DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BAGOK DAĞI'NDA PKK'LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT, 4 YARALI MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında Bagok Dağı'nda çıkan çatışmada uzman çavuş Muhammet Ata Kıratlı (25) şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Günyurdu köyü kırsalı, Bagok Dağı'nda güvenlik güçlerince fark edilen bir grup terörist, 'Teslim ol' çağrısına ateş açarak karşılık verdi. Açılan ilk ateşte 5 asker yaralanırken, çatışma çıktı. Yaralı askerler bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan askerlerinden uzman çavuş Muhammet Ata Kıratlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. ACI HABER AİLEYE VERİLDİ Bir yıllık evli olduğu öğrenilen şehit uzman çavuş Kıratlı'nın acı haberi, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde oturan ailesine askeri yetkililerce verildi. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- Mardin Devlet Hastanesi

- Acil servis

- Genel ve detay

- Şehidin fotoğrafı

Nezir GÜNEŞ-Ahmet AKKUŞ/MARDİN, (DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================= 2)OTOMOBİLİN ÇARPIP, KAÇTIĞI İKİ HAFTALIK EVLİ MAHALLE BEKÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ ADANA'da iki hafta önce evlendiği eşiyle yol kenarında yürüyen mahalle bekçisi Mehmet Candemir'e (31) otomobil çarpmış, sürücü kaçarken, ağır yaralanan Candemir, hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Candemir, bugün hayatını kaybetti.Önceki gece yarısı sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde, iki hafta önce evlendiği eşiyle birlikte yol kenarında yürüyen mahalle bekçisi Mehmet Candemir'e plakası belirlenemeyen siyah renkli bir otomobil çarptı. Düğün izninde bulunan Candemir, başına aldığı darbeyle ağır yaralanırken, sürücü ise otomobiliyle kaçtı. Mehmet Candemir, eşi Elif'in ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Candemir, bugün hayatını kaybetti. Candemir'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

----------------------------(OLAY GECESİ)

- Kazanın meydana geldiği caddeden görüntü

- Caddedeki mahalle bekçilerinden görüntü

- Olay yeri inceleme polisin çalışmasından görüntü

- Hastanenin acil servisine giren polisler

- Acil servis tabelası ve dış görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ================================================== 3)SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesine zırhlı askeri araçlarla komando sevkiyatı yapıldı. Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ulaştı. Personel taşıyan 10 araçlık askeri konvoy, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye’nin Halep kentine bağlı Aynel Arap ilçesi karşısında bulunan Suruç’un Mürşitpınar Mahallesi'ndeki sınır birliklerine takviye olarak konuşlandırıldı. Görüntü Dökümü

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- Sınır birliklerine gönderilen askeri araçlar

- Konvoy şeklinde giden askeri araçlar

- Polis ekiplerinin eşlik etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor (EK)

4)CESEDİNE ULAŞILDI Adıyaman'da, 3 gün önce doğum gününde evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hüseyin Nasullah Çelik (13), Kömür Beldesi'ne bağlı Bölükyaya köyü yakınlarında yol kenarında bıçaklanmış halde ölü bulundu. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Çelik'in cesedi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili bağlantısı olduğu öne sürülen ve Antalya'da bir pansiyonda yakalanan M.Ç. ise sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Jandarma ekiplerinin önlem alması

- Savcılık incelemesi

- Cesedin araca konulması

- Toplanan köylüler

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)TAVUK KÜMESİNDE ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN GENÇ ÖLDÜ ERZİNCAN'da, dayısına ait tavuk kümesindeki ampulü değiştirmek isteyen Ruhi Altay (21), akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dayısına ait tavuk kümesindeki ampulü değiştirmek isteyen Ruhi Altay, akıma kapıldı. İhbar üzenine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Altay, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ruhi Altay, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayı duyan gencin yakınları hastaneye gelerek sinir krizi geçirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden genel görüntü

