildi.

DURUŞMAYA 6 SANIK KATILDI

Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 2'si tutuklu, 2'si başka suçlardan tutuklu, 2'si ise tutuksuz olmak üzere 6 sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada, savcı tarafından hazırlanarak mahkemeye sunulan mütalaada, hakkında kredi kartı dolandırıcılığı suçlamasıyla cezası bulunan Eylem Gülçin Kanık'ın yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek için E.D. ile irtibata geçtiği, görüştüğü sanıklardan S.Ç.'nin de kadına faklı isimle sahte kimlik kartı çıkarttığı belirtildi. Şüphelilerin kadının evine girdiğine yer verilen mütalaada, bu sırada boynuna baskı uygulanan Kanık'ın öldürüldüğü, şüphelilerin cesedi yakarak yok etmeye çalıştıkları ifade edildi.

YETERLİ SOMUT, KESİN VE İNANDIRICI DELİL BULUNUYOR

Sanıkların üzerine atılı suçları işlediği hususunda mahkumiyetlerine yeterli somut, kesin ve inandırıcı delilin bulunduğu belirtildi. Duruşmada, tutuklu sanık E.D. ve başka suçtan tutuklu sanık M.K.'nın 'tasarlayarak adam öldürme', 'resmi evrakta sahtecilik', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıldan 24 yıla kadar hapisle, diğer tutuklu sanık S.Ç.'nin aynı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıldan 16 yıla kadar hapis, tutuksuz sanık A.K.'nın 'tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, başka bir suçtan tutuklu sanık G.K. ve tutuksuz sanık Y.K.'nın da aynı suçlardan toplamda 23 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanık ve taraf avukatlarının savunma için ek süre talep etmelerinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü

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-Olayla ilgili gözaltına alınan sanıkların adliyede tutuklanması (ARŞİV)

-Öldürülen Eylem Gülçin Kanık'ın fotoğrafı

-Detay görüntüler (Haber - Kamera: Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA) =================================================== 7)KOCAELİ'DE MARKET SAPIĞI AVM'YE TEKRAR GELİNCE YAKALANDI Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki markette H.S. (27) adlı kadının arkasında mastürbasyon yaptığı ileri sürülen kişiyle ilgili araştırma yapan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM'de bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin eşkalini belirleyen polis, sık sık alışveriş merkezine geldiğini değerlendirdi. Alışveriş merkezi içerisine sivil polis ekipleri yerleştirildi. Polis ekipleri, akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen O.T.'yi (26) gözaltına aldı. Kartepe ilçesinde bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen O.T., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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AVM'deki bankamatikten para çekmesi(ikinci sırada kareli gömlek giyen kişi) Haber: Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA) =============================================== 8)CHP'DEN 'SALDA'YA DOKUNMA' EYLEMİ Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yapılması planlanan Millet Bahçesi'ne karşı çıkan, aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın da bulunduğu grup, protesto eylemi düzenledi.

CHP Burdur İl Başkanlığı tarafından Salda Gölü Halk Plajı'nda, Salda Gölü'ne yapılması planlanan Millet Bahçesi'ni protesto eylemi gerçekleştirildi. 'Salda'ya dokunma' adıyla düzenlenen eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Muğla Milletvekili Burak Erbay, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut ile Burdur, Isparta, Antalya ve Denizli'de yaşayanlar katıldı. Protesto eyleminde konuşan CHP'li Karaca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "Salda'nın kenarında yapılaşma olmayacak" açıklaması yaptığını hatırlattı. Karaca, "Hukukçu kimliğimle sizleri bilgilendirmek istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı, birinci derece sit alanı, doğal sit alanı tanımı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi arasındaki farkı bir türlü diline getirip de vatandaşlara anlatamıyor. Çünkü vatandaşlar anladığında Salda ve ülkemizde Millet Bahçesi adı altında dokundukları her bölgeyi nasıl perişan ettikleri ve edecekleri ortaya çıkacak" dedi.

