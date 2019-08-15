DHA YURT BÜLTENİ - 1

İdlib'de rejime ait savaş uçağı düşürüldü iddiası Suriye'de rejim karşıtlarının elindeki son kent olan İdlib'e yönelik Rusya destekli Esad rejiminin havadan ve karadan saldırılar devam ediyor. Dün bombardıraman için havalandığı öne sürülen bir rejim uçağının İdlip kırsal alanında rejim karşıtları tarafından düşürüldüğü iddia edildi.

Suriye'nin kuzeybatısında, Hatay'ın karşısındaki İdlib kenti, ülkedeki iç savaşın başlamasının ardından Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne girdi. Lazkiye, Halep ve Hama ile komşu olan 1,5 milyon nüfuslu İdlib, rejim kontrolüne giren bölgelerden tahliye edilenlerin sığınmasıyla 4 milyona ulaştı. Bünyesinde 70 bin civarında silahlı militanı bulunduğu öne sürülen radikal dinci örgüt Heyet Tahriri Şam (HTŞ) kontrolünde olan ve ülkenin her yerinden gelen rejim karşıtlarının toplanması nedeniyle 'Küçük Suriye' olarak adlandırılan İdlib, Esad rejiminin hedefi haline geldi.

Hemen her gün rejim uçaklarının bombaladığı kentte dün bir rejim uçağının muhalifler tarafından düşürüldüğü iddia edildi. Bombardıman için İdlib semalarında uçan rejime ait Sukhoi-22 model savaş uçağının Han Şeyhun bölgesi yakınlarında düşürüldüğü ve uçağın pilotunun kendisini fırlatarak kurtulduğu öne sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu kamerası)

-Düşürüldüğü iddia edilen uçağın parçalarından görüntü

-Açıklama yapan kişi Haber-Kamera: GAZİANTEP,(DHA) =========================== İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü başladı Kurban Bayramı'nda tatil beldelerine ya da yakınlarını ziyaretlere gidenler, tatilinin son gününde dönüş yolculuğuna başladı. Daha önceki bayram tatillerinde yoğunluk yaşanan İzmir-İstanbul Karayolu'nun Bursa geçişinde, yeni yapılan otoyolun açılmasıyla birlikte trafikte herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde şehir dışına çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Geşmiş yıllarda bayram süresince yurt genelinde trafik akışının en yoğun olduğu illerin başında gelen Bursa ve Yalova'da bu kez korkulan olmadı. İstanbul ile İzmir arasında 8.5 saati bulan seyahat süresini 3.5 saate düşüren otoyolun açılmasıyla birlikte araçların şehir içlerine girmeden otoyolu kullanmaları nedeniyle Bursa ve Yalova'da şehit içi trafiğinde herhangi bir sıkışıklık yaşanmadı. Bursa Batı Gişeleri'nde Otoyol ücretini nakit ödeyen sürücüler kuyruk oluştururken, Hızlı Geçiş Sistemi'nin olduğu gişe noktalarında trafik yoğunluğu oluşmadan geçişler sağlanıyor.

Öte yandan yeni açılan İstanbul-İzmir yolunu kullanan sürücüler, yolculuk sürelerinin kısalmasından ve trafik yoğunluğunun oluşmamasından dolayı memnun olduklarını ifade ettiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otobandan detaylar

-Gişelerden detaylar

-Araç kuyruklarından detaylar

-Sürücü röportajları Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Semih ŞAHİN / BURSA,(DHA) ======================================= Topçular Terminali'nde dönüş yoğunluğu Kurban Bayramı tatilini tamamlayan İstanbul ve Trakyalı tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. İDO'ya ait Topçular-Eskihisar Arabalı Vapur Hattı'nda yapılan takviyelerle toplam 17 gemi seferlerini aralıksız sürdürüyor.

Kurban Bayramı tatilinden dönüş için yola çıkan İstanbul ve Trakyalı tatilciler, Yalova'da deniz ulaşımında kullandıkları İDO'ya ait Topçular Terminali'nde yer yer yoğunluk yaşandı. Araç istif alanı dolan Yalova'daki Topçular İskelesi'nde Sirkeci-Harem Hattı'ndan yapılan takviyelerle toplam 17 gemi durmaksızın sefer yapıyor.

İDO'NUN TOPÇULAR-ESKİHİSAR HATTI'NI 75 BİN ARAÇ KULLANDI

İDO yetkilileri yaptıkları açıklamada, 17 geminin durmaksızın çalıştığını, gemilerin Yalova'dan Kocaeli'ne dolu gittiğini, Kocaeli'nden ise Yalova'ya bekleme yapmaksızın boş geldiğini bildirdi. Yapılan açıklamada ayrıca, Kurban Bayramı'nın son günü olan dün akşam saatlerine kadar hattan karşılıklı olarak 13 bin aracın geçiş yaptığı, toplamda 10 Ağustos 2019'dan bayramın son gününe kadar bu hattı kullanan araç sayısının ise 75 bine ulaştığı bildirildi. İDO yetkilileri, yoğunluğa karşı önlem amacıyla hatta, hafta sonu 2 geminin daha takviye edileceğini bildirdi.

Öte yandan, karayolunda da hem Yalova Emniyet Müdürlüğü hem de Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerekli tedbirleri aldı. Bölge trafik ekiplerinin de görev aldığı karayolunda akıcı bir yoğunluğun olduğu gözlemlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Topçular Terminali detaylar

-Gemilerden görüntü

-Tatilcilerle röp.

-Araçların geçişi Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER - İsmail ÖZTÜRK / YALOVA,(DHA) Kocaeli'de trafik yoğunluğu azaldı Kurban Bayramı tatillerini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar bayramın son gününde Kocaeli geçişinde gün içerisinde belirli aralıklarla yoğunluk oluşturdu. Dün akşam saat 19.00 sıralarında trafik akıcı bir hale dönüştü. Gün içerisinde Sapanca ilçesinde başlayan yoğunluk İzmit Hatipköy geçişine kadar uzandı. Zaman zaman oluşan maddi hasarlı kazalarla trafik durma noktasına ulaştı. Akşam saatlerinde yoğunluk azalarak TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişinde akıcı bir trafik yaşandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Drone görüntüsü

-Trafik akışı Haber-Kamera: Ergün AYAZ - Alişan KOYUNCU / KOCAELİ,(DHA) ====================================== Tekirdağ'da dönüş yapan tatilciler yoğunluk oluşturdu KURBAN Bayramı'nın son gününde tatilden dönüş yapanlar nedeniyle Tekirdağ'da trafik yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri, yoğunluk nedeniyle karayollarında önlemler aldı.

