DHA YURT BÜLTENİ - 1 ŞEHİT ASKER, HAKKARİ'DE TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Sezai Eşkioğlu'nun (20), cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Erzurum'un Yakutiye ilçesine gönderildi.

Hakkari Şemdinli'de, dün saat 02.30 sıralarında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada piyade er Sezai Eşkioğlu, ağır yaralandı. Sahra Askeri Hastanesine kaldırılan Eşkioğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Piyade er Sezai Eşkioğlu için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, asker ve polis katıldı.

Şehit Eşkioğlu'nun cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşundu bulunuldu. Ardından şehidin özgeçmişi okundu. Duaların edilmesinden sonra Şehit Eşkioğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşları tarafından tekbirler getirilerek ambulansa konuldu. Eşkioğlu'nun cenazesi, ambulansla Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanına, oradan da hava yoluyla memleketi Erzurum'un Yakutiye ilçesine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehit naaşının tören alanına getirilmesi

-Şehidin özgeçmişinin okunması

-Duanın yapılması

-Törene katılanlar

-Şehidin naaşının tekbirler getirilerek ambulansa konulması Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ,(DHA) Erzurum'a şehit ateşi düştü (3)

NAAŞI ERZURUM'A GETİRİLDİ Şehit Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi dün akşam saat 20.00'de askeri uçakla Erzurum'a getirildi. Askeri havalimanında şehit askerin cenazesini Vali Okay Memiş, askeri ve mülki erkanın yanısıra şehit Ekşioğlu'nun yakınları karşıladı. Askeri uçaktan indirilen şehit askerin özgeçmişinin okunmasından sonra Müftü Hasan Hüsnü Sula, dua okudu. Sula, şehit Ekşioğlu için törene katılanlardan helallik istedi. Vali Okay Memiş, yakınlarına taziye dileklerini ilettiği törenin ardından cenaze aracına konan şehit Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit asker için bugün öğle namazını müteakip Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Şehit asker, merkez Yakutiye İlçesi Altıntepe köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Askeri havalimanındaki törene katılanlar

-Şehit cenazesini taşıyan uçağın tören alanına gelmesi

-Uçaktan şehit cenazesinin indirilmesi

-Şehit askerin öz geçmişinin okunması

-Müftü Sula'nın dua ettirmesi

-Şehit askerin naaşının cenaze aracına konulması

-Törene katılanların alandan ayrılması Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM,(DHA) Tokat'a şehit ateşi düştü (2)

CENAZE TOKAT'A GETİRİLDİ Fırat'ın doğusunda, Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın (22) cenazesi Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi. Şehidin cenazesini hava limanında Vali Ozan Balcı, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, il protokolü, şehidin Babası İsmail Fındık, dedesi Duran Fındık ve amcası Halil Fındık ile yakınları karşıladı.

'BENİ BIRAKIN BEN DE GİDEYİM'

Şehidin tabutu cenaze aracına konularken dedesi Duran Fındık, "Beni de bırakın, gideyim savaşayım" dedi. Amcası Halil Fındık ise asker selamı vererek şehidi karşıladı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi, Tokat Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, Yeşilyurt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Fındık'ın cenazesi Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşcu köyünde bugün öğlen namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenazenin getirilişi

-Karşılamadan görüntüler

-Yakınlarının görüntüleri

-Cenazenin götürülüşü Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL / TOKAT,(DHA) BAKAN AKAR: TSK'DA BİR GRAM KİMYASAL SİLAH YOK MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir gram kimyasal silah yok. Ne bunun atma vasıtası ne mühimmatı var. Envanterimizde yok" dedi.

Bakan Akar, memleketi Kayseri'de 50 sene önce eğitim gördüğü 'Taş Mektep' olarak adlandırılan Kayseri Lisesi'ni ziyaret etti. Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından karşılanan Bakan Akar, daha sonra öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin Kayseri Lisesi marşı ve asker selamıyla karşılamasına Bakan Akar da asker selamıyla karşılık verdi.

