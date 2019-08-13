DHA YURT BÜLTENİ - 1

Tavşanlı'da orman yangını

YANGIN HENÜZ KONTROL ALTINA ALINAMADI KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Tavşanlı ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Eğriöz köyü mevkisindeki ormanlık alanda, saat 18.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın gökyüzünü kaplamasının ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 10 arazöz gönderildi. 3 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahaleye başladı. Kurban Bayramı nedeniyle izinde olan Orman İşletme Müdürlüğü personeli ise 'acil' koduyla göreve çağrıldı. Eğriöz ve çevre köylerden gelenler ise yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler yangını kontrol almakta güçlük çekiyor.

Eğriöz köyü sakinlerinden Süleyman Kaynar, yangının çok geniş bir alana yayıldığını ifade ederek, "Yangını haber aldığınızda kendi aracımla gitmeye çalıştık. Ancak araçla gidilebilecek bir yerde değil. Birçok yerde alevler var" dedi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman "Bugün saat 17.00 sıralarında yapılan bir ihbarla Tavşanlı ilçemiz Eğriöz köyünde bir yangın ihbarı aldık. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bütün ekipler harekete geçti, yangına müdahale etmeye başladılar. Üç helikopterle yangın çalışmalarına destek verildi. Karaçam orman yangını şeklinde seyrediyor." dedi.

'YANGININ ETRAFINI ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Yangına müdahalenin sürdüğünü ifade eden Vali Toraman, ayrıca iş makinaları ve dozerlerle yangının etrafını çevirmek için mücadele verildiğini söyleyerek, "İş makinalarının da çalışmasıyla birlikte sabahın ilk ışıklarında yangının iyice etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Gündüz çok yüksek bir sıcaklık ve nem oranının düşmesi ile kuraklık vardı. Herhangi can ve mal kaybı yok. Herhangi bir yerleşim yerine tesir veya tehdit yok. O yönlerden müsterihiz. Amacımız yangını kontrol altına alarak söndürmek. Bilecik, Bursa, Eskişehir ve muhtelif illerden arazöz ve teknik ekipler yangın mahallindeler. Havanın ağarması ile helikopterler yeniden müdahaleye başlayacaklar" diye konuştu. Vali Toraman, yangınla mücadele çalışmalarını Yangın Yönetim aracından takip ederek bilgi aldı.

KÖYLÜLER SEFERBER OLDU

Yangın nedeniyle tatilden çağrılan Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü personelinin yanı sıra Bursa, Denizli, Bilecik, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir’den de arazöz ve dozerli ekipler yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ayrıca Eğriöz ve çevre köylerden gelenler de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Ayrıca Tavşanlı ilçesinde orman yangının 50 hektarlık alanda etkili olması üzerine Kütahya Valiliği kriz masası oluşturdu.

ORMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI HAYATİ ÖZGÜR: BİR GÜNDE 27 YANGIN ÇIKTI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı, Eğriöz köyü yakınlarındaki karaçam ormanında başlayan yangın, henüz kontrol altına alınamadı. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede yangının en az 80 hektarlık alanda etkili olduğu tespit edildi. Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Bugün Türkiye’de 15’i ormanda, 12’si zirai alanda toplam 27 yangın çıktığını ve hepsine anında müdahale ederek söndürdüklerini ancak Tavşanlı’daki yangın devam ettiğini ifade eden Özgür, orman yangınlarının çıkış nedenlerini araştırdıklarını belirterek, "Bugün itibariyle 27 adet yangın çıktı. Sıcaklıkların çıkması, rüzgarın etkisi ile 15’i ormanlık alanda 12’si ziraat alanında olmak üzere 27 yangın çıktı. Türkiye çapında ekiplerimiz yangınlara anında müdahale ettiler. Şu an itibariyle bu yangınların tamamı kontrol altında, sadece burada devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor sabahın ilk ışıklarıyla helikopterlerimizin de katılmasıyla bu yangını da söndürmüş olacağız" dedi.

