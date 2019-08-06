DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BURSA'DAKİ ORMAN YANGINI 10 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI BURSA'nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi yakınlarda orman yangını çıktı. Yangına 4 helikopter ve 18 arazöz ile müdahale edildi. Yangın, 10 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekipler, saat 21.00 itibariyle yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına başladı. Bursa'nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi yakınlarda ormanlık alandan saat 11.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken, bölgeye 4 söndürme helikopteri, 18 arazöz, AFAD ve Arama Kurtarma Ekipleri sevk edildi. VALİLİK: YANGIN 9 AYRI NOKTADA DEVAM EDİYOR Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Orhaneli ile Mustafakemalpaşa arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda saat 09.30 sıralarında 5 ayrı noktada ayrı ayrı zamanlarda orman yangını çıkmış olup, şu an 9 ayrı noktada devam etmektedir. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirilmiştir. Ayrıca 5 helikopter de söndürme çalışmalarına eşlik etmekte ve 2 helikopterin daha en kısa zamanda çalışmalara katılması sağlanacak olup, bütün imkanlar seferber edilmektedir. Yangının nasıl çıktığı konusu, olayların değerlendirmesi ile ortaya çıkacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

RÜZGARLA YAYILDI Bursa'nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle büyüdü. Yangın için Bursa ve ilçelerin yanı sıra, Kütahya, Balıkesir, Yalova ve Bilecek'ten de destek ekipler çağrıldı. 5 yangın söndürme helikopteri, 38 arazöz, 25 itfaiye aracı, 10 su tankeri yangına farklı noktalarda müdahale etti. Ayrıca AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), İHH ve AKUT ekiplerinden oluşan 60 kişilik arama-kurtarma ekibi çalışmalara destek verdi. Saatlerce devam eden orman yangını, drone ile havadan da görüntülendi. 10 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Çivili Mahallesi'ndeki ormanlıkta, saat 11.00 sıralarında başlayan yangın, 10 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekipler, saat 21.00 itibariyle yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına başladı. İstanbul, İzmir, Ankara, Kütahya, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Balıkesir'den gelen destek ekipler, yangının yeniden başlama tehlikesine karşın gece boyu bölgede soğutma işlemleri gerçekleştirip, nöbet tutacak.

Öte yandan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç ve Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Yangına ilişkin konuşan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "7 helikopter ve çevre illerimizden gelen destek ekipler ile yangın 21.00 saati itibariyle kontrol altına alındı. 12 bölgede devam eden yangının, 11 bölgesi tamamen söndürüldü. Şu anda 1 bölgede ufak bir alevlenme var. Çok kısa bir sürede buranında söneceğini düşünüyoruz. Ne kadarlık bir alanın zarar gördüğünü tespit çalışmalarına yarın başlayacağız. Bursa Valiliğimiz ve emniyet güçlerimiz, sabotaj iddialarını araştırıyor" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangından drone görüntüleri

- Söndürme çalışmaları

- İtfaiye ve orman ekiplerini çalışması

- Helikopterle müdahale

- Gökyüzünü kaplayan dumanlar

- Anons

- Gece çalışmalarından detaylar Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)İZMİR'DEKİ ORMAN YANGINI KORKUTTU İZMİR'in Bornova ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saat içinde kontol altına alındı. Yangın, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Çamkule Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda söndürme işçisi sevk edildi. Yangının, aynı bölgede birde fazla yerde aynı anda başladığı öğrenildi. Ekipler havadan ve karadan müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'de, Bornova ilçesindeki Çamkule'de çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. BİR BAŞKA ORMAN YANGINI, OKULA SIÇRAMADAN SON ANDA SÖNDÜRÜLDÜ Konak'a bağlı Gültepe semtindeki Çınartepe Mahallesi'nde de, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki Aydın Erten Rekrasyon Alanı içinde bulunan ormanlık alanda da yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter ve 11 arazöz sevk edildi. Alevlerin, yakındaki Seyfi Yılmazoğlu Ortaokulu'na yaklaşması üzerine, ekipler bu noktaya odaklandı. Okul çevresinde önlem alınırken, orman işçileri alevleri söndürmeyi başardı. Buradaki yangın da kontrol altına alındı. Her iki yangındaki soğutma çalışmaları sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alevlerden detay