-Jandarmadan görüntü

-Hastane acilinden ve gencin yakınlarından görüntü Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)DENİZLİ'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Siteler Mahallesi, Doğan Demircioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Solak yönetimindeki 20 EG 182 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun soluna dönmek isterken, Muhammet Ali Karatopçu yönetimindeki 20 GG 444 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otomobil yol kenarındaki kaldırıma çıkarak ağaçları devirdi. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Mustafa Ali Karatopçu, Müşteva Karatopçu, Enes Karatopçu, Ahmet Solak ve Ayşe Solak (38) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan ve durumu ağır olan Ayşe Solak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

inceleme sonrası otomobiller olay yerinden kaldırılırken, polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Kazalı araçlardan görüntü

- Polisin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)TAKLA ATAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI, EŞİ ÖLDÜ MALATYA'da, kontrolden çıkarak takla atan böcek ilaçlama kamyonetinin sürücüsü Kemal Günay (41) yaralandı eşi Dilşat Günay (33) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Malatya- Adıyaman karayolu Örnekköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezi yönünde ilerleyen Kemal Günay yönetimindeki 34 HR 7913 plakalı böcek ilaçlama kamyoneti, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra durabilen kamyonetten yola savrulan Dilşat Günay olay yerinde yaşamını yitirdi, eşi Kemal Günay ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Dilşat Günay'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detaylar

- Jandarma ve polis ekipleri

- Takla atan araç

- Ölen kadından detaylar

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================== 8)LASTİĞİ PATLAYAN TIR, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 5 YARALI ANTALYA'da, lastiği patlayan TIR'ın seyir halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 5 kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında D-400 Antalya- Alanya karayolu Serik ilçesi Kozağacı mevkiinde meydana geldi. Alanya'dan Antalya yönüne giden Mustafa Demir yönetimindeki 07 UN 775 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü TIR, ön sol lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle aynı yönde ilerleyen İsmail Uğur Bin yönetimindeki otomobilin üzerine devrildi. TIR, otomobili altına alarak yaklaşık 100 metre sürükledi. TIR şoförü Mustafa Demir'in yara almadan kurtulduğu kazada, otomobil sürücüsü İsmail Uğur Bin ile araçtaki Duralı Bin, Nezahat Bin (16) ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi sıkışarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla TIR'ın dorsesini kaldırarak otomobildeki yaralıları çıkardı. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. TIR sürücü Mustafa Demir ise işlemleri için polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle D-400 yolu Antalya yönüne bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra trafik yeniden normale döndü.

Soruşturma sürüyor

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan araçlardan görüntü

- Detaylar Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)KANYONDA BACAĞI KIRILAN KADIN, ASKERİ HELİKOPTERLE KURTARILDI KASTAMONU'da iple Valla Kanyonu'na inerken sol bacağı kırılan Zeynep Yıldırım, askeri helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Pınarbaşı ilçesindeki Valla Kanyonu'nda meydana geldi. İlçede düzenlenen '3'üncü Kanyon ve Doğa Sporları Festivali'ne katılan sporcular, Valla Kanyonu'na inmek için sabahın erken saatlerde hazırlıklarını tamamladı. 19 kişilik sporcu grubu, gerekli kontrollerin ardından 12 kilometre uzunluğundaki kanyona giriş yaptı. Kanyonda ilerleyen sporculardan Zeynep Yıldırım, iple iniş yaparken sol bacağı kırıldı. Bunun üzerine jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ancak bölgeye araç giremediği için olay yerine askeri helikopter sevk edildi. Helikopterle bulunduğu yerden çıkarılan Yıldırım, kanyon yakınlarında ambulansa taşındı. Yıldırım, ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne getirilerek acil serviste tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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-Helikopterin yaralıyı taşıyışı

-Helikopterin inişi

-Helikopterden çıkarılan yaralıya ilk müdahale Haber: Gürkan YILMAZ - Kamera: PINARBAŞI (Kastamonu),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ======================================================== 10)ELAZIĞ'DA ORMAN YANGINI ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Karakoçan ilçesine bağlı Yalıntaş köyünde akşam saatlerinde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köy sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale için bölgeye sevk edilen ekipler, 2 arazöz aracıyla yangına müdahale bulundu. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Görüntü Dökümü