'BİZİM KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK'

Okulun konferans salonuna öğrencilerle bir araya gelen Bakan Akar, konuşmasının ardından onların sorularını da yanıtladı. Bir öğrencinin Barış Pınarı Harekatı'ndaki son duruma ilişkin sorusu üzerine Bakan Akar, "Ülkemizin ve milletimizin güvenliği, hak ve menfaatleri esastır. Bu çerçevede ülkemizin güneyinde, hudutlarımıza ve oradaki halkımıza karşı herhangi bir şekilde risk, tehdit ve tehlikeye müsaade etmeyeceğiz. Bu harekatla bir taraftan sınırlarımızı güven altına alacağız, diğer taraftan orada güvenli bölge oluşturacağız, teröristleri oradan kovacağız, etkisiz hale getireceğiz ve açılan alana da evlerinden, topraklarından edinmiş kişiler evlerine dönebilecekler. Maksat bu, çok açık ve net. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Başta Suriye olmak üzere bütün komşularımızın toprak bütünlüğe son derece saygılıyız" dedi. 'BİR GÜNDE BU KARARI VERMEDİK'

Bakan Akar, Güvenli Bölge'nin diğer ülkelerle tesis edilmesi konusunda yoğun görüşmeler yaptıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Yaptığımız görüşmelerde mutabık kaldığımız konuların uygulamasında 49 gün sabrettik ve ciddi bir sonuç alamadık. Bunu bizim muhataplarımız ve dış basın çarpıtıyor. Biz bir günde bu kararı vermedik. Veyahut başlangıçta biz tek başımıza girmeye karar verip de görüşmeleri herhangi bir şekilde akamete uğratmadık. Biz görüşmelere başladığımızda samimi olarak ABD ve diğer koalisyon ülkeleri ile beraber Güvenli Bölge oluşturma konusunda birlikte çalışmayı düşünerek, bunu bekleyerek görüşmeler yapıldı. Daha sonra mutabık kaldığımız konuların uygulanmasında da 49 gün onlarla beraber bu işleri umutla yaptık. Gördük ki verilen sözlerin hiçbiri tutulmuyor, teröristler her geçen gün daha da güçleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Silahlı Kuvvetlerimizin planları çerçevesinde harekata başladık, 9 Ekim saat 16.00'da Mehmetçik, büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla, tahminlerin çok ötesinde yüksek bir performansla hedeflerine ulaştı, ulaşmaya devam ediyor. Biz bunu bütün dünya aleme ilan etmiştik, 'vaziyet böyle, biz bunu yaparız' diye. Kaç kere, 'bu işin şakası yok' diye söyledik."

'BİR SÜRÜ İFTİRA, BİR SÜRÜ BÜHTAN, YALAN HABERLER VAR'

Bakan Akar, sivillerin zarar görmemesi için hem harekat sırasında hem planlama safhasında hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyetin gösterildiğini vurgulayaraki, şöyle konuştu:

"Fakat bir sürü iftira, bir sürü bühtan, yalan haberler var. Utanmaz, ahlaksız, alçaklar 'TSK, Tel Abyad'da çocuklara şunu yaptı', 'TSK, Resulayn'da kadınlara şunu yaptı' diye fotoğraf koyuyorlar, o fotoğrafların biri Vietnam'dan biri Afganistan'dan çıktı. İşte bu alçaklara karşı sadece sahada değil, bilgi savaşları çerçevesinde de mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Operasyon sahasında sivillere, dini yapılara, çevreye, kültürel, tarihi yapılara zarar vermemiz mümkün değil. Harekat sonrasında bir Rakka'nın, Musul'un, Doğu Guta'nın fotoğraflarına bakın bir de Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği harekat sonrası Afrin'a bakın, Resulayn'a, Tel Abyad'a bakın. Bizim tek hedefimiz teröristtir."

Yalan, alçakça haberlerle kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddiaların yayımlandığına dikkati çeken Bakan Akar, "Yalan haberlerle kimyasaldan bahsediyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir gram kimyasal silah yok. Ne bunun atma vasıtası ne mühimmatı var. Envanterimizde yok" diye konuştu.

