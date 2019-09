DHA YURT BÜLTENİ - 1

ŞANLIURFA'da, merdivenden düşünce sağ bacağı kırılan Rahibe Kurtaran (66), ameliyata alındı. Operasyonda kalp krizi geçiren Kurtaran, ameliyathaneye çağrılan Kalp ve Damar Cerrahisi Op. Dr. Ziya Bağış tarafından da ameliyat edildi. Şanlıurfa'da yaşayan Rahibe Kurtaran, evde merdivenden düşerek sağ bacağını kırdı. Yakınları tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Kurtaran, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Utku Uyan tarafından muayene edildi. Hastaya yapılan tetkiklerden sonra hastanın sağ bacağında parçalı kırık olarak tespit edilerek hemen ameliyat edilmesine karar verildi. Ailenin onayıyla ameliyata alınan Kurtaran, operasyonda kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine ameliyathaneye Kalp ve Damar Cerrahisi Op. Dr. Ziya Bağış çağırıldı. Bağış hastaya yaptığı tetkiklerde kalbe giden ana damarla birlikte 4 damarın tıkalı olduğunu tespit etti. Hastayı kaybetme riski üzerine Doktor Bağış bacak kırığı ameliyatının yapıldığı sırada açık kalp ameliyatı operasyonuna başladı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyat başarıyla tamamlandı. 'OLDUKÇA NADİR BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYA KALDIK' Ameliyathaneden Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Rahibe Kurtaran, oldukça zor bir operasyonun ardından hayatta kaldığını belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Op.Dr. Ziya Bağış şunları söyledi: "Hastamız bacakta parçalı kırık nedeniyle hastanemize başvurdu. Yapılan tetiklerin ardından hastanın acilen ameliyata alınması gerekiyordu. Bunun için ameliyathaneye alındı. Travma sonrası hastanede yatış sürecinde kalp krizi geçirilmesi oldukça nadir bir durumdur. Bununla beraber, bu tür hastalardan açık kalp cerrahisi geçirecek düzeyde damar hastalığı tespit edilenler çok daha azdır ve bu durumda nasıl bir yöntem seçileceğine dair tıp dünyasında henüz net bir karar yoktur. Hastamızın, travma sonrası, bacağında ayak bileğini oluşturan her iki kemiğinde parçalı kırık oluşmuş ve iki seanslı ortopedik cerrahisi planlanmıştır. İlk müdahalesi kemiğin içerden ve dışarıdan implantlar ile tespiti belinden uygulanan anestezi ile yapılmıştır. Kalıcı ameliyat hazırlığı sürecinde kalp krizi geçirmiştir. Yapılan anjiyografisinde bir damarının tam tıkalı, üç damarının ise tama yakın dar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle açık kalp cerrahisi yöntemi ile by-pass yapılması kararı alınan hastaya hangi ameliyatın öncelikle yapılacağı konusu gündemimize geldi." 'AYNI ANDA AMELİYAT OLMASA HAYATINI KAYBEDECEKTİ' Türkiye'de oldukça nadir görülün vakanın aynı anda iki ameliyatın yapılmaması durumunda hastanın hayatını kaybedebilecek riskinin çok yüksek olduğunun altını çizen Bağış konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sancılı bir ön araştırma süreci de başlamış oldu. Ameliyatlardan herhangi birinin ertelenmesi durumunda ciddi sağlık sorunları yaşanması durumu vardı. Kalp Damar Cerrahisi ve Ortopedi Doktorları olarak yaptığımız araştırmada, aynı seansta ameliyatı yapmanın en ideal çözüm olacağına karar verdik. Araştırmamız sonucunda, dünya literatüründe sadece üç hastaya bu şekilde yaklaşıldığı ve ülkemizde ise bildirilen vaka olmadığını gördük. Gerekli ameliyat hazırlıklarından sonra genel anestezi altında sağ bacağındaki parçalı kırık, kemiğin içerisine kırık bölgesi açılmadan yerleştirilen implant ile kalıcı tespiti ve kalbinin dört damarına by pass ameliyatları aynı seansta başarı ile yapıldı. Ameliyat sonrası ertesi gün ayağa kalkan, iki günlük yoğun bakım sürecini sorunsuz olarak atlatan hastamız şu anda serviste günlük yürüyüşlerini küçük desteklerle yapmaktadır. Önümüzdeki birkaç gün içinde kendisini sağlıkla eve taburcu etmeyi planlıyoruz." Ameliyatın ardından Kurtaran ailesi hastane yönetimine ve doktorlara teşekkür etti.