Kurban Bayramı tatillerini Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyıları ile Saros Körfezi ve Çanakkale'nin turistik bölgelerinde geçirenler, tatilin bitiminde evlerine dönmeye başladı. Trakya bölgesi ile İstanbul'dan gelen tatilciler, Tekirdağ'da dün akşam saatlerinden itibaren yoğun trafik oluşturdu. Özellikle Tekirdağ-İstanbul karayolunda zaman zaman uzun araç kuyrukları yaşandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle önlemler aldı. Trafik ve bölge trafik ekipleriyle birlikte toplam 644 polis ve bekçi yolda görev alarak trafiği rahatlatmaya çalıştı. Tatilcilerin yol güzergahlarında ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu trafik akışı herhangi bir aksaklık yaşanmadan sağlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Tekirdağ'da trafik yoğunluğu

Trafikte seyir halinde olan araçlar

Trafik ekiplerinin aldığı önlemler

Şehir içinden detaylar Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,(DHA) ======================================== Edremit Körfezi'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde 4 günlük Kurban Bayramı tatilini tamamlayıp, dönüşe geçenler; Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Edremit ilçeleri üzerindeki E-87 yolunda araç yoğunluğu oluşturdu.

Bayram tatilini Kuzey Ege'de geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Edremit'in turistik mahallelerinin bulunduğu giriş- çıkışlarda zaman zaman araç yoğunluğu meydana geldi. Trafiğin durma noktasına geldiği bazı bölgelerde, bayram boyunca kavşaklarda 24 saat nöbet tutan jandarma ve polis ekipleri, müdahalede bulunarak, trafik akışını sağladı. Edremit-Balıkesir yolunda da araç yoğunluğu oluştu. Trafik, tatil beldelerinin olduğu bölgelere göre akıcı ilerliyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-E-87 Karayolundan genel ve detay görüntüler

Kuzey Ege sahillerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir),(DHA) ======================================== Kandıra yolu havadan denetlendi Kocaeli'nin Karadeniz kıyısındaki turistik ilçesi Kandıra'da bayram tatilini geçirenler dönüşe geçerken, jandarma helikopterle havadan denetimde bulundu.

Karadeniz kıyısında mavi bayraklı sahilleri bulunan Kandıra, yaz aylarında tatilcilerin akınına uğruyor. Kandıra'ya ulaşımı sağlayan D-650 Karayolu'nda jandarma ekipleri bayram tatili dönüşü havadan denetim yaptı. Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Sikorsky S70 helikopter ile yapılan uygulamada, kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülerinin araçlarının plakaları, denetim noktalarındaki jandarma ekiplerine bildirildi.

Jandarma yetkilileri, yaz döneminde Kandıra yolunda denetimlere devam edeceklerini, özellikle hafta sonlarında yol üzerinde 5 kilometre aralıkla denetleme yapılacağını bildirdi. Trafik tedbirlerinin plaka tanıma, elektronik denetim ve radar sistemleriyle destekleneceği de öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Helikopterden görüntü

Havadan çekilen görüntüler

Sahillerden görüntü

Denetim yerlerinden görüntü

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN / KANDIRA(Kocaeli),(DHA) =========================== Bakan Soylu, Bolu'da trafik denetimine katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da trafik denetimine katılarak, "Son 10 yıllık ortalamalara göre şu an itibariyle kaza yerindeki ölüm olaylarındaki orandaki azalma yüzde 36 civarında. Yine geçen yıl ile bu yıl arasındaki kaza yerindeki ölüm oranlarında yaklaşık yüzde 41,5'lik bir azalış söz konusu. Yine geçen yıl ve bugün arasındaki kaza oranlarında da 29,5 bir azalış söz konusu" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatili bitişinde yoğunluk yaşanan İstanbul-Bolu güzergahında helikopterle havadan trafik denetimi yaptı. Bakan Soylu, daha sonra helikopterle Bolu'nun Gerede ilçesine geldi. Soylu'yu Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyeleri karşıladı. Soylu, Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Karabük-Gerede istikametinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasına katıldı. Soylu, burada Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy'dan trafik durumu ve kaza sayıları ile ilgili bilgi aldı. Yolda yapılan uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücü ve yolcularıyla sohbet eden Süleyman Soylu, araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

ÖLÜMLÜ KAZA ORANLARI YÜZDE 36 AZALDI

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Son 10 yıllık ortalamalara göre şu an itibariyle kaza yerindeki ölüm olaylarındaki orandaki azalma yüzde 36 civarında. Yine geçen yıl ile bu yıl arasındaki kaza yerindeki ölüm oranlarında yaklaşık yüzde 41,5'luk bir azalış söz konusu. Yine geçen yıl ve bugün arasındaki kaza oranlarında da 29,5 bir azalış söz konusu. Yine yüzde 61'lik araç sayısının artmasını hesaba katmadan söylemem gerekir ki son 10 yılda yaklaşık 20'lik civarında bir kazalarda azalış söz konusu. Belki bir rakam daha vermek gerekebilir. Bu bayramda olan kazaların yüzde 41'i maalesef yoldan çıkma ile gerçekleşen kazalar. Yani ölümlü kazaların yüzde 41'i bu şekilde. Vatandaşlarımızın bu konularda biraz daha dikkatli olmaları gerekir. Dinlenmek esastır. 2 saatte 10 dakikalık dinlenme bunu tüm denetim yapan arkadaşlarımız tüm sürücülerimize ve yolcularımıza söylüyor. Denetimlerimiz devam ediyor. Belki şu bilgiyi de sizinle paylaşmak gerekir. Şu ana kadar tespit ettiğimiz 20 kara kaza noktasında herhangi bir ölümlü kaza olmadı. Allah'a hamdolsun. İnşallah bu dakikadan sonra da olmaz" dedi.

'TELEFONLA KONUŞMAK, SARHOŞ ARABA KULLANMAKTAN DAHA BETER'

Bakan Soyla yolculuk sırasında cep telefonuyla konuşulmaması konusunda uyarıda bulunarak, şöyle konuştu:

"Ne olursunuz ben özellikle şehir içinde dikkat ediyorum. Maalesef cep telefonu ile konuşma alışkanlığı devam ediyor. Sela verir gibi, ezan okur gibi başkası görmesin diye cep telefonunu avucunun içine alıp konuşma alışkanlığı var. Yani buradan istirham ediyorum, ne olursunuz cep telefonu normal zamanda kullanılan dikkatin 4 katı kadar dikkat dağıtmaktadır. Bu 4 katı dikkat. Esas itibari ile sarhoş araba kullanmaktan daha beter bir durumdur. Onun için bir taraftan emniyet kemeri, bir taraftan yasal hız sınırlarına uymak. Bir taraftan da cep telefonu ile konuşmamak önemli. Bir rakam daha vermem gerekir. Bu bayram döneminde yine yaya ölümleri yüzde 14 civarında oldu. Özellikle şehir içlerinde buna çok dikkat etmek gerekir" diye konuştu.