'SALDA YAŞAYAN BİR GÖL'

Şubat ayında Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın Salda'ya gelerek, "Burayı birinci derecede doğal sit alanından çıkartıp Özel Çevre Koruma Bölgesi haline getireceğiz" dediğini kaydeden Karaca, şöyle devam etti:

"'Sit alanı dar, Özel Çevre Koruma Bölgesi daha geniş bir alan olacak' dedi. Ardından bugün 'Yapılaşma yok' diye kendini savunmaya çalışan bakanın açıklamaları da aynen şöyleydi; 'Salda Gölü'nün kenarında yaya yolları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, otoparklar, vatandaşların konaklayacağı bungalovlar ama bunun yanında da geniş kafeteryalar yapacağız. Salda artık festivallerin yeri olacak' dedi. Yani ayakkabıyla yalın ayakla dahi kumlarının üzerine basılmaması gereken Salda'yı bir rant, festivaller ve çevre kirliliğini oldukça artıracak olan yapı ve insan popülasyonuna açacak. Bizler Salda'nın özelliklerini bütün ülke olarak biliyoruz. Salda dünyanın en derin ikinci gölü, turkuaz renge sahip, dünyanın üçüncü gölü. Salda yaşayan bir göl. Salda bir canlı. Çünkü Salda'da canlı organizmalar var, Salda'ya özgü endemik balık türü var. Salda 110 kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. Salda'nın etrafında yürüyüş yolları, otopark, festival adı altında ve kafeterya adı altında yapılaşmaya açmak için birinci derece doğal sit alanına çivi bile çakılamayacağını bilenler Salda'yı ranta açmak için Millet Bahçesi adı altında bir kandırmacayla önümüze bugün bu ihaleyi getirdi."

'SALDA'YA DOKUNMAYIN'

Salda Gölü kenarına yapılan Kayadibi Göleti ile Salda'nın boğazına ilmek takıldığını dile getiren Karaca, "Bu Millet Bahçesi ihalesiyle eğer vatandaşın sesi duyulmaz, vicdanları sızlamaz, bu ihale gerçekleşirse işte göletle boğazına atılan ilmekle Salda'nın idamını gerçekleştirecekler. En fazla 5 yıl içinde artık Salda bitecek. Salda'nın çığlığını duymayanlar o gün çok geç olduğunu görecek. Yapılacak ihale hukuksuz bir ihale. Bu çevreye ilişkin 1/25000, 1/5000, 1/1000'lik nazım imar planı uygulaması 10 Temmuz'da askıya çıkartıldı. Kesinleşmesi için askıdan inip itiraz olmazsa 30 gün süre gerekmektedir. Yani 10 Ağustos 2019 öncesinde ihale yapılamaz. 10 Ağustos'ta askıdan inecek. İtirazlar görüşülecek ve nazım imar planı kesinleşmediği sürece de ihale yapılması hukuksuzdur. Salda'nın bu doğal güzelliği, doğal varlığı karşısında Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin yaşanması gereken şartları vardır. Ya ÇED raporu alınacak ya da 'ÇED gerekli değildir' kararı çıkması gerekiyor. Hukuki süreci hukukçu arkadaşlarımız yürütecek. Elinizi vicdanınıza koyun, Salda'nın sessiz çığlığını duyun ve bu ihaleyi iptal edin, Salda'ya dokunmayın" diye konuştu.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ise Millet Bahçesi projesinin tekrar gözden geçirilerek, vazgeçilmesini istedi. CHP İl Başkanı İzzet Akbulut da Millet Bahçesi ihalesinin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Eyleme katılanlar, 'Salda halkındır, halkın kalacak', 'Salda bizimdir, bizim kalacak', 'Yeşilova halkı gölüne sahip çık' sloganları attıktan sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Drone görüntüsü

- Eyleme katılanlar

- İzzet Akbulutun konuşması

- Drone görüntüsü

- Mehmet Göker'in konuşması

- Katılanlar

- Drone görüntüsü

- Gülize Biçer Karaca'nın konuşması

- Detay 423 MB /// 06.59" HABER- KAMERA: Mesut MADAN- Yavuzkan AKDOĞAN/BURDUR, (DHA) =============================================

9)OTLUKTA ÇIKAN YANGIN, HURDA DEPOSUNDAKİ ARAÇLARA SIÇRADI Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otluk alanda başlayan yangın, hurda deposuna sıçradı. Alevlerin sardığı 6 hurda araç yanarken, 3 araçta da hasar oluştu. Pamukkale'ye bağlı Karakurt Mahallesi'nde bulunan otluk alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa süre içinde büyüyerek, trafikten çekilen hurda araçların bulunduğu depoya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanların şehir merkezinden de görüldüğü yangında ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle depoda bulunan 6 hurda araç tamamen yandı, 3 araçta ise hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Yangın görüntü

