DHA YURT BÜLTENİ - 1

Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi -EK

1)YANGIN BEYLER MAHALLESİ ÇEVRESİNDE ETKİLİ OLUYOR İzmir'in Karabağlar ilçesindeki ormanlık alanda önceki gün başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda ekip alevlerin tehdidi altındaki Seferihisar'ın Beyler Mahallesi'ne yönlendirildi. Bir türlü söndürülemeyen alevler en çok Seferihisar ilçesine bağlı Beyler Mahallesi çevresinde etkili oluyor. Yangının ilerleyişini sürdürdüğü bölgeye 17 helikopterin de desteğiyle yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına karadan katılan ekiplerin sayısı da artırıldı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen 100'e yakın arazöz ve itfaiye ekiplerine vatandaşlar da yardım ediyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de yangının ilçeye bağlı Beyler Mahallesi'ni tehdit etmesi nedeniyle tüm iş makinelerini bu mahalleye yönlendirdiklerini bildirdi. Yetişkin, "Eski Orhanlı Mahallesi'nde tehlike geçse de Beyler Mahallesi halen tehdit altında. Rüzgar müdahaleyi zorlaştırmaya devam ediyor. Tüm iş makinalarımızı öğleye doğru Beyler'e gönderdik" dedi.

İKİ GÜNDE 23 YANGIN ÇIKTI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde önceki gün ormanlık alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüp Menderes ve Seferihisar yönüne ilerleyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Gün boyunca bölgede havadan ve karadan incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte açıklamalarda bulundu. Dünden bu yana 15'i orman 8'i kırsal olmak üzere toplam 23 yangın çıktığını ve Karabağlar'daki hariç hepsinin kontrol altına alındığını söyleyen Bekir Pakdemirli, "Tabii ki meteorolojik şartların kontrolü güçleştirdiği bir ortamdayız. Sürekli rüzgarın yönü değişiyor. Biz Efemçukuru, Çatalca, Gödence köylerini koruyalım derken diğer tarafta risk durumundan çıkardığımız Kuyucak, Orhanlı, Yeniköy ve Beyler tekrar risk altına girdi rüzgarın yön değişmesinden dolayı. Ancak önemli bir risk yok. Kuyucak'ta kısmi bir tahliye yaptık, diğerlerinde tahliye yapmadık. Ama önemli bir risk barındırmıyor herhangi bir risk görürsek kolluk kuvvetleriyle bu köyleri de tahliyeye başlarız" dedi.

İLK KEZ GECE GÖRÜŞ SİSTEMİYLE UÇULACAK

Hava araçlarının müdahalesinin önemli olduğunu ifade eden Bekir Pakdemirli şunları söyledi:

"Sabahları gün doğumu ve gün batımı arasında sivil havacılık kuralları gereği helikopterlerimiz uçabiliyor. Biz hem gündoğumundan hem de gün batımından zaman kazandık. Gün batımı 20.00'yi 8 gece ben ise 20.20'de helikopterlere kışlalarına gitme talimatı verdim. Ancak bu gece ilk kez gece görüş sistemiyle yönetim helikopteri kara ekiplerini yönlendirmek için uçacak. Ben de katılacağım. Dünyada gece uçuşu yapılan bu şekilde bir uçuş yok. Bir ağacımız daha yanmasın diye bunu uygulayacağız. Koordinasyonu sağlama maksatlı gece yangın koordine ediyor olacağız." 19 HELİKOPTER VE 1150 PERSONELLE BÜYÜK MÜCADELE

Yangına müdahale eden ekiplerin sayısı hakkında bilgi veren Bekir Pakdemirli, 19 helikopterin yanı sıra 240 arazöz, 25 dozer ile 1150 personelin söndürme çalışmalarına katıldığını anlattı. Yangının 500 hektarda etkili olduğunu söyleyen Bekir Pakdemirli, "Bu kabaca bir rakamdı. Değişiklik yok. Aynı alanda devam ediyor, çünkü rüzgar dönüp duruyor. Kabaca bu kadar olabileceğini varsaydık. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuyu yakından takip ediyor. Üzüntülerini iletti. Biz de alanın büyümemesi, alanın çevrilmesi için çaba gösteriyoruz. Şartlar sürekli aleyhimizde hem nem, hem ısı ve rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Sürekli atlamalar yapılıyor. Arazide tek bir yerde yangınla değil yüzlerce binlerce yangınla mücadele etmek durumundayız. Hep birlikte sabırla mücadele etmek zorundayız. Meteorolojik şartlar, bize verildiğinden biraz daha iyi gidiyor. Kuvvetleri ve değişken bir rüzgar var. Gece daha rahatlamasını bekliyoruz. Bundan sonra biraz daha yangına yaklaşabilecek kara ekiplerimiz" dedi.

