DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI ANTALYA'nın Mananavgat ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 35 hektar alan zarar gördü.

Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'nin Arapbeleni mevkiinde saat 00:00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına 21 arazöz, 4 dozer, 4 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 22 teknik eleman, 94 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Gece olması sebebiyle helikopter ve uçakların kullanılamadığı yangın sabaha karşı saat 05.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Görüntü Dökümü

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- Yangından görüntü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) =============================================== BODRUM' DA ORMANLIK ALANDAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA ALINDI 2)BODRUM VE MİLAS’TA 46 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 46 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Muğla Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, “Bodrum’un Mumcular Mahallesi Karası mevkiinde başlayan yangına saat 14.25'te ilk müdahale yapıldı. Yangına 39 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 31 su tankeri, 12 pikap, 14 helikopter, 10 dozer, 10 trayler, 18 teknik personel, 6 memur, 270 yangın söndürme İşçisi, 6 jandarma, 10 belediye personeli söndürme çalışmalarına katıldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Milas’ın Tuzabat Mahallesi Boğa Yokuşu mevkiindeki yangın söndürme çalışmalarına ise 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 4 pikap 3 helikopter, 1 dozer, 1 trayler, 5 teknik personel, 2 memur, 35 işçi katıldıö dedi.

Müdür Demirci, Bodrum’da 40, Milas’ta ise 6 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Yangından detaylar

- Söndürme helikopteri

- Detaylar Haber-Kamera: BODRUM (Muğla), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)ÇANAKKALE'DE 70 DÖNÜMLÜK MAKİLİK ALAN KÜL OLDU ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangın, ekiplerine havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 70 dönümlük makilik alan kül oldu. Yangın, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Pınardere köyü yakınlarında çıktı. Alevleri fark eden çevredekileri durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer, Ayvacık Belediyesi’ne ait 2 itfaiye ve 1 su ikmal aracı ile 50'ye yakın orman işçisi müdahale etti.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangın güçlükle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 70 dönümlük makilik alan kül oldu. Görüntü Dökümü

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-Yanan alandan görüntüler

-Helikopterlerin çalışmasından görüntüler

-Yangın söndürme çalışmasından görüntüler. Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)ZONGULDAK'TA PAZAR YERİNDE YANGIN ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, kapalı pazar yerinde çıkan yangında iş yerleri yandı. Büyük paniğin yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçede bulunan kapalı pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre, pazar yerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler çatıya sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, çatıdan pazar yerinde bulunan iş yerlerine sıçradı. Yangında pazar yerinde bulunan bir otomobil yanmaktan saniyelerle kurtarıldı. Yangın sonrası bölgeye Zonguldak Belediyesi ve Kozlu Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında pazar yerinde bulunan bazı iş yerleri kül oldu. Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi ve Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş pazar yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş yangının çıkış sebebinin şu ana kadar belli olmadığını belirterek, "Yangının çıkış sebebini araştırıyoruz. Bu gibi durumlarda önemli olan can kaybının olmaması. Cana geleceğine mala gelsin. Bizi mutlu eden insanlarımıza bir şey olmamasıdır. En kısa sürede eski haline kavuşturacağız" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı kadının dolmuşun altından çıkarma çalışmaları

-Kalbi duran kadına kalp masajı ve ilk müdahalenin yapılması

-Ambulansın gelmesi

-Sağlık ekiplerinin çalışmalarından detaylar

-Yaralının ambulansa taşınması

-Hastaneden detaylar

-Olay yerinden detaylar HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)SİVAS'TA, MÜSTAKİL EVDE YANGIN SİVAS'ta, tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın, saat 17.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi 50'nci sokakta meydana geldi. Ali Gümüş'e ait 8 kişinin oturduğu tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden duman yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri uzun süren uğraşlar sonrası yangını kontrol altına aldı. Gümüş ailesinin evinde yanında bulunan ahırdaki hayvanlar ise tahliye edildi. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken ahır bölümünde ise maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yangın görüntüleri

