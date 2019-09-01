DHA YURT BÜLTENİ - 1

CİNAYET ZANLISI KOCA YAKALANDI

ÇORLU'DA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN ÇİFTTEN MELİKE DE KURTARILAMADI (4) Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kendisine boşanma davası açan eşi Melike Baştürk ve sevgilisi Salih Durmuş’u tabancayla vurarak öldürmekten aranan zanlı N.B., memleketi Yalova’da yakalandı. Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipleri şüphelinin Yalova'ya kaçtığının belirlenmesi üzerine Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi. İstihbarat üzerine harekete geçen Yalova Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının Adnan Menderes Mahallesi TOKİ konutlarındaki evinin etrafında önlem aldı. Zanlı N.B. evine girdiği sırada sivil polisler tarafından yakaladı. 'PİŞMAN DEĞİLİM, YİNE YAPARIM' Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen N.B., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet binasından çıkarıldığı sırada basın mensuplarının “Pişman mısınız şeklindeki sorusuna ise N.B, “Namusumu temizledim. Pişman değilim. Yine yaparım. Namusumu temizledim ben. diye cevap verdi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının adliyeye sevkedilmesi

- Konuşması

- Detaylar Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================== 2)BAHÇEDE ÜZÜM TOPLAYAN KADIN YILAN ISIRMASIYLA ÖLDÜ SİİRT'te bahçesinde üzüm topladığı sırada yılanın ısırdığını Kadriye Turhan (39), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay akşam saatlerinde Yerlibahçe Köyünde meydana geldi. Kadriye Turhan, bahçesindeki üzümleri topladığı sırada yılan tarafından ısırıldı. Acı içinde kıvranan kadının yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Yılanın ısırmasıyla zehirlenen Turhan, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Turhan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Turhan'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Görüntü Dökümü

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- Acil Servis önünden görüntü

- Morg önünden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)KURYE İLE MÜŞTERİ ARASINDAKİ ARBEDE KAMERADA SAMSUN'un Atakum ilçesinde, yemek şirketi kuryesi ile siparişi veren aile arasında çıkan kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaşanan arbede, bir mahalle sakini tarafından anbean cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Atakum'un Mimarsinan Mahallesi'nde, Gizem B. (25), internet üzerinden yemek siparişi verdi. Bir süre sonra yemeği getiren kurye, apartmana girdi ve kapıyı çaldı. Kurye yemeği teslim ederken, siparişi veren Gizem B.'nin teyzesi ile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın apartman dışında da devam etmesi üzerine kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak ortasında, kurye ve kadının kavga ettiğini gören mahalle sakinleri olaya müdahale etti. Çevredekilerin müdahalesiyle tartışma sonlandırıldı.

Öte yandan, olay anbean mahalle sakihlerinden biri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde kuryenin kadını darbettiği, araya giren çevredekilerin kadını kurtardığı ve kadının yakınlarının da kuryeye saldırdığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olayın cep telefonu kamerasına yansıdığı anlar Haber: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)DİYARBAKIR'DA KARDEŞLERİN SİLAHLI KAVGASI: 1 YARALI DİYARBAKIR'da 2 kardeş arasında çıkan silahlı kavgada kardeşlerden biri yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. Emek Caddesi'nde kardeşi A.K.'nin elektronik cihaz sattığı iş yerine gelen S.K. bilinmeyen bir nedenle kardeşiyle aralarında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce S.K. üzerindeki tabancayla kardeşi A.K.'ye ateş ederek kaçtı. Silahlı saldırıda yara almayan A.K., iş yerindeki pompalı tüfekle kaçan ağabeyi S.K.'ya ateş ederek, yaraladı.

Yaralı S.K., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastane götürülürken, polis, ağabeyini yaralayıp, olay yerinde kaçan A.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri inceleme ekipleri

- Kurşunlar

- Numaratörler

- İşyerinden detay Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)MANAVGAT'TA 1,5 KİLOGRAM ALTIN ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI, HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1,5 kilogram altın ve ziynet eşyası çalan H.M. (45), polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Evrenseki Mahallesi'nde bulunan oteldeki kuyumcu dükkanında tezgahtarlık yapan H.M., iş yerinden önceki gece gece saatlerinde, yaklaşık 1500 gram altın ziynet eşyası çalıp kayıplara karıştı. Sabah işyerine geldiğinde hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi, jandarmaya ihbarda bulundu. Gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları incelemelerde H.M.'nin 07 ADC 646 plakalı otomobille Alanya'ya yönüne gittiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin bilgi vermesi üzerine harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takibin ardından H.M.'yi Oba Mahallesi'ndeki otelde yakaladı. Şüphelinin kaldığı odada yapılan aramada çaldığı altınlar da ele geçirildi. Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Manavgat Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