'YANGINLARIN YÜZDE 95’İ İNSAN KAYNAKLI'

Türkiye çapında yangınların çıkış sebebinin yüzde 95 oranında insan kaynaklı olduğunu kaydeden Özgür, "Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor, özellikle bu havalarda sıcağın çok, rüzgarın fazla ve nemin düşük olduğu zamanlarda. En çok yangınlar bu süreçte çıkıyor" diye konuştu. Özgür, gazetecilerin ormanlık alanda mangal yapanların yangına neden olup olmadığını sorması üzerine, "Bir tespit yok, nedenleri araştırılıyor. Diğer sebepler de olabilir. Ama mutlaka insan faktörü, insanları uyarıyoruz. Hava unsurlarımız yer unsurlarımız ve deneyimli personelimizle bayram da olsa görevimizin başındayız. Bütün yangınlara anında müdahale etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar diğer çıkan yangınların söndürülmüş olması bunun bir göstergesi" dedi.

'RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI'

Kütahya Valisi Ömer Toraman da yaptığı ikinci açıklamada, yangının sabah saatlerinde tamamen söndürülmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Köylülerin de desteğiyle yaklaşık 200 personelin yangını söndürmek için çalıştığını anlatan Vali Toraman, "Tavşanlı ilçemizin Eğriöz köyünde akşam saatlerinde başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz müdahale ettiler. Mütakiben helikopter talebimiz oldu. Üç helikopterle de havadan müdahale edilerek önemli ölçüde etkisini kaybetmesi sağlandı. Ancak gün batımıyla birlikte helikopterlerimiz maalesef vazife göremiyorlar. Dolayısıyla yangına yerden müdahale edip söndürmek için gayretlerimiz artırdık. Yangın sarp bir alanda ve karaçam ormanlık alanda olduğu için hızlı yayıldı. Ülkemizde özellikle de ilimizde gün içerisinde sıcaklıklar çok yüksekti. Buna bağlı olarak nem oranı çok düşmüştü. Rüzgarın da etkisiyle çok hızlı bir yayılış gösterdi. Ancak ekiplerimiz tamamen çevresini kontrol altına aldılar ve müdahale ettiler. Yalnızca Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nün imkanları değil komşu illerden ekiplerimizde mücadele dahil oldular" diye konuştu.

'YANGIN 80 HEKTAR ALANI ETKİLEDİ'

Vali Toraman, yapılan son tespitlerle yangının 80 hektarlık alanda etkili olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Gelen müdür yardımcılarımız da bizimle birlikteler. Şu anda alanda 9 dozer, 4 grayderle çalışmalar devam ediyor. 39 tane arazözümüz soğutma çalışma ve söndürme çalışmalarına katılıyorlar. 160 civarında yangın söndürme personelimiz ve köylülerimiz de destekleyerek müdahalede bulundular. Teknik personelimiz, mühendislerimiz idarecilerimiz hepsi olay mahallindeler. Sıcaklığın düşmesi ve nemin yükselmesiyle birlikte yangın kısmen etkisini azalttı. Dolayısıyla çalışmalarımızın neticesinde ümit ediyoruz ki sabaha karşı tamamen kontrol altına alınarak söndürmüş olacağız. İlk anda 50 hektarlık alanda etkili olduğunu düşünüyorduk ama şu anda arkadaşlarımızın yapmış olduğu tespitler yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olduğu yönünde ancak genişleme eğiliminde değil. O yönüyle sevindirici."

Tavşanlı ilçesindeki orman söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Yükselen dumanlar

- Yangını uzaktan izleyen vatandaşlar

- Gece devam eden yangından detaylar

- Yangın söndürme helikopteri

- Söndürme çalışmaları

- Vali Toraman'ın veHayati Özgür'ün açıklaması

- Genel ve detaylar Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)- ================================= Balıkesir'de orman yangını kontrol altına alındı BALIKESİR'in Marmara ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 14.00 sıralarında başlayan, yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alındı.

Marmara ilçesindeki Mestanağa bölgesinde, ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim alanlarına yakın bir bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılırken, ihbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ve arasöz sevk edildi. Havadan müdahale için de bölgeye yangın söndürme helikopteri talep edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

2 EV YANDI

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerin de desteği ile müdahale edildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken, alevlerin yerleşim alanlarına ulaştı, 2 evin alevlerin arasında kalarak yandığı belirtilirken, vatandaşlar evlerini tahliye etti. Yangın bölgesinden yükselen dumanlar, ilçenin tamamından görüldü.