BODRUM'da, 9 yıl önce, manken Aslı Baş'ın (32) turizmci Ahmet Bayer'in villasının terasından düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davaya devam edildi. Sanık Ahmet Başyer'in avukatı Uğur Poyraz müvekkiline ait Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 'FETÖ' soruşturması kapsamındaki dosya içeriği hakkında yeterli inceleme şansı bulamadığını belirtmesi üzerine duruşma ertelendi. 2003 yılında 'Miss Model Of The World' (Mankenler Kraliçesi) yarışması birincisi olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 gecesi saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek, yaşamını yitirdi. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili soruşturma sonunda turizmci Ahmet Bayer (63) ile oğulları Hakan Bayer (33) ve Volkan Bayer (31) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yanlarında çalışan Murat Umirov (42) hakkında da 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın dün görülen 34'üncü duruşmasına tutuksuz sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Volkan Bayer ve Hakan Bayer ile çalışanları Murat Umirov, Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş katıldı. Duruşmada Ahmet Bayer'in avukatı Uğur Poyraz müvekkiline ait Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 'FETÖ' soruşturması kapsamındaki dosya içeriği hakkında yeterli inceleme şansı bulamadığını belirtip, duruşmanın başka bir tarihe ertelenmesini istedi. Poyraz'ın talebini değerlendiren Mahkeme Başkanı Niyazi Akbaş, duruşmayı erteledi.

'MARMARA DENİZİ'NE KIYISI OLAN TÜM İLÇELERDE RİSK ARTTI' Geçtiğimiz hafta İstanbul'da ve Marmara Denizi'nde deprem tehlikesi konusunda açıklamalarda bulunduğunu, özellikle de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni deprem tehlikesi haritasından bahsettiğini anlatan Özmen, şöyle konuştu: "Bu haritanın çok radikal değişiklikler getirdiğinden bahsetmiştim. Silivri'den, Tuzla'ya kadar yani İstanbul'un Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçelerin hemen tamamında deprem tehlikesinin yükseldiği yönünde görüşler belirtmiştim. Aslında burada bizim yaptığımız sadece Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca yayınlanmış olan, resmi olarak yürürlüğe giren deprem tehlike haritasını daha görünür kılmaktı. Eskiden biz depremleri, 1 derece- 2 derece- 3 derece deprem bölgesi diye sınıflandırıyorduk. Şimdi yeni deprem tehlike haritasının yürürlüğe girmesiyle beraber artık biz mahalle bazında, bina bazında deprem tehlikesini bu haritaya bakarak öğrenebiliyoruz. Ben de bir çalışma yaparak, 'İstanbul ili ve ilçelerindeki mahallelerinde deprem tehlikesi nasıl artmıştır' diye baktığımız anda özellikle Marmara Denizi'ne kıyısı olan Silivri'den, Büyükçekmece'den, Tuzla'ya kadar hepsinde artışlar olduğunu gözlemledik. Marmara Denizi kıyısından içeriye doğru yani Kuzeye doğru uzaklaştıkça da olası bir depremden beklenen tehlike parametrelerinde düşüşler olduğunu görüyoruz. Biz artık kentsel dönüşüm kapsamına girecek riskli binaları yeni deprem tehlike haritasından elde ettiğimiz, deprem tehlike parametrelerine bakarak yapacağız. Dolayısıyla örneğin İstanbul ilinden konuşursak, Marmara Denizi'ne kıyısı olan bütün ilçelerde tehlike arttı, dolayısıyla da riskli binaların artma ihtimali de yükseliyor böyle olunca. Yine biz geçmiş tarihteki deprem haritalarına baktığımız anda en büyük değişimin Büyükçekmece ilçesinde olduğunu gördük. Bunu işte Adalar gibi ilçelerde izliyor. Silivri'de de keza eski deprem haritasında 2'nci derece deprem bölgesindeymiş. Yani buradaki binalar 300 gallik yer ivmesine dayanılacak şekilde dizayn ediliyormuş. Şimdi yaklaşık yüzde 30'a yakın bir artış oldu. Bundan sonra yeni yapılacak yapılar, Silivri ilçesinde 400 gallik yer ivmesine dayanılacak şekilde yapılacak. Bu açılardan da önemli. Türkiye'nin deprem gerçeği malumunuz. Bu her olası her depremden sonra tekrar gündeme geliyor. Ülke olarak artık biz bu konularda bir seferberlik ilan edip, deprem zararlarını, deprem risklerini en az düzeye indirmek için bütün çalışmalarımızı başta yerel yönetimler, hükümetimiz ve vatandaşlarımız olarak el birliği ile tavizsiz bir şekilde yapmamız gerekmekte."

