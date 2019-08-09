DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)REYHANLI'DA MÜHİMMAT DEPOSUNDA PATLAMA HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde askeri mühimmat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bölge güvenlik çemberi altına alındı. Patlama, saat 03.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi yakınlarıdaki askeri mühimmat deposunda meydana geldi. Patlamanın ardından yakındaki evler tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik çemberi altına alındı.

PATLAMA DURDU

Hatay'ın Reyhanlı-Kırıkhan karayolu üzerindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sesleri kesildi. Saat 03.30 sıralarında duyulmaya başlayan patlama çevrede büyük paniğe neden oldu. Mühimmat deposuna yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bazı evlerde oturanlar da patlama seslerinin duyulmasının ardından evlerini terk etti. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken Suriyeli sınırındaki ilçede yaşanan patlamalar saat 05.30 sıralarında sona erdi. Depoya yakın 2 eve küçük çaplı şarapnel parçası düştü. Patlama seslerinin kesilmesinin ardından çevrede oturanlar da evlerine döndü.

Görüntü Dökümü

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- Patlamanın yaşandığı mühimmat deposunun gündüz görüntüsü

- Şarapnel parçasının düştüğü ev

- Elinde şarapnel parçasını tutan kişi

- Elinde şarapnel parçasını tutan kişi ile röp

- Görgü tanığı vatandaşın patlama anını anlatması Haber - Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) ================================================== 2)BAKAN SOYLU, SON RAKAMLARI AÇIKLADI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6.0 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Denizli'ye gelerek incelemelerde bulundu, vatandaşları dinleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Soylu, kentte ilk olarak Çardak ilçesinde hasar gören evlerde inceleme yaptı, ardından Bozkurt'a geçti. Burada çadırda vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, brifingten sonra açıklama yaptı.

Hükümet Konağı önünde açıklama yapan Bakan Soylu, merkez üssü Bozkurt Tutluca Mahallesi olan depremden sonra valilik koordinesinde gerekli tüm önlemlerin alındığını söyleyip, "Sayın valimizin koordinatörlüğünde hemen can ve mal kaybı var mı? Hasara tespit çalışmalarına başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu ve bunun üzerine hemen bilgileri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Allah beterinden korusun. 6 şiddetinde deprem önemli bir deprem. İfade etmek isterim ki can kaybının olmaması hem de hasarın bu ölçekte bir depreme göre çok fazla olmaması belki de bizim şükretmemiz gereken bir sonuç olarak değerlendiriyoruz. 4 ay önce Acıpayam'da depremle karşılaştık. Hasar buradakinden şiddeti az olmasına rağmen çok daha fazlaydı. Bu bizim için önemli bir değerlendirme. Burada Çevre Şehircilik, Aile, Enerji, Ulaştırma Bakanlığı, valilik koordinesinde Kızılay, hemen harekete geçtiler. Enerji Bakanlığı kısa süreli de olsa enerjiyi kesti. Depremin şiddetini ve etkisini değerlendirince tekrar enerjiyi verdi. AFAD yine birçok bölgeden sevk edildi. Çadırlar ve koordinasyon araçları bütün bunların hepsi anında bir araya geldi. Talep edilen 400'e yakın çadırların yüzde 80'inin üzerinde kuruldu. Hala kurulmaya devam ediyor" dedi.

'İLK TESPİTLERDE 59 YAPI AĞIR HASARLI' Kerpiç evlerde ciddi hasarlar söz konusu olduğunu da anlatan Bakan Soylu, "330'u aşkın yapıda hasar tespit edildi. Bunlardan da 52'sinde ağır hasar buldular. Çardak'ta da yaklaşık 60 evde hasar tespiti oldu. Bunlardan da 7'si ağır hasarlı bulundu. Yarın Murat Bey gelecek. Bütün çevre illerdeki ekipleri çağırdılar, 50'nin üzerinde ekip, bütün evlerdeki hasar durumunu tespit edecekler. Yarın akşama kadar belli bir zaman dilimine kadara hasar olup olmadığını tespit edecekler. Buradaki depremlerde kerpiç evlerde ve bağdadi denilen yapılarda hasar oluyor. Ve bunlarla ilgili Acıpayam'da da 400'e yakın evi yıktık. Burada da bu hasarlı evlerle ilgili tespitler yapıldıktan sonra gerekli işlemler uygulanacaktır. Yine depremden sonra 81 vatandaşımız panik sebebiyle hastanelere gitti. Şu anda 77'si taburcu oldu, 3 vatandaşımız hastanede. Onların da durumu hafif" diye konuştu. 'BU AKŞAM EVLERE GİRİLMESİN' Devletin her türlü önlemi aldığını, tüm birimleriyle burada olduğunu ifade eden Bakan Soylu, yaptıkları değerlendirmeler sonrası, depremden sonra 83 civarında artçı sarsıntı olduğunu. Evlerdeki incelemeler yapılıncaya kadar en azından bu akşam vatandaşların dışarıda kalmalarını istedi.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Süleyman Soylu'nun bölgedeki açıklamaları