ALEVLER RÜZGARIN DA ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Balıkesir'in Marmara ilçesi Mestanağa bölgesindeki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın, Çınarlı bölgesi ve Marmara Adası ilçe merkezine kadar ulaştı. Alevler, ilçenin birçok yerinden görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi ise sürdü.

Yangının yerleşim alanlarına ulaşmasıyla ilçede büyük panik yaşandı. Bölgede bulunan polis, jandarma ve zabıta ekipleri, vatandaşlara evlerini boşaltmaları konusunda çağrıda bulundu. Birçok vatandaşın evlerini boşalttığı görülürken, bazı vatandaşların ise ilçeyi terk ettiği görüldü. Yaklaşık 8 saattir süren yangında, 5 evin yandığı 12 kişinin de dumandan etkilenerek tedaviye alındığı öğrenildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Marmara ilçesi Mestanağa bölgesindeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında başlayan, yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede bulunan ekipler, yangının yeniden başlama riskine karşı nöbet tutarken, soğutma çalışmaları ise sürüyor. Konuya ilişkin konuşan Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Bundan 3 saat önce yangın için 'bitti' demiştik ama küçük bir kıvılcımdan dolayı yine devam etti. Şu saat itibariyle tamamen 'bitti' ve kontrol altına alındı diyoruz. Sabaha kadar sürecek olan soğutma çalışmalarının başında olacağız. Yangın bir sabotaj sonucu çıkmadı. Bir vatandaşımızın evinin bahçesini temizlemesi neticesinde biriktirdiği otları yakması sonucu çıktığı söyleniyor. Üç tane ev tamamen yandı, ciddi anlamda hayvan telef oldu. Ahır dediğimiz bölümlerin büyük bir kısmı yandı. Yangında herhangi bir yaralanma veya ölümcül bir kaybımız yok. 7 arkadaşımız dumandan dolayı zehirlendi. Hepsi de kontrol ve tedavileri yapıldıktan sonra görevlerine geri döndü. 70-80 hektarlık bir alan yanmış durumda. Ama şu anda adada her şey yolunda" dedi.

MUHTEREM İNCE: YANGINA SEBEP OLANLARA İŞLEM YAPILACAK

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda çıkan yangının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı, Balıkesir Valisi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı yangının çıktığı alana gelerek yerinde incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili bilgi alan heyet daha sonra açıklama yapmak üzere kameraların karşısına geçti. Yangınla ilgili son rakamları paylaşan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam edeceğini belirterek, 'Yangının sona erdiğini kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının arkadaşlarımız tarafından devam ettirildiğini söyleyebiliriz. Yaklaşık 50 söndürme aracımız burada görev yaptılar. 110 personelimiz yine buradalar. En yakın il ve ilçelerden gerekli destek sağlandı. Orman ve itfaiye ekipleri arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kısa bir sürede yangının söndürülmesini sağladılar. Yangının yerleşim mekanlarına yakın olması sebebiyle olay biraz daha vahimleşti. Özellikle rüzgarın çok farklı yerlerden kuvvetli olarak esiyor olması kontrolün zaman zaman sağlanamadığı durumlar yaşattı. Çok şükür ki kontrol altına alındı, hiçbir cana zarar verilmeden soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"İDDİSLSR DOĞRUYSA İŞLEM YAPILACAK"

Gazetecilerin yangının çıkış sebebiyle ilgili kendisine yönelttiği soruya İnce, Elimize ulaşan bazı bilgiler ve deliller var. Tabi çalışmalarımız emniyet birimlerimizce devam ettiriliyor. Adli bir vaka oluşmuş ve olay adliyeye sevk edilmiş durumda. Şuan için bir gözaltı yok ama iddialar doğruysa gerekli işlemler yapılacak ve en yakın süreçte sonuçlandırılacaktır" yanıtını verdi.