-İtfaiyenin müdahalesi Haber: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================== 6)İZOLASYON MALZEMELERİ TUTUŞTU, 3 BLOĞUN ÇATISI YANDI BURSA'da, sitenin bir bloğunun çatısında izolasyon yapımı sırasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek diğer 2 bloğuna da sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesinde Göçmen Konutları Balkan Mahallesi Zümrüt Sitesi'nde meydana geldi. Sitenin çatı izolasyonu yapımı sırasında malzemelerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Çatının ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek sitenin diğer 2 bloğuna sıçradı. Yangını fark eden site sakinleri evlerini tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 15 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, site sakinlerinin itfaiyenin çalışmasını gözyaşlarıyla izlediği görüldü.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi amatör kamera

-Yangından görüntüler

-Yangını izleyen kalabalık

-Detaylar Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)İNEGÖLDE BİNADA ÇIKAN YANGIN MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın teras katında çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. Terastaki yangına İtfaiye ekipleri müdahale ederlerken, vatandaşlar ise meraklı gözlerle izledi. Yangın, İnegöl’ün Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek terası sardı. Alevleri fark eden bina sakinleri zorlukla dışarıyla çıkarak durum itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken mahalle sakinleri alevleri korku dolu gözlerle izledi. Yangın sonucunda binada hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye ekiplerinin mahalleye gelişi

-Yangından detay

-Mahalle sakinlerinin yangını izlemesi

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Yavuz Yılmaz/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)VALİ TAVLI: MADEN SAHASI KAZ DAĞLARI'NA KUŞ UÇUMU 40 KM UZAKLIKTADIR ÇANAKKALE Valisi Orhan Tavlı, Kirazlı-Balaban mevkiinde yürütülen altın ve gümüş madeni arama çalışmalarına ilişkin, "Çanakkale'de yaşayan vatandaşlarımızın ve konunun uzmanlarının da bildiği üzere, maden faaliyeti yapılan Merkez Kirazlı Köyü-Balaban Tepe (Taşlı Tepe Mevkii) sahasının endemik bitkilerin yaşam alanı bulduğu Kaz Dağları diye bilinen yöre ve Kaz Dağları Milli Parkı ile hiçbir ilgisi yoktur. Maden sahası Kaz Dağları'na kuş uçumu 40 km uzaklıktadır" dedi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kirazlı-Balaban Çeşmesi mevkisinde yürütülen altın ve gümüş madeni arama çalışmalarına ilişkin valilik binasında basın toplantısı düzenledi. Vali Orhan Tavlı toplantıda yaptığı açıklamada, Doğu Biga Madencilik tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yapılan madencilik faaliyetiyle ilgili olarak bir takım yanlış bilgilerle vatandaşların çevreye olan duyarlılığını ve hassasiyetini yönlendirmeye çalışan grupların olduğunun gözlendiğini ileri sürdü.

'İZİN VE RUHSAT ÇALIŞMARI 2000 VE 2001'DE BAŞLADI' Bölge ile ilgili doğal sit alanının tescilinin kaldırılması, izin, ruhsat gibi çalışmaların ilgili Bakanlıklar ve kurumlar tarafından 2000 ve 2001'de başlatıldığını belirten Vali Orhan Tavlı, "Bu yıllarda başlatılan işlemlerle Doğu Biga Madencilik tarafından maden arama ruhsatı, maden işletme ruhsatı Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınmıştır. Bahse konu maden sahası ile ilgili ÇED Yönetmeliği kapsamında Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan ÇED raporunun, incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda, altın ve gümüş madeni ve zenginleştirme tesisi için 2013 yılında ÇED olumlu kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiştir. Kirazlı altın-gümüş madeni kapasite artışı ve zenginleştirme tesisi projesinin ÇED olumlu raporunun iptali istemiyle açılan dava, Danıştay ilgili dairesi tarafından oy birliğiyle reddedilerek ÇED raporunun hukuka uygun olduğu belgelenmiştir" dedi. 'ALANIN TAMAMI AĞAÇLANDIRILARAK ESKİSİNE ORANLA DAHA FAZLA YEŞİL ALANA DÖNÜŞTÜRÜLECEKTİR'

