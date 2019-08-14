DHA YURT BÜLTENİ - 1

Eskişehir'de orman yangını ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesindeki karaçam ormanında yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü, karadan arazözlerle, havadan ise helikopterle yangına müdahale gece boyunca devam etti.

Seyitgazi ilçesine yaklaşık 22 kilometre mesafedeki Gökçegüney ile Yapıldak Mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda, dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazöz ve helikopterle söndürme çalışmalarına başladı. Ormandan çıkan duman gökyüzünü kaplarken, yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı. Yapıldak köyünde oturan Seydi Kanat, yangının piknikçilerden kaynaklanmış olabileceğini belirterek, "Çok büyük bir yangın var şu anda orada. Benimde bu bölgenin insanı olarak içim yanıyor. Hepimiz çok üzgünüz. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangına müdahale ediyor. Köylüler de destek veriyorö dedi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

EĞLENCEYİ BIRAKIP YANGINA KOŞTULAR

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak ve Gökçegüney mahalleleri arasında kalan İnli dağı ve yamaçlarındaki karaçam ormanındaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Havanın kararmasıyla helikopterler alandan ayrılırken, rüzgarın etkisiyle yangında yayılarak büyüdü. Orman yangınına yakın mesafe de olan Kırka Mahallesi'nde gençler geleneksel şenliklerde eğlendikleri sırada yangının büyüdüğü haberi geldi. Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, gençlere orman yangını olduğunu söyleyerek söndürme çalışmalarına katılmalarını istedi. Kırka Mahallesi'nde eğlenmeyi bırakan yaklaşık 150 kişi ellerine aldıkları kazma ve küreklerle yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yapıldak Mahallesi'nde de yangının büyüdüğü camiden hoparlörle anons edildi. Bunu duyanlar yine ellerine aldıkları kazma ve küreklerle araçlara dolarak yangını söndürmek için İnli dağı yamaçlarına gitti.

8 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yaklaşık 35 hektarlık alanda etkili olan orman yangını farklı tepelerde devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına katılan 8 kişi yoğun dumandan etkilenirken, 1 kişini kolunda hafif şekilde yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YANGININ ÇEVRESİ SARILIYOR

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak ve Gökçegüney mahalleleri arasında kalan İnli dağı ve yamaçlarındaki karaçam ormanındaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çevre illerden gelen orman işçileri ve dozerlerin de destek verdiği çalışmalarda, alevlerin etrafı sarılıyor. Karaçam ormanına yakın mahallelerde oturan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına aralıksız olarak destek veriyor. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, tepelerdeki alevlerin söndürüldüğü görüldü. Ormanın ortasındaki yangın ise sürüyor.

Görüntü Dökümü:

--------

-Yoğun dumanlar

-Yanan ormanlık alan

-Yol kenarından izleyenler

-Ağaçların alev alması

-Köylülerle röp.

-Havadan drone görüntüsü

-Genel görüntüler

+++

-Orman yangını görüntüsü

-Ağaçların alevli görüntüsü

-Kürek ve kazma ile yangını söndürenler

-Yanan orman

-Ekiplerin çalışması

-Tepelerdeki alevler

-Mahalledeki kürekli gençlerle röp.

-Genel görüntüler

+++

-Köylülerin yangın söndürmeye katılması

-Ağaç dallarıyla söndürmeleri

-Ormandaki yangın

-Arazözler ve söndürme çalışmaları

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN - Oğuzhan DEMİR / ESKİŞEHİR,(DHA) =================== Akçakale'ye askeri araç sevkiyatı ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin ABD ve Türk askeri yetkililerinin Müşterek Harekat Merkezi kurulmasına yönelik çalışmaları yürüttüğü Akçakale'ye, dün gece saatlerinde askeri araç sevkiyatı yapıldı. Gece saatlerinde güvenlik önlemleri arasında Şanlıurfa yönünden ilçeye gelen zırhlı araçların, Akçakale'nin Suriye sınırında konuşlandırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Askeri araçlar

- Genel ve detay görüntüler Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: Mustafa KANLI / ŞANLIURFA,(DHA) ================== Marmara Adası'ndaki orman yangını