BAKAN SOYLU, TRAFİK KONTROLÜNE KATILDI

Bolu Gerede'deki trafik denetiminin ardından yola çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'da bulunan TEM Otoyolu Adapazarı Gişelerine geldi. Burada görevli trafik polislerinin bayramını kutlayan Bakan Soylu, daha sonra birlikte denetime katıldı. Denetimde Bakan Soylu'nun yanında Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve çok sayıda protokol üyesi de hazır bulundu. Bakan Soylu, trafik kontrolü sırasında durdurulan ailelere iyi yolculuklar dileyerek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

"TATİL DÖNÜŞÜ BİRAZ YAYILMIŞ DURUMDA"

Kurban Bayramı tatilini tamamlayarak İstanbul'a dönen vatandaşların Pazar gününe kadar dönüşlerini tamamlamalarının beklendiğini söyleyen Bakan Soylu, "Bugün hem Bolu Gerede, hem de Arifiye'de sadece ben 2 ayrı denetimde bulundum. Arkadaşlarımız Türkiye'nin birçok yerinde, gerek bakan yardımcılarımız, gerek genel müdürlerimiz, gerek daire başkanlarımız, gerek müfettişlerimiz olsun, bu benim yaptığım süreci devam ettiriyorlar. Hem jandarmamız, hem emniyetimiz, hem sahil taraflarında Sahil Güvenlik Komutanlığımız bayramda özellikle hem sağ salim gidebilmek, hem sürücülerin kurallara daha iyi uyabilmesini temin edebilmek için tüm bayram müddetince denetimlerimizi aralıksız devam ettirdik. Bugün 5 günlük tatilin esas itibariyle son günü ve Türkiye'deki trafik yoğunluğu ile ilgili, yollardaki trafik yoğunluğu ile ilgili şöyle bir değerlendirme yapabiliriz; anlaşılıyor ki, tatil dönüşü biraz yayılmış durumda. Dün akşam itibariyle biraz yoğunluk vardı. Bugün yoğunluk yine nispeten aynı noktada. Yarın, öbür gün ve sonra Cumartesi, Pazar ile beraber zannediyorum 4, 5 günlük süreç içerisinde bayram süresince gidenler geri dönüşlerini tamamlayacaklar.ö dedi.

ÖLÜMLÜ KAZA ORANI YÜZDE 36 AZALDI

Ölümlü kaza oranlarında son 10 yıllık ortalamaya göre bu yıl büyük bir azalma olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, "Bir rakam vermek isterim. Son 10 yıllık ortalamalar çerçevesinde bu rakamı vermek istiyorum. Son 10 yıldaki bayram kazalarındaki ölümler, bu yıl ile kıyaslandığında, bu yıl itibariyle yüzde 36.4 azalmış durumda. Geçen yıl ile bu yıl kıyaslandığında ise yüzde 41 buçuk azalmış durumda. Yine bayram kazalarıyla ilgili söylenirse son 10 yıllık ortalama bu yıl itibariyle yüzde 20 oranında azalmış durumda. Geçen yıl ile bu yıl kıyaslandığında ise yüzde 29 buçuk civarında azalmış durumda. Şu anki saat itibariyle bu değerlendirmeyi yapabiliyoruz. Özellikle ölümlerin yüzde 41-42 oranında temel nedeni yoldan çıkma. Yani ölümlü kazaların ve ölümlerin temel nedeni bu. Bu da şu demektir; uykusuzluk, dikkatsizlik, aşırı hız, elbette ki bunlara çok dikkat etmek lazım. Bu yıl yaya ölümleri, özellikle bayramda, maalesef azalma anlamında yıl ortalamasının altında. Yaya ölümleri yüzde 14'ler civarında. Oysa yıl ortalamasında azalma yüzde 35'lerde gidiyor. Bu, bayramda yaya ölümlerindeki azalma oranına istediğimiz ölçüde ulaşabilmiş değiliz demektir. Bunun da şehir içlerindeki trafiğin yoğunluğundan kaynaklandığı kanaatini taşıyoruz. Sürücülerimizin özellikle şehir içlerinde buna çok dikkat etmesini istiyoruz. Çünkü yaya ölümlerinin önemli bir bölümü çok doğal olarak araçların çarpması sonucu meydana geliyor. Bu konuda sürücülerimizin daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"CEP TELEFONU DİKKATİ 4 KAT FAZLA DAĞITIYOR"

Direksiyon başında cep telefonuyla konuşmanın dikkati dağıttığına dikkat çeken Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Burada özellikle sürücülerimize birkaç uyarımız olacak. Gidişiniz kemerli oldu, dönüşünüz de kemerli olsun. Özellikle sosyal medyada Sayın Cumhurbaşkanımızın da hem destek verdiği, hem de başlattığı bir kampanya. Bu kampanya çerçevesinde, özellikle kemer konusunda bir duyarlılık olduğunu bütün arkadaşlarımız ilettiler. Biz de görebildiğimiz kadar gördük. Ama maalesef cep telefonu konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü benim de kendi tespitlerim var. Cep telefonuyla konuşma halen devam ediyor. Birçok uyarılarımıza rağmen, bu konulardaki denetimlerimize rağmen devam ediyor. Onun için sürücülerimize dönerken cep telefonsuz bir yolculuk diliyoruz. Konuşmasınlar. Çünkü dikkati 4 kat fazla dağıtıyor. Alkollü sürücü ile aralarında herhangi bir fark kalmıyor. Onun için bizim ricamız budur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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BOLU

-Bakan Soylu'nun karşılanması

-Soylu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi

-Durdurulan arabalar

-Bakan Soylu'nun açıklamaları

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA) SAKARYA

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakanın vatandaşlarla görüşmesi, hediyeler vermesi

Bakanın açıklamaları Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / SAKARYA,(DHA) ====================================== Emniyet Genel Müdürü Aktaş, trafik denetimine katıldı, sürücüleri uyardı EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırıkkale'de trafik denetimine katıldı. Sürücülerle sohbet edip, çocuklara kırmızı düdük, şapka, tişört ve çikolata veren Aktaş, bu sırada kontrol için durdurulan bir otomobilin sürücünün emniyet kemerini arkadan taktığını görünce uyarıda bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırıkkale-Ankara Karayolu Kırıkkale Üniversitesi Kavşağı'ndaki trafik kontrol noktasını ziyaret etti. Aktaş, burada İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'dan bilgi aldı. Aktaş, uygulama sırasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet ederek, vatandaşların bayramını kutladı. Mehmet Aktaş, çocuklara ise kırmızı düdük, şapka, tişört ve çikolata verdi.

