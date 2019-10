DHA YURT BÜLTENİ - 1

TÜRKİYE'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonu öncesi Suriye sınır hattına zırhlı araç ve askeri personel sevkiyatı devam ediyor. Öğleden sonra da sınır hattındaki Akçakale'ye sevk edilen zırhlı araçlar ve askeri personeller ilçe girişinde vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyona yönelik hazırlıklarını devam ettiriyor. Aylardır sevkiyatın sürdüğü sınır hattına öğleden sonra da Şanlıurfa'dan çıkan zırhlı araçlar yönlendirildi. Güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye gelen zırhlı araçların bulunduğu askeri konvoy, Akçakale girişinde aralarında yöresel kıyafetlilerin de bulunduğu vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Askerler, kendilerine yönelik tezahüratlarda bulunan ve el sallayarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara klakson çalarak karşılık verdi. TSK'ya ait üsse giriş yapan zırhlı araçların sınır hattındaki karakollarda konuşlandırılacağı belirtilirken, konvoyu sevgi gösterisiyle karşılayan vatandaşlar da bir an önce harekatın başlamasını ve sınır hattının teröristlerden temizlenmesini istediklerini ifade etti. Askerlerin her zaman yanında ve duacısı olduklarını söyleyen atandaşlar, bir an önce Akçakale'nin karşısında bulunan Telabyad ve Fırat'ın doğusundaki diğer bölgelerin terör örgütünden temizlenerek güvenli hale getirilmesini istedi.

MALATYA'nın Pötürge ilçesinde, 31 Mahalli İdareler seçimlerinde oy verme işlemi sırasında Saadet Partili (SP) 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan 3 sanık, güvenlik gerekçesiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Geçtiğimiz 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde, ilçeye bağlı Bölünmez Mahallesi'nde, yanında geldiği yaşlı kişinin oy kullanabilmesi için kabine birlikte girmek isteyenlerle, iddiaya göre sandık başında görevli, SP üyesi İlyas Aktaş'ın karşı çıkması üzerine tartışma çıktı. Tartışma, müşahit olarak sandık başında bulunan Aktaş'ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş ve yaşlı kişinin yanındakilerin karışması ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, yaşlı kişiyle kabine girmek isteyenlerin yakınları tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlar Ali Aktaş ile oğlu İlyas ve yeğeni Hasan'a isabet etti. İlyas ve Hasan Aktaş olay yerinde yaşamını yitirirken, Ali Aktaş ise yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan H.S., Ö.S. ve A.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Kahramanmaraş Elbistan cezaevine konuldu. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı dava güvenlik gerekçesiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklar SEGBİS yöntemiyle kaldıkları cezaevinden katıldı. Duruşmada, yaşanan olayda hayatını kaybeden Saadet Partili Hasan ve İlyas Aktaş'ın yakınları da hazır bulundu. Çevrede polis, geniş güvenlik önlemi aldı. Saat 14.00'te başlayan duruşma yaklaşık 8 saat sürdü. Aktaş ailesi, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanıklar H.S., Ö.S. ve A.S. ise SEGBİS ile katıldıkları duruşmada pişman olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı 25 Ekim'e erteleyerek, sanıkların tutukluluk haline karar verdi.

CEP TELEFONU BAYİİNDEN HIRSIZLIĞA 2 TUTUKLAMA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir cep telefonu bayiinden 20 bin lira değerinde cep telefonu ile bilgisayar çalan ve polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Olay, Gazi Osman Paşa Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu bayiinde meydana geldi. İşyerinin kapalı olduğu akşam saatlerinde cep telefonu bayiinin camını kırarak, içeri giren U.S. (23) ve Ö.Ö. (21), 20 bin lira değerinde cep telefonu ve bilgisayarı çalarak, kaçtı. İhbar üzerine inceleme başlatan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyerinin güvenlik kamerası görüntülerinden olayı gerçekleştirenlerin U.S. ve Ö.Ö. olduğunu belirledi. Şüphelilerin İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde olduğunu belirleyen polis, düzenlediği operasyonla U.S. ve Ö.Ö. yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin, çaldıkları cep telefonu ve bilgisayarları sattığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.S. ve Ö.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.