GÖZALTINA ALINAN KİŞİNİN DAMADI KONUŞTU Balıkesir'in Marmara ilçesindeki orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, önceki gün evinin bahçesinde temizlik yaparken, biriktirdiği otları yaktığı ve yangının bu nedenle çıktığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli öğretmen Hüseyin T.'nin damadı olan Hüseyin Semerci, DHA'ya konuştu. Marmara Adası olarak büyük bir tehlike atlattıklarını belirten Semerci, "Herkes canlarıyla yangına müdahale etti. Malı ve hayvanları zarar gören vatandaşların olduğunu öğrendik. Büyük geçmiş olsun diliyorum. Yangınla ilgili olarak devam eden bir soruşturma var. Ben vatandaşlardan sağ duyu bekliyorum. Soruşturma süreci tamamlanmadan, yargısız infaz yapılmamasını rica ediyorum. Kayınpederim ile kayınbiraderim şu anda gözaltında bulunuyor. Emekli öğretmen olan babam Hüseyin T., adada 30 yıl öğretmenlik yapmış ve herkesin sevdiği bir kişidir. Kayınpederim ile kayınbiraderimin serbest kalacağına inanıyorum. Vatandaşların yangının başladığı anda çekilmiş görüntülerine ulaştık. Bir çok kişi şahittir ki, Hüseyin T., yangın başladığında limanda bulunan çay bahçesinde oturuyordu. Komşularda, çay bahçesine giderek Hüseyin T.'ye evinin yakınında yangın çıktığı söylüyor. Yani yangın esnasında Hüseyin T., olay yerinde bile değil. Komşuları da bu yönde ifadelerini verdi. Ön yargıyla, dedikodulara kulak asılmamasını istiyoruz. Herkes soruşturmanın sonuçlanmasını beklesin." dedi

'YANGIN, EVDEN UZAK BİR BÖLGEDE BAŞLAMIŞ'

Yangının, Hüseyin T.'nin bahçesinden çıktığı iddialarını kabul etmeyen Semerci, "Elimizde vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, yangının Hüseyin T.'nin evine uzak bir bölgede başladığı net bir şekilde görülüyor. Bizde evimizi kıl payı kurtardık. Yanık izleri Hüseyin T.'ye ait evin bahçesinde değil, çevresinde bulunuyor. Yanmış toprak, bitki ya da ağaç bahçede bulunmuyor. Yangının izleri tamamen bahçe sınırları dışarısındadır." diye konuştu. Hüseyin T. ile oğlu Orkun T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hüseyin Semerci röportaj

-Yangının ilk çıktığını iddia ettiği yerden detaylar

-Evden detaylar

+++

-Hüseyin Semerci'nin yangının ilk çıktığını iddia ettiği yerin videosu Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Mehmet İNAN / BALIKESİR,(DHA) ===================================== Gebze'de orman yangını KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri tarafından 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Yangın dün saat 17.00 sıralarında Gebze Eskihisar Mahallesi Sungurca mevkiinde bulunan ormanlık alanda başladı. Aynı anda 3 farklı noktada bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye olay yerine ulaşmadan önce bölgedekiler yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Gebze, Darıca ve Çayırova itfaiyelerinden gelen ekipler yangına farklı noktalardan müdahalede bulundu. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yangının ne kadarlık alana zarar verdiği tespit edilmeye çalışılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Yanan yerden görüntüler

- İtfaiyecilerin çalışmaları

- Detay Haber-Kamera: Haluk TURGUT / GEBZE(Kocaeli),(DHA) ================================ Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın İzmir'in Bayındır ilçesinde, zeytin ağaçları ile meyve bahçelerin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Yangın orman işçileri ve itfaiyenin havadan ve karadan müdahalesi sonrası güçlükle kontrol altına alındı.

