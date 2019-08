DHA YURT BÜLTENİ - 1

"18 yıldır şanla şerefle milletimize hizmetin gururunu yaşıyoruz. 17 yılı bulan iktidarımız döneminde gözünü ve gönlünü ülkemize yöneltmiş yüz milyonlarca kardeşimizin umudu olduk. 17 yılın her dakikasını, her anını milletimize hizmet aşkıyla, hizmet sevdasıyla geçirdik. Kimi eksiklerimize rağmen ülkemizin, milletimizin her meselesine çözümler üretmeye çalıştık. Cumhuriyet tarihinin tamamında bütün yapılan eserleri 17 yıllık zaman dilimine sığdırdık. Demokrasimizi güçlendirdik, milli iradenin önündeki engelleri tek tek kaldırdık. Hukuk ve adalette, Türk siyasi hayatının en köklü reformlarına imza attık. Önümüze çıkartılan tüm engelleri demokrasi ve hukuk çerçevesinde sabırla aşmayı başardık. Hiçbir zaman milletimizin yüzünü yere eğdirmedik. Milletimizin onurunun çiğnenmesine müsamaha göstermedik, aksine her zeminde ülkemizin başını dik tuttuk. IMF kapılarında birkaç milyar dolar için el açan, sanayisi dışa bağımlı ülkeyi kısa zamanda bölgesinin üretim üssüne dönüştürdük. Mayıs 2013, 23.5 milyar dolar IMF'ye olan borcu sıfırladık ve IMF bize para verecek durumda değil, tam aksine bizden borç ister hale geldi. Eğitim, sağlık, ulaşım, savunma, turizm, ihracat gibi birçok alanda Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırmak yine bize nasip oldu. Önceki gün açıklanan dış ticaret rakamları, her türlü saldırıya rağmen Türk ekonomisinin gücünü ve sağlamlığını ortaya koymuştur. İhracat rakamları, ekonomimizin Temmuz ayında da toparlanmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi."

"Bu yolun açılışını yapacağız ama bu yol ne anlama geliyor? İstanbul'dan çıkacaksınız. İzmir'e geleceksiniz. Şimdi ne kadar? 8 saat. Ha şunu da bilin bu mevcut devlet yolu var ya. Bursa'dan gelen Susurluk. Manisa, İzmir. Oralar da bölünmüş yol değildi. Onu da yaptık. Onu da Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları yaptı. Ama 'Yetmez' dedik. 'İzmir'i İstanbul'a komşu kapısı yapalım' dedik ve böylece yola çıktık. Her şey Türkiye için, her şey İzmir için, her şey Manisa için, her şey Balıkesir için. Sırayla geliyoruz. Her şey Bursa için, her şey Yalova için, her şey İstanbul için, her şey Türkiye için. Yol 5 bölümde yapıldı. Bu yolun yapımı dolayısıyla 2,5 milyar liralık istimlak kamulaştırma yapıldı. Bu yol güzergahında bulunan illerde milli gelir artışı yüzde 1,5 daha fazla olacak. Şimdi bölünmüş yollar can kurtarıyor, hayat kurtarıyor. Araç sayısı 8 milyondan 23 milyona çıktı. Bu yol hizmete girdiğinde bir senede 3,5 milyar lira tasarruf sağlanacak. Nereden sağlanacak? Yolda kazanılan zaman 8 saatten 3 saate iniyor, arada 5 saat var."