AKTAŞ, KEMER TAKMAYAN SÜRÜCÜYÜ UYARDI

Denetimler sırasında Aktaş, kontrol için durdurulan bir otomobilin sürücünün emniyet kemerini arkadan taktığını gördü. Bunun üzerine otomobile yaklaşan Aktaş, araç içerisindekilerin bayramını kutladıktan sonra sürücüyü uyardı. Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ı karşısında görüp heyecan yapan sürücü ise yaklaşık 10 dakika boyunca kemeri düzeltemedi. Sabırla bekleyen Genel Müdür Aktaş, sürücünün kemeri düzeltmesinin ardından otomobilin geçmesine izin verdi.

64 BİN EKİPLE TRAFİK ÖNLEMİ

Denetlemeler sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü olarak bayram tatilinde trafik kazalarını en aza indirmek için büyük bir seferberlik ilan ettiklerini vurguladı. Aktaş, Türkiye genelinde 64 bin ekiple trafik önlemleri aldıklarını belirterek, "Ekiplerde yaklaşık 100 bin personelimiz görev aldı. Hava araçlarıyla da tedbirleri genişlettik. Aldığımız tedbirler neticesinde geçmiş yıllarla, bayramlarla ve son 10 yıl içerisindeki 4-5 günlük bayram tatilleriyle kıyaslandığında yaklaşık yüzde 40 oranında ölümlü trafik kazalarında ve ölü sayısında azalma sağlandı. Tedbirlerimiz devam edecek ve kaza oranlarını daha da aşağıya indireceğizö dedi.

'TRAFİK EĞİTİM PARKI ÖRNEK BİR ÇALIŞMA'

Aktaş, Kırıkkale Trafik Eğitim Parkı'nın çok güzel bir proje olduğuna dikkati çekerek, İl Emniyet Müdürü Çorumlu ve ekibine teşekkür etti. Aktaş, "Burada çocuklarımız hem temel trafik eğitimi hem de ilk yardım eğitimi alıyorlar. Yine AFAD ve itfaiye görevlileri tarafından bilgilendiriliyorlar. Aynı zamanda çocuklar için günlük eğlence alanı olarak da kullanılıyor. Gerçekten çok iyi düşünülmüş, iyi proje edilmiş çok güzel bir çalışma. İnşallah bu ve benzeri projelerimizi diğer illerimizde de yaygınlaştıracağızö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Trafikten görüntü

- Aktaş'ın otobüse binip çocuklara hediye vermesi

- Aktaş'ın emniyet kemeri takmayan sürücüyle konuşması ve uyarısı

- Aktaş'ın karşısında heyecanlanan sürücünün bir türlü kemeri takamaması

- Genel detay Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,(DHA) =========================== Nusaybin'de eski gümrük kapısında yangın SURİYE'nin Kamışlı ilçesi ile Mardin'in Nusaybin ilçesi arasındaki sınır bölgesinde bulunan eski gümrük kapısında çıkan yangın korkuya neden oldu. Sınır karakolu ve gümrük binalarının yanma tehlikesi geçirdiği yangın, çok sayıda itfaiye ve TOMA'nın müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Suriye tarafındaki kuru otların dün gece saatlerinde tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Türkiye tarafındaki Nusaybin eski Kara Hudut Kapısı'na sıçradı. Yangın ihbarıyla bölgeye Nusaybin, Mardin ve Kızıltepe'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma da TOMA ile su sıkarak yangın söndürme çalışmalarına destek oldu. Sınırda bulunan jandarma karakolu ve eski gümrük kapısı binalarının yanma tehlikesi geçirdiği Türkiye tarafındaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin yangının yeniden sıçrama ihtimaline karşı sınır hattındaki bekleyişi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Nusaybin eski gümrük kapısı

Sınır hattındaki alevler

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ / NUSAYBİN(Mardin),(DHA) ======================== Başkale'deki kazada aynı aileden 10 kişi yaralandı Van'ın Başkale İlçesi'nde bayram ziyaretinden dönenlerin içinde bulunduğu minibüsün takla atması sonucu aynı aileden 10 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi Van'a sevk edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bayram ziyaretinde bulunduktan sonra Van'a dönen Fevzi Aslan yönetimindeki minibüs, virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Aslan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, minibüste bulunan aynı aileden 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 1'i kadın 3 kişi ise Van'a sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Başkale Devlet Hastanesi önündeki vatandaşlar

-Kaza yeri (Cep telefonu görüntüsü)

-Hastane önüne gelen ambulanslar

-Yaralıların taşınması Haber-Kamera: Engin ERTÜRK / BAŞKALE(Van),(DHA) Nişandan dönenlerin bulunduğu midibüs devrildi, 8 yaralı ISPARTA'da nişandan dönen ailenin bulunduğu midibüsün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza gece yarısı Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağında meydana geldi. Antalya'nın Manavgat ilçesine nişan töreni için giden ailenin kiraladığı İbrahim Göktepe yönetimindeki 03 AAF 578 plakalı midibüs, Afyonkarahisar'a dönüş yolunda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağında devrildi. Yan yatan midibüs, metrelerce sürüklendikten sonra durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. 27 kişinin bulunduğu midibüstekiler çevredekiler ve gelen ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatma, İsmail, Havva ve Abdullah Büyükçelen, Sabire ve Yaşar Çaylı ile Emine Demir ve Fadime Fişne ambulanslarla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

'ÖNÜMÜZE BEYAZ BİR ARAÇ ÇIKTI'

Kazayı yara almadan atlatan şoför İbrahim Göktepe, kavşağa geldiğinde aniden beyaz renkli bir otomobilin önüne çıktığını belirterek, Çarpmamak için frene bastım. Yolun yağış nedeniyle ıslak olması sonucu araç kaymaya başladı. Toparlamaya uğraştım ancak mümkün olmadı. Kaldırım kenarına sağ teker vurunca yan yattık.ö dedi.

