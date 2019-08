DHA YURT BÜLTENİ - 1

Suriye'de rejim karşıtlarının elindeki son kent olan İdlib'e yönelik Rusya destekli Esad rejiminin havadan ve karadan saldırılar devam ediyor. Dün bombardıraman için havalandığı öne sürülen bir rejim uçağının İdlip kırsal alanında rejim karşıtları tarafından düşürüldüğü iddia edildi. Suriye'nin kuzeybatısında, Hatay'ın karşısındaki İdlib kenti, ülkedeki iç savaşın başlamasının ardından Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne girdi. Lazkiye, Halep ve Hama ile komşu olan 1,5 milyon nüfuslu İdlib, rejim kontrolüne giren bölgelerden tahliye edilenlerin sığınmasıyla 4 milyona ulaştı. Bünyesinde 70 bin civarında silahlı militanı bulunduğu öne sürülen radikal dinci örgüt Heyet Tahriri Şam (HTŞ) kontrolünde olan ve ülkenin her yerinden gelen rejim karşıtlarının toplanması nedeniyle 'Küçük Suriye' olarak adlandırılan İdlib, Esad rejiminin hedefi haline geldi. Hemen her gün rejim uçaklarının bombaladığı kentte dün bir rejim uçağının muhalifler tarafından düşürüldüğü iddia edildi. Bombardıman için İdlib semalarında uçan rejime ait Sukhoi-22 model savaş uçağının Han Şeyhun bölgesi yakınlarında düşürüldüğü ve uçağın pilotunun kendisini fırlatarak kurtulduğu öne sürüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da trafik denetimine katılarak, "Son 10 yıllık ortalamalara göre şu an itibariyle kaza yerindeki ölüm olaylarındaki orandaki azalma yüzde 36 civarında. Yine geçen yıl ile bu yıl arasındaki kaza yerindeki ölüm oranlarında yaklaşık yüzde 41,5'lik bir azalış söz konusu. Yine geçen yıl ve bugün arasındaki kaza oranlarında da 29,5 bir azalış söz konusu" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatili bitişinde yoğunluk yaşanan İstanbul-Bolu güzergahında helikopterle havadan trafik denetimi yaptı. Bakan Soylu, daha sonra helikopterle Bolu'nun Gerede ilçesine geldi. Soylu'yu Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyeleri karşıladı. Soylu, Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Karabük-Gerede istikametinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasına katıldı. Soylu, burada Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy'dan trafik durumu ve kaza sayıları ile ilgili bilgi aldı. Yolda yapılan uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücü ve yolcularıyla sohbet eden Süleyman Soylu, araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler verdi. ÖLÜMLÜ KAZA ORANLARI YÜZDE 36 AZALDI Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Son 10 yıllık ortalamalara göre şu an itibariyle kaza yerindeki ölüm olaylarındaki orandaki azalma yüzde 36 civarında. Yine geçen yıl ile bu yıl arasındaki kaza yerindeki ölüm oranlarında yaklaşık yüzde 41,5'luk bir azalış söz konusu. Yine geçen yıl ve bugün arasındaki kaza oranlarında da 29,5 bir azalış söz konusu. Yine yüzde 61'lik araç sayısının artmasını hesaba katmadan söylemem gerekir ki son 10 yılda yaklaşık 20'lik civarında bir kazalarda azalış söz konusu. Belki bir rakam daha vermek gerekebilir. Bu bayramda olan kazaların yüzde 41'i maalesef yoldan çıkma ile gerçekleşen kazalar. Yani ölümlü kazaların yüzde 41'i bu şekilde. Vatandaşlarımızın bu konularda biraz daha dikkatli olmaları gerekir. Dinlenmek esastır. 