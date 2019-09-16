DHA YURT BÜLTENİ - 1 MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE MAKİLİK ALANDA YANGIN MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı.Yangın sabah saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Bodrum ilçesinin Karabağ Mahallesi kırsalında dün gece saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sarp kayalık bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. Amlevleri fark edenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ta bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı bölgede yangını söndürme çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Yangın, ssabah saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(Cep telefonu kamerası)

-Yangından görüntüler

+++

Yangın söndürme çalışmaları Haber: BODRUM(Muğla),(DHA) MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN MAHALLEYİ DUMANLA KAPLADI ANTALYA'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkıp, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından yangın söndürülürken, oluşan yoğun duman bölge halkını ve ekipleri zorladı.

Serik'e bağlı Kökez Mahallesi Yazır mevkisindeki makilik alanda dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan sebebi bilinmeyen yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda yayıldı. Yangın sonrası bölgeyi kaplayan duman çevrede oturan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalışırken, ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Alevler yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yoğun duman nedeniyle bölge halkı, yangın söndürme ekipleri ve güvenlik güçleri nefes almakta güçlük çekti.

Öte yandan ilçeye bağlı Akbaş Mahallesi Gücükler mevkii yakınlarında da orman yangını çıktı. Buradaki yangın da ekiplerin hızlı çalışması sonucu büyümeden söndürüldü. Bölge halkı yangının büyüme ihtimaline karşı nöbete başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(Cep telefonu kamerası)

- Yanan alandan görüntüler Haber: Namık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya),(DHA) BULDAN'DA ALEVLER 4 HEKTAR KIZILÇAM ORMANINI KÜLE ÇEVİRDİ DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkan yangın ve karadan müdahale ile 5 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 4 hektarlık alandaki kızılçam ağaçları zarar gördü.

Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesi Arıklar Mevkii'ndeki ormanlık alanda dün saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 20 arazöz ve 50 orman işçisi ile 4 helikopter sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangına su tankeri ve personel desteği verdi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler, 5 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 4 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yangından görüntü

-Yanan ormanlık alandan görüntü

-söndürme çalışmalarından görüntü

-İş makinelerinden görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA) HDP önündeki eylemde 13'üncü gün; aile sayısı 34 oldu (ek)

AİLE SAYISI 34 OLDU Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemine Bursa'dan gelen Türkan Mutlu da katıldı. HDP önünde bekleyen aile sayısı Türkan Mutlu ile birlikte 34 oldu.

Anne Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanan ve kayıt yaptırmayıp, kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için oturma eylemine başladı. Türkan Mutlu, kızını televizyonda Kobani'de terör örgütü PKK saflarında gördüğünü öne sürerek, "Kızımı bırakmalarını, beni götürmelerini istedim. Kızıma sesleniyorum. Eve dön. Bana okuyacağını, kimsesiz çocuklara sahip çıkacağını söylüyordun. Yalvarıyorum gel" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

HDP önü ailelerin eylemi

Türkan Mutlu'un röportajı

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA, Mehmet Mucahit CEYLAN / DİYARBAKIR,(DHA) SURİYE'DEN IRAK'A GİDEN ABD KONVOYU GÖRÜNTÜLENDİ MARDİN'in Nusaybin ilçesinden, Suriye'den Irak'a giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu görüntülendi.

ABD'nin Suriye'den Irak'a gönderilen 200 araçlık konvoyu ,Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Irak yönünde gittiği belirlenen konvoyda kapalı TIR'lar, kamyonetler, zırhlı araçlar, midibüsler, jeneratörler ve akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Irak yönüne ilerleyen konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Konvoydan görüntü

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ / NUSAYBİN(Mardin),(DHA) DEĞİRMENDERE ŞEHİTLERİ ANILDI BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, 27 yıl önce PKK'lı teröristlerce Değirmendere Köprüsü'nde şehit edilen 5'i güvenlik korucusu 9 kişi, mezarları başında anıldı.

Kozluk'taki Değirmendere Köprüsü'nde 15 Eylül 1992'de, PKK'lı teröristlerce minibüse düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucuları Razzo Demir, Cuma Demir, Hasan Demir, Nazmi Çelik, Halit Güldü ile siviller Cemal Demir, Ceyhan Karataş, Emin Yurdakul, Ahmet Durmaz, şehit edilişlerinin 27'nci yılında düzenlenen törenle anıldı.