- Soylu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi ve incelemeleri Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT - Tekin GÜRBULAK / DENİZLİ (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ DENİZLİ'DE 6,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Afyonkarahisar başta olmak üzere çevredeki Antalya, Burdur ve Isparta illerinde de hissedildi. Depremin merkez üssüne en yakın noktada bulunan Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören köyünde bazı evlerde hasar meydana geldi. 1- AFYONKARAHİSAR'DA BİRKAÇ EVDE HASAR OLUŞTU Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun, "Kızılören köyünde depremden kaynaklı ufak çaplı bir hasar meydana geldi. AFAD ekipleri bölgede inceleme yapıyor. Şu ana kadar yapılan tespitlerde yaralı veya can kaybı yok. Birkaç evde küçük çaplı hasar var. Kesin hasar bilgisi hakkında ekiplerimiz çalışmalarını bitirdikten sonra bilgi vereceğiz. Ancak kesin olan yaralı ve can kaybı yok" dedi.

2- DAZKIRI'DA İKİ KİŞİ YARALANDI Denizli'de meydana gelen 6,0 büyüklüğünde deprem, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören köyünde de şiddetli hissedildi. Deprem nedeniyle köydeki birçok evde hasar oluştu. Evlerin duvarları ve çatılarında uçma ve göçükler meydana gelirken, deprem sırasında panikleyen 2 kişi düşerek hafif yaralandı. Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun ve berberindeki heyet, köye giderek hasar gören binalarda incelemelerde bulunurken, vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. 3- AFYONKARAHİSAR'DA KRİZ MASASI OLUŞTURULDU Denizli'de meydana gelen depremin ardından, Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nde (AFAD) kriz masası oluşturuldu. Vali vekili Mehmet Boztepe başkanlığında yapılan toplantıda AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, Dazkırı, Evciler, Dinar ilçelerinde de hissedilen depremle ilgili bilgiler verdi. İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Gülsüm Doğan'ın da hazır bulunduğu toplantıda bölgede yapılacak çalışmalar ele alındı. AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

4- 'BAZI EVLERİMİZDE HASARLAR OLUŞTU' Toplantının ardından Vali vekili Mehmet Boztepe, gazetecilere açıklamada bulundu. Dazkırı'nın Kızılören köyünde bacanın yıkılması nedeniyle 2 kişinin yaralandığını söyleyen Boztepe, "Afyonkarahisar'ımızda da Dinar ile Dazkırı ilçeleri başta olmak üzere bölgedeki çok sayıdaki yerleşim yerinde de hissedildi. Dazkırı ilçemize bağlı Kızılören köyümüzdeki bazı ilçelerimizdeki bazı evlerimizde hasarlar oluşmuş durumda. Şu ana kadar ciddi anlamda yıkılan ev olduğu konusunda kaymakamlıklarımıza bilgi gelmedi. Bölgedeki tüm kaymakamlarımızla görüştük ve hepsi şu anda sahada. Tek tek bölgedeki tüm köylerimizi takip ediyorlar. İki vatandaşımızda evlerin bacalarının yıkılmasından kaynaklı hafif yaralanmalar söz konusu. Onun dışında Afyonkarahisar'da ciddi can ve mal kaybı yaşanmadığı görülüyor" dedi. 5- BÜTÜN EKİPLER SAHADA Boztepe, bölgedeki sağlıklı bilgilerin alınması açısından da AFAD, jandarma, emniyet ve karayolları personelinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Kötü bir haber almadan bu süreci atlatacaklarını ümit ettiklerini belirten Boztepe, açıklamanın ardından Dazkırı ilçesine hareket etti.

6- 12 KİŞİLİK EKİP İLK ETAPTA YOLA ÇIKTI Denizli'nin Bozkurt ilçesine ilk etapta 12 kişilik ekip gönderdiklerini vurgulayan AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan da şunları söyledi:

"Şu anda köpekli timlerimiz ve 2 ekibimiz Dinar ve Dazkırı'da. Ayrıca ekiplerimizi Denizli tarafına intikal ettiriyoruz. Öncelikli olarak ilk baştan itibaren 12 kişilik ekibimiz Denizli'nin Bozkurt ilçesine intikal etti." 7- BURDUR'DA MAKÜ BİNASINDA HAFİF HASAR Denizli depremi nedeniyle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'ndeki binaların duvarlarında hafif çatlaklara ve sıva dökülmeleri meydana geldi. Deprem sırasında binada bulunan personelin panikle dışarı çıkma çabaları ise güvenlik kameralarına yansıdı. 8- HASARLI 2 CAMİ KAPATILDI Afyonkarahisar Vali vekili Mehmet Boztepe, Denizli'de meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde bazı evlerin hasar gördüğü Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören köyünü ziyaret etti. Köyde Kaymakam Mesut Şahin ile birlikte incelemeler yapan Boztepe, hasar gören yerleri ve camileri ziyaret etti. Vali vekili Boztepe, burada hasar gören 2 caminin kapatılması talimatını verdi.