PAKDEMİRLİ, TÜRKİYE'NİN İLK GECE KOORDİNASYON UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar ilçesindeki yangın söndürme ekiplerinin koordinasyonu için bir ilki gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli, dün gece saat 23.00 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi'ndeki Tekketepe Gözetleme Kulesi'nin yakınındaki helikopter pistine inen polis helikopteri ile havalandı. Bakan Pakdemirli'ye gece uçuşunda Orman Genel Müdürü Bekir Karabey, İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol da eşlik etti. Yangın bölgesinde uçuş yapan Bakan Pakdemirli, söndürme ekiplerinin koordinasyonunu sağladı. Yaklaşık 45 dakika süren uçuşun ardında Bakan Pakdemirli Tekketepe Gözetleme Kulesi'nin yakınına iniş yaptı. Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Pakdemirli, yaptıkları uçuşun Türkiye'deki ilk koordinasyon uçuşu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Az önce bir gece uçuşuyla birlikte bir koordinasyon uçuşu gerçekleştirdik. Bu aslında Türkiye'de yaptığımız ilk defa bir koordinasyon uçuşu. Karıştırılmasın bu bir yangınla mücadele uçuşu değil, sadece yangını koordine etmek, yangının problemli noktalarını anlamak adına önemli bir uçuştu. Teknolojiyi kullanarak, termal kameraları kullanarak, termal kameraların da uzaklık ölçme ve koordinat bulma özeliklerini kullanarak, özellikle gece boyunca hava araçlarının kullanmamamızın dez avantajını giderecek şekilde koordinatları bularak ve problemli noktaları bularak onları da yer ekiplerimiz inceleyecek. Şimdi yer ekiplerimiz termal kameraların çekmiş olduğu görüntüleri ve GPS koordinatların işliyor, onları da iş emirleri olarak sahaya dağıtmaya başladılar. Gece biraz daha verimli geçirmiş olduk. Genel itibariyle gözümüzle gördüğümüz kuzey batı istikametindeki yangının izlerinin hala taze olduğunu görüyoruz. Ağırlıkla bu 500 hektarlık alanın önemli bir kısmının karanlık içinde olduğunu görüyoruz. Tabi alttan altta mutlaka kökten yanmalar var. Ama önemli bir kısımının aslında ateşin ferinin söndüğünü izlemekteyiz. Güney doğudan başlamak üzere kuzey doğuya kadar da uzun bir hat uzun bir çizgi içinde yer yer devam eden yer yer güçlü olan ama çoğunlukla da zayıf olan ateş hattını görüyoruz. Bu taraf bizim için hassas, çünkü yerleşim yerlerine yakın alanlar burada, birçok mahallemiz köyümüz burada, ama buranın etrafı da hem dozerlerle hem de iş makineleriyle çevrilmiş durumda. Buradan ileriye gündüz saatlerinden şu ana kadar geçit verilmemiş durumda. Genel itibariyle bu gece uçusundan sonra ben ekibimizin daha moralli olduğunu gözlemliyorum. Çünkü daha kötü bir tablo beklerken daha iyi bir tablo gördük. İnşallah bu vermiş olduğumuz iş emirleriyle beraber de hızlı bir şekilde sabaha kadar biraz daha mesafe almayı ümit ediyorum."

Bakan Pakdemirli, gazetecilerin sorduğu "Yangını kontrol altına alınma aşamasına gelindi mi ?" sorusu üzerine, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, bir miktar da alaca karanlıktan opsiyon kullanarak hava araçlarını kullanmaya başlayacaklarını ve önemli noktalara sabah saatleri itibariyle çok hızlı şekilde müdahale edeceklerini ifade etti.

Yangının öğlen saatlerine kadar tamamen kontrol altına alınmasının hedeflendiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, "İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa kontrol altına almayı ümit ediyoruz ama dediğim gibi yangın tamamen söndürülmeden biz bu işi söndürdük demeyiz. Ben bölgeden ayrıldığım zaman şundan emin olun demek ki her şey kontrol altında soğutma söndürme çalışmaları devam ediyordur. Biz tamamen bu işi emniyet altına alana kadar, başta ben olmak üzere tüm ekip buradayız. İnşallah en kısa zamanda neticeyi alacağız" dedi.

YANGIN, YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT ETMİYOR

Yangının yerleşim alanlarını tehtit etmediğini belirten Pakdemirli, "Şu anda kısmi bir duman altında kalma dışında yerleşim yerlerine herhangi bir tehlike yok. Belki hissedilirse kolluk kuvvetlerimiz, Valimiz gerekeni yapar, jandarma eşliğinde orada tahliye yaparız ama dediğim gibi burada negatif anlamda ilerleme yok, bir gerileme görebiliyoruz. Yerleşim yerleriyle ilgili önemli bir tehdit kalmadı diyebiliriz şu saat itibariyle, meteorolojik koşullar değişmediği sürece." diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Beyler Mahallesi ve yangından görüntü

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- Köylerden çekilen görüntüsü.

- Köylülerle röportaj.

- Yanan alanların görüntüsü.

- Ekiplerin söndürme çalışmalarından görüntü.

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları

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Bakanın inceleme yapmak için helikoptere binişi

Helikopterin havalanması

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Mücahit BEKTAŞ - Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) 2)GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE BOMBA ALARMI Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) bulunan yüksek gerilim hattı direğinin 4 ayağına bantla sarılı halde el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği bulundu.

GOSB'de İhsan Dede Caddesi 1400 Sokak'ta devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri, yüksek gerilim hattı direğinin 4 ayağında da bantla sarılı paketler olduğunu gördü. Güvenlik görevlileri durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine polis ekipleri ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Çevre güvenliği sağlanıp bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Bomba imha uzmanları yaptıkları incelemede yüksek gerilim hattının ayaklarına bırakılan paketlerin EYP olduğunu tespit etti. EYP, bomba imha uzmanınca etkisiz hale getirildi.

Uzmanların ilk tespitine göre EYP'nin hafta sonu bırakıldığı ve havanın yağışlı olması nedeniyle düzeneğin ıslandığı için patlamadığı belirtildi.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtları incelemeye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis yüksek gerilim hattı direklerinde inceleme yapması

-Bomba imha uzmanlarının minibüsü

-Polislerin olay yerinden detaylar Haber-Kamera: Haluk TURGUT / GEBZE(Kocaeli),(DHA) 3)8 ŞEHİRDEKİ SİYANÜR ENDİŞESİNE MAHKEMECE KEŞİF YAPILDI Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı'nda özel şirket tarafından siyanür kullanılarak, altın ve gümüş arama çalışması yapılması için verilen ÇED olumlu raporun iptali için açılan davada, Kütahya İdare Mahkemesi'nce keşif yapıldı.