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- Orman yangınından görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber: Erkan BAY/Nursel ŞENGEZER -Kamera: ELAZIĞ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ========================================================

11)ADANA'DAKİ ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ ADANA’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürülürken, bir hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, gece saatlerinde Sıralif mevkiindeki ormanlık alanda başladı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. 10 arazöz, 2 itfaiye aracı ve çok sayıda işçinin katıldığı çalışma sonucunda yangın söndürüldü. Bir hektarlık alana zarar veren yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalar devam ediyor. Görüntü Dökümü

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- Alevler

- İtfaiye ekipleri

- Detaylar Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)MANİSA'DA ÇIKAN FABRİKA YANGININDA GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI MANİSA'da, yapışkan bant üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gökyüzünü ise kara duman kapladı.

Yangın, akşam saatlerinde Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren, yapışkan bant üretimi yapan fabrikada çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangının ardından fabrikada çalışanlar, tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, gökyüzünü ise kara duman kapladı. İtfaiyeye, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait su tankerleri de destek oldu.

Yangın, yaklaşık 2 saatlik söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yanan fabrikadan görüntü

- Tüten siyah dumanlardan görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber: Cemil SEVAL - Kamera: MANİSA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 13)BAKAN KURUM SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE İNCELEME YAPTI Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçelerinde sel felaketinin yaşandığı bölgede, incelemelerde bulundu. Bakan Kurum ile beraberindeki heyet, sel bölgesinde tavuk çiftlikleri ve hasar gören evleri inceledi. Kocaali'ye bağlı Bezirgan, Kozluk ve Melen mahallelerini ziyareti sırasında devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, ilçe sakinleriyle sohbet ederek, isteklerini dinledi. Görüntü Dökümü

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- Sel bölgesinde incelemeler

- Detay HABER-KAMERA Aziz GÜVENERSAKARYA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 14)YANGIN SONRASI EVSİZ KALANLARI ZİYARET EDEN BAKAN PAKDEMİRLİ: MEVZUATA TAKILMAYIN, SORUNU ÇÖZÜN TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Menteşe ilçesinin kırsal Zeytinköy Mahallesi'nde, iki yıl önce çıkan yangında evlerini kaybeden ve o tarihten sonra konteynerlerde yaşamaya başlayanları ziyaret etti. Evlerin neden yapılmadığını soran ve konunun mevzuata takıldığı bilgisini alan Pakdemirli, "Ne çok mevzuata takılıyoruz, mevzuata takılmayın. İnsanlar deniz üzerine kazıklarla ev yapıyor. Bu sorunu bir an önce çözün" talimatı verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir ziyarette bulunmak üzere Muğla’ya geldi. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Milas-Bodrum Havalimanı’na inen Bakan Pakdemirli, daha sonra Güvercinlik'te, orman yangını söndürme işçileri ve diğer orman personeli ile bir araya gelerek, yemek yedi. Pakdemirli, daha sonra helikoptere binerek, yangınlarda zarar gören Milas'ın Ören Mahallesi ile Menteşe'nin Zeytinköy Mahallesi'ndeki bazı ormanlık alanları havadan inceledi. İncelemenin ardından helikopterden inen Pakdemirli, karayolu ile 2017 yılının Eylül ayında çıkan yangında 57 ev, 10 ahır ve 2 deponun kül olduğu Menteşe’nin Zeytinköy Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahallelinin sorunlarını dinleyen Bakan Pakdemirli, Zeykinköy Mahallesi Muhtarı İbrahim Aykaç'a, "Yangının üzerinden iki yıl geçmiş. Evler neden yapılmadı" diye sordu. Muhtar Aykaç'tan, "Evlerin en az 90 metrekare olması gerekiyormuş. Bu yüzden ÇED raporu verilmedi" cevabını alan Pakdemirli, "Ne çok mevzuata takılıyoruz, mevzuata takılmayın. İnsanlar deniz üzerine kazıklarla ev yapıyor. Bu sorunu bir an önce çözün" diyerek Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’e talimat verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, geceyi Fethiye’de geçireceği ve bugün Dalaman ilçesinde de bir takım incelemelerde bulunacağı öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Pakdemirli'nin karşılanmasından görüntü

