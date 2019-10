DHA YURT BÜLTENİ - 1

Yangın, saat 00.00 sıralarında Bolu Dağı Elmalık mevkiinde bulunan Bolu Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü'nde çıktı. Polisevinin çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çatının tamamını sararken, bina dumanla kaplandı. Polisevinde kalan birçok polis ve ailesi alevleri fark ederek dışarıya çıktı. Bazıları kucaklarında çocuklarıyla dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri oksijen tüpleriyle binanın içine girerek, odalarda kimsenin olup olmadığını kontrol etti. 112 Acil ve UMKE ekipleri de dumandan etkilenenlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sağlık görevlileri binadan çıkan panik halindeki kişilere durumlarının iyi olup olmadığını sordu. Bazı vatandaşlar tedbir amaçlı kentteki hastanelere kaldırıldı. Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da yangının bulunduğu yere geldi. Çalışmaları takip eden Erdoğan, Çatıda tadilat yapıldığını ancak şu an için yangının neden çıktığının tespit edilemediğini ifade ederek, "Yaralı ve can kaybımız yok çok şükür. Sebebi nedir şu anda bilemiyoruz. Çatıda sadece çıktı yangın. Binaya sıçramadı. Anında binayı tahliye ettik" dedi.

Şanlıurfa Kent Konseyi genel kurulu toplantısı Şair Nabi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konseyde Divan Kurulu oluşturuldu. Kurulda yer almak için iki liste yarıştı. Kent Konseyi seçimlerinde Şanlıurfa'yı turizm cazibe merkezi haline getireceklerinin belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak her bir kurum ve kuruluşumuzun gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde çalışmalar yapmasını ve iş birliği kurmasını istiyoruz. Dünyada ne konuşuldu ise dünyada ne ilerlediyse biz onu Şanlıurfa'ya alıp getireceğiz. Şanlıurfa'mız hep birlikte ortak akıl ile hareket ederek büyüyecek, değişecek ve gelişecektir. Her potansiyelin olduğu Şanlıurfa'yı el ele verip yükselteceğiz" diye konuştu.

'TEHLİKELİ SPORLAR ARASINDA 23'ÜNCÜ SIRADADIR' Ergun Ulu, paraşütün sanılanının aksine çoğu spor dalından daha az tehlike içerdiğini söyledi. Ulu, "Yaklaşık 15 yıldır profesyonel olarak yamaç paraşütü sporunu yapıyorum, aynı zamanda ticari faaliyet içerisindeyiz. Yamaç paraşütü basit bir hava aracıdır. Tehlikeli sporlar arasında 23'üncü sıradadır. Paraşüt sporu ne kadar tehlikeli görünse de futbol daha tehlikeli. Çünkü futbol listede 7'nci sırada. Yani paraşüt sporu aslında tehlikesi az bir spor. Geçenlerde Alanya'da bir arkadaşımız ufak bir acil iniş durumu gerçekleştirdi. Gayet başarılı bir iniş yaptı. Detaylı bir şekilde henüz incelemesi yapılmadı ama malzemenin fabrikasyon hatası olduğunu düşünüyoruz. Yine malzemenin eski olmasından da kaynaklı olabilir. Çünkü o ipler her dönüşte yaklaşık 2.5 'G kuvveti'ne maruz kalıyor. Hava şartlarına çok rahat dayanabilecek bir ekipmandır ama ipler kopmuş, koptuktan sonra da pilot arkadaşımız doğru karar vererek yedek paraşütünü açarak suya iniş yapmış. Bu çok normal bir şey aslında. Ölüdeniz Babadağ yamaç paraşütünde dünyanın merkezi konumunda. Yaklaşık 25 yıldır orada yamaç paraşütü yapılıyor. Ve orada haftada 1- 2 defa yedek paraşüt açılıyor. Bu sporun doğasında olan bir şey. Zaten her yamaç paraşütünde yedek paraşüt ve kubbe olarak 2 paraşütle uçulur" dedi.

'ŞİŞTE ET PİŞİRME' REKORU 233,6 METRE İLE ADANA'DA

ADANA'da 3'üncü Lezzet Festivali'nde, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait 194,5 metrelik 'şişte et pişirme' rekoru, 233,6 metreyle kırıldı.

Adana Valiliği tarafından organize edilen festival kapsamında, bir kebapçı 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait 'şişte et pişirme' rekorunu kente getirmeyi hedefledi. Festival alanına kurulan 2,5 metrelik 100 parçadan oluşan 250 metre uzunluğundaki mangalda hazırlanan tek şişe yaklaşık 500 kilo parça et dizildi. Adana'da kuşbaşı olarak tabir edilen 233,6 metre uzukluğundaki tek şiş, 116 kişi tarafından 500 kilo kömürle yaklaşık 1 saatte pişirildi. Pişirilen et, Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı tarafından kontrol edildi. Yapılan denetimin ardından Subaşı, 'şişte et pişirme' rekorunun, 233,6 metreyle Adana'da kırıldığını tespit ettiklerini belirtti.