DHA YURT BÜLTENİ - 1

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU SİVAS'ta havaların soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı kendisini gösterdi.

Sivas'ta hava sıcaklıkların düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı. Dün saatlerinden itibaren Sivas-Tokat kara yolu üzerindeki Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Sürücüler 1650 rakımlı geçitte kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Karayolu ekipleri kar temizleme ve küreme çalışması yaptı.

TOKAT'TA MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI TOKAT'ta dün akşam saatlerinde mevsimin ilk kar yağışı görüldü.

Tokat'ta mevsim normallerinin altına düşen soğuk ve yağışlı hava önceki akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle başlayan yağmur sonrası dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Killik köyü mevkinde ve Topçam yaylasına kar yağışı başladı. Akşamla birlikte yağış etkisini hissettirirken, yüzeyde kar birikintileri oluştu.

TRABZON'DA ETKİLİ SAĞANAK; DERE TAŞTI, SU BASKINLARI YAŞANDI TRABZON'da, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı işyerlerini su bastı. Belediye ekipleri, ani su baskını yaşanan Pazarkapı mevkisindeki dere çevresinde su tahliye çalışması başlattı.

Kentte, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Ortahisar ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle Havalimanı ve Pelitli mevkiinde trafik akışı bir süre durdu. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerinin müdahalesi ile yol trafiğe açıldı. Trafik akışı ise bir süre sonra normale döndü.

DERE TAŞTI

Etkili sağanak nedeniyle Pazarkapı mevkiinde bulunan derede su debisinin yükselmesi taşkına yol açtı. Taşkın sonucu bazı dükkanları da su bastı. Vatandaşlar suyu tahliye etmek için kendi çabalarıyla temizleme çalışması başlatırken, bölgeye DSİ ve büyükşehir belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makinesi eşliğinde başlattığı çalışmalarla su basan iş yerindeki su tahliye edildi. Su baskını olan bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi yapıldı.

'DOĞAL AFET YAPACAK BİR ŞEY YOK'

İş yerini su basan Barış Güneş, "Akşam üstü dükkanımızı su bastı. Temizleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fazla bir zararımız yok. Doğal afet yapacak bir şey yokö dedi

KAMIŞLI'DA BİNAYA SURİYE BAYRAĞI ASILDI MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karışında bulunan, terör örgütü YPG kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde, binaya Suriye bayrağı asıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 'BARIŞ PINARI HAREKATI' DÜNYADA SEMBOLLEŞMİŞTİR CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın Afyonkarahisar'da düzenlenen 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na telefonla bağlanarak, "Barış Pınarı Harekatı dünyada sembolleşmiştir. Burada bütün terör örgütlerine yönelik toplu bir mücadele verdiğimiz ortaya konulmuştur" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın Afyonkarahisar'da termal otelde düzenlediği 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' başladı. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, AK Parti Ankara il teşkilatı, ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları başkanları katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONLA BAĞLANDI

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Teşkilat mensuplarına seslenen Erdoğan, uyarılarda bulunarak, bazı çatlak seslerin ve safsataların kendilerini yılgınlığa düşürmemesini söyledi. Çok anlamlı bir süreçte bu kampın gerçekleştirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin kalkınmasında yeni hamlelere adım atıldığı bir dönemde böyle bir kampın yapılmasının çok çok isabetli olduğunu düşünüyorum. Önümüzde kongrelerimiz var. Bir taraftan ilçe bir taraftan il kongrelerimizi ve ardından büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Büyük kongreye giderken bu yolda özellikle hep söyledim; Ömerleri bulacağız. Kararlarımız noktasında çok hassas davranacağız. Özellikle kadın ve gençlik kollarımızla da çok güçlü çıkışlar yapmak suretiyle inşallah kongrelerin ardından 2023'e farklı bir şekilde gitmiş olacağız. Hiçbir şey sizi yılgınlığa itmesin. Bazı çatlak sesler veya safsatalar sizleri asla yılgınlığa itmesin. Bunların hepsi gider. Ama işin aslı burada kalır. 7 düvel AK Parti'ye karşı bir gayretin içinde ama bizi asla koparamayacaklar. Bu gövdenin kökleri çok çok sağlam. Bu sağlam köklerle mücadelemizi sürdüreceğiz."

Konuşmasında Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı dünyada sembolleşmiştir. Ülkemiz, şu anda Barış Pınarı Harekatı'nda kendisini ispat etmiştir. Burada bütün terör örgütlerine yönelik toplu bir mücadele verdiğimiz ortaya konulmuştur" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hukuk Fakültesi'nde 4'üncü Uluslararası Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu ile 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Törene Vali Münir Karaloğlu, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Akademik yılın 'Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi' konulu ilk dersini veren Bakan Çavuşoğlu konuşmasında, Türkiye ile Almanya'nın çok büyük bağlarla birbiriyle bağlı olduğunu belirterek, "Her zaman zor şartlarda dahi ilişkilerini sürdürmeye çalışan iki önemli Avrupa ülkesidir. İlişkilerde bazen iniş çıkışlar olabilir. Bugün Almanya ve hepimizi etkileyen çok önemli sorunlarla ancak birlikte baş edebileceğimizi biliyoruz. Bugüne kadar AB süreci dahil, göç mutabakatı, terör sorunları gibi en önemli konularda bizim en önemli muhatabımız Almanya olmuştur. Burada özellikle sayın Merkel'in liderliğini belirtmek istiyorum. Almanya ve Avrupa ülkelerinin karşı karşıya kaldığı ırkçılık gibi sorunlarda neler yapılabileceği konusunda ve ilişkilerimizi daha ileriye götürmek için samimiyet ve kararlılık var. Ama yeni fikirlere de ihtiyacımız var" dedi.