- Söndürme çalışmaları

- İtfaiye ve helikopterden detay

- Yanan alandan detay Haber-Kamera: Davut CAN- Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)ZONGULDAK'TA, FINDIK KIRMA FABRİKASINDA YANGIN ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesindeki bir fındık kırma fabrikasında yangın çıktı. İşçiler tahliye edilirken, fabrikayı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Alaplı Çayboyu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı fındık kırma fabrikasının çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Tadilatta olduğu öğrenilen çatıda başlayan yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, bölgeye çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri ile tedbir amaçlı çok sayıda ambulans sevk edildi. Fabrikayı saran yangını söndürme çalışmaları başladı.

KONTROL ALTINA ALINDI Saat 21.30 sıralarında Alaplı Çayboyu mevkiinde bulunan fındık kırma fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İddiaya göre, tadilat sırasında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. 5 itfaiye aracıyla fabrikaya gelen Alaplı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine Ereğli başta olmak üzere Düzce'nin Yığılca ve Akçakoca ilçelerinden de takviye ekipler yardıma geldi. Geceyi aydınlatan alevler yaklaşık 3 saat süren çalışma ile kontrol altına alınırken soğutma çalışmasına geçildi.

Alaplı Kaymakamı Emirhan Arıkan, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Kaymakam Emirhan Arıkan, yangının kontrol altına alındığını, herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığını söyledi.

Yangının ihbar edilmesinin ardından fabrikaya geldiklerini ifade eden Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, binanın içindeki fındık kabuklarının alev alması ile yangının büyüdüğünü, diğer itfaiye ekiplerinin de gelmesi ile yangını kontrol altına aldıklarını belirtti.

Yangının çıkış kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fabrikanın çatısından yükselen alevler

- İtfaiyenin müdahalesi

- Ambulans

- Çevredeki vatandaşlar

- Genel ve detaylar

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- Drone görüntüleriyle yanan fabrika, ekiplerin müdahalesi

- İtfaiye araçları

- Yangının kontrol altına alınması

- Emirhan Arıkan ile röportaj

- Nuri Tekin ile röportaj

- Sinan Taşkın ve Ereğli İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş ile röp. Haber-Kamera: Sinan KABATEPE-Cem SÜRMELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =================================================== 4)ALEV ALAN TUR OTOBÜSÜNÜ, ŞANS ESERİ BÖLGEDEN GEÇEN ARAZÖZ SÖNDÜRDÜ MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, yabancı turistlerin taşındığı tur otobüsü alev alarak yandı. Sürücü durumu fark ederek otobüsü yol kenarına çekerken, bu sırada şans eseri bölgeden geçen Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme arazözü alevlere müdahale ederek söndürdü. Olayda yaralanan olmadı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yatağan-Milas karayolu Eskihisar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yabancı turistlerin taşındığı, Özgür Kırmızı yönetimindeki 20 RE 222 plakalı otobüsünün motor kısmından duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü Özgür Kırmızı, otobüsü yol kenarına çekerek, turistleri tahliye etti. Bu sırada, şans eseri bölgeden geçen Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme arazözü, alevlere müdahale etti. Yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle büyük korku yaşayan turistler, jandarma ekipleri tarafından sakinleştirildi. Turistler, firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle yoluna devam etti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan aracın genel ve detay görüntüleri

-Yabancı turistlerin görüntüleri

-Panikleyen turistlerin görüntüleri Haber - Kamera: Burak Alper KUŞ / YATAĞAN, (Muğla), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)BOŞ DAİREDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU İZMİT'te, boş dairede yangın çıkarken, evi saran alevleri itfaiye söndürdü.

