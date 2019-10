DHA YURT BÜLTENİ - 1

TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrası görüşmek üzere Türkiye'ye gelen ABD heyeti ile ilgili, "İşin sıkı olduğunu görünce tıpış tıpış geldiler, bütün şartları kabul edip dönüp gittiler. Bu millet büyük millet"diye konuştu. Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Erzincan'a gelen TBMM eski Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım havalimanında yüzlerce hemşerisi tarafından sevgi seli ile karşılandı. Cuma namazının ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ndeki akademik yıl açılışına katılan Yıldırım, Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridoru ve Türkiye'nin müdahale çabalarına değindi. Yıldırım, "Asırlar boyunca bu stratejik konumu sebebiyle bölgemiz her zaman gündem de olmuştur. Bugün de gündemdedir. Özellikle sınırlarımızın etrafında yaşanan sorunlar birinci dereceden bizi ülkemizi etkilemektedir. Suriye'de 8 yılı aşkın devam eden iç savaş milyonlarca insanı memleketlerini terk etmesine bir milyondan fazla masum insanın hayatını kaybetmesine ve 10 milyonun üzerinde insanında mülteci olarak başka ülkelere göç etmesine sebep olmuştur" dedi. ABD heyetinin ziyaretini ve alınan kararları da değerlendiren Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti: "Defalarca hem Avrupa ülkelerine hem Amerika'ya muhataplarımıza bakın Fırat'ın doğusundan Irak'a kadar bir terör yuvalanması oluyor, bir yapılaşma yapılıyor. Bir demografik yani nüfus değişimine yönelik bir mühendislik yapılıyor. Bunu yapmayın. Fakat bir türlü dinletemedik. Onlar zannetti ki Türkiye çaresiz bir şey yapamaz. Ne oldu? Oraya da girdik mi? Onlarında yuvalarını dağıttık mı? Kahraman Mehmetçiklerimiz orada da destanlar yazdı mı? Elbette yazdı. Şimdi artık işin sıkı olduğunu görünce tıpış tıpış geldiler, bütün şartları kabul edip dönüp gittiler. Bu millet büyük millet. Bu milletin binlerce yıllık tarih bilinci var. Bağımsızlık aşkı var. Onun için bu milletle iş tutarken herkes on sefer düşünmesi lazım. Oldu bitti ile doğu Akdeniz'de ki hak ve menfaatlerimizi ortadan kaldırmaya çalıştılar izin vermedik. Güneyimizde oluşumlara izin vermedik." Konuşmaların ardından birincisi düzenlenen Erzincan Kısa Film Festivali'nde dereceye giren film sahipleri ve sanatçılara ödülleri verildi. Ardından sivil havacılık yüksek okulunun ek binasının temeli atıldı.

Tutuklanan Hakkari Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman'ın yerine İçişleri Bakanlığı'nca atanan ve görevine başlayan Vali İdris Akbıyık, Hakkari'ye hizmet etmenin şeref ve onuru içinde olacağını belirterek, "Dün itibari ile 'terör örgütü üyesi olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçları kapsamına adli ve idari soruşturmalar kapsamında Hakkari ve Yüksekova Belediye Başkanları İçişleri Başkanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. Bugün itibariyle Hakkari Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirildim. Hakkari Belediyesinin imkanlarını, yine Hakkari halkına kullandıracağız. Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz, herkese eşit mesafede davranacağız. Burada Hakkari halkı ile birlikte el ele verip, bu kente hizmet edeceğiz. Hakkari Belediyesinin bütün kadroları, imkanları her düzeyde bütçesi, kaynakları artık Hakkarililerin emrindedir. Gecikmeden, ötelemeden, ertelemeden her meselesini bizim meselemiz yapacağız. Belediyelerin temel fonksiyonu; millete hizmet etmektir. Orada yaşayan insanların mahalli müşterek ihtiyaçlarını en hızlı bir şekilde karşılamaktır. Tahsis edilen tüm kaynakların milletin yaşam kalitesini arttırmak, eğitim, kültür, sağlık, spor, sanat alanlarda kenti iddialı bir yere taşımak içim kullanılması gerekmektedir" dedi.

HAKKARİ'NIN EMRİNDE OLACAĞIZ

Akbıyık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Belediyemizin kaynakları hiç bir şekilde terör örgütlerine, işbirlikçilerine peşkeş çekilmeyecek bu konuda her türlü tedbir alınacaktır. Bugünden başlayarak Hakkari'nin her köşesine, kişisine ve meselesine bu sorumluluk ve anlayışla bütün çalışanlarımızla Hakkari halkının da desteğiyle hizmet götürmeye devam edeceğiz. Terör örgütü ile ilişkisi olmayan işine, devletine bağlı ve vatandaşına hizmet amaçlı her personelle hizmet vermeye devam edeceğiz. Onların aşına, ekmeğine karışmadan çalışacağız. Terör örgütü ile ilişkili olanların gereğini hem hukuki hem idari anlamda yapacağız. Bu doğrultuda uzun yıllar terör örgütünün ihaneti ile ertelenen ve geciken bütün hizmetler, başta sayın Cumhurbaşkanımızın ve her düzeyde görevlilerimizin katkı ve desteği ile hayata geçirilecektir. Biz bu sürede Hakkari'nin emrinde olacağız. Hakkari'ye hizmet etmenin şeref ve onuru içinde olacağız. Millete hizmet için bütün arkadaşlarımızla 24 saat esasına bağlı olarak çalışma sergileyeceğiz. Hakkarimizin huzur ve güven şehri olarak istikrarlı bir şekilde yaşayan her bireyinin başta güvenliği, sosyal anlamda kalkınmasını sağlayacak yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesine çalışılacaktır. Cumhuriyetimizin 96 .yılını kutlayacağımız şu günlerde cumhuriyetimize sahip çıkma, tek yürek, tek millet olma vaktidir. Hakkarimize sahip çıkma vaktidir. Vakit, şer odaklarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakma vaktidir. Birlik ve beraberliğimize en güçlü şekilde sahip çıkma vaktidir."