9- ARTÇI DEPREMDE PANİK Vali vekilinin incelemesi sırasında hafif hissedilen artçı sarsıntı yaşandı. Bu sırada caminin dışında bekleyen köylülerden Hanife Koyun (20) paniğe kapıldı. Bağırarak olduğu yerde oturup kalan Koyun'a köyde hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Hanife Koyun daha sonra hastaneye götürülerek tedaviye alındı. 10 - 'BAZI YERLERDE ÇATLAKLAR VAR' Depremin ardından Bozkurt ilçesine hareket eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kent merkezinde hissettim, kapalı bir alandaydım. Şimdi Baklan'a hareket ediyorum. Kent merkezinde deprem hissedildi. Bozkurt ve Baklan merkeze ortalama 70 kilometre uzaklıkta. Herhangi bir can kaybı yok. Bazı çatlaklar var. Vatandaşlar da panik var. Ekiplerimiz sahada. Olumsuz haber yok, can kaybı yok" dedi. 11- 'BOZKURT BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ODASININ DUVARI YIKILDI' Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik, makam odasının bir duvarının yıkıldığını belirterek, şunları söyledi: "Uzun süren, 15- 20 saniye süren bir depremdi. Bir danışmanlık şirketiyle toplantı halindeydik. Makam odamın duvarı yıkıldı. Sabah artçılar geliyordu, hissediyorduk, sonra ana deprem oldu. Yan apartmanın duvarı üstümüze çöktü. İlçe emniyet binası ve belediyenin altında yıkıntılar, onun üzerine düştü. Herkes dışarda panik halinde. En azından ölüm olayımız yok, okullar tatil olduğu için kötü bir olay yaşanmadı. Resmi dairelerde ve evlerde hasar var. Çatlaklar var. Tutluca köyü muhtarım aradı. Derin çatlaklar ve duvar göçükleri olduğunu söyledi, hemen bölgeye ekip gönderdim. Yaralılar var ama hayati tehlikesi olan yaralı yok."

12- ISPARTA'DA BACA OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ Isparta merkez ve ilçelerinde de hissedilen depremde, vatandaşlar binalardan dışarı çıktı. Deprem sırasında Piri Mehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısından kopan baca, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen belediye binasına girişi yasaklayıp, personele izin verdi. Isparta kent merkezinde deprem sonrası elektrik kesintisi yaşandı. Bazı binaların dış cephelerinde hasar oluştuğu görüldü. 13- 58 ARTÇI DEPREM Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Saat 14.25'te meydana gelen bu depremin ardından saat 17.07'e kadar, büyüklükleri 1,0 ile 3,7 arasında değişen 58 artçı sarsıntı daha oldu. Bu depremlerden 56'sının merkez üsleri Denizli'nin Bozkurt, Çardak, Baklan, Honaz, Çal ve Çivril ilçeleri olarak tespit edildi. Diğer iki depremin merkez üsleri ise Muğla'nın Marmaris ve Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçeleri olarak saptandı.

14- AFAD'DAN DEPREM BÖLGESİNDE KOORDİNASYON ÇALIŞMASI Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda çalışmaların sürdüğü bildirildi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun da depremin olduğu bölgeye giderken, ilk belirlemelere göre Denizli, Isparta ve Afyonkarahisar'da 23 kişi hastanelere başvurdu. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Depremde, Afyonkarahisar Dazkırı ilçesinin Kızılören, Yüreğir ve Darıcılar köyü ile Denizli Çardak'taki bir cami, iki ahır ve kullanılmayan iki ev hasar gördü. Denizli, Manisa, Muğla ve Afyonkarahisar'daki AFAD Bölgesel Lojistik Merkezleri olası ihtiyaç için teyakkuz haline geçirildi. AFAD Denizli ekiplerine takviye olarak AFAD İzmir ve AFAD Afyonkarahisar Arama Kurtarma Birlikleri'nden ekiplerin yola çıkartıldı. AFAD Bursa Arama Kurtarma Birliği'nin yanı sıra AFAD Muğla, Burdur, Manisa ve Isparta müdürlükleri de teyakkuza geçirildi. AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılay'ından ekipler ve keşif için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir helikopter bölgeye sevk edildi. Deprem sonrası AFAD Denizli'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki birimlerle 4,5 G, uydu ve telsiz haberleşmeleri yapılarak yaşanan olumsuzluk olup olmadığının tespitine çalışılıyor."

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır" ifadeleri kaydedildi. 15- HAVALİMANINDA KULENİN TAVANI DÖKÜLDÜ Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Çardak Havalimanı'nda aprondaki asma tavanın çöktüğü, kuledeki tavandan sıvaların ve metal parçaların yere döküldüğü bildirilirken, uçuşa engel bir durumun söz konusu olmadığı dile getirildi. 16- ÇÖKME İHBARINA GİTTİĞİ EV KENDİSİNİN ÇIKTI DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde, çatı çökmesi ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye eri Özgür Bektaş, sarsıntıdan zarar gören evin kendine ait olduğunu görünce şok yaşadı. Bozkurt ilçesinde yaşanan depremin ardından, ilçede görev yapan itfaiye ekiplerine bir evin tavanında göçme olduğu ihbarı yapıldı. İlçede görev yapan itfaiye eri Özgün Bektaş, meslektaşlarıyla birlikte olay yerine gittiğinde çökmenin yaşandığı yerin kendi evi olduğunu görerek şok yaşadı. Depremde evdeki zarar görmeyen odada bulunan iki çocuğunu tahliye eden Bektaş, daha sonra şiddetli sarsıntı nedeniyle oluşan hasar hakkında inceleme yaptı. Bektaş'ın evinde ciddi boyutta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