'YURTTA SULH CİHANDA SULH' DEMEK SUYA SABUNA DOKUNMAMAK DEĞİL'

Bugün dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ının başta Suriye olmak üzere bu coğrafyada olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Türk dış politikası bu değişim konusunda nasıl şekillenmeli ve Türkiye dış politikada neler yapıyor? Her şeyden önce cumhuriyet kurulurken Mustafa Kemal Atatürk 'Yurtta sulh cihanda sulh' demiş, bu temel prensibi muhafaza ediyoruz, geliştiriyoruz ve her zaman barıştan yanayız. 'Yurtta sulh cihanda sulh' demek suya sabuna dokunmamak değil. Kıbrıs'ta Türkler katledilirken susmak değildir. Veya terör bize tehdidini artırırken görmezden gelmek değil. Onun için tam da bu ilkeyi, prensibi destekleyecek şekilde öncelikle tüm bu sorunlar karşısında Türkiye öncelikle kendi milli çıkarlarını korumak zorunda. Bunun için de sahada ve masada güçlü Türkiye olmak zorundayız" diye konuştu.

'365 BİNDEN FAZLA İNSAN GÖNÜLLÜ DÖNDÜ'

Uluslararası ilişkilerde her zaman diyalogdan yana olunduğunu belirten Çavuşoğlu, diplomasinin yetersiz kaldığı durumlarda ise bazı adımları atmakta tereddüt edilmemesi gerektiğini belirterek, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile ilgili detaylı süreci anlattı. Çavuşoğlu, şöyle dedi: "Biz Suriye'nin öncelikle istikrarını istiyoruz. Sınır bütünlüğü konusunda herkesten daha fazla hassasız. Çünkü en çok bizi ilgilendiriyor. Şu anda yönetilemeyen bir Suriye'den en çok kim etkileniyor, biz etkileniyoruz. Aynı şekilde yanı başımızdaki Suriye'de terör örgütlerinin bulunmasını istemeyiz. Suriye'de kalıcı çözümün siyasi çözüm olduğunu da çok iyi biliyoruz. Ateşkesin İdlib'de ya da muhalefetle iktidar arasındaki bu çatışmaların durması konusunda en çok çaba sarfeden ülkeyiz. Ama yanı başımızda bu kadar terör örgütü varken kendimizi güvende hissedebilir miyiz, hayır. İşte o nedenle Suriye'de biz önce Fırat Kalkanı, sonra da Zeytin Dalı harekatlarıyla 4 bin kilometrekarelik alanı terör örgütlerinden temizledik. DAEŞ, YPG ve PKK'dan. Buralara şimdi 365 binden fazla insan gönüllü döndü, onlara da yardım ediyoruz."

'BURADA PKK/YPG DEVLETİ KURMAK İSTİYORLARDI'

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yol haritasını özetleyen Bakan Çavuşoğlu, öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı arayıp, 'Sizinle yaptığımız çalışmalarda biz hiçbir netice alamadık. Siz halen devam ediyorsunuz o yüzden biz kendi operasyonumuzu, harekatımızı başlatıyoruz' dediğini belirterek, şöyle devam etti: "Trump dinledi, en sonunda dedi ki, 'Hapishanelerdeki DAEŞ'li teröristler ne olacak?' Cumhurbaşkanımız da, 'DAEŞ'liler herkesten önce bizim düşmanımız, ülkelerin alması için söyleriz, beraber de çalışırız, eğer almazlarsa serbest bırakmayız. Serbest bıraksak ilk önce bizi vururlar. Dolayısıyla yargıya hesap vermeleri konusunda gereğini biz yaparız' dedi. Biz harekatı başlattıktan sonra büyük bir kıyamet koptu. Nasıl kıyamet koptu, maalesef dostumuz Almanya da BM ve AB içinde bu kıyameti koparanların içindeydi Fransa ile beraber. Biz Afrin bölgesinde de YPG ile mücadele ettik. O zaman da eleştiriler vardı. Ve o günkü anlatımlarımız ve bildirimlerimizin 10 katını burada yaptık. Neden kıyamet koptu. Burada da YPG, orada da YPG var dedik. Çünkü burada bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Biz büyük oyunu bozduk. Burada PKK/YPG devleti kurmak istiyorlardı. Ve bunun başını da Fransa ile İsrail çekiyor, çok açık konuşuyorum. Bugüne kadar hiçbirisinden 'Yok hayır, böyle bir çaba içinde olmadık' diyen de olmadı. İlk defa söylemiyorum. Kıyametin kopmasının sebebi budur."