Bayındır'ın Balcılar Mahallesi yakınında, zeytin ağaçları ve çeşitli meyve bahçelerinin bulunduğu bölgede, dün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. Yerleşim yerlerinden uzak bir yerde çıkan yangını söndürmek için, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter havadan, 10 arazöz ise karadan müdahaleye başladı. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Bayındır ilçesindeki kırsal Balcılar mahallesi yakınlarında, zeytinlik ve meyve bahçelerinin olduğu bölgede çıkan yangın, 4 helikopter ve 12 arazözün müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler alandaki soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

-Yangından sosyal medya görüntüleri

-Genel ve detaylar

+++

-Yangından görüntü Haber: Davut CAN / İZMİR,(DHA) ========================= Şanlıurfa'da yapı markette yangın ŞANLIURFA'da bir yapı markette yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve polis ekipleri TOMA' lar ile müdahel etti. Kontrol altına alınan yangında 5 itfaiye eri dumandarn etkilenirken, maddi hasar oluşan market kullanılmaz hale geldi.

Yangı, dün akşam saatlerinde Sancaktar Mahallesi'ndeki boya, tiner, ahşap malzeme ve beyaz eşya satışı yapılan bir yapı markette çıktı. Kısa sürede tüm marketi saran alevler metrelerce yükseğe çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ekipleri TOMA'larla müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olay yerine gelerek arazözlerle itfaiyeye yardım etti. Polis olay yerini güvenlik çemberine alarak çevredeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Dumandan etkilenen 5 itfaiye erine olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

POLİS VE VATANDAŞLAR SAĞLAM ÜRÜNLERİ DIŞARI ÇIKARDI

Markette alevlerden etkilenmeyen beyaz eşyalar ise çevik kuvvet polisleri ve vatandaşlar tarafından dışarı çıkardı. Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yaralananın olmadığı yangında market kullanılmaz hale geldi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Yanan mağaza

- Alevlerin yükselmesi

- İtfaiye ve toma müdahale etmesi

- Polis ekiplerinin zarar görmeyen eşyaları dışarı çıkarması

- Sağlık ekiplerinin beklemesi

- Toplanan meraklı vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA) ======================================= Gelibolu Yarımadası'nda yanan alan havadan görüntülendi Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı Köyü yakınlarında Arife akşamı saat 22.22'de başlayan ve 15.5 saat sonra kontrol alkına alınabilen orman yangınını soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında zarar görün alan ise havadan görüntülendi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı, birçok şehitlik ve anıtın bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki korkutan orman yangını Kurban Bayramı'nın ilk gönü öğle saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor. 100 hekarlık alanda etkili olduğu açıklanan yangında kül olan alan miktarı henüz kesin olarak belirlenmedi. Ancak yeşil örtünün kara bir tabloya dönüştüğü alan havadan görüntülendi. Savaş alanları, şehitlik ve anıtların zarar görmediği yangında, ormanlık alanın nasıl tahrip olduğu havadan çekilen görüntülerde net şekilde görülüyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 22.22'de Tarihi Alan'da Behramlı Köyü Kayalıtepe mevkisinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme araçları ve ekipleri tarafından saat 22.36 itibariyle müdahale edilmeye başlandı. Gece boyunca toplam 177 yangın söndürme iş makinası ile 250 personelin müdahale ettiği yangın, havanın aydınlanmasıyla birlikte 10 helikopterin havadan yaptığı müdahale ile öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

Yanan ormanlık alandan görüntü Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE,(DHA) ======================================== Beydağı'nda çıkan yangın, 5 hektarlık alanı küle çevirdi MALATYA'daki ormanlık alanın büyük çoğunluğunun bulunduğu Beydağı'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla söndürüldü. Yangında 5 hektarlık alanı kül oldu.

Yangın, dün akşam saatlerinde Konak Mahallesi üstünde bulunan Beydağları'nın zirvesinde meydana geldi. Köm mevkiinde dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye araçlarının çıkamadığı alana yürüyerek giden ekiplere vatandaşlar yardım etti. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ambulanslarda oksijen verildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma ile kontrol altına alınan yangında 5 hektar ormanlık alan küle döndü. İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Alevlerden detay

- İtfaiye ekipleri

- Kürekle söndürme çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) ===================================== İznik Gölü'nde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı BURSA'nın İznik ilçesinde yüzmek için girdiği gölde kaybolan Özcan Demirtaş'ın (28), 4 saat süren çalışmalar sonucunoda cesedine ulaşıldı. Demirtaş'ın cansız bedeni sudan çıkartılırken, yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Dün öğlen saatlerinde İznik ilçesindeki Müşküle sahilinden İznik Gölü'ne giren Özcan Demirtaş, boğulma tehlikesi geçirdi. Sahilde duran arkadaşı Oğuz Çelik, suda çırpınan Demirtaş'ı kurtarmak için göle girdi. Ancak, arkadaşını sudan çıkaramayan Çelik, kendisi de boğulma tehlikesi yaşadı. Çelik güçlükle kıyıya çıkarken, Demirtaş ise gözden kayboldu. İhban üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çelik hastaneye kaldırıldı.