17- ÇADIRDA SABAHLAYACAKLAR DENİZLİ'nin Bozkurt'ta saat 14.25'te 6.0 büyüklüğünde yaşanan depremden sonra 83 artçı sarsıntının yaşandığı ilçede vatandaşlar yetkililerinde uyarısı üzerine evlerine dönmedi. Vatandaşlar geceyi Kızılay ve AFAD ekiplerinin açık alanlara kurduğu çadırlarda geçirdi. Kırsaldaki mahallelerini yanı sırada Bozkurt ilçe merkezinde de çadırlar, futbol sahasına kuruldu. Bozkurtlu aileler, kendilerine tahsis edilen bu çadırlara yerleşti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çadırlarını önünde oturan, sohbet eden vatandaşlar hissettikleri artçı sarsıntılar sonrasında açık alanda olmalarına rağmen panik yaşadılar. Evlerindeki hasarın, artçı sarsıntılar sonrasında büyüyüp büyümediğini merak etti.ler Vatandaşlar, uzmanların evlerindeki incelemesinin sona erip oturma içini uygunluk raporu verene kadar çadırda yaşamayı sürdüreceklerini ifade ettiler. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zarar gören evler

- Denizli-Çardak yolu kenarındaki dağdan inen toz bulutu

- Vatandaşları konuşmaları ve deprem anını anlatmaları

- Yetkililerin temasları

- Bozkurt İtfaiyesi personeli Özgür Bektaş'ın, ihbar üzerine gittiği yerde kendi evindeki yıkımı görmesi

- Araçların üzerine düşen enkaz

- Devrilen market rafları

- Çardak Havalimanı'daki bazı yazıhanelerdeki ufak çaplı hasar

- Güvenlik kameralarına yansıyan deprem anı

- Çadırların görüntüsü

- Vatandaşlarla yapılan röportajlar

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Tekin GÜRBULAK - Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT - Tahsin BAYTAR - Satılmış AKKAŞ - Mesut MADAN / DENİZLİ - AFYONKARAHİSAR- BURDUR (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)KAZA YAPAN TANKERDE ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRADI BURSA- İnegöl yolunda lastiği patlayan süt dolu tanker, bariyere çarpıp, alev aldı. Alevler, yol kenarındaki ormanlık alana sıçrarken, itfaiye ekipleri tankerdeki yangını kısa sürede söndürdü. Ormanlık alandaki alevlere müdahale devam ederken bir süre sonra ağaçlık alandaki yangın da söndürüldü. Olay, saat 18.00 sıralarında Bursa-İnegöl yolu Karahıdır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya giden 16 SF 663 plakalı süt dolu tanker, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bir süre sürüklenen tanker, aniden alev aldı. Alevler, yolu kenarında bulunan ormanlık alana sıçradı. Sürücü kendi çabasıyla tankerden çıkarak yara almaktan son anda kurtulurken, olayı görenlerin ihbarıyal bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tankerdeki alevleri kısa sürede söndürdü.

YANGIN, KONTROL ALTINA ALINDI

Ormanlık alana sıçrayan yangın da itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında, tanker kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 2 dönüm ağaçlık alan zarar gördü. Küle dönen tanker, çekiciyle yoldan çekilmesiyle yolun tamamı trafiğe açıldı. Öte yandan sürücü Yılmaz Aka (62), ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan tanker

- Yanan ğaçlar

- Söndürme çalışmaları

- Detaylar Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)MUĞLA'DA ORMAN YANGINI MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havandan va karadan müdahale edildi. Yangın 3 saatte kontrol altına alındı. Kavaklıdere ilçesinin Kanyaş Yaylası'ndaki ormanlık alanda, saat 17.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Genç çam ağaçlarıyla kaplı alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere havadan ve karadan müdahale etti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 1 HEKTAR ORMAN KÜL OLDU

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki Yarbaş Yaylası mevkisinde, dün saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangına, 7 helikopter ile havadan, 9 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 8 pikap, 2 dozer, 2 trayler, 5 itfaiye aracı ve 81 personel ile karadan müdahale edildi. Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında, 1 hektar orman arazisi zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yükselen dumanlar

- Söndürme heliopteri

- Detaylar Haber-Kamera: Burak Alper KUŞ / MUĞLA (DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İzmir- İstanbul Otoyolu İğdecikaltı mevkiinde meydana geldi. Muğla'nın Milas ilçesinden Bursa'nın Gemlik ilçesine asker ziyareti için yola çıkan Necmettin Karacan (38) yönetimindeki 48 KF 283 plakalı otomobil, İzmir yönünden İstanbul istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücü Karacan yol üzerindeki servis alanına girmek istedi. Otomobil, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Necmettin Karacan ile otomobildeki Behiye Alakaş Karacan(40), Recep Alakaş (65), Emir Can Olpak (19) ve Melik Küçük (22) ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Necmettin Karacan, Behiye Alakaş Karacan ve Recep Alakaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Emir Can Olpak ve Melih Küçük ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Otomobilden görüntü