- Pakdemirli'nin mahalleliler ile buluşmasından görüntü

- Pakdemirli'nin konteynerlerde yaşayan vatandaşları ziyaret etmesinden görüntü

- Pakdemirli'nin evlerin biran önce yapılması için talimat vermesinin görüntüsü Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız (3)

KEMALPAŞA'YA ZİYARET CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin'in Hopa ilçesinin ardından geldiği Kemalpaşa'da halka seslendi. Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "17 yıldır iyi bir sınav verilmedi. Paket açıkladılar, dediler, 'Ekonomi iyiye gidecek'. Her seferinde kötüye gitti. Ülkenin sorunlarına hep beraber çözüm üretmek zorundayız. Biz görevimizi yapıyoruz. Krizin daha başlangıcında, geçen yılın Ağustos ayında, İstanbul'da 13 madde halinde 'Bu krizden nasıl çıkarız' diye açıkladım. Hiç kimseyi suçlamadım; memleket, vatan, bizim vatanımız. Bu vatanda herkesin huzur içinde yaşamasını istedim. Bununla ilgili düşüncelerimi açıkladım; ama her seferinde suçlandım. Ben vatandaşın derdini anlatmayayım da kimin derdini anlatacağım? 'Mutfakta yangın var, işsizlik var, Suriyelilere 40 milyar dolar para harcandı' diyorum, kızıyorlar" dedi.

'TEK DERDİM VAR, HER EVDE HUZUR OLSUN' CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Borçka ilçesine geçip, belediyeyi ziyaret etti. Belediye binası önünde konuşan Kılıçdaroğlu, siyasetten zenginleşme beklentisinin olmadığını belirterek, şunları söyledi: "Kavgadan, geriliminden, düşmanlıktan yana asla değilim. Tek derdim var; bu memleketteki hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Tek derdim var; her evde huzur ve bereket olsun. Her şeye vergi veriyorsunuz. Ne yapılıyor bu paralarla? Türkiye neden üretimden koptu? Bunu sormalıyız. Bazı alışkanlıklardan da vazgeçmemiz lazım. 'İlla ben A partisine, B partisine oy vereceğim' değil kim bu memlekete hizmet ediyorsa kim siyasette zenginleşmeyi değil halkı düşünüyorsa ondan yana hepimizin tavır alması lazım. Benim siyasetten zenginleşme gibi bir beklentim yok; ama bir çocuk yatağa aç giriyorsa o benim derdimdir." 'MURATLI SINIR KAPISI AÇILMALI' Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan sonra Artvin sınırlarındaki ikinci kapı olan Muratlı Sınır Kapısı'nın da açılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu kapı neden açılmaz? O TIR'ların bir kısmı buradan gelip, gitse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Buranın esnafı da kazanacak, herkes kazanacak, zarar eden olmayacak. Size sözüm söz; Muratlı açılacak, bunun için mücadele edeceğim. Burayı açın, ne olur? Maliyeti de çok yüksek değil. Buradan sesleneyim isterseniz; eğer bu kapıyı açmakta zorlanıyorsanız, para bulamıyorsanız, vallahi parayı ben bulacağım. Parayı ben bulup, burayı açacağım, yeter ki engel olunmasın" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Borçka programının ardından Artvin'e hareket etti. ARTVİN BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin Belediyesi’ni ziyaret etti, vatandaşlara seslendi. Türkiye’ye baharı getireceklerini, herkesin mutlu olacağı bir Türkiye inşa edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu memlekette ne zamandan beri et ithalatı, canlı hayvan ithalatı başladı. Bu memlekette çiftçimi bitti? Sorun çiftçiye derdin nedir diye, perişan vaziyette. Şapkayı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Allah’ın izniyle ilk seçimlerde Türkiye’ye baharı getireceğiz. Bahar kadar güzel bir mevsim var mı? Artvin’e baharı getirdiniz, buraya geldim sizlere teşekkür etmek için. Artvin de huzur bulacaktır inşallah. El birliğiyle herkesin mutlu olduğu bir Türkiye inşa edeceğiz" dedi. Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Kılıçdaroğlu’na, TBMM önünde fotoğrafı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün üç boyutlu tablosunu hediye etti. Kılıçdaroğlu, CHP Artvin il Başkanlığını ziyaret ettikten sonra geceyi geçirmek üzere Kafkasör Yaylası'na hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vatandaşlardan detay