Gediz ilçesindeki Murat Dağı'nda, özel şirket tarafından siyanürle altın ve gümüş arama tesisi kurulması yönünde verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) Raporu, geçen 8 Mayıs'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. ÇED olumlu raporun onaylanmasıyla birlikte Murat Dağı'nda siyanür kullanılacak olması Kütahya'nın yanı sıra Eskişehir, Bilecik ve Uşak gibi çevre illerde vatandaşları tedirgin etti. Raporun iptali için Kütahya İdare Mahkemesi'ne, aralarında AK Parti'li Gediz Belediye Başkanlığı'nın da bulunduğu 53 kurum ve kişi tarafından iptal ve yürütmeyi durdurma davası açıldı. Çevre örgütlerinin yanı sıra belediyelerin de müdahil olduğu dava kapsamında Kütahya İdare Mahkemesi'nce dün Murat Dağı'ndan keşif yapıldı.

YOLLAR KAPATILDI

Kütahya, Uşak, Kocaeli, Eskişehir, Afyonkarahisar gibi farklı illerden çok sayıda çevreci, STK üyesi ile köylüler ve siyasiler, bölgede toplandı. Kalabalık nedeniyle jandarma ve polis, yoğun güvenlik önlemi aldı. Kalabalık, pankartlar açarak, ÇED raporunu protesto ederken, jandarma mahkeme heyetinin keşif yapacağı yere giden yolu demir bariyer ile kapattı. Davaya taraf avukatlar ile milletvekillerinin girmesine izin verildi. Mahkeme heyeti, avukatlar eşliğinde alanda inceleme yaptı.

Protestocu grup adına konuşan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, köye siyasi bir amaç için gelmediklerini belirterek, "Burası Eskişehir, Afyonkarahisar, Bolu ve Bilecik'e kadar tüm bölgenin özellikle de Menderes havzasının tüm sulama suyunu ve içme suyunu üretiyor. Biz burada köylülerimizle ve kadınlarımızın dediği gibi, kesinlikle burada siyanürle veya herhangi bir şekilde bu dağın yok olmasını, içme suyumuzun yok olmasını istemiyoruz" dedi. 588 SAYFALIK RAPOR

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Karaağaç köyünde yapılması planlanan altın-gümüş madeni kapasite artırımı, cevher zenginleştirme tesisi ve kırma-eleme tesisine ilişkin 588 sayfalık rapor kabul edilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde yayımlanmıştı. Raporda altının kimyasal reaksiyona girme açısından, siyanür ve tiyoüre gibi birkaç kimyasal dışında, mevcut kimyasalların tümüne karşı dirençli bir metal olduğu belirtilmişti. Dünyada altın üretiminin yüzde 85'inde siyanür kullanıldığı kaydedilen raporda, Türkiye'de ise yılda 300 bin ton siyanürün sanayide, bunun sadece yüzde 1,5'luk kısmının altın madenciliğinde kullanıldığı ifade edilmişti. Tesiste altın ayrıştırmada siyanürün nasıl kullanılacağı da anlatılan raporda, "Faaliyet kapsamında cevherin zenginleştirilmesinde yığın liçi yöntemi kullanılacaktır. Yığın liç sahasında çözeltide kullanılan siyanür altının ayrıştırılmasında kullanılacak olup, altının çözelti içerisinden alınmasından sonra kalan yüksüz çözelti, yüksüz havuzlarına alınarak tesise yeniden gönderilecektir" denilmişti.

8 ŞEHRİN İÇME ETKİLENEBİLİR

Siyanürle arama yapılmasının Eskişehir'deki Porsuk Çayı'nın yanı sıra Gediz ve Banaz çayları ile Ankara'nın aralarında bulunduğu 8 kentin içme suyunu etkileyebileceği öne sürülüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Pankart açan vatandaşlar

-Kalabalıktan görüntü

-Jandarman barikatı

-Köydeki vatandaşların görüntüsü

-CHP Milletvekili Özkan Yalım açıklaması

-Heyetin incelemesi

-Dağdan görüntü

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA) 4)SALDA GÖLÜ DAVASINDA MAHKEME YETKİSİZLİK KARARI VERDİ Isparta idare Mahkemesi, Salda Gölü'nde Millet Bahçesi projesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davayı yetki yönünden reddederek, dava dosyasının Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine ait Sosyal Donatıları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi hakkında Yeşilova sakinleri Aysel Alp, Meral Türkoğlu, Osman Altınışık, Özdemir Korkmaz ve Gazi Osman Şakar tarafından ağustos ayının başında dava açıldı. Isparta İdare Mahkemesi, 31 Temmuz'da yapılan ihalenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istenen davayı yetki yönünden reddederek, dava dosyasının Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Isparta İdare Mahkemesi verdiği kararda, "Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla 2577 sayılı Kanun'da veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari mercii bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir" denildi.