-Jandarmadan görüntü

-Genel ve detay görüntü Haber: Doğan ÇİZMECİ - Kamera: Ümit YILDIZ/TURGUTLU, (Manisa), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)SİİRT'TE YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 1'İ ÇOCUK 2 ÖLÜ, 10 YARALI SİİRT'in Pervari ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Pervari ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezinden Dolu Salkım köyüne yolcu taşıyan Orhan Akar yönetimindeki 34 JJ 7481 plakalı minibüs, 25'inci kilometrede sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunanlardan Rıdvan Bulut (7) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Akar ile birlikte toplam 11 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralılar ise Siirt 3'üncü Komando Tugayı'nda askeri helikopterle Siirt'e sevk edildi. Siirt Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Hacı Akbudak (60), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi otopsi için morga konulurken, yaralı 10 kişinin tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Siirt Devlet Hastanesi

- Ambulansların gelişi

- Yaralıların acil servise alınması

- Komando Tugayı

- Yaralıların helikopterle sevki

- Genel ve detay Haber-Kamera: Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)KALDIRIMDA YÜRÜRKEN PANELVAN MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI ANNE-KIZ ÖLDÜ BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kaldırımda yürüyen Naime Kıldır (46) ve kızı Seda Kıldır (20), panelvan minibüsün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sırasında, aynı kaldırımda yürüyen bir kişinin ise ölümden döndüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 19.35 sıralarında Edremit-Çanakkale karayolunun 4'üncü kilometresi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Bozkurt (63) yönetimindeki 34 ZZ 0815 plakalı panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen Naime Kıldır ve kızı Seda Kıldır'a çarptı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne-kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü İbrahim Bozkurt ile araçta bulunan Nazik Bozkurt ve Ecrin Baykal ise yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Bozkurt'un durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA KAMERADA Öte yandan, panelvan minibüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde sol şeritten sağ şeride doğru kayarak geldiği, kaldırımda yürüyen Naime Kıldır ve kızı Seda Kıldır'a çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna daldığı görüldü. Kaza sırasında aynı kaldırımda yürüyen bir kişinin ise ölümden döndüğü anlar da kameraya yansıdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)KIRIKKALE'DE 'BAYRAM' YOĞUNLUĞU KURBAN Bayramı tatili nedeniyle yola çıkanlar, pek çok ilin kavşak noktasında bulunan Kırıkkale'de uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için şehir dışına çıkan vatandaşların oluşturduğu trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ankara-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri karayollarındaki trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. 52 şehrin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de dün 100 binin üzerinde aracın geçiş yaptığı belirtildi. Karayollarında zaman zaman meydana gelen trafik kazalarında can kaybı yaşanmazken, ufak çaplı yaralanmaların olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yollardan görüntü

- Araç kuyrukları

- Genel ve detay Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)KÜÇÜKBAŞ YÜKLÜ TIR'A BAŞKA BİR TIR ÇARPTI, 3 KİŞİ YARALANDI, ONLARCA HAYVAN ÖLDÜ GAZİANTEP'te, küçükbaşları taşıyan ve arızalanarak emniyet şeridine geçmeye çalışan TIR’a arkadan gelen başka bir TIR çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı, onlarca küçükbaş öldü. Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 20'ncı kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa’dan Gaziantep’e küçükbaş kurbanlık taşıyan Halil Çakır yönetimindeki 63 ALL 234 plakalı TIR, arıza yaptı. Küçükbaş yüklü TIR'a emniyet şeridine geçtiği sırada arkasından gelen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 80 GB 704 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'daki koyunlar yola savruldu. TIR sürücüleri ile yanlarındaki 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yola savrulan onlarca hayvan ise öldü.

YARALI KOYUNLARA SU İÇİRDİLER Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı olan hayvanlara elleriyle su içirerek güvenli alana taşıdı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyolda araçların çekilmesi ve yolun yıkanmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jandarma ekipleri

- Kaza yapan araçlar

- TIR'da bulunan koyunlar

- İtfaiyecilerin su içirmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber: Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)GAZİANTEP'TE KAZA, 4 KİŞİ YARALANDI. GAZİANTEP'te, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Nizip karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Şeker yönetimindeki 27 AG 150 plakalı otomobil, iddiaya göre sola dönmek isterken Nizip istikametine giden Reşit Aksoy yönetimindeki 34 KE 0356 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jandarma ekipleri

- Kaza yapan araçlar

- Genel ve detay görüntüler Haber: Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)ZONGULDAK'TA 14 MAHKUM, ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI ZONGULDAK M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan 14 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Vali Erdoğan Bektaş, mahkumların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Merkeze bağlı Beycuma beldesinde bulunan Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam yemek yiyen mahkumlardan 110'u, gıda zehirlenmesi şüphesiyle revire kaldırıldı. Doktorların müdahalede bulunduğu mahkumlardan 14'ünün ishal ve kusma şikayetleri devam edince hastaneye kaldırılmaları kararlaştırıldı. 14 mahkum, ambulans ve cezaevi aracıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahkumların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. VALİDEN AÇIKLAMA Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, mahkumların hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek, "Sağlık ekipleri cezaevinde ilk müdahaleyi yaptı.14 kişi hastaneye sevk edildi" dedi.

