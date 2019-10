DHA YURT BÜLTENİ - 1

TERÖRİSTLERİN ÇİRKİN OYUNU DEŞİFRE OLDU Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe vurulan terör örgütü PKK/YPG'nin taban kaybetmemek ve uluslar arası kamuoyunda Türkiye'ye suçlamak için sivillerin bulunduğu alanda kimyasal kullanmayı planladığı ortaya çıktı. İstihbarat birimlerinin ulaştığı bilginin ardından teröristlerin deşifre olan çirkin oyununun sahnelenmemesi için güvenlik güçleri alarma geçti. Türkiye, Fırat'ın doğusunda kalan Suriye topraklarını işgal eden ve terör koridoru oluşturmak istemesiyle sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Kısa sürede 120 kilometrelik Telabyad-Resulayn hattında onlarca köy teröristlerden kurtarıldı. Telabyad ve Rasulayn ilçe merkezleri de teröristlerden temizlendi. Meskun mahal operasyonlarının halen devam ettiği Resulayn kentinde son çırpınışları ile TSK ve Suriye Milli Ordusu askerlerine yönelik hain saldırılar düzenlemeye çalışan terör örgütünün kaybettiği tabanını elinde tutabilmek ve uluslar arası arenada destek bulabilmek için kimyasal kullanmayı planladığı belirlendi. Resulayn bölgesinden gelen istihbari bilgilere göre: terör örgütü hazırladığı 2 kimyasal yüklü füzeyi sivillerin bulunduğu alanda aktive ederek çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine neden olacak. Teröristler daha sonra kimyasal kullanımının Türkiye tarafından yapıldığını iddia ederek bu suçlama ile hem giderek kendisinden uzaklaşan tabanını elinde tutmaya çalışacak, hem de uluslar arası platformlarda Türkiye'yi zor durumda bırakacak. İşte bu istihbarı bilgilerin gelmesinin ardından güvenlik güçleri alarm durumuna geçti. Sınır ötesinde sürdürülen harekata katılan TSK ve SMO askerleri uyarıldı. Sınırın iki tarafında güvenlik güçleri alarma geçerken, son çırpınışlarını veren terör örgütünün bu oyunu da deşifre edilerek engellenmesine yönelik önlemler alındı. Resulayn ve Telabyad'da neredeyse her evin altına tünel kazarak kentleri adeta köstebek yuvasına çeviren, her yere patlayıcı tuzaklayarak sivillerin canını hiçe sayan teröristlerin, kimyasal füze ile yüzlerce insanı katletmeye yönelik çirkin oyunu da Suriyelilerin tepkisine yol açtı. Suriyeli siviller biran önce terör örgütünün kökünün kazınmasını isterken, sonuna kadar destekledikleri Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirdiği için Türkiye'ye minnettar olduklarının mesajını verdi.

'İŞİNİ ÇOK SEVERDİ' Acılı ağabey Yakup Akmeşe, tarlada zeytin toplarken haberi aldıklarını belirterek, "Köyümüzün muhtarı aradı. 'Kaymakam geliyor, siz de gelin' dedi. Ana yolda, jandarma ekiplerinin aracını gördük, o zaman kötü bir şey olduğunu tahmin ettim. Hiç beklemediğimiz bir olaydı, acımız büyük, anlatılması mümkün değil. İnsan ne söyleyeceğini bilemiyor Başka şehitlere üzülüp, acı çekiyorduk ama ateş bizim ocağımıza düştüğü an, olayın ne kadar acı bir şey olduğunu anlıyoruz. Allah, kimsenin başına vermesin. İşini çok severdi, hep en önden giden, kendinden çok başkalarını düşünen, pırlanta gibi bir insandı. Biz birsek, o bin idi. Vatan sağ olsunö dedi.

AYDINLI EFE'DEN BARIŞ PINAR'I HAREKATI'NA ASKER SELAMLI DESTEK Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na 48 yaşındaki Aydınlı efe Mustafa Koldaş'tan asker selamlı destek geldi. Türk Silahlı Kuvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na, Türkiye'nin dört bir yanından destek yağıyor. Harekata katılan Mehmetçikler'e bir destek de Aydınlı efe Mustafa Koldaş'tan geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancın tam olduğunu belirten Koldaş, "Kurtuluş Savaşı'nda Aydın'dan düşmana geçit vermeyen efeler olarak, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklerimizin sonuna kadar destekçisiyiz. Her zaman olduğu gibi yine Aydın efeleri olarak devletimizin yanındayız" diyerek, asker selamı verdi.

