DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)MURAT NEHRİ'NE GİREN ÇOCUKLARDAN 4'Ü BOĞULDU, 1'İNİN YAŞAM SAVAŞI DEVAM EDİYOR MUŞ'un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde, gittikleri piknikte serinlemek için Murat Nehri'ne giren Kuran kursu öğrencilerinden 5'i akıntıya kapıldı. Çocukların 4'ü boğuldu. 1'nin tedavisi devam ediyor.

Malazgirt'e bağlı Beşçatak köyünde Kuran kursu öğrencileri, Murat Nehri kıyısına pikniğe gitti. Burada, serinlemek için suya giren çocuklardan 5'i akıntıya kapıldı. Arkadaşlarını gören çocukların çığlıklarını duyan köylüler, koşarak bölgeye geldi. Köy sakinleri, nehre girerek 4 çocuğu kıyıya çıkardı. 1 çocuğa ise ilk anda ulaşılamadı.

Ruhat Burukanlı(12), Muhammed Demir(11) ve İlhami Demirbilek'in(12) hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuğun cansız bedenleri yapılan incelemelerin ardından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOCUKLARDAN BİRİNİN KALBİ ÇALIŞTIRILDI

Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan Boran Yıldırım'ın(12) duran kalbi ise çalıştırıldı. Kalbi yeniden çalıştırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan Boran Yıldırım, daha sonra Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

VALİ, OLAY YERİNDE GELDİ

Olay sonrası bölgeye giden Muş Valisi İlker Gündüzöz, arama çalışmalarını yakından takip etti. Yetkililerden bilgi alan Vali Gündözöz, "Murat Nehri'ne giren çocuklardan 3'ünün cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan bir çocuğun hastanede tedavisi sürüyor. Akıntıya kapılan bir çocuğu da arama çalışmaları sürüyor" dedi.

KAYIP SON ÇOCUĞA DA AKŞAM SAATLERİNDE ULAŞILDI

İhbar üzerine köye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipleri, kayıp çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Kayıp son çocuk olan Taner Güven'in(10) cansız bedeni de saat 20.22'de bulunarak Malazgirt Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Yapılacak olan otopsinin ardından çocukların cenazesi ailelerine teslim edilecek.

VALİ GÜNDÜZÖZ: 1 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Öte yandan, olayın ilk saatlerinden itibaren bölgede bulunan ve daha sonra hastaneye de giden Vali İlker Gündüzöz, 4 çocuğun öldüğünü, birinin ise durumunun ağır olduğunu, çok üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi. Gündüzöz, hastane önündeki ailelere, başsağlığı dileklerinde bulundu.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Nehirdeki arama çalışmaları

- Çevrede toplanan yakınları

- Alınan güvenlik önlemleri

- Kaybolan son çocuğun bulunması ve ambulansa taşınması

- Hastane önünden detaylar

- Vali'nin açıklaması

- Detaylar Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL / MUŞ, (DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)SERİNLEMEK İÇİN SULAMA KANALINA GİREN GENÇ KAYBOLDU ŞANLIURFA'da serinlemek için girdiği DSİ'ye ait sulama kanalında akıntıya kapılan İsmail Demir (16), kayboldu.

Olay, akşam saatlerinde, Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren İsmail Demir, bir süre sonra akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekipleri, su altı polislerine bilgi verdi. Dalgıç polisler, Demir'i bulmak için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

----------------------------

- DSİ'ye ait sulama kanalı

- İtfaiye ve sağlık ekiplerinin gelmesi

- Polis ekiplerinin inceleme yapması

- Yakınlarının beklemesi

- Genel ve detay görüntüler Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)MANİSA'DA SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜ YANDI

YOLCULAR BAŞKA BİR OTOBÜSE BİNDİRİLDİ MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsü motor kısmından alev alarak yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs ise kullanılmaz hale geldi. Yolcular başka bir otobüse bindirilerek yollarına devam etmeleri sağlanırken, kaza nedeniyle oluşan yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu da normale döndü. Olay, saat 19.30 sıralarında Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Firdanlar mevkiinde meydana geldi. İzmir-İstanbul seferini yapan İbrahim Baylan(45), 34 FS 4802 plakalı yolcu otobüsüyle seyir halindeyken, aracın motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Motordan duman yükseldiğini gören şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcu konumundaki 9 kişiyi tahliye etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Balıkesir ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otobüse müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, otobüs ise kullanılmaz hale geldi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Jandarma ekipleri araç sürücüsünün ifadesine başvurdu. Otobüs vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu otobüsün yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Öte yandan, Manisa Valiliği olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

03.08.2019 günü saat 19.30 sıralarında İzmir istikametinden İstanbul istikametine doğru giden yolcu otobüsünde, Manisa Kırkağaç ilçesi D-565 karayolu Firdanlar mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Görüntü Dökümü

----------------------------

- Yanan otobüs

- Çevredeki vatandaşlar

- Yükselen alevler ve duman

- İtfaiyenin söndürme çalışmaları

- Detaylar

Haber: Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- Görüntü Dökümü

----------------------------

-Alev topuna dönen otobüsten görüntü

- İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarından görüntü

- Trafiğin akşam saatlerine kadar sıkışması

- Genel ve detay görüntüler Haber: Cemil SEVAL - Kamera: Erdinç ALKAN/MANİSA,(DHA) =================================================

4)BALIKESİR'DE YANAN OTOBÜSÜN ŞOFÖRLERİ TUTUKLANDI Balıkesir'in İvrindi ilçesinde önceki gün 5 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı otobüs yangının ardından gözaltına alınan otobüsün şoförü Nihat Demir (48) ve ikinci şoförü Hüseyin Hakkıoğlu (41), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kepsut Cezaevi'ne gönderildi. Görüntü Dökümü

----------------------------

-Nihat Demir ve Hüseyin Hakkıoğlu adliyeden çıkışı Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================ 5)OTOBÜS YANGININDA ÖLEN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK İLE TEYZESİ TOPRAĞA VERİLDİ BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde, otobüs yangınında yanarak hayatını kaybeden 5 kişiden Huzeyfe Yavuz (5) ile teyzesi Özlem Yılmaz (17), Bursa'nın Kestel ilçesinde toprağa verildi. Hayatını kaybeden Huzeyfe Yavuz, tabutunun üzerine sarılı sünnet kıyafeti, teyzesi Özlem Yılmaz ise tabutuna sarılı gelinliği ile son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde önceki gün meydana gelen otobüs yangınında yanarak hayatını kaybeden 5 kişiden Huzeyfe Yavuz ile Özlem Yılmaz, Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi'nde toprağa verildi. Özlem Yılmaz ile Huzeyfe Yavuz'un tabutu evlerinin önüne getirilerek helallik alındı. Daha sonra cenazeler Ümitalan Camii'e getirildi. Huzeyfe Yavuz'un tabutuna sünnet kıyafeti, teyzesi Özlem Yılmaz'ın tabutuna ise gelinlik sarıldı. Teyze ile yeğenin cenazesi, akşam namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Ümitalan Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede gözyaşları sel olurken, yangını hafif yaralarla atlatan Huzeyfe Yavuz'un annesi Saniye Yılmaz'ın ayakta durmakta güçlük çektiği ve ellerinin sargılı olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Cenazeden görüntüler

-Yakınlarından görüntüler

-Gelinlik ile sünnetlik sarılı tabutlardan görüntüler Haber:Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Mehmet İNAN-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================ 6)OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ, ANNE VE 2 YAŞINDA OĞLU ÖLDÜ ANTALYA'da şarampole yuvarlanan otomobildeki Merve Çolak (28) ile oğlu Yiğit Eymen (2) öldü, eşi Hakan ile diğer oğlu Yavuz Selim Çolak (1) ağır yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Isparta'dan Antalya yönüne giden Hakan Çolak yönetimindeki 34 J 6130 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, Hakan Çolak ile yanındaki eşi Merve, çocukları Yiğit Eymen ve Yavuz Selim ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan Yiğit Eymen kaza yerinde, anne Merve Çolak ise hava ambulansıyla kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Ailenin diğer oğlu Yavuz Selim Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, baba Hakan Çolak da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Merve Çolak ve oğlunun cenazesi, işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kondu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Hastanelerden detaylar