Zonguldak Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı. İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı da hastaneye gelerek mahkumların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mahkumların cezaevinden çıkışı

- Cezaevinden detaylar

- Mahkumların hastaneye getirilmesi

- Ambulans ve ring aracından detaylar

- Mahkumların hastaneye girişi

- Güvenlik önlemlerinden detaylar Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 13)KAVGA ETTİĞİ KARDEŞLERDEN BİRİNİ ÖLDÜRDÜ, DİĞERİNİ YARALADI OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan M.K. (21), tartıştığı Mehmet Dönmez'i (41) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, kardeşi Nazım Dönmez'i (36) de aynı silahla ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Arslanpınarı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarındaki hasat edilmiş mısır tarlası içerisinde hayvanlarını otlatan Mehmet Dönmez ve kardeşi Nazım Dönmez, kendileri gibi hayvancılıkla uğraşan M.K. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. yanındaki av tüfeğiyle Mehmet ve Nazım Dönmez kardeşlere ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarda ağır yaralanan Dönmez kardeşler, kanlar içinde yığılırken, M.K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Dönmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisine devam edilen Nazım Dönmez'in ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.K.'yı fazla uzaklaşamadan yakalayan jandarma, soruşturmaya devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerindeki jandarma ve kalabalık

- Olayın gerçekleştirdi mısır tarlası

- Olay yeri şeridi ve dubalar

- Ölen Mehmet Dönmez'in ve yaralanan Nazım Dönmez'in sağlık fotoları Süre: 01'03" Boyut: 30,3 MB

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 14)RESTORAN SAHİBİNE BOMBA PATLATARAK GÖZDAĞI VEREN 3 KİŞİ TUTUKLANDI KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Sapanca Gölü kıyısında bulunan restoranının işletmecisinden alacaklı olanlar, kameriyede el yapımı bomba patlattı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Sapanca Gölü'nün Kartepe mevkiindeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana gelenler iş yeri sahibinden borcunu ödemesini istedi. Yaşanan tartışmanın ardından şüpheliler, kameriyenin bulunduğu alanda el yapımı bomba patlattı. Bomba büyük bir gürültü ile patlarken, kameriye yerle bir oldu. Restoranda çalışan Suriyeli A.A.A. yaralanırken, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma kapsamında G.S., M.F.S., M.C.T. ve M.C. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. 4 kişinin iş yeri sahibi ile aralarında borç-alacak meselesi olduğu, el yapımı bombayı patlatarak gözdağı vermek istedikleri öğrenildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.S., M.C.T. ve M.F.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.C. ise Cumhuriyet Savcılığı'nda alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 10 GÜN ÖNCE DE BOMBA BULUNDU Öte yandan, yaklaşık 10 gün önce aynı restoranda siyah poşet içerisinde aynı tipte patlayıcı madde ele geçirildi. Restoranda bulunanların ihbarı üzerine jandarma patlayıcıya el konuldu. Jandarma iki olayın birbiri ile bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliyeden çıkışları

- Detaylar HABER: Dinçer AKBİR/KAMERA: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 15)POLİS İLE TIR SÜRÜCÜSÜNÜN TARTIŞMASI KARAKOLDA BİTTİ ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, iddiaya göre TIR'ların girmesinin yasak olduğu yola giren ve trafik polislerine 'Sen kimsin?' diyerek evraklarını vermeyen TIR sürücüsü İ.T., polis merkezine götürüldü. İ.T.'ye 1500 TL ceza kesilirken, polis ise hakkında şikayetçi oldu. Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi'nde meydana geldi. 81 DU 501 plakalı TIR’ın sürücüsü İ.T., TIR'ın girmesinin yasak olduğu sokağa girince trafik sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik polisi ile tartışmaya başlayan TIR sürücüsü İ.T., iddiaya göre polisin evraklarını istemesi üzerine 'Sen kimsin?' diyerek evraklarını vermek istemedi. Takviye ekiplerin gelmesi ile olay karakola taşındı. TIR sürücüsü İ.T.'ye 1500 TL ceza kesildi. Ayrıca trafik polisi, görevini yaptırmadığı gerekçesiyle sürücü İ.T.'den şikâyetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sürücü İlker Öztürk'ün polislere olayı anlatması