YÖRÜK MUSTAFA'DAN MEHMETÇİĞE ŞİİR VE SELAM Dünya Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Mustafa Kuş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yazdığı şiirle destek verdi, Mehmetçiği selamladı. Antalya'nın Serik ilçesinde Yörük Kültür Müzesi kuran Dünya Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Mustafa Kuş, TSK'nın, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Afrin Harekatı'na destek vermek için kamyonla gıda malzemeleri götürerek askerlere moral veren Başkan Kuş, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere de destek vermek için bugün sınıra gidecek. Yörük Müzesi'nde Yörük kıyafetlerini giyerek Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için yazdığı şiiri okuyan Mustafa Kuş, asker selamıyla da Mehmetçiği selamladı. Mustafa Kuş, "Her zaman ordumuzun yanındayız. Terörle mücadelede ordumuzun yanındayız" dedi.

"SPORCULARIN SELAMI MEHMETÇİĞİMİZİN KALBİNE ULAŞMIŞTIR" Sporun birleştiren, dönüştüren bir ruhu olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Spor demek kardeşlik demek. Spor demek barış demek. Biz de son günlerde hamdolsun son günlerde çok bereketli bir sportif gelişime şahit oluyoruz. Pek çok branşta sporcularımızın başarılarıyla övündük. Bu başarılar, bu işin başlangıcıdır. Büyük başarılarının müjdecisidir. Ben bu vesileyle başarılarının ardından gözyaşıyla, sevgisiyle, sempatisiyle kahraman Mehmetçiğimize selam gönderen sporcularımıza ben de selamlarımı sevgilerimi yolluyorum. Sporcularımızın selamı, Mehmetçiğimizin kalbine ulaşmıştır. Hiçbir güç, başarısıyla Mehmetçiğine destek veren, Mehmetçiği sevgiyle hürmetle selamlayan sporcularımızın önüne geçemeyecektir. Bu evrensel barış mesajını başka yerlere devirmek isteyenler, bu güzel selamı kötü yönlere çevirmek isteyenler, hiçbir şekilde sporcularımızın başarısının önüne ve bu güzel selamın gücüne engel olamayacaklardır. Biz medeniyet olarak barışın, selametin, esenliğin temsilcileriyiz. Hiçbir şekilde ne ayrımcılık güderiz ne de ayrımcılığa razı oluruz. Biz barışı temsil eden, inşa eden bir ecdadın torunlarıyız. Şuan bulunduğumuz Bursa, bu şanlı tarihe şahitlik etmiş bir şehirdir. Sporcularımızla, gençlerimizle, her alanda gelişeceğiz" dedi. Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından kompleksi gezerek sporcularla sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(HAKKARİ)

- Hakkari adliyesine önüne gelen, HDP'li yöneticiler, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar

- Polis ekiplerinin Hakkari adliyesi çevresinde güvenlik önlemi alması

- Genel Detay

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / MARDİN - HAKKARİ,(DHA)

CİNNET GETİREN BABA KENDİNİ, EŞİNİ VE KIZ ÇOCUĞUNU BENZİN DÖKEREK YAKTI

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde cinnet getiren Can Yılmaz (35), kendisiyle birlikte eşi Güllü (30) kızı Zeynep Yılmaz'ı (12), benzin dökerek ateşe verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve vucutlarında yanıklar bulunan aileden, anne Güllü Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay 19.00 sıralarında Ergani ilçesinin Aziziye Mahallesinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 4 çocuk babası Can Yılmaz, iddiaya göre eşi ile tartıştıktan sonra cinnet getirdi. Bu sırada evde bulunan benzini önce kızı Zeynep ve eşi Güllü Yılmaz'ın üzerine döken baba Yılmaz ardından ateşe verdi. Eşi ve kızı bir anda alev topuna dönen Can Yılmaz daha sonra da kendi üzerine benzin dökerek yaktı.