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 'beyaz altın' olarak bilinen ve binlerce kişinin geçim kaynağı olan pamukta hasada başlandı. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, "Geçen yıl kilo başına 80 kuruş olan desteğin bu yıl 1 lira 25 kuruş olması talebimiz var. Pamuğun kilosu, 4 lira 50 kuruşa alıcı bulsaydı, primin yükselmesi konusunda hiçbirimiz konuşmayacaktık" dedi. Aydın'ın tarımsal ürün üretiminde önemli merkezlerinden olan İncirliova ilçesinde, kütlü pamuk hasadına başlandı. Geçen yıla oranla dönüm başına 50 kilo daha fazla mahsul alan üreticiler, rekolteden memnun kaldı. Taban ve destek fiyatının açıklanmaması ise ilçedeki 1700 pamuk üreticisini endişelendirdi. İlçede, 33 bin dönümde bu yıl 18 bin ton rekolte beklenirken, İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, şöyle konuştu: "Pamuğumuzu hasat edip, çırçır işletmelerine veriyoruz. 'Fiyatı ne' diye sorduğumuzda, 'Fiyat ne zaman belli olursa o zaman size söyleriz' cevabını alıyoruz. Borsa henüz yeni fiyat açıklanmadı. Borsa, geçen yılın fiyatı ile kalitesine göre, kilo başına 3 lira 20 kuruş ile 3 lira 50 kuruş arasında alım yapıyor. Çin'in ABD ile pamuk üzerinden sürtüşmesi tüm dünya pamuk borsasını etkiledi ve bizlere kadar yansıdı. Ancak bu konu bir an önce çözüme kavuşmaz ise Türk çiftçisi pamuğundan diğer ürünlere kadar hepsinde zor günler görecek. Aydınlı pamuk üreticisi eğer hasadı yapılan pamuğu kontrol edemez ise bu tüm ülkemizin tarımını engeller. Çünkü pamuk olmazsa buradaki çiftçiler alternatif başka ürünler ekmeye başlayacak. Böyle olunca da bir başka bölgenin arpasını, buğdayını ve mısırını biz ekeceğimiz için ülkedeki tarım dengesi de bozulacak. Pamuğun taban fiyatının bir an önce açıklanmasını 1 aydır istiyoruz." 'AÇIKLANAN NET FİYAT YOK' Pamuk üreticisi istediği fiyatı bulamazsa gelecek yıl ekecek çiftçi aramak zorunda kalınacağını vurgulayan Kaykı, "Geçen yıl 4 lira 80 kuruştan fiyat belirlendi ve alımlar yapıldı. Daha sonra ise 3 lira 50 kuruşa kadar indi. Bir ara 4 liranın üzerine çıktı. Ancak bu 2 aydan beri fiyatlar sürekli geriledi. Şu anda açıklanan net bir fiyat yok. Ama çırçır fabrikaları, 3 lira 20 kuruş ile 3 lira 50 kuruş arasında alım yapıyor. Bu pamuğun maliyeti bile değil. Eğer bu fiyatlarda satarsak pamuk üreticisi biter. Geçen yıl kilo başına 80 kuruş olan desteğin bu yıl 1 lira 25 kuruş olması talebimiz var. Pamuğun kilosu, bugün 4 lira 50 kuruşa alıcı bulsaydı primin yükselmesi konusunda hiçbirimiz konuşmayacaktık. İlçemizde 10 bine yakın kişi pamuktan geçimini sağlıyor" diye konuştu. Çiftçi Refik Tanrıkulu ise "50 yıldan beri çiftçilik yapıyorum. Böyle kaliteli ürün olan güzel bir yıl görmedim. Ama fiyatlar hala belli değil. Üretici olarak pamuğumuzu nasıl değerlendireceğiz?" dedi.