'MEZUNLAR BULUŞMASINA' KATILDI'

Bakan Akar, buradaki programın ardından Kayseri Sümer Lisesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği, 'Mezunlar buluşmasına' katıldı. Okul bahçesinde düzenlenen programda Bakan Akar'ın yanı sıra, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Sümer Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Yasemin Avanoğlu Aydoğan ile çok sayıda davetli katıldı. Programda arkadaşlarıyla karşılaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hulusi Akar, "50 yıl önce mezun oldum. Hala dersler kulaklarımda çınlıyor. Kendi hesabıma göre, Harp Okulu'na girebilmem için 1969 Haziran ayında mezun olmam gerekiyordu. Hesabım tuttu. Burada buluşmak geçmişi anlamak ve gençlere tecrübelerimizi aktarmak bakımında çok önemli ve değerli. Tecrübe yaşadıkça ortaya çıkan çok önemli bir şey" dedi. 'PARAMIZLA MÜHİMMAT VERMEDİLER'

Bakan Akar, lise öğrencilerine çalışmaktan vazgeçmemelerini tavsiye ederek, şöyle konuştu: "Bu millete katkı sağlamaktan gurur duymayı bileceğiz. Bu milletin mensubu olmaktan dolayı gurur duymamız lazım. 'Yapamayız diye' bir şey yok. Ne varsa yaparız. Yeter ki çalışalım. Bir olursak yapamayacağımız bir şey yok. Parasını ödediğimiz İHA'ları vermediler. Şimdi İHA ve SİHA'lar üretip, ihraç ediyoruz. Savaş gemisi dizayn ediyoruz. Silahlı helikopter yapıyoruz. Bir sürü mühimmat yapıyoruz. Daha önce parasını verip, tüm bunları alamıyorduk. Bunları inanarak yaptık. Yeter ki inanalım."

Program sonunda, Sümer Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Yasemin Avanoğlu Aydoğan, Bakan Akar'a, lisede okurken çekilmiş fotoğrafını hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------- Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ - Muhammed KISIR / KAYSERİ,(DHA) SURİYE SINIRINA KOMANDO SEVKİYATI BİNGÖL'den Suriye sınırında görevlendirilmek üzere yola çıkan komandoların yer aldığı otobüs konvoyu Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı'ndan dün sabah saatlerinde yola çıkan komandoları taşıyan 7 otobüs İslahiye'ye ulaştı. Kilis yönünde geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki komandoların Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır hattı ve Suriye'de görevlendirileceği öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İslahiye Çevre yolu

- Otobüslerin geçişi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir ÇELİK / GAZİANTEP,(DHA) GİRESUN'DA SAĞANAK, SEL VE HEYELANA YOL AÇTI: 1 ÖLÜ GİRESUN'un Eynesil ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Kemerli köyünde, toprak yığını altında kalan Hasan Zamba kayboldu. AFAD ekipleri kayıp kişiyi arama çalışması başlattı.

Eynesil'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede dereler taştı, bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Eynesil Belediyesi'ne ait iş makineleri kapalı köy ve mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kemerli köyünde meydana gelen heyelanda ise Hasan Zamba, toprak yığını altında kaldı. İhbar üzerine köye giden AFAD ekipleri Zamba'yı bulmak için çalışma başlattı.

