DHA YURT BÜLTENİ 10

Genç ilçesine bağlı Sürekli köyünde geçmişi Osmanlı devletine dayanan, "Divan geleneği' her bayram olduğu gibi bu bayramda devam etti. Köyde bulunan 36 hanede yaşayan 230 kişi, önce birlikte köy camisinde bayram namazı kıldı, ardından bayramlaştıktan sonra köy meydanında kurulan sofralarda birlikte yemek yedi. Köyde birbirine küs kimsenin kalmadığı, varsa küslerin barıştırıldığı gelenekte köyün erkekleri, bayram namazı için gittiği köy camisinden çıktığı sırada her evden hazırlanan yemek tepsileri, vatandaşlar için köy meydanına getiriliyor. Hep beraber yenilen yemeklerin ardından toplu halde mezarlık ve ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Birbirini tanımayan ve il dışından gelen vatandaşlar da, birbirleriyle tanışıp sohbet etme imkânı buluyor.

Köydeki 'Divan geleneği' için İstanbul'dan gelen Fevzi Anılır, geleneği yaşatmak için her bayramda Sürekli Köyü'ne geldiğini ifade ederek, “İstanbul'dan geliyorum. Burada asırlardır geleneğimizi yaşatıyoruz. Bayram namazı sonrası aynı sofrada oturup yemek yiyoruz. Bunu gelecek nesillerimize de aktarmak istiyoruz. Bizden sonra da devam etsin istiyoruz. Her bayram elimizden geldiğince geleneği yaşatmak için gelmeye çalışıyoruz. Divan Geleneğinde herkes evinde pişirdiği yemeği aynı sofrada yiyor"diye konuştu.

İl dışında öğretmenlik yapan Ferhat Söyler de, gelenek için tatil programlarını her bayramda yarıda kesip bayramlaşmak için köye geldiğini kaydederek, "Köyümüzün geleneğini sürdürmek için her bayramda buraya geliyoruz. Tüm programımızı yarıda bırakıyoruz. Dedelerimizden, babalarımızdan gördüğümüz bu geleneği yaşatmak ve yeni nesillere aktarabilmek için hep beraber köy meydanında toplanıp her evden gelen tepsileri bir yaparak yemek yiyoruz. Böylece birlik ve dayanışmamız üst düzeye çıkıyor. Umarım bizden sonraki nesiller de geleneği devam ettirir. Köyümüzün geleneği çok güzel. Son yıllarda bayramlaşmanın önemi pek fazla kalmadı ülkemizde. Ama biz köy olarak bunu sürdürmek istiyoruz"diye konuştu.

Kurban kesiminde kombinalar tercih ediliyor

AFYONKARAHİSAR'da kurban kestiren vatandaşlar belediyenin belirlediği yerlere akın etti. Özellikle özel et kombinalarda kurbanlıklarını kestirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Afyonkarahisar'da belediyenin kesim yeri olarak belirlediği Kasaplar Çarşısı ve özel et kombinaları yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar bulundukları semtlerde belediyenin gösterdiği yerlerde kurbanlarını kestirdi. Pek çok kişi özel kombinaları tercih etti. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hizmet veren özel et kombinası sahibi İsmail Göbekli, baba mesleği olan kasaplığı 40 yıldır yaptığını söyledi. 12 kişilik personelle kurbanlık kestirmek isteyenlere hizmet verdiklerini ifade eden Göbekli, normalde günde 50 büyükbaş hayvan kestiklerini, bu sayının Kurban Bayramı dolayısı iki kata çıktığını kaydetti.

Kurbanlık hayvanların kesiminin yaklaşık 10- 15 dakika sürdüğünü kaydeden Göbekli, "Temiz ve sağlıklı kesim yapmaya çalışıyoruz. Kombinalarda kurban kesimlerinin yapılması hijyen acısından önemlidir. Ayrıca diyanet tarafından görevlendirilen hafızlar eşliğinde İslami koşullara uygun kesim yapıyoruz" dedi.

HİJYENİK BİR ORTAMDA KESİLİYOR

Kesim için özel et kombinasını tercih eden Hüseyin Yarşi, "İslami şartlara uygun kesiliyor. Kesip her şeyi hazırlayarak bize teslim ediyorlar. Kesim 10 ile 15 dakika sürüyor. Buradaki sistem güzel. Her hangi bir kargaşa çıkmıyor. Güzel bir şekilde kesim yapılıyor" dedi.

Ailesiyle kurbanlık kestiren İbrahim Danaoğlu da "Hijyen bakımında kombinada kestiriyoruz. Burada sıraya gidiyoruz. Mübarek gün acele etmemek gerekiyor. Diğer yerlerde hayvan kaçması olmuyor. Burası gayet iyi" diye konuştu.

Kurban kesim yerlerinde Diyanet Vakfı ve Türk Hava Kurumu ekipleri de deri topladı.