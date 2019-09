DHA YURT BÜLTENİ - 1

BİSİKLET kullanımına yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' eş zamanlı olarak 15 ülke ve 115 şehirde başlatıldı. İzmir merkezli etkinlikte, bisikletlerini süsleyerek Konak Meydanı'nı dolduran yüzlerce kadın, 'Egzoz yerine parfüm, çiçek kokusu' diyerek, süsledikleri bisikletlerin pedalını çevirdi, renkli görüntüler oluşturdu. Bisiklet kullanımına yönelik farkındalığın arttırılması ve bisiklet kullanıcıları için güvenli bisikletli ulaşım altyapısının oluşturulması amacıyla bu yıl 7'nci kez düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, bu sene İzmir merkez olmak üzere 15 ülke ve 115 şehirde gerçekleştirildi. Her yıl 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde düzenlenen bisiklet turu, Konak Meydanı'nda başlatıldı. 'Egzoz yerine parfüm, çiçek kokusu' sloganıyla bir araya gelen binlerce kadın, trafikte bisiklete ve kadına saygı için renkli kıyafetleri ve süslü bisikletleriyle pedala bastı. Konak Meydanı'ndan Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'na kadar bisiklet kullanan kadınlar, tur boyunca renkli görüntüler oluşturdu. Kadınlar, bisikletlerinin üzerine 'Bisiklete bin dünya değişsin', 'Kadına yakıştı', 'Kadın sokağa çıkarsa dünya değişir', 'Bisiklet özgürlüktür' gibi yazılar asarken, bazı erkek bisikletçiler de etkinliğe destek verdi. Etkinlikte trafik polisleri de yolda güvenlik önlemleri aldı. Kadınlardan bazıları etkinliğe gelin kostümüyle katılırken, bazıları sırtlarına taktıkları kanatlarla melek olmayı tercih etti. Aylar öncesinden kostümlerini hazırlayarak pedal çeviren kadınlar, müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi. Birbirinden renkli görüntülere ev sahipliği yapan bisiklet turu, çevredekiler tarafından da beğeniyle izlendi.

"DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SÜSLENDİK" Etkinliğe yoğun bir ilginin olduğunu söyleyen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Organizatörü Sema Gür, "Bu etkinlik 2013 yılında başladı. Bu etkinliğin asıl amacı daha çok kadının bisiklete binmesini sağlamak. Kadınların daha çok yollarda olmasını istiyoruz. Aynı zamanda bisiklet çevreci bir araçtır. Şehir otomobiller tarafından işgal edilmiş durumda. Biz bu turu bisikletin tercih edilmesi için düzenliyoruz. Dikkat çekmeye çalışıyoruz o yüzden bu kadar süslendik. 7 yıl içerisinde her yıl daha çok kadın bisiklete binmeye başladı. Şuan ilgi karşısında benim gözlerim doluyor. İlk yıl tura başladığımızda '5 kişi ya gelir ya gelmez' diye düşünmüştüm. İlk yıl iki yüz kişi gelmişti. Şuan yaklaşık 2 bin kişinin olduğunu tahmin ediyoruz. Biz süslenip bisikletlerimize biniyoruz ve yaklaşık 3 kilometrelik bir yol gidiyoruz. Kadınların yavaş bir şekilde bisiklete binmesi için kısa bir mesafe seçtik. Bisiklete yeni başlayan kadınlar da bize eşlik edecek" dedi.

KİMİ MELEK OLDU, KİMİ GELİN

Etkinliğe melek kostümüyle katılan Esra Şen, "4 yıldır bu etkinliğe katılıyorum ve gerçekten çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Bu sene de melek olarak buradayım. Kanatları arkadaşımın desteğiyle buldum. Her sene farklı bir kombin yapıyorum. Kadınların barışa ve desteğe ihtiyacı var bu yüzden temizliği, meleği vurgulamak istedim. Buradaki ambiyans çok güzel. Arkadaşlarım ise rock kostümüyle katıldı" şeklinde konuştu. Her sene etkinlik için farklı bir kostüm hazırlayan modacı Dilek Süslüer, "Ben 5'nci kez bu etkinliğe katılıyorum. Her sene buradaki kalabalık daha da çoğalıyor, daha da renkleniyor. Bisiklete dikkat çekmek için olan bu projeyi destekliyorum. Elimden geldiğince bisiklet kullanmaya çalışıyorum. Bugün de buraya gelin kostümüyle katıldım. Geçen yıl da Frida Kahlo kostümüyle etkinliğe katılmıştım. Kadınların Pazar günü zamanlarını ayırıp buraya gelmeleri büyük bir olay" dedi.

"BİSİKLETLER BİZİM EJDERHALARIMIZ"

Etkinliğe Kayseri'den katılan İlknur Vural, "Bu duyguyu İzmir'de yaşamak çok güzel. Otomobilsiz bir dünya hayal ediyorum. Herkes bisiklete binsin. Sokaklar parfüm koksun. Herkes böyle yaşamalı ve çocuklarına da böyle eğitim vermeli. Kayseri'de yaşamama rağmen bugün İzmir'e geldim buranın ambiyansı bambaşka her sene bu etkinliği burada geçirmek istiyorum" diye konuştu.

Birkaç haftadır bu etkinliğe hazırlandığını söyleyen Aynur Aykut, "Bisikletler bizim ejderhalarımız. Bizler gücümüzü bisikletten alıyoruz, bizi hayallerimize götürüyor. İçimizden geldiği gibi maksimum eğlenmek istiyoruz ve bugünü çılgınca geçirmek istiyoruz. Bugünün bir özgürlük günü olduğunu düşünüyorum" dedi.