İzmit Cedit Mahallesi Kurtaran Sokak'taki 3 katlı bir binada Sinan Kurtuluş'a ait olan en üst kattaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm odaları sardı. Boş daireden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Dairede hasar meydana geldi. Sairenin kısa süre önce kiralandığı, ancak kiracıların henüz yerleşmediği öğrenildi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntüler

- İtfaiyenin çalışmaları

- Detay Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)TEL ABYAD'DAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'NİN SİMGELERİ İNDİRİLDİ ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentindeki terör örgütü PYD'yi simgeleyen bez parçaları indirildi.

Akçakale'nin karşısında bulunan ve terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye'nin Tel Abyad kentinde daha önce dalgalanan ve terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının dün öğleden sonra indirildiği görüldü. Akçakale’den rahatlıkla görülen bez parçasının yerine başka bir bayrak ya da flama ise asılmadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sınırda nöbet tutan güvenlik güçleri

- Tel Abyad'dan genel görüntüler

- Boş flama direği Haber-Kamera: Hadi KURT / ŞANLIURFA (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)GÖREV BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN POLİS YAŞAMINI YİTİRDİ KARABÜK Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru Yücel Demirci (42), hayatını kaybetti.

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde görevli polis memuru Yücel Demirci, akşam saatlerinde çalıştığı masasında aniden fenalaşarak olduğu yere yığıldı. Demirci, meslektaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri Yücel Demirci'nin ambulansta duran kalbini yeniden çalıştırılmak için yoğun çaba harcadı. Evli ve 3 çocuk babası Yücel Demirci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Karabulut ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı hastaneye gelerek Yücel Demirci’nin yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulundu. Kastamonu’nun Araç ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Yücel Demirci'nin 1 hafta önce 3'üncü kez baba olduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane önünden detay

- Fuat Gürel'in hastaneye gelmesi

- Fuat Gürel'in açıklaması Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)14 YAŞINDAKİ ÇOBAN BARAJ GÖLÜNDE BOĞULDU VAN'ın Erciş ilçesinde, çobanlık yapan 14 yaşındaki Tarkan Gürbüz, serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu. Gürbüz'ün bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2.5 saat süren arama çalışmalarının ardından Gürbüz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Koçköprü Mahalesi'ndeki baraj gölünde meydana geldi. Çobanlık yaptığı öğrenilen Gürbüz, serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ÇOBANIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Gürbüz'ün, yaklaşık 2.5 saat süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşıldı. Bölgeye sevk edilen Van Jandarma Sualtı ekibinin yaptığı arma çalışmaları sonucu bulunan Gürbüz'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erciş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Baraj gölü çevresindeki jandarma önlemi

- Gölden ve çevreden detaylar

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- Cenazenin morgtan alınması

- Hastane önünden detaylar Haber: Barbaros KUL - Kamera: ERCİŞ (Van), (DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü Sefer Taş hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Sefer Taş yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 4 metrelik şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Sefer Taş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Taş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Devrilen traktör

- Toplana kalabalık

- Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

- Karayolu ve ambulans

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 184 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ KONYA'nın Karatay ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Musa Canıcebinde (45), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.10 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Musa Canıcebinde yönetimindeki 42 DVB 34 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Ağır yaralanan Canıcebinde, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Canıcebinde'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden detay

- Genel ve detay Haber- Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)AMBULANS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

KONYA'nın Meram ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, 2 Ağustos günü saat 08.45 sıralarında Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta geçen ambulans, kendisine yeşil yanan ve sokak üzerinden çevreyoluna çıkan otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sırasında ambulans savrularak, devrilme tehlikesi geçirdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Güvenlik kamerası)