DOSYA ANKARA İDARE MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

İdari yargının görevli olduğu konularda yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının yetkili mahkemeye gönderileceği hatırlatılan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Bakılan davada uyuşmazlığın, 2577 sayılı Yasanın 34'üncü maddesinde belirtilen imar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskan gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasından veya bunlara bağlı her türlü haklara ilişkin olmadığı, yapılacak olan ihaleye ilişkin olduğu tartışmasızdır. Bu nedenle iş bu davanın görüm ve çözümünde 2577 sayılı Kanun'un 32/1 maddesi uyarınca ihale onay işlemini tesis eden TOKİ Başkanlığı'nın bulunduğu yer idare mahkemesi olan Ankara İdare Mahkemesi'nin yetkili olduğu sonucuna varılmıştır. 2577 sayılı Kanunun 15/1-a maddesi uyarınca davanın yetki yönünden reddine, bu karara karşı temyiz/istinaf yolu kapalı olduğundan dava dosyasının bekletilmeksizin yetkili Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(ARŞİV)

-Drone ile Salda Gölü genel ve detaylar Haber-Kamera: Yılmaz KILIÇKAYA / ANTALYA,(DHA) 5)GEDİZ'İ KİRLETEN 2 İŞLETMEYE CEZA YAĞDI Ege Bölgesi'nde sulamada önemli bir yere sahip olan Gediz Nehri'ni atıklarla kirlettikleri gerekçesiyle Manisa'daki 2 işletmeye, toplam 238 bin 860 lira para cezası kesildiği bildirildi.

Gediz Nehri'nde meydana gelen kirlilikle ilgili uzun süredir çalışma başlatan Manisa Çevre ve Altyapı İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğe neden olduğu ileri sürülen Salihli Organize Sanayi Bölgesi ile nehir havzasındaki sanayi ve tarım işletmelerini tek tek incelemeye aldı. Sulardan numune alan ve araştırmalarını sürdüren ekipler, 2 işletmenin nehri kirlettiğini tespit etti. Toplam 378 denetimde ve incelenen 77 numunede, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmenliği'nde belirtilen sınır değerlerin üzerinde nehre atık su bırakan 2 işletmeye, toplam 238 bin 860 lira para cezası verildiği bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Gediz Nehri'nden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA,(DHA) 6)ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN EVİ KÜL ETTİ Adana'nın Ceyhan ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle bir ev kullanılamaz hale geldi.

Toktamış Mahallesi'nde Mehmet Çalış'a ait evde elektrik kontağından meydana gelen arıza nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm odalara sıçrarken komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiyenin söndürme çalışmaları

- Yanan evin içinden görüntü Haber-Kamera: Şahin ÖZER / CEYHAN(Adana),(DHA) Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Erciş'teki kazada yaşamını yitirdi (3)

7)BAKAN YARDIMCISI DURSUN'UN CENAZESİ, İSTANBUL'A UĞURANDI Van'ın Erciş ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi, Van'da gece saaterinde düzenlenen törenina rdından İstanbul'a uğurlandı. Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve kurum amirleri de katıldı.Tören alanına getirilen Dursun'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, okunan duaların ardından özel uçakla İstanbul'a gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Türk bayrağına sarılı Bakan Yardımcısı Dursun'un cenazesi

-Törene katılanlar

-Okunan dualar Haber-Kamera: Behçet DALMAZ - Orhan AŞAN / VAN,(DHA) ============================================== 8)TESİSTEN ÇIKAN CİPE, TIR ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI KONYA'nın Kulu ilçesinde dinlenme tesisinden çıkan cipe, TIR çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan anne Rabia Sarısu Çiftçi ile oğlu Kaan (5) hayatını kaybederken baba Eray Çiftçi ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Ankara-Kona karayolu, Kulu Kömüşini Mahallesi Türkiye Şoförler Odası Federasyonu dinlenme tesisi kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Konya istikametine giden Esabil Kılıç (39) yönetimindeki 27 DT 966 plakalı TIR, dinlenme tesisinden çıkıp Aksaray istikametine dönen Eray Çiftçi (35) yönetimindeki 42 ABC 813 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkardı. Baba Eray Çiftçi ve oğlu Kaan (5) ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Kaan Çiftçi, müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ambulansla Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen anne Rabia Sarısu Çiftçi'nin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ağır yaralanan baba Eray Çiftçi'nin ise Kulu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

TIR sürücüsü Esabil Kılıç'ın jandarma tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Tırla çarpışan cipten görüntüler

-Detaylar Haber-Kamera: Mehmet YILMAZ / KULU(Konya),(DHA) 9)KAYALIKLARIN CAN ALDIĞI YAHYALI'DA ÖNLEM ALINDI Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde önceki gün sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle Divriği kayalıklarından kafasına düşen kaya parçası sonucu Halil Özcan'ın hayatını kaybettiği bölge, Belediye ekipleri tarafından şeritle kapatıldı.

Kapuzbaşı Takım Şelaleleri yakınında bulunan Güney Şelaleri'nin bulunduğu dağlık arazide, aşırı yağış nedeniyle yol üzerine düşen kaya parçalarından birinin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Halil Özcan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, belediye ekipleri de vatandaşların kayalıkların yeniden düşme ihtimaline karşı yola çektiği şeritle giriş-çıkışlara engel oldu.