"30 KİŞİ YARALANDI, 100 HAYVAN TELEF OLDU"

Muhterem İnce'nin ardından açıklama yapan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "Yangında yaralananların sayısı 30?a ulaştı, 100 hayvan da telef oldu. Bugün öğlen saatlerinde aynı anda 2 tane yangınımız vardı. Biri Dursunbey Alaçam'da biri de burada aynı saatlerde başladı. Dursunbey'deki yangın çok daha büyüktü ve orman teşkilatımız ciddi anlamda çaba sarf ederek orayı kontrol altına aldı. Buradaki yangın daha küçük başlamıştı ama ne yazık ki saat 17.00?den sonra buradaki yangının tehlikesi ve boyutları büyüdü. Oraya 7 helikopter müdahale etmişti, buraya ise 4 helikopter müdahale etti. Fakat helikopterlerimiz hava şartlarından dolayı çok iyi müdahale edemediler. Çok şükür can kaybımız yok, 30 tane hastamız oldu fakat ağır vakamız yok. Bütün hastalarımız ayrıldı hastaneden" dedi.

"ZARAR GÖREN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN GEREĞİ YAPILACAK"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise evleri yanan ve hayvanları telef olan vatandaşların zararlarının karşılanacağı söyleyerek, "Neşemizi kaçıracak negatif bir olay olmadı, bütün hasarlar telafi edilecektir. Orman bölgesi adı altında 6 hektar alan gerisi zeytinlik ve maki alanlarıdır. İnşallah sabaha kadar bir şey olmazsa herkes hayatına devam edecektir. Devletimizin sistemi çalışıyor, bu tür doğal afetlerde ne yapılıyorsa bütün vatandaşlarımız için gereken yapılacaktır" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adadan yükselen alev ve duman

- Söndürme çalışmalarından detaylar

- Vatandaşların yangın bölgesinden kaçmaya çalışması

- Vatandaş röp.

- Sahildeki vatandaşlar

- Alevlerden gece görüntüsü

- Marmara Adalar Başkanı Süleyman Aksoy açıklama

- Genel ve detaylar

-İç İşleri Bakan Yaardımcısı Muhterem İnce, Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz inceleme yaparken

-Açıklamalar Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Mehmet İNAN/MARMARA (Balıkesir), (DHA) ===================== Biga'da orman yangını çıktı Çanakkale'nin Biga ilçesinde orman yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.

Biga ilçesine bağlı Sarıkaya köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı gören köylüler Alo 177 Yangın İhbar Hattı'nı arayarak bilgi verdi. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken bölgeye orman işçileri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Karadan 10 arazöz, havadan ise 3 yangın söndürme helikopteri ile yangına müdahale edildi.

Yangın bölgesine gelen Biga Kaymakam Mustafa Can ve Biga Belediye Başkanı AK Parti'li Bülent Erdoğan'da ekiplerden bilgi aldı. Yangına yakın bölgede bulunan Eybekli köyünün duman altında kalması ise köylüleri tedirgin etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Biga ilçesi Sarıkaya köyü yakınlarında saat 17.00 sıralarında ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 20.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Alevler

- Yükselen dumanlar

- Söndürme çalışmaları

- Vatandaş röportajı

- Detaylar Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ- Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ===================================== Gebze'de mesire alanındaki yangın, önce ağaçlara, sonra fabrikalara sıçradı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, mesire alanında çıkan yangın, bölgedeki iki fabrikaya sıçradı. Sinek ilaçları üreten fabrikada patlamalar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi’nde dün öğleden sonra mesire alanında kuruyan otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Hızla yayılan alevler, genç çam fidanlarını tutuşturdu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Geniş bir ormanlık alana yayılan yangın bir lojistik firmasının bahçesinde bulunan TIR’ın boş dorsesine, boya fabrikasına ve sinek ilaçları üreten bir başka fabrikaya sıçradı. Dorse söndürülürken, boya üreten fabrikadaki yangın da kontrol altına alındı. Sinek ilaçları üreten fabrika alev alev yanarken, zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile karadan, yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edildi. Ormanlık alanda ve fabrikadaki yangını söndürmek için çalışmalar yapıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Valiliği, Gebze’de çıkan yangınla ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu. Saat 15.15’te Gebze Pelitli mevkiinde çıkan yangının henüz çıkış nedeninin belirlenemediği belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