METOROLOJİ UYARDI

Bu arada Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nce Trabzon ve Giresun'un doğusu için yerel kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Yağışların bugün öğlen saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü, yer yer çok kuvvetli devam etmesinin beklendiği, heyelan, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Kemerli Köyünde meydana gelen sel ve heyelanda kaybolan Hasan Zamba'nın (65) AFAD ekiplerince yapılan çalışmada cansız bedenine ulaşıldı. Zamba'nın sağanağın ardından evinin yanındaki dere yatağının önünü açmaya çalışırken sel sularına kapıldığı belirlendi. Zamba'nın cesedi otopsi için Eynesil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sel detayları (Cep telefonu) Haber: Nedim KOVAN - Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA) GAZİANTEP'TE SAĞANAK SELE DÖNÜŞTÜ, ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ GAZİANTEP'te, sağanak nedeniyle meydana gelen selde çok sayıda araç sulara kapılıp, sürüklenirken, çok sayıda ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kentte, dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, sele neden oldu. Göle dönen cadde ve sokaklardaki araçlar sel sularının etkisiyle sürükledi. Birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Sel sularının sürüklediği araçlar zarar görürken, yüksek kesimlerden inen yağmur sularının önüne katıp getirdiği çöp ve taş parçaları rögarları tıkadı.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Çimento Kavşağından geçmeye çalışan taksi ve otobüste bulunan yolcular su birikintisinde mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kendi imkanlarıyla araçlarının üzerine çıkan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. BAŞKAN ŞAHİN İNCELEMELERDE BULUNDU

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgeye gelip incelemelerde bulundu. Can kaybının olmadığını ifade eden Şahin, "Bütün teknik kadromuzla buradayız. Yaklaşık 15 dakika metrekareye düşen 20 ile 50 kilogramlık yağışla ve yaşanan tıkanmalar nedeniyle en çukur olan bölgede sorun yaşadık. Diğer bölgelerde yarım saat içinde kontrolü sağladık. Burada da tüm ekiplerimizle çalışmalarımızı yaptık. Yaklaşık yarım saat içinde burada kontrolü sağlayacağız. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Çok şükür kimseye zarar gelmeden 300 arkadaşımızla birlikte hızlı bir şekilde kontrol altına aldık" dedi. 'SU ARABANIN BOYUNU AŞTI'

Sel sularına kapılan araçtan çıkan İzzet Dural ise, "Müşterimi aldıktan sonra bu yöne ilerlerken köprü altında bir anda su bastırmaya başladı. Geçmek isterken araba döndü stop etti. Su hemen arabanın boyunu aştı. Bende kendi imkanlarımla aracımın üzerine çıktım. O sırada itfaiye ekipleri gelip halatla beni çektiler ve kurtardılar. Ambulansla hastaneye götürdüler. Müşterimde suya atlayarak kendini kurtardı" diye konuştu.

Yağışın durmasının ardından, belediye ekipleri suyla dolan cadde ve sokaklarda tahliye ve temizlik çalışmalarına devam ederken, halk da ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sel olan bölge

- Sele kapılan araçlar

- İş makinelerinin çalışması

- Fatma Şahin'in incelemeleri

- Fatma Şahin Röp.

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA) SAKARYA NEHRİ'NDE BOT ALABORA OLDU, 2 KİŞİ ÖLDÜ SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, Sakarya Nehri üzerinde balık tutarken üzerinde bulundukları botun alabora olması sonucu Halil Tosun (52) ve Murat Diler (45) yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Geyve ilçesi Bozören mevkiinde meydana geldi. Halil Tosun ve Murat Diler'in balık tutmak için nehre açıldığı bot, bir süre sonra alabora oldu. Tosun ve Diler, suya düştü. Nehir kıyısında bulunan kum ocağının bekçisi, durumu fark edip Halil Tosun'u sudan çıkardı, 112 Acil'i aradı. Bunun üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Tosun, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Ekiplerin önceki gece yaptığı aramada, Murat Diler ise bulunamadı.

Dün, Yalova'dan gelen deniz polisinin de katılımıyla arama çalışmaları devam etti. Bir süre sonra deniz polisleri, Murat Diler'in cansız bedenini bularak sudan çıkardı. Diler'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntüler

Nehirden çıkarılan cenazeden görüntü

112 Acil ekiplerinden görüntü

Nehirden görüntüler Haber-Kamera: İsmail ÇETİNTAŞ / GEYVE(Sakarya),(DHA) KAVGADA HUSUMETLİSİNİN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, 5 KİŞİYİ YARALADI TEKİRDAĞ'da, sokakta karşılaşan E.Ü. ve husumetlisi G.K. arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.Ü.'nün pompalı tüfekle ateş açması sonucu G.K.'nin yanındaki eşi Dilber K. (22) başından vurularak öldü, 5 kişi yaralandı. Kaçan E.Ü., kısa sürede polis ekiplerince suç aleti ile yakalandı.

Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi Nergis Sokak'ta meydana geldi. G.K ile eşi Dilber K., sokakta husumetli oldukları E.Ü. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ü. elindeki av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği G.K, eşi Dilber K. ve kavga sırasında sokakta olan L.A., U.G., G.K. ile Ş.A. yaralandı. E.Ü. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Dilber K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 5 yaralı ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalle ve hastanede geniş güvenlik önlemleri alırken, E.Ü.'yü de suç aleti tüfek ile birlikte yakaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane önünde toplananlar

-Hastane önündeki polis ekipleri

-Hastane tabela

-Olay yerinde polisin çalışmaları

-Yoldaki kanın yıkanması

-Detay görüntüler Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,(DHA) MARDİN'DE ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, BAŞSAVCI İLE 6 KİŞİ YARALI MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, otomobilin çarpmasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, cipe çarptı. Zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, kırsal Tilkitepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün tali yoldan İpekyolu'na çıktığı 47 AAJ 015 plakalı otomobil, sürücüsünün Mardin yönüne gittiği 33 DHU 92 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, aynı yönde giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cipe çarptı. Zincirleme kazada cipte bulunan Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu ile otomobil ve kamyonette bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerince çevredekilerin de yardımıyla çıkarıldı. Sağlık görevlileri, toplam 8 yaralıyı ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mervan Yılmaz (18), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Başsavcı Bektaş, Mardin'deki hastaneye sevk edilirken, diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yeri

Kazaya karışan araçlar

Yaralananlar

Yaralıların ambulansla alınması

Ekiplerin çalışması

Genel ve detay Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN - Rihan ALP / NUSAYBİN(Mardin),(DHA) KAHVEDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kahvede oyun oynayan Hamza Bilgen (77) ile Nurtaç Bilgiç (54) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bilgen'in tabancayla ateş ettiği Bilgiç öldü, ikiliyi ayırmaya çalışan Münir Taş (60) ise yaralandı. Olayın ardından kaçan Bilgen'in daha sonra Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu. Ayrıca, Nurtaç Bilgiç'in yakınlarının Bilgen'in evini ateşe verdiği iddia edildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, kırsal Epnidere Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvede kağıt oynayan Hamza Bilgen ile masada oyunu izleyen kişilerden Nurtaç Bilgiç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, Hamza Bilgen belindeki tabancayı çekip, ateş etti. Mermiler, Bilgiç'e ve tartışmayı önlemeye çalışan Münir Taş'a isabet etti. İki yaralı kanlar içinde yere yığılırken, Bilgen olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kahveye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan ve ağır yaralı oldukları belirlenen 2 kişi, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nurtaç Bilgiç, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Münir Taş ise Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, çıkan tartışma sonucu Nurtaç Bilgiç'i (54) tabanca ile vurarak öldüren, Münir Taş'ı (60) ise yaralayan Hamza Bilgen (77), olayın ardından Şehzadeler Jandarma Komutanlığı'na gidip, teslim oldu. CİNAYET ZANLISININ EVİNİ YAKTILAR

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, çıkan tartışma sonucu Nurtaç Bilgiç'i (54) tabanca ile vurarak öldüren, Münir Taş'ı (60) ise yaralayan Hamza Bilgen (77), olayın ardından Şehzadeler Jandarma Komutanlığı'na gidip, teslim oldu.

Hamza Bilgen'in teslim olduğunu öğrenen Nurtaç Bilgiç'in yakınları, iddiaya göre Bilgen'in Çepnidere Mahallesi'ndeki evini ateşe verdi. İhbar üzerine, yangına Turgutlu itfaiyesi ve jandarma ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin çalışmaları sonucu söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında Hamza Bilgen'in ailesinin evde olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının nasıl ve kimler tarafından çıkartıldığı konusunda Jandarma çalışmalarını sürdürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından kullanılmaz hale gelen evden genel görüntü

-İtfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmalarından görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa),(DHA) TARLASINDA HUSUMETLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ BURSA'nın İnegöl ilçesinde çift sürmeye gittiği tarlasında, para meseli yüzünden husumetli olduğu İbrahim İ. (40) tarafından tabancayla vurulan Ali Cemal Kalkancı (60), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Cemal Kalkancı, çevre yolu kenarındaki tarlasında traktörle çift sürerken, para meselesi yüzünden husumetli olduğu İbrahim İ. geldi. Bir süre konuşan ikili arasında, tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim İ., belindeki tabancayı çıkarıp Kalkancı'ya ateş etti. Karnına isabet eden mermiyle traktörden düşen Ali Cemal Kalkancı, ağır yaralandı. Gelen yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalkancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Kaçan İbrahim İ., İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. İbrahim İ.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. TUTUKLANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde para meseli yüzünden husumetli olduğu Ali Cemal Kalkancı'yı (60) tabancayla öldüren İbrahim İrtegün (63), jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan İrtegün, tutuklanarak cezaevine gönderdi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelinin adliyeye çıkarılması Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / BURSA,(DHA) İSTİNAT DUVARINI AŞAN İŞÇİ SERVİSİ, YOLA DEVRİLDİ: 7 YARALI KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi midibüsü, 10 metrelik istinat duvarını aşıp, yan yola devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, D-100 yolunun Tavşanlı mevkisinde meydana geldi. Fabrikadan çıkan işçileri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 P 5156 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Midibüs, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarını da aşarak, yan yola düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan 7 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Devrilen midibüsün enkazı

-Yaralıların ambulansa bindirilmesi

-Jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU / DİLOVASI(Kocaeli),(DHA) SİLAHLA YARALANAN OĞLU VE TORUNUNU SEDYEDE GÖRÜNCE AĞLADI KARAMAN'da İbrahim Şahin (46) ve oğlu Ahmet Şahin (21), arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Yılmaz K. tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Oğlu ve torununu sedyede gören Ayşe Şahin (78) gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Çoğlu Köyünde medyana geldi. Yılmaz K., iddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan İbrahim Şahin ve oğlu Ahmet Şahin tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz K., baba ve oğula tüfekle ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçmaların isabet etmesiyle yaralanan baba ve oğul, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İbrahim Şahin ve oğlu Ahmet Şahin, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayı duyup yakınlarıyla birlikte hastaneye gelen Ayşe Şahin, oğlu ve torununu sedyede görünce ağladı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şüpheli Yılmaz K. de jandarma tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralıların ambulansla hastaneye getirilişi

- Ayşe ninenin sedyedeki oğluna ve torununa bakarak oğlum kuzum diye ağlaması

- Ayşe nineyi sakinleştirmeye çalışanlardan detay

- Ambulans ve hastaneden detay Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA) AYDIN'IN BIÇAKLI KAVGA: 2 AĞIR YARALI AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bıçaklı kavga yapan 2 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir evde henüz belirlenemeyen nedenle Kenan S. (15) ve Yusuf U. (51) arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, Kenan S. ve Yusuf U., birbirine bıçakla saldırdı. Kavgada ikisi de ağır şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Kenan S. ve Yusuf U.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detay görüntüler

-Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinden görüntüler

-Olay yerindeki ambulanslardan görüntüler

-Olayın meydana geldiği evden detay görüntüler

-Nazilli Devlet Hastanesi Acil Ambulans girişinden görüntüler Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),(DHA) KADINA ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLEN KİŞİYE, MAHALLELİDEN DAYAK KONYA'da yanındaki kadına şiddet uyguladığı iddia edilen bir kişi, durumu fark eden mahalleli gençler tarafından dövüldü. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, merkez Karatay ilçesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi'nde meydana geldi. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülere göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, yönetimindeki kamyoneti park edip, yanındaki kadına iddiaya göre şiddet uyguladı. O sırada yolda yürüyen mahalleli gençeler bu duruma tepki gösterdi. Sürücünün yanındaki kadınla tartışmasının devam etmesi üzerine aracın yanına gelen 4 genç, kadına şiddet uyguladığı iddia edilen kişiye tekme ve yumruklarla saldırdı. Mahalleli ardından sürücüyü aracına bindirdi. Sürücü de yanındaki kadınla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sürücünün kadınla şiddet uygulaması