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- Ambulans ile otomobilin çarpışma anı Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)KONYA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ BEBEK 9 YARALI KONYA'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Konya- Ankara karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Yakınlarının düğününden dönen Selma Ocak (34) yönetimindeki 34 BUE 83 plakalı otomobil, Rıdvan Aydoğdu (23) yönetimindeki ES SU 2010 Almanya plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Selma Ocak ile yanında bulunan Ranan Ermiş (22), 7 aylık Ebrar Ermiş, Tuğba Kiraz (19) ve Ahmet Efekan (9) ile diğer otomobildeki Rıdvan Aydoğdu, Perihan Polat (23), Mina Baysal (23) ve Aleyna Baysal (23) yaralandı. Ocak'ın otomobilinde bulunan ve araçta sıkışan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri olan Selma Ocak ve Tuğba Kiraz, Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden detay

- Araçlardan detay

- Genel ve detay Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU / KONYA (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 13)KAHRAMANMARAŞ'TA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Sürücülerden biri olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde Andırın- Kadirli karayolunun 15'inci kilometresi Yeşilova Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alican Kapuş yönetimindeki 44 EU 789 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şükrü G. yönetimindeki 80 LH 915 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazanın ardından Şükrü G. olay yerinden yaya olarak kaçarken, Alican Kapuş ve yanındaki Adem Çebiş yaralanarak otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Andırın ve Kadirli Devlet Hastanelerine götürüldü. Adem Çebiş'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Yaralıya ambulansta müdahale edilirken

- Kurtarma ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 14)ŞANLIURFA'DA KOMŞU AİLELERİN 'ÇÖP' KAVGASI: 3 YARALI, 8 GÖZALTI ŞANLIURFA'da, aynı apartmanda oturan iki ailenin bireyleri arasında, bahçeye çöp bırakılması nedeniyle taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken, 8 kişi de gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı apartmanda oturan iki ailenin bireyleri, iddiaya göre, bahçeye çöp bırakılması yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Polis ekipleri ise kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin gelmesi

- Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi

- Yaralıları ambulansa konulması

- Polis kavgaya karışanları gözaltına alması

- Toplanan meraklı vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 15)BAHÇEDE ÇALIŞIRKEN ATILAN TAŞLA YARALANDIĞI DÜŞÜNÜLEN KADININ ENSESİNDEN KURŞUN ÇIKTI ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde, bahçede çalıştığı sırada ensesine isabet ettiği taşla yaralandığı sanılarak hastaneye kaldırılan Zahide Demirci'nin (54), kurşunla yaralandığı ortaya çıktı. Olay, Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni Beldesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Zahide Demirci bahçesinde çalıştığı sırada ensesine bir cisim isabet etti. Aldığı yara ile yığılan Zahide Demirci’nin yardımına yakınları koştu. Taşla yaralandığı düşünülen Zahide Demirci, yakınları tarafından Devrek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Zahide Demirci'nin çekilen röntgeninde ensesine isabet eden kurşunla yaralandığı ortaya çıktı. Demirci'nin ensesindeki kurşun ameliyatla çıkartıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Zahide Demirci tomografisi çekilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralının hastaneye getirilmesi

-Hastaneden detaylar

-Ambulanstan detaylar

Süre: (1:11) Boyut: (134 MB)

HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGILDAK, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 16)BAKAN YARDIMCISI BİRPINAR, AKÇAKOCA'DA TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ ÇEVRE ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, sel felaketinin yaşandığı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde yapılan temizlik çalışmalarını inceledi. Düzce’de 18 Temmuz tarihinde yaşanan selin ardından Akçakoca sahillerinde sel sularının getirdiği kirlilikle mücadele edilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri sahil temizliği için bölgeye gönderildi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da bölgeye gelerek yapılan çalışmaları inceledi. Denize dalan ve deniz dibinde temizlik yapan dalgıçlar, Bakan Yardımcısı Birpınar’a bilgiler vererek, "Olduğu gibi balçık ve balçıktan ayaklar gömülüyor. Ama görüş olarak balçık dolayısıyla bir şey görünmüyor. Üzerine kum gelmiş altı komple balçık. Yukarıdan köylerden gelen tarlaların çamuru, kumları. Görünen tahtaları, ağaçları ne varsa aldık. Ama çoğunu çamur altına gömmüş" dediler.