- Ailenin fotoğrafı

- Kaza yapan aracın fotoğrafları Haber: Bülent TATOĞULLARI / Kamera: ANTALYA, (DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================= 7)MİNİBÜS, AYDINLATMASI OLMAYAN TRAKTÖRÜN RÖMORKUNA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, Hollanda'da yaşayan ailenin bulunduğu minibüsün, aydınlatması olmayan traktörün römorkuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında D-755 Karayolu Aslanlar mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ali İhsan Koç (46) idaresindeki 82-VKT-4 Hollanda plakalı minibüs, önünde ilerlemekte olan Engin Kaynar (35) idaresindeki 78 EB 321 plakalı traktörün iddiaya göre aydınlatması olmaya römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör devrildi. Minibüs de ağır hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada; minibüs sürücüsü Ali İhsan Koç, çocukları İlayda Şule(14), Abdulsamet Can(20), Kayra Hulisi(9) ve Ceren Koç(21) ile traktörün sürücüsü Engin Kaynar (35) yaralandı. Ali İhsan Koç'un eşi Buket Koç(45) ise sıkıştığı araçta yaşamını yitirdi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktörün sürücüsü Engin Kaynar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Yapılan incelemelerin ardından Buket Koç'un cesedi sıkıştığı araçtan çıkartılarak Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Kaza yapan araçlar

-Kaza yerinde yapılan incelemeler

-Hastane önü

-Yaralının ambulanstan indirilmesi ve hastaneye götürülmesi Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/ESKİPAZAR(Karabük),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)İKİ KAZADA YARALILARA YOLDAN GEÇEN DOKTORLAR MÜDAHALE ETTİ ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 2 ayrı trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. İki kazada yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen doktorlar yaptı.

İlk kaza, saat 15.00 sıralarında Ereğli Balı mevkiinde meydana geldi. Sevim Türker Çetinkaya (35) idaresindeki 67 TL 469 plakalı otomobil, sürücüsünün aracı mıcıra kaptırması sonucu kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarparak takla attı. Kazada sürücü Sevim Türker Çetinkaya ile birlikte 4 aylık olan Derin Deniz Çetinkaya, 1,5 yaşındaki Duru Defne Çetinkaya ile Seval Eryiğit (19) yaralandı. Kaza sonrası yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen bir doktor yaptı. Ambulansın gelmesini bekleyen doktor, sağlık çalışanlarına da durum hakkında bilgi verdi. Yaralılar ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI Saat 15.30 sıralarında Ereğli-İstanbul yol ayrımında meydana gelen kazada ise Birkan Ertürk idaresindeki 81 KC 499 plakalı hafif ticari araç ile Emrah Birsin idaresindeki 67 AAU 551 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan bir pizzacıda kuryelik yapan Emrah Birsin yaralanırken, yardımına olay yerinden geçmekte olan bir doktor yetişti. Yaralıya ilk müdahaleyi yapan doktor, sağlık ekiplerine durum hakkında bilgi verdi. Ambulansa alınan Emrah Birsin, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

- Ambulansın gelişi

- Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi

- Yaralı Emrah Birsin sedyeye alınması

- Hafif ticari aracın sürücüsü Emrah Birsin'in kazayı polise anlatması

- Kaza yapan araçlardan detaylar

- Kaza yapan otomobilden detaylar

- Mıcır yoldan detaylar HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================= 9)25 YIL ÖNCE PKK'YA KATILAN 2 TERÖRİST, İKNA ÇALIŞMASIYLA TESLİM OLDU HAKKARİ'de, ikna çabası sonucunda, 1994 yılında terör örgütü PKK'ya katılan 2 terörist, silahsız ve techizatsız olarak jandarma ekiplerine teslim oldu.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği, ikna edilen 2 PKK'lı teröristin jandarma ekiplerine teslim olduğu, teröristlerin 1994 yılında örgüte katıldıkları ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından arandıkları bildirildi. Görüntü Dökümü