- Alandan detaylar

- Kılıçdaroğlu detayları

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- Alana gelişi

- Konuşması Haber-Kamera Selçuk BAŞAR-Mehmet Can PEÇE ARTVİN-DHA ABONELERİMİZİN DİKKATİNE

AŞAĞIDAKİ FTP ADRESİNDEN GÖRÜNTÜNÜN TAMAMINA, LOGOLU OLARAK ERİŞEBİLİRSİNİZ.. FTP ADRESİ: 178.211.55.226

KULLANICI ADI: dhaabone

ŞİFRE: dha GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 14 yaşındaki Vedat'ın ölümüyle ilgili Hakkari Valiliği'nden açıklama (2)

16)VALİ AKBIYIK'TAN TAZİYE ZİYARETİ Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, önceki gün yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken, güvenlik güçlerinin 'Dur' ihtarına uymayıp, açılan uyarı ateşi sonucu seken kurşunun isabet etmesiyle hayatını kaybeden Vedat Ekinci'nin (14) ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Akbıyık, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, 34'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Vedat Ekinci'nin taziyesine katıldı. Üzüntüsünü dile getirip, baba İslam Ekinci'ye başsağlığı dileklerini ileten Akbıyık, "Acınızı paylaşıyoruz. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Tabi biraz da coğrafi kader. Tabi bu coğrafyada maalesef bu tür üzücü olaylar da yaşanıyor. Derecik'te Gerdi aşireti mensupları, en çok sevdiğimiz ve güvendiğimiz insanlarsınız. Derecik ilçemizin, valiliğimiz ve devletimizin tüm kamu kurum, kuruluşları nezdinde özel bir yeri var. Bu birlik ve beraberlik bundan sonra da devam edecek. İnşallah bundan sonra bu tür üzücü olaylar olmaz. Sınır kapısının açılması için özel bir çabamız var. Sayın İçişleri Bakanı'mızın da sizlere başsağlığı dilekleri var. Sizler bu bölgede en çok askerimize, jandarmamıza yardımcı olan insanlarsınız. İnşallah hep beraber buradaki birtakım olumsuzlukların üzerine geleceğiz" dedi.

Taziyeye katılanlar ise bu tür üzücü olayların yaşanmaması için sınır kapısının bir an önce açılması gerektiğini söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Valinin köye gelişi, başsağlığı dileğinde bulunması

-Valilin yakınları ile konuşması

-Yapılan dua ve detaylar Haber-Kamera: Abdullah KAYA / DERECIK (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Sahilde 'tuvalet' kavgasında, araya giren genci öldürdü (3)

17)TOPRAĞA VERİLDİ Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kavgayı ayırmaya çalışırken, bıçaklanarak, öldürülen fabrika çalışanı Çağatay Burak Atay için cenaze töreni düzenlendi. Atay'ın tabutu, Yüzbaşılar Camii'ne getirilirken, ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Baba Hasan Atay'ın, cenazede güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Anne Derya Atay ise oğlunun tabutu cenaze aracına koyulurken, "Annem, çocuğum gitti" diyerek, gözyaşı döktü. Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen Atay, araç hareket ederken, elini uzatarak, "Gidiyor" diye bağırdı. Çağatay Burak Atay'ın cenazesi, Değirmendere Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