'TERTEMİZ SAHİL VE DENİZ OLANA KADAR GİTMEYECEĞİZ' Bakan Yardımcısı Birpınar, bölgenin tamamen temizlenmeden ekiplerin ayrılmayacağını söyleyerek, "Akçakoca, Düzce ve Sakarya’da olağanüstü yağmurdan dolayı sel meydana gelmiştir. 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 4’ü çocuktu. Öncelikle Türkiye’nin ve bölgedeki vatandaşlarımızın başı sağ olsun. Bu inanılmaz bir yağıştı iklim değişiklikten kaynaklanan. 160 kilograma yakın metrekareye yağmur düştü. Bir senede oluşan yağış 1 saat içinde oluştu. Bu yağışlar ve beklenmedik hava olayları olmaya başladı. İklim değişikliğinin bir parçası ve buna uyum sağlamak zorundayız. Bunun etkileri de hem turizme, hem hayvancılığa hem de tarıma ve altyapıya ciddi zararlar vermeye başladı. Bu süreç devam ediyor ve Doğu Karadeniz bölgesinde de aynı olaylar yaşanmıştı" dedi. '500’E YAKIN BİNA HASAR GÖRDÜ' 500'e yakın binanın selde hasar gördüğünü belirten Birpınar, "Bizim tespit ettiğimiz 500’e yakın bina hasar gördü. Bunun içinde 197 tanesi yıkılmayı bekleyen 66 tanesi özellikle heyelandan dolayı zarar gören yapılar var. Bunların tespitleri yapıldı. Onları yıkacağız ve onların yerine vatandaşlarımızı daha uygun yerlerde oturtmaya çalışacağız. Turizm ilçesi olan Akçakoca’da da çok ciddi sıkıntılar başladı. Vatandaşlarımız rezervasyonlarını iptal ettirdiler geriye döndüler. Turizm cenneti olan bu güzel ilçemizi İstanbul’a çok yakın olan günübirlik gelinebilecek yeri eski güzel günlerine kavuşturmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak buradaki sahilleri, plajları ve dere ağızlarını temizlemek istediğimizi söyledik. Bakanlığımızın Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ekipleri buraya geldiler. Temizlik çalışmalarına 3 gündür devam ediyorlar. Yaklaşık 60 kilometrelik sahil şeridiniz yani Melenağazı’ndan Akçakoca’nın ilerisine kadar bütün sahili tertemiz yapacağız. Sadece sahil temizliği değil, denizin içinde bulunan kütükleri ve atıkları da çıkarmak için 6 dalgıcımız sürekli çalışıyorlar. Aynı zamanda derelerden gelen milleri de çıkarmak istiyoruz. Yani Akçakoca’yı eski günlerine kavuşturmak temiz sahillerini eski haline getirmek için bakanlık olarak mücadele veriyoruz. Burası tertemiz sahil, tertemiz deniz olana kadar buradan gitmeyeceğiz" diye konuştu.

'FELAKETLER DEVAM EDEBİLİR' Birpınar iklim değişikliği nedeniyle felaketlerin devam edebileceğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Ama şunu unutmamamız lazım, bu felaketler devam edebilir. Bunlara karşı tedbir almamız ve çalışmamız lazım. İklim değişikliği maalesef çok ciddi etkiliyor. İklim değişikliğine çok fazla sebep olan bir ülke değiliz ama çok fazla bundan etkilenen ülkeyiz. Akdeniz ve Karadeniz havzası ciddi hortumların geldiği, acayip hava olaylarının meydana geldiği bir ortam yaşamaya başladı. Tedbir almamız lazım. Özellikle dere yataklarında bulunan vatandaşlarımızın daha tedbirli olmazı lazım. Belediyelerimizin önceden tedbir alması lazım." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Yardımcısı inceleme yaparken