Saldırının düzenlendiği Değirmendere Köprüsü'nde yapılan anma programına İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selim Kasacı, İlçe Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak, Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Demir, şehitlerin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Değirmendere Köprüsü'nde terör örgütü PKK aleyhine slogan atan katılımcılar daha sonra şehitlerin kabirlerinin bulunduğu Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyündeki mezarlıkta mevlit okuyup dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Törene katılanlar

Törenden görüntü

Şehitlerin kabri ziyareti

Konuşmalar

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Sayım ÖZMEN / BATMAN,(DHA) TAKSİNİN AYNASINI KIRAN KADINI SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ BOLU'da, bir taksici tartışarak taksiden inip, taksinin aynasını kıran kadını sokak ortasında tekme tokat darp etti.

Olay, önceki akşam Köroğlu Mahallesi Uğur Mumcu Parkı kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bir kadın, tartıştığı taksi sürücüne sinirlenerek araçtan indikten sonra taksinin aynasını kırdı. Buna kızan taksici aracından inerek kadına tekme tokat saldırdı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde taksicinin kadına saldırırken, "Aynayı niye kırıyorsun. Bu ayna ne olacak?" dediği görüldü. Bu sırada çevredeki sürücüler araçlarından inip, kadını darp eden adamı tuttu. Tarafların daha sonra polis çağırarak birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Aynanın kırılması

-Taksicinin saldırması Haber: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

-------------------------------================================= ZONGULDAK'TA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 2 KİŞİ KURTARILDI ZONGULDAK'ta serinlemek için girdikleri denizde dalgalar nedeniyle kıyıya çıkamayınca boğulma tehilkesi geçiren 2 kişi, Sahil Güvenlik'in zodyak botuyla kurtarıldı.

Liman arkasında dün akşam saatlerinde kayalıklardan serinlemek için denize giren 2 kişi, dalgalar nedeniyle kıyıya çıkamadı. Denizdeki 2 kişinin kıyıya ulaşamadığını görenler, durumu limanda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Zodyak botla denize açılan Sahil Güvenlik ekibi, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtardı. Limana çıkarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sahil Güvenlik ekibinin 2 kişiyi kurtarma anı cep telefonuyla görüntülendi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Denizde bulunan iki kişi

-Sahil Güvenlik botunun gelmesi

-İki kişiyi bota alması Haber-Kamera: ZONGULDAK,(DHA) TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN SURİYELİ HİLEF, AĞIR YARALANDI ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yeniceköy'de Suriyeli Azel Hilef'in (23) kullandığı traktör yoldan çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Hilef, ağır şekilde yaralandı.

Bayramiç ilçesine bağlı Yeniceköy kırsalında, dün saat 18.00 civarında İbrahim Aktaş'a (55) ait plakasız traktörü kullanan Azel Hilef direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ahşap elektrik direğine çarpan traktör, direği kırarak tarlaya yuvarlandı ve ters döndü. Traktörde bulunan Azel Hilef ters dönen traktörün altında kalırken, yanındaki Janid El Hamud (32) kendini atarak tarlaya düştü. Kepçeyle kaldırılan traktörün altından çıkarılan Hilef ile diğer yaralı Hamud'un ilk müdahaleleri olay yerine çağrılan 112 Acil ekibi tarafından gerçekleştirildi. Traktörden atlayanHamud kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Ağır şekilde yaralanan Hilaf, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde tedaviye alınırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Traktörden genel ve detaylar

Yaralının hastaneye sevk edilmesi Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ(Çanakkale),(DHA) POLİSTEN KAÇTIKLARI OTOMOBİLLE KAZA YAPTILAR ELAZIĞ'da polisin 'Dur' ihtarına uyumayan sürücü, kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille park halindeki cipe çarptı. Otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alınırken, tabancası kazara ateş alan 1 polis yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Tiryakiler Sokakta giden 35 GB 1453 plakalı otomobilde bulunan kişilerden şüphelenen polisler, 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücü Y.A., uyarıya uyumayıp kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli aracı takibe aldı. Şüphelilerin bulunduğu otomobil, çıkmaz bir sokakta park halindeki 23 HS 099 plakalı cipe çarparak durabildi. Sürücü Y.A. ile otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. SİLAHI KAZARA ATEŞ ALAN POLİS YARALANDI

Şüphelilerin gözaltına alındığı sırada bir polis memuru, tabancasını kazara ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Yaralı polis, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, otomobil otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kaza yapan araçtan görüntü

Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA) DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE RAHATSIZLANAN KİŞİYİ JAK TİMİ KURTARDI BURSA'da arkadaşı N.C.B. ile ormanlık alanda yürüyüş yaptığı sırada tansiyonunun yükselmesi nedeniyle rahatsızlanan E.B., Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda meydana geldi. Arkadaşı N.C.B. ile ormanda doğa yürüyüşüne çıkan E.B., Kanlı Gölet olarak da bilinen Balıklıdere mevkisine geldiğinde tansiyonunun yükselmesi nedeniyle rahatsızlandı. Arkadaşını bulunduğu alandan çıkaramayan N.C.B., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, sarp arazide mahsur kalan E.B. ile arkadaşı N.C.B.'ye ulaşarak bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 arkadaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-JAK ekiplerinin çalışmaları

-Mahsur kalan vatandaşların kurtarılışı

-Detaylar

Haber: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA) =========================== RESTORANA DADANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, KEŞİF YAPARKEN FARK EDİLİP YAKALANDI AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir restorandan peş peşe hırsızlık yapan 24 yaşındaki M.K., son girişimi öncesinde keşif yaparken kendisini fark eden iş yeri çalışanları tarafından darp edildi. Kaçıp, sokağın karşısındaki bir otele sığınan M.K., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. M.K., otelden çıkartılırken restoranın çalışanları tarafından linç edilmek istendi.

Türkmen Mahallesi, Gazibeğendi Caddesi'ndeki bir restorana 9- 14 Eylül tarihlerinde arasında kapısını zorlayarak beş kez giren 24 yaşındaki M.K., bahşiş kutusundaki paranın bir bölümü, bir miktar alkollü içki ve kasadaki bir miktar parayı çaldı. Bunun üzerine iş yeri sahibi polise şikayetçi oldu, güvenlik kamerası görüntülerini de polise verdi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, iş yeri sahibi ve çalışanları da tekrar hırsızlık yaşanmaması için tedbirlerini arttırdı. İş yeri çalışanları bir gün aranın ardından şüphelinin geçen Cumartesi saat 02.00 sıralarında, tekrar restoranın önüne gelip, içeri bakarak keşif yaptığını belirledi. Restoran çalışanları, görüntülerden eşkalini belirledikleri şüpheli M.K.'yi yakalamak için ellerinde sopa ve bıçaklarla dışarı çıktı. Fark edildiğini anlayan M.K., kaçmaya başladı. Restoran çalışanlarının yakalayıp dövdüğü M.K., sokağın karşısındaki bir otele sığındı. Bu sırada çevredekilerin kavga ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, otele kaçıp, saklanmaya çalışan M.K.'yi yakaladı. Restorandan 4 günde toplam 5 bin lira para ve toplam 10 bin lira değerinde de alkollü içki çaldığı belirlenen M.K., polis merkezine götürülmek üzere otelden çıkartılırken, restoran çalışanları tarafından linç edilmek istendi. Polis, M.K.'yi öfkeli kalabalığın arasından güçlükle kaçırıp, uzaklaştırdı. M.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Şüpheli M.K.'nin restoran çalışanları tarafından darp edilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Eşber OKAYER / KUŞADASI(Aydın),(DHA) BAKAN KASAPOĞLU BOĞA GÜREŞLERİNİ İZLEDİ MUĞLA'nın Ula ilçesinde eğitim yararına ve engelli öğrencilere burs verilmesi amacıyla düzenlenen 28'inci Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali'nde renkli görüntüler oluştu. Güreşleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Muğla'nın Ula İlçe Belediye Başkanlığı'nca kültür sanat etkinlikleri kapsamında 28'inci Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali düzenlendi. Ula Arena'da organize edilen etkinlikte, Muğla, Artvin, Aydın ve Ankara'dan getirilen 220 boğa tozkoparan, deste, küçük ayak, büyük ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde güreşti. Güreşleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Muğla Boğa Sevenler Derneği Başkanı Barış Dal, ilçe belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ile yaklaşık 5 bin kişi izledi. Etkinliğin açılışında konuşan Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, "Kardeşliğe en çok ihtiyacımız bu dönemde bu işin sağı, solu, aşağısı yukarısı olmadan hepimiz bir Ula'yız. Birlik ve beraberlik içinde güreşlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Muğla Boğa Sevenler Derneği Başkanı Barış Dal ise, "Her şey güzel gidiyor. Halkımızın yoğun katılımı bizi mutlu etti. Güreşlerden elde edilecek geliri kırsal mahallerdeki okullardaki eksiklerin giderilmesini tamamlayacağız. Ayrıca engelli öğrencilerimize burs vereceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından boğa güreşleri başlarken, arena ise toz duman içinde kaldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, güreşleri izledikten sonra Ankara'ya gitmek üzere alandan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun protokol üyeleri tarafından karşılanması