Maden alanında kesilen ağaç miktarı konusunda da çeşitli söylemlerin bulunduğunu hatırlatan Vali Tavlı, "Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 2016 tarihli olurları ile verilen izin kapsamında, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce 2017 yılında kesimine başlanan ve maden sahasında kesimi yapılan toplam 13 bin 400 adet ağacın olduğu alan, madencilik faaliyeti sonlandığında, Doğu Biga Madencilik şirketi tarafından rehabilitasyon çalışmaları yapılarak Orman Bölge Müdürlüğümüze teslim edilecek ve bu alanın tamamı ağaçlandırılarak eskisine oranla daha yeşil bir alana dönüştürülecektir" diye konuştu. 'MADEN SAHASI KAZ DAĞLARI'NA KUŞ UÇUMU 40 KM MESAFEDEDİR' Vali Tavlı konuşmasının devamında, "Çanakkalede yaşayan vatandaşlarımızın ve konunun uzmanlarının da bildiği üzere, maden faaliyeti yapılan Merkez Kirazlı Köyü-Balaban Tepe (Taşlı Tepe Mevkii) sahasının Endemik bitkilerin yaşam alanı bulduğu Kaz Dağları diye bilinen yöre ve Kaz Dağları Milli Parkı ile hiçbir ilgisi yoktur. Maden sahası Kaz Dağları'na kuş uçumu 40 km uzaklıktadır" ifadelerini kullandı.

'ÇED RAPORUNA AYKIRI HERHANGİ BİR İŞLEME ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR' DSİ tarafından yapılarak Çanakkale merkez ilçe içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar İçme Suyu Barajından Doğu Biga Madencilik maden işletme tesisine Devlet Su İşleri tarafından hiçbir şekilde su verilmeyeceğini kaydeden Vali Tavlı, "Çan Kumarlar köyü sınırlarında Doğu Biga Madencilik tarafından inşası devam eden Altınzeybek Göletinden maden işletme tesisinin su ihtiyacı karşılanacaktır. Doğu Biga Madencilik Maden Zenginleştirme Tesisi Atikhisar barajı yağış havzasının kesinlikle dışındadır. Çanakkale'nin içme suyu kaynağı olan Atikhisar barajına zarar verecek herhangi bir faaliyet yürütülmesi söz konusu değildir. Bahse konu firmanın tüm faaliyetlerini ÇED raporuna uygun bir şekilde yürütmesi ilgili kurumlar ve Valiliğimizce bizzat takip edilecek ve ÇED raporuna aykırı herhangi bir işleme asla müsaade edilmeyecektir. Konuyla ilgili devlet kurumlarından ve Valiliğimizden bilgi alınmadan vatandaşlarımızı yanıltıcı yorumlar yapıldığını üzülerek müşahede ediyoruz. Çanakkaleli bütün vatandaşlarımızın çevre konusundaki hassasiyetini yakından biliyoruz ve hep birlikte; devletimizin bütün imkanlarını da seferber ederek destanlar şehri Çanakkale'mizin çevresini ve çehresini en iyi şekilde koruyarak, geliştirerek ülkemizin en yaşanabilir, en ulaşılabilir ili olması için bugüne kadar en üst seviyede gayret gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın açıklaması

- Detaylar Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)GAZİANTEP'TE YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 12 YARALI GAZİANTEP'te, yolcu minibüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Ömer Faruk Aydoğdu (27) ile yanındaki Abdullah Doğan (23) ve Ahmet Badıllı (22) hayatını kaybetti. Kazada minibüs ve otomobildeki 12 ise kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezi yönünde ilerleyen Ömer Faruk Aydoğdu yönetimindeki 63 VD 184 plakalı otomobil, sollama yapmak istediği sırada Nizip’ten Gaziantep’e yolcu taşımacılığı yapan 27 C 7034 plakalı yolcu minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan 12 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan sürücü Ömer Faruk Aydoğdu ile yanında bulunan Abdullah Doğan ve Ahmet Badıllı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşamını yitiren 3 kişinin cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolu, araçların çekilmesi ve yolun yıkanmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan araçlar