Kazaya neden olduğu öne sürülen beyaz renkli otomobilin bulunması için emniyet ekipleri araştırma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Muavin Tahsin Gökmen röportaj

- Ağlayan yaralılardan detay Haber-Kamera: Nurettin ARKAN /ISPARTA,(DHA) Erbaa'da trafik kazası: 4 yaralı Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında ilçeye 14 kilometre uzaklıktaki Canbolat köyü yakınlarında meydana geldi. Keçeci köyünde düzenlenen 'Keçeci Baba Anma Etkinliklerine' katıldıktan sonra eski Tokat-Erbaa yolunu kullanarak Sivas'ın Yıldızeli ilçesine giden Gökdemir ailesinin içinde bulunduğu 34 HDZ 40 plakalı otomobil, Canbolat köyü yakınlarında sürücü Malik Ejder Gökdemir'in (22) kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobilde bulunan Aysel (40), Cemal (49), Celil (21) ve Utku Gökdemir (9) yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Aracın görüntüsü Haber: İbrahim UĞUR / ERBAA(Tokat),(DHA) Kontrolden çıkan otomobil, düğün salonun girişine düştü: 2 yaralı ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten düğün salonunun girişindeki aracın üzerine devrildi. Kazada, 72 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında, Kavaklık Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Tayfun O. (25) yönetimindeki 67 TG 487 plakalı otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yoldaki düğün salonu girişinde bulunan 34 TZ 7125 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada, sürücü Tayfun O. ile aynı araçta bulunan Mücahit A. (19) yaralandı. Diğer aracın sürücüsü Sinan Siner ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralanan 2 kişi, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sinan Siner, aracı ile düğünde olan ailesini almak için geldiği sırada otomobilin kendi kullandığı aracın üzerine düştüğünü söyledi.

Kazadan yaklaşık 10 dakika önce tezgahını topladığını söyleyen seyyar satıcı Zihni Gürle ise, "Görünmez kaza dedikleri bu olsa gerek. Kimse oturmuyordu. Tezgâhı toplamıştık. Masa sandalyede içerideydi. Düğün dağıldığı sırada olsaydı birçok insan ölebilirdi" dedi.

Kazanın ardından hurdaya dönen araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Sürücü Tayfun O.'nun hastanede yapılan kontrolünde 72 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detaylar

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Yaralıların ambulansa alınması

-Düğünden çıkan davetlilerin korku dolu bakışları

-Otomobilin üzerine düştüğü aracın sürücüsü Sinan Siner ile röportaj

-Tezgah sahibi Zihni Gürle ile röportaj Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) Babası memlekette amcasıyla kavga etti, kuzenlerini vurdu KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Ordu'da bulunan babasının arazi meselesi nedeniyle amcasıyla kavga ettiğini öğrenen Murat C. (35), amcasının çocukları İbrahim O. ve Sinan O.'yu tabanca ile ateş ederek bacaklarından yaraladı.

Olay, dün gece saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi Gündoğan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Murat C., Ordu'da bulunan babasının arazi nedeniyle amcasıyla kavga ettiğini öğrendi. Murat C. bunun üzerine silahını alarak amcasının çocuklarının evinin önüne giderek, kuzenleri İbrahim O. ve Sinan O.'yu evin önüne çağırdı. Amca çocuklarıyla kavga eden Murat C. tabancasını çıkartarak ateşledi. İbrahim ve Sinan O. bacaklarına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. İbrahim ve Sinan O. kaldırıldıkları Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Murat C., kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Babasının kardeşiyle arasındaki sorunlar nedeniyle soyadını değiştirdiği öğrenilen Murat C. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralıların hastaneye getirilmesi

Detaylar Haber-Kamera: Haluk TURGUT / GEBZE(Kocaeli),(DHA) Husumetli olduğu eski arkadaşına kurşun yağdırdı: 1 yaralı BURSA'da husumetli olduğu arkadaşı Haydar Yıldırım ile sorunlarını konuşmak için randevulaşan Mehmet B. eski dostuna kurşun yağdırdı. Kurşunlarının hedefi olan Yıldırım bacağından yaralandı, saldırgan ise kayıplara karıştı.

Olay, dün gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Hacı İlyas Mahallesi'nde yaşandı. Haydar Yıldırım, aralarında önceden husumet bulunan arkadaşı Mehmet B. ile sorunlarını konuşmak için randevulaştı. Aracıyla Erikli Bahçe sokağa gelen Yıldırım, bir süre Mehmet B.'yi bekledi. Eski arkadaşının geldiğini gören Haydar Yıldırım, konuşmak için araçtan indiği sırada Mehmet B., yanındaki tabancayı çıkararak Yıldırım'a ateş açtı. Kurşunlardan biri ayağına isabet eden Yıldırım, acı içinde yere yığılırken, Mehmet B. ise geldiği araçla kaçtı. Olayı gören, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yıldırım, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, çevredeki boş kovanları toplayıp incelerken, Yıldırım'ın aracında ise 4 adet mermi izi tespit edildi. Ekipler, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak, saldırgan Mehmet B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı Yıldırım'a ambulansın içinde ilk müdahalenin yapılması

-Olay yerinden detay

-Olay yerinde bulunan boş kovan detay

-Genel, detay görüntü Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA,(DHA) Satırla saldırdığı 3 kişiyi yaraladı ADANA'da kaldırımda oturan 3 kişiye satırla saldırıp, yaraladığı öne sürülen Mustafa A., polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanmadan önce saldırıda kullandığı satırı ise Seyhan Baraj Gölü'ne attığı tespit edildi.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. Mustafa A., iddiaya göre elindeki satırla kaldırımda oturup alkol alan 3 arkadaşa arkalarından yaklaşarak saldırdı. 3 kişiyi çeşitli yerlerinden yaralayan şüphelinin kendisi de arbede sırasında başından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polislerin geldiğini fark eden Mustafa A., elindeki satırı göle atıp, teslim oldu. Polis aracına bindirilen şüpheli, esas mağdurun kendisinin olduğunu söyleyip, saldırdığı kişilere ölüm tehditlerinde bulundu. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılardan biri hastaneye kaldırılırken, diğer ikisi ise ayakta tedavi edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerindeki polis araçlarından görüntü

- Yaralılardan birinin ambulansa yürümesi

- Ambulansın gidişi

- Yaralılardan birinin olayı polise anlatması

- Gözaltına alınan şüphelinin polis aracına bindirilmesi

- Şüphelinin polis aracında ölüm tehditlerinde bulunması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) Elektrik direğinden düşerek ağır yaralandı Karabük'te, elektrik direği ile evi arasındaki kopan elektrik kablosunu tamir etmek için direğe çıkan Murat Yıldız (29), yaklaşık 7 metreden beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşil Mahalle Esentepe Caddesi'nde meydana geldi. Murat Yıldız evinin enerjisiz kalmasına sebep olan kopan elektrik kablosunu görünce tamir etmek için direğe çıktı. Elektrik direği ile evi arasındaki kabloyu bağlamak isteyen Murat Yıldız, dengesini kaybederek yaklaşık 7 metreden beton zemine düştü. Kanlar içinde kalan Murat Yıldız'ı gören komşuları 112 Acili arayarak yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Murat Yıldız tedavi altına alındı. Murat Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri polisin incelemeleri