'SAHADA VE MASADA GÜÇLÜ OLURSANIZ BUNLARI YAPABİLİRSİNİZ'

ABD ile yapılan mutabakat ve verilen 120 saat sürede YPG'lilerin büyük bölümünün çekildiğini, arada tek tük olabildiğini, bunların da temizleneceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Tam 5 gün sonra dünyanın ikinci süper gücü Rusya ile de bir anlaşma yaptık. Gittik müzakere ettik. Rusya'yla vardığımız mutabakatın özü şudur. 30 km derinliğe kadar tüm YPG/PKK'lılar çıkarıldı. Yani biz iki mutabakatla istediğimizi aldık. Anlattıklarımın özeti, sahada ve masada güçlü olursanız bunları yapabilirsiniz. Biz her zaman diplomasi, çözümden yanayız ve biz her zaman sözümüzü tutarız ve muhataplarımızdan da verdikleri sözleri tutmasını bekliyoruz" dedi.

TÜRKAK TOPLANTISINA KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da 20'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk Akreditasyon Kurumu'nun (TÜRKAK) Belek'te bir otelde yapılan toplantısına katıldı. TÜRKAK'ın 20 yıl önce kurulmasıyla uygunluk değerlendirme kuruluşlarının uluslararası geçerliliklerinin sağlanması yönünde önemli bir adım atıldığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "TÜRKAK aradan geçen sürede saygın bir kurum haline geldi. TÜRKAK, Avrupa'da karşılıklı tanınmaya konu olan tüm alanlarda hizmet vermeye başlayan 6 akreditasyon kurumundan birisi oldu. TÜRKAK'ın Avrupa Akreditasyon Birliği ile 2006 yılında yaptığı karşılıklı tanıma anlaşmasıyla, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış kuruluş sayısı 15 farklı sektörde toplam 44'e ulaştı. Artık Türkiye'de üretilen ürünlerin üzerinde 'CE' işareti konulması için yurtdışındaki onaylanmış kuruluşlara gitme ihtiyacı yok" diye konuştu.

Bugün ülkemizde farklı kapsamlarda ve standartlarda deney, kalibrasyon, tıbbi deney yapabilen 1000'in üzerinde akredite laboratuvar olduğunu açıklayan Çavuşoğlu, "Akreditasyonla birlikte bu laboratuvarlarda çalışan personelin yetkinliği arttı ve en önemlisi testlerin uluslararası kabul görmesi temin edildi. TÜRKAK'ın hem diğer ülkelerdeki akreditasyon kuruluşlarıyla temaslarını hem uluslararası kuruluşlardaki faaliyetlerini yakinen takip ediyorum ve çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum" dedi.

Avrupa Birliği'ne üyeliğin her zaman stratejik bir hedef olduğunu da anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Bu süreç kolay olmadı, inişli çıkışlı oldu. Bugün de karşı karşıya olduğumuz oldu tabi. Farkındayız, sizler de farkındasınız. Bu noktada, yani AB noktasında TÜRKAK'ı özellikle Gümrük Birliği ortaklığımız konusunda önemli bir kuruluş olarak görüyoruz. TÜRKAK sayesinde Gümrük Birliği anlaşmasındaki taahhütlerimizden birini daha yerine getirmiş ve ülkemizde üretilen mal ve hizmetlerin serbest dolaşımının önündeki bir engeli daha kaldırmıştır. Akreditasyon yurtdışı pazarlara açılmamızda itici bir güçtür" diye konuştu.

Son 20 yılda ülke ihracatının 26 milyar dolardan 170 milyar doların üzerine çıktığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu artışta AB pazarına özellikle ürünlerimizi satabilmek için test ve belgelendirme altyapımızın AB standartlarında olması önemli rol oynadı. TÜRKAK, 74'ü uzman ve uzman yardımcısı olmak üzere 148 personeli, 1700 kişiden oluşan denetçi havuzu, yine 1800'e yakın akredite kuruluşu ile ticaretimizi daha hızlı ve daha güvenilir hale getirdi. Akreditasyonun ülkelere ve dünyaya katkısı yalnızca ekonomik değildir. Ekonomiyle sınırlı değildir. Uygunluk değerlendirme faaliyetleri sayesinde ürün ve çevre güvenliği de sağlanmakta, insan sağlığı ve dünya kaynakları da korunmaktadır. Akreditasyon esasen insana, çevreye, ticarete, üretici ve tüketiciye katkılar sunuyor."

NUMAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE'Yİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlenen 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'yi bir şekilde eski Türkiye haline dönüştürmek, çelme takmak isteyenlerin olduğunu söyledi. Yeni bir döneme girdiklerini, bu dönemin yeni şartlar barındırdığını kaydeden Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bir taraftan işte dünyanın nasıl şekillendirildiğini hep beraber görüyoruz. Doğu Akdeniz'deki petrol arama meselelerinden, S-400'lere ya da terör örgütleriyle mücadeleye kadar her alanda attığımız haklı adımların hepsi, tek bir millet olarak karşımıza çıkan o emperyalist güçler tarafından engellendiğine şahit oluyoruz. Türkiye'nin, içinde bulunduğu coğrafyanın lideri ve öncüsü olduğunu sadece biz değil, Türkiye'nin düşmanları da çok iyi biliyor. Onun için Türkiye'yi bu süreçte geriletmek, ayağına çelme takmak, Türkiye'yi bir şekilde eski Türkiye haline dönüştürmek istiyorlar. 15 Temmuz bu çabalardan sadece biriydi. Barış Pınarı Harekatı'nda karşımızda gördüğümüz PYD/YPG de bu amaca hizmet eden sadece birkaç figürandır. DEAŞ'ından tutun başka alanda karşımıza çıkan siyasi meselelere kadar hepsi güçsüz bir Türkiye isteyenlerin ortak ürünüdür. ABD Temsilciler Meclis'inde, Türkiye'ye karşı karar alanların da arkasında, zihin halkalarında bu vardır. Bir mektupla hizaya soktukları Türkiye'nin artık mektup diplomasisiyle hizaya sokulamayacak bir ülke olduğunu bildikleri için, içlerindeki her türlü fesadı ortaya koyarak Türkiye'yi engellemeye çalışıyorlar."