- Yaralının ambulansa alınması

- Detaylar Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)SUDA KAYBOLDUKTAN YARIM SAAT SONRA BULUNAN MUHAMMET ÖMER, KURTARILAMADI SİVAS'ın Suşehri ilçesinde serinlemek için Kılıçkaya Barajı'na giren Muhammed Ömer Uçar (17) suda kayboldu. Yaklaşık yarım saat sonra ekipler tarafından baygın halde bulunan Uçar, hastaneye kaldırıldı ama doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay, saat 17.00 sıralarında Suşehri ilçesi yakınlarında bulunan Kılıçkaya Baraj'ında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Muhammet Ömer Uçar, serinlemek için baraj gölüne girdi. Yüzme bilmeyen Uçar, bir süre sonra suda kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ayrıca Suşehri İtfaiyesi kurtarma ekipleri de sevk edildi. Ekipler tarafından suda arama yapıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından su içinde baygın haldeki Uçar'a ulaşıldı. Hayati tehlikesi bulunan Uçar ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Haberi alarak göle gelen Uçar'ın yakınları ise kurtarma çalışmaları sırasında sinir krizi geçirdi.

KURTARILAMADI

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, serinlemek için girdiği barajda kaybolan ve yaklaşık yarım saat sonra ekipler tarafından baygın bulunan Muhammed Ömer Uçar (17), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cesedi otopsi için morga kaldırıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin genci sudan çıkarması

-Yakınlarının yaşadığı üzüntü

-Ambulansla hastaneye götürülüşü

-Detaylar Haber-Kamera: Hüseyin ÇİÇEK-Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)SURİYE SINIRINA SEVKİYAT ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesine, zırhlı araçlarlar mühimmat sevkiyatı yapıldı. Hatay'dan da sınıra sevkiyat gerçekleştirildi.

Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen mühimmat yüklü zırhlı araçlar, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ulaştı. 7 araçlık askeri konvoy, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye’nin Halep kentine bağlı Aynel Arap ilçesi karşısında bulunan Suruç’un Mürşitpınar Mahallesi'ndeki sınır hattına gönderildi.

Hatay'dan da sınıra sevkiyat yapıldı. Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Hatay’a gönderilen zırhlı personel taşıyıcı, komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri ikmal konvoyu, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçiş yaptı.

Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ / ŞANLIURFA

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- Sınır birliklerine gönderilen mühimmat

- Konvoy şeklinde giden askeri araçlar

- Polis ekiplerinin eşlik etmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA) /////////////////////// GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ / HATAY

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- Askeri araçların ilçe merkezinden geçişi Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)HUSUMETLİ OLDUĞU KUZENİNİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ BURSA'nın İnegöl ilçesinde, İsmail Kazak (40), aralarında husumet bulunan amcasının oğlu Ertuğrul Kazak'ı (48), traktörünün önünü kesip, av tüfeği ile vurarak öldürdü. İsmail Kazak, olaydan sonra kaçtı. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çayyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlasından evine gitmek için traktörü ile seyir halinde olan Ertuğrul Kazak'ın önü, aralarında daha önceden husumet bulunan amcasının oğlu İsmail Kazak tarafından araçla kesildi. Aracından inen İsmail Kazak, yanında bulunan av tüfeği ile traktör üzerinde Ertuğrul Kazak'a doğru ateş açtı. Ertuğrul Kazak, vücuduna isabet eden saçmalarla traktörden düşerken, araç yol kenarına devrildi. Şüpheli İsmail Kazak, olay yerinden otomobili ile kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ertuğrul Kazak'ın göğsüne isabet eden saçmayla hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri cinayet şüphelisi İsmail Kazak'ı yakalamak için soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması

-Devrilen traktörden detay

-Olay yerinden detay

-Genel, detay görüntü Haber-Kamera: Yavuz Yılmaz/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 13)ADLİYE ÇALIŞANI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, adliyede şoför olarak çalışan Diyar Demirtuğ (42), evinde ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Adliyede şoför olarak çalışan Diyar Demirtuğ’un sabah adliyedeki işine gitmemesi üzerine, çalışma arkadaşları, mesai çıkışı evine gidip kapıyı çaldı. Ailesi tatil için Ankara'ya gittiği için evde yalnız olan Demirtuğ'un kapıyı açmaması üzerine arkadaşları polis ve itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açarak içeri girdiğinde Demirtuğ'u hareketsiz yatarken buldu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Demirtuğ'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Demirtuğ'un cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin gelmesi