----------------------------

- Bölgeden arşiv görüntüler Haber: Mehmet ÖZKAN / Kamera: HAKKARİ, (DHA) ============================================ 10)ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER DE KARIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI (O ANLAR KAMERADA) AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde çocukların kavgasına aileler de dahil oldu. Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada Mustafa Salman (49) öldü, 1'i ağır, 4 kişi de yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, önceki gün Çiftepınar Mahallesi Mustafa Alpdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Mahallede iki ailenin çocukları arasında çıkan kavgaya, yetişkinler de dahil oldu. Taşlı, sopalı kavgada gençlerden ikisi, yere yatırdıkları bir kadın ile erkeği tekme tokat dövdü. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kavga sırasında fenalık geçiren kadın, yerinden kalkarak tarafları ayırmaya çalıştı. Çevre sakinleri tarafları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Gençler, dövdükleri Mustafa Salman'ı apartman boşluğuna götürerek bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Salman hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumumun ağır olduğu belirtildi.

Mustafa Salman, dün Doğubayazıt'ta toprağa verilirken, polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Kavgayla ilgili 2 kişinin de arandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

(Cep telefonu kamerası)

-Kavga anları Haber-Kamera: DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)KAYIP MERVE'Yİ ÖLDÜREN KATİL ZANLISI 8 YIL SONRA YAKALANDI KAYSERİ polisi, 2011 yılında kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Merve Koçer'in cinayete kurban gittiğini belirledi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden E.K (37), tutuklandı.

2011 yılında, 17 yaşındayken evden ayrılan Merve Koçer'den bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine kaybolduğu tarihten sonra Koçer'in annesi Ebru Çelen, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayseri'de 1998-2019 tarihleri arasında 18 faili meçhul cinayeti çözen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 yıl süren çalışma kapsamında, Koçer'i tanıyan kişileri takibe aldı. Yapılan çalışma neticesinde polis, Merve Koçer'in öldürülerek gömüldüğünü belirledi. Polis cinayetle ilgili E.K. ile amca çocukları M.K (37), M.K (30), N.K (28), Y.K (32) ve Y.K 'yı (34) düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde 3 gün süren sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden E.K., tutuklanırken, 5 kişi ise serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- (Polis kamerasından) zanlının emniyet müdürlüğünden çıkarılışı

- Öldürülen kızın vesikalık fotosu Haber: Muhammed KISIR / KAYSERİ (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)DATÇA'DA 5 DEKARLIK MAKİLİK ALANDA YANGIN MUĞLA'nın Datça ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yapılan müdahaleler sonucunda söndürüldü.

Yangın, dün saat 15.30 sıralarında Karaköy Mahallesi Kısık mevkiinde makilik alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangının kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Milas ve Marmaris'ten 2 helikopter, Datça Orman İşletme Şefliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 5 arazöz ve 30 orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdaheleler sonucunda yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın ilgili yapılan ilk incelemelere göre, yaklaşık 5 dekarlık makilik alanının zarar gördüğü belirlendi. Yangın ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------

- Makilik alanda çıkan yangından görüntüler

- Havadan ve karadan söndürme çalışmaları

- Detaylar Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA(Muğla),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =================================================

13)KATI ATIK SAHASINDA YANGIN MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, belediyeye ait araç otoparkının yakınındaki katı atık sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Belediye ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürüldü. İlk belirlemelere göre, yangın nedeniyle 25 dekarlık bir alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangın, dün saat 15.30 sıralarında Dalyan Mahallesi'nde bulunan Ortaca Belediyesine ait araç otoparkının yakınında bulunan katı atık sahasında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve belediye ekibi sevk edilirken, destek amaçlı 2 helikopter havalandı. Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri yangına karadan, helikopterler ise havadan müdahale etti. Yangını gören bazı vatandaşlar da, itfaiye ekiplerine yardım ederek yangının büyümesini önledi. Yaklaşık 3 saat süren yangın yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgeye gelen Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, "Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Orman ekiplerinden yardım istedim. 2 helikopter ve arazöz yolladılar" dedi. Yangının ardından yapılan ilk incelemede 25 dekarlık bir alanın zarar gördüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Ekiplerin çalışmasından görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü Haber - Kamera: Süleyman İLTER/ ORTACA, (Muğla), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================= 14)BURSA'DA EV YANGINI BURSA'da bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın merkez Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi'nde Yaşar Yaşlıer'e ait evde bilinmeyen bir nedenden çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark mahalle halkı, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede büyüyerek evi saran alevler, mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Uzun süredir boş olduğu öğrenilen ev, yangının ardından tamamen kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-Yanan evden detay