-Direkten görüntüler

-Evden görüntüler Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) İntihara kalkışan yüzbaşı ağır yaralandı ELAZIĞ'da cezaevinde görevli Jandarma Yüzbaşı S.Ö., eşiyle tartıştıktan sonra iddiaya göre beylik tabancasıyla başına ateş etti. Ağır yaralanan S.Ö., hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir Mahallesi'nde bulunan cezaevi lojmanlarında meydana geldi. Jandarma Yüzbaşı S.Ö., ismi öğrenilemeyen eşiyle tartıştı. S.Ö., iddiaya göre tartışmanın ardından beylik tabancasını başına dayayıp ateş etti. Ağır yaralanan S.Ö., eşinin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yüzbaşı Ö., buradan ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan yaralı yüzbaşı S.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, sinir krizi geçiren eşi de hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ambulanstan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA) Pikniğe giden genç 40 metrelik yamaçtan düştü ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde piknik yaptıkları dağlık arazide dolaşmaya çıkan Mehmet Emin Çıra (17), yaklaşık 40 metre yükseklikteki yamaçtan düştü. Yaralanan Çıra'yı, AFAD ekipleri düştüğü yerden kurtardı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karabaşlı köyünde meydana geldi. Ailesi ile beraber dağlık alanda pikniğe giden Mehmet Emin Çıra piknik alanında gezmeye çıktı. Bu sırada yamaçta ayağı kayan Çıra, yaklaşık 40 metre yüksekten düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri tafaraından yapılan çalışma ile ipe bağlanarak düştüğü yerden kurtarılan genç, sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Çıra'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralıdan görüntü

- Yaralının ambulansla taşınması

-Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ / GÖLBAŞI(Adıyaman),(DHA) Siirt'te, tek katlı evde yangın

Siirt'te, tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin sardığı evde hasar oluştu.

Barış Mahallesi Süreyya Önder Caddesi'nde bulunan, Naci Aslan'a ait, tek katlı evde, dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler, evi kısa sürede sararken, ev sahibi Aslan, ailesiyle dışarı koştu. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Alevler, kısa sürede söndürülürken, evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Meydana çıkan yangında görüntü

Yangında müdahale eden ekiplerin

Ev içerisinden görüntü

Ölen çocuğun ailesinden görüntü

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Turan KOYUNCU - Mehmet Yücel DURAK / SİİRT,(DHA) Yangın, evde hasara neden oldu ADANA'da bir apartmanın en alt katındaki dairede çıkan yangın, hasara neden oldu.

Yangın, dün saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi 80033 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın en alt katındaki dairede çıktı. Apartmanı saran dumanı fark edip, binayı tahliye eden apartman sakinleri, dışarı çıktıklarında birinci kattaki daireden yükselen alevleri görünce durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen iki itfaiye ekibi, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın, iki odalı evde hasara neden oldu. Apartman sakinlerinin korkulu anlar yaşadığı yangın sırasında dairede kimsenin bulunmadığı belirlendi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangın çıkan dairedeki alevlerden görüntü

- İtfaiyenin gelişi

- İtfaiye aracından görüntü

- İtfaiye erlerinden görüntü

- Binayı boşaltan apartman sakinlerinden görüntü

- Ambulanstan görüntü

- Ambulansta eline pansuman yapılan vatandaştan görüntü

- Yanan evin içinden görüntü

- İtfaiye aracının gidişi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) Tokat'ta örtü yangını Tokat'ta merkeze bağlı Batmantaş ile Çayören köyü arasında dağlık bölgede örtü yangını çıktı. Yangın ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Tokat merkeze bağlı Batmantaş ile Çayören köyü arasında bulunan dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kuru otlar nedeniyle kısa sürede alevler çevreye yayıldı. Arazinin engebeli olması nedeniyle ekipler yangına müdahale etmekte zorluk yaşadı. Havanın kararması ile birlikte etkisini artıran rüzgar otluk alandaki yangının yayılmasına neden oldu. İlk belirlemelere göre 15 hektarlık açık alanda etkili olan yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntüler

-Ekiplerin yangına müdahalesi Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA) Kafede saldırıya uğrayan Gazi: Gazilik onuruna yapılmış hakaret VATANİ görevini yaparken, bağlı bulunduğu birlikle Irak'ın kuzeyindeki operasyona katılan ve bu sırada PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanarak gazi olan Ömür Karaman (40), Bursa'daki bir kafede ayaklarını sandalyeye uzattığı gerekçesiyle darbedildi. Kendisine demirlerle vurulduğunu söyleyen Karaman, Yere düştüğümde ellerimi ayaklarıyla çiğnediler. Gazi olduğumu söylememe rağmen beni dövmeye devam ettiler. Bu darp, gazilik onuruna yapılmış bir hakarettir dedi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.

2000 yılında, vatani görevini yaptığı sırada, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle ağır yaralanarak gazi olan ve yüzde 92 engelli raporu bulunan Ömür Karaman, Kurban Bayramı tatili için geldiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde özel bir şirket tarafından işletilen kafeye oturdu. Karaman, kafede otururken, iddiaya göre, ayaklarını sandalyeye uzattığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren kişilerce darbedildi. Karaman, gazi olduğunu belirtmesine rağmen, 15- 20 kişi tarafndan dövüldüğünü söyledi. Olaydan sonra hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığını kaydeden Gazi Ömür Karaman, darp raporu aldıktan sonra saldırganlardan şikayetçi oldu.

Kafenin güvenlik kameralarını inceleyen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına alırken, diğer kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

'GAZİLİK ONURUNA YAPILMIŞ BİR HAKARET'

Öğrenci olan yeğenlerini bayramda görmek için Bursa'ya geldiğini belirten Karaman, Deniz havası almak için Gemlik'e gittim. Kumsaz sahilinde yürüyüş yaptım, denize girdim. Yorulduğumu hissedince kafeteryaya girip kahve ve çay içmek istedim. Garsondan kahve ve su istedim. Sonra işletme sahibi geldi. Kafe kirli olduğu için çalışanlarına bağırmaya başladı. Ben de ayaklarımı uzatmıştım. Bana dönerek 'İndir o ayaklarını' diye bağırdı. Ben de kendisine, 'Ben bir gaziyim. Yüzde 92 de engelliyim' dedim. Bağırınca ayaklarımı indirdim. Kahvenin ardından çay da söylemiştim, daha sonra çayımı iptal ettim. Kalktım dışarı çıktım. Arkamdan 20 kişi geldi. Arkama dönmemle birlikte suratıma darbe aldım. Bu bana karşı yapılmış bir hareket değil. Bu gazilik onuruna yapılmış bir hakaret" dedi. 'BANA DEMİRLE VURDULAR'