Olayın gerçekleştiği Büyükçakır Mahallesi sakinlerinden Mustafa Ekizoğlu, Divriği kayalıklarından kopan parçanın düşmesi sonucu genç bir kızın yaşamını yitirdiği belirterek, "Hiçbir şey insan canından daha değerli değildir. Yetkililer burayla ilgili gerekli önemleri alsın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Muhabir Yasin Dalkılıç'ın anonsu

-Bölge halkı ile röportaj

-Kayalıklardan detay

-Diğer detaylar Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ - Muhammed KISIR / KAYSERİ,(DHA) 10)ADIYAMAN'DA DÜĞÜN KONVOYUNDA KAZA: 12 YARALI Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düğün konvoyunda iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çoğu çocuk ve kadın 12 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde konvoy yaparak ilerleyen Hasan Kodak (30) yönetimindeki 55 ABL 512 plakalı otomobil ile Süleyman Kodak yönetimindeki 34 NTP 47 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Muhammed Emin Kodak (1), Ali Kodak (3), Esmanur Kodak (4), Adile Kodak (34), Hüsna Kodak (27), Süleyman Kodak (32) Hasan Kodak (30), Tevhide Işık (76), Sevgi Beyazkaya (20), Mehmet Özbey (29), Bayram Turan (18)yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Yaralıların ambulansa bindirilmesi

-Ambulansın çıkışı

-Çarpışan iki araç otomobil

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Haci BOZKURT / ADIYAMAN,(DHA) GÖRÜNTÜ BEKLENİYOR 11)SİVAS'TA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 10 YARALI SİVAS'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasından 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Sivas-Ankara karayolu Galericiler Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Fatih Demir (41) yönetimindeki 06 EB 8478 plakalı otomobil, Bilal Hargün (32) yönetimindeki 38 AAJ 465 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Eyüp Hargün (63), Hatice Hicret Demir (26), Rüveyda Demir (60), Mehmet Yahya Hargün, Betül Demir (7), Fatımatuz Zehra Demir (38), Eda Hargün ve Saliha Beyza Hargün (1) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Araçların görüntüsü Haber-Kamera: Uğur YİĞİT / SİVAS,(DHA) 12)KOZAN'DA MİNİBÜS OTOMOBİLE ÇARPTI: 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI Adana'nın Kozan ilçesinde, minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Olay, Kozan- Adana yolu Deliçay köprüsü yakınlarında meydana geldi. Fatih Yurdaer yönetimindeki 06 ADJ 254 plakalı minibüs aynı yönde giden Okan Böyümez yönetimindeki 01 RU 837 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki Dürdane Böyümez (54), Ayşe Çağla Böyümez (17), Çağatay Balcı (22), Yağız Efe Tatlı (1), Fatma Tatlı (37), Aras Giray Tatlı (3) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri genel görüntü

- Yaralı kadının sedye ile taşınması

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL / KOZAN(Adana),(DHA) 13)KAZA YAPAN OTOMOBİL HAMAKTA YATAN ÇOCUĞUN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 2 YARALI Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kaza yaptıktan sonra savrulan otomobillerden biri, binanın bahçesinde hamakta yatan çocuğun üzerine düştü. Kazada çocuk ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Başiskele Serdar Mahallesi Vadi Caddesi üzerinde meydana geldi. Vadi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Muhammet İsmet Atmaca idaresindeki 41 ACM 023 plakalı hafif ticari araç, iki caddenin kesiştiği noktada Emir Sultan Caddesi üzerinden gelen Ebru Uzun idaresindeki otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir binanın bahçesinde hamakta yatan 7 yaşındaki Eray Kızılca'nın üzerine düştü. ÇOCUĞUN BACAĞI KIRILDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile otomobilin altından çıkarılan küçük çocuğun bacağının kırıldığı tespit edildi. Talihsiz çocuk ambulans ile hastaneye sevk edilirken, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ebru Uzun olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntüler

- Bahçeye düşen otomobilin görüntüsü

- Görgü tanıkları ile röp.

- Detay Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU / BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA) 14)AYININ SALDIRISINA UĞRAYAN AFGAN ÇOBAN YARALANDI Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayının saldırısına uğrayan Afgan uyruklu çoban Zıya Ubeydullah (28) yaralandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Çukurtepe köyünde meydana geldi. Herdo Deresi mevkisinde hayvanları otlatan çoban Ziya Ubeydullah, ayının saldırısına uğradı. Saldırı sırasında olay yerinden kaçarak kurtulan Ubeydullah, çevdereki bir kişi tarafından hastaneye ulaştırıldı. Ayağından aldığı darbelerle yaralanan Ubeydullah, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Hayvanları otlattığı sırada bir anda ayının saldırısına uğradığını söyleyen Ubeydullah, "Su içmeye gitmiştim aniden karşıma çıkan ayı, bana saldırdı. Bacağımdan yaralandım ve o esnada kaçmayı başardım. Bacağımdan kan akıyordu. Karayolunda bir araç beni alarak hastaneye getirdi" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Acil servisten görüntü

Afgan çobanın görüntüsü

Yaralı Afgan çobanın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL / BİNGÖL,(DHA) 14)GASP ŞÜPHELİSİ 1'İ KADIN 2 ŞÜPHELİ YAYA OLARAK ORMANLIK ALANA KAÇTI SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde gasp ve hırsızlık olayına karışan belirlenen 1'i kadın 2 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil, Düzce D-100 karayolu Çoban Kavşağı mevkiinde önlem alan polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçtı. Takip sonucu otomobili bırakan iki şüpheli ormanlık alana girerek izlerini kaybettirdi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı arama başlatıldı.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında D-100 Karayolu Çoban Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Sakarya'nın Kocaali ilçesinden 16 LUR 60 plakalı otomobille gasp yapıldığı ve aracın Düzce'nin Akçakoca ilçesi istikametine gittiği ihbarını alan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Polis ekipleri tüm kavşaklarda tedbir aldı. Teknik takip sonucu otomobilin mobese kameraları aracılığı ile Düzce şehir merkezine kadar geldiği tespit edildi. D-100 Karayolu Çoban Kavşağı mevkisinde yola barikat kuran trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ve içerisinde 1'i kadın 2 kişinin bulunduğu otomobil, kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre kaçan şüpheliler Çilimli ilçesine döndü.