Halkbank Genel Müdürü Arslan: Halk Bankası'na saldırıldıkça banka büyümeye devam ediyor

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen 4'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi'nde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, sanayicilerin her zaman Halkbank'a gereken desteği verdiğini belirterek, "Tüm algı operasyonlarına rağmen elhamdülillah bankamız dimdik ayakta. Siz, yapılan bir takım algı operasyonlarına bakmayın. Halk Bankası'na saldırıldıkça banka büyümeye devam ediyor" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından gerçekleştirilen zirveye, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben ve sanayiciler katıldı. KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun'un açılış konuşmasıyla başlayan zirvenin konuşmacısı Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, hem dünya hem de Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu:

EN FAZLA KREDİ KULLANDIRAN İKİNCİ BANKA

Halk Bankası'nın kuruluşundan bugüne kadar iş dünyasına verdiği destekle Türkiye ekonomisine güç katan bir kurum olduğunu belirterek Arslan, her daim, esnaf ve KOBİ'nin bankası unvanına yakışan adımlar attıklarını kaydetti. Osman Arslan, şunları söyledi:

"Bankamız ikinci çeyrek sonunda, toplam nakdi kredilerini de içeren toplam kredilerini son bir yılda yüzde 20 artırmak suretiyle 378 milyar liraya taşıdık Türkiye genelinde. Tabi bu rakamla Halk Bankası, Ziraat Bankası'nın ardından ülkemizde en fazla kredi kullandıran, nakit ve gayri nakit anlamda ikinci sıraya yükselmiştir. Daha önce bu noktada 5'inci sıradaydık 2-2.5 yıl önce ancak son dönemlerdeki gayretlerimiz, özellikle finansal dalgalanmanın, çalkantının olduğu bu dönemde ekonomi yönetiminden aldığımız cesaretle de kamu bankası olma sorumluluğumuzu yerine getirmek suretiyle iş dünyasının yanında olduk ve kredi bakiyemiz Türkiye genelinde 380 milyar liraya yaklaşmak suretiyle ikinciliğe çıktık. Bankamızın bilanço büyüklüğü aynı dönemde yüzde 23,2 artışla 430 milyar liraya ulaşmıştır. Bir KOBİ bankası olarak da toplam nakdi krediler içerisindeki KOBİ firmalarına sağlamış olduğumuz kredi payı ise yüzde 40,5'e ulaşmak suretiyle bankacılık sektöründe ortalama rakam olan yüzde 20'nin iki katına yaklaşmıştır. Yani sektör KOBİ'lere toplam kredilerinin 5'te 1'ini kullandırırken Halk Bankası yüzde 40'ını kullandırıyor. Yani her 2.5 liradan 1 lirasını KOBİ'lere aktarmış durumdayız ve bu alandaki pazar payımız yüzde 20'lere çıktı. 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla bankacılık sektöründe tekstil ve tekstil ürünleri sektörüne yönelik 87 milyar lira nakit, 32 milyar lira gayrinakit olmak üzere yaklaşık 120 milyar liralık bir finansman sağlanarak bu şekildeki bir kredi hacmine sektör ulaşmış durumda. Bankamızın tekstil ve tekstil ürünleri sektörüne kullandırmış olduğu kredi tutarı ise, 7,7 milyar TL nakit, 5,1 milyar TL gayrinakit olmak üzere toplam 13 milyar liralık bir bakiyeye ulaşmış."

"ALGI OPERASYONLARINA RAĞMEN ELHAMDÜLİLLAH BANKAMIZ DİMDİK AYAKTA"

Osman Arslan, sanayicilerin Halk Bankası'na olan desteğinin devam etmesini isteyek, "Her zaman davet edebilirsiniz beni ve arkadaşlarımı. Biz, yönetim kurulu olarak, üst düzey yöneticiler olarak tek tek firmanızda sizleri ziyaret edebiliriz. Siz de Halk Bankamıza gereken desteği verdiğiniz bugüne kadar bundan sonra da vermeye devam etmenizi rica ediyoruz. Tüm algı operasyonlarına rağmen elhamdülillah bankamız dimdik ayakta. Siz, yapılan bir takım algı operasyonlarına bakmayın. Halk Bankası'na saldırıldıkça banka büyümeye devam ediyor. Çünkü gücünü halkımızdan almakta" dedi.

SATIRLA DONURMA KESTİ

Konuşmaların ardından KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun ile Meclis Başkanı Henefi Öksüz, zirvenin anısına Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a Atatürk portresi hediye etti. Arslan daha sonra satırla ünlü Maraş Dondurması kesti.