“Henüz nedeni tespit edilememiş bir yangın ihbarı alınması üzerine Kocaeli Valiliği Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında derhal faaliyete geçirilmiş olup, Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 22 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 3 dozer ve 95 personel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait 18 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 1 dozer, 70 itfaiye personeli, Tuzla Belediyesi’ne ait 7 itfaiye aracı ile yangına müdahale edilmeye başlanmış, çıkan yangında 30 hektarlık alan zarar görmüş bunun büyük bölümü örtü yangını olup yanan alan yakınında bulunan 1 lojistik firmasına ve 1 plastik fabrikası bahçesinde bulunan bir kısım plastik madde ile 1 adet araç dorsesi yanmış yine bir kozmetik fabrikasının birinci kısmı tamamen yanmış, yangın ikinci kısma sıçramadan 18.30 saatleri civarında ormanlık alanda çıkan yangınla birlikte kontrol altına alınmıştır. Ormanlık alanda ve yanan fabrikada soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Yangın alanında olası durumlara karşı müdahale etmek üzere Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne ait 1 koordine ekibi ile 4 adet 112 Acil ambulans ve sağlık ekibi hazır bulundurulmuştur. Yangında herhangi bir can kaybı olmamış, yangına müdahale esnasında dumandan etkilenen 3 görevliye 112 sağlık ekiplerince müdahale edilmiştir. Halen soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Çıkan yangınla ilgili soruşturmaya başlanılmıştır."

Görüntü Dökümü

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- Yanan ağaçlar

- Yanan fabrikalar

- Açıklamalar

- Yangın söndürme helikopterinden çekilen görüntüler

- Drone görüntüleri

- Detaylar Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR =========================== Adana'da bir çocuk serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Turgay Ballı'nın (15) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Yüreğir ilçesi Ege Batur Bulvarı üzerindeki sulama kanalında meydana geldi. Bayram ziyareti için Mersin'den Adana'ya gelen kuzenler Turgay Ballı ve Musa Ballı serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda akıntıya kapılan ve çırpınana Turgay Ballı'yı kuzeni Musa Ballı kurtarmak istese de başarılı olamadı. Talihsiz çocuk akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri geldi. Yaklaşık 2 saat çalışma yapan su altı ekipleri Ballı'ya ulaşamadı. Ekipler, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verdi.

SABAHA KARŞI CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bugün sabaha karşı arama çalışmalarının tekrar başlaması sonucu Turgay Ballı'nın cansız bedeni suya girdiği yere 5 kilometre mesafede bulundu. Su altı arama kurtarma ekipleri tarafından cansız bedeni sudan çıkarılan Turgay Ballı'nın olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz çocuğun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Su altı polislerinin cenazeyi sudan çıkarması

- Turgay Ballı'nın yakınlarının ağlaması

- Sulama kanalından detay görüntüler

- Cenazenin tabuta konulup cenaze aracına yüklenmesi

-Genel ve detaylar Haber-Kamera: Can ÇELİK / ADANA,(DHA) ===================== Eğlence mekanı önünde silahlı kavga: 5 yaralı Balıkesir'in Erdek ilçesinde, eğlence mekanı önünde meydana gelen silahlı saldırıda, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan kişinin sokaktan geçen kız çocuğu olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Ocaklar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında görevli Emrah Saltık ve Erdem Turan arasında önceki gece bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine Erdem Turan mekandan ayrıldı. Akşam saatlerinde aracıyla mekanın önüne gelen Turan yanında getirdiği pompalı tüfekle kapıda duran Emrah Saltık ve eğlence mekanına rasgele ateş açtı. Silah sesini duyanların panik yaşadığı saldırının ardından Turan aracına binerek olay yerinden kaçtı. Saldırıda, Emrah Saltık ve mekanda bulunan 3 kişi yaralanırken, sokakta bulunan bir kız çocuğu da ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emrah Saltık ve 3 yaralı Erdek Devlet Hastanesi'ne, ağır yaralanan kız çocuğu ise Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda fişek ele geçiren polis, saldırganı yakalamak geniş çaplı çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Saldırı sırasında vatandaşların panik içinde kaçması