- Bakan Yardımcısı dalgıçlardan bilgi alırken

- Temizlik yapan ekiplerin görüntüsü

- Bakan Yardımcısının açıklaması ve detaylar Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 17)BODRUM'DA 4 SAATTE 2 TON ÇÖP TOPLANDI MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen temizlik etkinliğinde, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler ile belediye personeli, 4 saatte 2 ton 180 kilo atık topladı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında imzalanan hükümlüler için özel protokol kapsamında Ortakent'teki Ali Kelle Ormanı ve Kabakum mevkiisinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte daha önce Adaboğazı ve Değirmenler bölgelerini temizleyen hükümlüler, bu kez de Ortakent'te çalıştı. Yapılan temizlik çalışmasında 4 saatte 2 ton 180 kilo atık toplandı. Toplanan atık malzemelerin çoğunun, cam, plastik ve teneke içecek kutularından oluştuğu görüldü. Ekip, temizlik uygulamasından sonra, bölgeye üzerinde farkındalık mesajlarının yer aldığı tabelalar yerleştirdi. Temizlik çalışmasına katılan Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, çevre kirliliğine neden olan atık malzemeleri inceledi. Yaz aylarında artan nüfusla birlikte doğadaki atık malzemelerin miktarının da arttığını belirten Başkan Aras, belediyenin temizlik faaliyetlerini yoğun ve etkili bir şekilde sürdürdüğünü ve vatandaşların bu konudaki farkındalığını artıran çalışmalara da önem verdiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çöplerden görüntü

- Temizlik çalışmalarından görüntü

- Başkan Ahmet Aras'ın konuşması Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM, (Muğla), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 18)ÖYKÜ ARİN İÇİN KAN VE KÖK HÜCRE BAĞIŞLADI, BAŞKA ÇOCUĞA HAYAT OLDU İZMİRLİ Öykü Arin'e (4) Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulduktan sonra Türkiye'nin dört bir yanında başlatılan 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyalarına katılıp, kan ve kök hücre bağışında bulunanlar, farklı hastaların hayatlarını kurtarıyor. Geçen aylarda, İzmir'de yaşayan muhasebeci Ayhan Koçak'ın iliğinin lösemili çocukla yüzde 100 uyumlu çıkmasının ardından bu kez İZBETON A.Ş. işçisi Göksel Akkaşlı (40), lösemi hastası başka çocuğun hayatını kurtardı. Akkaşlı'nın iliği, çocukla yüzde 100 eşleşince nakil yapıldı. İzmir'de, geçen yılın Kasım ayında, lösemi hastalığının türü olan ve milyonda 1 kişide görülen JMML teşhisiyle tedavisine başlanan Öykü Arin için uygun donör bulunamayınca babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Nakil yüzde 98,5 oranında tuttu. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hastalığı yenmek için mücadele veren Öykü Arin, Türkiye'de ilik nakli olmayı bekleyen binlerce hastaya da umut oldu. İzmir'de başlatılan kampanyalara katılan ve iliği lösemili çocukla yüzde 100 eşleşen muhasebeci Ayhan Koçak'ın ardından Büyükşehir Belediyesi şirketi olan İZBETON A.Ş.'de işçi olarak çalışan Göksel Akkaşlı da aynı kampanyaya katılınca başka çocuk için umut oldu. İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın şoförlüğünü yapan Göksel Akkaşlı, 2018 yılının Aralık ayında 'Öykü Arin'e umut ol' adıyla düzenlenen kampanya kapsamında kan ve kök hücre bağışında bulunduğunu, kısa sürede kendisine dönüş yapıldığını ve iliğinin bir çocuk ile yüzde 100 eşleştiğinin bilgisinin kendisine verildiğini söyledi.