ALTINLARI TOPLADIĞI ANLAR KAMERADA Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Hüsnü M.'nin çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1,5 kilogram altın ve ziynet eşyası çaldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Hüsnü M.'nin vitrindeki altınları toplayıp işyerinin arkada kısmına götürdüğü görülüyor. 'SANA EKMEK VERDİK' Diğer yandan Hüsnü M., Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği sırada gelen işyeri sahibi Ali Barman, “Sana ekmek verdik, boğazından nasıl geçecekti. Köpek bile ekmek yediği çanağa pislemiyor" diye tepki gösterdi. İş yeri sahibi Barman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hüsnü M.'nin bir ay önce yanında sigortalı işe başladığını belirterek, "Cuma namazı saatinde biz yokken boşluktan fırsat bularak 1.5 kilo altını alıp kayıplara karıştı. Emniyet güçleri, kolluk kuvvetleri Alanya esnafı ve kuyumcu esnafının çabalarıyla yakalandı. Herkese çabalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Şüphelinin Alanya emniyetinden çıkarılması

- Ali Barman'ın konuşması

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)HASTANEDEN KAÇIRILIRKEN VURULAN CEZAEVİ FİRARİSİ, BAŞKA HASTANEYE GÖTÜRÜLÜNCE YAKALANDI MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak adli muayenesi için hastaneye getirilen cezaevi firarisi Serdar Katipoğlu (31), yaklaşık 10 kişi tarafından kaçırılmak istendi. Sağlık raporu için götürüldüğü hastaneden kaçırılırken polis tarafından omuzundan vurulan Katipoğlu, tedavi için bir başka hastaneye götürülünce yakalandı. Katipoğlu, polis nezaretinde tedaviye alınırken, 3 kişinin yakalandığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Turgutlu Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarından yaklaşık 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi Serdar Katipoğlu'nu, önceki gece (Cuma) gece düzenlediği operasyonla yakaladı. Serdar Katipoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katipoğlu, Manisa E Tipi Cezaevi'ne gönderilmeden önce adli muayenesi için Turgutlu Devlet Hastanesi'ne getirildi.

YAKINLARI HASTANEDEN KAÇIRDI Sağlık raporu alınan Katipoğlu, hastaneden çıkartılırken, bahçede bulunan yaklaşık 10 yakını tarafından kaçırılmak istendi. Yakınlarının polise saldırması üzerine arbede çıktı. Polis, saldırganları uzaklaştırmak için önce havaya ateş açtı. Ardından, uyarı ateşine rağmen yakınları tarafından kaçırılan Serdar Katipoğlu'nu etkisiz hale getirmek için vurdu. Omzundan yaralanan Serdar Katipoğlu, yakınları tarafından otomobille kaçırıldı. BİR BAŞKA HASTANEDE TEDAVİYE GETİRİLDİĞİNDE YAKALANDI Yakınları, yaralı Serdar Katipoğlu'nu iddiaya göre tedavisi için Manisa Grand Medical Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi ettirilemeyen şüpheli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Bu sırada yaralı cezaevi firarisinin hastanelere götürülebileceği ihtimali üzerine polis, yakın çevredeki hastanelerde önlem aldı. Katipoğlu, hastaneye geterildiği sırada önlem alan polis tarafından kıskıvrak yakaladı. Şüpheli polis gözetiminde tedaviye alındı. Olayla ilgili Serdar Katipoğlu'nu kaçırmaya yardım eden 3 kişi de polisin yaptığı çalışmayla yakalandı. Diğer şüphelilerin de yaşakanması için çalışmalar sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servis önündeki polis aracı

- Acil servis önünden detaylar Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)BURSA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 10 YARALI BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada biri bebek biri çocuk olmak üzere 10 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Bursa Ankara karayolu üzeri Çitli kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Erol Türkoğlu (39) yönetimindeki 16 AFH 890 plakalı otomobil, Çitli mahallesinden karayoluna çıkan Ali Özgar (61) yönetimindeki 11 EK 495 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 AFH 890 plakalı otomobil takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk Müdahalesi olay yerinde yapılan Salih Özgar (51), Enbiye Özgar (48) Ümran Özgar (17), Sebile Özgar (50), Deniz Türkoğlu (28), Ömer Faruk Türkoğlu (5), Nisa Nur Türkoğlu (6), Muhammed Asar Türkoğlu (1) ve otomobil sürücüleri ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastaneden detaylar