2 saatte 10 dakikalık dinlenme bunu tüm denetim yapan arkadaşlarımız tüm sürücülerimize ve yolcularımıza söylüyor. Denetimlerimiz devam ediyor. Belki şu bilgiyi de sizinle paylaşmak gerekir. Şu ana kadar tespit ettiğimiz 20 kara kaza noktasında herhangi bir ölümlü kaza olmadı. Allah'a hamdolsun. İnşallah bu dakikadan sonra da olmaz" dedi. 'TELEFONLA KONUŞMAK, SARHOŞ ARABA KULLANMAKTAN DAHA BETER' Bakan Soyla yolculuk sırasında cep telefonuyla konuşulmaması konusunda uyarıda bulunarak, şöyle konuştu: "Ne olursunuz ben özellikle şehir içinde dikkat ediyorum. Maalesef cep telefonu ile konuşma alışkanlığı devam ediyor. Sela verir gibi, ezan okur gibi başkası görmesin diye cep telefonunu avucunun içine alıp konuşma alışkanlığı var. Yani buradan istirham ediyorum, ne olursunuz cep telefonu normal zamanda kullanılan dikkatin 4 katı kadar dikkat dağıtmaktadır. Bu 4 katı dikkat. Esas itibari ile sarhoş araba kullanmaktan daha beter bir durumdur. Onun için bir taraftan emniyet kemeri, bir taraftan yasal hız sınırlarına uymak. Bir taraftan da cep telefonu ile konuşmamak önemli. Bir rakam daha vermem gerekir. Bu bayram döneminde yine yaya ölümleri yüzde 14 civarında oldu. Özellikle şehir içlerinde buna çok dikkat etmek gerekir" diye konuştu. BAKAN SOYLU, TRAFİK KONTROLÜNE KATILDI Bolu Gerede'deki trafik denetiminin ardından yola çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'da bulunan TEM Otoyolu Adapazarı Gişelerine geldi. Burada görevli trafik polislerinin bayramını kutlayan Bakan Soylu, daha sonra birlikte denetime katıldı. Denetimde Bakan Soylu'nun yanında Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve çok sayıda protokol üyesi de hazır bulundu. Bakan Soylu, trafik kontrolü sırasında durdurulan ailelere iyi yolculuklar dileyerek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. "TATİL DÖNÜŞÜ BİRAZ YAYILMIŞ DURUMDA" Kurban Bayramı tatilini tamamlayarak İstanbul'a dönen vatandaşların Pazar gününe kadar dönüşlerini tamamlamalarının beklendiğini söyleyen Bakan Soylu, "Bugün hem Bolu Gerede, hem de Arifiye'de sadece ben 2 ayrı denetimde bulundum. Arkadaşlarımız Türkiye'nin birçok yerinde, gerek bakan yardımcılarımız, gerek genel müdürlerimiz, gerek daire başkanlarımız, gerek müfettişlerimiz olsun, bu benim yaptığım süreci devam ettiriyorlar. Hem jandarmamız, hem emniyetimiz, hem sahil taraflarında Sahil Güvenlik Komutanlığımız bayramda özellikle hem sağ salim gidebilmek, hem sürücülerin kurallara daha iyi uyabilmesini temin edebilmek için tüm bayram müddetince denetimlerimizi aralıksız devam ettirdik. Bugün 5 günlük tatilin esas itibariyle son günü ve Türkiye'deki trafik yoğunluğu ile ilgili, yollardaki trafik yoğunluğu ile ilgili şöyle bir değerlendirme yapabiliriz; anlaşılıyor ki, tatil dönüşü biraz yayılmış durumda. Dün akşam itibariyle biraz yoğunluk vardı. Bugün yoğunluk yine nispeten aynı noktada. Yarın, öbür gün ve sonra Cumartesi, Pazar ile beraber zannediyorum 4, 5 günlük süreç içerisinde bayram süresince gidenler geri dönüşlerini tamamlayacaklar.