OTOMOBİLİ BIRAKIP YAYA OLARAK KAÇTILAR

Çilimli ilçe girişinde Çilimli Kaymakamlığı hizmet binası önünde polisler tarafından bir kez daha önü kesilen otomobildeki şüpheliler, aracı terk ederek yaya olarak Çilimli İlçe Müftülüğü istikametine kaçtılar. Şüpheliler kaçarken yol kenarına da kırmızı bir bavul attı.

Olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilk olarak bavulu muhafaza altına aldı, ardından şüphelilerin kaçtığı istikamette arama çalışması başlattı. Aramalar ormanlık alana kaydırıldı. Silahlarını hazır halde bekleten ve dakikalarca arama yapan polis ekipleri kaçan 2 şüphelinin izine rastlayamadı. KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Diğer yandan şahısların kaçtığı otomobilin kiralık olduğu anlaşıldı. Kiralama yapan şirketin sahipleri olay yerine çağırılarak aracı kime kiraladıkları öğrenildi. Yapılan tespitlerde aracın gasp, hırsızlık gibi suçlardan çok sayıda kaydı ve aranması bulunan Murat Gökdemir ile yanındaki kadının ise geçtiğimiz ay evinden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen Melike Yazıcı olduğu anlaşıldı.

Otomobil polis ekiplerince incelenmek üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, yere atılan bavul ise olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi. Bavulun içerisinde diz üstü bilgisayar ile kadın kıyafetleri çıktı. İki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polis ekiplerinin iki şahsın kaçtığı otomobili çekici yardımı ile götürürken görüntüsü

Polis ekiplerinin ellerinde silahlarla ormanlık alanda arama yaparken görüntüsü

Yol kenarına atılan bavulun görüntüsü

Olay yeri inceleme ekiplerinin inceleme yaparken görüntüsü

Bavul içinden çıkan malzemelerin görüntüsü ve detaylar Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA) 15)MAHALLELİ, TIR'LARIN GEÇİŞİNİ ENGELLEMEK İÇİN EYLEM YAPTI Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, mahallelerinden ağır tonajlı TIR'ların geçmesini istemeyen vatandaşlar yolu trafiğe kapattı. TIR'ların geçişini engelleyen vatandaşları mahalleye gelen polisler ikna ederek yolu trafiğe açtı.

Ereğli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'ne gitmek için Hamzafakılı Mahallesi'nden geçen TIR'ların kazalara neden olduğu, toz ve yolları bozduğunu iddia eden mahalle halkı, akşam saatlerinde yolu trafiğe kapattı. Mahalleden geçen yolda toplanan kalabalık, otomobil ve kamyonların geçişine izin verirken, TIR'ları ise durdurdu. TIR sürücüleri, yoldan geçemeyince polise haber verdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, mahalle halkını yolu açmaları için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren eylem, polisin iknası sonrası sona erdi.

Mahallede oturan Ayten Duman, TIR'lar geçişi nedeniyle evlerinde oturamaz hale geldiklerini belirterek, "Tarladan geliyoruz. Evimizin önüne 5 dakika oturup da dinlenemiyoruz. 'Deprem mi oluyor?' diye lambalara bakıyoruz. Biz köylüyüz. Biz tarladan, bahçeden geliyoruz. Evimizin önüne oturup da rahat dinlenmek istiyoruz." dedi. Mahalleli, yetkililerin soruna biran evvel çözüm bulmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yolun TIR'lara trafiğe kapanması

-Eylemi yapan vatandaşları polislerin ikaz etmesi

-Vatandaşların isyanı

-Trafiğe kapan yoldan detaylar

- Ayten Duman işle röportaj Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) 16)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, STRATONİKEİA ANTİK KENTİ'Nİ GEZDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesinde Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti ve ören yerini ziyaret etti. Ziyarette Erdoğan'a Muğla Valisi Esengül Civelek ve Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz eşlik etti.

Erdoğan çifti, ziyaret sırasında bölgede bulunan vatandaşlarla sohbet etti, ikramlardan tattı, tarihi eserler hakkında bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Erdoğan'ın Antik Kenti gezmesi

Erdoğan'ın diğer vatandaşlarla sohbet etmesi

Genel ve detaylar Haber-Kamera: ANKARA,(DHA) 17)İNÖNÜ MAĞARASI'NDA KEMİK KALINTILARINDAKİ DNA'LAR İNCELENECEK Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Belediye tarafından yapılan gezi sonrasında Bülent Ecevit Üniversitesi'nin (BEÜ) davetlisi olarak kente gelen Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Benjamin Arburckle, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti. İlçeye bağlı Alacabük köyü İnderesi mevkisinde bulunan İnönü Mağarası'nda elde edilen kemik kalıntılarında DNA incelemesi yapılacağı ifade edildi.

Belediye binasında heyet ile yapılan basın toplantısında konuşan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Alacabük köyü İnderesi mevkisinde bulunan İnönü Mağarası'nda bir takım tarihi vesikaların ortaya çıktığını ve mağarada elde edilen kemik kalıntılarında DNA incelemesi yapılacağını, çalışmaların Avrupa ve dünyada ses getirmeye başladığını söyledi. Halil Posbıyık, Hayvan kalıntılıları üzerinde inceleme yapan ve dünyada 5 kişiden biri olan Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Arburckle'ın 2 hafta ilçede kalacağını kaydetti.