-Genel, detay

Haber:İsmail Hakkı SEYMEN - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================= 15)CAMİ İNŞAATINDAN DEMİR ÇALDI, KENDİSİNİ UYARAN VATANDAŞIN ÜZERİNE MOTOSİKLETİNİ SÜRDÜ KONYA'da inşaat halindeki bir camiden demir hırsızlığı yapan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Şüphelinin, kendisini uyaran bir vatandaşın üzerine motosikletini sürmesi ise dikkat çekti. Olay, dün sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre üç tekerlekli motosikleti ile yapımı devam eden cami inşaatına gelen şüpheli, inşaat alanından aldığı demirleri motosikletine yükledi. Birkaç kez gelerek aynı yöntemle demirleri alıp, motosikletine yükleyen şüpheli güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Hırsızlık sırasında bisikleti ile yoldan geçen bir vatandaş ise şüpheliye ne yaptığını sordu. Şüphelide vatandaşın üzerine motosikletini sürüp, hızla olay yerinden uzaklaştı. Cami inşaatından yaklaşık 2 bin lira değerinde demir çalındığı belirtildi. Cami derneği, hırsızın yakalanması için polis merkezine şikayette bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

(Güvenlik kamerası)

- Şüphelinin inşaattaki demirleri motosikletine yüklemesi

- Şüphelinin motosikletini vatandaşın üzerine sürmesi

------------------------------

- Camiden ve inşaattan detaylar Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================= 16)BAKAN KURUM, ULUBEY KANYONU'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Ulubey Kanyonu'nda incelemelerde bulundu. 135 metre yükseklikteki cam terastan kanyonu izleyen Kurum, "Ulubey Kanyonu'nu gerçekten muhteşem bir doğal güzellik. Amacımız tüm Uşak'ın ve ülkemizin değerlerini korumak" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Uşak ziyareti kapsamında, dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Ulubey Kanyonu'nu ziyaret etti. Bakan Kurum'a Vali Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Çakın ve çeşitli kurum müdürleri eşlik etti. Kanyondaki çalışmaları inceleyen Bakan Kurum, 75 kilometre uzunluğundaki kanyonda bulunan 135 metre yüksekteki cam terastan çevreyi izledi. Kanyonda bulunan işletmeleri de ziyaret eden Bakan Kurum, satışa sunulan yöresel ürünler hakkında bilgi aldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği Bakan Kurum, çocuklara oyuncak dağıttı.

'ULUBEY KANYONU MUHTEŞEM BİR GÜZELLİK' Ulubey Kanyonu gezisi sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, bu alanda yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ulubey Kanyonu'nun dünyanın en büyük kanyonlarından olduğunu belirten Bakan Kurum, "Ulubey Kanyonu'nu gerçekten muhteşem bir doğal güzellik. Tarihi çok eski yıllara dayanan kanyon, bugüne kadar korunarak gelmiş bir güzellik. Ortasından akan dere, maalesef atık su arıtmanın kapasitesinin yetmemesi sebebiyle kirli akıyor. Bu doğal güzelliği görmeye gelenlere hem görsel anlamda hem de kötü koku anlamında kirlilik veriyor. Bu kirliliği gidermek amacıyla Uşak Belediyesi ve İller Bankası Genel Müdürlüğü eliyle yeni bir arıtma tesisi inşa edeceğiz" dedi. 'DERE ARTIK BERRAK AKACAK' 200 bin nüfusa hitap edecek arıtma tesisine gelecek yıl başlanacağını kaydeden Bakan Kurum, "İnşallah çok kısa bir sürede projeyi tamamlayarak bu kirliliğe sebebiyet veren tesislerin atıklarını da arıtma tesisine bağlamış olacağız. Deremiz de eskisi gibi berrak, içinde yüzülebilen, yanında gezilebilen, oturulabilen, piknik yapılabilen bir yer haline gelecek" diye konuştu.