-Araçlardan görüntü Haber-Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - ================================================ 10)'TAZİYE YEMEĞİ' GELENEĞİ, YAS SAHİPLERİNİ MAĞDUR EDİYOR Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayanların gelenekleri arasında yer alan taziye yemeği, yas sahiplerini mağdur ediyor. 3 gün süren taziye ziyaretlerinde, gelenlere verilen yemek ikramı uygulamasının sona ermesi için girişimler sürüyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki cenaze evlerinde, 3 gün boyunca taziyelerini bildirmek için gelen yüzlerce kişiye yemek verilmesi, bazı yas sahiplerini ekonomik açıdan zor durumda bırakıyor. Maddi durumu iyi olmadığı için kimi zaman bankadan kredi çekerek, kimi zaman da yakınlarından borç alarak yemek masraflarını karşılamaya çalışan yas sahipleri, acılarının yanı sıra bir de ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Taziye evlerinde verilen yemek ikramlarının önüne geçmek için Diyarbakır Müftülüğü'nün hayata geçirdiği 'Taziye adabı' uygulamasıyla birçok yas sahibi yemek vermeme kararı aldı.

'TAZİYE EVLERİNDE YEMEK VERMEK, İSTENMEYEN BOYUTLARA ULAŞMIŞTIR'

Başta Diyarbakır olmak üzere bölgedeki birçok kentte, taziyelerde yemeğinin kaldırılması için girişimler sürüyor. Birçok yas sahibi taziyelerinde yemek vermeme kararı almasına rağmen, gelenek bölgenin birçok kentinde halen sürüyor. Diyarbakır İl Müftü Vekili Nihat Koç, taziye sahibinin yemek ikram etmek için bankadan kredi çekmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Müftülük olarak yemek verilmesinin önüne geçmek için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Koç, "Taziye evlerinde yemek verilmesi insanlarımıza külfet getiren bir uygulama olarak karşımıza çıkmıştır. Bir yıl önce bu konuyla alakalı hutbe bile verdik. Anadolu'muzun birçok yerinde, cenaze sahiplerine eş dostları, akrabaları ve hali vakti yerinde olanlar sahip çıkar. Bu uygulamanın kökenine baktığımızda, Peygamber efendimizin amcası Ebu Talip'in oğlu Ebu Cafer, Mute savaşında şehit olduğunda, efendimiz, 'Cafer'in ailesine yemek hazırlayın' demiştir, bunu görürüz. Son zamanlarda öğrendiğimiz kadarıyla taziye evlerinde yemek verme meselesi istenmeyen boyutlara ulaşmış. Özellikle maddi durumu iyi olmayan insanlarımızın hayvanlarını sattıkları, daha da durumu olmayanların bankalardan faizli kredi çekmek suretiyle bu külfetin altına girdiklerini öğrendik. Eğer böyle bir uygulama varsa bu felakettir" diye konuştu.

'TAZİYE YEMEĞİNİN MASRAFI 100 BİN TL'

Diyanet-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ömer Evsen ise yas sahiplerinin taziye evlerinde yemek vermelerinin mağduriyet oluşturduğunu belirterek, "Yıllardır bölgemizde, cenaze olduğu vakit taziye yemeği adı altında yemek verilmektedir. Bu yemekle alakalı ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Birçok insanımız bu yemekleri verebilmek için krediler çekmekte, borç altına girmekte. Bir taziye yemeğinin masrafı yaklaşık olarak 100 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bu yemeğin taziye sahipleri yakınları tarafından verilmesi gerekiyor ama ne yazık ki tam tersi bir şekilde taziye sahiplerinin üzerine yük binmiş durumda. Cenazesi olan insanlar, ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyor" dedi.

Bir yakının taziyesine katılan Şahin Süngü de, taziye evlerinde yemek verme uygulamasının kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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Taziye evinden görüntü

Taziye evinde dua okunması

Taziye adabı yazısı

Müftü vekili Koç'un konuşması

Diyanet Sen Başkanı Evsen'in konuşması

Şahin Süngü'nün konuşması

Genel ve detay görüntü GÖRÜNTÜ BOYUTU: 924 MB

Haber-Kamara: Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA) ============================================= 11)7'NCİ KATTAN ATLAYAN GENÇ ÖLDÜ Malatya'da, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ahmet Ünal (27), oturduğu evin 7'nci kattaki balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Olay, akşam saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Ünal, oturdukları apartmanın 7'nci katındaki balkonundan kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Ünal, ağır yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Ünal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ünal'ın cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.