-Yaralılardan detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)ELAZIĞ'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 3 YARALI ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ'da meydana geldi. R.A idaresindeki 23 BH 714 plakalı otomobil, Hazardağlı kavşağında, sürüsünü ismi öğrenilemeyen 23 DE 460 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil servise alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan araçlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber- Kamera:Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)SAMSUNLU BALIKÇILAR DUALARLA 'VİRA BİSMİLLAH' DEDİ KARADENİZ'de balıkçılar, denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte yeni sezona dualarla başladı. Balıkçılar, gece yarısı 'vira bismillah' diyerek ağlarını atmak için denize açıldı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını tamamladı. Bu gece yarısı Samsun Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen programla yeni av sezonu da başldı. Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve balıkçılar teknelerle birlikte Karadeniz’e açıldı. 'Vira bismillah' diyerek sezonu açan balıkçılar, ağlarını gece yarısından sonra Karadeniz’e bıraktı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, yeni av sezonun hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "İlimizde yaklaşık yılda 50 bin ton balık avlanıyor. Bu sektörden 100 bin kişi ekmek yiyor. Bu anlamda Samsun balıkçılık sektöründe en önde gelen illerden bir tanesi. İlimizde 5 balıkçı barınağı var. 630’a yakın balıkçı teknemiz var. 3 bin 500 ruhsatlı balıkçımız mevcut. Bu sektör yıllık 17-18 milyon Euro ekonomiye katkı sağlıyor. Balıkçılarımızın bilinçli avlanması gerekiyor. Vahşi avdan kaçınmamız gerekiyorö dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vali Osman Kaymak'ın açıklaması

-Balıkçı teknelerinden detaylar

-Balıkçı teknelerinin Karadeniz'e açılması

-Detaylar Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)KARAMÜRSELLİ BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DEDİ KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesine bağlı balıkçı kasabası Ereğli'de avlanma yasağının kalktığı 31 Ağustos gecesi denize açılan balıkçılar, bereketli bir yıl dileğiyle, 'Vira Bismillah' dedi. Saat 00.00’da av sezonunun açılmasıyla birlikte Marmara Denizi’ne ağ atacak olan balıkçı tekneleri, Karamürsel’in Ereğli sahilinden denize açıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yeni av sezonu açılışında, balıkçı tekneleri hep birlikte limandan dualar edilerek ve sirenler çalarak, havai fişekler eşliğinde ayrıldı. Balıkçılar saat 00.00’da, ‘Vira Bismillah’ diyerek Marmara’nın serin sularına ilk ağlarını atacak.

Balıkçı teknelerinin denize açılmasını izlemek için sahile gelen eski balıkçılardan Cahit Çakır, “Arkadaşlar denize açılıyorlar şu anda. ‘Rastgele’ diyelim. Bayağı büyük bir kalabalık var. İnşallah sezonları iyi geçer. Denizde hamsi var. Zannedersem inşallah sabah 05.30- 06.00'da mezata balık getirirler. Hepsine bol kazançlar diliyoruz. Hayırlısı olsun. Beklentimiz var. Umutluyuz. Bu sene palamut yok diye duydum. İnşallah olur. Onun yerine hamsi olur, lüfer olur, çinekop olur. Yeter ki boş dönmesinler. Bu gemiler buradan çıkacaklar. Osmangazi Köprüsü’nü geçtikten sonra Yalova Çınarcık, İstanbul Tuzla açıklarına gidecekler. Gerekirse balığın durumuna göre oradan Karadeniz’e kadar gidebilirler. Umarım bereketli bir sezon geçer." dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Teknelerin limandan ayrılması

- Balıkçıları uğurlayan yakınları

- Teknelerde yakılan meşaleler ve atılan havai fişekler

- Röportaj

- Detay Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/KARAMÜRSEL(Kocaeli),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ İmamoğlu, görevden alınan HDP'li Türk ve Mızraklı ile görüştü (2)

11)İMAMOĞLU, BATMAN'DA KATILDIĞI DÜĞÜNDE HORUN TEPİP, HALAY ÇEKTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu, Diyarbakır'daki ziyaretlerinin ardında CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın yeğeni Cihan Yaşar'ın hayatını birleştirdiği Ceylan Yaşar'ın düğün törenine katılmak üzere Batman'a geçti. Batman kent merkezi girişinde kendisini karşılayan kalabalığa seslenen İmamoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi. İmamoğlu, "Diyarbakır’da belediye başkanlarıyla bir araya geldik, dertleştik. Hasbihal ettik. Milletin iradesinden bahsettik. Bu ülkede barış ve dostluk içerisinde yaşamanın gereğini konuştuk. Ve bunu başarmak zorunda olduğumuzu ifade ettik. Bu yapılan kayyum ataması yanlıştır. Batmanlılar'ın bize gösterdikleri sıcak ilgiye teşekkür ediyorum" dedi. Burada yaptığı konuşmanın ardından İmamoğlu ve beraberindekiler, Cihan ile Ceylan Yaşar çiftinin düğün törenine katıldı. İmamaoğlu, düğün salonuna coşkulu bir şekilde karşılandı. Düğün merasimi sırasında İmamoğlu, folklor ekibiyle 10 dakika horon tepti, daha sonda eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte halay çekti.

Cihan ile Ceylan Yaşar çiftin nikah şahitliğini de yapan İmamoğlu, düğün töreninde yaptığı konuşmada, "Aile birliğiniz ömür boyu sizinle beraber bugünkü sevgiyle heyecanla dolu olsun. İyi bir evlatlarınız olsun. Geleceğe umutla bakan evlatlarınız olsun. Genç çiftimizin yetiştirecekleri evlatlarımızın ülkeye faydalı olmalarını istiyorum. Dünya insanı olsunlar. İyi eğitim alsınlar. Size güveniyoruz. Yolunuz açık olsun. İki kardeşime de mutluluklar diliyorum" dedi. Batman Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Demir’e de düğüne katılan İmamoğlu’na teşekkür etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İmamoğlu'nun Batman girişinde karşılanması

- Düğün salonu girişinde karşılama

- Düğün salonunda hatıra fotoğrafları çekilmesi

- İmamoğlu Horon tepmesi

- İmamoğlu halay çekmesi

- Nikah töreninde şahit olması

- Nikah töreninde konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)TURHAN ÇÖMEZ, 12 YIL SONRA BABA OCAĞINDA ERGENEKON kumpas davasından beraat eden ve 12 yıllık aradan sonra Türkiye'ye dönen Turhan Çömez, baba ocağı Balıkesir'in Bandırma ilçesine geldi. Burada kendisi için toplanan kalabalığa seslenen Çömez, "Bu zulmü yapanlar, bu iftirayı atanlar ve size dair yüreğimdeki sevgiyi, sizinle olan muhabbetimizi kıskanan alçak çeteler şu anda Türkiye'de değiller ama ben onurumla, şerefimle karşınızdayım" dedi.

Ergenekon kumpas davasına dahil edildiği için yurt dışına çıkan ancak sonrasında beraat eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki eski özel kalem müdürü ve AK Parti eski milletvekili Turhan Çömez, 12 yıl sonra önceki gün Türkiye'ye dönmesinin ardından dün baba ocağı Balıkesir’in Bandırma ilçesine geldi. Yoğun kalabalığın sevgi gösterileriyle birlikte karşıladığı Turhan Çömez, Haydar Çavuş Camii’ndeki emekli Başçavuş Cengiz Özkan’ın cenaze törenine katıldı. Buradan Cumhuriyet Meydanı'na doğru geçen Turhan Çömez, Bandırmalılar ile tek tek selamlaşırken, bazıları da sevgilerini ileterek ağladı. 'BU ZULMÜ YAPANLAR, İFTİRAYI YAPANLAR ŞU AN TÜRKİYE'DE DEĞİLLER' Sevenleriyle birlikte Atatürk Anıtı önünde fotoğraf da çektiren Turhan Çömez, baba ocağının önünde halka seslendi. 12 yıllık aranın ardından yeniden sevenleriyle kucaklaşmanın, kendisi için mutluluğun en büyüğü olduğunu dile getiren Turhan Çömez, "Büyük bir zulüm, büyük bir iftira, büyük bir saldırı tam 12 yıl sonra nihayete erdi. Ben, bu 12 yıl boyunca yüreğimdeki sevgiyi, sizlere dair olan umudumu, heyecanımı hiçbir zaman kaybetmedim ve her gün yeniden bu coğrafyaya dönmeyi sizlerle yeniden kucaklaşmayı hayal ettim. Yaradana binlerce şükürler olsun ki bugün sizin huzurunuzdayım, yanı başınızdayım. Artık geri dönüp bakmak istemiyorum o dönemde yapılan her şeyi unuttum, hepsinin üzerine sünger çektim. Benim yüreğimde öfkeye, kine, nefrete yer olmamıştır. Bu zulmü yapanlar, bu iftirayı atanlar ve size dair yüreğimdeki sevgiyi, sizinle olan muhabbetimizi kıskananlar, bu zulmü yapan alçak çeteler şu anda Türkiye'de değiller ama ben onurumla, şerefimle karşınızdayım ve sizlerin yanı başındayım" dedi.

İNGİLTERE'DEKİ YILLARINI ANLATTI Aynı zamanda genel cerrahi uzmanı olan Turhan Çömez, İngiltere'deki yıllarını şöyle anlattı: "12 yıl boyunca düştüğüm yerden yeniden kalktım, suyunu, toprağını bilmediğim, kültürünü insanını tanımadığım bir coğrafyada hayata yeniden başladım. Dilini öğrendim, kültürünü öğrendim ve İngiltere'de ilk defa 45 yaşından sonra sınavlara girerek doktor olan ilk hekimim. Binlerce insanı ameliyat ettim, yüzlerce doktor yetiştirdim, Türkiye'den gelen çok sayıda genç hekime, tıp fakültesi öğrencisine yardımcı oldum. İngiltere'de yaşayan 500 bin Türk'e büyük bir sağlık merkezi açarak, ilk defa böyle bir hizmet sundum." 'BEN GURURLA VE ONURLA KARŞINIZDAYIM' "Ben gururla ve onurla bugün karşınıza çıktım" diyen Çömez, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yüreğimiz insan sevgisi dolu. Bizim yüreğimiz hizmet aşkı ile dolu, yüreğimizde nefrete, kine, öfkeye yer yok çünkü bizim yüreğimiz size olan sevgi ile dolu. Ben onurla karşınızdayım ama bu zulme vesile olanlar bu zulmün ardında olanlar, bu alçakça saldırıyı yapanlar ömürlerinin sonuna kadar bu utançla ve öbür tarafa göçtükleri zaman Allah'ın huzurunda verecekleri hesapla yüzleşecekler. Hiç kimseyle hesabım yok, hiç kimseyle işim yok benim bir tek sevdam var o da sizsiniz, onun için buradayım."

Daha sonra Turhan Çömez, baba evine gelip burada babası Hasan Çömez ve annesi İkbal Çömez’in elini öptü. Duygusal anların yaşandığı buluşmada ailesiyle hasret gideren Turhan Çömez, yeniden baba ocağında olmanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Baba evinden detaylar

-Cenazeden detaylar

-Karşılayan kalabalıktan detaylar

-Turhan Çömez'in konuşmasından detaylar Haber-Kamera: Gürkan DURAL- Semih ŞAHİN- Ümit BABACAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 13)DESTİCİ: İDAMIN MUTLAKA GERİ GETİRİLMESİ LAZIM BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emine Bulut cinayetiyle ilgili, "Benim vicdanım, dinim, inancım, adalet anlayışım bunu yapan kişinin aynı şekilde can vermesidir. İdam cezasının mutlaka ama mutlaka, iki şekilde uygulanması lazım. Çocuklarımıza, tecavüz ettikten sonra öldüren, sapık caniler için, askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, Aybuke öğretmenimizi ya da Nurcan anne olayında olduğu gibi sinirimizi katleden teröristler için idam cezasının geri getirilmesi lazım" dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, AYM Başkanı Zühtü Arslan'a annesinin vefatı nedeniyle Yozgat'ta taziye ziyaretinde bulundu. Destici, dönüşte Kırıkkale'de, ayrıldığı eşi Fedai Baran'ın bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti. Bulut'un babası Ahmet Bulut ve kardeşleriyle bir araya gelen Destici, aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Destici, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, kadın cinayetlerini önleyici tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini aktardı. 'CEZALARIN AZLIĞI, İNSANLARI SUÇ İŞLEMEKTEN ALIKOYMUYOR' Destici, Emine Bulut'a Allah'tan rahmet ve ailesine başsağlığı dileği konuşmasında, "Büyük bir acı, yürekleri dağlayan bir acı oldu. Şahsen duyduğumda inanamadım, görüntüyü izlemeye çalıştım, izleyemedim. Yani yüreğim kaldırmadı, vicdanım kaldırmadı, yarıda bıraktım. Allah sabır versin, sözün bittiği noktadayız. İnsanlarımız nasıl bu vahşeti işleyebilecek duruma geliyor, tabi bunun da araştırılması lazım. Tabi bizim de önceliğimiz önleyici tedbirlerin alınması, bu tür hadiselerin yaşanmaması için eğitim ise eğitim, psikolojik destekse psikolojik destek, maddi destek ise maddi destek, ahlaki bir takım dersler ise bunlarla ilgili yapılacak her şeyin yapılması lazım. Ama bütün bunlara rağmen bir gerçekle karşı karşıyayız. Her gün neredeyse bir kadımız vahşice kurban ediliyor. Çok sayıda çocuğumuz, genç kızımız, kaçırılıyor, tecavüze uğruyor sonra da katlediliyor. Bunlara bir dur demek gerekiyor. Tabi bizim yaptığımız araştırmalarda ortaya çıkan cezaların azlığı da insanları suç işlemekten alıkoymuyor" ifadelerini kullandı.

'İDAMIN, MUTLAKA AMA MUTLAKA İKİ ŞEKİLDE UYGULANMASI LAZIM' 'Benim adalet anlayışım, bunu yapan kişinin aynı şekilde can vermesidir' diyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Adam şöyle düşünüyor, 'Yaparım 10 yıl yatar, çıkarım' diyor. Bunu bazen günlerce kuruyor, kurguluyor netice Emine Bulut hadisesinde olduğu gibi hunharca çocuğunun gözleri önünde, katledebiliyor. Benim vicdanım, dinim, inancım, adalet anlayışım bunu yapan kişinin aynı şekilde can vermesidir. İdam cezasının mutlaka ama mutlaka, iki şekilde uygulanması lazım. Biz geçtiğimiz dönemde 1 Ekim'de TBMM'ye teklifimizi verdik. Şu yaşta çocuklarımıza, yavrularımıza tecavüz ettikten sonra öldürülen, sapık caniler için. İkincisi ise bizzat kurşunu sıkan, bombayı patlatan askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, Aybuke öğretmenimizi, ya da Nurcan anne olayında olduğu gibi sinirimizi katleden teröristler için idam cezasının geri getirilmesi lazım. Mutlaka ama mutlaka geri getirilmesi lazım." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Destici'nin gelişi

