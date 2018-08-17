DHA YURT BÜLTENİ 10

Kızı, şehit Astsubay Aydın Özer'i asker selamıyla uğurladı ADIYAMAN'da, PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sırasında şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer'in (39) cenazesi, öğretmen eşi Sermin Özer'in memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Törende şehidin büyük kızı Özge Özer (16), babasının tabutunun başında asker selamı vererek durdu.

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Adıyaman'daki törenin ardından Hatay'da yaşayan ailesinin isteği üzerine, şehidin öğretmen eşi Sermin Özer'in memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesine getirildi. Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı'nda da 1999 ile 2004 yılları arasında görev yapan Şehit Aydın Özer için Hatice Kübra Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene; Vali Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, milletvekilleri, şehidin annesi Gülsen, babası Hüseyin, kardeşleri, kızları Özge ve Bilge (12) ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ağıt yakan ve fenalaşan anne Gülsen Özer'e sağlık görevlileri müdahale etti. Cenaze namazı öncesi eşi Sermin ile kızları Özge ve Bilge, şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabutuna kapanıp gözyaşı döktü. Şehit babasının musalla taşına konulan Türk bayrağına sarılı tabutu önünde duran Özge Özer, asker selamı verip, annesi Sermin'i de teselli etti.

İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer'in cenazesi, ilçe şehitliğinde gözyaşları arasında defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehidin tabutunun evine getirilmesi

- Hatice Kübra Camisi

- Cenaze törenine katılanlar

- Şehidin eşi ve kızları

- Şehidin annesinin ağıt yakması

- Tabutun getirilmesi

- Şehidin kızının asker selamı durması

- Cenaze namazının kılınması

- Helallik alınması

- Tabutun götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP (DHA)

167 MB, 82 MB ============ Adıyaman şehidi Oğuzhan Tekerek'in eşi: Vatanımızı azaltamayacaklar, bir Oğuzhan daha yetişiyor Adıyaman'da PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan 4 askerden Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek (34), memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde oğluna sarılıp gözyaşı döken şehit uzman çavuş Tekerek'in eşi Emine Tekerek, "Vatanımızı azaltamayacaklar, bir Oğuzhan daha yetişiyor" dedi. Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek'in cenazesi, Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak helallik alınması için Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alınırken, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını gören diyaliz hastası baba Necati, anne Emine ve eşi Tülay Tekerek ile çocukları Necati (8) ve Belinay (4), kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin eşi Tülay Tekerek'in, oğlu Necati’ye sarılarak "Vatanımızı azaltamayacaklar, bir Oğuzhan daha yetişiyor" sözleri, yürekleri dağladı. Necati ve Emine Tekerek çifti de oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin kıyafetleri, Türk bayrağına sarılı karton kutu içerisinde getirildi.

11 yıllık uzman çavuş olan şehit Tekerek'in cenazesi, daha sonra törenin yapılacağı Asri Mezarlık Cami'ne getirildi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Vali Ömer Faruk Coşkun, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İskenderun 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Belediye Başkanı Kadir Kara, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sanayi Camii İman-Hatibi Mümin Boyraz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, götürüldüğü Osmaniye Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi. Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Durmuş Öksüz, Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek'in kentin 258'inci şehidi olduğunu söyledi. Görüntü Dökümü

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- Cenaze aracının eve gelişi

- Şehidin annesinin ağlaması

- Şehidin eşinin ve oğlunun görüntüsü

- "küçük Oğuzhan burada" demesi

- Şehidin oğlunun tabutu öpmesi

- Eşinin tabuta dokunması

- Şehidin annesinin görüntüsü

- Cenaze aracının tören alanına gelmesi

- Selam verilmesi

- Tabutun indilmesi

- Tekbir ve slogan ile tabutun defin için götürülmesi

SÜRE: 01'46" BOYUT:196 mb Haber-Kamera: İbrahim EMÜL - Nuri PİR/OSMANİYE, (DHA) EK- Görüntü Dökümü

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- Şehit çocuklarının tabutu öpmesi

- Şehit eşinin tabutu öpmesi

- Şehit eşinden detaylar ve konuşması

- Cenaze aracı

- Şehit annesinin feryadı

- Şehit babasından görüntü

- Şehit evinden detaylar

- Şehidin kıyafetlerinin bulunduğu Türk bayrağına sarılı koliye sarilip ağlayanlar

- Şehit annesi ve babasının cenaze aracındaki tabutu öpmesi

- Tabutun tören alanına getirilmesi

- Cenaze namazından görüntü

- Helallik alınması

- Dua edilmesi

- Tabutun cenaze aracına götürülmesi

- Cenaze aracının ardından 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diyerek bağıran kalabalık SÜRE: 4'25" BOYUT:495.67MB Haber-Kamera: İbrahim EMÜL - Nuri PİR/OSMANİYE, (DHA) =========================== Adıyaman şehidi uzman çavuş Kürşat Yılmaz Diyarbakır'da toprağa verildi Adıyaman'ın Kömür beldesinde dün gerçekleştirilen saldırıda şehit olan uzman çavuş Kürşat Yılmaz, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı cenaze töreninden sonra toprağa verildi. Törende konuşan şehidin babası Zülküf Yılmaz, "Vatan sağ olsun, oğlum Tayyip Erdoğan'a feda olsun. Tayyip sağ olsun, Soylu sağ olsun, 7 torunum var, vatana kurban olsun" dedi.

Adıyaman merkeze bağlı Kuyucak bölgesinde dün yaşanan saldırıda şehit olan askerlerden biri olan 2 çocuk babası uzman çavuş Kürşat Yılmaz'ın cenazesi bugün memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine getirildi. İlçe mezarlığında düzenlenen cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Ak parti Milletvekilleri Oya Oranat, Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Cumali Atilla, kamu kurum müdürleri ile şehidin yakınları katıldı. Bakan Soylu ve beraberindekiler ilk olarak ilçede bulunan Ulu Camide cuma namazını kılarken, şehidin babası Ekrem Yılmaz cami önünde "Vatan sağ olsun. Oğlum Tayyip Erdoğan'a feda olsun. Tayyip sağ olsun, Soylu sağ olsun, 7 torunum var vatana kurban olsun" dedi. Namazın ardından Bakan Soylu ile beraberindeki binlerce kişi yaklaşık 500 metre uzaklıktaki cenaze törenin düzenleneceği alana tekbirler getirerek yürüdü. Kalabalık sık sık ' Şehitler ölmez vatan bölünmez' , 'Kahrolsun PKK' sloganları eşliğinde yürürken, kortejde Türk bayrakları ve MHP bayraklarının açıldığı görüldü.

Yürüyüş sırasında şehidin annesi annesi Raife Yılmaz, "Oğlum bak, arkadaşların senin bayrağını açtı. Ben seni milliyetçi yetiştirdim" dedi. Şehit Kürşat Yılmaz tekbirler eşliğinde Ergani Şehir Mezarlığı'nda dualar eşliğinde defnedilirken; Bakan Soylu tabutun üzerinde bulunan bayrağı şehidin oğluna verdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit cenazesinin İlçeye getirilmesi

-Bakan Soylu ve beraberindekilerin cuma namazına gitmesi

-Cami Çıkışı baba Yılmaz'ın konuşması

-Amca Yılmaz'ın konuşması

-Camiden tören alanına yapılan yürüyüş

-Sloganların atılması

-Açılan Bayraklar

-Şehidin cenazesinin tören alanında katafalka bırakılması

-Okunan dualar

-Şehidin cenazesinin Bakan Soylu'nun taşıması

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Serdar SUNAR-Burak EMEK-Esat TAŞTEKİN/DİYARBAKIR,(DHA) ======================= Van'daki kazada ölen 3 kişilik ailenin cenazeleri toprağa verildi (2) KAZADA ÖLEN ÇİFT, VAN'DA DEFNEDİLDİ

Van'da dün gece Ak Parti üyeleri taşıyan otobüs ile çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Osman ve Yadigar Hadanoğlu çiftinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. İpekyolu İlçesine getirilen çiftin cenazeleri, bugün öğlende kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye katılan Hadanoğlu'nun yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hadanoğlu çiftinin cenazelerinin omuzlarda taşınarak mezarlığa getirilişi

-Ceanazelerin toprağa verilmesi

-Genel ve detaylar VAN (DHA) ================== Yaylada kaybolan 5 kişilik aileyi JAK timleri buldu İNGİLTERE'den tatil için Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine gelen 5 kişilik aile, çıktıkları doğa yürüyüşünde sis nedeniyle yollarını şaşırınca kayboldu. Aile, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından sığındıkları ağacın altında bulundu. Umutlarını kaybettiklerinde karşılarında gördükleri JAK timini alkışla karşılayan aile, 'Sizi de zahmete soktuk" dedikleri ekiplere teşekkür etti. İngiltere'de yaşayan Cem Kaplan (45), İtalyan eşi Claudia (43) ile çocukları Eren (17), Bianca (15) ve Luca Kaplan (11) ile birlikte tatil için Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'na geldi. Dün saat 10.00 sıralarında kaldıkları otelden ayrılan aile, Hazindak Yaylası'na doğru doğa yürüyüşüne çıktı. Otel yetkilileri akşam dönmeyen ailenin cep telefonlarına ulaşamayınca, jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Gece sisle kaplı bölgeye çıkan ekip, kayıp aile için arama çalışması başlattı.

OTELDEN AYRILDIKTAN 16,5 SAAT SONRA BULUNDU

Ekipler, otelden ayrıldıktan 16,5 saat sonra, saat 02.30 sıralarında aileye ulaştı. Uzun süredir kullanılmayan ormanlık alandaki dik bir patika yola saptıkları belirlenen aile, sığındıkları ağacın altında bulundu.

Aile, JAK timini alkışla karşıladı, teşekkür etti. Ağacın altında topladıkları yaprakların üzerinde yatan ailenin 3 çocuğunda vücut ısılarının düşmesi ile hipotermi başlangıcı tespit edildi. Bölgeye çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği aile, sağlık kontrolünün ardından Ayder Yaylası’na indirildi. O ANLARI ANLATTILAR: ÇOK KORKTUK

İngiltere'den tatil için Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine gelen ve kaybolduktan 16.5 saat sonra bulunan 5 kişilik aile o anları anlattı. Cem Kaplan, Londra'dan tatil için geldiklerini belirterek "Maalesef orman içinde bir saat hatası yaptık. Bir anda karanlık içinde kaldık. Işıklarımızın pili bitti. Yolumuzu kaybettik. Geceyi orman içinde geçirmeye karar verdik. Gece yarısı çok üşüdük ve titremeye başladık. Bir anda düdük sesleri duyduk. Jandarma'nın geldiğini gördük. Bizi kurtardılar" dedi.

Claudia Kaplan da gecelerinin çok zor geçtiğini belirterek "Çok korktuk. Biri gelir mi diye düşündük. Gece yarısı jandarma gelip bizi kurtardı. İyi ki geldiler. Yoksa çok kötü şeyler olabilirdi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Jandarmanın gece ormanda arama yapması

Jandarmanın anonsları

Ailenin bulunduğu an

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Ailenin gündüz görüntüleri

Aile ile röp.

Detaylar Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA ============ Bölgenin peynirleri Tatvan’da buluşacak Bitlis'te, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan 'Bitlis Peynir Fuarı' için basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan DAKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, zenginliklerimizi dünya ile buluşturmamız gerektiğini söyledi. Tatvan Fuar ve Kongre Merkezi’nde 1-2 Eylül tarihleri arasında bu yıl ilki düzenlenecek olan 'Bitlis Peynir Fuarı' öncesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, DAKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, Bitlis İl Kültür Turizm Müdürü Ramazan Gencan, Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Emrullah Yurtada ve peynir üreticileri katıldı.

DAKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan fuarın, Doğu Anadolu’nun peynir üreticilerini, yöresel tatları özleyen ziyaretçilerle buluşturacağını söyledi. Çakay, yerli üreticiyi ve yöresel lezzetleri desteklemek, üreticilerin markalaşma ve pazarlama serüvenine katkı sağlamak amacıyla fuar çerçevesinde, peynir üreticiliği alanında uzman kişilerin düzenlenecek panellerde yer alacağını belirtti. Çakay şöyle konuştu: "Sahip olduğumuz iklimsel özellikler ve kültürel çeşitliliğimiz sayesinde bu topraklarda binlerce yıldır peynir üretimi yapılıyor. Ülkemizin yöresel zenginliklerini dünya tüketicileriyle buluşturmak için gerekli adımları hep beraber atmalıyız. Yöresel zenginlikleri özleyen özellikle büyük şehirlerde bu tatları bulmakta zorlanan herkesi Bitlis Peynir Fuarı'na bekliyoruz. Fuarımıza katılan tüm üreticilerimize ücretsiz olarak stant temin edeceğiz. İsteyen üreticiler stantlarında fuar ziyaretçilerine peynir satışı da yapabilecek. Bu durumda sadece fuar alanına ulaşım ve konaklama katılımcı firmalarca karşılanacaktır."

'İHRACATIMIZ ARTMALI'

Daha çok üretip, katma değeri artırıp ihracat yaparak ülkeye döviz getirmek gerektiğine dikkat çeken Çakay, Türk peynir sektörüyle ilgili bazı verileri paylaştı. Çakay konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre 200'e yakın peynir çeşidi bulunan Türkiye, yılda 661 bin ton peynir üreterek 150 milyon dolarlık ihracat geliri sağlıyor. Buna karşılık Konya'dan biraz büyük olan Hollanda'nın yılda 890 bin tonluk peynir üretimi, 3,5 milyar dolarlık da ihracat geliri var. Dünya peynir ihracatında ise Almanya'nın ardından ikinci sıradalar. Fransa ise dünya liginde 3'üncü sırada. Yani çok fazla peynir çeşidi olmayan Almanya 3,7 milyar dolarlık ihracatla birinci, iki üç çeşit peyniri olan Hollanda ikinci iken, 200'e yakın peynir çeşidi ile Türkiye 22'nci sırada. Toplam ihracat hacmimiz ise 200 milyon dolar bile değil." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplantıya katılanlardan detaylar

-Toplantıdan görütüler

-DAKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay'ın açıklamaları

-Detay görüntüler

SÜRE: 03:13 DK.- BOYUT: 361,25 MB Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) =================== 17 Ağustos Berberi'nden ücretsiz tıraş Eskişehir'de berberlik yapan, depremzede Ömer Faruk Akceylan (39), Marmara depreminin 19'uncu yılında müşterilerini ücretsiz tıraş etti.

Türkiye'yi yasa boğan 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sırasında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde oturan, evi ve berber dükkanı yıkılınca Eskişehir'e gelen Ömer Faruk Akceylan, burada açtığı berber dükkanına '17 Ağustos' adını verdi. İstiklal Mahallesi'ndeki berber dükkanının önüne '17 Ağustos 1999 depremini unutturmayacağız' yazısı da asan Akceylan, 17 Ağustos günleri için geleneksel hale getirdiği 'ücretsiz tıraş' uygulamasını bu yıl da sürdürdü.

İHH İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Temsilciliği iş birliğiyle son 2 yıldır 17 Ağustos'ta kimsesiz çocukları ücretsiz tıraş ettiklerini belirten Ömer Faruk Akceylan, "Depreme kadar Gölcük'ün İhsaniye beldesindeydik. 17 Ağustos depremi yaşadık. Deprem sonrası buraya geldik, '17 Ağustos Erkek Kuaförü' adlı iş yerimizi açtık. 17 Ağustos depremini unutturmamak adına tıraşlarımızı ücretsiz yapmaya karar verdik ve 19 senedir de bunu sürdürüyoruz. 17 senemizden sonra da yetim çocuklarımızı tıraş etmek için hizmet sunuyoruz. Depremi unutmamak lazım. Unutturmamamız lazım. Zaman içerisinde her şeye alışılıyor, her şey unutuluyor ama unutulmasın izim tek isteğimiz bu. Çok acılar yaşandı, çok acılar çekildi. Allah bir daha yaşatmasın. O günde hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin inşallah."