'GOREE ADASININ HESABINI VERİN'

Sözde Ermeni soykırım meselesini her sene 24 Nisan'da gündeme getirenlerin şimdi vaktinden 6 ay önce bu konuyu gündeme getirdiğini belirten Numan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim tarihimizde asla ve asla soykırım yoktur. Bizim tarihimizde insanları Hz. insan olarak görmek vardır. Bizim medeniyetimizde Hz. Ali Efendimizin 'İnsanlar ya yaradılışta eşit ya dinde kardeşindir' prensibi vardır. Ancak kendi tarihlerinin her sayfasında bol miktarda kan ve gözyaşı damlayanlar, dönüp de Türkiye'ye Ermeni soykırımı üzerinden ders vermeye kalkmasınlar, böyle bir hadsizliğin içine gitmesinler. Eğer bunu söylüyorsanız oturduğunuz ülkenin esas sahipleri olan Kızılderililerin hesabını verin. Milyonlarca, on milyonlarca Kızılderili'nin nasıl yok olduğunu ve onun üzerinden bir rüya ülkesi olarak ABD'nin inşa edildiğini anlatın. Ya da dönün salı günü Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği Senegal açıklarındaki Goree Adası'nın bir hesabını verin. Anlatılmaz. Bana anlatsalar ben inanmazdım. Şu toplantı salonunun üçte biri kadar bir yerde 30- 40 kişinin yerlerde yattığı, zincirlerle bağlı olarak yattığı, çocuklarında üst üste konulduğu, daha şişman çocukların alta, daha zayıfların üste konulduğu bir köle pazarı. Üst katında da köle tüccarları vur patlasın, çal oynasın oynuyorlar. Yaklaşık yüz yıllar içinde 150 milyon Afrikalı köle oradan Amerika'ya ve Avrupa ülkelerine götürüldü. Önce bunun hesabını verin. Fransız Parlamentosundakiler, eğer kendilerinde Türkiye'ye bir çift laf söyleyecek had buluyorlarsa biz de Goree Adası'nın hesabını verin deme hakkını kendimizde fazlasıyla buluyoruz. İnsanlık adına bunun hesabını soruyoruz. Böyle bir Türkiye istemiyorlar, işin özeti bu."

KIRIKKALE'DE 27 KİŞİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ KIRIKKALE'de farklı saatlerde aynı restoranda yemek yiyen 27 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde şehir merkezinde meydana geldi. Kentteki çeşitli hastanelere mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleriyle gelen toplam 27 kişi yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle gözlem altına alındı. Olayla ilgili yapılan araştırmada, 27 kişinin de günün farklı saatlerinde aynı restoranda yemek yediği tespit edildi. 27 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, 17 kişi taburcu oldu, 9 kişi ise kontrol amaçlı gözlem altında tutuluyor. Zehirlenen kişilerden biri de Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, restorandan numune aldı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAKLA ATTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI İZMİR'in Çiğli ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen trafik kazasında, otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

MESİRE ALANINDA AĞACA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Abidin Ö. (54), mesire alanında elektrik kablosu ile ağaca asılı halde ölü bulundu.

SİVAS'ta, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolunda bir fabrika önünde meydana geldi. Fabrikadan çıkan Yasin Güngör idaresindeki 33 KFT 93 plakalı TIR ile Hayrullak Karabudak yönetimindeki 58 TC 286 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada otomobilde bulunan Hakan Demir, Kenan Yiğit, Ahmet Çetinbaş ve Aykut Bora yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, TIR sürücüsü Yasin Güngör ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

HURDAYA DÖNEN KAMYONDAN SAĞ ÇIKTI KAHRAMANARAŞ'ta, kontrolden çıkan kamyon tabela direğine çarptı. Hurdaya dönen kamyonun sürücüsü Hayri Kekeç (54) kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

GENÇ ÇİFTÇİ, ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI AKSARAY'da patates tarlasındaki trafonun kablolarını çalınmaması için söken çiftçi Onur Gültekin (19), elektrik akımını kapılıp, yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gültekin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

BAŞINA NAYLON POŞET GEÇİRİP TEKEL BAYİSİNİ SOYMAK İSTEDİ

O ANLAR KAMERADA

KÜTAHYA'da tekel bayisine, başlarına poşet takarak giren 2 şüpheliyi mahalle bekçileri suçüstü yakaladı. Şüpheliler ile bekçiler arasında yaşanan arbede güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerindeki bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, kafalarına naylon poşet takarak tekel bayisine giren 2 şüpheliyi mahallede devriye görevi yapan bekçiler farketti. Müdahale etmek isteyen bekçilerle arbede yaşayan 2 şüpheli çaldıkları içki şişelerini yola atarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 4 kilometre süren kovamamaca sonucunda şüphelilerden biri Bölcek Mahallesi'ndeki yeni Emniyet Müdürlüğü binası arkasında ağacın altında gizlenirken yakalandı, diğer şüpheli ise karanlıkta izini kaybettirdi.

