DHA YURT BÜLTENİ - 1

GAZİANTEP'te, kırsal mahallerde yağan sağanak sele dönüştü, hayvanların olduğu ağılı su bastı. Selde maddi hasar meydana gelirken, vatandaşlar taşan dere yatağından geçemedi. Kentte, öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran sağanak, kırsal mahallelerde sele neden oldu, birçok evi su bastı. Yağış nedeni ile Bayatlı Mahallesi'nden geçen dere taştı. Bir evi ve yanında bulunan ağılı su basarken hayvanlar su içerisinde kaldı. Vatandaşlar ise dereden geçemedi. Su baskını nedeni ile can kaybı yaşanmazken, evlerde maddi hasar meydana geldi. Kent merkezinde de devam eden sağanak trafiği olumsuz etkiledi. Evini su basan Güllü Şivka, mağdur olduğunu ifade ederek, "Yağmur yağınca dere yatağından su basmaya başladı. Engellemek için taşları koyduk. Ama evimi sel bastı. Samanımı, tahılımı ve yiyeceklerimi su bastı. Mağdur olduk" dedi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Valiliği'nde yaptığı 3,5 saatlik değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı'nın 700 bini köylerde, 300 bini ilçe merkezinde olmak üzere toplam 1 milyon Suriyelinin güvenli bölgeye yerleştirilmesi için başlatıldığını belirten Bakan Kurum, "İnşallah sahadaki zaferimizi masada da kazanmak ve başkomutanımızın, liderimizin, kararlılığıyla bu sürece getirdik ve inşallah bugün akşam itibariyle de temizlenmiş olan bu güvenli bölge içerisinde Suriyeli kardeşlerimizi yerleştirmek, iskan etmek ve bölgeye her zaman yaptığı gibi Türk ordusunun huzur, barış, mutluluk getirmek amacıyla bu operasyonumuz bitmiş tamamlanmış ve amacına da erişmiş olacak" dedi.

KİMYASAL SİLAH TEDBİRİ Bakan Koca, Suriye'den, Türkiye'ye kimyasal silah atılması yönündeki soruya ise gereken tedbirlerin alındığını ifade ederek, "Önlemler anlamında yapabileceklerimizle ilgili tedbirlerimiz var. Ama şu an öyle bir durum söz konusu değil. Bu anlamda tedbirlerimizi almış durumdayız. Gereken yaklaşım ve çabayı rahatlıkla yine sağlık personelimizle göstereceğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.

'BEBEĞİ ALIP DIŞARI KAÇTIM' Olayın olduğu sırada hastane odasında bulunan Güldane Yırtıcı'nın annesi Ayşe Değer ise, olay sırasında çok korktuğunu ve kızının öldüğünü düşündüğünü söyledi. Ayşe Değer, bıçağı çıkarınca çocuğu odadan alıp, dışarı kaçtığını ve yardım istediğini anlatarak, "Ben bir anneyim, bir annenin önünde evladına neden böyle yaptılar? Bana zaten 'kızını öldürürüm' diyordu. 'Kızının kefenini ben hazırlayacağım' diye tehdit etti. İki ay oldu olay olalı, o an, hala her gece gözümün önüne geliyor " şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, Ahmet Yırtıcı'nın tutukluluk halinin devamına ve davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesine karar verdi.

BODRUM CUP'TA DENİZ ÜZERİNDE SERGİ

BODRUM'da 1989 yılından bu yana aralıksız düzenlenip Türkiye'nin en uzun soluklu yelken yarışı olan 31. American Hospital The Bodrum Cup'ta bir ilk gerçekleşti. Dünyaca ünlü heykeltraşımız İlhan Koman'ın vefatından önce sahibi olduğu Hulda isimli teknesinde eserlerinden oluşan sergi açıldı.

Bodrum'da hem yarış hem de kültür-sanat festivali olarak düzenlenip ülke tanıtımına büyük katkı yapan organizasyonda, dünyaca ünlü heykeltraşımız İlhan Koman'ın vefatından önce sahibi olduğu Hulda isimli 114 yıllık teknesinde Koman'ın eserlerinden oluşan sergi açıldı. Açılışa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal ve ünlü gazeteci Ayşe Arman katıldı. Her yıl sosyal sorumluluk projelerine de ev sahipliği yapan yarışta Belediye Başkanı Ahmet Aras, Onursal Başkan Erman Aras, Komite Başkanı Süleyman Uysal ve Arman, üzerlerinde, 'İyilik için yelkenler fora', 'Yelkenleri iyilikle doldurduk', 'Dünyayı iyilik kurtaracak' ve 'İyilik bulaşıcıdır' gibi yazılar yazan tabelaları açtı. Katılımcılar, açılışta Bodrum'da üretilen İyilik Atölyesi kolyelerini de taktı. Koman'ın deniz üzerindeki sergisi büyük ilgi çekerken açılışın ardından Mimar Nevzat Sayın söyleşisi düzenlendi. ERA Yelken Kulübü'nün Kültür Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi'nni desteğiyle düzenlediği The Bodrum Cup'a bu yıl American Hospital isim sponsorluğu, Yalıkavak Marina ana sponsorluk yapıyor.

