DHA YURT BÜLTENİ - 1

"Açık söylemek isterim ki mafyaya hastayım. İyi takip etmişsinizdir. Ankara'da bunlara nefes aldırmıyoruz ve aldırmayacağız. Sadece Ankara değil, Türkiye'nin her noktasında. Vatandaşımız, esnafımız, iş adamımız rahat bir şekilde çocuğunu okula gönderen anneler rahat ve huzurlu bir şekilde gönderip getirecek. Benim bir hastalığım budur. Çünkü tehditten nefret ederim. Vatandaşımızın tehdit edilmesinden veya birinin tehdit edilmesinden nefret ederim. Bu konuda da önemli bir adım attığımızı söylemek istiyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız. İlk İçişleri Bakanı olduğumda TCK'nın 220'nci maddesinin değiştirilmesi için kendisine talepte bulunduk ve Allah razı olsun hemen talimat verdi ve değiştirildi. Özellikle örgütlü suçlarda önemli adım atmamızı sağladı."

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olan Mehmet Şafak Türkel, 2001 yılından itibaren 20'den fazla dans filmi, kısa film ve belgesel film çekti. Yerli ve yabancı festivallere katılan ve ödüller alan Türkel, su seviyesi azalan Burdur Gölü'ne dikkati çekmek için hazırlanan Göle Yas (Song of the Lake) belgeselinin yönetmenliğini üstlenirken, Göle Hayat Derneği'nin de kurucu başkanı olarak görev aldı.

KÖRFEZİN RENGİ DEĞİŞTİ Su borusunun patlamasıyla İzmir Körfezi'nin rengi değişirken, Karataş sahili açıklarında denizin rengi kahverengiye dönüştü. Sahilde yürüyüş yapan İzmirliler, gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Denizi kahverengi görünce şaşırdıklarını belirten Adem Küçük (33), "Umarım yetkililer en kısa sürede körfezi temizler ve bizler de o güzel manzarayı izlemeye devam ederiz" dedi. Yetkililere seslenen Hasan Çakmak (55) ise, " Denizi kahverengi görünce şok oldum. Yetkililerin bir an önce önlem alıp, denizin rengini eski haline getirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler farklı tarihlerde 5 inşaatta hırsız yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları incelemelerde hırsızların M.E. ile M.S. olduğunu tespit etti. Polisin takibi sonucu 2 şüpheli, yapılan baskınla başka bir inşaatta hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandı. Şüphelilerle ilgili yapılan incelemede inşaatlardan 100 bin TL değerinde malzeme çaldıkladı belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.E. ile M.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bugün yaklaşık 500 hekimimiz, 1000 flebotomistimiz (laboratuvar teknikeri), 3 bin 500 Kızılay çalışanımız, 18 bölgede, 68 kan bağış merkezinde ve Türkiye'nin 300 noktasında her gün 9 bin ünite kan toplamak için çırpınıyor. Bunu Türkiye'nin 4 referans laboratuvarında kan testleriyle kontrol ediyor ve sürecin yaklaşık 1319 hastane paydaşına her gün her şartta, Muş’ta 3 metre kar varken de Sur’da hendeklerdeki çatışmalar yaşanırken de veya Mehmetçik Tel Abyad’da, Resulayn’da ihtiyaç duyduğu anda da Kızılaycılar bu görevi 7/24 yerine getirmek için çalışıyor" dedi.

'ACELEYİ KENDİMİZ YAŞIYORUZ, BAĞIŞÇILARIMIZA HİSSETTİRMİYORUZ'

Gönüllü ve düzenli kan bağışçısı oranında yüzde 45’lere, kadın kan bağışçısı oranında ise yüzde 20’lere yaklaştıklarını ve bununla gurur duyduklarını vurgulayan Dr. Kerem Kınık, "Bugün insanlarımız hep birlikte, el birliğiyle seferber olarak koyduğumuz bu başarıyla, gülerek, oynayarak kampanyalar yaparak, mutlu zamanlarında ve istedikleri zamanlarda, konforlu şekilde, acele etmeden kanlarını veriyor. Ama ona ihtiyaç duyan hangi şartlarda olursa olsun, bir terör saldırısı olabilir, bir afet durumu olabilir, farklı senaryolarda bile biz o aceleyi kendimiz yaşıyoruz ama bağışçılarımıza hissettirmiyoruz. Bu sistem kan güvenliğinin en önemli değeridirö diye konuştu.