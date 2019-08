DHA YURT BÜLTENİ - 1

17 Ağustos Depreminin 20'nci yıldönümünde, depremin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki anma töreninde depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı. 17 Ağustos 1999 Depreminin 20'nci yıldönümünde, depremin merkez üssü Gölcük'te anma töreni düzenlendi. Törene, Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yabancı ülkelerin temsilcileri, depremde yakınlarını kaybedenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydana gelen deprem sonrasında bir bölümü suyun altında kalan Kavaklı Sahili'nde düzenlenen törende hayatını kaybedenler için dualar okunup lokma dağıtıldı. Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaşanan büyük felaketin ardından önemli dersler çıkarıldığını belirterek, "Yüreğimiz buruk, gönül isterdi ki bu şehirde böyle bir şey yaşanmasın, onca can kaybolmasın, onca insan depremden etkilenmesin. Biz bu gerçeği maalesef acı bir şekilde öğrendik. Önümüzdeki süreçte inşallah bir daha bunları yaşamayacağız. Tekrar olması muhtemel depremlere hazırlanarak gerekli her şeyi yaptık. Çocuklarımıza, deprem eğitimi vererek hazırlıklarımızı yapıyoruz bundan sonra da yapacağız." dedi. "TÜRK HALKIYLA DOSTLUĞUMUZ HEP DEVAM EDECEKTİR" Törende konuşan Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Japonya ve Türkiye'nin dostluğunun çok eskilere dayandığını ifade ederek, "2010 yılında Japonya'da yaşanan depremden sonra 21 ülkeden gelen arama kurtarma ekipleri ülkelerinden 20 ülke personeli geri dönmesine rağmen yalnızca Türk ekipleri Japonya'da kaldı. Türk ekiplerine 'Siz neden dönmediniz ?' diye sorduğumuzda onlar da bize dönemin başbakanı, şimdiki cumhurbaşkanı kendilerine 'Japonların ihtiyacı olduğu kadar orada kalın Türkiye'ye dönmeyin' dediğini öğrendik. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Türk halkı ile dostluğumuz hep devam edecektir.ö diye konuştu. DOĞAL AFET EĞİTİMİ ALAN KURSİYERLER SERTİFİKALARINI ALDI Yapılan konuşmaların ardından Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) tarafından doğal afet eğitimi alarak başarılı olan 12 kursiyer sahnede yemin ettikten sonra sertifikalarını aldı. Sertifikaların dağıtımının ardından konuşan GESOTİM Başkanı Necmi Kocaman, yetişen kursiyerlerin gönüllü olarak doğal afetlerde tam verimle çalışabileceklerini ifade ederek, "Büyük bir felaket yaşadık ve bu felaketten önemli dersler çıkardık. Önümüzdeki dönemde yaşanabilecek afetlere artık daha da hazırlıklıyız" dedi. DEPREM SAATİNDE ANMA DÜZENLENDİ 17 Ağustos Depreminin 20'nci yıldönümünde depremin meydana geldiği saat 03.02'de Gölcük Kavaklı Sahili'nde bulunan deprem anıtında anma töreni düzenlendi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, hayatını kaybedenler için dua okunduktan sonra anıta çelenk bırakıldı. Depremin merkez üssünde saatler 03.02'yi gösterdiğinde siren çalarken, büyük üzüntü yaşandı. Depremin acısını yaşayan ve yakınlarını kaybeden vatandaşlar birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü. 'GÖLCÜK KÜLLERİNDEN DOĞDU' Törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Saat tam 3'ü 2 geçe bundan 20 yıl önce meydana gelen asrın felaketinin tam 20'inci yılında buradayız. Ben burada bu akşam buraya katılım gösteren tüm hemşerilerime hassasiyetleri nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi şehir yeniden imar edildi. Tabiri caizse Gölcük yeniden küllerinden doğdu. Bu akşam ebediyete uğurladığımız eşimiz, dostumuz, yakınlarımız tekrar geri gelmemek üzere bu dünyadan gittilerö dedi.