- Emine Bulut'un babası ile konuşması

- Basın açıklaması

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 14)FATİH ERBAKAN: ERDOĞAN VE HÜKÜMETE YAPILAN SİYASİ ŞANTAJDIR YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin Bartın il teşkilatı tarafından düzenlenen İl Kongresi'ne katıldı. Erbakan "Yıllarca AK Parti hükümetlerinde bakanlık ve başbakanlık yapmış ve uzun zamandan beri yeni bir parti kurabilmek için cesaret toplamaya çalışan bazı siyasetçiler son günlerde o dönemlere ilişkin bildiklerini kamuoyuna paylaşacağız diyerek, Sayın Erdoğan'ı ve iktidarı tehdit ediyorlar. Kirli dosyalar üzerinden Sayın Erdoğan'a ve siyasi iktidara şantaj yapıyorlar." dedi. Bartın Kültür Merkezi'nde partisinin İl Teşkilatı tarafından düzenlenen il kongresine konuşan Fatih Erbakan, son günlerde kamuoyunda eski başbakan ve eski bakanların Hükümete ve Erdoğan'a yapılanların siyasi şantaj olduğu söyledi. Erbakan, "Yıllarca AK Parti hükümetlerinde bakanlık ve başbakanlık yapmış ve uzun zamandan beri yeni bir parti kurabilmek için cesaret toplamaya çalışan bazı siyasetçiler son günlerde o dönemlere ilişkin bildiklerini kamuoyuna paylaşacağız diyerek, Sayın Erdoğan’ı ve iktidarı tehdit ediyorlar." dedi.

Kirli dosyalar üzerinde sayın Erdoğan'a şantaj yapıldığını ifade eden Erbakan, şunları söyledi: "Diyorlar ki, 'Bildiklerimizi anlatırsak, bazılarının insan yüzüne bakacak hali kalmaz' diyorlar. Kısacası kirli dosyalar üzerinden Sayın Erdoğan’a ve siyasi iktidara şantaj yapıyorlar. Şimdi aradan 10 sene geçtikten sonra çıkıpta bunları anlatanlara sormak lazım, madem Sayın Erdoğan iddia ettiğiniz bu yanlışları yıllar boyunca yaptıysa madem insan yüzüne bakamayacak kadar hatalar işlediyse, sizi başbakan yaparken, sizi bakan yaparken, sizi görevlere getirirken, neden bu yanlışları ifşa etmediniz? Şimdi mi aklınız başınıza geldi, aradan 10 yıl geçtikten sonra mı bunları paylaşacaksınız ? Madem bir yanlışın işlendiği bir kabinenin içinde yıllarca neden başbakanlık, bakanlık yaptınız. Efendim 'ben başbakan olurken, sen hiç bir şeye karışmayacaksın her şeye Tayyip bey karışacak' dediler diyorsunuz. Efendim bunu niye başbakan olurken anlatmadın, böyle bir şey olmaz başbakanın yetkileri belli 'bu şartlar altında ben başbakan olmam' deseydin ya, buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Biz başbakan veya bakan olduğumuz sürece, yapılan yanlışların hukuksuzlukların, yüz kızartıcı suçların bir önemi olmaz, biz bunları kimseye anlatmayız. Ama ne zaman ki dışarıda kalırsak, makam mevki sahibi olamazsak bunların hepsini ifşa ederiz. Böyle bir tavır etik bir yaklaşım mıdır? Bu siyasi şantaj olmuyor mu? Böyle bir tavır eski başbakan ve eski bakanlara yakışıyor mu? "

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Fatih Erbakan'ın gelişi

-Salondan detay

-Fatih Erbakan'ın konuşması Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 15)BURSA’DA GERÇEĞİ ARATMAYAN DEPREM TATBİKATI İNSAN Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Arama Kurtarma Koordinatörlüğü'nce Bursa’da başlatılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmıyor. 3 gün 3 gece sürecek 7,3 büyüklüğünde deprem senaryosu kapsamında 40 ilden gelen arama-kurtarma ekiplerin katılımıyla düzenlenen tatbikatta 300 personel yer alıyor. Bursa'da 40 ilden 300 arama kurtarma teknisyeni ve gönüllünün katılımıyla, afetle mücadele kapasitesini test etmek amacıyla başlayan ulusal tatbikat 2'inci gününde de devam ediyor. Bursa il merkezinde 7.3 büyüklüğünde, 8 km derinlikte ve 3'üncü seviye alarm durumu olan bir deprem senaryosu kuran ekipler, Marmara Afet Koordinasyon Merkezi’nde kurulan kriz masası ve 5 farklı bölgedeki 20 istasyonda, suda, kıyıda, kentsel alanda ve doğada arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Tatbikatı İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, İHH Arama Kurtarma ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık, İHH Yönetim Kurulu üyeleri ve İHH Arama Kurtarma Koordinatörü Emre Yerli, yönetiyor. Tatbikatın devam ettiği esnada kriz masasını ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu ve Bursa İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Emin Tarım’a Durmuş Aydın ve beraberindekiler bilgilendirmede bulundu. Ardından da kentsel ve su altı arama kurtarma bölgelerinden video konferans gerçekleştirildi.