- Polis ekiplerinin inceleme yapması

- Cenaze aracın gelmesi

- Cenazeyi cenaze aracını konulması

- Genel ve detay görüntüler Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 141 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 14)AMCASI VE KUZENİNİ TÜFEKLE VURDU KAHRAMANMARAŞ'ta, evi terk eden eşinin, amcasının oğlu Metin T. ile yaşamaya başladığını öğrenen Mustafa T. (19), amcası Ahmet T. (52) ile amcasının büyük oğlu Hasan Ali T.'yi (32) av tüfeği ile yaraladı. Baba oğul hastaneye kaldırılırken, jandarma Mustafa T. ile olaya karıştığı öne sürülen 2 kardeşini gözaltına aldı. Olay, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Yusufhacılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa T.'nin eşi bir süre önce evden ayrılarak kuzeni Metin T. ile yaşamaya başladı. Bu nedenle Mustafa T. ile amcası ve kuzenleri arasında husumet oluştu. Akşam saatlerinde Mustafa T., tarla sulayan amcası Ahmet T. ile oğlu Hasan Ali T.'nin yanına gitti. Taraflar arasında başlayan tartışma büyüyünce Mustafa T., amcası ve kuzenine av tüfeği ile ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ahmet T. ile oğlu Hasan Ali T. ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma Mustafa T. ile olaya karıştığı iddia edilen kardeşleri Ahmet T. ve Mevlana T.'yi gözaltına aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerindeki ekipler

- Olayın meydana geldiği yer

- Yaralıların otomobil ve motosikleti

- Yaralıların eşyaları

- Jandarmanın olay yerinde inceleme yapması Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 15)SİLAHLI KAVGADA BABA VE 2 OĞLU YARALANDI, O ANLAR KAMERADA DİYARBAKIR'da, bir süre önce tartıştıkları grubun silahlı saldırısına uğrayan baba ve 2 oğlu yaralandı. Vurulma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Girne Caddesi 904’üncü sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Özçelik (65), akşam saatlerinde sokakta arabasının yanında duran bir grupla neden durduklarına dair tartıştı. Tartışmanın ardından ayrılan grup bir süre sonra geri döndü. Tartışmaya Mehmet Özçelik’in 2 oğlu da katılınca tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Mehmet Özçelik ile oğulları Hakkı (28) ve Ramazan Özçelik (25) vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kurşunların bazı iş yerlerine de isabet ettiği sokakta inceleme yapan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Yaralılardan Mehmet ve oğlu Hakkı Özçelik'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Diyarbakır’da tartıştıkları grubun silahlı saldırısına uğrayan Mehmet Özçelik ile oğulları Hakkı ve Ramazan Özçelik’in vurulma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokakta bekleyen grubun yanına gelen Mehmet Özçelik tartışmaya başladıktan sonra diğer gruptan biri önce havaya, ardından baba ve oğullarına ateş açtığı yer alıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Ekiplerin çalışması

- Numaratörler

- Sokakta bulunan insanlar

- Genel ve detay görüntüler

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- Olay anları (Güvenlik kamerası) Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 133 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 16)HUSUMETLİ AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, 5 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Saim Çıkrıkçı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 akraba grubu caddede karşılaştı. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, otomobilden aldığı pompalı tüfekle karşı gruba ateş açtı. Olayda, 5 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. Şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken, çevredekiler ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, olaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntü Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 17)FINDIK İŞÇİLERİNİN TAŞLI-SOPALI KAVGASINI JANDARMA AYIRDI ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelerek fındık bahçelerinde çalışan işçiler arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgaya mahallenin gençleri de katılınca jandarma ve komando timleri olaya müdahale etti. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mollabey köyünde meydana geldi. İddiaya göre, ilçeye fındık toplamak için gelen işçiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Mahallede yaşayan gençler araya girmek isteyince kavga daha da büyüdü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve komando ekipleri sevk edildi. Jandarma ve komandoların araya girmesiyle kavga sona erdi. Mollabey köyünde esnaflık yapan Gürol Öztürk, mevsimlik işçiler kendi aralarında kavga çıkardığını belirterek, "Doğu ve Güneydoğu illerinden Mollabey köyüne fındık toplamak için gelen mevsimlik işçiler kendi arasında kavga etmeye başladılar. Mollabey gençleri kavgayı ayırmak isterken onlara da saldırı oldu. Mevsimlik işçilerin taş, demir ve sopalar atmaya başladı. Olayı önlemek için çok büyük bir çaba gösterdik. Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek büyümesini önledi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mahalleden detaylar