17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybedenler 20'nci yılında Sakarya'da törenle anıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Ağustos 1999 Depreminin 20. yılı anma etkinlikleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunması ile başlayan programda sivil toplum kuruluşlarının sergileri bilgilendirme, sinevizyon gösterileri yapıldı. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir yaptığı konuşmada, "Her şehrin bir hafızası var, şehirlerde insanlar gibi o hafızalarında acı, tatlı anılarını muhafaza ediyorlar. Sakarya'mızda da yaşanan depremlerin her biri o şehir hafızasında acı hatıra olarak kaldı. Alınması gereken dersler, yapılması gereken yerler yapılmış, tedbirler oluşturulmuşsa biz bunlardan dersi almışız demektir, yoksa aynı şeyleri tekrar tekrar yaşayacağız demektir. Eğer biz ders almıyorsak tarihteki olaylar tekerrür edecek şekilde tekrar tekrar yaşamak zorunda kalacağız demektir. Bunlardan ders alarak, geleceğe daha iyi hazırlanıp insanımız için daha güzelini yapma gayreti içerisinde olmalıyız" dedi. O gecenin acısını hala taşıdığını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz 17 Ağustos Depreminin üzerinden tam 20 yıl geçti. Kaybettiklerimizin hüznünü yüreğimizde hissediyoruz. O gecenin acısını hala en derinden taşıyorum, çünkü o dönem bende Erenler Belediye Başkanı idim ve benim de evim yıkıldı. Bunun bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmalıyız. Yaraları sararız. Ama hedefimiz yara sarmak değil, yaralanmamak olmalı. Deprem öldürmez, bina öldürür. 20 yıldır aynı acıları yaşamamak için birçok tedbir alındı. Alınmaya devam ediyor. Belediyemizin de bu konuda çalışmaları mevcut" diye konuştu. 17 Ağustos Depreminin 20. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sirenler çalındı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da katıldığı ziyarette Bakan Akar, birlikleri denetleyip, askerler ile öğle yemeği yedi ve ardından komuta kademesi ve ABD ile kurulması planlanan güvenli bölge konusunda gelinen son aşamaya ilişkin bilgiler aldı. Milli Savunma Bakanı Akar, Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, hava sahasının açılması ve insansız hava araçları (İHA) ile alınan görüntülerin de değerlendirildiği Kara Kuvvetleri İleri Müşterek Harekat Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından değerlendirme yaptı. Akar, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgenin ABD ile tesisi için çalışıldığını söyledi. 'BİR AN ÖNCE EVLERİNE DÖNMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ' Ankara'da iki ülke arasında yapılan görüşmeler ile ABD tarafına görüş ve taleplerini ilettiklerini hatırlatan Bakan Akar, ortaya koydukları düşüncelerinde belirli bir noktaya gelindiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "İyi bir başlangıç yapıldı ve ilerleme kaydedildi. Tabi ki bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor, çalışmalar sürecek. TSK'yı temsilen toplantıda bulunan arkadaşlarımız ve ABD'li muhataplarınca PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'nin bölgeden çıkarılması ve bunların elinde mevcut olduğunu bildiğimiz ağır silahların toplanması konusunda mutabakat sağlandı. Ayrıca tünel, mevzi ve benzeri tahkimatın da bir bütün halinde ele alınıp bunların tamamının tahrip edilmesi konusunda ABD'li muhataplarımızla anlaştılar. Buna ilaveten Türk ve ABD silahlı kuvvetleri arasında istihbarat değişimi yapılacak. Sonuç olarak bu çalışmalarla evlerini terk eden Suriyeli kardeşlerimizin güven ve huzur içinde bir an önce evlerine dönmelerini sağlayacağız." 'TERÖR KORİDORUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ' Çalışma takviminin de aksaksız şekilde uygulandığını dile getiren Bakan Akar, "Bunları yaparken bir takvim üzerinde mutabakat sağlandı. Bu belirlenen takvim şu ana kadar aksaksız uygulandı. Bundan sonra da aynı şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Bunu yakından takip ediyoruz. Bu takvimin uygulanması konusunda son derece dikkatli ve hassasız. Geçmişte edindiğimiz tecrübelerden de hareketle hiçbir şekilde gecikmeye göz yummayacağız. Bunu muhataplarımıza söyledik, söylemeye devam ediyoruz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve talimatları doğrultusunda tüm Suriye sınırı boyunca gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Akar, "Ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde hiçbir şekilde bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz" dedi. 'MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK' Bakan Akar, güvenli bölge konusundaki mutabakata ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu: "Hava sahasının kontrolü konusunda da ABD'li müttefiklerimizle stratejik ortaklık ruhuna uygun şekilde görüşmelerimizi sürdürdük. Hava sahasının kontrol ve koordinasyonu ile birçok konuda genel olarak anlaştık. Teknik çalışmalar devam ediyor. Bu mutabakata bağlı olarak 14 Ağustos'tan itibaren de İHA'larımız bölgede uçmaya başladı. Güvenli bölgedeki faaliyetlerin koordinasyonu ve yönetimi için de Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulma çalışmaları devam ediyor. ABD'den gelenler oldu. Bizim arkadaşlarımızla çalışarak bu harekat merkezi için gerekli hazırlıkları yaptılar. Büyük ölçüde hazırlıklar tamamlandı. Özellikle kritik fonksiyonların tesisi gerçekleşti, diğer konularda da çalışmalar devam etmektedir. Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak." Çalışmalar kapsamında ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty'nin Genelkurmay Karargahı ve Şanlıurfa'daki çalışmalara katıldığını belirten Akar, ABD'li komutanın, görüşmelerinin ardından Türkiye'den ayrıldığını söyledi. Güvenli bölge konusunu hassasiyetle takip ettiklerini, bununla ilgili bakanlık olarak açıklamalarda bulunduklarını anımsatan Akar, bunun dışındaki bilgilere itibar edilmemesini istedi. Amaçlarının sınır güvenliği olduğunu ve bunu önemsediklerini vurgulayan Bakan Akar, şöyle devam etti: "Amacımız öncelikle sınırlarımızın güvenliğini sağlamak. Bizim için bu çok önemli. Gerçekten bizim bu hakkımız, görevimiz, sorumluluğumuzdur. 'Hudut namustur' diyoruz ve hudut güvenliğini sağlamak için bütün arkadaşlarımız huduttaki görevlerini aksaksız, eksiksiz yerine getirmeye devam ediyorlar. Güvenliği sağlamak için de PKK'ya geçit vermemek gerekiyor. PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG de bölgedeki mevcudiyetini sürdürdüğü müddetçe hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için elimizden gelen gayreti dün olduğu gibi bugün de aksatmadan sürdüreceğiz. Bizim mücadelemiz sadece ve sadece teröristlerle. Biz terörle, teröristle mücadele ediyoruz. YPG hiçbir şekilde Kürtlerin temsilcisi olamaz. Kürtler bizim kardeşimizdir, bizim mücadelemiz sadece teröristlerledir." 'B PLANIMIZ DA C PLANIMIZ DA VAR' Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne yönelik çalışmaların devam ettiğini yineleyen Bakan Akar, şunları kaydetti: "Tabii ki biz burada müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde ilerlemek ve ABD'li müttefiklerimizle beraber buradaki planladığımız, bir takvime oturttuğumuz faaliyetleri gerçekleştirmek istiyoruz. Bizim arzumuz ABD'lilerle beraber müttefiklik ruhuna uygun şekilde bu faaliyetleri gerçekleştirmek. Ancak bununla birlikte müttefiklerimizin, ABD'lilerin başta silah ve mühimmat olmak üzere teröristlere desteklerini sonlandırması konusundaki taleplerimizi birçok kez ifade ettik, yine kararlılığımızı bir kez daha dile getirmek istiyorum. Bu bir an önce gerçekleşmeli. Müttefiklerimizin teröristlerle, YPG ile iş birliği yapmasının bizim açımızdan hiçbir izahı yoktur. Bunun bir an önce bitmesini, sonlanmasını bekliyoruz, bunun bir müttefik olarak bizim hakkımız olduğunu değerlendiriyoruz. Diğer taraftan da ABD'lilerle bu faaliyetleri sürdürmek istemekle birlikte herhangi bir şekilde burada ilerlemek mümkün olmadığında Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, TSK olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da birçok kez ifade ettikleri gibi B planımız da C planımız da var. Bizim iyi niyetle, müttefiklik, stratejik ortaklık ruhuyla yapmaya çalıştığımız bu faaliyet herhangi bir şekilde akamete uğrarsa buna karşı bizim de kendi başımıza hareket edeceğimizin herkes tarafından bilinmesini istiyoruz." Bakan Akar ve beraberindekiler, uzun süren toplantının ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret ettikten sonra Şanlıurfa'dan ayrıldı.

BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ Kayıp olan Hacı C. ile ilgili jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, 6 çocuk babası Hacı C.'nin hayvancılık işleriyle uğraştığını ve yaklaşık 6 yıldır Boyalı Mahallesi'nde yaşadığını belirledi. Hacı C.'nin ailesi, kendileriyle görüşme yapan ekiplere, Hacı C.'nin Antalya'ya gitmiş olabileceği yönünde bilgi verdi. Ekipler, ailenin aracın barajda bulunmasının ardından kayıp ihbarında bulunduğunu da tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler Hacı C.'nin oğlu Yusuf C'yi (19) dün gözaltına aldı. Yusuf C., sorgusunda babasını av tüfeği ile öldürdükten sonra Seydişehir ilçesi Boyalı Mahallesinde bulunan Boyalı Yaylasına gömdüğünü itiraf etti.

Konya'da 44 gündür kayıp olan Hacı C.'nin (55), oğlu Yusuf C. (19) tarafından tüfekle öldürülüp, yaylaya gömüldüğü ortaya çıktı. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz 13 Temmuz günü 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Çumra İlçesi Apasaraycık Mahallesi'nde bulunan Apasaraycık baraj göleti içerisinde bir araç olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli dalgıç ekipleri bölgeye giderek su altında bulunan aracı çıkarttı. 42 FFH 90 plakalı aracın Mersin'in Silifte ilçesi nüfusuna kayıtlı Hacı C. olduğu tespit edildi. Hacı C.'nin de suda olabileceği ihtimali üzerine AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalarda herhangi bir cesede rastlanmadı. Araç içerisinde yapılan aramada ise Hacı C.'ye ait cep telefonu bulundu.

Motosikletli ölüm anını an be an kaydetmiş

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde önceki günmeydana gelen zincirleme kaza sonucu yaralanan motosikletli sürücü Ayhan Pala (52), Yalova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anının ise motosikletli Ayhan Pala'nın kaskının kamerasıyla an be an kaydettiği ortaya çıktı.

Kaza önceki gün Yalova-Kocaeli Karayolunun Çiftlikköy ilçesinde meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nden Tevfik Fikret Caddesi istikametine giden Ayhan Pala yönetimindeki 16 CGC 62 plakalı motosiklet ile B.A.'nın kullandığı 77 EP 970 plakalı motosiklet, kavşakta manevra yapan E.Z. yönetimindeki 41 ABR 734 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüleri Pala ve B.A. ile aynı motosikletteki N.M. yaralandı. Yaralılardan Pala, Yalova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI KASK KAMERASINA KAYDEDİLDİ

Sosyal medya hesabında 'Efsane Pala' ismiyle bilinen ve kaza sonucu yaşamını yitiren Ayhan Pala'nın, olay anını motosiklet kaskıyla an be an kaydettiği ortaya çıktı. Ölüme götüren kaza anı, sosyal medya hesaplarından Pala'nın arkadaşları tarafından takipçileriyle paylaşıldı.

Kazada yaşamını yitiren Ayhan Pala'nın cenazesi ise motosiklet tutkunu arkadaşlarının da katılımıyla Zeynep Demir Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yalova Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.