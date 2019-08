DHA YURT BÜLTENİ - 1

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kına gecesine giden minibüs ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Kahta-Siverek karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Yakınlarının kına gecesine gidenleri taşıyan Yasin Kaya yönetimindeki 44 PV 402 plakalı minibüs ile Orhan Kalyoncu yönetimindeki 44 AJ 634 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan Ayşe Ulu, Münevver Sayğı, Kadiye Genç, Gülşen Şener ve Sibel Kalyoncu yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botunun, güvertesinde can yelekli askerler bulunan Rus savaş gemisine yakın takibi dikkat çekti. Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na dün saat 16.30'da giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, saat 18.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Sahil Güvenlik botunun, güvertesinde çok sayıda can yelekli asker bulunan Rus savaş gemisine yakın takip yapması dikkat çekti. 'Caesar Kunikov', saat 18.25'te, Boğaz'da manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisi, Karadeniz'de bağlı bulunduğu filoya katılacak.

Cezaevinden izinli çıktı, dolandırıcılık yaparken yakalandı

GAZİANTEP'ten aldıkları yemi, TIR ile Niğde'ye götürmek için anlaşan Arif Y. (66) ile muavin Hakan C. (47), Kahramanmaraş'ta satmak isterken yakalandı. Şüphelilerden Arif Y.'nin sahte pasa basmak suçundan hüküm giydiği ve Kayseri Açık Cezaevi'nden 7 gün izinli çıktığı ortaya çıktı.

10 Ağustos'ta kalpazanlık suçundan hüküm giydiği Kayseri Açık Cezaevi'nden 7 gün izinli çıkan Arif Y., beraberinde hırsızlıktan suç kaydı bulunan Hakan C. ile 38 VK 838 plakalı TIR'ı kiralayıp Gaziantep'te bir nakliye firmasıyla anlaştı. TIR'a sahte plaka takarak 540 çuval hayvan yemi yükleyen Arif Y. ile muavini Hakan C., Salı gecesi Niğde gitmek üzere kentten ayrıldı. İddiaya göre, Arif Y., piyasa değeri 40 bin lira olan yemi Niğde'ye götürmek yerine satmak için Kahramanmaraş'a getirdi.

YEM FABRİKASININ BAYİSİNE SATMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Arif Y. ile Hakan C.'nin, Kahramanmaraş'ta yemi ucuz fiyat karşılığında satmak için görüştüğü kişilerden biri ise yem markasının bayisi çıktı. Yemi almayan bayinin bilgi vermesi üzerine nakliye firması yetkilileri Arif Y.'yi aradı. Sürücü Pozantı'da olduğunu ve TIR'ın arızalandığını söyledi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Bunun üzerine nakliye firmasından Kadir Avşar, arkadaşlarıyla birlikte geldikleri kentte TIR'ı, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda seyir halindeyken gördü. Avşar'ın ihbarı üzerine polisler TIR'ı durdurup Arif Y. ile Hakan C.'yi gözaltına aldı. Kimlik sorgularında şüphelilerden Arif Y.'nin sahte para basmak suçundan hüküm giydiği ve 10 Ağustos'ta Kayseri Açık Cezaevi'nden 7 gün izinli çıktığı belirlendi. Hakan C.'nin ise hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin aynı TIR ile Diyarbakır, Hatay ve Kayseri'den de benzer şekilde dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi.