DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ORUÇ REİS DE AKDENİZ'E İNİYOR Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi 86 metre uzunluğundaki MTA Oruç Reis, Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere İstanbul Haydarpaşa Limanı'ndan yola çıktı. Çanakkale Boğazı'na ulaşan Oruç Reis Gemisi, Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından bölgede sismik araştırmalar yapmak üzere Akdeniz'e iniyor.

Türkiye; Yavuz ile Karpaz-1 kuyusunda, Fatih ile Finike-1 kuyusunda, sondajlarına devam ederken, Barbaros Hayreddin Paşa gemisiyle de sismik çalışmalarını Doğu Akdeniz'de sürdürüyor. Türkiye, bu 3 geminin ardından, MTA Oruç Reis'i de bölgeye göndereceğinin mesajını geçtiğimiz ay verdi.

Marmara Denizi'nin tabanını karış karış inceleyen, açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik arama yapabilecek kapasitede sevk ve manevra sistemlerine sahip olan MTA Oruç Reis gemisi, dün İstanbul Haydarpaşa Limanı'ndan hareket etti. Marmara Denizi'ni geçen Oruç Reis, TCG Yıldırım fırkateyni eşliğinde dün saat 20.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na girdi. 36 millik Çanakkale Boğazı'nı geçişinden sonra Ege Denizi'ne açılacak olan Oruç Reis, ardından da varış limanı olan Mersin'in Taşucu Limanı'na doğru yol alacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 16 Temmuz'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz. Ağustos 2017'den bu yana Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz de Marmara Denizi'ndeki çalışmalarının hemen ardından, Akdeniz'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek" ifadelerini kullanmıştı.

MTA ORUÇ REİS

Oruç Reis Gemisi'nde 55 mürettebat yer alıyor. Boyu 86, genişliği 22 metre olan gemi modern sevk ve manevra sistemleriyle birlikte, jeofizik, 2 ve 3 boyutlu haritalama, derin sismik, gravite (petrol yoğunluğu), manyetik sistemler ve deniz tabanı ayrıntılı görüntüleme ile haritalama sistemleri, uzaktan kumandalı sualtı aracının (ROV) yanı sıra, su kolonu ve deniz tabanından jeolojik örnekleme yapabilecek ekipman ile donatılmış durumda. Gemide alınan verilerin işlenmesi, analizi ve değerlendirmesine yönelik jeoloji, jeofizik, hidrografi, oşinografi (anadeniz bilimi) ve biyoloji araştırma laboratuarları yer alıyor. Gemide ayrıca uluslararası standartlarda bir helikopter pisti bulunuyor. Oruç Reis, petrol ve doğal gaz araştırmalarının yanı sıra kara alanlarımızın deniz altındaki devamlılıklarının izlenmesi bağlamında kıta sahanlığı gibi stratejik öneme sahip bilimsel araştırmalar da etkin şekilde görev yapabiliyor. Ayrıca, gemi ile deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapılar görüntülenebiliyor, modern uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile bin 500 metre su derinliğindeki deniz tabanı ayrıntılı olarak izlenebiliyor. Ayrıca ROV ile deniz suyundan ve tabanından numune alınarak ölçüm ve analizler anında yapılabiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Oruç Reis'in Gelibolu önlerinden geçişi

Oruç Reis'e eşlik eden TCG Yıldırım fırkateyninden görüntü Haber-Kamera: Burak GEZEN - Orhan AKTUĞ / LAPSEKİ(Çanakkale),(DHA) 2)SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT Şanlıurfa'nın Suriye sınırdaki Akçakale ilçesine zırhlı araçlar ve iş makinelerinden oluşan askeri sevkiyat yapıldı.

Dün akşam saatlerinde Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan 10 araçlık askeri konvoy, Akçakale ilçesine ulaştı. Zırhlı araçlar ve iş makineleri taşıyan askeri TIR'lardan oluşan konvoy, Akçakale 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı. Araçların sınır karakollarına konuşlandırılacağı bildirildi. Bu arada Tugay Komutanlığı'ndan aralıklarla araç sevkiyatının devam edeceği ifade edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sevkiyattan genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer ŞULUL - Uğur CAN - Hasan DÖNMEZ / ŞANLIURFA,(DHA) 3)DERE YATAĞINDA TOPRAK KAYMASI: 2 ÇOCUK ÖLDÜ, 2 ÇOCUK YARALANDI Konya'nın Ereğli ilçesinde dere yatağından oynarken kayan toprağın altında kalan Suriye uyruklu Abdurrahman Abdi (7) ile Ali Berkel (8) hayatını kaybederken, 2 çocukta yaralandı.

Olay, dün saat 18.15 sıralarında Aziziye Mahallesi Çayağzı mevkiindeki dere yatağında meydana geldi. Aynı mevkiinde tarım işçisi olarak çalışan ve çadırlarda barınan Suriye uyruklu ailelerin çocukları Abdurrahman Abdi, kardeşi Riyat Abdi (2), Ali Berkel ve kardeşi Muhammet Berkel (3) dere yatağında oynamaya başladı. 4 çocuk oynadığı sırada dere yatağına akan suyun aşındırması sonucu kayan toprağın altında kaldı.

ÇOCUKLARINI TOPRAK ALTINDA ÇIKARDILAR

Durumu fark eden aileler toprak altında kalan çocukları, müdahale ederek kurtardı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık görevlisi olay yerine sevk edildi. Çocuklardan Abdurrahman Abdi ve Ali Berkel sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen boğulma sonucu yaşamını yitirdi. Riyad Abdi ve Muhammet Berkel da ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi/ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden detay

-Jandarmadan detay

- Genel ve detay Haber-Kamera: Atilla ATMACA / EREĞLİ(Konya),(DHA) 4)KUMLUCA'DA ORMAN YANGINI Antalya'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın endişe yarattı.

Kumluca'ya bağlı Sarıcasu Mahallesi Yalancılar mevkiindeki ormanlık ve makilik alanda dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangını görenler durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çağrılan 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kumluca'ya bağlı Sarıcasu Mahallesi Yalancılar mevkiindeki ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, yaklaşık 25 dönüm ormanlık ve makilik alanda etkili oldu. PATLAYAN HORTUM İŞÇİYİ YARALADI

Bu arada yangına müdahale eden işçilerinden Kemal Demirkaya, arazözün hortumunun patlaması sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kemal Demirkaya ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yanan alandan görüntü

- Ekiplerin müdahalesi

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- Yanan alandan görüntü

- Ekiplerin müdahalesi Haber-Kamera: Hakan ÖZGENÇ / KUMLUCA(Antalya),(DHA) 5)EDREMİT'TE SAZLIK ALANDA YANGIN BALIKESİR'in Edremit ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi.

Edremit ilçesinin Altınkum mahallesi sınırları içerisinde kalan sazlık alanda gece saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin durumu itfaiyeve polise haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit, Zeytinli ve Burhaniye itfaiyelerine bağlı ekipler, 14 itfaiye aracı ve 2 iş makinesiyle alevlere müdahale etti. Polis ekipleri de bu sırada, Edremit-Burhaniye arasında ulaşımı sağlayan tali yolu trafiğe kapattı.

Müdahalelere rağmen kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan ve yazlık konutlara yaklaşan alevler, itfaiye ekiperinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alevlerden görüntü

-İtfaiyenin çalışmaları ve yangına müdahalesi

-Genel ve detaylar Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir),(DHA) 6)BUCA'DA 3 KATLI MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN İZMİR'in Buca ilçesinde, 3 katlı bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Mobilya atölyesi yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Seyhan Mahallesi 667/4 Sokak'ta bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde çıktı. Muhammet Mert Şanlı'ya ait mobilya atölyesinden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İçerideki ürünlerin ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede atölyenin tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı. Daha sonra ise bir süre soğutma çalışması yapıldı. Atölye yangında kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Mobilya atölyesinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) 7)JANDARMANIN DİKKATİ SAYESİNDE ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ BURSA'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Kestel ilçesi Gölbaşı Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangını, Gölbaşı Mahallesinde çalışma yapan jandarma ekipleri fark etti. Ağaçlık alandan yayılan dumanı fark ederek bölgeye giden jandarma ekibi, yangın çıkıtğı görünce durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'nden 5 arazöz ve 2 itfaiye aracı sevk edildi. Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yangın büyümeden söndürülürken, yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan tahrip oldu. Ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın anından cep telefonu görüntüsü

-Ekiplerin yangına müdahalesi

-Detaylar Haber-Kamera: Mehmet İNAN - Mehmet BULDU / KESTEL(Bursa),(DHA) 8)YANGIN ÇIKTI, AİLE FERTLERİ KAVGA ETTİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, üç katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Aile fertleri ise yangın nedeniyle kendi aralarında kavga edince polis biber gazıyla müdahale etti.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Orhanlar Mahallesi Tokmaklar Sokak'ta bulunan aynı aileye mensup kişilerin kaldığı 3 katlı binanın üst katında Ramazan Adak'a ait evde meydana geldi. Evden dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Aile fertleri ise yangın nedeniyle aralarında kavga etmeye başladı. İsmi öğrenilemeyen bir genç, "Bir daha bu eve kimse kafası güzel girmeyecek. Sizin yüzünüzden benim annem bayıldı." diyerek tepki gösterdi.

Müdahaleye rağmen aile bireyleri arasındaki gerginlik devam edince polis, biber gazı kullanarak kavgayı sonlandırdı.

İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmasının ardından evden ayrıldı. Maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış sebebi yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Aile fertlerinin yangın olan daireye doğru koşmaları

-Kavga eden aile fertleri

-Yunus polislerinin kavgayı ayırmaya çalışması

-Polislerin biber gazı sıkması

-Aile fertlerinden bayılan kadını kucaklarına alarak götürmeleri

-Kavgada gözaltına alınanın ekip arabasına götürülmesi

-Yanan evden detaylar Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) 9)EREĞLİ'DE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 1 YARALI Konya'nın Ereğli ilçesinde kimliği belirlenemeyen 4 kişinin silahlı saldırısında Uzman Onbaşı Erhan Yücael (25) ve akrabası Yusuf Işıklı (23) hayatını kaybetti, yoldan geçen Fatih Öksüz (39) bacağından yaralandı. Kaçan 4 saldırgan Karaman'da yakalanırken, olayın alacak meselisinden kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi'nde Öğretmen Addurrahim Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen 4 kişi, Uzman Onbaşı Erhan Yücael ile yanındaki akrabası Yusuf Işıklı'nın üzerine tabancayla ateş açtı. Saldırıda Yücael göğsünden, Işıklı, sol kolu ve koltuk altından yaralandı. Bu sırada arkadaşlarıyla birlikte yoldan geçen Fatih Öksüz de, bacağından vuruldu. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsüne 3 mermi isabet eden Yücael ile Işıklı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Öksüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaklaşık 3 ay önce düğün yapan Erhan Yücael'in Ankara'da görevli olduğu, nikah işlemleri için Ereğli'ye geldiği öğrenildi. Saldırının ardından arka plakası sökülmüş bir otomobille kaçan 4 şüpheli, Karaman'da polis tarafından gözaltına alındı. Saldırının alacak meselesinden kaynaklandığı öne sürüldü.

1'İ KADIN 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından 70 AAH 168 plakalı otomobille Karaman'daki evlerine kaçan Devren N., Kerem N., Gamze N. ve Mustafa A., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerine polisin geldiğini görünce kaçmaya çalıştığı, birinin saklandığı çatıda yakalandığı belirtildi. Polis çatıda yaptığı aramada ise bir adet tabanca ele geçirdi. Şüphelilerin sorgulanmak üzere Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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EREĞLİ(Konya)

- Olay yerinden detay

-Polisin inceleme yapması

- Fatih Öksüz'ün vurulma anı güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Atilla ATMACA / EREĞLİ(Konya),(DHA) KARAMAN - (Ek)

- Şüphelilerin gözaltına alınması

- Polisin arama yapması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA) 10)ADIYAMAN'DA TRAKTÖR DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI Adıyaman'ın Besni ilçesinde piknikten dönenleri taşıyan traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Değirmençayı piknik alanında meydana geldi. Mehmet Şimşek yönetimindeki 02 DC 135 plakalı traktör, piknik dönüşü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Traktör sürücüsü ile yanındaki Ayşe ve Yüksel Şimşek yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yüksel Şimşek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mehmet ve Ayşe Şimşek ise Besni Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Yüksel Şimşek'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza haberini duyan yakınları ise hastaneye gelerek gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Besni Devlet Hastanesi

- Kazayı duyanların hastaneye gelmesi

- Kazada ölen Yüksel Şimşek'in yakınlarının ağıtları

- Jandarma

- Jandarma olay yeri inceleme

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN / ADIYAMAN,(DHA) 11)TEKİRDAĞ'DA OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI TEKİRDAĞ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpmasıyla meydana gelen kazada, otomobilden fırlayan Yunus Demirtaş (21) öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı Tekirdağ-İstanbul karayolunun Karaevli Mevkii'nde meydana geldi. İstanbul'dan Tekirdağ yönüne giden ve henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 41 NU 959 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun sağındaki çelik bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçta bulunan Yunus Demirtaş, çarpmanın şiddetiyle otomobilden dışarı fırladı. Demirtaş, üst geçidin ayaklarına çarpıp hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobilde sıkışıp ağır yaralanan Özcan B. ile Mert E., ise ihbar üzerine gelen sağlık, polis ve kaza kırım ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Demirtaş'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detaylar

-Kaza yapan otomobil

-İtfaiye, trafik ve sağlık ekiplerinin çalışması

-Yaralıların çıkarılması

-Araçtan fırlayan şahıs

-Detay görüntüler Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,(DHA) 12)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK ÖLDÜ Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Tutuş (14), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Alaplı-Akçakoca Karayolu'nda meydana geldi. Ö.A. yönetimindeki 34 ZN 0936 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Tutuş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan İsmail Tutuş, ağır yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu İsmail Tutuş, kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücü Ö.A. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza anı güvenlik kamerası Haber: ALAPLI(Zonguldak),(DHA) 13)DENİZE ATLARKEN KAYALIKLARIN ARASINA DÜŞEN TATİLCİ ÖLDÜ Düzce'nin akçakoca ilçesinde, denize atlarken kayalıkların arasına düşüp, sıkışan tatilci Sedat Yılmaz (37), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra, Akçakoca'nın Değirmenağazı mevkisinde meydana geldi. Ayfonkarahisar'dan Akçakoca'ya tatil için gelen Sedat Yılmaz, denize girmek istedi. Kayalık alana çıkan Yılmaz çevredekilerin uyarılarını dikkate almayıp denize atladı. Denizin dibinde bulunan kayalık alana sıkışan Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Yılmaz'ı kayalıklardan çıkardı. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sedat Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sedat Yılmaz'ın cansız bedeni incelemenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kayalıklar arasına düşen şahsın kurtarma görüntüsü

Şahsın deniden çıkarılırken görüntüsü ve detaylar

Görüntüler vatandaş kamerasından Haber: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA) 14)KÖMÜRLÜKTE KENDİNİ ASARAK YAŞAMINA SON VERDİ Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde evli 1 çocuk annesi Döndü Şimşek (46) kömürlükte kendini iple asarak, yaşamına son verdi.

Ebulhayır Mahallesinde oturan Döndü Şimşek, dün öğle saatlerinde evinin yanında bulunan kömürlüğün tavanına bağladığı iple kendini astı. Durumu fark eden komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şimşek'in öldüğü belirlendi. Şimşek'in cesedi, yapılan incelemeden sonra hastanenin morguna kaldırıldı. Şimşek'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden genel görüntü

- Sinir krizi geçiren yakınların görüntü

- Cenazenin evden tabutla çıkarılışı

- Diğer görüntüler Haber-Kamera: Özer KAYA / KAYSERİ,(DHA) 15)YOL KAPATIP, PAMUK FİYATININ AÇIKLANMASINI İSTEDİLER Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir grup çiftçi, hasadına kısa süre kalmasına rağmen pamuğun taban fiyatının açıklanmadığı iddiasıyla eylem yaptı.

Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezleri arasında yer alan Harran'da çiftçiler, pamuğun hasadına kısa süre kala taban fiyatını açıklanmadığını öne sürerek Şanlıurfa-Akçakale karayolunu ulaşıma kapattı. Lastik yakan çiftçiler nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye zırhlı araçlarla jandarma ekipleri sevk edildi. Toplanan kalabalık adına açıklamada bulunan pamuk üreticisi İbrahim Topdağ, pamuk taban fiyatlarının bir an önce açıklanmasını isteyerek, yaşadıkları sorunu dile getirdi. Yaklaşık 200 kişilik grubun kapattığı yolun ulaşıma açılması için olay yerine Harran Kaymakamı Faruk Çelik ile Jandarma Alay Komutanı Albay Sabri Kirişçi geldi.

Yetkililerin ikna ettiği çiftçilerden seçilen bir grup temsilcisi ise sorunlarını anlatmak için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'le görüşmek üzere makama geçti. Kalabalığın dağılması üzerine jandarmaya ait TOMA yakılan lastikleri tazyikli su sıkarak söndürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Lastik yakıp yolu kapatan çiftçiler

- Slogan atan çiftçiler

- Olay yerine geçen Kaymakam ve Alay Komutanı çiftçileri ikna etmeye çalışması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ali LEYLAK /ŞANLIURFA,(DHA) 16)ŞIRNAK'TA 60 BİN GENÇ, KURSLARDA EĞİTİM ALDI Şırnak Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce çeşitli alanlarda açılan kurslardan 60 bin kişinin faydalandığını söyleyen Vali Ali Hamza Pehlivan, "Şehrimiz devletimizin bütün imkanlarını seferber etmesiyle her geçen gün çok daha güvenli hale geliyor. Çok şükür güvenlik anlamında çok başarılı operasyonlar ortaya konuluyor. Bir yandan bu çalışmalar kesintisiz bir şekilde devam ederken bir yandan da eğitim, tarım hayvancılık, spor, kamu hizmetinin bütün alanlarında yoğun hizmetler yürütüyoruz" dedi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan beraberinde Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Yarka ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vali Pehlivan ve beraberindeki heyet ilk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan fitness salonunun açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrasında yarı olimpik yüzme havuzunda eğitim gören yüzücüleri ziyaret eden Vali Pehlivan, burada bir süre genç yüzücüleri izledi.

'GÜVENLİK ANLAMINDA ÇOK BAŞARILI OPERASYONLAR ORTAYA KONULUYOR'

Ziyarette konuşan Vali Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan çeşitli kurslara 60 bin gencin katıldığını söyledi. Kursa katılanların bir çok alanda eğitim aldıklarını anlatan Vali Pehlivan, kentte sağlanan huzur ve güven ortamına değinerek, şöyle konuştu:

"Şehrimiz, devletimizin bütün imkanlarını seferber etmesi suretiyle her geçen gün çok daha güvenli hale geliyor. Çok şükür güvenlik anlamında çok başarılı operasyonlar ortaya konuluyor. Bu şehrimizin, bölgemizin hem sınır güvenliği hem iç güvenliği giderek daha da artıyor. Bir yandan bu çalışmalar kesintisiz bir şekilde devam ederken bir yandan da eğitim, tarım hayvancılık, spor, kamu hizmetinin bütün alanlarında yoğun hizmetler yürütüyoruz. Yürütmeye devam edeceğiz. Devletimizin ilimize son 15 yılda yaptığı yatırım 17 milyar civarında. Şu anda devam eden çalışmalarda aşağı yukarı bir o kadar rakam teşkil ediyor. Bir yandan altyapı hizmetleri daha iyi noktalara gelirken bir yandan güvenliğimiz daha iyi noktalara gelirken, bir yandan da eğitim alanında adeta bir seferberlikle gençlerimizi çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bu konuda hepimize görev düşüyor. Gençlerimizin daha kaliteli eğitimler alması konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada daha ileri noktalara taşıma gayretimiz devam edecektir. Spor faaliyetleri, kültürel faaliyetleri önemsiyoruz. Gençlerimiz yeter ki ilgi duysunlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vali Pehlivan'ın fitness salonunu açması

Yümze kursunda bulunan öğrenciler

Müzik dinletisi

Vali Pehlivan'ın açıklaması

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK,(DHA) 17)TUNCELİ'DE KADINA ŞİDDETE TEPKİ İÇİN ERKEK ETEK GİYDİ, KADINLAR TESPİH SALLADI Tunceli'de, kadına yönelik şiddete tepki amacıyla, tiyatrocu bir grupta erkekler etek giydi, kadınlar ise ellerinde tespih sallayarak eylem yaptı.

Kırıkkale'de, boşandığı eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut ve kadına yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla Tuncelili bir grup tiyatrocu eylem yaptı. Seyit Rıza Meydanı'nda bir araya gelen 5'i erkek, 5'i kadın 10 tiyatrocu, yaptıkları eyleme kadına yönelik şiddetin son bulunması çağrısında bulundu. Tiyatroculardan 5 erkek kadın kıyafeti giyerek, kadınlara karşı mahcubiyet hissetmelerini dakikalarca hareketsiz durarak yansıttı. Kadın ise erkelerin bu eylemine ellerinde tespihi sallayıp, süpürgeyle yerleri temizleyerek, karşılık verdi.

Tiyatro grubu adına açıklamayı yapan Yılmaz Can Şare, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulunan Şare, "Maalesef ki ülkemizde gün geçtikçe kadına uygulanan şiddet artmaktadır. Bunun için talebimiz acil önlemlerin alınmasıdır. Emine Bulut cinayetinin bize gösterdiği, maalesef erkeğe yüklenmiş olan misyon kadına şiddeti kendinde hak görüyor. Kadın kız kardeştir, kadın annedir, kadın eştir ve diyoruz ki cennet anaların ayağı altındadır. Biz erkekler bunu diyorsak kadına bu kadar güzel misyonları yüklüyorsak bu durumun karşısında durmalıyız kadına her şart altında sahip çıkmalıyız. Bizim de kız kardeşimiz bir yakınımız öldürülebilir. Onun için caydırıcı cezaların da olması şart. Artık bu insanlar, bu bozuk zihniyete sahip olan üzerindeki erkle hareket eden bu insanları caydıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesi şart" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Eyleme katılanlar

Kadın kıyafeti giyen erkekler

Kadınların yerleri temizlemeleri

Erkeklerin hareketsiz bekleyişleri

Şare'nin açıklamaları

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ferit DEMİR / TUNCELİ,(DHA) 18)SAKARYA KADIN MECLİSİNDEN 'KADIN CİNAYETLERİNE' TEPKİ EYLEMİ Kırıkkale'de geçtiğimiz hafta eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldürülen Emine Bulut cinayetine ve kadına şiddete tepki için toplanan Sakarya Kadın Meclisi üyeleri, 'Kadına şiddete hayır' konulu basın açıklaması gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz hafta Kırıkkale'de eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde boğazından kesilerek öldürülen Emine Bulut cinayeti tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sakarya Kadın Meclisi üyeleri de 'Kadına şiddete hayır' demek için Çark Caddesi'nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Emine Bulut'un "Ölmek istemiyorum" sözlerini pankartlara yazan kadınlar, yaptıkları makyajla da dikkat çekti.

Meclis Başkanı Dilek Samsun, yaptığı açıklamada, Emine Bulut'un öldürülmesinin Türkiye'deki kadın sorunun örneği olduğunu belirtirken, İstanbul sözleşmesini hatırlatıp, 6284 sayılı kanunun çıkmasını istediğini söyledi. Mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Samsun, şunları söyledi:

'KADIN CİNAYETLERİNİN REÇETESİ; EŞİTLİKTİR'

"Elbette mücadeleye devam edeceğiz. Tüm kadınlar hükümetin kadın cinayetlerine bir somut adım atmasını bekliyor. Kadın cinayetlerinin reçetesi eşitliktir ve eşitliğin sağlanması için izlenecek politikalardır. Özgecan'ın öldürülmesi kadınların mücadelesi için bir dönüm noktası olduysa Emine Bulut'un öldürülmesi de kadın cinayetlerinin de bir dönüm noktası olsun diliyoruz."

Öldürülen tüm kadınların destekçisi olacaklarını söyleyen Samsun, "Kadın cinayetlerini durduracağız" dedi. Topluluk açıklamanın ardından dağıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kadınların protestosu

-Açıklama Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / SAKARYA,(DHA) 19)DATÇA'DA KADIN CİNAYETLERİNE TEPKİ Muğla'nın Datça ilçesinde, Datça Kadın Platformu'nca düzenlenen yürüyüşte yaklaşık 100 kadın, hemcinslerinin öldürülmesine tepki gösterdi.

Datça Kadın Platformu'nca düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 100 kadın katıldı. Şenkaya Kavşağı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. "Erkek adalet değil, gerçek adalet" ve "Yaşamak istiyoruz" sloganları eşliğinde yürüyen kadınlar, ellerinde, 'Kadın cinayetlerine sessiz kalma', 'Kadın cinayetleri politiktir', 'Yasta değil, isyandayız' ve 'Kadınız, öfkeliyiz' yazılı pankartlar taşıdı. Cumhuriyet Meydanı'nda, Datça Kadın Platformu adına Avukat Gülhan Keleş basın açıklamasını okudu. Kırıkkale'de 10 yaşında kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut'un, 2011 yılında imzalanan İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için hayatından olduğu savunulan açıklamada, kadın cinayetlerine karşı bir an önce önlem alınması istendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yürüyüşten görüntüler

-Avukat Gülhan Keleş'in basın açıklamasını okuması Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA(Muğla),(DHA) 20)500 BİN LİRALIK KAÇAK TELEFON VE AKSESUARI ELE GEÇİRİLDİ KAHRAMANMATRAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 500 bin lira olan kaçak cep telefonu ve telefon aksesuarı ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak cep telefonu satışını önlemeye yönelik Yusuflar, Namık Kemal ve Yavuz Selim Mahalleleri'nden çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, yurda kaçak yollarla sokulmuş piyasa değeri 500 bin lira olan 803 cep telefonu ekranı ve camı, 22 kaçak cep telefonu, 691 cep telefonu aksesuarı ile 45 güneş gözlüğü ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adreslerde arama yapılması

- Telefon ve aksesuarlardan detay Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) 21)KAVŞAKTA TERS YÖNE GİREN SÜRÜCÜ, EMNİYET MÜDÜRÜNE YAKALANDI Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kavşağa ters yönden giren hafif ticari aracın sürücüsü, bu sırada tesadüfen olay yerinde olan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu'ya yakalandı. Takip ettiği aracı durduran Kuyu, sürücüye "Ben enayi miyim buradan dönüyorum. Sen akıllısın buradan dönüyorsun." diye tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Bozhane kavşağında meydana geldi. Oğuz Ala (27) yönetimindeki hafif ticari araç, kavşağa ters yönden girdi. O sırada aracıyla kavşakta bulunan Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, polis telsizinden aracın plakasını anons ederek durdurulması talimatını verdi. Otomobilin peşinden de giden Kuyu, trafik polisinin durduğu aracın sürücüsü Oğuz Ala'ya "Alemin akıllısı sen misin? Arabayı stop et. Ehliyet, ruhsatını ver. Ben enayi miyim buradan dönüyorum. Sen akılısın buradan dönüyorsun." diyerek tepki gösterdi.

Trafik polisleri, araç sürücüsü Oğuz Ala'ya trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve trafik levhalarına uymamaktan 500 lira ceza kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Durdurulan araç

-Ferdi Kuyu'nun konuşması

-Ceza yazılması Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) 22)AFYONKARAHİSAR'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANDI Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı coşkuyla kutlandı.

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı kutlamaları, Zafer Yürüyüşü ile başladı. İmaret Camii önünde toplanan vatandaşlar ve protokol üyeleri Mehter Takımı eşliğinde törenin yapılacağı Zafer Meydanı'na yürüdü. Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali'ne katılan yabancı ekipler de yürüyüşte yer aldı.

Törene Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, askeri erkan ve il protokol üyeleri katıldı.

Zafer Meydanı'nda yapılan kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Kutlamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajı da okundu.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar halkının Zafer Bayramı'nı ve kurtuluş gününü kutladı. Büyük Taarruz'un Türk'ün bağımsızlığına, dirilişine, dik duruşuna önemli bir örnek olduğunu vurgulayan Başkan Zeybek, "25 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan'ın Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra Anadolu topraklarının Türklere açılmasıyla başlayan zaferler, mücadelemiz günümüze kadar hiç durmadan devam etmiş olup, bundan 97 yıl önce Kocatepe'den başlayan emperyalistlere karşı 26 Ağustos'taki Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında Türk Ordusunun vermiş olduğu Büyük Taarruzla taçlanmıştır. Büyük Taarruz Türk'ün bağımsızlığa, dirilişe, dik duruşuna önemli bir örnektir. Bu aziz millet hiçbir zaman hürriyetine, özgürlüğüne, vatanına, bayrağına ve inancına karşı yapılan saldırılara duyarsız kalmamıştır" dedi.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali'ne katılan Bulgaristan, Romanya, Kırgızistan, TÜFEM Halk Oyunları Derneği, Macaristan, Sırbistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Bosna Hersek ve Giresun Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri büyük beğeni topladı. Kutlamalara katılan vatandaşlar cep telefonlarıyla ekiplerin gösterilerini çekti. Tören Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Takımı'nın gösterisiyle sona erdi.