ö dedi. ÖLÜMLÜ KAZA ORANI YÜZDE 36 AZALDI Ölümlü kaza oranlarında son 10 yıllık ortalamaya göre bu yıl büyük bir azalma olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, "Bir rakam vermek isterim. Son 10 yıllık ortalamalar çerçevesinde bu rakamı vermek istiyorum. Son 10 yıldaki bayram kazalarındaki ölümler, bu yıl ile kıyaslandığında, bu yıl itibariyle yüzde 36.4 azalmış durumda. Geçen yıl ile bu yıl kıyaslandığında ise yüzde 41 buçuk azalmış durumda. Yine bayram kazalarıyla ilgili söylenirse son 10 yıllık ortalama bu yıl itibariyle yüzde 20 oranında azalmış durumda. Geçen yıl ile bu yıl kıyaslandığında ise yüzde 29 buçuk civarında azalmış durumda. Şu anki saat itibariyle bu değerlendirmeyi yapabiliyoruz. Özellikle ölümlerin yüzde 41-42 oranında temel nedeni yoldan çıkma. Yani ölümlü kazaların ve ölümlerin temel nedeni bu. Bu da şu demektir; uykusuzluk, dikkatsizlik, aşırı hız, elbette ki bunlara çok dikkat etmek lazım. Bu yıl yaya ölümleri, özellikle bayramda, maalesef azalma anlamında yıl ortalamasının altında. Yaya ölümleri yüzde 14'ler civarında. Oysa yıl ortalamasında azalma yüzde 35'lerde gidiyor. Bu, bayramda yaya ölümlerindeki azalma oranına istediğimiz ölçüde ulaşabilmiş değiliz demektir. Bunun da şehir içlerindeki trafiğin yoğunluğundan kaynaklandığı kanaatini taşıyoruz. Sürücülerimizin özellikle şehir içlerinde buna çok dikkat etmesini istiyoruz. Çünkü yaya ölümlerinin önemli bir bölümü çok doğal olarak araçların çarpması sonucu meydana geliyor. Bu konuda sürücülerimizin daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu. "CEP TELEFONU DİKKATİ 4 KAT FAZLA DAĞITIYOR" Direksiyon başında cep telefonuyla konuşmanın dikkati dağıttığına dikkat çeken Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Burada özellikle sürücülerimize birkaç uyarımız olacak. Gidişiniz kemerli oldu, dönüşünüz de kemerli olsun. Özellikle sosyal medyada Sayın Cumhurbaşkanımızın da hem destek verdiği, hem de başlattığı bir kampanya. Bu kampanya çerçevesinde, özellikle kemer konusunda bir duyarlılık olduğunu bütün arkadaşlarımız ilettiler. Biz de görebildiğimiz kadar gördük. Ama maalesef cep telefonu konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü benim de kendi tespitlerim var. Cep telefonuyla konuşma halen devam ediyor. Birçok uyarılarımıza rağmen, bu konulardaki denetimlerimize rağmen devam ediyor. Onun için sürücülerimize dönerken cep telefonsuz bir yolculuk diliyoruz. Konuşmasınlar. Çünkü dikkati 4 kat fazla dağıtıyor. Alkollü sürücü ile aralarında herhangi bir fark kalmıyor. Onun için bizim ricamız budur."

Babası memlekette amcasıyla kavga etti, kuzenlerini vurdu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Ordu'da bulunan babasının arazi meselesi nedeniyle amcasıyla kavga ettiğini öğrenen Murat C. (35), amcasının çocukları İbrahim O. ve Sinan O.'yu tabanca ile ateş ederek bacaklarından yaraladı.

Olay, dün gece saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi Gündoğan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Murat C., Ordu'da bulunan babasının arazi nedeniyle amcasıyla kavga ettiğini öğrendi. Murat C. bunun üzerine silahını alarak amcasının çocuklarının evinin önüne giderek, kuzenleri İbrahim O. ve Sinan O.'yu evin önüne çağırdı. Amca çocuklarıyla kavga eden Murat C. tabancasını çıkartarak ateşledi. İbrahim ve Sinan O. bacaklarına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. İbrahim ve Sinan O. kaldırıldıkları Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Murat C., kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Babasının kardeşiyle arasındaki sorunlar nedeniyle soyadını değiştirdiği öğrenilen Murat C. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturma başlatıldı.