Tercüman aracılığıyla konuşma yapan Arburckle, mağaradaki kalıntılarla ilgili incelemelerine başladığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu insanların neler yediği, avcı, çoban veya çiftçi olmaları ile ilgili gelişmeler, onların yaşam biçimleri, bu yaşam biçimlerinde hareketlilikleri, bu kalıntıların dünyanın hangi bölgeleri ile ilişkilerini aydınlatmak istiyoruz yine İnönü Mağarası'ndaki hayvan buluntuları üzerine bir çalışma yürüteceğiz. Burada yerel domuzlar var, hem etleri hem de yağları için kullanılmış. Meşe ağaçlarının oluşturduğu ormanlık alanlarda sürü olarak dolaştırılmış, bunlar şaşırtıcı bulgular. Yine yerel keçiler var, etleri ve kılları için kullanılmış. Yerel sığırlar var yine enteresan şaşırtan koyun kalıntısı bulamadık. Koyun Yünü yerine keçi kıllarının kullanılarak iplik haline getirildiği sonucu ortaya çıkıyor. Bizi şaşırtan konu buradaki çok fazla vahşi hayvan çeşitliliğinin de olması. Karaca, Kızıl geyik kalıntıları bulduk. Ayı, leopar, vaşaklar, vahşi kediler, sansarlar ve tilkiler gibi birçok etçi kalıntılarına ulaştık. Bu hayvanların da kürkleri için avlandıklarını düşünüyoruz. Kalıntılarını bulduğumuz kuş, kara kaplumbağası ve balık gibi hayvanları ya burada yaşayan insanlar denizden tutup gelmişler ya da deniz kenarında yaşayan insanlarla bağlantı kurmuşlar. Burada bulunanları laboratuvarlarımızda araştırmaya başlayacağız. Kemiklerin DNA'larından tanımlamaya çalışacağız, türlerini anlayacağız. Buradaki hayvanların Avrupa ve Asya'daki hayvanlarla bir bağının olup olmadığını anlamaya çalışacağız."

Ziyarette, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Ayşegül Erden ile BEÜ Arkeoloji Bölümü Kazı ekibinden Ali Güney de yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(ARŞİV)

Mağaralarda yapılan gezi ve çalışmaların incelenmesi

Dron görüntüleri (AKTÜEL)

Belediye Toplantı salonu

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın konuşması

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Benjamin Arburckle'nin konuşması

Detaylar Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / ZONGULDAK,(DHA) 18)TEKİRDAĞ'DA ENGELİ AŞAN AŞK, NİKAH MASASINDA BİTTİ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Özel Trakya Bakım Evi'nde kalan bedensel engelli Tülay Balaban, (44) ile görme engelli İlker Yüksel, (45) düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi. Aşkları engel tanımayan çiftin nikah masasında biten birliktelikleri, bakım evinde düzenlenen düğün törenlerinde çalınan müzikle gönüllerince oynayıp eğlendiler.

Çerkezköy ilçesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı 'Özel Trakya Bakım Evi'nde 4 aydır kalan görme engelli İlker Yüksel, aynı bakım evinde kalan Tülay Balaban'a 2 ay önce aşık oldu. Tülay Balaban'ında bu karşılık vermesiyle başlayan ilişkileri nikah masasında sonlandı.

Trakya Özel Bakım Evi'nde yapılan törende, çiftin nikahını Çerkezköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Kenan Çetin kıydı. Çiftin nikah şahitliğini ise Trakya Bakım Merkezi Müdürü Hüda Ceviz ve Çerkezköy Aile ve Sosyal Politikalar ilçe Müdürü Enver Demirel yaptı. Çift nikahlarının kıyılmasının ardından kendileri için özel hazırlanan düğün pastasını keserek birbirlerine ikram etti. Pasta kesiminin ardından bakım evi çalışanları ve bakım evi sakinleri çalan müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendiler.

'İÇİNDEKİ GÜZELLİĞİ HİSSETTİM'

Eşi ile iki ay önce tanıştıklarını belirten damat İlker Yüksel " Görme engelliyim ama ondaki temizliği, güzelliği hissettim ve hafta sonu evlenme teklifinde bulundum. İki aylık süreçte birbirimizi tanıdık. Bugünde bu güzel birlikteliğimizi taçlandırdık. Bizlere bu imkanı sağlayan Özel Trakya Bakım Merkezi'nin tüm yönetimine ve personellerine ayrıca Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi'ne de çok teşekkür ediyoruz.ö dedi. 'ÇOK MUTLUYUM'

Çok mutlu olduğunu anlatan Tülay Balaban ise "Mutlu, onurlu ve gururluyum. Evleniyoruz, mutluyuz, huzurluyuz. Bundan daha iyisi can sağlığıdır." diyerek mutluluğunu dile getirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Çiftin girişi

Nikah kıyılması

Çiftin konuşması

Pasta kesilmesi

Dans etmeleri

Düğünden detaylar Haber-Kamera: Onur KAYA / ÇERKEZKÖY(Tekirdağ)(DHA) 19)BURSA'YA GÖÇ EDEN ARTVİNLİLER, FESTİVALDE BİR ARAYA GELDİ Yıllar önce memleketleri Artvin'in Yusufeli ilçesindeki kırsal Bostancı Mahallesi'nden Bursa'ya göç ederek burada da aynı zamanda dernek kuran vatandaşlar, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri festivalde bir araya geliyor.