-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun güreş alanına girişi

-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun boğa güreşini izlemesi

-Boğa güreşlerinden görüntü

-Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya'nın konuşması

-Muğla Boğa Sevenler Derneği Başkanı Barış Dal'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Cavit AKGÜN - Aykut KURT / ULA(Muğla),(DHA) DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ'NDE TURİSTLER ÇÖP TOPLADI MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, '15 Eylül Dünya Temizlik Günü' kapsamında 4.5 kilometrelik mavi bayraklı Halk Plajı'nda çevre temizliği yapıldı. Temizliğe yabancı turistler katıldı.

'15 Eylül Dünya Temizlik Günü' kapsamında Marmaris Belediyesi farkındalık etkinliği düzenledi. Marmaris Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk ve Burak Demirtaş, belediye daire müdürleri, temizlik işleri ve zabıta personelinden oluşan 50 kişi Atatürk Caddesi'ndeki mavi bayraklı Halk Plajı'nda bir araya geldi. Atatürk Caddesi'nden Ketenci Kavşağı'na kadar uzanan 4.5 kilometrelik Halk Plajı'ndaki çöpler toplandı. Çalışmaları gören bazı turistler, uzandıkları yerden kalkarak verilen poşetlerle çöp toplamaya destek verirken, bazı Marmarisliler'in seyretmesi dikkati çekti.

Toplanan plastik ve cam şişelerinden 2'şer metre uzunluğunda 2 insan figürü yapıldı. Plajın çeşitli noktalarına konulan panolarda toplanan atıklar sergilendi, üzerlerine doğada kaç yılda kayboldukları yazıldı. Temizliğe destek veren turistler belediye personeli ve 'Çöp adam' figürleri önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Battaniye, sigara izmariti, plastik-cam şişe, şişme yastık ve deniz yatağı gibi yaklaşık 2 ton çöp kamyonetle alınarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne götürüldü. Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, "Dünya Temizlik Günü kapsamında toplumu çevre konusunda bilinçlendirmek ve doğayı korumaları için etkinlik düzenledik. Bizler, asli görevimiz olan çevre temizliğini yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Fakat toplumun da çevre temizliği konusunda bilinçlenmeleri gerekmektedir. Çevrenin korunması ve bilincin artırılması için bu tür etkinliklerimiz devam edecektir" dedi. Marmaris'te yerleşik yaşayan 70 yaşındaki Rus Halena Grukovian, "Lütfen çevremizi temiz tutalım. Yediklerimizi ve içtiklerimizi çevreye atmayalım. Marmaris'in doğası ve denizi çok güzel beraber koruyalım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Halk Plajı'ndaki temizlik çalışmasından görüntü

-Halk Plajı'nda temizlik yapan belediye çalışanları ve yabancı turistlerden görüntü

-Toplanan plastik ve cam şişelerden yapılan 2 çöp adam figüründen görüntü

-Halk Plajı'na konulan panolarda toplanan atıkların sergilenmesi

-Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ile röp.

-70 yaşındaki Rus Halena Grukovian ile Türkçe röp.

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA) CUMHURBAŞKANLIĞI UCI MTB CUP MARATON SERİSİ BİSİKLET YARIŞLARI TAMAMLANDI Cumhurbaşkanlığı tarafından Adapazarı'nda Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde "Temiz Bir Dünya İçin Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları, Adapazarı Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde yapıldı. "Temiz Bir Dünya İçin Pedal Çevir" sloganıyla başlayan yarışların startını Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi. Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması'nda 16 ülkeden 50 erkek sporcu ile 14 ülkeden 20 kadın sporcu farklı parkurlarda pedal çevirdi.

Yarışmada elit erkekler kategorisinde Letonya'dan Martins Blums birinci, Rusya'dan Ivan Flatov ikinci, Slovakya'dan Martin Haring üçüncü, elit kadınlar kategorisinde Avusturya'dan Laura Stigger birinci, Rusya'dan Guzel Akhmadullina ikinci, Japonya'dan Miho İmai üçüncü oldu.

Düzenlenen kupa töreni ile derece elde eden sporcular madalyalarını alırken tören sonrası bir konuşma yapan Sakarya Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem Yüce, "2020'de dünyanın gözü Sakarya'da olacak. Organizasyonda bir nevi 2020 yılında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılacak olan Dağ Bisikleti Maraton Yarışları Dünya Şampiyonasının provasını gerçekleştirdik" dedi.