Gömlde kaybolan Demirtaş için de arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Yalova'dan deniz polisi, AFAD ve jandarma ekipleri geldi. Bölgedeki balıkçıların da destek verdiği ve 4 saat süren aramaların ardından Özcan Demirtaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Evli ve 1 çocuk babası Demirtaş'ın cesedi sudan çıkartılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Cesedin çıkarılışı

-Sahildeki bekleyişten detaylar

-Arama çalışmalarından detaylar Haber-Kamera: Hasan BOZBEY /İZNİK(Bursa),(DHA) =============================== Kayseri'de baraja giren Suriyeli genç boğuldu KAYSERİ'de Yamula Barajı kenarında ailesiyle birlikte piknik yapan Suriyeli Abdülhamit Azizi (21), girdiği barajda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Kocasinan ilçesi Kuşçu Mahallesi'ndeki Yamula Baraj Gölü'nda yaşandı. Baraj kıyısına piknik yapmak için ailesiyle birlikte gelen Abdülhamit Azizi, serinlemek için suya girdi. Azizi bir süre sonra suyun içinde boğularak, hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ailesinin gözyaşı içinde beklediği Abdülhamit, dalgıçlar tarafından gölden çıkarılarak kıyıya getirildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Abdülhamit Azizi'nin cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışma yapması

-Genel görüntüler

-Cenaze'nin araca konması

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR / KAYSERİ,(DHA) ============================ Balcı kardeşlere hüzünlü uğurlama Trabzon'un Sürmene ilçesinde, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirip, tedaviye alındıkları hastanede hayatını kaybeden Muhammet Ali Balcı (17) ile kardeşi Ebubekir Balcı (15) için ilçeye bağlı Oylum Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Balcı ailesi, cenazede taziyeleri kabul ederken, gözyaşlarına hakim olamadı.

CENAZE NAMAZINI AĞABEYLERİ KILDIRDI

İlçede hafızlık eğitimi gören Balcı kardeşlerin cenaze namazını Samsun'da imam olarak görev yapan ağabeyleri Hamza Balcı, kıldırdı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Balcı kardeşler, gözyaşları arasında aile kabristanlığında toprağa verildi. Görüntü Dökümü:

------------------------

-Cenazeden görüntüler

-Cenaze namazı

-Ağabeyi Hamza Balcı'nın cenaze namazını kıldırması

-Dua ve genel görüntüler Haber-Kamera: Fatih TURAN / TRABZON,(DHA) ===================================== Tartıştığı ablasını bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da yaşayan Asilhan Ç.(19), tartıştığı ablası Kader Ç.'yi (20) ensesinden bıçaklayarak öldürdü. Asilhan Ç., ardından bileğini keserek intihara kalkıştı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki gecekonduda geldi. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle 8 aydır annesiyle İstanbul'da yaşayan Kader Ç., önceki gün Aksu'da babası ile kardeşinin oturduğu gecekonduya geldi. Dün akşam saatlerinde Kader Ç. ile kardeşi Asilhan Ç. arasında tartışma çıktı. Ablasının İstanbul'a dönmesini isteyen Asilhan Ç., kavganın büyümesi üzerine Kader Ç.'yi ensesinden bıçakladı. Asilhan Ç., ardından eline geçirdiği maket bıçağıyla bileğini keserek intihara kalkıştı.