'DEPREM GERÇEK, KAFAMIZI KUMA GÖMEMEYİZ' Ziyarette konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Bu konuda işbirliğinin önemi bir kez daha anlaşılmış oluyor. Deprem, bir gerçek. Kafamızı kuma gömemeyiz. Onunla mücadele etmeyi öğrenmeliyiz. Bu birliktelik devam ettiği müddetçe güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" dedi. Bursa Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü de, “Marmara Depremi’nin en büyük hayırlarından bir tanesi şu oldu; afet durumunda sadece devlet kurumlarıyla mücadele edemezsiniz. Bunu sadece yaşayanlar anlar. Afet anında tüm toplumun, özellikle de STK’ların bu olaya dahil olmaları gerekiyor. Gönüllülük esası olmazsa bunu da başarmak pek mümkün olmuyor. 1999 depremi bunun fark edilmesine yol açtı" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin koordinasyon merkezinden çıkışı havadan görüntü

-Ekip araçları detay

-Su altında tatbikat yapılması ve cansız mankenin kurtarılması

-Dağda mahsur kalan kişinin kurtarılması

-Şehirde bina enkazında kalan şahsın kurtarılması

-Koordinasyon merkezinden komut verilmesi

-Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü açıklama

-Bursa AK Parti Millet Vekili Emine Yavuz Gözgeç açıklama

Haber-Kamera: Gürkan DURAL-İsmail Hakkı SEYMENBURSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 16)SİLİFKE’DE YILIN İLK NAR HASADI YAPILDI YILIN ilk nar hasadı Mersin'in Silifke ilçesinde yapıldı. İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde üretici Durhasan Arslan’a ait 45 dönümlük bahçeden ilk hasadı yapılan Wonderful cinsi nar kilosu 3 liradan satılırken, başta Almanya olmak üzere yurt dışına ihraç edilmek üzere Mersin’de bulunan işleme ve paketleme tesisine gönderildi. 45 dönüm alana ilk olarak 2007 yılında Wonderful cinsi nar diktiğini dile getiren Arslan, dikim yaptığı ilk yıl ürün almaya başladığını söyledi. Bu yıl 100 ton ürün hasat etmeyi hedeflediklerini ifade eden Durhansan Arslan, "Nar üreticisi olarak, Wonderful çeşidi narımızın hasadına başlamış olmaktan dolayı mutluyuz. Umarım bu sezon bereketli olur" dedi. İhracatçılar da bölgeye gelerek dalında satılan narları topladıklarını ifade ederek, "Narları ilk olarak işleme ve paketlemeye götürüyoruz, ardından talebe göre konteynırlarla yurt dışına ihracını gerçekleştiriyoruz" diye konuştular.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise bu yıl, bin 500 dönüm araziden 2 bin tondan fazla hicaz narı hasadının yapılmasını beklediklerini ifade ederek, ilçenin ova kesimlerinde narenciyeye alternatif olarak üretimi yapılan hicaz narının erken hasat edildiğini söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Nar Bahçesi genel görüntü

-Nar Bahçesi'nde işçilerin nar kesimi

-Sandıklama işlemi

-Üretici Durhasan Arslan röportaj

-Tüccar Mustafa Kaya konuşma

-Sandıklama

-Narların kamyona yüklenmesi

-Genel görüntü Haber-Kamera: Mehmet OKUR / SİLİFKE (Mersin), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 17)KAPADOKYA'DA 'GAZİANTEP TANITIM GÜNLERİ' DÜZENLENDİ GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme Beldesi'nde 'Gaziantep Tanıtım Günleri' etkinliği düzenlendi. Göreme beldesinde düzenlenen 'Gaziantep Tanıtım Günleri'nde yöresel ürünler, Gaziantep mutfağı ve el sanatları ürünleri sergilendi. Etkinliğe, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Türkiye’nin kültürel mirasının başkenti Kapadokya'dayız. Anadolu'nun kalbinde kültürel mirası görmemenin heyecanını yaşadık. Gaziantep günlerini Göreme Belediye başkanımızla birlikte organize ettik. Gaziantep’e dair ne varsa bugün Göreme'de sergiliyoruz" diye konuştu.

Biz Kapadokya’ya gelen özellikle Asya turizmini çok önemsiyoruz. Çünkü bu bölgeye gelmelerinin nedeni artık deniz, kum, güneş değil. Tarihi dokuyu hissedenler buraya geliyor. Baktığınız zaman Fırat'ın etrafında aynı bu şekilde güzellikler aynı bereket, aynı miras var. Biz bu pastayı büyütelim istiyoruz. Hakikaten çok başarılı bir şekilde gücümüzü birleştiriyoruz. Buranın en büyük gücü balonlar. Rumkale Fırat'ını tepeden balonlarla görsünler istiyoruz. Muhteşem bir güzellik var. Coğrafya var, kültür var, su sporlarının en güzelini yapacağız. İşte bu güzellikleri tepeden seyredecek şekilde balonlarımızı Gaziantep'e getirmek istiyoruz. O yüzden bugün yaptığımız görüşmelerde Sivil Havacılık ile bunun alt yapısı, neler yapılabilir, nasıl bir yol izlenebilir, Kapadokya Üniversitesi'nde bu işin başındakilerle oturup görüşmelerimizi yaptık. İnşallah bu gücümüzü birleştirdiğimiz de çok daha sayıda turistin buraya gelmesini sağlayacağız" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Etkinlikten görüntü

