DHA YURT BÜLTENİ - 1

AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan minibüs, kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu. Minibüste 35 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Olay, dün saat 19.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Söke-Milas Karayolu Asri Mezarlık yanındaki jandarma noktasında meydana geldi. Jandarma ekipleri uygulama yaptıkları sırada, şüphe üzerine 35 HSZ 04 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü, kaçmaya başladı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri minibüsün durdurulması için koordineli çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda, minibüs kısa bir süre sonra ekipler tarafından durduruldu. Ekipler sürücü ile sokak aralarına kaçan 4 şüpheliyi gözaltına alırken, minibüsten aralarında çocuklarında bulunduğu 35 kaçak göçmen çıktı. Göçmenler ve gözaltına alınan şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü. Olayın ardından organizatör olduğu ileri sürülen M.Y isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Serinhisar'ın ardından Honaz ilçesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'i makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından belediye binası önünde vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, partisinin adayı Yüksel Kepenek'i belediye başkanı seçtikleri için vatandaşlara teşekkür etti. Yeni, düzgün ve ahlaklı bir siyaset anlayışını başlattıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kimsenin yaşam tarzını sorgulamıyoruz ve saygılıyız. Peki siyaseti ne için yapıyoruz. Siyaseti herkesin karnı doysun diye yapıyoruz. Her evde tencere kaynasın, işsizlik olmasın, huzur ve bereket olsun diye siyaset yapıyoruz. Eğer biz siyaseti bu noktaya çekmezsek kavga ve dövüş arasında kimin doğruyu, kimin yanlış söylediğini vatandaş anlayamaz. Biz doğru, düzgün, namuslu ve adaletli bir siyasete çekmek istiyoruzö dedi.

DEPREM BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ CHP Lideri Kılıçdaroğlu, programına 8 Ağustos'ta 6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Bozkurt ilçesi ile devam etti. Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, deprem sonrasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, depremde can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Depremler her yerde oluyor. 21'inci yüzyılda depremden insanların ölmemesi lazım. Dolayısıyla depreme dayanıklı binalar yapmamız lazım. İnsan hayatı sıradan bir hayat değildir. Bizim insanı korumamız lazım. Bir deprem yaşandı ve birçok yerde sorun var doğrudur. Ama hiç endişe etmeyin. Bunların tamamını çözeceğiz. Bozkurt'a yakışacak bir belediye binanız olacak göreceksiniz. Kısa süre içinde olacak. Evleri yıkılan vatandaşlar var. Bunların içinde yoksullar var. Bize oy verip vermemen önemli değil. Sen insansın ve evini yapamıyorsun. Bizim görevimiz sana ev yapmak. Evi yapacağız. Aydın, İzmir ve diğer büyükşehir belediye başkanlarımız el ele verdiler sizin sorunlarınızı çözeceğizö diye konuştu.

Balıkesir'in Balya ilçesindeki Vediha Özkan, Danimarka'da yaşayan eşi Tuncer Özkan'a kavuşmak için 5 yıldır vize çıkmasını bekliyor. Balya ilçesine bağlı kırsal Danişment köyünde tek yumurta ikizi olarak dünyaya gelen kardeşlerden Vediha Özkan (49) ve ikizi Vecihe Çolak, çocuk yaşta kas hastalığına yakalandı. İkizlerden Vediha, 2014 yılında katıldığı TV programında, Danimarka'da yaşayan Tuncer Özkan ile tanıştı. Vediha'nın, Danimarka'da otomotiv sektöründe çalışan Tuncer Özkan ile arkadaşlıkları ilerleyen zamanlarda aşka dönüştü ve çift 4 Ağustos 2014'te evlendi. Vediha Özkan, Danimarka'nın Roskide şehrine yerleşmek için gerekli evrakla 1 Ekim 2014'te konsolosluğa vize başvurusunda bulundu. İki yıl boyunca vize verilmeyen Özkan'a, 2016'da yılında Özkan'ın Danimarka'da kendi üzerine kayıtlı evi olmadığı gerekçesiyle vize verilemeyeceği söylendi. Vediha Özkan, "Artık 5 senelik özlemimin sona ermesini istiyorum. Biz iki engelli kızız ve 76 yaşındaki annemiz bizimle ilgileniyor. Ben de evlendim ve eşimin yanında olmak istiyorum. Danimarka'nın tabi ki kendine ait kanunları vardır. Buna saygım sonsuz ama benim sesimin duyulmasını istiyorum. Şu an içinde bulunduğum durum, haksızlık. Cumhurbaşkanımız ve eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendiden bana yardımcı olmalarını rica ediyorum. Şu an ülke büyüklerinden başka bana yardımcı olabilecek kimse yok" dedi. İkizlerden Vecihe Çolak kardeşinden hiç ayrılmadığını belirterek, "İlk başta ayrılma fikri zor geldi ama artık olması gerektiğini biliyorum. Kardeşimin hasretinin son bulmasını istiyorum" diye konuştu. Anne Meliha Çolak ise "Kızım 5 yıldan bu yana eşinden ayrı yaşıyor. Ben kendisinden ayrılmak istemiyordum. O yüzden hatta 'Evlenme' dedim, ama artık evli. Eşi izin alabildiğinde yılda birkaç defa gelebiliyor. Kendisi artık eşinin yanında olmalı" dedi.

'10 YILDIR HER EYLÜL ORTASINDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Tur şirketi Marmaris Sorumlusu Van Eardley (35), "Buraya geldiğimizde çok üzücü bir görüntüyle karşılaştık. Yaptığımız çevre temizliği ile çok güzel bir yer oldu. Her yıl turizm sezonu bitimine yakın yetkili kurumlarla doğanın korunması ve bakılması için çevre temizliği gerçekleştiriyoruz. 10 yıldır her Eylül ortasında çevre temizliği gerçekleştirdik" dedi.

'MARMARİS'İN TURİZM SEKTÖRÜNDEN BAŞKA GEÇİM KAYNAĞI YOK'

Çevre kirliliğinden büyük rahatsızlık duyduğunu ifade eden Türk rehber Gaye Üstün (28) ise "Bir Türk vatandaşı olarak doğamızda ki kirliliği görünce utandım. Marmaris'in turizm sektöründen başka geçim kaynağı yok. Deniz ve doğasından kazanıyoruz. Gelecek nesillere çevremizin güzelliklerini bırakmak için herkesin duyarlı olmasını rica ediyorum. Ciddi bir çöp potansiyeli mevcut. Çöp ve ayrıştırma kutuları olmasına rağmen doğaya bırakılan atık var. Dinlendiğiniz, piknik yaptığınız doğaya ve yüzdüğünüz denize sahip çıkın" diye konuştu.