Hırsızlık anı, bekçiler ile şüpheliler arasında yaşanan arbede ve şüphelilerin kaçış anı bir iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ordu'da yağış etkili olurken, Ünye ilçesinde barınakta köpeklerin bulunduğu tel örgülü alanlar da su doldu. Barınaklardan birinde köpeklerin bacaklarına kadar dolan suyu gören bir kişi, bu durumu cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca, kullanıcıların tepkisini topladı. Barınaktaki hayvanlara iyi bakılmadığı iddiası sosyal medyada yayılınca, Ordu Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek, konuyla ilgili inceleme başlattı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın, barınağa gidip, incelemelerde bulundu.

'HAYVAN SEVERLERLE ORTAK HAREKET EDECEĞİZ'

Tepki çeken görüntülere ilişkin açıklamada yapan Alp, "Sosyal medyadaki görüntüler hassasiyet ve duyarlılıkla çekilmiş görüntüler. Eksikliklerin giderilmesi için gerekli talimatlar verildi. Ben bu noktada bizlere yol gösteren hayvan hakları savunucusu arkadaşlara teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak hayvanlara karşı çok duyarlıyız. Hayvan barınağı noktasında Ünye'de ihale aşamasında olduğumuz bir yer var. Talimatlar verildi. Havaların açmasıyla birlikte yağmurdan korunmalarını sağlayacak sundurmalar takılacak. Ayrıca bu tabloyu tersine çevirmek adına birer köpek sahipleneceğiz. Yapılacak çalışmalarda hayvan severlerimizle ortak hareket edeceğiz" dedi.

ANKARA'DA 'MAİL ORDER' YÖNTEMİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN ÇETEYE OPERASYON ANKARA'da, başkalarına ait kredi kartı bilgilerini kullanarak 'mail order' yöntemiyle alışveriş yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Reset' isimli operasyonda, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

CİHAZLARI ALMA ANLARI KAMERADA

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde, yaptıkları bu tür dolandırıcılık eylemlerine kendi aralarında 'reset' diye adlandırdıklarını itiraf etti. Başkalarına ait kredi kartı bilgileri kullanılarak 'mail order' yöntemiyle alışveriş yapan şüphelilerin, sipariş verdikleri dizüstü bilgisayarı, tablet ve akıllı telefon gibi ürünleri mağazalardan teslim alma anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Burdur'a gelerek, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu. Turan, "Göl kenarında kesinlikle betonlaşma olmayacak" dedi.

'YAPILAŞMAYA İZİN VERİLMEYECEK'

Bölgede yapılacak uygulamalarda kesinlikle betonlaşma olmayacağını kaydeden Turan, "Sadece sökülebilir, takılabilir yapılar ve halkın gerçek, acil ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmış bazı üniteler var. Bunlar tuvalet ve duş gibi şeyler. Bölgede daha önce ulaşılamayan şeyler. Bölgenin florasına baktığınızda daha önce araçlarla girilen alanda şu anda araç kullanımı yok. Alana sadece yaya girilebiliyor. Kış olmasına rağmen bölge yoğun ziyaretçi çekiyor. Bunun tek sebebi burada aldığımız tedbirler. İleriki aşamalarda biyolojik çeşitlilik, yönetim planı çalışmalarında üniversitelerin teknik desteği ve STK'ların iş birliğiyle alınacak kararlar doğrultusunda uygulamalar yapılacak. Herhangi bir yapılaşmaya, betonlaşmaya gidilmeyecek. Bakanlık olarak bunun sözünü veriyoruz. Bu bölge, günübirlik ziyaret için gelen vatandaşların kullanımına hizmet verecek. Günübirlik kullanım dışında herhangi bir yapılaşma söz konusu değil" diye konuştu.

SUYUN KALİTESİ ARTTI

Bölgede daha önce kaçak kullanım, araç trafiği, gelişigüzel çadır kurulumu ve katı atık kirliliği olduğunu anlatan Turan, "Bugün geldiğimiz noktada yapılan su analizlerinde bile Salda Gölü'nün su kalitesinde artış tespit edildi. İçme suyu kalitesi düzeyinde bir kaliteye sahip. Bu geçen yıllarda yapılan analizlere göre iyi bir sonuç. Bu da bizim iyi bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Bunlar hep aldığımız tedbirler sayesinde oldu" dedi.

Doğa Araştırmaları Derneği Başkanı Osman Erdem ise Salda Gölü'nün, Türkiye'nin en önemli değerlerinden olduğunu söyledi. Salda Gölü'nün gün geçtikçe daha çok kişi tarafından ziyaret edildiğini belirten Erdem, "Alanın zarar görmemesi için çabalıyoruz. Bizim görevimiz, sorumluluğumuz da bu. Alanın 'Özel Çevre Koruma' alanı ilan edilmesi önemli bir gelişme. Zarar görmemesi için alan yönetim planı ve ziyaretçi yönetim planı yapılmalı. Takipçisi olacağız. Bizden beklenen desteği, katkıyı sonuna kadar vermeye çalışacağız" diye konuştu.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem de Salda Gölü'nün yalnız Türkiye için değil dünya için çok özel alan olduğunu söyledi.

Su Altı Araştırmaları Derneği'nden Özge Kır ise "Umarım bu güzellik gelecek nesillere de kalacak. Bu güzelliğin korunması gerekiyor. Bakanlığımızın da gerekli yardımı desteği gösterdiğini gördük" dedi.

ALTIN PORTAKAL'DA 'KIRMIZI HALI' ŞIKLIĞI ANTALYA Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı. Tören öncesi kırmızı halıda objektiflere poz veren sanatçılar, 'Öze Dönüş' vurgusu yaptı.

56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'ne katılan Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Salih Güney, ulusal yarışmaya tekrar dönüldüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti. Güney, Yeşilçam'ın Antalya Altın Portakal Film Festivali'yle özdeşleştiğini vurguladı.

Kırmızı halıda giydiği ışıltılı elbisesiyle göz kamaştıran Tuba Ünsal, bu yıl 'Öze Dönüş' temasıyla gerçekleştirilen film festivalinin daha farklı olduğunu belirtti. Ünsal, "Sinema, motivasyonla ilerleyen bir sanat dalı o yüzden eski şaşaasına kavuşmuş olmasından dolayı çok mutluyum" dedi.

Siyah elbisesiyle dikkati çeken İrem Sak, festivale katılmaktan çok keyif aldığını söyledi.

ERCAM KESAL: UMARIM BU COŞKUSU DEVAM EDER

56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne ilk kez katılan, kırmızı halıda mini elbisesiyle dikkat çeken Selin Şekerci, festivalin çok güzel geçtiğini belirtti.

Son dönemde 'Çukur' dizisinde 'İdris baba' karakterini canlandıran Ercan Kesal, "2 senelik zorunlu bir ayrılığımız vardı. Şimdi Antalya Portakal Film Festivali'ne kavuştuk. Umarım sürekliliği ve bu coşkusu devam eder" dedi.

Festivalde 'Onur Ödülü'ne layık görülen ünlü sanatçı Selma Güneri, 15 yaşında Antalya'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü aldığını ve 50 yılın boşa geçmediğini söyledi. Güneri, "Yeşilçam'ı yaşatmak lazımdı. Yeşilçam olmasaydı Türk Sineması olmazdı" dedi.

Şıklığı ve güzelliğiyle göze çarpan oyuncu Demet Evgar ise "Ulusal tekrar geri döndüğü için çok mutluyuz. Severek inanarak film yaptık" dedi.

Sevgilisi Hazal Ergüçlü'yle kırmızı halıda yürüyen yönetmen Onur Ünlü, törene film ekibiyle katıldığını, ulusala geri dönüldüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti. MERT FIRAT: BU RUH ÇOK DEĞERLİ

56'ncı Altın Portakal Film Festivali'nde jüri üyesi Mert Fırat, eşiyle birlikte objektiflere poz verdi. Festivalle ilgili görüşlerini aktaran Mert Fırat, "Ulusal yarışma bu festivalin ruhu, buna geri dönmüş olması bizi başka heyecanlara sürükledi. Başarılı 10 film seyrettik. Filmler bizi heyecanlandırdı. Bu ruh çok değerli. Hepimizi üretime sevk eden Türkiye'nin dertlerini bakış açısını hissettiren, bizi dertlerde ya da sevinçlerde bir eden sinemadır" diye konuştu.

Şarkıcı Şevval Sam, törende ödül vereceği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Şam, "Türkiye'ye ve Antalya'ya çok yakışan bir festival" dedi.

ALTIN PORTAKAL'A 'BOZKIR', 10 ÖDÜLLE DAMGA VURDU ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nde Ali Özel'in yönetmenliğini yaptığı 'Bozkır', aldığı 10 ödül ile festivale damga vurdu.

Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi.

EN İYİ FİLM: BOZKIR

Törenin en değerli ödülü 'En İyi Film' ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek açıkladı. Yönetmen Ali Özel'in ilk uzun metraj filmi 'Bozkır' bu ödülün sahibi oldu. EN İYİ YÖNETMEN: ALİ ÖZEL

Ulusal kategorinin En İyi Yönetmen Ödülü'nü ise Jüri Başkanı Zeki Demirkubuz açıkladı. Bütün kararları oy birliğiyle aldıklarını belirten Demirkubuz, En İyi Yönetmen Ödülü'nü 'Bozkır' filmiyle Ali Özel'e verdi. Sahneye oğlu Deniz ile çıkan Özel, oğlunun senaryoyu okuyarak kendisine fikir verdiğini söyledi. Özel, "Deniz, senaryoda bana çok destek verdi. Ödülü onun adına alıyorum" dedi. EN İYİ ERKEK OYUNCU 2 AKTÖRÜN OLDU

Bu yılki festivalde onur ödülü alan deneyimli oyuncu Selma Güneri, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü iki aktöre verdi. Güneri, 'Küçük Şeyler' filmindeki rolüyle Alican Yücesoy ile 'Bozkır' filmindeki rolüyle Mücahit Koçak'a verdi. Çok heyecanlanan Mücahit Koçak, ödülü mart ayında doğacak çocuğu için aldığını söyledi. Alican Yücesoy da ödülü dolayısıyla Müşfik Kenter'e teşekkür etti. Yücesoy, "Bu ödülü meslek büyüğüm Uğur Polat'a addediyorum" dedi.