- İlker Öztürk'ün ekip arabasına alınması

- Olay yerinden detaylar Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 16)ŞİDDETLİ RÜZGAR, PARKIN MASA VE SANDALYELERİNİ UÇURDU KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, aniden çıkan şiddeti rüzgar bir çay bahçesindeki masa, sandalye ve gölgelikleri uçururken bu, anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Emet ilçesinde aniden başlayan şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Engelsiz yaşam parkındaki masa, sandalye ve gölgeler rüzgarın etkisiyle uçarken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çay bahçesinin işletmecisi Süleyman Us, çıkan rüzgarın kısa sürede etkili olduğunu ifade ederek, "Bir anda şiddetli rüzgar çıktı. Parkımızda bulunan sandalye ve çadırların havada uçuştuğunu gördük" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası kayıtları

-Uçan masa ve sandalyeler Haber-Kamera: Ercan KOLKU/EMET(Kütahya),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 17)TEKİRDAĞ'DA 'ÇÖP' TEPKİSİ

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeler ve merkez ilçenin evsel atık ve çöplerini depoladığı Süleymanpaşa ilçesine bağlı Demirli Mahallesi sakinleri, çöp dökülmesini protesto etti. Süleymanpaşa Belediye Başkanı AK Parti'li Cüneyt Yüksel, "Bu çöplüğünün üzerinin kapatılarak mesire alanına dönüştürülmesini ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız adına istiyoruz. İlçemizde geleceğimiz olan çocuklara zehir solutmayacağız. Yer altı sularımız, tarım alanlarımız bu çöp sahasından olumsuz etkilenmekte" dedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeler ve merkez ilçenin evsel atık ve çöplerini merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Demirli Mahallesi'ndeki çöp sahasında toplamasına bölgede yaşayanlar tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, 'Nefes alamıyoruz', 'Temiz bir hava ve sağlıklı yaşam alanları istiyoruz/ yazılı dövizler taşıyarak, Tekirdağ'ın 11 ilçesinin çöplerinin bu alana getirilmesini protesto etti. Eyleme katılan Süleymanpaşa ilçesi Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Demirli ve ona bağlı kırsal mahallelerinden toplanan evsel atıkların taşındığı alandır. Tekirdağ'ın büyükşehir vasfı kazanmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen bu alan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak tarafından il genelindeki tüm çöplerin toplanma sahasına dönüştürülmüştür. Süleymanpaşa ilçemiz diğer ilçelerin çöplüğü haline gelmiştir. Günde yaklaşık 1 milyon kilogram çöp ilçemize taşınmaktadır. Mahalle sakinlerimizin soluduğu havanın kalitesi günden güne düşmektedir. Ağır koku zaman zaman ilçe merkezinden de hissedilmektedir. Süleymanpaşa bütün şehrin çöpünü çekmek zorunda değildir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın aldığı karardan bir an önce dönmesini isteyen Yüksel, "Bu çöplüğünün üzerinin kapatılarak mesire alanına dönüştürülmesini ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız adına istiyoruz. İlçemizde geleceğimiz olan çocuklara zehir solutmayacağız. Yer altı sularımız, tarım alanlarımız bu çöp sahasından olumsuz etkilenmekte. Tüm vatandaşlarımızı hafta başından itibaren başlatacağımız imza kampanyasına destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çöp depolama alanı

-Çöp kamyonları

-Alana toplana kadın, erkek ve çocuklar

-Çocukların ellerindeki dövizler

-Başkan Yüksel'in konuşması

-Detay görüntüleri Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 18)'DEREBEYİ' 20 BİN, 'AĞABEY' 2 BİN 300 TL'YE SATILDI MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki hayvan pazarında, bir ton ağırlığındaki 'Derebeyi' adlı dana 20 bin, 'Ağabey' adlı 73 kiloluk teke ise 2 bin 300 TL'ye satıldı. Marmaris ilçesinin Günnücek mevkisinde Muğla Büyükşehir Araç Parkı'nda önceki gün kurbanlık hayvan pazarı kuruldu. Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın'ın Çine ilçesi, Muğla'nın Dalaman, Köyceğiz ve Ortaca ilçesinden besiciler küçük ve büyükbaş kurbanlıkları getirdi. Muğla'nın Yerkesik Beldesi'nden besici Sabri Datçalıoğlu'nun yetiştirdiği 'Derebeyi' adlı Avrupa'da 'Esmer' olarak adlandırılan ve Türkiye'de yerli mantofon cinsi 1 ton ağırlığındaki dana 20 bin TL'ye satıldı. Danayı satın alan Ali Yanar, "7 kişi ile birlikte danaya girdik. Çok güzel ve besili yerli ürün" dedi. Aydın'ın Çine ilçesinden gelen besici Şeref Özkurt, 73 kilo ağırlığındaki 'Ağabey' adlı tekeyi ismini vermek istemeyen bir otel sahibine 2 bin 300 TL'ye sattığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hayvan pazarında uyuyan besici ve genel-ayrıntılı görüntü