'AMACIMIZ ÜLKEMİZİN DEĞERLERİNİ KORUMAK' Vatandaşların sosyal anlamda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için kanyonda çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bakan Kurum, "Uşak Valiliği tarafından burada vatandaşlarımız geldiğinde hem yöresel ürünleri görüp alabilmelerine imkan sağlayan satış üniteleri, gezip dinlenme yerlerini muntazam bir şekilde yapıyorlar. Burayı bulunduğu değerlerle birlikte koruyarak, vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda gezebilmenin imkanını vermiş olacağız. Amacımız tüm Uşak'ın ve ülkemizin değerlerini korumak" dedi. Bakan Kurum, kanyondaki incelemelerin ardından Uşak Belediyesi ve AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Bakan Kurum'un kanyonda inceleme yapması

-Bakan Kurum'un cam terasta çevreyi izlemesi

-Bakan Kurum'un çocuklara oyuncak dağıtması

-Bakan Kurum'un esnaflar ile görüşmesi

-Bakan Murat Kurum'un açıklamaları Haber: Deniz TOKAT - Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 17)TIR ŞOFÖRÜ, ARACINA YUVA YAPAN KUMRULAR İÇİN AVRUPA SEFERİNİ İPTAL ETTİ

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde Avrupa’ya yük götürmek için hazırlık yapan TIR şoförü Abdurrahman Kocaman (39), aracında yuva yapan kumruları görünce seferini iptal etti. Reyhanlı'da uluslararası nakliyecilik yapan, 20 gün önce vize işlemi başlatan TIR şoförü Abdurrahman Kocaman, Avrupa’ya gitmek için hazırlık yaparken, aracının çekici bölümüne yuva yapan kumruları fark etti. Kocaman, yuvada yatan kumru yavrularını tehlikeye atmamak için seferini iptal etti. Yavruların büyümesini bekleyeceğini söyleyen Kocaman, insanlık görevini yerine getirdiğini ve hayvanların da yaşam hakkına saygı duyulması gerektiğini belirtti. Kocaman, "Avrupa seferimi iptal ettim. Yavru kumruların anne ve babası bu çevrede uçuyor. Yavrular henüz küçük, uçamıyorlar. Eğer sefere çıkarsam ölebilirler. Vicdan sahibi herkesin yapması gerekeni yaptım. Her canlının yaşama hakkı var ben de buna saygı göstererek uçup gittikleri güne kadar seferimi iptal ettim" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- TIR'daki yavru kumrular

- Araçtan detaylar

- Abdurrahman Kocaman ile röp

- Kumrulardan detay

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 18)SU KANALINA DÜŞEN GEBE KEDİ KURTARILDI HATAY'ın İskenderun ilçesinde su kanalına düşen gebe sokak kedisi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Feyzan Kanalı'na düşen kediyi gören çevre sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen ekipler, merdivenle kanala inerek, suda çırpınan kediyi kurtardı. Gebe olduğu belirlenen sokak kedisi, durumunun iyi olduğu anlaşılınca doğal yaşamına bırakıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Kanalın içerisindeki hamile kedi

- İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması

- Kedinin kurtarılma anı

- Vatandaşların kurtarılma çalışmasını izlemesi

- Kedinin itafiye ekipleri tarafından salınması Haber Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 19)YÖNÜNÜ KAYBEDEN YAVRU CARETTA CARETTALARI, DENİZLE BULUŞTURDU ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, karadaki ışık fazlalığı nedeniyle yönlerini kaybeden yavru caretta carettalar, bir vatandaşın yardımıyla denizle buluşabildi.