TUTUKLANDI Öte yandan Çağatay Burak Atay'ı bıçaklayarak, öldüren Müslüm Ayyıldız, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri sahilden görüntü

- Cenaze namazından görüntü

- Anneden görüntüler, annenin ağlaması HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 18)VAN'DA, '3'ÜNCÜ ANNE-BEBEK BULUŞMALARI' BEBELAC Çocuk Devam Sütleri ve Hürriyet iş birliği ile hayata geçirilen, 'Anne-Bebek Buluşmaları'nın 3'üncüsü, Van'da gerçekleştirildi. Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen etkinlikte; Hürriyet Gazetesi aile- çocuk yazarı Ömür Kurt moderatörlüğünde, çocuk doktoru Elif Pınar Çakır, bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişiminde beslenmenin önemini aktardı. Panelde konuşan Çakır, bebek beslenmesinin anne karnında başladığını ve bebeğin 2 yaşına kadar aldığı gıdalar ile gösterdiği gelişimin tüm hayatını şekillendirdiğini söyledi. Ailelerin sadece bebeklerinin boyuna ve kilosuna odaklanmaması, bilişsel gelişimine de dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Çakır, "Bebeğinizin sağlıklı gelişimi için anne sütü son derece önemli. Sütünüz yeterli değilse devam sütü en doğru seçenek" dedi.

Yaşamın ilk yıllarında fiziksel gelişim kadar sosyal gelişimin de önemli olduğuna değinen Nutricia Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu ise kendi annelik yolculuğundan ve deneyimlerinden yola çıkarak, kardeş sevgisi, paylaşma duygusu, kardeşlerin beraber büyümesi gibi deneyimlerini Vanlı annelerle paylaştı. Aydoğdu, bebek beslenmesi ürünlerinin kalitesine dikkat çekerken, Bebelac çocuk devam sütleri olarak Avrupa Kalite Standartları'na göre 90 farklı kalite testinden geçip, üretilen ve hiçbir koruyucu madde içermeyen devam sütleriyle 20 yılı aşkın süredir tüm annelerin yanında olduklarını vurguladı. Panelin sonunda konuşmacılar, Vanlı ailelerin sorularını da yanıtladı. Tüm katılımcılara ise Hürriyet Gazetesi aile - çocuk yazarı Ömür Kurt'un editörlüğünde yayımlanan ve Hürriyet Kitap'tan çıkan '200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi' hediye edildi. Bebelac Çocuk Devam Sütleri ve Hürriyet iş birliği ile hayata geçirilen 'Anne- Bebek Buluşmaları' kapsamında yıl boyunca 10 şehirde, anneler ile alanının uzman isimleri bir araya gelecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Anne ve bebeklerden detaylar

-Oyun oynayan çocuklardan detaylar

-Söyleşi detayları

-İzleyicilerden detaylar

-Çocuk Doktoru Elif Pınar Çakır ile röportaj

-Hürriyet Gazetesi Aile - Çocuk Yazarı Ömür Kurt ile röportaj

-Nutricia Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu ile röportaj Haber-Kamera: Safa ATMACAVAN, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 19)FINDIK ÖZEL HAREKAT TİMİ'NE (FÖH) SOSYAL MEDYADA İLGİ ORDU'da, çektikleri videoları sosyal medyada paylaşarak fenomen olan Hasan Yiğit ve Sami İsen, fındığın hasat zorluğuna dikkat çekmek için 'Fındık Özel Harekat Timi (FÖH) adıyla video çekti. Sosyal medyada paylaşılan video ilgi gördü. Ordu'nun Korgan ilçesinde oturan Hasan Yiğit ile Sami İsen, paylaştıkları videolarla sosyal medya fenomeni oldu. Takipçileri için özel videolar çekerek sosyal medyada paylaşan Yiğit ile İsen, bu yıl da fındığın hasat zorluğuna dikkat çekmeye çalıştı. Yiğit ile İsen, Fındık Özel Harekat (FÖH) baskılı tişörtler giyerek, askeri eğitimler eşliğinde fındığın hasadını çektikleri video ile anlatmaya çalıştı.