-Mahalleli gencin uyarısı

-Mahalleli gencin saldırlması

-Sürücüyü aracına bindirmesi Haber: Mehmet IŞIK / KONYA,(DHA) EŞİYLE KAVGA EDİNCE KENDİSİNİ ATEŞE VERDİ KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, kendisini ateşe verdi. Esnaf, su döküp, Volkan Y.'yi alevlerden kurtardı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Gölcük Merkez Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, çakmağı ateşleyip, kendisini ateşe verdi. Volkan Y., alevler içinde kalırken, çevredeki balıkçılar da kovalarla üzerine su döktü. Kıyafetleri yanan ve vücudunun bir kısmında yanıklar oluşan Volkan Y. için sağlık ekibi çağrıldı. İş merkezine gelen sağlık görevlileri, Volkan Y.'yi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Volkan Y., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yanan kişiden görüntüler Haber-Kamera: Soner GÜLEZER / GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA) GELİNİNİ DÖVEREK HASTANELİK ETTİ

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir bankada çalışan Fatma Selen Ö. (26), giyim kuşamına karıştığı ve kendisine psikolojik baskı uyguladığı için sık sık tartıştığını iddia ettiği kayınpederi M.Ö. (60) tarafından 4 yaşındaki kızının gözü önünde dövülerek, hastanelik edildi.

Olay, Gebze Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yıllık evli olan 1 çocuk annesi Fatma Selen Ö., sık sık tartıştığı kayınpederi M.Ö. tarafından önceki gün 4 yaşındaki kızının gözü önünde darbedildi. Özel bir bankada çalışan Fatma Selen Ö., çağırılan 112 Acil ekibi tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yumruk ve sopa darbeleri nedeniyle yüzü ve vücudunda morluklar oluşan Fatma Selen Ö.'nün şikayeti üzerine M.Ö. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.Ö.'ye uzaklaştırma cezası verildi.

Fatma Selen Ö., polise verdiği ifadesinde, evliliği boyunca kayınpederi M.Ö.'nün sürekli olarak giyimine, kuşamına ve makyajına karıştığını, çalışmasına ve sokağa çıkmasına karşı geldiğini, ailesine gidip gelmesini istemediğini ve bu nedenle de üzerinde psikolojik baskı uyguladığını söyledi. Yaşadığı sıkıntıları defalarca anlatmasına rağmen eşinin kendisine sahip çıkmadığını belirten Fatma Selen Ö., baskılara daha fazla dayanamadığı için 3 gün önce kızıyla birlikte annesinin evine yerleştiğini, olay günü ise eşyalarını almak için kızıyla birlikte kendi evine gittiğini, bu sırada da evinin kapısında kayınpederi ile karşılaştığını söyleyerek, şöyle ifade verdi:

"Bu şahısla konuşmadığım için, aramız kötü olduğu için hemen ikametime girip kızımın elbiselerini alıp çıkacaktım. Ben içeri girince kayınpederim ve kızım kapıda kaldı. Daha sonra kızım da içeriye girdi. Kayınpederim açık olan kapıdan girdi. Ben panik olduğum için bana saldıracağı korkusuyla kızımla kendimi dışarı attım. Kayınpederim beni içeriye sokmak için zorladı. Ben bağırıp yardım isteyince eliyle ağzımı kapatarak saldırmaya başladı. Saçımdan tutarak evin bahçesine sürükledi, ben yerdeyken karnıma tekme attı, yüzüme defalarca yumruk attı. Bahçede bulduğu sopayla vücuduma defalarca vurdu, eline ne geçtiyse üzerime attı. 4 yaşındaki kızımın gözü önünde defalarca dövdü ve kızımın psikolojisini bozdu. Benim bağırışlarıma yetişen komşuları gören kayınpederim daha sonra küfür ederek kaçtı."