-Jandarmalardan ve askerden detaylar

-Detaylar HABER-KAMERA: Cem SÜRMENELİ/ZONGULDAK, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 18)2 YAŞINDAKİ MEDİNE, KEDİSİNİ YAKALAMAK İSTERKEN BALKONDAN DÜŞTÜ AKSARAY'da, balkona çıkan kedisini yakalamak isteyen Afgan uyruklu Medine Chorak (2), birinci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düşerek yaralandı. Olay, saat 19.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 829 sokakta bulunan 2 katlı müstakil evin 1'inci katında meydana geldi. Kendilerine ait kedinin balkona çıkması ile hayvanı yakalamaya çalışan Medine, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından minik Medine ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye getirildiği sırada yanında bulunan annesi ise gözyaşlarına boğuldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Balkondan düşen çocuğun hastaneye getirilmisi

- Sedye ile giderken ağlayan çocuğunu teselli etmesi

- Hastaneden genel detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 19)DENİZDE KALP KRİZİ GEÇİREN FUTBOL ADAMI ÖLDÜ ANKARA Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) Başkan Yardımcısı Bayram Akyer (72), tatil için geldiği Bartın İnkum’da, denizde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İnkum tatil beldesinde yaşandı. Ankara’da tatile gelen Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı aynı zamanda TFF Ankara İl Temsilcisi Yardımcısı Bayram Akyer, serinlemek için arkadaşıyla denize girdi. Bir süre sonra denizde fenalaşan Akyer’i bir arkadaşı kumsala çıkardı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Akyer’i yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayata döndüremedi. Akyer’in cenazesi morga kaldırıldı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu resmi internet sitesinde başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"19 Mayıs'ın Bayram abisi, amatör futbolun duayeni, Ankara amatör sporunun gerçek emektarlarından, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı, TFF Ankara İl Temsilcisi Yardımcısı Bayram Akyer geçirdiği kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailesinin ve Ankara spor camiamızın başı sağolsun."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane morgundan detay

-Adliye ve jandarma araçları

-İnkum ve Bayram Akyer fotosu Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 20)JENNIFER LOPEZ ANTALYA'DAN AYRILDI ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, önceki akşam Belek turizm bölgesinde verdiği konserin ardından dün Antalya'dan ayrıldı. Lopez'i Regnum Carya Otel'in sahibi Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk yolcu etti. Başkan Öztürk'le fotoğraf çektirerek teşekkür eden Lopez, "Yoğun programım nedeniyle ayrılmak zorundayım. Yoksa burada birkaç gün kalıp oğlum ve kızımla tatil yapmak istiyordum. Otel çok güzel. Ancak konser programım yoğun olduğu için gitmek zorumdayım" dedi.

Jennifer Lopez daha sonra kızı Emme Anthony ve oğlu Max Munis'le kendisine tahsis edilen VIP araçla, polis eskortu ve korumaları eşliğinde Antalya Havalimanı'na geldi. Minibüsten önce oğlu Max Munis, ardından kızı Emme indi. Daha sonra araçtan inen Lopez'in kalın hırka giymesi dikkati çekti. Lopez ve çocukları daha sonra, CIP salonundan geçerek özel uçakla konser için Mısır'a uçtu.

UÇUŞTAN ÖNCE YEMEK YEDİ, HAVUZDA EĞLENDİ

Antalya'da 2 gece konaklayan Jennifer Lopez, kentten ayrılmadan önce otelde çocuklarıyla yemek yedi, dalga havuzunda yüzerek eğlendi. Otelin açık büfesinden kızı ve oğlu ile yemek alan Lopez, yemekten sonra dalga havuzunda eğlendi.