-Hayvan pazarının en pahalı danası genel-ayrıntılı görüntü

-En pahalı danayı satın alan Ali Yanar ile röportaj

-2 bin 300 lira tekeyi satan besici Şeref Öztürk röportaj Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 19)VAN KALESİ'NDE URARTU TARİHİNE IŞIK TUTUCAK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR VAN Kalesi çevresinde yürütülen kazı çalışmalarını incelemek için bölgeye giden Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, çalışmalar sayesinde tarihin gün yüzüne çıkartılacağını belirtti. Eski Van Şehri, kalesi ve höyüğünde 2010 yılından bu yana yapılan kazı çalışmaları, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Konyar başkanlığında Türkiye'nin birçok üniversitesinden, alanında uzman 50 kişinin katılımıyla devam ediyor. Urartu tarihine ışık tutması beklenen kazı çalışmalarını inceleyen Van Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan'a, kazı başkanı Doç. Dr. Erkan Konyar ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Engin Akın eşlik etti. Doç. Dr. Konyar, kazılarla elde edilen bulgular ve tarihi eserlerle ilgili Başkan Ertan'a bilgi verdi.

Kazının yapıldığı alanda çıkan tarihi eserleri dikkatle inceleyen Başkan Ertan, "Çok kıymetli ve değerli bir çalışma yürütüyorsunuz ve bir tarihi gün yüzüne çıkartıyorsunuz. Böyle bir çalışma yaptıkları için Erkan Konyar hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. Doç. Dr. Konyar ise, yaptıkları kazı çalışmalarında Urartular ile ilgili önemli bulgular elde ettiklerini belirterek, kendilerini ziyaret eden Başkan Ertan ve heyetine teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan, daha sonra kale yolunda bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi’ni ziyaret edip, eski Van şehri ile ilgili Doç. Dr. Konyar’dan bilgi aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazı alanına giden Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve beraberindekiler

-İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Konyar, başkan Ertan'ı karyılarken

-Kazı alanındaki çalışmalar

-Çalışmanın yapıldığı bölgede incelemelerde bulunması

-Konyar'dan bilgi alan Başkan Ertan

-Ertan, tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi'ni ziyaret etmesi

-Doç. Dr. Konyar'dan bilgi alması

-Konyar'ın bilgi vermesi

-Tarihi eserler

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 20)HASAN DAĞI'NDAN UÇUP, HALİSDEMİR'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİLER AKSARAY'da düzenlenen Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası kapsamında Hasan Dağı'ndan havalanan sporcular, Niğde'nin Çukurkuyu beldesine iniş yapıp, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen şampiyonaya katılan paraşütçüler, Hasan Dağı'ndan havalanarak yaklaşık 75 kilometre uçtu. Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine iniş yapan sporcular, daha sonra, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek, dua okudu. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Aksaray Temsilcisi ve Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası Sorumlusu Abdullah Kahraman, Aksaray Hasan Dağı'nda Rusya Açık Şampiyonası'nı düzenlendiklerini söyledi. Şehit Ömer Halisdemir'i ziyaret etmek ve iniş alanını burayı yapmak için planlama yaptıklarını belirten Kahraman, "Şehidimizi anmak için pilotlarımızı buraya indirdik. Şehidimizi ziyaret ettik, dua okuduk. Şampiyona 9 Ağustos'a kadar devam edecek. Hava sporları olarak bu tür ziyaretlerimizi devam ettireceğiz. 25 ülkeden 70 sporcuyla 3- 9 Ağustos arasında Aksaray Hasan Dağı'nda yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Şehidimizin memleketini yarışmaya 2016'da dahil ettik. Şampiyonlarda en az bir gün iniş alanımızı burası olarak belirledik." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sporcuların havadan görüntüsü

- İnerken görüntüsü

- Ömer Halisdemir Kabirlerini ziyaret etmesi

- Türkiye Hava Sporları Federasyonu Aksaray Temsilcisi Abdullah Kahraman'ın açıklaması Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 21)KAYSERİLİ KUAFÖRDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ BAYRAM TIRAŞI KAYSERİ'de, berber Gökhan Tunç (29), Kurban Bayramı için maddi durumu iyi olmayanlara ücretsiz bayram tıraşı yapmaya başladı. Tunç, imkansızlıklar nedeniyle bayram tıraşı olamayan özellikle yaşlılara ve çocukları iş yerine beklediğini söyledi.

Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi'nde, 4 yıldır berberlik yapan Gökhan Tunç, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine bayramlık tıraş desteği verdiğini belirtti. Bayram tıraşının bir gelenek olduğunu anlatan Tunç, "Bazıları ne yazık ki, bayram tıraşını ekonomik sıkıntılar nedeniyle olamıyor. Daha çok yaşlılar ve bunun yanında çocuklarda bunu sıkça görüyoruz. Ben de bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine destek olmak istedim. Çünkü bayramlar paylaşmak ve yardımlaşmaktır. Benim de imkanlarım bu ölçüde ve bu alanda destek vermek istedim. Bazı nedenlerden ötürü bayram tıraşı olamayanları iş yerime bekliyorum. Şu an herkese duyurmaya çalışıyoruz. Bazı kardeşlerimizi de bu kapsamda tıraş ettik. İhtiyaç sahibi olanlar gelsinler hem kendileri hem de çocuklarını tıraş edeceğim. Bu çalışmayı önümüzdeki bayramlarda da sürdüreceğim" diye konuştu.