Yaşadığı darp anını anlatan Gazi Ömür Karaman, Belime demirle vurdular. Ben yere düştüm. Ellerimi ayakkabılarıyla çiğnediler. Bağırmama rağmen, 'Ben bir gaziyim, yüzde 92 engelliyim' dememe rağmen. 20 yaşlarında bir çocuk yardıma geldi. Onu da dövdüler. Dişleri parçalanmış. Daha sonra savcılığa gittik. O arkadaş da şikayetçi oldu. Daha sonra, işletmedeki çalışanlar gelip benden özür dilediler. Ben oraya onurumla gittim, aynı şekilde onurumla da çıkmak istedim. Onurumla girip çıkmama bile izin vermediler. Ben hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

'BUNU YAPANLAR BİR AN ÖNCE CEZASINI ÇEKMELİ'

Darb edilen gaziyi ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise Gazimiz hak etmediği bir olayla karşı karşıya geliyor. Normal, sağlıklı bir bireye dahi asla yapılamayacak bir davranışı böylesine bir insana yapıyor olmak vicdanın, ahlakın ve insanlığın tükendiği andır. Bu acı olayı duyduğumuz anda çok üzüldük. Gazimizin yaşadığı acı olayla valiliğimiz, emniyetimiz ve savcılığımız ilgileniyor. Tek isteğimiz bunu yapanların bir an önce cezalandırılması. Hepimizin gazilerimize sahip çıkması gerekiyor ifadelerini kullandı. 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumsaz Mahallesi'nde Gazi Ömür Karaman'ın darp edilmesi olayı ile ilgili sabah saatlerinde gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüphelilerden Ü.T., Ö.Ş. ve S.Ş., savcının talebi üzerine tekrar gözaltına alındı. Bir kez daha adliyeye sevk edilen Ü.T., Ö.Ş. ve S.Ş., 'Basit yaralama' suçuyla tutuklanarak, Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Şüphelilerin sorgulamalarında Ömür Karaman'ın gazi olduğunu bilmediklerini ve haberlerden öğrendiklerini belirttikleri öğrenildi. Ayrıca olayın da ayak uzatma meselesinden değil, Karaman'ın kafeden çıkarken küfür etmesi nedeniyle meydana geldiği yönünde ifade verdikleri belirlendi.

İŞLETME SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

İşletme sahibi Süleyman Şahin tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Bahse konu olan olayların hiçbirinin işletmemiz, işletme sahibimiz ve işletme personelimizle alakası bulunmamaktadır. Böyle bir olay ile ilgili olarak adımızın geçmesi bizleri derinden üzmüştür. Emniyet güçleri konunun takipçisi olmakla birlikte süreç henüz devam etmektedir. Gazimize en içten dileklerimizle geçmiş olsun diliyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna arz ederiz." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gazi Ömür Karaman'dan detaylar

-Darp edilen bölgelerden detaylar

-Ziyaretçilerden detaylar

-Gazi Ömür Karaman röportajı

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal röportajı

-Genel detaylar Haber-Kamera: Muammer İRTEM - Feyzi SARIKAYA - Semih ŞAHİN / GEMLİK(Bursa),(DHA) Kaçak geçiş organizatörü şüphelisi 3 kişi, tutuklandı MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmenin yasadışı yollardan Yunan adalarına geçişini organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Önceki gün saat 10.00 sıralarında, Değirmenbükü sahilinde bir grup kaçak göçmenin fiber tekneyle kaçak geçiş yapacağı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler, tekneyi, Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na seyir halindeyken tespit etti. Durdurulan fiber teknede Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen ile tekneyi kullanan 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Tekneyi kullanan kişinin üstünde can yeleği olduğu, kaçaklarda ise can yeleğinin bulunmadığı belirtildi. Ayrıca olayla ilgili karada jandarma ekiplerince yapılan operasyonda da göçmenleri sahile getirdiği tespit edilen 2 aracın sürücüleri, Bülent B. (50) ve Semih A. (41) yakalanıp, gözaltına alındı.

Jandarma komutanlığına götürülen 3 şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak, Muğla Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerinden görüntü Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA(Muğla),(DHA) Şanlıurfa'da havaya rastgele ateş açan 3 kişi yakalandı Şanlıurfa'da ellerinde av tüfekleri ile rastgele ateş açan 4 kişi, çevrede korku ve endişe yarattı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis kısa süreli kovalamacanın ardından 3 şüpheliyi yakaladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ahmet Erseven Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2'sinin elinde av tüfeği bulunan 4 kişi, sokak aralarında havaya ateş açarak çevrede korku ve endişe yarattı. İhbar üzerine gelen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatarak mahalleyi ablukaya aldı. Bazı sokakları araç ve yaya trafiğine kapatan özel harekat polisleri şüphelilerin yerlerini belirleyerek yakalamak için harekete geçti. Polisi fark eden şüpheliler kaçmaya başladı. Ekipler, yaşanan kovalamacanın ardından 3 şüpheliyi bir binanın bodrum katında yakaladı. Polis yaptığı aramada havaya ateş edildiği belirlenen bir av tüfeğini de ele geçirdi. Şüpheliler hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından Şehitlik Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis, olay sonrası av tüfeği ile kaçtığı belirtilen 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis ekiplerinin kovalamacası

- Gözaltına alınan şüpheliler

- Olay yeri inceleme polisin çalışması

- Sağlık ekiplerinin beklemesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA) ======================================= Diyarbakır'da yılda ortalama 350 'parmak bebek' yaşama tutunuyor Diyarbakır'da her yıl, 32'nci gebelik haftasından küçük doğan ortalama 350 prematüre bebek, yaşama tutunuyor. Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören bebeklerden 250'si 1,5 kilonun altında ağırlıkla dünyaya geldi.

Diyarbakır'da normal sürenin öncesinde dünyaya gelen bebeklerden yılda ortalama 350'si hayata tutunuyor. Son 5 yıl verilerine göre, Prematüre bebeklerden 250'si 1,5, 70'si ise 1 kilonun altında ağırlıkla doğdu. Boyutları ve ağırlıkları nedeniyle 'parmak bebek' de denilen Prematüre bebekler, Dicle Üniversitesi'ndeki tedavilerinin ardından yaşama tutundu.