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KIZ ÇOCUKLARINA İTHAF ETTİ

Sinemanın ünlü aktörü Ahmet Mekin de En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü 'Aşk, Büyü Vs.' filmindeki rolüyle Selen Uçar'a verdi. Uçar, bu ödülü Mekin'den almanın çok değerli olduğunu söyledi. Jüriye teşekkür eden Uçar, oyundaki partneri Ece Dizdar'la birlikte aldığını aktardı. Uçar, "Film farklı bir aşk hikayesi, farklı olanın yeni olanın yadırgandığı, yargılandığı bu dünyada kendini var eden iki kişinin hikayesini anlattık. Bu ülkenin iki kadın oyuncusu olarak cesaretle işimizi yapmaya çalıştık. Ödülü yola devam edeceklere ithaf ediyorum. Korkmadan kendini ifade edebilen kız çocuklarına ithaf etmek istiyorum. Ne düşünürse düşünsün, hangi dili konuşursa konuşsun, birbirine saygı duyabilen eşit şartlarda büyüyecek kız ve erkek çocuklarına ithaf ediyorum" dedi. İLK KEZ VERİLEN CAHİDE SONKU ÖDÜLÜ

Bu yıl ilk kez verilen Cahide Sonku Ödülü ise 'Küçük Şeyler' filmindeki kurgusuyla Selda Taşkın'a verildi. Taşkın, ödülü kadın meslektaşları adına aldığını söyledi.

ULUSALDAKİ DİĞER ÖDÜLLER

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Aşk, Büyü, Vs ile Küçük Şeyler

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Bozkır, (Ali Özel)

En İyi Senaryo Ödülü Ali Özel, (Bozkır)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Ümit Çakmaksoy (Bozkır)

En İyi Müzik Ödülü: Hüseyin Özel (Bozkır)

En İyi Kurgu Ödülü: Ali Özel, Mahmut Aran, Yakup İnanlı (Bozkır)

En İyi Sanat Yönetmeni: Meral Efe Yurtseven ile Yunus Emre Yurtseven, (Kronoloji)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Aslı İnandık (Soluk)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ozan Dağara ile Hakan Emre Ünal (Bozkır)

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Ali Özel (Bozkır)

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü: Aşk, Büyü, vs. (Ümit Ünal)

İzleyici Ödülü: Leyla Yılmaz (Bilmemek) ULUSLARARASI ÖDÜLLER

Bu yılki uluslararası kategoride de ödüller şu şekilde dağıtıldı:

En İyi Film: Zaman Her Şeyi Siler, Joe Odagiri, Japonya

En İyi Yönetmen: Reza Mirkarimi (Şirin'in Kalesi) İran

En İyi Kadın Oyuncu: Regina Case (Üç Yaz) Three Summers, Brezilya

En İyi Erkek Oyuncu: Hamed Behdad (Şirin'in Kalesi) İran filmi

Zaman Her Şeyi Siler filmiyle 'En İyi Film Ödülü'nü alan yönetmen Joe Odagiri konuşmasını Japonca yaptı, çeviri olmayınca Odagiri Türkçe, "Çok teşekkür ederim" dedi ve sahneden ayrıldı.

KISA FİLM VE BELGESEL ÖDÜLLERİ

Ulusal Kısa Metraj Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü, Ozan Yoleri'nin yönetmenliğini yaptığı 'Aylin' filmine gitti. Bu daldaki En İyi Kısa Film Ödülü ise Burcu Aykar'ın yönettiği Ablam filmine verildi.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda En İyi Film Kadınlar Ülkesi (Şirin Bahar Demirel), Jüri Özel Ödülü de Aether (Ruken Tekeş) layık görüldü.

Ödül töreni Cahit Berkay'ın konseri ile sona erdi. ALİ ÖZEL: 1 ÖDÜL DE ALSAK AYNI HEYECANI YAŞARDIK

İlk filminde 10 ödül alan 'Bozkır' filminin yönetmeni Ali Özel, ekip olarak çok heyecanlı olduklarını söyledi. Bir ödül alsalar da aynı heyecanı yaşayacaklarını aktaran Ali Özel, "Çok ödül aldık, yine aynı heyecanı yaşıyoruz. Filmin konusu bir ailenin iletişimsizliği üzerine konu edindi. Bir baba oğul üzerine bir çatışma olsa da toplumdakilerin birbirlerini anlamaması, karşı tarafı dinlememesi üzerine konu alan bir filmdi. Tahminimce amacına ulaştı, jüri de bizi bu konuda takdir etti. Çok mutluyuz" diye konuştu. MÜCAHİT KOÇAK: RÜYA GİBİ

En iyi erkek oyuncu ödülünü alan filmin oyuncularından Mücahit Koçak ise "Ödül alacağımı tahmin etmiyordum. Rüya gibi. Rüya olsa hemen biterdi diye düşünüyorum. Hikayeyi okuduğumda çok etkilenmiştim. Bu etki izlediği zaman seyirciye de geçerse müthiş bir film olur diye düşündüm ve oldu. Festivalin son günü, son gösterimdi. Aynı anda başka bir gösteri olduğu için ilgi görmedi diye düşünüp üzüldüm ama jürinin izlemesi ve değerlendirmesi herşeyden çok önemdiydi. Çok mutluyum" dedi.