'KIZIM GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELDİ' Eşi Emek Akkaşlı'nın da kendisi gibi İZBETON'da çalıştığını ve Ezgi Emek (11) adında kızı olduğunu söyleyen Göksel Akkaşlı, "Bağış yapmayı çok istedim. Özellikle ilik vererek bir insanın hayatını kurtarmayı hep istedim. Kan verdim, donör oldum. 3 ay sonra benim bir başka hasta ile iliğimin uyduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı'ndan bir ekip iş yerime geldi. Bir kez daha kan verdim. İkinci kez teste girdim. İlik yüzde 100 uyumlu çıktı sonra özel bir hastanede geçen gün nakil yapıldı. Çok mutluyum" diye konuştu. Yaşadığı duygunun tarifinin imkansız olduğunu dile getiren Akkaşlı, "Her şeyden önce kendi kızım gözümün önüne geldi. O nedenle donör olurken hiç tereddüt etmedim. Çok büyük bir mutluluk yaşadım. Bana destek olan İZBETON Genel Müdürü Sayın Heval Savaş Kaya'ya teşekkür ediyorum" dedi. Göksel Akkaşlı, ilik nakli bekleyen çok sayıda hasta olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Hiç gözünüzü kırpmadan gidip, donör olun. Gerçekten tarifi imkansız bir mutluluk. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hiç bir sorun yaşamıyorsunuz. Ayrıca ilik nakli sırasında bir insanın hayata tutunacağını düşünerek motive olabilirsiniz. Çok güzel bir duygu. İnşallah donör sayısı daha da çoğalır. Ben gururlu ve mutluyum."

Hastanın tamamen iyileşmesi ve bakanlığın izin vermesi halinde, ilik bağışında bulunduğu kişiyle tanışmak istediğinin de belirten Göksel Akkaşlı, "Ama öncelikle hastanın iyi olması gerekiyor. Hastanın iyi olduğunu görmek, beni daha da mutlu eder" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Göksel Akkaşlı'nın işyerinden görüntü

- Göksel Akkaşlı çalışırken görüntü

- Akkaşlı ile röp.

- Genel ve detay görüntü Haber: Umut KARAKOYUN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 19)AİLEYİ ÜZEN KARAR AYDIN'ın Buharkent ilçesinde, 5 yaşındayken otomobil çarpması sonucu yüzde 90 oranında engelli kalan ve 18 yıl süren davanın sonuçlanmasından 4 yıl önce 2015'te ölen Hediye Demirpolat'ın ailesi, mahkemenin verdiği kararla üzüntü yaşadı. Aileden, 24 bin lira tutarında mahkeme masraflarını ödemesi istendi. İnşaat işçisi, evli ve 7 çocuk babası Alican Demirpolat'ın en küçük çocuğu Hediye Demirpolat'a, 4 Temmuz 2001 yılında evinin önünde oynarken otomobil çarptı. Hediye Demirpolat'ın ailesi, kızının bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğunu öne sürdüğü otomobil sürücüsü H.Y.'ye (Halil Yalçınkaya), 200 bin liralık tazminat davası açtı. Kuyucak'ta açılan dava dosyası, mahkeme kapatılınca, Nazilli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderildi. Dava sürecinde baba Alican Demirpolat, hak arama mücadelesinde, evine 45 kilometre mesafede yer alan adliyeye kızını sırtında taşıdı. Öte yandan Alican Demirpolat, 2012'de davanın hakimiyle tartıştığı için 75 gün hapis cezası da yattı. Engelli kalan Hediye Demirpolat ise dava sürerken, 2015 yılında yaşamını yitirdi. 2 mahkeme, 16 hakim ve 4 savcının değiştiği, 3 ayrı adli tıp kurum raporunun alındığı ve 706 sayfalık raporun yazıldığı dava, Hediye Demirpolat'ın ölümünden 4 yıl sonra sonuçlandı. Baba Alican Demirpolat'ın 24 bin TL tutarındaki mahkeme masraflarını ödemesi istendi.