'NEDENİ GENÇ VEYA İLERİ YAŞTAKİ GEBELİKLER'

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabahattin Ertuğrul, kentte doğan prematüre bebek sayısın Türkiye ortalamasına göre önemli yerde olduğunu söyledi. Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 248 bin Prematüre bebek dünyaya geldiğini anlatan Doç. Dr. Ertuğrul, Türkiye'nin bu konuda dünyada 56'ncı sırada bulunduğunu kaydetti. Doç. Dr. Ertuğrul, şöyle konuştu:

"Ülkemizde Türkiye İstatistik Enstitüsü verilerine göre 2018 yılında 1 milyon 248 bin civarında bebek doğdu. Bu bebeklerin yüzde 10'u prematüre olarak doğmakta. Ortalama ülkemizde her 150 bin bebek erken doğmaktadır. Dünyada ise biz bu konuda bir 56'ncı sıradayız. Erken doğum konusunda ama bu sayı yer sene artmakta. Bunun nedeni özellikle genç yaştaki gebelikler ve diğer faktörlerle birlikte bu sayı gittikçe artmaktadır. Normalde hiç bir anne bebeğini Prematüre olarak doğurmak istemez. Prematüre doğurmak doğru bir şey değildir. Genellikle anneden kaynaklanan, bebekten kaynaklanan nedenlerle bebekler Prematüre doğarlar. Annelerle ilgili nedenler, yüksek tansiyon, anne yaşının küçük veya ileri olması ve annedeki ciddi enfeksiyonlar veyahut travmalara maruz kalması, bebeklerle ilgili problemler, çoğul gebelikler ve benzer durumlar erken duruma neden olur. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde son 5 yıldaki verilerimiz göz önüne alındığında yılda ortalama 32'nci gebelik haftasından küçük 350 Prematüre bebek taburcu edilmektedir. Bu bebeklerin 250'si ağırlığı 1500 gramın atındaki bebeklerdir, bu bebeklerin ise70'iağırlığı 1000 gramın altında olan bebeklerdir. Bu oranlar ülkemiz için hatırı sayılır önemli sayılardır. Geçen sene 410 gram olarak dünyaya gelen bir bebeğimizi sağlıklı bir şekilde taburcu ettik."

BİTLİSLİ AİLENİN PREMATÜRE İKİZ SEVİNCİ

Bitlis'in Ahlat ilçesinden 3 ay önce erken doğum teşhisiyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'ne gelen ve 26'ncı gebelik haftasında doğum yapan Zehra Yanmaz (18), 840 gram ile 1 kilo 50 gram ağırlıklarında doğan ikizlerine İbrahim ve İsmail isimlerini verdi. Çocuklarının çok sağlıklı olduğunu ve yakında taburcu olacaklarını söyleyen genç anne Yanmaz, "Çocuklara burada çok iyi bakıyorlar, ben de iyi bakıyorum. Çocuklarım 3 aydır buradalar. Ben de bir aydır buradayım. Hiç bir sıkıntı yok. İsimlerini İbrahim ve İsmail ismini verdik" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Dicle Üniversitesi

Küvözdeki bebekler

Hemşirelerin bebekleri kontrol etmesi

Doç. Dr. Sabahattin Ertuğrul'un muayene etmesi

Doç. Dr. Sabahattin Ertuğrul ile röp.

Küvözdeki bebeklerden genel ve detay

18 yaşındaki anne Zehra Yanmaz ile röp.

Genel ve detay Haber-Kamera: Selim KAYA- Nurettin FİDANCAN / DİYARBAKIR,(DHA) ===================

Marmaris'te İngiliz taraftarlar Liverpool'un zaferiyle coştu Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatilini geçiren İngilizler, Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa karşılaşmasını heyecanla izledi. İngilizler, marşlar ve müzikler eşliğinde takımlarına destek verdi.

Marmaris'te tatillerini geçiren İngilizler, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi'nin sahibi Chelsea arasındaki Süper Kupa karşılaşmasını izledi. Saat 21.00 sıralarında İngilizler, çocuklarıyla birlikte üzerlerinde takımlarının formaları ile birlikte Uzunyalı Mevkii'ndeki 7 sıralı spor barlara geldi. Mekanlarda ve mekanların dışındaki sokaklara dev ekranlar ile sandalyeler konuldu. Kısa sürede yaklaşık 1500 İngiliz, alanı doldurdu. 7 spor barın personeli maç öncesi İngiliz taraftarları çaldıkları marş ve müziklerle coşturdu. Karşılaşmaya dakikalar kala taraftarlar ayağa kalkarken, her iki takımın marşları çalındı. Maçın başlamasıyla heyecan da yükseldi. İlk 45 dakikada heyecanlı pozisyonlara alkışlarla destek veren taraftarlar, aralıklı olarak konfeti atıp vuvuzela çaldı. İlk yarının son bulmasıyla işletmeciler şovlarına başladı. Konfeti atılarak çalan müzikler eşliğinde taraftarlar coşturuldu. İngilizler müzikler eşliğinde dans etti, takımlarının marşlarını söyledi. İkinci yarıda her iki takımın taraftarları sessizce maçı izledi. 90 dakika, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda karşılıklı atılan gollerle penaltılara taşınan dev mücadeleyi, Liverpool kazandı. Çoğunluğu Liverpool takımının taraflarından oluşan İngilizler, çocuklarıyla birlikte kutlama yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Maç öncesi mekanlara gelen İngiliz taraftarların genel görüntüsü

- Maç öncesi çalan müzik ve marşlar eşliğinde eğlenen İngilizler

- 7 spor barda maçı birlikte seyreden her iki takımın taraftarları genel görüntü

- Maç sonunda çocuklarıyla birlikte kutlama yapan Liverpool taraftarlarından genel görüntü Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA) ======================= Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Plajı'na turist ilgisi Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olan Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Halk Plajı, Kurban bayramının son günü yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Plaja gelen turistler bir taraftan mangal yakıp piknik yaparken, diğer tarafından da Van Gölü'ne girerek serinlemeye çalıştı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların uğrak yerleri arasına girdi. Denizden yüksekliği yaklaşık bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor. Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de mavi bayrak verilen ilk plaj olan Van'daki Mollakasım Halk Plajı, havaların ısınmasıyla birlikte doldu taştı. Hava sıcaklığının 30 derece olduğu kentteki yerli ve yabancı turistler, Kurban Bayramı'nın son gününde Molllakasım Halk Plajı'na akın etti.

Van Gölü sahilleri Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı. Türkiye'nin değişik illerinden tatil için Van'daki Mollakasım Halk Plajı'na gelenler, mavi bayraklı halk plajında yüzmenin keyfini yaşadıklarını belirtti. İstanbul'dan gelen İsmail Süpürgeci ise Van'ı çok sevdiklerini ifade ederek "Tatil için Van'a geldik. Gerçekten burası harika bir yer. Ege ve Akdeniz sahillerinden pek bir farkları yok. Göl suyu çok berrak ve temiz. Tüm turistleri buraya bekliyoruz. Burada hem piknik yapıyoruz, hem de gölde serinlemenin keyfini yaşıyoruz. Harika bir yer. Van'ı çok sevdik. Herkesin gelip görmesini istiyoruz" dedi.