700 YILLIK TARİHİ HAN, BUTİK OTEL OLARAK HİZMETE GİRDİ TOKAT'ta, Selçuklu döneminden kalan ve Cumhuriyet döneminde 50 yıl süresince Yazmacılar Hanı olarak kullanılan, son 30 yıldır atıl durumdaki 700 yıllık tarihi yapı restore edilerek butik otele dönüştürüldü. Butik otelin açılışını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan yaptı.

Yazmacılar hanın bir kitabesinin olmadığını söyleyen işletme sahibi Özkan Gündüzlü, "Maalesef Tokat'ta birçok eserin olduğu gibi bunun da bir kitabesi yok. Ama Kültür Müdürlüğü yetkililerinden aldığımız bilgiye göre Selçuklu mimarisi olduğu, daha sonra Osmanlı döneminde bazı bölümlerin eklendiği, 1880 yılında da tadilat kitabesi olarak da kapının girişinde Rumca ve Osmanlıca Merkukoğlu yazan bir tadilat kitabesi var. Cumhuriyet döneminde son 50 yıldır da yazmacılık üzerine bir han olarak kullanılmış" dedi.

İnşaat taahhüt ihalelerini takip ettiğini ve eski Yazmacılar Hanı'nın butik otel ilanını gördüğünü ifade eden Özkan Gündüzlü, "O gece sabaha kadar uyuyamadım. Biz burayı almalıyız ve bu tarihi ayağa kaldırmalıyız düşüncesi ile aldık. Bugün ise herkesten güzel yorumlar alıyoruz" diye konuştu.

Butik otel yapımı sırasında odalarda ve dekorlarda kullandıkları tüm ürünlerin Tokat'a ait olduğunu kaydeden Özkan Gündüzlü, "Döşemeleri cam yaptık. Çünkü aşağıda burası kadar bir tarih olduğunu göstermek istedik. Dükkanların kubbelerini kemerlerini göstermek amaçlı uyguladığımız bir yapım tekniğiydi. Bu da insanların çok ilgisi çekti. Yazma desenleri ile perdelerimizi, sedirlerimizi yaptık" ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimizde, Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla turizm sektörü, kültür turizm alanı stratejik bir sektör ilan edildi ve ülkemizin bu potansiyelinin çok daha hızlı bir şekilde ürünlere dönüştürülen bu ürünlerden daha fazla kazanç sağlaması için bir seferberlik ilan edildi adeta. Turizm sektörünün sıkışık olması şu anlama geliyor; ülkemizin diğer bakanlıkları, kamu kurumları, ülkemizin tüm imkanlarını turizm ürünlerimizi bir an önce hayata geçirmek ve bunu tanıtmak anlamında tüm kurumların destek olması anlamına geliyor. Biz bir yıllık süreçte diğer bakanlıklarımızdan da bu desteği görüyoruz. Dolayısıyla ülkemizin turizm hedefleri oldukça büyük. 2019 yılı itibari ile biz 35 milyar dolar turizm geliri elde edeceğiz. Dokuz aylık gerçekleşmeler bunu gösteriyor. Ama 2023 yılında, Türkiye Cumhuriyetinin 100'üncü yılında biz bunu 65 milyar dolara yükselteceğiz. Bu da başta cari açığımız olmak üzere ülkemizin birçok sorununun çözülmesi anlamına geliyor. İş, kazanç ve refah anlamına geliyor. Bundan da tüm Türkiye'nin vatandaşlarımızın gelir payı alması anlamına geliyor. Tokat'ta önümüzdeki yıllarda bu paydan üzerine düşen payı alacaktır. Çünkü bunu fazlası ile hak ediyor, çok büyük bir potansiyele sahip" diye konuştu.

LİSE ÖĞRENCİSİ NAZLICAN, YOLDA BULDUĞU 18 BİN TL'Yİ SAHİBİNE TESLİM ETTİ GAZİANTEP'te, lise öğrencisi Nazlıcan Kanat, okuldan eve dönerken yolda bulduğu ve içinde 17 bin 950 bin TL olan çantayı, polis aracılığıyla ulaştığı sahibi Ertuğrul Bozkurt'a teslim etti.

Bulduğu parayı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu belirten Nazlıcan Kanat, "Lise öğrencisiyim. Dersim geç saatte bitiyordu, rahatsız olduğum için erken çıktım. Eve gittiğim sırada yerde bir çanta gördüm içerisine baktığımda kredi kartları vardı. Yakındaki binaya baktık yoktur. Çantanın arka gözünü açtığımızda yüklü miktarda para vardı. Bende karakola getirdim. Burada sahibi bulundu ve teslim ettik" dedi.