-Fatma Şahin'in konuşması

-Genel detay

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 18)'AKİF' BELGESELİNİN İLK GÖSTERİMİ ÇANAKKALE'DE YAPILDI ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, doğduğu ve çocukluğunun bir bölümünün geçtiği evi müzeye dönüştürülen İstiklal Marşı'nın yazarı, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un, çocukluk yılları ile hayatından kesitlerin anlatıldığı ‘Akif’ Belgeseli'nin galası Çanakkale'de gerçekleştirildi. Galaya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Mlletvekili Av. Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, belgeselin yönetmeni Nihal Ağırbaş, belgeselin Senaristi Ömer Erbil, filmin oyuncuları ile çok sayıda vatandaş katıldı. İÇDAŞ Kongre Merkezi'ndeki galaya katılan davetliler filmin oyuncuları ve senaristi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Belgeselde Mehmet Akif Ersoy'un yetişkinliğini canlandıran Erdoğan Özerdem katılımcılardan yoğun ilgi gördü. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gala öncesinde yaptığı açıklamada Akif'in Türk milleti için çok önemli bir karakter olduğunu belirterek, "Tüm Türkiye'miz için milli şair diye ifade ettiğimiz, Çanakkale destanını yazan kişi diye gurur duyduğumuz Mehmet Akif Ersoy'un aslında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde doğup büyüdüğünü, babasının buralarda görev yaptığını, kendi gezdiği köprüyü, suya girdiği deresi, hatıralarıyla beraber bir önemli dönemi burada geçirdiğini öğrendik. Bunu ilgililerle paylaştık. Senarist Ömer Erbil'in kalemiyle, yönetmen Nihal Ağırbaş'ın başarılı çalışmasıyla Akif'in çocukluğunu beyaz perdeye yansıtma imkanı bulduk." dedi.

Belgeselin yönetmeni Nihal Ağırbaş ise manevi duyguları çok ağır olan bir eseri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bugüne kadar çok sayıda filmi ve belgeseli beyaz perdeye aktardıklarını anlatan Ağırbaş, yapımda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Aslında biz bugüne kadar Mehmet Akif Ersoy'la ilgili çok fazla proje izledik. Akif ile ilgili çok fazla film, belgesel yapıldı. Mehmet Akif zaten sürekli anlatılan ve çok önemli bir şahsiyet, tüm dünya tarafından tanınan bir isim. Bu projeye dahil olup bu projenin yönetmenliğini ve yapımcılığını yapmak benim için çok büyük bir sorumluluk. İşe başlarken arkadaşlarımızla omuzlarımızdaki o manevi yükün ne kadar ağır olduğunu konuştuk. Şuan bu ağırlığı en ağır haliyle hissediyorum" diye konuştu. İstiklal Marşı'nın yazarı, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un, çocukluk yılları ile hayatından kesitlerin anlatıldığı ‘Akif’ belgeseli, ilçedeki Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi'nde, Mehmet Akif Ersoy'un babasının imamlık yaptığı Karşıyaka Camii'nde, Hadımoğlu Konağı Türk Evi Etnografya Müzesi'nde, Bayramiç Belediyesi hizmet binasında ve Ayvacık ilçesi Yeşilyurt köyünde yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy’un çocukluk yıllarını Ayaz Akgün, yetişkin dönemini ise Erdoğan Özerdem canlandırdı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Akif galasından genel ve detay görüntüler.

-Bülent Turan açıklama görüntüsü.

-Nihal Ağırbaş açıklama görüntüsü. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 19)PORSUK ÇAYI'NDA GONDOL VE BOT KEYFİ ESKİŞEHİR'in kent merkezini ikiye bölen Porsuk Çayı, en hareketli günlerini yaşıyor. Gençler, Porsuk Çayı kıyısında oturup sohbet ederken, çeşitli illerden kente turlarla gelenler ise çayda bot ve gondollarla gezinti yapıyor. Porsuk Çayı'nda gezi amacıyla bulunan 'Nasrettin Hoca', 'Edebali' ve 'Malhatun' adlı botlar ile gondollara binmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor. 15 dakika süreli bot gezintisi kişi başı 7,5 TL, en fazla 4 kişinin bindiği gondolların tur fiyatı ise 40 TL. Porsuk Çayı'ndaki gondol ve botlar Eskişehir'e 'Venedik' görünümü kazandırıyor. Çeşitli kentlerden gelen turistler Eskişehir'e hayran kaldıklarını belirtirken, esnaf ve bölge halkı da durumdan memnun olduklarını söylüyor.