Sesleri duyan baba Mustafa Ç. ile diğer yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Kader Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Asilhan Ç. ise ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Asilhan Ç., buradaki müdahalenin ardından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kader Ç.'nin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Olayın olduğu evden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Babanın polislerce götürülmesi

- Cenazenin evden çıkartılması

- Cenaze yakınlarından görüntü

- Kardeşlerin opak görüntüsü

- Detaylar Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI - Hasan DEMİRBAŞ / ANTALYA,(DHA) ============================================== Ağabeyini öldürmekten tutuklandı İZMİR'in Kınık ilçesinde önceki gün hayvanlara yem verdikten sonra ahırdan çıkarken pompalı tüfekle vurulan Mehmet Emin Çıldır'ın (55), ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan kardeşi S.Ç., tutuklandı. Suçlamayı kabul etmediği öğrenilen S.Ç. ile ağabeyi arasında miras paylaşımı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

Olay, önceki gün saat 10.30 sıralarında kırsal Kalemköy mahallesinde meydana geldi. Annesi Fatma (81) ve engelli ağabeyi Osman Çıldır (58) ile beraber yaşayan Mehmet Emin Çıldır, önceki gün saat 10.00 sıralarında evden çıktı. Çıldır, hayvanlarıyla ilgilenmek için, oturduğu mahallenin 200 metre uzağında bulunan ahıra gitti. Büyükbaş hayvanlara yem verip ahırdan çıkan Çıldır'a, pompalı tüfekle ateş açıldı. Göğsünden ve başından ağır yaralanan Çıldır, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çıldır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çıldır'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KARDEŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Çıldır'ın kardeşi olan iki çocuk babası S.Ç.'yi, Kınık ilçe merkezindeki evinde gözaltına aldı. İkilinin arasında, miras paylaşımı nedeniyle husumet olduğu ve daha önce bu yüzden kavga ettikleri öğrenildi. Jandarmadaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen S.Ç., olay saatlerinde Manisa'nın Soma ilçesinde olduğunu belirterek, ağabeyini kendisinin öldürmediğini söyledi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan, Mehmet Emin Çıldır'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca teslim alınarak Kalemköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Evde hellalik alınmasından görüntü

- Cenaze namazının kılınmasından görüntü

- Ölen Mehmet Emin Çıldır'ın fotoğrafı Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA) ========================== Çarpışma anı tren kamerasında Hatay'ın Erzin ilçesinde 4 Ağustos'ta yük treninin hemzemin geçitte traktöre çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kazanın tren kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 4 Ağustos'ta Erzin ilçesindeki Yeşiltepe Hemzemin Geçidi'nde meydana geldi. Tren kamerası tarafından kaydedilen kazada, yük treni, Sedat Kozak (45) yönetimindeki traktöre çarptı. Kaydedilen görüntülerde, Sedat Kozak'ın oğlu Mehmet Kozak'ın treni görünce kaçtığı, kaçamayan Sedat Kozak'ın ise çarpışma sonucu hayatını kaybettiği görüldü. Görüntü Dökümü:

------------

- Trenin traktöre çarpma anı Haber-Kamera: ERZİN(Hatay),(DHA) ============================ Nehir yükselince mahsur kaldılar Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik için arazi aracıyla Berdan Nehri kıyısına gelen 4 kişi, suların yükselmesi sonucu bulundukları yerde mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, araç içindeki 4 kişiyi çelik halat yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Olay, dün akşam saatlerinde Berdan Nehri Bolatlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Akşam saatlerinde 3 yakını ile birlikte 33 DCM 10 plakalı arazi aracıyla nehir kıyısına gelen Ergün Alabaş, bir müddet piknik yapıp, bir süre eğlendi. Nehir debisinin henüz bilinmeyen bir nedenle yükselmesi sonucu çevresi sularla kaplanan 4 kişi, bulundukları yerde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, içinde 4 kişinin bulunduğu arazi aracını çelik halat bağlayarak, kıyıya çekti. Araçtaki 4 kişi, yaralanmadan kurtulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Aracın kurtarılması