- Genel, detay görüntü Haber-Kamera: Tuncay ERTAN/ERDEK,(Balıkesir),(DHA) =========================== Yeni evli çift kazada ağır yaralandı Adıyaman'da, akaraba ziyaretine giden çiftin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada, 5 ay önce evlendikleri belirtilen sürücü Hilal Tak (28) ile eşi Mahmut Tak (33) ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Adıyaman- Kahta yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. 5 ay önce evlendiği eşi Mahmut Tak ile Kahta'daki akrabalarına bayram ziyaretine giden Hilal Tak yönetimindeki 23 LD 412 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Tak çifti sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince çıkarılan çift, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tak çiftinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansların acil servise girişi

- Yaralılar sedye üzerinde acile götürülmesi

- Olay yeri

- Kazaya karışan otomobil

- Otomobilden yola savrulan parçalar

- Otomobilin üst tavanı yırtılması

- Kırılan ağaç

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300 MB ====================================== Adıyaman'da, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Siverek karayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Faik Kıyak yönetimindeki 02 AAN 905 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Fail Kıyak ile otomobildeki Zehra Erdoğan, Muhammed Samet Kıyak, Remziye Kıyak ve 7 yaşındaki Selcan Kıyak yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Samet Kıyak’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri

- Devrilen otomobil

- Yoldan görüntü

- Aracın devrildiği şarampol

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Kırıkkale'de zincirleme kaza: 1 yaralı KIRIKKALE'de, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 15.30 sıralarında, Ankara-Kırıkkale yolunda meydana geldi. Kırıkkale yönüne giden Ali Özcan yönetimindeki 34 CAB 773 plakalı otomobil, arıza yapınca yol kenarında duran Sami Buğra Plevne yönetimindeki 06 H 3044 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada aynı yöne giden Edanur Kılıç yönetimindeki 71 AU 182 plakalı otomobil de Ali Özcan'ın otomobiline çarpıp, takla attı. Emniyet kemerinin takılı olması nedeniyle Edanur Kılıç, hafif yaralandı. Edanur Kılıç, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Devrilen araç

- Detaylar Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) =================================== Husumetli komşular arasında satırlı-bıçaklı kavga: 5 yaralı

Malatya'da, husumetli komşu iki aile arasında çıkan satır, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ailelerin diğer fertlerinin de dahil olduğu tartışma büyüyerek bıçak, satır ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali, Şaban ve Adile Tanrıverdi ile Nihat ve Feyzullah Karakuş yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri, iki aile arasında yeni bir kavga yaşanmaması için mahalle ve hastanelerde önlem aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntüler

- Kalabalıktan detay

- Polis ekipleri

- Camı çatlayan araç

- Kullanılan kesici

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA =========================== Boğanın markete girdiği o anlar kamerada Adıyaman'da, kesime götürülürken kasabın elinden kaçan boğa markete girdi. Boğanın markette gezinmesi ve yaşanan panik ise kameralara yansıdı.

Olay, öğleden sonra Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kesime götürülmek için kamyonete bindirilen boğa, araçtan atlayarak kaçmaya başladı. Bir süre kaçan boğa, cadde üzerinde bulunan bir markete girdi. Büyük paniğin yaşandığı markette reyonların arasında dolaşan boğa daha sonra camı kırarak dışarı çıktı. Yaşananlar ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

'ÇIKTIM BAKTIM REYONLARIN ARASINDA BOĞA GEZİYOR'

Alışveriş yapanların büyük panik yaşadığını belirten Market Müdürü Mehmet Bal, "İçeride ofiste oturuyordum. Gürültü geldi. Çıktım dışarı baktım müşteriler sağa sola kaçışıyor. Çıktım baktım reyonların arasında boğa geziyor. Biraz dolaştıktan sonra camı kırıp çıktı. Panik çok oldu kaçışanlar oldu. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. 6 bin lira zararımız oldu" dedi.

Boğa daha sonra sahibi tarafından yakalanarak kesime götürüldü.