Bu yıl 21'inci Bursa'nın Kestel ilçesindeki Alaçam Yaylası'nda gerçekleştirilirken festival renkli görüntülere sahne oldu. 3 gün boyunca süren festivale Bursa ve çevre şehirlerde yaşayan Artvinliler akın etti. Festival boyunca yöresel sanatçılar sahne alarak vatandaşlara keyifli anlar yaşatırken, horonlar tepildi, halaylar çekildi. Kendisi de aynı zamanda Artvin'in Yusufeli ilçesi doğumlu olan 64. Hükümetin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de katıldı. Bursa'nın Anadolu'nun pek çok coğrafyasından göç aldığını belirten Çelik, "Derneklerimiz tarafından yaz aylarında son derece güzel etkinlikler düzenleniyor. Uludağ'ın eteklerinde çok güzel ve coşkulu bir katılımla festival gerçekleşti. Festivalin 21 yıldır düzenlenmesi ve derneğin dayanışması takdire şayan. Hemşehrilerimizin de önemli özellikleri Bursa şehrimize olan katkısıdırö dedi. Yusufeli Bostancılar Köyü Derneği Başkanı Nuri Kemal Alver ise, "Bursa'nın Gürsu ilçesine göç etmiş Bostancılar köyü hemşehrilerimiz ile birlikteyiz. Şenliğimiz çok güzel oldu, amacımız kültürümüzü birlik ve beraberlik içinde yaşatmak, sevgi ve saygımızı pekiştirmekö diye konuştu. Festivale katılan vatandaşlar da burada bulunmaktan ötürü mutluluk duyduklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Festivalden detaylar

-Açıklamalar Haber-Kamera: Nusret DURUR / GÜRSU(Bursa),(DHA) 20)'YETİŞMEZ' DENİLEN SİVAS'TA, 150 TON KARPUZ HASADI YAPILDI Sivas'ta bu yıl 50 dönüm arazide deneme üretimi yapılan karpuzların hasadı gerçekleştirildi. Hasat sonrası yaklaşık 150 ton karpuz tüketiciye ulaştırılacak.

Sivas'ta sebze ve meyve firması sahibi Mehmet Dalkürek kente 5 kilometre uzaklıkta bulunan tarlasına 7 bin 500 elma fidesi dikti. Daha sonra elmaların altı boş kalmasın diye karpuz ekme kararı alan Dalkılıç, denemek için 50 dönümlük araziye karpuz dikti. Yaklaşık 72 günün ardından karpuzlar yetişmeye başladı. Tanesi 10 ila 12 kilo ağırlığındaki karpuzların hasadı gerçekleştirildi. Yaklaşık 150 ton kapuz hasadı yapılan tarlayı Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da yerinde inceleyerek işletme sahibi Mehmet Dalkürek'i tebrik etti. 'YETİŞMEZ DİYORLARDI AMA BİZ BAŞARDIK'

Karpuz ekerek emeklerinin karşılığını aldıklarını belirten işletme sahibi Mehmet Dalkürek, "Karpuzu Sivas'ta üretme kararı aldık. Bu sene karpuz, seneye de elma alacağız. 7 bin 500 elma fidesi diktik ve bunun altı boş kalmasın diye karpuz ektik. Şükürler olsun 150 ton mahsul aldık. Harika bir karpuz. Diğer yerlerin karpuzlarının içi geçik çıkıyor. Sivas'ın hava şartlarından dolayı biraz iklimi sert olduğu için karpuzlar kütür kütür ve daha lezzetli oldu. Alanların bir daha tercih edeceğine eminiz. Bugün 40 ton kadar hasat yaptık. Hedefimiz 150 tonun üzerine çıkmak. Karpuzlar yaklaşık 12 kilo civarında geliyor. Emeğimizin karşılığını aldık. 'Sivas'ta yetişmez' diyorlardı ama biz başardık. 72 günde karpuzlarımız yetişti. Kendi manav ve marketlerimizde kilosunu 1 liradan satıyoruz. Şu andaki karpuzlarımızın Adana'dan daha üstün olduğunu söyleyebilirim. Mevsim olarak şu anda Adana'da karpuz bulamazsınız ama Sivas'ta bu mevsimde çıtır çıtır bir karpuz yemek mümkün. Seneye başka bir tarlada yine karpuz yetiştirme kararı aldık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karpuz tarlasından drone görüntüleri

-İşçilerin hasat çalışmaları

-İşletme sahibinin açıklamaları

-Valinin ziyareti Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,(DHA) 21)8 ASRI AŞKIN SÜREDİR DEVAM EDEN ETKİNLİĞE, RENGARENK DAVET UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, Denizli'nin Çal ilçesinde yaklaşık 8 asrı aşkın süredir düzenlenen Sudan Koyun Atlatma Yarışması'nın 846'ncısı, bu yıl 24-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlik öncesinde çobanlar, rengarenk boyadıkları koyunlar ve kangal köpekleriyle yürüyüş düzenleyerek, vatandaşları etkinliklere davet etti.

Çal ilçesinin Aşağıseyit Mahallesi'nde 8 asırı aşkın süredir düzenlenen Sudan Koyun Atlatma Yarışması'nın 846'ncısı, bu yıl 24-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çal Kaymakamlığı ve Çal Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik öncesi, vatandaşları programa davet etmek için yürüyüş yapıldı.

Çobanlar, Bayramyeri Meydanı'nda başlayıp, Delikliçınar Meydanı'nda sona eren yürüyüşe, rengarenk boyadıkları koyunları ve kangal köpekleriyle katıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yürüyüş, ilçede ilgi çekti. Vatandaşlar cep telefonlarıyla koyunların ve kangal köpeklerinin fotoğraflarını çekerken, çobanlar yürüyüş esnasında davul ve zurna eşliğinde zeybek oynadı.