- Çevredeki vatandaşlar

- İtfaiye ekiplerinin görüntüleri Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN - TARSUS(Mersin),(DHA) ================================== Kurtarma çalışmalarını izlerken kaza yaptı DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce elektrik direğine ardından da ağaca çarptı. İtfaiye ekibi araçta sıkışan sürücüyü çıkarmaya çalışırken, kurtarma çalışmasına bakan bir sürücünün kullandığı otomobil ise önündeki araca çarptı.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-655 Karayolu Beyciler Sapağı mevkiinde meydana geldi. Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Kemal Alemdar idaresindeki 81 BB 848 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direğine ardından da ağaca çarparak karşı şeride geçti. Otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, araçta bulunan Erhan Alemdar ise yaralandı. İtfaiye ekibi, hasar gören otomobilde sıkışan Kemal Alemdar'ı araçtan çıkardı. Kemal ve Erhan Alemdar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada, kurtarma çalışmalarını izleyen sürücünün kullandığı 52 AAV 663 plakalı otomobil ise önünde ilerlemekte olan 06 FP 8485 plakalı otomobile çarptı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü kazanın şoku ile aracından inince viteste bırakılan araç yeniden hareket etti. Bu kez otomobil sürücüsü tekrar aracına binerek otomobilini durdurdu. Her iki kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------

İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları

İkinci kazanın oluş anı

İkinci kazada aracından inen ve aracı hareket eden sürücünün görüntüsü

Yaralının ambulansa bindirilirken görüntüsü

İtfaiye ve polis ekiplerinin görüntüsü ve detaylar Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA) ====================================== Şanlıurfa'da 14 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildi Şanlıurfa'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 14 kilo 750 gram metamfetamin geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucunun değerinin 4,5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, önceki gece plakası ve sürücünün ismi açıklamayan otomobili kent girişinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdu. Şırnak'tan geldiği belirlenen otomobilde yapılan aramalarda kaportaya yapılmış ve zula olarak tabir edilen gizli bölmelere saklanan 14 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildi.

Değerinin 4,5 milyon TL olduğu tahmin edilen uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobil sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Durdurulan otomobil

- Eğitimli köpeklerin otomobilde arama yapması

- Otomobilden kaporta bölümünden çıkan uyuşturucu

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA) ======================================= Edremit Körfezi'nde trafik durma noktasına geldi BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk artarak devam ediyor. Bayramın ilk günü kurbanlarını kesen vatandaşlar, önceki gün itibariyle Edremit Körfezi'ne akın etmeye başladı. Tatilcilerle dolup taşan Akçay Mahallesi, polis tarafından araç girişlerine 2 gündür aralıklarla kapatılıyor.

Bayramın ilk günü kurbanlarını kesen ve aile ziyaretleri yapan vatandaşlar, ardından Edremit Körfezi'ndeki sahillere akın akın gelmeye başladı. Pazartesi gününden itibaren trafik yoğunluğu artarak devam etti. Bu nedenle İzmir-Çanakkale E-87 karayolunda kilometrelerce araç kuyrukları oluşuyor. Kuzey Ege'nin mavi sularının keyfini çıkarmak için bölgeye gelen vatandaşlar ise özellikle Akçay kordona akın ediyor. Polis ekiplerinin 24 saat kavşaklarda nöbet tutmasına karşın, bölgeye gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman kilitlendi. Bazı tatilciler dönüş yoluna geçerken, özellikle Edremit-Çanakkale istikametinde yoğunluk yaşanıyor. Anayoldan 1 kilometrelik mesafedeki Akçay kordona ulaşmak zaman zaman yarım saati buluyor. Trafiğin sıkıştığı anlarda polis ekipleri, Akçay'ı araç girişine kapatıyor. Önceki gün akşamdan sonra bu akşam da Akçay, araç girişlerine bir süreliğine kapalı kaldı. Pazatesi günü itibariyle Edremit Körfezi'ndeki tatil beldelerine girişler kontrollü şekilde sağlanıyor.

Yolun araç trafiğine kapatıldığı anlarda ise Akçay'a gezmek için gelen kimi araç sürücüleri Altınoluk mahallesi tarafına gitmeyi tercih ettikelerini söylerken, kimi ise alternatif giriş güzegahları arıyor.

İstanbul'un araç trafiğinden kaçarak Edremit'e geldiğini söyleyen bir başka araç sürücü ise burada da trafiğe yakalandığını söyledi. Trafiğin sıkışması nedeniyle büyük sorun yaşayan şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförleri ise vatandaşların toplu taşıma araçlarını kulanmaları yönünde daha duyarlı olmalarını istiyor.