'VARIMI YOĞUMU KAYBETTİM' Karara tepkili Alican Demirpolat, "Sırtımda engelli kızımı taşıyarak adalet aradım. Hep adaletin bir gün geleceğine inandım ama mahkeme yıllardır bizi süründürdü. 18 yıl sonra ölen kızımı suçlu buldu ve davayı bitirdi. Bir de mahkeme masraflarını ben ödeyeceğim. Bu kararı verenlere, 'Adaletin bu mu mahkeme' diyorum. Şu ana kadar 250 bin TL tutarında param gitti. Otomobilimi sattım, yaya kaldım. İşimi gücümü kaybettim. En önemlisi, kızımı kaybettim. Allah'a ve Türk adaletine halen güveniyorum. Bu işi adaletin vicdanına bırakıyorum. Ben evlat acısı çekiyorum başka kimse çekmesin. Ben devletime güveniyorum" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Baba Alican Demirpolat ile röp;

- Evdeki evraklardan ve fotoğraflardan görüntü

- Kazanın olduğu evin önünden görüntü

- Mezarlıktan görüntü Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 20)SİVAS'TA 1058 KİŞİ AYNI ANDA HALAY ÇEKTİ SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında bu yıl 1'incisi düzenlenen Gardaşlık Festivali’nde 1058 kişi davul-zurna eşliğinde Sivas Ağırlaması halayı çekti.

Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve diğer kamu kurumlarının katkılarıyla 5-6 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Gardaşlık Festivali kapsamında 'Gardaşlık Yürüyüşü' yapıldı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüş sırasında Sivas Belediyesi tarafından '58' pare top atışı yapıldı. Tren Garından başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanında sona erdi. Yürüyüşün ardından meydanda toplanan 1058 kişi davul ve zurna eşliğinde yaklaşık 20 dakika Sivas Ağırlaması Halayı çekti. Halay sırasında renkli görüntüler oluştu. Halayın ardından meydanda toplanan vatandaşlar da Sivas yöresine ait halaylar çekerek doyasıya eğlendi. Sivas'ın bugün çok güzel olduğunu söyleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sivas güzelliği, derinliği, felsefesi, kültürü olağanüstü harika biz bunu ortaya çıkardığımızda gördük ki milletimizde bunun fark ediyor ve anlıyorlar. Kongremizin 100'üncü yılı o kadar anlamlı oldu ki Sivas kendisini yeniden keşfetti. Selçuklu'nun kalbi olan, Osmanlı'nın vicdanı olan, Cumhuriyet'in aklı olan bu güzel şehre bu ülkenin çok ihtiyacı var. Çünkü bu ülkenin harcı, bu ülkenin çimentosu olan bu il birlik ve beraberliğini devam ettirdikçe sırtı yere gelmeyecektir" dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise ilk kez böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Hep birlikte Sivas olarak bir ve beraber olduğumuz zaman ben inanıyorum ki bu güzel organizasyonlar ileri ki yıllarda kurumsallaşarak devam edecektir" diye konuştu. Festivale katılan Sivaslılar da düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek mutlu olduklarını söyledi. Etkinlikler bu akşam düzenlenecek olan Serdar Ortaç ve Pınar Dağdelen konseri ile sona erecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yürüyüşten görüntüler

-Kent meydanında buluşma

-Havuz kenarında 1058 kişiyle halay çekilmesi

-Konuşmalar Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 21)'BÜYÜK BİTLİS BULUŞMASI'NDA, 'İLLER TANITIM SERGİSİ' AÇILDI BİTLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılı etkinlikleri kapsamında, 'Büyük Bitlis Buluşması'nda, 'İller Tanıtım Sergisi'nin açılışı yapıldı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani, farklı illerden gelen gençler ve vatandaşlardan oluşan kortej, yaklaşık 300 metrelik Türk Bayrağı ile yürüyüş yaptı. 1 kilometrelik yürüyüşün ardından kortej Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan İller Tanıtım Sergisi'nin açılışına katıldı. Protokol üyelerinin kurdele kesmesi ile açılan İller Tanıtım Sergisi'ne 8 farklı ilden katılım oldu.